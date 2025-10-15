Free-Vorlagen für Vertriebs-Playbooks zur Optimierung Ihres Vertriebsprozesses

Kein Verkaufsgespräch gleicht dem anderen. Der eine potenzielle Kunde verlangt Daten. Der andere möchte einen Überblick über das Gesamtbild. Und der dritte? Der ignoriert Sie nach drei E-Mails. Ohne ein klares System verschwenden selbst Top-Vertriebsmitarbeiter Zeit mit Spekulationen und verlieren Geschäfte, die sie hätten gewinnen können.

Ein gutes Vertriebs-Playbook gibt Ihrem Team einen wiederholbaren Plan an die Hand: Was soll gesagt werden, wann soll es gesagt werden und wie können Geschäfte vorangebracht werden?

Und es ist Arbeit. Unternehmen mit einer starken Sales-Enablement-Strategie erzielen fast 49 % höhere Abschlussquoten als Unternehmen ohne eine solche Strategie.

Aber ein Playbook von Grund auf neu zu erstellen, kann überwältigend sein.

Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir eine Liste mit kostenlosen Vorlagen für Vertriebs-Playbooks zusammengestellt, die Ihren Prozess vereinfachen und Ihnen helfen, Geschäfte schneller abzuschließen.

Die besten Vorlagen für Vertriebsleitfäden auf einen Blick

Was sind Vorlagen für Vertriebs-Playbooks?

Vorlagen für Vertriebsleitfäden sind vorgefertigte Rahmenwerke, die die Vertriebsstrategie, Prozesse und Best Practices Ihres Unternehmens an einem Ort zusammenfassen. Sie dienen Ihrem Vertriebsteam als Leitfaden und decken alles ab, von der Behandlung von Einwänden und der Qualifizierung von Leads bis hin zur Erstellung erfolgreicher Verkaufsgespräche und dem Abschluss weiterer Geschäfte.

Zu den Schlüsselelementen einer effektiven Vorlage für ein Vertriebs-Playbook gehören in der Regel:

Käuferprofile (an wen Sie verkaufen)

Vertriebsmethoden (wie Sie verkaufen)

Wettbewerbsfähige Battle Cards (warum Sie gewinnen)

Skripte für den Umgang mit Einwänden (was Sie sagen sollten, wenn Sie zurückgewiesen werden)

CRM-Prozesse (wo die nächsten Schritte protokolliert werden)

Was macht eine gute Vorlage für ein Vertriebs-Playbook aus?

Eine gute Vorlage für ein Vertriebs-Playbook ist mehr als nur ein Dokument: Es ist ein strategischer Entwurf, der für Konsistenz sorgt, die Anlaufzeit verkürzt und Ihrem Team hilft, Geschäfte mit Zuversicht abzuschließen.

Das bietet Ihnen eine gute Vorlage:

Klare, schrittweise Aufschlüsselung: Unterteilt den Verkaufsprozess in klar definierte Phasen und führt Vertriebsmitarbeiter mit Klarheit und Zielstrebigkeit von der Akquise bis zum Abschluss

Taktische, umsetzbare Anleitungen: Bietet konkrete Maßnahmen, Fragen, auf die Sie achten sollten, und Antworten (nicht nur allgemeine Ratschläge)

Integrierte Flexibilität: Ermöglicht eine einfache benutzerdefinierte Anpassung für verschiedene Teams, Produktlinien, Branchen oder Käuferprofile, ohne die Kernstruktur zu verändern

umgang mit Objekten und situationsbezogene Strategien:* Enthält reale Antworten auf häufige Einwände und ausgewählte Strategien für einzigartige Szenarien wie die Wiedergewinnung von kalten Leads

CRM-Integration: Integriert das Playbook direkt in Ihr Integriert das Playbook direkt in Ihr CRM für Nachverfolgung , Automatisierung und datengestützte Nachbearbeitung

Skalierbar für Wachstum: Macht das Playbook zu einem grundlegenden tool für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die Schulung bestehender Vertriebsmitarbeiter und die Ausrichtung der Führungskräfte auf das, was „gut” ist

Vorlagen für Vertriebsleitfäden

Möchten Sie Ihren Vertriebsprozess vereinfachen, ohne sich zu überfordern? Diese gebrauchsfertigen Vorlagen für Vertriebshandbücher decken alles ab, vom Onboarding und der Strategie bis hin zur Vertriebsnachverfolgung und Nachfassaktionen.

1. ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Handbücher

Kostenlose Vorlage herunterladen Vereinfachen Sie Ihren Verkaufsprozess und schließen Sie Geschäfte schneller ab – mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Verkaufsleitfäden

Mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Handbücher können Sie ein Vertriebshandbuch erstellen, das Ihnen hilft, Ihren Prozess wie ein gut geführtes Projekt durchzuführen.

Es unterteilt Ihren Workflow im Vertriebsprojektmanagement in fünf Phasen: Initiieren, Planen, Ausführen, Überwachen und Kontrollieren sowie Abschließen. In jeder Phase können Sie Unteraufgaben für bestimmte Vertriebsaktivitäten erstellen, z. B. Erstgespräche, Angebotsprüfungen oder Vertragsunterzeichnungen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Zeigen Sie Ihre definierten Aktivitäten gruppiert nach Phasen an, indem Sie die Phasen-Board-Ansicht verwenden

Verschieben Sie Aufgaben zwischen den Phasen, indem Sie sie einfach per Drag & Drop über das Board ziehen

Gantt-Ansicht von ClickUp , um alle Phasen und ihre Aktivitäten in einem Zeitleiste-Format anzuzeigen Wechseln Sie zur, um alle Phasen und ihre Aktivitäten in einem Zeitleiste-Format anzuzeigen

💡 Ideal für: Vertriebsleiter, die Vertriebsinitiativen mit klaren Meilensteinen und nahtloser Teamzusammenarbeit verwalten möchten

2. ClickUp-Implementierungs-Playbook-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Die ClickUp-Vorlage für die Implementierung von Verkaufsstrategien hilft Ihnen dabei, jeden Schritt Ihrer Verkaufsstrategie klar und sicher zu planen, auszuführen und zu verfolgen

Die ClickUp-Implementierungsvorlage gibt Ihren Vertriebsmitarbeitern und Onboarding-Teams einen Leitfaden an die Hand, um reibungslos zu starten und sicher zu skalieren.

Eine ClickUp Docs- Vorlage mit Abschnitten für Vorbereitung, Prozessdokumentation, Planung und Maßnahmen enthält wichtige Anweisungen für jede Phase, z. B. was vorzubereiten ist, was zu vermeiden ist und was zu tun und zu unterlassen ist.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwenden Sie die Checkliste „Voraussetzungen“, um sicherzustellen, dass wichtige Schritte wie das Abschließen von Formularen und Hintergrundüberprüfungen nicht übersprungen werden

Legen Sie fest, was in der Agenda für das Kick-off-Meeting behandelt werden soll, um sicherzustellen, dass Schlüsselbereiche wie Zweck, Umfang, Stakeholder und Kommunikationspläne immer angesprochen werden

Dokumentieren Sie gewonnene Erkenntnisse, die Leistung im Vergleich zu den Zielen und die Ergebnisse, um Ihren Implementierungsprozess kontinuierlich zu verbessern

💡 Ideal für: Vertriebs- und Kundenerfolgsteams können die Vorlage nutzen, um ihren Aufwand zu koordinieren, Abhängigkeiten zu verwalten und während des gesamten Projektlebenszyklus für Transparenz zu sorgen.

3. ClickUp-Vorlage für einen Leitfaden zur Vertriebsstrategie

Kostenlose Vorlage herunterladen Entwickeln Sie erfolgreiche Vertriebsstrategien mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsstrategien

Die ClickUp-Vorlage für Vertriebsstrategien enthält alle wichtigen Informationen, von der Definition Ihres idealen Kundenprofils (ICP) bis hin zur Erstellung von Vertriebsstrategien und Verkaufsargumenten, die auf Ihr Alleinstellungsmerkmal (USP) abgestimmt sind.

Es enthält zahlreiche Dokumente und vorgefertigte Vorlagen, mit denen Sie Ihre Unternehmensvision, Käuferprofile, Umsatzziele und Ausgaben klar definieren können. Der Abschnitt „Budget“ verfügt über eine integrierte Tabelle zur Nachverfolgung von Kosten mit Notizen, sodass Ihre Strategie stets auf Zahlen basiert.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Definieren Sie jede Phase Ihres Vertriebszyklus, von der Akquise bis zum Abschluss, und sorgen Sie so für Klarheit und Konsistenz in Ihrem Team

Entwerfen Sie bewährte Taktiken und Methoden, um Vorgehensweisen zu standardisieren und die Leistung zu verbessern

Bewerten Sie die Wirksamkeit Ihrer Strategie und nehmen Sie anhand der Leistungsdaten Anpassungen vor

Für Vertriebsprozesse mit mehreren miteinander verbundenen Phasen, die eine klare Koordination, Nachverfolgung und Automatisierung erfordern, vereint die Vertriebsprojektmanagement-Software von ClickUp CRM, Aufgabenmanagement, Kommunikation und Berichterstellung an einem Ort.

Dank der Automatisierung können Sie Leads automatisch zuweisen, Geschäftsphasen aktualisieren und Follow-ups als Auslöser aktivieren, wodurch manuelle Verwaltungsaufgaben reduziert werden und sich das Vertriebsteam auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren kann. Darüber hinaus helfen die mehr als 15 Ansichten von ClickUp dabei, Pipelines mithilfe von Listen-, Kanban-Board- und Tabelle zu visualisieren, um Leads und Geschäfte in verschiedenen Phasen besser nachverfolgen zu können.

Zentralisieren und vereinfachen Sie jeden Teil Ihres Vertriebsprozesses an einem Ort mit dem Vertriebsprojektmanagement von ClickUp

💡 Ideal für: Vertriebsleiter, Gründer und Strategen, die einen wiederholbaren, ziel-orientierten Vertriebsprozess von Grund auf aufbauen möchten

📖 Weiterlesen: Möchten Sie, dass Ihr Vertriebs-Playbook ins Schwarze trifft? Lesen Sie unseren fertigen Leitfaden zur Berechnung von Umsatzprognosen, denn intelligente Strategien beginnen mit genauen Vorhersagen. 📊📈

4. ClickUp-Vorlage für B2B-Vertriebsstrategien

Kostenlose Vorlage herunterladen Die ClickUp-Vorlage für B2B-Vertriebsstrategien hilft Ihrem Team, die richtigen Kunden anzusprechen, Ihre Pipeline zu optimieren und intelligenter zu skalieren

Ein allgemeines Verkaufs-Playbook ist für den B2B-Vertrieb wahrscheinlich nicht geeignet. Sie benötigen eine Strategie, die speziell auf längere Verkaufszyklen, komplexe Käuferreisen und Geschäfte mit hohem Einsatz zugeschnitten ist.

Die ClickUp-Vorlage für B2B-Vertriebsstrategien geht über oberflächliche Taktiken hinaus und hilft Ihnen dabei, detaillierte Vertriebsziele zu definieren, benutzerdefinierte Kundenprofile zu erstellen und Ihre Marktanalyse mit Diagrammen wie TAM/SAM/SOM abzubilden.

Nehmen wir an, Sie möchten eine Persona wie „IT-Entscheidungsträger in einem mittelständischen SaaS-Unternehmen” erstellen. Sie können entweder eigene Recherchen durchführen und diese hinzufügen oder ClickUp Brain, die weltweit umfassendste und kontextbezogene Arbeits-KI, bitten, dies für Sie zu tun, indem Sie einfach eine einfache Eingabe machen, wie zum Beispiel:

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Käuferprofile zu erstellen und Ihre B2B-Vertriebsstrategie anzupassen

Innerhalb von Sekunden wird eine detaillierte Persona wie diese erstellt. Und das Beste daran? Sie können dies für jeden Abschnitt, von der Marktanalyse bis zu den Verkaufszielen, genauso einfach zu erledigen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fügen Sie die spezifische Branche, die Größe des Unternehmens, den Standort und andere relevante Details hinzu, um Ihren idealen Benutzerdefinierten Kunden zu definieren

Erstellen Sie Felder wie „Zielmarkt“, „Vertriebs-Trichter-Phase“ und „Lead-Quelle“, um wichtige Informationen zu erfassen und Ihre Strategie entsprechend anzupassen

Bitten Sie ClickUp Brain, gemeinsam mit Ihnen Ideen zu entwickeln und überzeugende Wert zu formulieren, die die einzigartigen Features Ihrer Produkte und Dienstleistungen erwähnen

💡 Ideal für: B2B-Vertriebsteams und Umsatzverantwortliche, die datengestützte, skalierbare Vertriebs-Playbooks erstellen, die auf langfristige Geschäftsziele abgestimmt sind

5. ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung im Vertrieb

Kostenlose Vorlage herunterladen Bringen Sie Ihre neuen Vertriebsmitarbeiter mit der ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung im Vertrieb schneller auf Touren

Die ClickUp-Vorlage für die Vertriebs-Einarbeitung vereinfacht die Einarbeitung neuer Vertriebsmitarbeiter durch ein strukturiertes, wiederholbares System, mit dem Vertriebsmitarbeiter schnell einsatzbereit sind. Diese Vorlage deckt alle wesentlichen Schritte ab, von der Darstellung der Unternehmenswerte und Beispielen für Vertriebs-Playbooks bis hin zu detaillierten Produktschulungen und der Zuweisung von Mentoren.

Umfassende Produktschulungen erfordern oft eine Aufteilung des Prozesses in Unteraufgaben, damit alle Bereiche gründlich abgedeckt werden. Genau diesen Ansatz unterstützt diese Vorlage. 👇

Teilen Sie Onboarding-Aufgaben in Unteraufgaben auf, weisen Sie Prioritäten und Fristen zu und sehen Sie den Fortschritt in Ansicht, um Aufgaben effektiv zu verwalten

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Freigeben Sie Schulungsmaterialien, Produktinformationen und Dokumentationen zum Verkaufsprozess mit neuen Mitarbeitern

Passen Sie die Vorlage an den spezifischen Onboarding-Prozess Ihres Unternehmens an, einschließlich Zeitleiste, Zielen und Ressourcen

Weisen Sie den relevanten Teammitgliedern Aufgaben zu und legen Sie Fristen fest, um die rechtzeitige Abschluß der Onboarding-Aktivitäten sicherzustellen

💡 Ideal für: Vertriebsleiter, Team-Leader und HR-Teams, die die Einarbeitung neuer Mitarbeiter vereinfachen möchten

📮 ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter nutzen für die Kommunikation im Team in erster Linie E-Mail und Chatten. Allerdings gehen fast 60 % ihres Arbeitstages durch den Wechsel zwischen diesen tools und die Suche nach Informationen verloren. Mit einer Alles-App für die Arbeit wie ClickUp werden Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammengeführt! Es ist Zeit für Zentralisierung und neue Energie!

6. ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding

Kostenlose Vorlage herunterladen Bieten Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding-Erfahrung jedes Mal ein reibungsloses, personalisiertes Onboarding

Der erste Eindruck ist im Verkaufszyklus entscheidend, und die ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding sorgt dafür, dass dieser nahtlos, effizient und unvergesslich ist. Diese Vorlage führt neue Kunden Schritt für Schritt und macht das Onboarding zu einem strukturierten, skalierbaren Prozess.

Es beginnt mit einem einfach zu freigebenden Kundenaufnahmeformular, fließt in organisierte Aufgabenlisten, Drag-and-Drop-Prozessboards, Servicepaket-Ansichten und einen Kalender zur Nachverfolgung wichtiger Meilensteine.

Erfassen Sie von Anfang an alle wichtigen Details und schaffen Sie die Phase für eine reibungslose und effiziente Einarbeitung

Sie finden sogar einen integrierten Onboarding-Fragebogen, mit dem Sie das Erlebnis personalisieren können. Das Ergebnis? Reibungslosere Übergaben, zufriedenere Clients und weniger Belastung für Ihr Support-Team.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Zentralisieren Sie benutzerdefinierte Informationen für eine bessere Datenverwaltung und Berichterstellung

Bieten Sie ein nahtloses Onboarding-Erlebnis, um die Kundenzufriedenheit und die Kundenbindungsrate zu verbessern

Überprüfen Sie den Onboarding-Prozess, sammeln Sie Feedback und nehmen Sie Anpassungen vor, um das Benutzererlebnis zu verbessern

💡 Ideal für: Vertriebsteams, Kundenbetreuer und Customer Success-Experten, die die Kundenbindung verbessern, die Einarbeitung optimieren und ein Fünf-Sterne-Kundenerlebnis bieten möchten

7. ClickUp-Schritte zum Erstellen einer Sales-Funnel-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit ClickUp Ihren perfekten Verkaufstrichter von Grund auf: 10 Schritte zur Erstellung einer Vorlage für einen Verkaufstrichter

Um aus kalten Leads treue Kunden zu machen, benötigen Sie einen klaren, strategischen Verkaufstrichter. Die ClickUp-Vorlage „Schritte zum Erstellen eines Verkaufstrichters“ ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihr Team durch alle Phasen des Trichters begleitet, von der ersten Kontaktaufnahme bis zur endgültigen Entscheidung.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Visualisieren Sie die Phasen des Trichters mit der Board-Ansicht von ClickUp – Bekanntheit, Neugier, Angebot, Überlegung und Entscheidung

Erstellen Sie mit ClickUp Clips transkribierte Demo-Videos für Onboarding- oder Produktvorstellungen

Nutzen Sie die ClickUp-Aufgabe-Checklisten , um Ihr Team durch wichtige Phasen wie die Präsentation des Angebots und die Nachverfolgung von Interessenten zu führen

Erstellen Sie Checklisten für Ihr Team und weisen Sie Aufgaben den richtigen Personen zu, um sicherzustellen, dass alles rechtzeitig geschlossen wird

💡 Ideal für: Vertriebsteams, Start-ups und Wachstumsmarketer, die skalierbare Funnels aufbauen, die Buyer Journey personalisieren und die Abschlussraten mit Hilfe von Automatisierung und KI steigern möchten

8. ClickUp-Vorlage für Vertriebspläne

Kostenlose Vorlage herunterladen Setzen Sie klare Vertriebsziele und entwerfen Sie Ihre erfolgreiche Strategie mit der ClickUp-Vertriebsplan-Vorlage

Die ClickUp-Vorlage für Vertriebspläne hilft Ihnen dabei, einen Plan zu erstellen, der einen Flow hat, ohne dass Sie sich ständig fragen müssen: „Was steht noch aus?“ 🤔

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Beginnen Sie mit der Projekt-Zusammenfassung -Ansicht, um die Schlüssel-Vertriebsziele festzulegen.

Wechseln Sie zu strukturierten Ansichten wie Vertriebsplan-Komponenten , Zeitleiste und Gantt-Diagrammen , um Fristen, Teamverantwortlichkeiten und Ressourcenzuweisungen zu visualisieren.

Legen Sie mit ClickUp Goals SMART-Ziele fest, planen Sie wirkungsvolle Outreach-Taktiken und überprüfen Sie die Vertriebsleistung mit ClickUp Dashboards

💡 Ideal für: Vertriebsleiter, Business Development Teams und Gründer, die fokussierte Sales tools und -strategien entwickeln, den Team-Aufwand koordinieren und Umsatzziele konsequent erreichen möchten.

📖 Weiterlesen: Möchten Sie Ihre Strategie in Ergebnisse umsetzen? Verpassen Sie nicht unseren Leitfaden zur Verbesserung der Vertriebs-Kapazität, um das Umsatzwachstum voranzutreiben 💼📈

9. ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche überzeugende, konversionsstarke Präsentationen.

Die ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche bietet Ihrem Team eine wiederholbare, bewährte Struktur, um Unterhaltungen in Abschlüsse zu verwandeln.

Es gliedert verschiedene Szenarien auf und deckt sie ab, um Ihrem Team einen Vorsprung bei der Ansprache Ihrer potenziellen Kunden zu verschaffen. Ob es sich nun um eine LinkedIn-Verbindung handelt, die sie kontaktieren, oder um einen Meilenstein, den der potenzielle Kunde gerade erreicht hat – für jede Situation ist etwas dabei.

Jedes Verkaufsgespräch beginnt mit einem starken Aufhänger, gefolgt vom Kontext, in dem Sie die Features Ihres Produkts mit einem klaren Wert mit den Problemen des potenziellen Kunden in Verbindung bringen. Schließen Sie schließlich mit einem starken Aufruf zum Handeln: einer Einladung zum Chatten, zur Vereinbarung einer Demo oder einem anderen Schritt.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Ermöglichen Sie mehreren Mitgliedern des Teams, Beiträge zu leisten und Feedback zu Pitches zu geben.

Erhalten Sie eine standardisierte Struktur für jedes Verkaufsgespräch, die eine schnellere Vorbereitung und Durchführung ermöglicht.

Verwenden Sie ClickUp Dokumente, um unterstützende Dokumente und Präsentationen zu erstellen und zu speichern, die Ihre Verkaufspräsentation ergänzen.

💡 Ideal für: Vertriebsteams, BDRs, SDRs und Kundenbetreuer, die ihre personalisierte Kundenansprache ausbauen und ihren Pitch-Erfolg verbessern möchten.

10. ClickUp-Vorlage für Vertriebs- und Marketingpläne

Kostenlose Vorlage herunterladen Die ClickUp-Vorlage für Vertriebs- und Marketing-Plans bietet Ihnen einen Fahrplan für nahtlose Zusammenarbeit und Wachstum.

Vertrieb und Marketing sind zwei Seiten derselben Medaille, und mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebs- und Marketingpläne können Sie endlich die Synchronisierung beider Aufwände unter einem Dach erreichen.

Diese kollaborative Vorlage hilft Ihren Vertriebs- und Marketingteams dabei, sich auf gemeinsame Ziele auszurichten, Outreach-Kampagnen zu organisieren, KPIs zu verfolgen und jede Aufgabe von der Planung bis zur Umsetzung zu visualisieren.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Ermöglichen Sie es Ihren Vertriebs- und Marketingteams, mit Echtzeit-KollaborationsFeatures auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten.

Erhalten Sie ein visuelles Layout Ihrer Aktivitäten im Kanban-Stil, gruppiert nach Marketingphase , mit der Marketing-Pipeline-Board-Ansicht .

Öffnen Sie eine beliebige Karte, um weitere Informationen zu erhalten, oder aktualisieren Sie ganz einfach die Phase einer Aktivität, indem Sie sie per Drag & Drop in eine andere Spalte auf dem Board verschieben.

Zeigen Sie Aufgaben einzeln oder nach Status gruppiert auf einem Kanban-Board an.

💡 Ideal für: Go-to-Market-Teams und Start-ups, die ihre Vertriebs- und Marketingbotschaften aufeinander abstimmen, Kampagnen gemeinsam vorantreiben und abteilungsübergreifend Ziel-orientiert arbeiten möchten.

🌟 Bonus: Sobald Sie sich für eine Vorlage für ein Verkaufs-Playbook entschieden haben, können Sie die Benutzerdefinierung mit ClickUp Brain MAX noch einen Schritt weiter gehen. Als Ihre Desktop-KI-Super-App hilft es Ihnen, Ihre Outreach-Botschaften für verschiedene Käuferpersönlichkeiten zu verfeinern und sogar Folgeaufgaben oder E-Mails automatisch zu generieren. Das Tool kann auch Verkaufsdaten aus verbundenen tools abrufen, Ihr Playbook interpretieren, nächste Schritte empfehlen und Verkaufsdokumente und -strategien erstellen. Suchen Sie alles, fragen Sie alles: Mit dem neuen ClickUp Brain MAX haben Sie alle Ihre Arbeiten, Apps und KI-Modelle immer griffbereit.

11. ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie den Fortschritt, erreichen Sie Ihre Ziele und bleiben Sie mit der ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker organisiert.

Sichtbarkeit ist für die Leitung eines leistungsstarken Vertriebsteams von großer Bedeutung. Mit der ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Pipeline, von der Nachverfolgung der Teamleistung bis zur Analyse von Verkaufstrends – alles an einem Ort.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Überwachen Sie Geschäfte, verfolgen Sie Leads und bewerten Sie die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter gegen Einzelziele mithilfe von Echtzeit -Vertriebs-Dashboards

Erstellen Sie standardisierte Workflows mit Fokus auf der Nachverfolgung wichtiger Metriken wie Gewinnwahrscheinlichkeit, durchschnittliche Größe des Geschäfts und Lebenszeitwert bestehender Kunden

Überprüfen Sie den Zustand Ihrer Vertriebspipeline oder verfeinern Sie Ihre Follow-up-Strategien, um Leads weiterzuverfolgen und mehr Geschäfte abzuschließen

💡 Ideal für: Vertriebsleiter, Teamleiter und Revenue-Ops-Experten, die die Vertriebs-Nachverfolgung optimieren, umsetzbare Erkenntnisse gewinnen und Pipelines klar und sicher verwalten möchten

12. ClickUp-Vorlage für Folge-E-Mails

Kostenlose Vorlage herunterladen Vereinfachen Sie die Kommunikation, pflegen Sie Leads und steigern Sie mühelos Ihre Konversionsrate mit der ClickUp-Vorlage für Follow-up-E-Mails

Während das erste Verkaufsgespräch den Grundstein legen kann, ist es die konsequente, durchdachte Nachverfolgung, die Vertrauen aufbaut und das Geschäft vorantreibt. Die ClickUp-Vorlage für Follow-up-E-Mails löst dieses Problem, indem sie einen zentralen Space bietet, an dem alle Ihre Follow-up-E-Mail-Varianten organisiert, benutzerdefiniert und effektiv wiederverwendet werden können.

Sie enthalten eine detaillierte Beschreibung, eine Checkliste, relevante Unteraufgaben und benutzerdefinierte Felder, um sicherzustellen, dass jede E-Mail-Vorlage aktuell ist und korrekt zugeordnet wird. Die verfügbaren benutzerdefinierten Felder sind: Mitwirkende, ein Personenfeld, um die Nachverfolgung zu ermöglichen, wer die Vorlage erstellt oder aktualisiert hat; Nützlichkeit, ein Bewertungsfeld, um die Effektivität jeder Vorlage zu beurteilen; und Aktiver Status, ein ausklappen-Feld, um anzugeben, ob die Vorlage noch aktiv verwendet wird.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Automatisieren Sie Erinnerungen und Follow-up-E-Mails, um eine zeitnahe Kommunikation ohne manuellen Aufwand sicherzustellen

Nutzen Sie verschiedene Ansichten wie die Listenansicht und die Kalenderansicht von ClickUp , um Ihre Folgeaufgaben effektiv zu visualisieren und zu verwalten

Erhalten Sie Unteraufgabe für einen Bereich von Follow-up-Szenarien, z. B. zur Klärung von Diskussionen nach einem Meeting, zur Überprüfung ausstehender Aktionspunkte oder zur Kontaktaufnahme nach Ereignissen oder Voicemail-Nachrichten

💡 Ideal für: Vertriebsteams, Kundenbetreuer, Client-Erfolgsmanager und Solopreneure, die eine intelligentere, optimierte Methode für die Kundenbetreuung suchen

🧠 Wussten Sie schon? Die erste Folge-E-Mail im Vertrieb erhöht die Antwortrate um 49 %!

13. ClickUp-Vorlage für Standardarbeitsanweisungen

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie für Konsistenz, verbessern Sie die Effizienz und halten Sie Ihr Vertriebsteam mit der ClickUp-Vorlage für Standardarbeitsanweisungen auf Kurs

Die Standard Operating Procedure (SOP)-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen ein vorgefertigtes Framework, mit dem Sie jedes Prozessdetail dokumentieren können, von der Einarbeitung neuer Vertriebsmitarbeiter über die Optimierung von Outreach-Prozessen bis hin zur Abstimmung funktionsübergreifender Teams. Mit integrierten Checklisten, Dokumenten und anpassbaren Workflows können Sie jede Phase Ihres Vertriebsprozesses an einem praktischen Ort abbilden.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards für Brainstorming und ClickUp Aufgaben , um Eigentümerschaft und Zeitleiste zuzuweisen

Richten Sie wiederkehrende Erinnerungen ein, um Ihre Verfahren regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren, wenn sich Ihre Strategie weiterentwickelt

Führen Sie eine Nachverfolgung der Änderungen mit dem Versionsverlauf und sehen Sie, wer wann Änderungen vorgenommen hat

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie es leid sind, SOPs für verschiedene Prozesse von Grund auf neu zu erstellen, sollten Sie die Verwendung kostenloser SOP-Vorlagen und -Formate in Betracht ziehen!

💡 Ideal für: Vertriebsleiter, die skalierbare Workflows aufbauen, RevOps-Teams, die Prozesse standardisieren, oder jedes Team, das sein End-to-End-Vertriebs-Playbook dokumentieren und optimieren möchte

📖 Weiterlesen: Möchten Sie Ihre Prozesse noch weiter optimieren? Sehen Sie sich unsere Liste der besten SOP-Generator-Tools für effektive Geschäftsabläufe an, denn klare Playbooks verdienen ebenso intelligente SOPs. ✅📋

14. SaaS-Marken-Vertriebsleitfaden-Vorlage von Visme

via Visme

Die SaaS-Marken-Vertriebsleitfaden-Vorlage von Visme ist eine 10-seitige Vorlage, mit der Sie bewährten Erfolg in professioneller und ansprechender Weise präsentieren können.

Sie können Daten mithilfe von Diagrammen und Widgets visualisieren, Ihr Markenimage anwenden und Ihr Playbook online veröffentlichen oder in verschiedenen Formaten wie PDF oder HTML5 herunterladen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Passen Sie die Vorlage an Ihre Marke an, indem Sie Inhalt, Bilder, Farbe und Seiten durch Bearbeitung anpassen

Integrieren Sie interaktive Features wie anklickbare Links und eingebettete Videos, um das Engagement zu steigern

Laden Sie Ihr Playbook als hochwertige PDF-Datei zum Ausdrucken herunter oder freigeben Sie es online über einen Link

💡 Ideal für: SaaS-Startups, Sales-Enablement-Leiter und Marketingteams, die ein ansprechend gestaltetes, interaktives Vertriebs-Playbook wünschen, das perfekt zu ihrer Marke passt

💡 Profi-Tipp: Automatisieren Sie Teile Ihres Vertriebs-Playbook-Workflows mit ClickUp Agents . Diese KI-gestützten Assistenten können selbstständig Geschäftsphasen aktualisieren, Aufgaben basierend auf Auslösebedingungen zuweisen, Zusammenfassungen erstellen oder sogar Erinnerungen versenden, wenn Nachfassaktionen fällig sind.

15. Vorlage für ein Vertriebshandbuch für Medienagenturen von Visme

via Visme

Die Vorlage für Vertriebshandbücher von Visme für Medienagenturen bietet eine elegante, professionelle Möglichkeit, Ihre Vertriebsstrategien, Produktangebote und Best Practices in einem interaktiven Dokument zu präsentieren.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie ein Vertriebs-Playbook, das leicht aktualisiert und zwischen Teams freigegeben werden kann

Erstellen Sie benutzerdefinierte Farben, Schriftarten, Bilder und Layouts, um die Markenidentität Ihrer Agentur zu entsprechen

Fügen Sie Animationen, Video, Interaktivität und mehr hinzu, um ein dynamisches Schulungserlebnis zu schaffen

💡 Ideal für: Vertriebsleiter, Kreativdirektoren und Schulungskoordinatoren in Medien- oder Werbeagenturen, die neue Vertriebsmitarbeiter einarbeiten, Vertriebsbotschaften standardisieren und Team-Strategien aufeinander abstimmen möchten

16. e-Commerce-Vertriebsleitfaden-Vorlage von Visme

via Visme

Die E-Commerce-Vertriebsleitfaden-Vorlage von Visme hilft Ihrem Team, den neuen E-Commerce-Trends einen Schritt voraus zu sein und Umsatzziele sicher zu erreichen. Diese Vorlage für Bearbeitung enthält vorgefertigte Seiten, auf denen Sie die Geschichte Ihres Unternehmens, Produktkategorien, Preisstrategien und ideale Kundenprofile präsentieren können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Nutzen Sie sie als Leitfaden, um neue Vertriebsmitarbeiter schnell und einheitlich zu schulen

Definieren Sie Schritt-für-Schritt-Verfahren für die Bearbeitung von Leads, Pitches, Follow-ups und Geschäftsabschlüssen

Fügen Sie Abschnitte für Ziele und Metriken hinzu, um die Verkaufseffektivität zu überwachen

💡 Ideal für: E-Commerce-Vertriebsleiter, Produktmanager und Eigentümer, die Vertriebsmitarbeiter einarbeiten, Botschaften aufeinander abstimmen und konsistente Ergebnisse erzielen möchten

17. PowerPoint-Vorlage für Vertriebsleitfäden von SlideModel

via SlideModel

mit der PowerPoint-Vorlage für Verkaufsleitfäden von SlideModel* lassen sich alle wichtigen Aspekte Ihrer Verkaufsstrategie mühelos visualisieren.

Mit professionell gestalteten Folien und einem einheitlichen Layout bietet diese Vorlage Ihrem Team einen klaren Fahrplan. Jeder Abschnitt, wie Unternehmensübersicht, Produktdetails, Verkaufsprozess, Zeitmanagement und Messaging, enthält vollständig bearbeitbare Folien, die sich leicht an Ihre Marke und Ihren Workflow anpassen lassen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Maßgeschneidert für verschiedene Vertriebspräsentationen wie interne Sitzungen und strategische Planungsgespräche

Verwenden Sie Infografiken und Prozessdiagramme, um komplexe Informationen klar zu erklären

Erhalten Sie vordefinierte Abschnitte für Unternehmensinformationen, Produkt- und Dienstleistungsübersichten, Kundenprofile, Vertriebsprozesse usw.

💡 Ideal für: Vertriebsleiter, B2B-Teams und Führungskräfte im Bereich Geschäftsentwicklung, die ein umfassendes Vertriebsframework in einem professionellen, anpassbaren PowerPoint-Format präsentieren möchten

18. Vorlage für Vertriebsleitfäden von Dialpad

via Dialpad

*die Vertriebs-Playbook-Vorlage von Dialpad ist ein intelligentes, KI-gestütztes Tool, das die Einarbeitung optimiert, Best Practices stärkt und dafür sorgt, dass Vertriebsteams an allen Kontaktpunkten aufeinander abgestimmt sind.

Dieses Playbook im Präsentationsstil deckt alle Kernkomponenten ab, vom Unternehmenshintergrund und Käuferprofilen bis hin zu detaillierten Vertriebsprozessen und Enablement-Ressourcen.

Jeder Abschnitt ist so gestaltet, dass er reale Vertriebsabläufe unterstützt. Beispielsweise enthält er operative Tipps wie die Verwendung der Voicemail-Funktion von Dialpad oder die Click-to-Call-Integration von Salesforce und nutzt Dialpad AI Playbooks, um die Einhaltung verschiedener Vertriebsrahmenbedingungen nachzuvollziehen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Skizzieren Sie die Mission, Vision, Wertversprechen Ihrer Produkte/Dienstleistungen und Kernwerte Ihres Unternehmens

Fügen Sie Beispiele für den effektiven Umgang mit Einwänden und Antworten auf häufige Kundenabfragen hinzu

Definieren Sie messbare Ziele wie Anrufe pro Tag, vereinbarte Meetings, Konversionsraten oder Umsatzziele

💡 Ideal für: Sales-Enablement-Teams, Umsatzverantwortliche und Manager, die ein intelligentes, präsentationsreifes Vertriebs-Playbook suchen

19. Vorlage für einen strategischen Vertriebsplan von Zendesk

via Zendesk

Die Vorlage für strategische Vertriebspläne von Zendesk hilft Ihnen dabei, Ihre Vertriebsziele, Strategien und Zielmärkte für das kommende Jahr in Form eines Plans zu planen.

Diese Vorlage für einen Vertriebsplan wurde entwickelt, um Teams aufeinander abzustimmen und für Klarheit zu sorgen. Sie führt Sie durch die wesentlichen Schritte, von der Ausarbeitung einer inspirierenden Mission und Vision bis hin zur Definition Ihres idealen Kunden und der Optimierung Ihrer Vertriebsprozesse.

So lassen sich übergeordnete Strategien in umsetzbare Schritte umwandeln, die sich für die Erstellung eines neuen Vertriebs-Plan von Grund auf oder die Überarbeitung eines bestehenden Plans eignen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verstehen Sie, wie Benutzer von der Awareness zum Kauf gelangen, einschließlich Touchpoints und Hindernissen.

Nutzen Sie Customer Journey Mapping, um Schwachstellen zu erkennen, an denen potenzielle Kunden abspringen, und entwickeln Sie dann Follow-ups.

Legen Sie klar fest, wer in Ihrem Team für welche Aufgaben zuständig ist (Lead-Generierung, Kundenakquise, Geschäftsabschlüsse, Nachverfolgung usw.).

💡 Ideal für: Vertriebsleiter, Gründer von Start-ups und Umsatzteams, die auf derselben Seite stehen und eine strategische Vertriebsgrundlage schaffen sowie ihre Ziele, Prozesse und Zielmärkte für langfristigen Erfolg klar definieren möchten.

20. Vorlage für ein Vertriebsstrategieleitfaden von Pipedrive

via Pipedrive

Die Vorlage für Vertriebsstrategien von Pipedrive unterteilt Ihren gesamten Vertriebsapparat in fokussierte Bereiche, wie z. B. die Definition Ihrer Vision, Position und Zielgruppen, die Skizzierung detaillierter Vertriebsstrategien, Pipeline-Phasen, Leistungskennzahlen (KPIs) und Budgetierung.

Mit geführten Feldern wie Leitbildern, Wettbewerbsanalysen, Vertriebsmethoden (wie SPIN und Challenger) und Teamstrukturen vereinfacht diese Vorlage komplexe Strategien mit einem benutzerfreundlichen Format.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Helfen Sie Ihrem Team zu verstehen, wie Ihre Vertriebsstrategie mit den übergeordneten Geschäftszielen in Einklang steht.

Skizzieren Sie verschiedene Vertriebsstrategien oder -methoden, um Konsistenz zu gewährleisten.

Überprüfen Sie diese in regelmäßigen Zeiträumen und passen Sie sie anhand von Feedback und sich ändernden Bedingungen an.

💡 Ideal für: B2B-Vertriebsleiter, Revenue-Operations-Teams und Gründer von Wachstumsunternehmen, die ein detailliertes, umsetzungsreifes Vertriebs-Playbook benötigen, um Skalierung, Teamausrichtung und konsistente Nachverfolgung zu unterstützen.

Ihr erfolgreiches Verkaufs-Playbook beginnt mit ClickUp

Um Ihr eigenes Vertriebs-Playbook zu erstellen, benötigen Sie klare Anweisungen, strukturierte Strategien und die richtigen tools, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind und am Ball bleiben. Die wahre Magie entfaltet sich jedoch erst, wenn Sie alles in einem zentralen hub zusammenführen.

ClickUp bietet Ihnen einen leistungsstarken, anpassbaren Arbeitsbereich und umfassende Vorlagen für Vertriebs-Playbooks, mit denen Sie Ihre Vertriebsstrategien in umsetzbare Workflows verwandeln können.

Probieren Sie ClickUp noch heute kostenlos aus und beginnen Sie mit dem Aufbau eines intelligenteren Vertriebs-Workflows, der echte Ergebnisse liefert. 💼