die 11 besten Alternativen zu Blitzit für Aufgaben- und Workflow-Management

Fast 40 % der Fachleute verfolgen Aktionselemente manuell, was zeitaufwändig und fehleranfällig ist. Dies kann das Engagement der Mitarbeiter verringern und sich negativ auf die Unternehmensziele auswirken.

Blitzit verspricht eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit zur Verwaltung von Aufgaben, was für Einzelbenutzer oder kleine Teams sehr erfrischend sein kann.

Unternehmen benötigen jedoch eine stärkere Zusammenarbeit, tiefere Integrationen und intelligentere Analysen – Kernbereiche, in denen Blitzit möglicherweise an seine Grenzen stößt. Es fehlt ihm die Planungstiefe, die Leistungsfähigkeit bei der Berichterstellung und die Anpassungsmöglichkeiten, die anspruchsvolle Workflows erfordern. Features wie die Bearbeitung mehrerer Elemente gleichzeitig, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und mobiler Support sind entweder unterentwickelt, befinden sich in der Beta-Phase oder fehlen gänzlich.

Wenn Blitzit also nicht Ihren Workflow-Anforderungen entspricht, was können Sie tun?

Ganz einfach. Sie suchen nach Alternativen, die eine Verbesserung darstellen. Und keine Sorge – Sie haben zahlreiche Optionen zur Auswahl.

Ob Sie benutzerdefinierte Workflows, Zusammenarbeit in Echtzeit oder Automatisierung benötigen, dieser Leitfaden stellt Ihnen die besten Alternativen zu Blitzit vor und hilft Ihnen dabei, unnötige Arbeit zu vermeiden und organisiert zu bleiben.

Was ist Blitzit?

Blitzit ist eine Produktivitäts-App, die Benutzern hilft, den ganzen Tag über organisiert und konzentriert zu bleiben. Die benutzerfreundliche Oberfläche von Blitzit bewältigt wichtige Aufgaben mit integrierten Tools zur Fokussierung, Funktionen zum Blockieren von Zeit und einer einfachen To-Do-Liste.

Die Funktion zur Priorisierung von Aufgaben stellt sicher, dass wichtige Arbeiten erledigt werden, ohne dass Ausreden akzeptiert werden. Darüber hinaus fördert der Pomodoro-Timer durch strukturierte Arbeitsintervalle und Pausen die Konzentration.

Für zusätzliche Motivation macht Blitzit Produktivität zum Spiel. Wenn Sie Aufgaben abhaken, sammeln Sie Punkte und steigen in den Levels auf, was das Erfolgserlebnis verstärkt.

Trotz alledem eignet sich Blitzit am besten für Einzelpersonen und nicht für Teams. Es hält einzelne Benutzer auf Kurs, kann jedoch die Komplexität Ihrer Projekte nicht bewältigen – ein Schlüssel-Feature, das in einer fortschrittlichen Aufgabenverwaltungssoftware vorhanden sein sollte.

Warum Blitzit-Alternativen wählen?

Trotz der minimalistischen Benutzeroberfläche und der auf Produktivität ausgerichteten Tools suchen viele Benutzer nach robusteren Alternativen mit umfangreicheren Features, um ihren Workflow zu optimieren.

Es verfügt nicht über erweiterte Planungsfunktionen wie Massenbearbeitungen, Abhängigkeiten und die Erstellung von Aufgaben in natürlicher Sprache, die in einer Zeit der KI-Produktivitäts-Tools zur Selbstverständlichkeit werden.

Darüber hinaus stehen einige Kernfunktionen von Blitzit und seine mobilen Apps noch aus. Die iOS-App befindet sich beispielsweise in der Beta-Phase, die Android-Version ist noch nicht verfügbar, was zu Lücken zwischen Blitzit und seinen Mitbewerbern führt.

Hier sind die wichtigsten Einschränkungen von Blitzit, die Sie berücksichtigen sollten:

verfügt nicht über Features für Unternehmen wie Zusammenarbeit, Blitzitwie Zusammenarbeit, Workflow-Management und detaillierte Analysen. Ohne Filter oder Massenaktionen ist es schwierig, zahlreiche Tags zu verwalten

Es liefert grundlegende Berichte über die aufgewendete Zeit, bietet jedoch keine Hinweise zur Produktivität oder umsetzbare Erkenntnisse. Es fehlen Vorschläge zur Verbesserung der Workflow-Effizienz

Die Integrationen von Drittanbietern sind auf ClickUp, Notion und Google Kalender limitiert , was die Zentralisierung von Projekten und Kommunikation erschwert

Die Blitzit App kann nicht im Web funktionieren; Sie müssen sie herunterladen

Im Gegensatz zu anderen Apps für die Aufgabenverwaltung bietet Blitzit keinen kostenlosen Plan

Blitzit-Alternativen auf einen Blick

Trotz seiner Vorteile fehlt Blitzit die Ausgereiftheit etablierterer Tools. Wenn Sie nach einer fortschrittlichen Automatisierung von Aufgaben, tieferen Integrationen oder sogar einem kostenlosen Aufgabenmanager suchen, stehen Ihnen verschiedene Alternativen zur Verfügung.

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über Alternativen zu Blitzit und deren Anwendungsfälle:

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Automatisierung, KI-Assistent (ClickUp Brain), Zeiterfassung, Zielverfolgung, Gantt-Diagramme, anpassbare Aufgaben und Ansichten Kleine bis große Teams, die eine All-in-One-Plattform für Aufgaben- und Workflow-Management suchen Free-Plan verfügbar; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Trello Boards im Kanban-Stil, Butler-Automatisierung, Zusammenarbeit in Echtzeit, Integrationen mit Slack, Drive, Jira Visuell orientierte Teams und Einzelpersonen, die kleine Projekte verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Benutzer/Monat Asana Portfolios für Projektgruppierungen, Gantt-Diagramme, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, Echtzeit-Updates Funktionsübergreifende Teams zur Nachverfolgung komplexer Projekte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Monday. com Workload-Dashboard, Drag-and-Drop-Planung, Automatisierungen, Integration von Zeitleiste/Kalender Manager und Teams, die die Workloads und Zeitpläne ihrer Mitarbeiter ausgleichen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat; Enterprise: benutzerdefinierte Preise Notion Benutzerdefinierte Workflows, Aufgabeneigenschaften, Ansichten in Echtzeit (Boards, Tabellen, Zeitleisten), Automatisierung, Vorlagen Einzelpersonen und kleine Teams, die umfassende benutzerdefinierte Anpassungen benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat; Enterprise: benutzerdefinierte Preise Todoist Einträge von Aufgaben in natürlicher Sprache, Projekt-Hierarchie, freigegebene Dashboards, Zugriffskontrolle für Teams Einzelpersonen und Teams organisieren komplexe Workflows mit einer einfachen Benutzeroberfläche Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Benutzer/Monat Wrike Formularbasierte Workflows, Automatisierung von Aufgaben, Vorlagen, Echtzeit-Benachrichtigungen Teams, die Anfragen oder Genehmigungen mithilfe strukturierter Workflows verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Benutzer/Monat; Enterprise: benutzerdefinierte Preise Hive KI-Assistent (HiveMind), Leistungsberichte, Chat-Integration, Zeiterfassung Marketing- und Client-Teams automatisieren Workflows und verfolgen Fortschritte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat; Enterprise: benutzerdefinierte Preise MeisterTask Kanban-Boards, Automatisierung von Workflows, Slack/Teams/Zapier-Integrationen, mobiler Support Kleine Teams, die grundlegendes Projektmanagement mit Automatisierung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Benutzer/Monat; Enterprise: benutzerdefinierte Preise Basecamp Message Boards, Diagramme, automatische Check-ins, Dateien freigeben Teams, die eine vereinfachte Kommunikation und Nachverfolgung von Aufgaben benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Benutzer/Monat Microsoft To Do Aufgabevorschläge, Erinnerungen, Vorlagen für Checklisten, Outlook-Integration Einzelpersonen und Teams innerhalb des Microsoft-Ökosystems Free Forever

Die besten Blitzit-Alternativen

Nicht vernetzte Tools verlangsamen Sie, frustrieren Ihre Mitarbeiter und tragen zu erhöhter Erschöpfung bei.

Ausgebrannten Mitarbeitern kündigen 2,6-mal häufiger, was Unternehmen 33 % ihres Jahresgehalts für Ersatzkosten kostet.

Die beste Alternative zu Blitzit verwaltet Abläufe, reduziert manuelle Arbeit und hält Ihr Team motiviert. Hier sind einige der besten Optionen:

1. ClickUp (Am besten für All-in-One-Arbeitsmanagement geeignet)

Beginnen Sie mit der Automatisierung mit ClickUp Richten Sie benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen mit vordefinierten Auslösern und Aktionen ein, um manuelle Arbeit zu reduzieren

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat und vereint Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer einzigen Plattform – beschleunigt durch Automatisierung und Suche mit KI der nächsten Generation.

Es handelt sich um eine sehr empfehlenswerte, solide Alternative zu Blitzit. Sehen wir uns an, warum!

Die Automatisierungen von ClickUp eliminieren repetitive Arbeiten, indem sie automatisch Aufgaben und Unteraufgaben erstellen, diese zuweisen und die Beteiligten basierend auf festgelegten Auslösern und Bedingungen benachrichtigen.

📌 Wenn die Personalabteilung beispielsweise das Profil eines neuen Mitarbeiters in ClickUp hinzufügt, erstellt ClickUp eine Aufgabenliste für die Überprüfung der Dokumente, Schulungen und Begrüßungsmeetings für den Personalverantwortlichen.

Dieses Feature ist in Branchen mit strengen Compliance-Vorgaben und mehrstufigen Genehmigungsprozessen von unschätzbarem Wert.

Lassen Sie ClickUp Brain innerhalb von Sekunden fehlerfreie Berichte für Sie erstellen

ClickUp Brain, der integrierte und kontextbezogene KI-Assistent, ist ein einzigartiges Produktivitätswerkzeug, das Ihnen den Tag mit KI-gestütztem Schreiben, Zusammenfassen von Dokumenten und Aktivitäten sowie der Automatisierung von Aufgaben in natürlicher Sprache erleichtert. Teams können damit anhand einfacher Eingabeaufforderungen Aufgabenbeschreibungen, Unteraufgaben und Zusammenfassungen für Projekte erstellen. Sie können E-Mails, Berichte und Standup-Updates sofort entwerfen. Und sogar Ideen brainstormen und Workspace-Daten innerhalb eines Tools analysieren.

Durch den Einsatz von KI für Produktivität und Workflow-Management können Sie jede Woche mehrere Stunden manueller Arbeit einsparen.

💡 Profi-Tipp: Mit Autopilot Agents von ClickUp können Sie nicht nur einfache Workflows automatisieren , sondern auch intelligente, kontextbezogene Aktionen. Im Gegensatz zur manuellen Aufgabenprotokollierung von Blitzit bietet ClickUp KI-Unterstützung, die sich anpasst, lernt und stundenlange Routinearbeiten erspart. Fügen Sie Ihrem Workflow einen ClickUp AI-Agenten hinzu, um ihn zu beschleunigen Hier sind einige Beispiele: Intelligente Erstellung und Zuweisung von Aufgaben : Autopilot Agents können die Übermittlung von Formularen oder Notizen zu Meetings überwachen, automatisch Aufgaben generieren, Fristen festlegen und diese je nach Verfügbarkeit des Teams zuweisen – manuelle Eingaben oder Nachverfolgungen sind nicht erforderlich

KI-gesteuerte Zusammenfassungen und Status-Updates: Nach dem Erhalt von Updates oder Dokument-Bearbeitungen können Agenten Änderungen zusammenfassen, Erkenntnisse extrahieren und Status-Updates direkt in Kanälen oder Dashboards veröffentlichen – so bleiben alle ohne manuellen Aufwand auf dem Laufenden

Sie können Ihre To-Dos als ClickUp-Aufgaben auflisten und Prioritäten, Fälligkeitsdaten, Abhängigkeiten und benutzerdefinierte Felder festlegen, um den gesamten Kontext innerhalb der Aufgabe zu erfassen. Der Fortschritt lässt sich über mehr als 15 ClickUp-Ansichten, darunter Listen, Boards oder Kalender, leicht einsehen.

Kategorisieren Sie Ihre ClickUp-Aufgaben mithilfe von benutzerdefinierten Feldern, Prioritäten, Tags und Abhängigkeiten für eine einfache Nachverfolgung und Transparenz

📌 Ein Marketing-Team, das eine Produkteinführung plant, kann beispielsweise die Aufgabe „Kampagnenstart“ in Unteraufgaben für die Erstellung von Inhalten, die Prüfung, die Veröffentlichung und die Überwachung aufteilen. Anschließend können diese einzelnen Aufgaben mit Fristen an Texter, Grafikdesigner, Editoren, Social-Media-Manager usw. vergeben werden, um Klarheit und Verantwortlichkeit zu gewährleisten.

Erstellen und passen Sie Timesheets mit der umfassenden Zeiterfassung für Projekte von ClickUp an

Was ist mit der Nachverfolgung der Produktivität, fragen Sie sich?

Im Gegensatz zu den einfachen Berichten von Blitzit können Sie mit den Funktionen zur Zeiterfassung von ClickUp die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit sekundengenau nachverfolgen und die Produktivität einzelner Mitarbeiter und Teams genau messen. So können Sie Ressourcen effektiv zuweisen.

📌 Eine Designagentur, die an mehreren Projekten für verschiedene Clients arbeitet, kann beispielsweise die Zeit erfassen, die für jede Aufgabe aufgewendet wird – Brainstorming, Entwurf und Überarbeitung. Das Ergebnis ist eine genaue Abrechnung, die Überlastung verhindert und zukünftige Projektabschätzungen verbessert.

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Anfänger oder Neulinge im Bereich Aufgabenmanagement-Apps können sich aufgrund der Vielzahl an Features schnell überfordert fühlen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine Bewertung auf TrustRadius gibt Folgendes frei:

Für alle Unternehmen, die mit der Verwaltung ihrer Projekte zu kämpfen haben, bietet ClickUp Unterstützung bei der Zusammenarbeit an Aufgaben. Mit dieser Software können Mitarbeiter die Elemente der To-Do-Liste verfolgen und die Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit bearbeiten. Außerdem hilft sie dem Projektmanagement-Team, den Gesamtfortschritt der Projekte zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die Fristen eingehalten werden.

Für alle Unternehmen, die mit der Verwaltung ihrer Projekte zu kämpfen haben, bietet ClickUp Unterstützung bei der Zusammenarbeit an Aufgaben. Mit dieser Software können Mitarbeiter die Elemente der To-Do-Liste verfolgen und die Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit bearbeiten. Außerdem hilft sie dem Projektmanagement-Team, den Gesamtfortschritt der Projekte zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die Fristen eingehalten werden.

2. Trello (Am besten für die visuelle Aufgabenverwaltung geeignet)

über Trello

Trello erfüllt mit seinen visuellen Boards im Kanban-Stil den Bedarf von Teams an einem leichtgewichtigen und dennoch funktionsreichen Tool für das Aufgabenmanagement. Die Nachverfolgung von Aufgaben wird damit ganz natürlich und intuitiv. Jede Aufgabe wird zu einer Karte, die sich reibungslos durch die verschiedenen Phasen Ihres Workflows bewegt, die durch einzelne Boards dargestellt werden.

Sie können jeder Karte Checklisten, Fälligkeitsdaten, Anhänge und Beschreibungen hinzufügen und so einfache Aufgaben in detaillierte Aktionspunkte umwandeln. Teammitglieder können in Echtzeit zusammenarbeiten, indem sie Karten kommentieren, andere taggen und Tools wie Slack, Google Drive oder Jira für zusätzlichen Kontext integrieren.

Die besten Features von Trello

Arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an Projekten, indem Sie Kommentare hinterlassen, Dateien freigeben und @erwähnen

Automatisieren Sie Routineaufgaben mit Butler, dem integrierten Tool zur Automatisierung von Trello

Verwenden Sie Vorlagen, um gängige Projekttypen schnell einzurichten

Limits von Trello

Es fehlen wichtige Features für das Projektmanagement wie native Zeiterfassung

Preise für Trello

Free Forever

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 210 $/Jahr pro Benutzer (geschätzte Kosten für 50 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Trello?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es eignet sich hervorragend für die Verwaltung mehrerer Projekte. Die Methode zur Organisation von Aufgaben mit Boards, Listen und Karten ist sehr benutzerfreundlich.

Es eignet sich hervorragend für die Verwaltung mehrerer Projekte. Die Methode zur Organisation von Aufgaben mit Boards, Listen und Karten ist sehr benutzerfreundlich.

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie mit einem einfachen Board-Layout in Trello und fügen Sie nach und nach Power-Ups (Add-Ons oder Integrationen) wie KI-Kalender oder Slack-Integration hinzu, sobald Sie spezifische Anforderungen identifizieren. So stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Tools verfügen, ohne das System zu überladen.

3. Asana (Am besten für die Nachverfolgung funktionsübergreifender Projekte geeignet)

über Asana

Mit der Portfolio-Funktion von Asana können Sie mehrere Projekte an einem Ort organisieren. Wenn Sie beispielsweise drei Marketingkampagnen verwalten, können Sie diese alle zu einem einzigen Portfolio hinzufügen und ihren Fortschritt in einem Dashboard anzeigen. Auf diese Weise wird die Nachverfolgung aller Vorgänge einfacher!

Jedes Projekt zeigt den Status, die Priorität und benutzerdefinierte Felder in Echtzeit an, sodass Sie Blockaden oder Verzögerungen schnell erkennen können. In derselben Ansicht können Sie auch Ziele festlegen, Eigentümer zuweisen und einzelne Aufgaben aufschlüsseln.

Die besten Features von Asana

Erstellen Sie detaillierte Projektpläne mit Gantt-Diagrammen und Kalendern, um Zeitleisten zu erstellen und Fortschritte nachzuverfolgen

Fügen Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben hinzu, um sicherzustellen, dass die Arbeit in der richtigen Reihenfolge erledigt wird

Erstellen Sie Ziele und Unterziele für eine genaue Nachverfolgung und Erreichung persönlicher und unternehmensbezogener Einzelziele

Limits von Asana

Die Zeiter fassungsfunktionen müssen für die stündliche Nachverfolgung verbessert werden

Die Workload-Ansicht, die die Nummer der einem Team-Mitglied zugewiesenen Aufgaben anzeigt, kann verwirrend sein

Preise für Asana

Persönlich: Free Forever

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

Eine G2-Bewertung lautet:

Die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert die Organisation von Aufgaben, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Zusammenarbeit in Echtzeit – sogar abteilungsübergreifend.

Die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert die Organisation von Aufgaben, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Zusammenarbeit in Echtzeit – sogar abteilungsübergreifend.

🧠 Fun Fact: Im Gegensatz zu den meisten anderen Tools zur Aufgabenverwaltung können Sie mit ClickUp den Team-Mitgliedern Kommentare zuweisen und so Diskussionen in umsetzbare Aufgaben verwandeln. Der Mitarbeiter kann den Kommentar nach Abschluss der Aufgabe lösen, wodurch eine klare Kommunikation und Verantwortlichkeit gewährleistet ist.

4. Monday. com (Am besten für die Verwaltung von Mitarbeiterplänen geeignet)

Das Workload-Dashboard von Monday.com bietet Managern eine Echtzeit-Übersicht über die Aufgaben, Zeitpläne und Gesamtkapazitäten ihrer Mitarbeiter. Es ermöglicht eine ausgewogene Verteilung der Verantwortlichkeiten und beugt so Burnouts vor, die häufig durch ungleichmäßige Workloads verursacht werden. Dank Drag-and-Drop-Funktionen lassen sich Aufgaben ganz einfach neu zuweisen oder Termine verschieben.

Monday.com – die besten Features

Automatisieren Sie Routineaufgaben wie Statusaktualisierungen und Benachrichtigungen, um Zeit zu sparen

Integrieren Sie das Workload-Dashboard mit Zeitleisten- und Kalender-Ansichten für eine effektive Planung

Verwenden Sie farbcodierte Fortschrittsleisten und Indikatoren, um Engpässe oder Lücken leicht zu erkennen

Limits von Monday.com

Benutzer berichten häufig, dass sie zusätzliche Zeit (oder Support) benötigen, um das Potenzial voll auszuschöpfen, insbesondere beim Aufbau komplexer Workflows über mehrere Boards hinweg

Preise für Monday.com

Free Forever

Basis: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2: 4,7/5 (über 12.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Monday.com?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Mir gefällt, wie schnell und einfach wir unser monday.com-Konto einrichten und nutzen konnten. Die Möglichkeit, verschiedene Workspaces zu erstellen, erleichtert die Organisation von Kontakten und Projektinformationen.

Mir gefällt, wie schnell und einfach wir unser Konto bei monday.com einrichten und nutzen konnten. Die Möglichkeit, verschiedene Workspaces zu erstellen, erleichtert die Organisation von Kontakten und Projektinformationen.

5. Notion (Am besten für umfassende benutzerdefinierte Anpassungen geeignet)

über Notion

Sie möchten nicht Teil eines festen Aufgabenmanagementsystems sein? Probieren Sie Notion aus.

Sie benötigen keine technischen Kenntnisse, um auf die anpassbaren Features zuzugreifen. Verfolgen Sie komplexe Projekte mit benutzerdefinierten Feldern, richten Sie detaillierte Dashboards für die Berichterstellung ein und vieles mehr, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Dank Hunderter gebrauchsfertiger Vorlagen für alles, von Projekt-Trackern bis hin zu Inhaltskalendern, ist der Einstieg einfach und schnell.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie in Notion benutzerdefinierte Workflows mit Aufgabeneigenschaften wie Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Abhängigkeiten

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Ansichten, die in Echtzeit aktualisiert werden (Tabellen, Boards, Zeitleisten)

Automatisieren Sie Aufgabenketten, die durch Statusänderungen, Fälligkeitsdaten oder benutzerdefinierte Bedingungen ausgelöst werden

Einschränkungen von Notion

Notion AI ist auf textbasierte Unterstützung beschränkt, wodurch das Tool weniger intuitiv ist

Das manuelle Einrichten von Seiten und Verknüpfen von Datenbanken kann frustrierend sein

Preise für Notion

Kostenlos: Free Forever

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 5.800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Notion hat die Produktivität bei Aufgaben und Notizen für mich deutlich gesteigert. Ich kann Ideen festhalten und E-Mails effektiv entwerfen.

Notion hat die Produktivität bei Aufgaben und Notizen für mich deutlich gesteigert. Ich kann Ideen festhalten und E-Mails effektiv entwerfen.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

6. Todoist (Am besten für Notizen und das Erstellen einer To-Do-Liste geeignet)

über Todoist

Suchen Sie nach einer ausgereifteren, flexibleren Alternative zu Blitzit? Todoist könnte die Antwort sein. Es wurde als zentrales Command-Center konzipiert, in dem alle Ihre Aufgaben, Termine und Prioritäten in einer intuitiven Oberfläche zusammengefasst sind.

Dank der natürlichen Sprachverarbeitung lassen sich Aufgaben und Erinnerungen ganz einfach protokollieren. Geben Sie „Blog jeden Dienstag um 10 Uhr aktualisieren” oder „Entwürfe nächsten Mittwoch mit Sarah besprechen” ein, und Todoist legt die Termine und Zeitpläne fest.

Sie können Aufgaben auch mithilfe von Beschreibungen, Prioritäten und geschachtelten Unteraufgaben organisieren, wodurch sich komplexe Workflows viel einfacher verwalten lassen als mit dem minimalistischen Setup von Blitzit.

Die besten Features von Todoist

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Teams über gemeinsame Dashboards

Zugriffsebenen für verschiedene Projekte kontrollieren

Erstellen Sie komplexe Projekt-Hierarchien mit Aufgaben und Unteraufgaben, damit Teams große Initiativen in kleine, überschaubare Teile organisieren können

Limits von Todoist

Gelegentlich kann es vorkommen, dass bestimmte Befehle nicht verstanden und ausgeführt werden

Das Tool bietet nur begrenzte Einblicke und Statistiken, was die Verbesserung der Produktivität erschwert

Preise für Todoist

Free Forever

Pro: 5 $/Monat pro Benutzer

Business: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2: 4,4/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Todoist?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Dank Todoist habe ich meine Aufgaben in einer guten Reihenfolge. Die Nutzung war bisher reibungslos und einfach.

Dank Todoist habe ich meine Aufgaben in einer guten Reihenfolge. Die Nutzung ist reibungslos und einfach.

7. Wrike (Am besten geeignet für die Erstellung und Verwaltung formularbasierter Workflows)

über Wrike

Wenn Ihnen Blitzit für die Verwaltung strukturierter Anfragen oder funktionsübergreifender Workflows zu leicht erscheint, bietet Wrike mehr Leistung – insbesondere mit dem Tool „Formular erstellen”. Mit Wrike können Sie benutzerdefinierte Aufnahmeformulare erstellen. Benennen Sie das Formular, fügen Sie eine Beschreibung hinzu und wählen Sie aus verschiedenen Fragetypen. Die Antworten können in Form von einzeiligem Text, Multiple-Choice-Fragen oder einem Absatz erfolgen.

Sie können Formulare direkt bestimmten Teammitgliedern oder Projekten zuweisen und eingehende Anfragen an die richtigen Personen weiterleiten, um die Effizienz zu steigern.

Die besten Features von Wrike

Verwenden Sie die vorgefertigten Vorlagen von Wrike, wie z. B. den Urlaubsgenehmigungs-Tracker, damit Manager diese innerhalb der App überprüfen, genehmigen oder ablehnen können

Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen über neue Übermittlungen, damit Sie keine wichtigen Formulare verpassen

Automatisieren Sie die Aufgabenplanung und erstellen Sie sofort Aufgaben mit Fristen, Mitarbeitern und Abhängigkeiten

Limits von Wrike

Die Speicher-Limits aller Pläne können für Teams, die mit großen Dateien arbeiten, einschränkend sein

Kundenservice und Abrechnungsprozesse können eine Herausforderung sein

Preise für Wrike

Free Forever

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 3.700 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Wrike?

Eine G2-Bewertung lautet:

Mit Wrike können Sie bestimmte Aufgaben mit individuellen Fristen als Teil eines größeren Projekts in einer Liste auflisten.

Mit Wrike können Sie bestimmte Aufgaben mit individuellen Fristen als Teil eines größeren Projekts in einer Liste auflisten.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp-Formulare, um Anfragen zu sammeln und automatisch an das richtige Team weiterzuleiten. Sie können Aufgaben zuweisen, Tags vergeben, Prioritäten festlegen und sie in bestimmte Listen oder Ordner verschieben – alles mit einer einzigen Übermittlung des Formulars. Fügen Sie bedingte Logik hinzu, um Felder basierend auf vorherigen Antworten ein- oder auszublenden, sodass Sie nur die Informationen sammeln, die Sie benötigen. Dies ist ideal für Aufnahme-Workflows wie IT-Tickets, kreative Briefings oder die Einarbeitung von Clients.

8. Hive (Am besten geeignet für Workflow-Automatisierung und KI-gestützte Features)

via Hive

Das KI-Tool von Hive, HiveMind, generiert Ideen für Inhalte, entwirft Bildunterschriften und erstellt lizenzfreie Bilder. Ein Marketing-Team, das eine Social-Media-Kampagne startet, kann damit beispielsweise einen strukturierten Projektplan mit Aufgaben, Fristen und Abhängigkeiten entwickeln.

Hive weist anhand von E-Mails und Chats die nächsten Schritte zu, um die Ausführung zu beschleunigen und gleichzeitig die Kampagne mit minimalem manuellem Aufwand auf Kurs zu halten.

Die besten Features von Hive

Chatten Sie mit Ihren Teamkollegen direkt am Arbeitsplatz über die integrierte Messaging-Funktion

Erstellen Sie detaillierte Leistungsberichte, um Clients und Stakeholdern den tatsächlichen Fortschritt zu zeigen

Erfassen Sie die für Aufgaben und Projekte aufgewendete Zeit , um Engpässe zu erkennen und Workloads besser auszugleichen

Limits von Hive

Sie können keine Multimedia-Inhalte in Ihre Aufgabenkarten einfügen

Erweiterte Features wie Automatisierung, Prüfung und Zeiterfassung erfordern Add-Ons, was die Budgetierung zu einem wichtigen Faktor macht

Preise für Hive

Free Forever

Starter: 7 $/Monat pro Benutzer

Teams: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Hive

G2: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Hive?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Der Einsatz dieser Technologie hat uns dabei geholfen, unsere Prozesse zu optimieren, was zu besseren und schneller fertiggestellten Projekten geführt hat.

Der Einsatz dieser Technologie hat uns dabei geholfen, unsere Prozesse zu optimieren, was zu besseren und schneller fertiggestellten Projekten geführt hat.

9. MeisterTask (Am besten für weniger komplexes Projektmanagement geeignet)

via MeisterTask

Sie können sich wiederholende Aufgaben verwalten, indem Sie in MeisterTask Auslöser und Aktionen innerhalb von Projekt-Boards einrichten. Teams können beispielsweise Statusaktualisierungen automatisieren, wiederkehrende Aufgaben basierend auf Änderungen im Workflow zuweisen oder Benachrichtigungen versenden, wenn Termine näher rücken.

Das reduziert den manuellen Aufwand, minimiert Fehler und sorgt dafür, dass Projekte reibungslos und ohne ständige Überwachung vorankommen. Damit eignet sich MeisterTask auch hervorragend für Teams, die Wert auf Einfachheit legen, ohne dabei auf Kontrolle oder Skalierbarkeit verzichten zu wollen.

Die besten Features von MeisterTask

Verwenden Sie Boards im Kanban-Stil mit anpassbaren Abschnitten für eine übersichtliche Nachverfolgung von Aufgaben

Integrieren Sie beliebte Tools wie Slack, Microsoft Teams und Zapier und sorgen Sie so für nahtlose Konnektivität über verschiedene Workflows hinweg

Verwalten Sie Aufgaben auf Desktop und Mobilgeräten mit Cloud-basiertem Zugriff

Limits von MeisterTask

Keine erweiterte Berichterstellung, was tiefe Einblicke in die Projektleistung einschränkt

Eingeschränkte Anpassung von Aufgaben-Boards und Workflows, was komplexe Projekt-Setups einschränkt

Preise für MeisterTask

Free Forever

Pro: 9 $/Monat pro Benutzer

Business: 16 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu MeisterTask

G2: 4,6/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über MeisterTask?

Eine G2-Bewertung lautet:

Das Programm ist optisch ansprechend, einfach zu bedienen und verfügt über alle Funktionen, die Sie für den Einstieg in der kostenlosen Version benötigen.

Das Programm ist optisch ansprechend, einfach zu bedienen und verfügt über alle Features, die Sie für den Einstieg in die kostenlose Version benötigen.

10. Basecamp (Am besten für die Zusammenarbeit im Team geeignet)

über Basecamp

Haben Sie Schwierigkeiten, Teamdiskussionen organisiert und zugänglich zu halten? Die Message Boards von Basecamp strukturieren Unterhaltungen nach Themen und halten Antworten übersichtlich unter jeder Nachricht in Threads. So geht keine wichtige Information in endlosen Chat-Threads verloren.

Sie können wichtige Beiträge anheften, Dateien anhängen und bestimmte Teammitglieder in den Verteiler aufnehmen, sodass alle auf dem gleichen Stand bleiben, ohne dass es zu Chaos durch verstreute Nachrichten oder E-Mail-Überlastung kommt.

Die besten Features von Basecamp

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Projekts visuell mit Hill-Diagrammen – einem Feature von Basecamp, das den aktuellen Stand der Arbeit anzeigt

Heften Sie Projekte mit hoher Priorität oben an, damit wichtige Arbeiten sichtbar bleiben

Richten Sie automatische Check-ins ein, um Updates von Ihrem Team zu sammeln, ohne zusätzliche Meetings planen zu müssen

Limits von Basecamp

Es fehlen traditionelle Projektboard-Ansichten und erweiterte Projektmanagement-Features

Die Dateiverwaltung ist verbesserungswürdig – in Chats freigegebene Dateien werden nicht automatisch im Haupt-Dashboard für Dokumente gespeichert

Preise für Basecamp

Free Forever

Basecamp Plus: 15 $/Monat pro Benutzer

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/Monat pro Organisation (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2: 4,1/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Basecamp?

Eine G2-Bewertung hebt hervor:

Basecamp leistet hervorragende Arbeit, indem es anderen die Erledigung von Aufgaben und die Vernetzung erleichtert. Es reduziert die Meeting-Zeiten erheblich und schafft Transparenz, wo in Fertigungs- und Produktionsumgebungen oft Silos existieren.

Basecamp leistet hervorragende Arbeit, indem es anderen die Erledigung von Aufgaben und die Vernetzung erleichtert. Es reduziert die Meeting-Zeiten erheblich und schafft Transparenz, wo in Fertigungs- und Produktionsumgebungen oft Silos existieren.

📮ClickUp Insight: Die Daten aus der Umfrage von ClickUp zur Effektivität von Meetings zeigen, dass fast die Hälfte aller Meetings (46 %) nur 1–3 Teilnehmer haben. Diese kleineren Meetings sind zwar möglicherweise fokussierter, könnten aber durch effizientere Kommunikationsmethoden ersetzt werden, z. B. durch eine bessere Dokumentation, aufgezeichnete asynchrone Updates oder Wissensmanagement-Lösungen. Mit zugewiesenen Kommentaren in ClickUp-Aufgaben können Sie direkt in den Aufgaben Kontext hinzufügen, kurze Audio-Nachrichten freigeben oder Video-Updates mit ClickUp Clips aufzeichnen – so sparen Teams wertvolle Zeit und wichtige Diskussionen gehen nicht verloren, ohne dass Zeit verloren geht! 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie Trinetrix verzeichnen mit ClickUp eine Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um 50 %

11. Microsoft To Do (am besten für Benutzer von Microsoft 365 geeignet)

über Microsoft To Do

Suchen Sie nach einer kostenlosen App zur Aufgabenorganisation, die sich nahtlos in das Microsoft-Ökosystem integrieren lässt? Microsoft To Do wurde speziell zur Verbesserung Ihres täglichen Workflows entwickelt.

Ein Beispiel: Wenn Sie eine E-Mail in Outlook markieren, wird Ihre Aufgabe automatisch in Microsoft To-Do angezeigt, sodass Ihre zu erledigenden Elemente synchronisiert bleiben.

Die besten Features von Microsoft To Do

Fügen Sie detaillierte Notizen, Dateianhänge und Erinnerungen zu Aufgaben hinzu, damit Sie immer alle notwendigen Informationen zur Hand haben

Aktualisieren Sie Ihre täglichen und wöchentlichen Vorlagen für To-Do-Listen mit intelligenten und personalisierten Vorschlägen

Richten Sie gemeinsame Checklisten-Vorlagen für die Zusammenarbeit im Team ein, um die Delegierung von Aufgaben und die Nachverfolgung von Fortschritten zu vereinfachen

Limits von Microsoft To Do

Eingeschränkte Integrationen von Drittanbietern außerhalb des Microsoft-Ökosystems

Im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Tools sind die erweiterten Projektmanagement-Features eingeschränkt

Preise für Microsoft To Do

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft To Do

G2: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft To Do?

Eine G2-Rezension gibt Folgendes frei:

Es hilft mir, meine Aufgaben zu verwalten. Ich habe mehrere Listen innerhalb der App erstellt, um sowohl mein Privatleben als auch mein Berufsleben zu verwalten.

Es hilft mir, meine Aufgaben zu verwalten. Ich habe mehrere Listen innerhalb der App erstellt, um sowohl mein Privatleben als auch mein Berufsleben zu organisieren.

👀 Wussten Sie schon? 85 % der Mitarbeiter leiten wöchentlich dieselben Nachrichten an mehrere Stellen weiter, um die Sichtbarkeit sicherzustellen. Die Kommunikation kann in unverbundenen Tools extrem verstreut sein!

Erleben Sie eine problemlose Aufgabenverwaltung mit ClickUp

Die Arbeit von heute ist kaputt. Moderne Arbeit ist zum Synonym für Komplexität geworden. Erschreckende 61 % der Arbeitszeit von Mitarbeitern wird für die Aktualisierung, Suche und Verwaltung von Informationen in verstreuten Systemen aufgewendet.

Das Ergebnis? Unordnung, verlorene Produktivität und Frustration.

Blitzit eignet sich zwar für die Nachverfolgung einzelner Aufgaben, doch bei der Verwaltung ganzer Teams, komplexer Workflows und funktionsübergreifender Zusammenarbeit werden die Herausforderungen immer größer.

Hier kommt ClickUp ins Spiel!

Es wurde entwickelt, um Ihre Arbeit an einem Ort zu zentralisieren, sodass Sie nicht mehr zwischen Tools, Apps und endlosen Registerkarten wechseln müssen. Automatisierungen und KI sind das Tüpfelchen auf dem i – damit kommen Sie schneller und effizienter ans Ziel.

Möchten Sie all die Zeit zurückgewinnen, die Sie durch Routinearbeiten verloren haben? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!