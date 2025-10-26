10 Regeln für die Etikette bei virtuellen Meetings: Best Practices für die Arbeit

Heute sind virtuelle Meetings genauso alltäglich und akzeptiert wie vor einem Jahrzehnt die Arbeit im Büro an fünf Tagen in der Woche.

Da 28 % der Beschäftigten zumindest zeitweise von zu Hause aus arbeiten, ist Remote-Arbeit zu einem festen Bestandteil des Arbeitsalltags geworden. Damit einher gehen Online-Meetings und der interessante Spagat zwischen formell und leger, mit dem viele zu kämpfen haben.

Doch diese Art der Kommunikation erfordert einen virtuellen Verhaltenskodex. Wie stellen Sie sicher, dass sich alle Teilnehmer der Telefonkonferenz gehört und einbezogen fühlen und an sinnvollen Unterhaltungen teilnehmen können?

Die Etikette bei virtuellen Meetings hilft Teams, ihre Produktivität zu steigern, sich von ihrer besten Seite zu zeigen und professionelle Beziehungen aufzubauen.

Lesen Sie weiter, während wir die grundlegenden Regeln moderner Meeting-Etikette erkunden, darunter was virtuelle Meeting-Etikette ist, ihre Vorteile und zehn wesentliche Regeln für jede professionelle Online-Umgebung.

Was ist Etikette bei virtuellen Meetings?

Die Etikette für virtuelle Meetings legt fest, wie sich Teams und Führungskräfte während Online-Meetings verhalten und mit anderen umgehen sollen. Stellen Sie sich dies als einen standardisierten Leitfaden vor, der die Professionalität auf breiter Front gewährleistet. 🫱🏼‍🫲🏾

Eine gute Etikette bei Online-Meetings wird von Ihnen erwartet, wenn Sie eine Verbindung per Video-Anruf mit anderen Abteilungen herstellen, Projekt-Kickoff-Meetings leiten oder mit Ihrem Team Ideen sammeln. Die Etikette für Remote-Meetings eines Unternehmens ist eng mit dessen Grundwerten, Philosophien und Zielen verbunden. 🎯

Auch wenn manche Aspekte unternehmensspezifisch sein können, gibt es einige allgemeine Regeln für virtuelle Meetings, die Ihnen helfen können, bei Ihren Gesprächspartnern einen bleibenden und positiven Eindruck zu hinterlassen. ⬇️

Denken Sie daran, dass gegenseitiger Respekt und allgemeine Geschäftsetikette nichts Neues sind! Es gibt jedoch einige wesentliche Unterschiede zwischen virtuellen und persönlichen Meetings, die Sie berücksichtigen müssen, um den Überblick zu behalten, pünktlich zu bleiben und auf dem Laufenden zu sein.

10 Regeln für die Etikette bei virtuellen Meetings

Auch wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie die Etikette bei virtuellen Meetings im Allgemeinen bereits beherrschen, machen die kleinen Details den Unterschied. Deshalb haben wir diese Regeln zur Etikette bei virtuellen Meetings für jede geschäftliche Online-Situation zusammengestellt.

Freigeben Sie diese für Ihr Team, damit Sie gemeinsam den Standard Ihrer Online-Meetings verbessern können.

Außerdem erwarten dich jede Menge Ressourcen, Vorlagen und Tipps für noch mehr Support beim Erlernen dieser neuen Fähigkeit. 😎

1. Machen Sie sich mit Ihrer Meeting-Plattform vertraut

Zunächst einmal ist es wichtig, sich mit der Video-Konferenz-Software vertraut zu machen, die Sie für virtuelle Meetings verwenden.

Wenn Sie das Meeting leiten, machen Sie sich im Voraus mit Ihrer Plattform für virtuelle Meetings vertraut, damit Sie sicher im Umgang mit der Software sind. Wenn Sie ein tool verwenden, mit dem die Teilnehmer nicht vertraut sind, seien Sie darauf vorbereitet, Fragen schnell zu beantworten und ihnen zu helfen, sich auf das Meeting zu konzentrieren, indem Sie dafür sorgen, dass sie sich nicht mit den technischen Aspekten beschäftigen müssen.

Wo wir gerade beim Thema sind … wenn Sie eine Meeting-Plattform auswählen, entscheiden Sie sich für eine, die die Teilnehmer wahrscheinlich schon einmal genutzt haben oder schnell annehmen werden. Das können Videokonferenz-Tools wie Zoom, Microsoft Teams oder Google Meet sein oder eine integrierte Plattform wie ClickUp, die Chat, Arbeitsmanagement und Projektmanagement vereint.

💡Profi-Tipp: Starten Sie ein Zoom-Meeting direkt aus einer ClickUp-Aufgabe heraus mit der Zoom-Integration von ClickUp. Leiten Sie Diskussionen, ohne Ihren ClickUp-Workspace verlassen zu müssen, während ClickUp alle Beteiligten automatisch benachrichtigt, sich so schnell wie möglich zuzuschalten.

Stellen Sie sicher, dass die Plattform die Möglichkeit unterstützt, Breakout-Räume einzurichten, Bildschirme zu freigeben oder an einer gemeinsamen Ressource zusammenzuarbeiten, falls dies für Ihr Meeting erforderlich ist.

Der Einsatz einer dynamischen Meeting-Management-Software wie ClickUp ist eine hervorragende Möglichkeit, jedes Mal ein reibungsloses und produktives Erlebnis zu gewährleisten.

2. Bereiten Sie sich mit einer Tagesordnung für das Meeting vor

Wir können es nicht oft genug betonen: Vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten!

Erstellen Sie vor Beginn des Meetings einen Plan und eine Tagesordnung, um Ihrer Diskussion von Anfang bis Ende eine klare Richtung zu geben. Für erstklassige virtuelle Teambesprechungen sollten Sie die Tagesordnung rechtzeitig vor dem Meeting an die Teilnehmer freigeben, damit diese Zeit haben, sie durchzusehen, wissen, was sie erwartet, und gegebenenfalls Punkte hinzufügen können.

Falls es Materialien gibt, die Ihre Teilnehmer vorab lesen oder beantworten müssen, um an der Diskussion teilnehmen zu können, geben Sie diese ebenfalls frei. Behandeln Sie die Tagesordnung Ihres Online-Meetings wie eine Wegbeschreibung und geben Sie den Teilnehmern ausreichend Zeit und Ressourcen zur Vorbereitung.

Die beste Vorbereitung auf ein virtuelles Meeting ist eine anpassbare Vorlage für die Tagesordnung, die alle wichtigen Punkte abdeckt. Die umfangreiche Vorlagenbibliothek von ClickUp bietet zahlreiche kostenlose Ressourcen für jeden Anwendungsfall – auch für diesen!

Diese Vorlage herunterladen Planen, organisieren und führen Sie Online-Teambesprechungen effizient mit der ClickUp-Vorlage für All-Hands-Meetings durch

Nutzen Sie diese Vorlage für All-Hands-Meetings von ClickUp oder die Vorlage für Ausschussberichte, um klare Ziele zu kommunizieren.

Beide Vorlagen fördern die Transparenz in Ihrem Team oder Ihrer Organisation und sorgen dafür, dass sich alle Mitglieder auf die wichtigsten Ziele Ihres Meetings abstimmen.

3. Nehmen Sie Rücksicht auf die Zeit der anderen

Zuallererst: Seien Sie pünktlich. ⏱

Als Gastgeber eines Meetings gehört es nicht zur Etikette bei virtuellen Meetings, Ihre Teams oder potenzielle Clients warten zu lassen.

Aber dieselbe Regel gilt auch für die Teilnehmer des Meetings – lassen Sie den Gastgeber nicht warten! Ihr Gastgeber ist höchstwahrscheinlich einer Ihrer Teamkollegen, ein Mitglied aus einer anderen Abteilung oder ein Vorgesetzter. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie täglich mit ihm zusammenarbeiten oder sogar mit ihm befreundet sind. Behandeln Sie ihn mit dem Respekt, den wir alle verdienen, indem Sie pünktlich zum geplanten Termin erscheinen und bereit sind, das Meeting zu beginnen.

Richten Sie Erinnerungen in ClickUp ein, um die Etikette bei virtuellen Meetings stets im Blick zu behalten

Wenn du jemand bist, der manchmal mit dem täglichen Zeitmanagement zu kämpfen hat, nutze ClickUp, um eine Erinnerung einzurichten! Dein zukünftiges Ich wird dir für die Achtung dankbar sein. 🙌🏼

Außerdem haben wir alle volle Terminkalender, aber Ressourcen wie diese interaktive Team-Terminplanvorlage von ClickUp sorgen dafür, dass jedes Mitglied auf dem Laufenden ist, wann und welche Meetings in den kommenden Wochen anstehen.

Diese Vorlage herunterladen Verschaffen Sie sich mit der Team-Terminplan-Vorlage von ClickUp Sichtbarkeit auf die Terminkalender Ihrer Team-Mitglieder, um Teambesprächen besser planen zu können.

📮ClickUp Insight: Unsere Umfragedaten zur Meeting-Effektivität zeigen, dass an 25 % der Meetings durchschnittlich 8 oder mehr Teilnehmer beteiligt sind. Wir haben außerdem festgestellt, dass ein durchschnittliches Meeting etwa 51 Minuten dauert. Diese großen Meetings können auf Organisationsebene das Ergebnis haben, dass die kollektive Meeting-Zeit auf 6 bis 8 Stunden pro Woche anwächst. Was wäre, wenn Sie diese Zeit reduzieren könnten? ClickUp verändert die Art und Weise, wie Teams kommunizieren! Anstelle von langwierigen Meetings arbeiten Sie direkt innerhalb von Aufgaben zusammen – mit Kommentaren, Anhängen, Sprachnotizen, Video-Clips und mehr – alles an einem Ort. 💫 Echte Ergebnisse: Die globalen Teams von STANLEY Security haben mit unserer All-in-One-App für die Arbeit bereits mehr als 8 Stunden pro Woche bei Meetings und Updates eingespart!

4. Kleiden Sie sich für den Erfolg

Ob im Büro oder online – angemessene Kleidung ist sehr wichtig. Die Etikette empfiehlt, dass Sie bei einem Video-Meeting dasselbe tragen wie in einer persönlichen Arbeitsumgebung.

Aber die gute Nachricht ist, dass es bei virtuellen Meetings etwas Spielraum gibt, da der Bildschirm deutlich oberhalb der Taille endet – das heißt, ja, du kannst diese Uggs tragen!

Ihre Kleidung für virtuelle Meetings sollte nicht nur gut aussehen, sondern auch zum Charakter des Meetings passen. Vermeiden Sie ablenkenden Schmuck, Muster, die auf Video nicht gut zur Geltung kommen, oder T-Shirts mit Aufdrucken, die andere möglicherweise nicht verstehen.

5. Vermeiden Sie Ablenkungen

Konzentrieren Sie sich auf das aktuelle Meeting und widerstehen Sie dem Drang, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Denken Sie vor dem Meeting daran:

Legen Sie Ihr Handy weg

Schalten Sie den Fernseher oder die Musik aus

Alle Benachrichtigungen stummschalten

Schließen Sie Ihre überflüssigen Registerkarten

Und bitte, um alles Gute und der Produktivität willen: Essen Sie während des Gesprächs nicht.

Teilen Sie Ihren Bildschirm? Achten Sie darauf, was darauf zu sehen ist, bevor Sie ihn freigeben. 1.000 geöffnete Registerkarten machen keinen guten Eindruck. Auch wenn es nicht das erste Mal wäre, dass jemand versehentlich sensible Unternehmensdaten, eine private Slack-Unterhaltung oder seine Spotify-Playlist teilt, möchten Sie sicher nicht, dass Ihnen das passiert.

Lesen Sie auch: Wie man mit Team-Mitgliedern kommuniziert und Ideen freigibt

Unruhige Hintergründe sind ein weiterer häufiger Konzentrationskiller bei virtuellen Meetings. Wenn Sie sich in einem Café befinden, die Kinder für den Tag bei sich haben oder sich ein Büro mit Ihrem Partner teilen, wählen Sie einen alternativen Hintergrund oder verwenden Sie einen Unschärfeeffekt, damit Sie und alle anderen Meeting-Teilnehmer voll bei der Sitzung bleiben.

Suchen Sie nach einem sauberen, minimalistischen und neutralen Hintergrund. Dann können Sie sich darauf konzentrieren, den Ort in Ihrem Zuhause mit der besten Beleuchtung zu finden, anstatt nach der ästhetisch ansprechendsten Wand zu suchen.

Sie müssen jedoch nicht das Internet nach einem dieser perfekten Hintergründe durchforsten!

Klicken Sie auf die Bilder unten, um diese kostenlosen Hintergründe zu speichern und zu vermeiden, dass andere Personen im Hintergrund Ihrer wichtigen Präsentation vorbeilaufen und Sie ablenken. 📩

via Cadeau Maesto auf Pexels

via Marc Mueller auf Pexels

via Max Vakhtbovych auf Pexels

6. Wissen, wann man sprechen und wann man zuhören sollte

Aktives Zuhören gibt jedem Einzelnen die Möglichkeit zu sprechen und zeigt, dass Ihnen das, was er zu sagen hat, wichtig ist.

Der Gastgeber und die Teilnehmer des Meetings müssen die richtige Balance zwischen Sprechen, Zuhören und Fragen stellen finden, um den anderen zu verstehen – und ihn nicht zu entwerten. Aufgeschlossenheit und offene Kommunikation helfen allen Beteiligten, mehr aus der Unterhaltung herauszuholen!

Hier sind noch ein paar weitere Tipps zur Etikette bei virtuellen Meetings, die sich auf das Sprechen während der Anrufe beziehen: Sprechen Sie selbstbewusst, aber halten Sie sich kurz

Vermeiden Sie es, sich zu wiederholen oder Ihren Standpunkt zu sehr zu betonen

Schalten Sie Ihr Mikrofon stumm, sofern Sie nicht gerade sprechen

Halten Sie Ihre Fragen bis zum Ende der Diskussion zurück, es sei denn, der Gastgeber bittet Sie darum

Ein weiteres Problem, mit dem wir alle bei virtuellen Meetings schon einmal konfrontiert waren, ist die gefürchtete Audioverzögerung. 🙄

Egal, wie stark dein WLAN ist, die Verbindung bricht bei Online-Meetings manchmal trotzdem ab! Um zu vermeiden, dass du jemandem ins Wort fällst oder den Flow der Unterhaltung störst, nutze nach Möglichkeit das Feature zum Handheben auf deiner Plattform oder teile dein Interesse am Wort im Chat mit. 🙋🏼‍♀️

7. Halten Sie Notizen auf ein Minimum beschränkt

Auch wenn Sie es gut meinen, sollten Sie es vermeiden, ausführliche Notizen zum Meeting zu machen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert. Halten Sie sich stattdessen an die wichtigsten Gesprächspunkte und sehen Sie sich das Meeting-Protokoll später noch einmal an, falls Ihre Notizen offensichtliche Lücken aufweisen.

Ein wesentlicher Vorteil virtueller Meetings ist die Möglichkeit, das gesamte Meeting aufzuzeichnen oder eine Zusammenfassung zu erstellen. Nutzen Sie diese Features, um das Meeting selbst so effektiv wie möglich zu gestalten – häufige Pausen während der Unterhaltung stören den Flow der Informationen, verlangsamen Ihre Tagesordnung und verschwenden wertvolle Zeit.

Als Gastgeber des Meetings sollten Sie ein Mitglied Ihres Teams damit beauftragen, die Nachverfolgung des Protokolls durchzuführen, und Ihre Teilnehmer darüber informieren, dass die Verteilung des Protokolls unmittelbar nach Ende des Meetings erfolgt. Dies hilft Ihnen und Ihren Teilnehmern, bei der Sache zu bleiben, und erspart Ihnen, sich ständig wiederholen zu müssen!

💡Profi-Tipp: Mit ClickUp Docs können Teilnehmer gemeinsam Notizen erstellen und diese dank der integrierten Erstellung von Aufgaben mit einem Klick in Maßnahmen umsetzen.

Meeting-Protokolle fassen den Rahmen und die wichtigsten Erkenntnisse aus wichtigen Meetings zusammen. Sie werden an alle Beteiligten freigegeben und sorgen dafür, dass der Fortschritt stets im Blick bleibt, sodass Folgeaktionen und Elemente schneller umgesetzt werden können.

Ressourcen wie unsere Vorlage für Protokolle von Board-Sitzungen und die Vorlage für Sitzungsprotokolle von ClickUp sorgen mit anpassbaren, vorgefertigten Seiten für mehr Organisation und Effizienz bei der Verwaltung von Teams, Notizen und Details in einem kollaborativen ClickUp-Dokument!

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie gemeinsam mit Clickup Docs gemeinsam nutzbare Protokolle und Notizen zu Meetings, die in Echtzeit aktualisiert werden und dank KI fehlerfrei bleiben.

Möchten Sie Weitere Informationen darüber erhalten, wie Protokolle Ihre Produktivität in Meetings steigern können? Lesen Sie diesen Leitfaden zum Verfassen effektiver Meeting-Protokolle – jedes Mal!

💡Profi-Tipp: Sparen Sie nach Ihrem Meeting wertvolle Zeit, indem Sie ClickUp Brain Ihre Meeting-Notizen zusammenfassen und Aufgaben sowie Unteraufgaben in ClickUp erstellen lassen. Wenn Sie das Meeting aufgezeichnet haben, kann Brain die Aufzeichnung auch für Sie transkribieren und übersetzen!

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8. Langes Meeting? Planen Sie Pausen ein

Wenn Sie wissen, dass das Meeting lange dauern wird, planen Sie eine kurze Pause in die Tagesordnung ein.

Gönnen Sie sich und Ihren Kollegen einen Moment, um vom Bildschirm wegzugehen, einen Snack zu holen oder sich zu strecken. Das wird die Unterhaltung nicht behindern – es wird sie sogar erheblich verbessern! Kurze Pausen helfen allen, gute Laune zu bewahren, ohne mit Müdigkeit oder Kopfschmerzen zu kämpfen.

Es muss nicht lange dauern – stellen Sie einfach Ihren Timer in ClickUp auf fünf Minuten ein und öffnen Sie sich ein Glas Sprudelwasser, denn Sie haben es sich verdient.

Und wenn bei dem Meeting, an dem du teilnimmst, nicht angegeben ist, ob Pausen angeboten werden, hinterlasse einfach ein kurzes „brb!“ im Chat, wenn du eine Verschnaufpause brauchst – so einfach ist das. 💬

9. Lassen Sie Raum für Fragen

Nehmen Sie den Frage-und-Antwort-Teil in die Tagesordnung Ihres Meetings auf, damit Ihre Kollegen genügend Zeit haben, Fragen vorzubereiten, ihre Meinung zu äußern oder Vorschläge zu machen.

Wenn Sie sich all diese Regeln zur Etikette bei virtuellen Meetings zu Herzen genommen haben, haben Sie wahrscheinlich gerade eine intensive und anregende Unterhaltung geführt – rechnen Sie damit, dass die Teilnehmer dazu etwas zu sagen haben werden. 🙂

💡Profi-Tipp: Ermutigen Sie Ihre Meeting-Teilnehmer, auch nach dem Schließen des Meetings mit Fragen, Ideen oder Kommentaren auf Sie zuzukommen.

10. Halten Sie eine Abschlussrede

Beenden Sie Ihr virtuelles Meeting mit einem positiven Eindruck, indem Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um es ordnungsgemäß zu schließen.

Bevor sich Ihre Kollegen ausloggen, gehen Sie kurz die nächsten Schritte durch, wie und wann Sie nachfassen werden, welche Ergebnisse erwartet werden und wie die Zeitleiste für den weiteren Verlauf aussieht.

💡Profi-Tipp: Mit ClickUp kannst du Aktionspunkte aus Dokumenten, Whiteboards, Kommentaren und mehr delegieren, sodass du diese Aufgaben sofort in Angriff nehmen kannst, ohne auch nur einen Moment zu verlieren! Verwandle Text, Bildschirmaufnahmen und Objekte in Aufgaben, die direkt mit deinen Workflows verbunden sind, um die Effizienz zu steigern und den Schwung des Meetings aufrechtzuerhalten.

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Und dann – und das ist das Wichtigste – bedanke dich bei deinem Team für seine Zeit! Ihr habt heute alle großartige Arbeit geleistet. 👏

Warum ist die Etikette bei virtuellen Meetings wichtig?

Die Etikette für virtuelle Meetings sorgt für einen professionellen Umgangston bei Remote-Meetings und fördert starke Arbeitsbeziehungen. Hier sind einige Gründe, warum die Einhaltung der Regeln für virtuelle Meetings unerlässlich ist:

Die Einhaltung der richtigen Etikette zeigt Professionalität , was dazu beiträgt, Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Kollegen, Clients oder Stakeholdern aufzubauen

Wenn Sie vor einem Meeting Zeit, Überlegungen und Aufwand investieren, zeigen Sie Ihrem Team, Ihren Führungskräften und potenziellen Clients, dass Sie sie respektieren . Außerdem sorgt dies für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Meetings, indem Sie die Gesprächsführung vorbereiten und lenken.

An virtuellen Meetings nehmen oft Teilnehmer aus verschiedenen Orten und Zeitzonen teil. Die Einhaltung der richtigen Etikette – wie pünktliches Erscheinen, Stummschalten, wenn man nicht spricht, und das Festhalten am Thema – minimiert Ablenkungen und sorgt für ein fokussiertes und effizientes Meeting

Die Einhaltung bewährter Praktiken bei virtuellen Meetings – wie anderen das Wort zu erteilen, Unterbrechungen zu vermeiden und kulturelle Sensibilitäten zu berücksichtigen – fördert ein Umfeld des gegenseitigen Respekts und der Zusammenarbeit

Die Einhaltung der richtigen Etikette, wie z. B. die Verwendung klarer Audio- und Videoqualität, die Aufrechterhaltung des Blickkontakts (über die Kamera) und die aktive Beteiligung, stellt sicher, dass die Kommunikation effektiv ist und alle ohne Verwirrung folgen können.

Organisiert zu sein, Multitasking zu vermeiden und die Tagesordnung einzuhalten, hilft den Teilnehmern, konzentriert zu bleiben. Dies verringert Frustration und Stress, insbesondere bei aufeinanderfolgenden Meetings

Ohne diese Verhaltensregeln kann es leicht passieren, dass man wertvolle Minuten oder sogar Stunden seiner Woche in einem Meeting verschwendet, das man genauso gut per E-Mail hätte erledigen können. Und so schön es auch ist, unsere Team-Mitglieder auf dem Bildschirm zu sehen, gibt es doch sinnvollere Möglichkeiten, wie wir alle unsere Zeit nutzen können. ⏳

Eine durchdachte Etikette für virtuelle Meetings lässt viel Zeit zum Zuhören, Nachdenken und gegenseitigen Reagieren. Dies schafft nicht nur Vertrauen unter den Teilnehmern, sondern schafft auch die Voraussetzungen für den Erfolg aller, indem es jedem klar macht, was er von Ihnen erwarten kann und was Sie im Gegenzug von ihm erwarten.

Häufig gestellte Fragen und Tipps zur Etikette bei virtuellen Meetings

Was sind die Dos und Don’ts bei virtuellen Meetings?

An virtuelle Meetings werden oft andere Erwartungen hinsichtlich der Teilnahme gestellt als an persönliche Meetings. Damit alle am Ball bleiben und sich an der Unterhaltung beteiligen, finden Sie hier einige Verhaltensregeln, die Sie beachten sollten:

Was Sie zu erledigen haben

Seien Sie pünktlich. Wenn Sie sich einige Minuten früher in das virtuelle Meeting einloggen, bleibt genügend Zeit für eventuelles technisches Setup. Bleiben Sie konzentriert. Schenken Sie dem Redner Ihre volle Aufmerksamkeit, als wären Sie in einem persönlichen Meeting. Schalten Sie Ihr Mikrofon stumm, wenn Sie nicht sprechen. Dies hilft, Hintergrundgeräusche zu reduzieren. Nutzen Sie nach Möglichkeit die Video-Funktion. Das trägt zu einer persönlicheren Interaktion bei. Nehmen Sie in einem ruhigen, gut beleuchteten Raum teil. Eine klare, ablenkungsfreie Umgebung hilft allen, konzentriert zu bleiben. Bereiten Sie sich im Voraus vor. Wenn Sie eine Präsentation halten, stellen Sie sicher, dass alle Ihre Unterlagen vor Beginn des Meetings bereitstehen.

Was Sie nicht tun sollten

Machen Sie nicht mehrere Dinge gleichzeitig. Das ist respektlos und kann dazu führen, dass Sie wichtige Informationen verpassen. Unterbrechen Sie nicht. Lassen Sie andere ihre Gedanken zu Ende bringen, bevor Sie selbst das Wort ergreifen. Essen Sie nicht während des Meetings. Das kann ablenkend und unprofessionell wirken. Vergessen Sie nicht, Ihre Technik zu überprüfen. Vergewissern Sie sich vorab, dass Ihre Internetverbindung, Ihr Mikrofon und Ihre Kamera ordnungsgemäß funktionieren. Verlassen Sie das Meeting nicht abrupt. Wenn Sie das Meeting vorzeitig verlassen müssen, informieren Sie den Gastgeber im Voraus.

Wie erledigt man eine virtuelle Begrüßungsrunde?

Ein virtuelles Meeting ist eine hervorragende Möglichkeit, eine gute Beziehung zu Ihren Kollegen aufzubauen, auch wenn Sie im Homeoffice arbeiten. Hier sind einige Tipps für ein erfolgreiches virtuelles Meeting:

Begrüßen Sie die Teilnehmer einzeln. Beginnen Sie jede Unterhaltung, indem Sie sich vorstellen und die andere Person fragen, wie es ihr geht. Halten Sie es kurz und bündig. Versuchen Sie, die Unterhaltung auf den Punkt zu bringen, und vermeiden Sie es, vom Thema abzukommen. Seien Sie ein aktiver Zuhörer. Hören Sie aufmerksam zu und nehmen Sie die Äußerungen Ihres Gegenübers ernst. Stellen Sie sicher, dass Sie mit der Technik vertraut sind, damit alle Teilnehmer ohne Unterbrechungen oder technische Probleme in Echtzeit kommunizieren können. Achten Sie auf Ihre Körpersprache. Auch wenn Sie nur die Gesichter der anderen sehen können, spielt die Körpersprache dennoch eine wichtige Rolle. Achten Sie auf eine gute Körperhaltung und seien Sie sich Ihrer Mimik bewusst Beenden Sie die Unterhaltung höflich , indem Sie sich bei Ihrem Gesprächspartner für seine Zeit bedanken und Ihre Absicht zum Ausdruck bringen, in Zukunft wieder eine Verbindung herzustellen. , indem Sie sich bei Ihrem Gesprächspartner für seine Zeit bedanken und Ihre Absicht zum Ausdruck bringen, in Zukunft wieder eine Verbindung herzustellen.

Wie verhält man sich als Teilnehmer bei virtuellen Meetings?

Die Teilnehmer spielen eine wichtige Rolle dabei, dass virtuelle Meetings erfolgreich verlaufen. Hier sind einige Tipps für gute Umgangsformen bei Video-Konferenzen als Teilnehmer:

Seien Sie vorbereitet. Lesen Sie alle Unterlagen, die vor dem Meeting verschickt wurden, und halten Sie Fragen oder Anmerkungen bereit.

Beteiligen Sie sich an der Diskussion. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Meinung zu äußern und Ihre Gedanken zum aktuellen Thema freizugeben.

Bleiben Sie konzentriert. Vermeiden Sie Multitasking, da dies für alle Beteiligten ablenkend sein kann.

Seien Sie respektvoll. Hören Sie aufmerksam zu und verhalten Sie sich anderen Diskussionsteilnehmern gegenüber höflich.

Teilen Sie Ihren Bildschirm. Wenn Sie Materialien haben, die Sie zeigen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Bildschirm für alle freigeben, damit diese mitverfolgen können.

Setzen Sie die Technik angemessen ein. Stellen Sie sicher, dass alle Teilnehmer vor Beginn des Meetings mit der Technik vertraut sind.

Bleiben Sie bei der Aufgabe und scheuen Sie sich nicht, die Unterhaltung wieder auf den richtigen Weg zu lenken, wenn sie zu sehr vom eigentlichen Thema abweicht.

Machen Sie Ihre virtuellen Meetings produktiv mit ClickUp

Ganz gleich, wie formell oder häufig Ihre Meetings sind – die von uns freigegebenen Regeln für die Etikette bei virtuellen Meetings sorgen dafür, dass Sie die richtige Botschaft vermitteln. Der Aufwand, den Sie betreiben, wird von allen Beteiligten wahrgenommen, und egal, ob Sie Gast oder Gastgeber sind: Die Zeit, die Sie investieren, wird geschätzt und zehnfach zurückgezahlt!

Und das alles, indem du einfach deinen Kollegen mit Respekt begegnest. 💜

Nutzen Sie die in diesem Blog verfügbaren ClickUp-Ressourcen, um Ihre allgemeine Produktivität zu steigern und den Standard für die Etikette bei virtuellen Meetings zu setzen, den Sie und Ihr Team stets einhalten sollten. Wenn Sie Ihre Meetings noch produktiver gestalten möchten, bietet Ihnen ClickUp:

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