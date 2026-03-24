Die 11 besten Procore-Alternativen und -Konkurrenten im Jahr 2026

Procore deckt die Vorbereitungsphase, die Terminplanung und die Finanzen ab – das gesamte Spektrum. Doch angesichts der Features und der steigenden Lizenzkosten fragen Sie sich irgendwann:

„Gibt es etwas Flexibleres auf dem Markt?“ Oder noch besser … etwas, das tatsächlich zur Arbeitsweise Ihres Teams passt?

Dann sind Sie hier genau richtig. Wir haben die besten Procore-Alternativen zusammengestellt, die das Bauprojektmanagement vereinfachen, ohne steile Lernkurve oder den Ballast von Lösungen für Unternehmen. Einige eignen sich hervorragend für die Zusammenarbeit, andere glänzen bei der Nachverfolgung der Kosten, und einige erfüllen einfach alle Anforderungen (und mehr), die Procore bietet.

Lassen Sie uns gemeinsam das tool finden, das am besten zu Ihrem nächsten Bauprojekt passt. 👷‍♀️🔧

Warum sollten Sie sich für Procore-Alternativen entscheiden?

Procore ist eine solide Plattform für das Bauprojektmanagement, daran besteht kein Zweifel. Sie bietet viele tools, die sich hervorragend für große Unternehmen eignen. Für viele Bauunternehmen sieht die Realität jedoch etwas differenzierter aus.

Manchmal können All-in-One-Plattformen wie Procore zu umfangreich oder zu unzureichend erscheinen, insbesondere wenn es darum geht, ein Bauunternehmen zu gründen oder ein kleines Team zu vergrößern. Dann werden Alternativen attraktiv.

Hier ist der Grund dafür 👇

Eingeschränkte Flexibilität für Nischen-Workflows: Baufachleute, die verschiedene Projektarten wie Mieterausbauten oder benutzerdefinierte Anfertigungen verwalten, benötigen Workflows, die sie individuell anpassen können. Die Struktur von Procore kann für Teams, die diese Art von Flexibilität benötigen, als zu starr empfunden werden.

Starre Finanztools: Budgetierung, Rechnungsstellung und die Integration mit anderer Buchhaltungssoftware lassen oft zu wünschen übrig. Das ist ein großes Problem, wenn die Ressourcenzuweisung und die Nachverfolgung der Kosten entscheidend für den Erfolg des Projekts sind

Komplexe Berichterstellung und benutzerdefinierte Anpassung: Die Berichtstools von Procore können komplex oder unflexibel wirken, wenn Sie einfach nur die Daten abrufen, einen Bericht erstellen und weitermachen möchten

Umständliche Dateiverwaltung: Das Hochladen, Organisieren und Abrufen von Dokumenten kann in Procore mühsam sein. Für Teams, die mit mehreren Beteiligten jonglieren oder versuchen, die Dokumentation über verschiedene Baustellen hinweg zu zentralisieren, summiert sich diese Ineffizienz schnell.

Kurz gesagt: Procore macht vieles richtig. Wenn Ihr Team jedoch eine Plattform benötigt, die intuitiver und flexibler ist und sich besser für die Abwicklung mehrerer Projekte eignet, ohne dabei Kompromisse eingehen zu müssen, sollten Sie Alternativen in Betracht ziehen, die den Planungsprozess effizienter gestalten.

Möchten Sie die Effizienz auf der Baustelle steigern oder die Berichterstellung optimieren? Verschaffen Sie sich anhand der folgenden Tabelle einen kurzen Überblick über die verfügbaren Optionen!

Procore-Alternativen auf einen Blick

Werfen wir einen Blick auf die Vergleichstabelle, damit Sie die führenden Procore-Konkurrenten besser kennenlernen können ⬇️

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Die beste Procore-Alternative insgesamt mit flexiblem All-in-One-Baumanagement Bauvorlagen, Gantt-Diagramme, Zeiterfassung, Echtzeit-Dashboards, KI-Assistent, Dokumente, Chat Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen verfügbar Buildertrend Wohnungsbauunternehmen & Renovierungsfirmen Angebote und Kostenvoranschläge, Terminplanung, Client-Portal, Auftragskalkulation, mobile Uploads Benutzerdefinierte Preisgestaltung Fieldwire Außendienstteams & Koordination vor Ort Mängellisten, Offline-Modus, Planmarkierung, BIM-Viewer Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 54 $ pro Benutzer und Monat INGENIOUS. BUILD End-to-End-Projekt Nachverfolgung des Budgets, Vertrags- und Dokumentenmanagement Benutzerdefinierte Preisgestaltung Autodesk Construction Cloud BIM-Integration & Zusammenarbeit bei der Planung 3D-Modelle, RFIs, Nachverfolgung von Problemen, Dokumentenverwaltung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Bauleiter Kleine bis mittelgroße Bauunternehmen Tagesprotokolle, Kostenvoranschläge, Timesheets, Auftragskalkulation, QuickBooks-Synchronisierung Bezahlte Pläne beginnen bei 49 $/Monat Trimble e-Builder Investitionsprogramm- und Portfolio-Management Prüfpfade, Angebotsmanagement, Workflow-Automatisierung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Bluebeam Dokumentenmanagement & Zusammenarbeit PDF-Markup, Stapelverarbeitung, Messtools Bezahlte Pläne beginnen bei 260 $/Jahr CoConstruct Benutzerdefinierte Bauunternehmen für Häuser & Renovierer Kostenvoranschläge, Kommunikation mit den Clients, Budgetierung, Gantt-Diagramme Benutzerdefinierte Preisgestaltung RedTeam Kleine bis mittelgroße Bauunternehmen Budgetierung in Echtzeit, Informationsanfragen, Einreichungen, Nachverfolgung von Änderungsaufträgen Benutzerdefinierte Preisgestaltung eSUB Projektmanagement für Subunternehmer & Dokumentenverwaltung Mobile Feldnotizen, Informationsanfragen, Stundenzettel, unbegrenzter Cloud-Speicher Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Die besten Procore-Alternativen

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Lassen Sie uns diese Procore-Alternativen genauer unter die Lupe nehmen und dabei ihre herausragenden Features, möglichen Limite, Preise und die Erfahrungen echter Benutzer berücksichtigen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für das Projektmanagement im Bauwesen mit benutzerdefinierten Workflows)

Visualisieren Sie jede Phase Ihrer Bauprojekte mit ClickUp

Bauprojekte scheitern oft nicht wegen mangelhafter Ausführung, sondern weil die von den Teams verwendeten Tools nicht miteinander kommunizieren. Aktualisierungen aus dem Feld bleiben in Nachrichten stecken. Feedback zur Planung geht in E-Mail-Threads unter. Und bis man eine Fehlkommunikation behoben hat, bahnt sich bereits das nächste Problem an.

ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, ist hier, um das dauerhaft zu ändern.

Eines der wichtigsten Highlights ist ClickUp for Construction Teams, ein Workspace, der speziell für Bauunternehmer, Bauleiter, Ingenieure und Büromitarbeiter entwickelt wurde, damit sie während jeder Projektphase in Verbindung bleiben können.

Planen, verfolgen und aktualisieren Sie alle Ihre Bauprojekte mit ClickUp für Bauteams

Über diese Benutzeroberfläche können Sie Baupläne verwalten, Fotos von der Baustelle mit Anmerkungen versehen, Aufgaben effizient verwalten, mit internen Teams und externen Lieferanten zusammenarbeiten und Kostenvoranschläge erstellen – und das alles in Echtzeit.

Im Mittelpunkt dieses Setups stehen ClickUp-Aufgaben, mit denen sich Arbeiten auf detaillierter Ebene einfach zuweisen und nachverfolgen lassen. Ganz gleich, ob Sie große Meilensteine in Checklisten auf Baustellenebene aufschlüsseln oder Sicherheitsinspektionen protokollieren – jede Aufgabe bleibt sichtbar und umsetzbar.

Um Ihre Produktivität noch weiter zu steigern, erfahren Sie, wie Automatisierung repetitive Aufgaben optimieren und Ihre Projekte vorantreiben kann:

In Kombination mit ClickUp Zeiterfassung können Sie die Dauer jedes Auftrags überwachen, ohne auf separate Timesheets zurückgreifen zu müssen.

Erfassen Sie die Arbeitszeiten für alle Ihre Projekte und überwachen Sie die Bauleistungen präzise mit ClickUp Zeiterfassung

Wenn Sie wenig Zeit haben oder sofort Klarheit benötigen, ist ClickUp Brain der perfekte KI-Partner – insbesondere da immer mehr Teams den Einsatz von KI im Bauwesen prüfen, um ihre Entscheidungsfindung zu verbessern. Es hilft dabei, tägliche Aktivitäten zusammenzufassen, Notizen zu erstellen und auf Abruf aufgabenspezifische Fragen zu beantworten, sodass Sie schneller vorankommen, ohne den Überblick zu verlieren.

ClickUp Brain MAX bietet Ihren Teams im Feld und im Büro eine schnelle Möglichkeit, Ideen in die Tat umzusetzen. Nutzen Sie die Sprach-zu-Text-Funktion, um Notizen, Inspektionsergebnisse, Sicherheitsupdates oder Beobachtungen bei Begehungen zu diktieren, und sehen Sie zu, wie diese sofort in strukturierte Aufgaben umgewandelt werden. Kein Tippen vor Ort, keine verlorenen Sprachnotizen und kein Durchsuchen verschiedener Apps. ClickUp Brain MAX versteht Ihren Bau-Workspace, sodass jede Aktualisierung mit dem richtigen Projekt, Standort und Team verknüpft bleibt.

Um das Setup noch einfacher zu gestalten, nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für das Bauprojektmanagement. Sie enthält vorgefertigte Phasen, Status, Dokumente und benutzerdefinierte ClickUp-Felder für Spezifikationen, Budgets und Zeitleisten. Sie gliedert die Arbeit in klar definierte Phasen wie Vorbereitung und Bau, jeweils mit verschachtelten Aufgaben, die reale Workflows widerspiegeln.

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Bauphasen, weisen Sie Aufgaben zu, kennzeichnen Sie Verzögerungen und fügen Sie Notizen aus der Baustellenpraxis hinzu – mit der ClickUp-Vorlage für das Bauprojektmanagement

Das Beste daran ist, dass diese Vorlage eine Standardstruktur bietet. Sie enthält vorgefertigte Aufgabengruppen, Konfidenzstufen, Status-Beschreibungen und Feldnotizen, die alle auf baubezogene Workflows abgestimmt sind.

⚡ Vorlagenarchiv: Haben Sie Zeit? Sehen Sie sich diese Add-On-Vorlagen für das Bauprojektmanagement an, um sofort loslegen zu können!

Die besten Features von ClickUp

Dokumente für Teams im Feld: Speichern Sie Baupläne, Standardarbeitsanweisungen, Informationsanfragen und Sicherheitsdokumente mit Speichern Sie Baupläne, Standardarbeitsanweisungen, Informationsanfragen und Sicherheitsdokumente mit ClickUp Docs , auf die Sie von jeder Aufgabe oder Liste aus zugreifen können

Zeitschätzungen: Legen Sie mit Legen Sie mit ClickUp-Zeitschätzungen die voraussichtliche Dauer fest, um Verzögerungen zu erkennen und die Terminplanung vor Ort genauer zu steuern.

Integrierter Chat: Halten Sie die Kommunikation zwischen Baustelle und Büro an einem Ort mit Halten Sie die Kommunikation zwischen Baustelle und Büro an einem Ort mit ClickUp Chat – direkt mit Aufgaben und Projekten verknüpft

Live-Dashboards: Verfolgen Sie den Projektstatus, Termine, Budgets und die Workload der Auftragnehmer visuell mit Verfolgen Sie den Projektstatus, Termine, Budgets und die Workload der Auftragnehmer visuell mit den Echtzeit -Dashboards von ClickUp

Limit von ClickUp

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten können Erstbenutzer überfordern

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

In einer G2-Bewertung heißt es:

ClickUp ist eine App, die flexibel genug ist, um sich an die interdisziplinäre Welt der Architektur und des Bauwesens anzupassen. Ich nutze gerne die verschiedenen Vorlagen, mache sie benutzerdefiniert und setze sie in die Praxis um.

ClickUp ist eine App, die flexibel genug ist, um sich an die interdisziplinäre Welt der Architektur und des Bauwesens anzupassen. Ich nutze gerne die verschiedenen Vorlagen, mache sie benutzerdefiniert und setze sie in die Praxis um.

🧠 Wissenswertes: Das teuerste Projekt aller Zeiten ist kein Wolkenkratzer und kein Stadion – es ist eine 170 Kilometer lange Stadt in der saudischen Wüste! Diese futuristische Stadt namens The Line wird zu 100 % mit grüner Energie betrieben, Platz für bis zu 1,5 Millionen Menschen bieten und sich über eine Strecke erstrecken, die länger ist als die Entfernung zwischen New York und Philadelphia – und das alles in einer perfekt geraden Linie!

2. Buildertrend (Am besten geeignet für das All-in-One-Baumanagement für Hausbauer)

via Buildertrend

Buildertrend wurde für Teams im Wohnungsbau entwickelt, die zahlreiche verschiedene Aufgabenbereiche verwalten müssen – von Angeboten und Kostenvoranschlägen bis hin zur Terminplanung und der Kommunikation mit den Bauherren.

Im Gegensatz zu einigen Procore-Konkurrenten ist Buildertrend speziell auf Hausbauer, Renovierer und Spezialbauunternehmen zugeschnitten, die Änderungsaufträge verwalten, die Zusammenarbeit mit Subunternehmern koordinieren und die Kommunikation mit Kunden an einem Ort abwickeln. Zwar fehlen einige der komplexen Risikomanagement-Module, die in Unternehmensplattformen zu finden sind, doch eignet sich die Lösung für kleinere Teams, denen operative Sichtbarkeit wichtiger ist als umfassende Compliance-Funktionen.

Die besten Features von Buildertrend

Erstellen und verwalten Sie Kostenvoranschläge, Angebote und Änderungsaufträge mit integrierten Kalkulationen zur Auftragskostenberechnung für eine präzise Budgetierung

Nutzen Sie mobile Dokumentenscan- und Speicherfunktionen, um Fotos und Dokumente von der Baustelle unterwegs zu erfassen

Weisen Sie Ihren Teams oder Clients von jedem Gerät aus Elemente, die zu erledigen sind, mit Terminen, Fotos und Anmerkungen zu

Limit von Buildertrend

Zuschläge und Auswahlen müssen in verschiedenen Bereichen erneut eingegeben werden, was zu Zeitverlusten führt, insbesondere für Teams, die mehrere Bauprojekte gleichzeitig verwalten

Preise für Buildertrend

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Buildertrend

G2: 4,2/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Buildertrend?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

In Buildertrend können Sie alle Informationen Ihres Clients in einem Programm verwalten. Vom Beginn bis zum Abschluss jedes Projekts können Sie die Nachverfolgung des Fortschritts der Arbeiten und Zahlungen durchführen. Sie können Änderungsaufträge hinzufügen und Ihre Zahlungen für Material und Arbeitsleistung anzeigen.

In Buildertrend können Sie alle Informationen Ihres Clients in einem Programm verwalten. Vom Beginn bis zum Abschluss jedes Projekts können Sie die Nachverfolgung des Fortschritts der Arbeiten und Zahlungen durchführen. Sie können Änderungsaufträge hinzufügen und Ihre Zahlungen für Material und Arbeitsleistung anzeigen.

3. Fieldwire (Am besten geeignet für die Koordination des Teams vor Ort und Mängellisten)

via Fieldwire

Fieldwire, mittlerweile Teil von Hilti, ist eine Software für das Bauprojektmanagement zur Koordination vor Ort. Sie wurde speziell für Baufachleute entwickelt und hilft Teams dabei, Aufgaben direkt von der Baustelle aus zu planen, zuzuweisen und zu verfolgen. Außerdem funktioniert sie offline, sodass sie auch in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung zuverlässig einsetzbar ist, und es erfolgt automatisch eine Synchronisierung, sobald wieder eine Verbindung besteht.

Die Software unterstützt zudem 3D-Modelle und die BIM-Anzeige, wodurch Teams komplexe Entwürfe visualisieren und Probleme frühzeitig erkennen können.

Die besten Features von Fieldwire

Erfassen Sie Mängellisten mit Fotos und Anmerkungen und weisen Sie diese direkt den Teams vor Ort zu

Pläne offline in der Ansicht anzeigen und mit Anmerkungen versehen – mit automatischer Synchronisierung und Kontrolle der Versionen, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist

Bewerten Sie die Sicherheit auf der Baustelle mit KI-gestützten Erkenntnissen zum Risikomanagement

Einschränkungen von Fieldwire

Fotolinks, die auf Zeichnungen platziert wurden, werden nicht vollständig in PDF-Dateien exportiert, wenn mehrere Bilder mit dem gleichen Speicherort verknüpft sind, was den Zugriff auf begleitendes Bildmaterial außerhalb der App einschränkt

Preise für Fieldwire

Free Forever

Pro: 54 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 74 $/Benutzer/Monat

Business Plus: 104 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Fieldwire

G2: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fieldwire?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Nutzen Sie Fieldwire, um alle Ihre Projektinformationen – von Vertragsunterlagen über Fotos bis hin zu Aufgaben – an einem Ort zu speichern. Es ist eine zentrale Anlaufstelle für jedes Projekt, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Mitglieder des Teams falsche oder veraltete Informationen verwenden.

Nutzen Sie Fieldwire, um alle Ihre Projektinformationen – von Vertragsunterlagen über Fotos bis hin zu Aufgaben – an einem Ort zu speichern. Es ist eine zentrale Anlaufstelle für jedes Projekt, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Mitglieder des Teams falsche oder veraltete Informationen verwenden.

📗 Lesen Sie auch: Die besten Apps für Arbeitspläne für Teams

4. INGENIOUS. BUILD (Ideal für das durchgängige Bau- und Kostenmanagement bei Projekten)

INGENIOUS. BUILD wurde für Teams entwickelt, die eine vollständige Sichtbarkeit über alle Projekte benötigen – von der frühen Planung bis zum Abschluss –, ohne auf isolierte Tools angewiesen zu sein.

Im Gegensatz zu vielen Procore-Alternativen, die sich hauptsächlich auf die Ausführung im Feld oder das Dokumentenmanagement konzentrieren, vereint diese Lösung Finanzen, Workflows für Projekte und Dokumentation auf einer einzigen Plattform.

Dies macht die Lösung besonders nützlich für Eigentümer, Bauträger und Generalunternehmer, die mehrere Projektbeteiligte koordinieren und für die es entscheidend ist, sowohl die Projektleistung als auch die finanziellen Auswirkungen in Echtzeit zu überblicken.

Die besten Features von INGENIOUS. BUILD

Zentralisieren Sie Anfragen, Einreichungen, Zeichnungen, Budgets und Zeitpläne auf einer einzigen Plattform

Vertragsverwaltung, Änderungsauftragsmanagement und Rechnungsstellung

Verfolgen Sie die Projektfinanzen in Echtzeit mit Sichtbarkeit bei Kosten und Budget sowie Workflows für Änderungsaufträge

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit zwischen Eigentümern, Generalunternehmern, Subunternehmern und Architekten durch rollenbasierten Zugriff

Greifen Sie über das Web, iOS und Android auf Projekte zu – sowohl für Teams im Büro als auch im Feld

Limitierungen von INGENIOUS. BUILD

Für kleinere Bauunternehmen, die lediglich eine einfache Verwaltung von Aufgaben oder Dokumenten benötigen, ist die Lösung möglicherweise zu umfangreich.

Teams, die von einfacheren Tools umsteigen, benötigen möglicherweise eine Einarbeitungsphase, um die Finanz- und Workflow-Features voll auszuschöpfen

INGENIOUS. BUILD – PreiseBenutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu INGENIOUS. BUILD

G2: 4,3/5

Was sagen echte Benutzer über INGENIOUS. BUILD?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Die Benutzer loben immer wieder die Benutzerfreundlichkeit und die intuitive Benutzeroberfläche von INGENIOUS. BUILD und heben hervor, wie sehr die Software das Projektmanagement und die Nachverfolgung der Finanzen vereinfacht. Der starke Kundensupport und der effektive Onboarding-Prozess tragen zusätzlich zur hohen Nutzerzufriedenheit bei.

Die Benutzer loben immer wieder die Benutzerfreundlichkeit und die intuitive Benutzeroberfläche von INGENIOUS. BUILD und heben hervor, wie sehr die Software das Projektmanagement und die Nachverfolgung der Finanzen vereinfacht. Der starke Kundensupport und der effektive Onboarding-Prozess tragen zusätzlich zur hohen Nutzerzufriedenheit bei.

Die Benutzer loben immer wieder die Benutzerfreundlichkeit und die intuitive Benutzeroberfläche von INGENIOUS. BUILD und heben hervor, wie sehr die Software das Projektmanagement und die Nachverfolgung der Finanzen vereinfacht. Der starke Kundensupport und der effektive Onboarding-Prozess tragen zusätzlich zur hohen Nutzerzufriedenheit bei.

4. Autodesk Construction Cloud (Am besten geeignet für einen umfassenden Workflow vom Entwurf bis zur Fertigstellung)

über Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud ist ein modulares Projektmanagement-Tool für große Bauunternehmen, die komplexe Portfolios verwalten. Es vereint Tools für Projektmanagement, Kostenmanagement und Risikomanagement.

Sie unterstützt die Entscheidungsfindung über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg mit Features wie BIM Collaborate für die Modellkoordination und BuildingConnected für die Angebotsabgabe und die Qualifizierung von Subunternehmern. Die in der Baubranche weit verbreitete Plattform zentralisiert Workflows und sorgt so für mehr Sichtbarkeit zwischen verteilten Teams sowie für ein langfristiges Portfolio-Management.

Die besten Features von Autodesk Construction Cloud

Nutzen Sie Pype, um die Vertragskonformität zu automatisieren, indem Sie Einreichungsprotokolle und Abnahmeanforderungen direkt aus den Bauvorschriften extrahieren

Erhalten Sie vorausschauende Kosteneinblicke mit dem Executive Cost Dashboard und benutzerdefinierten Workflows für Änderungsaufträge

Verfolgen Sie Probleme vom Entwurf bis zum Abschluss direkt vor Ort mit Anmerkungen per Stecknadel auf 2D-/3D-Zeichnungen

Limit von Autodesk Construction Cloud

Es fehlt eine ordnerbasierte Organisation und erweiterte Filterfunktionen für Werkstattzeichnungssätze, was den Speicherort für bestimmte Versionen bei der Verwaltung von Dutzenden von Uploads pro Monat zeitaufwändig macht

Preise für Autodesk Construction Cloud Cloud

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Autodesk Construction Cloud Cloud

G2: 4,4/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Autodesk Construction Cloud?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Ich glaube, dass das Speichern und Organisieren aller Dokumente in derselben zentralen Quelle, DOCS, einer der Faktoren ist, die meine Produktivität bei der täglichen Arbeit mit ACC gesteigert haben. Der zweite Faktor ist BUILD, die Verbindung zwischen dem Feld und unserem Büro. Dies war einer der bedeutendsten Fortschritte in unserem Workflow auf der Baustelle.

Ich glaube, dass das Speichern und Organisieren aller Dokumente in derselben zentralen Quelle, DOCS, einer der Faktoren ist, die meine Produktivität bei der täglichen Arbeit mit ACC gesteigert haben. Der zweite Faktor ist BUILD, die Verbindung zwischen dem Feld und unserem Büro. Dies war einer der bedeutendsten Fortschritte in unserem Workflow auf der Baustelle.

📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, nur um sich einen Überblick über die Arbeitssituation zu verschaffen. Ein wichtiges Detail könnte in einer E-Mail verborgen sein, in einem Slack-Thread weiter ausgeführt werden und in einem separaten Tool dokumentiert sein, was Teams dazu zwingt, Zeit mit der Suche nach Informationen zu verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp vereint Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs und ClickUp Brain bleibt alles miteinander verbunden, synchronisiert und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit über Arbeit“ und gewinnen Sie Ihre produktive Zeit zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden einsparen – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abschaffen. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

5. Contractor Foreman (Am besten geeignet für kleine bis mittelgroße Bauunternehmen mit einer Größe von 1 bis 50 Mitarbeitern)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman wurde für kleine bis mittelgroße Generalunternehmer und Fachbetriebe entwickelt. Es umfasst über 35 Module, die von Kostenkalkulation und Terminplanung bis hin zu Sicherheitsinspektionen und Timesheets reichen. Seine Stärke liegt in der Zusammenführung von Kernfunktionen wie Tagesprotokollen, Änderungsaufträgen und Mängellisten in einem Workspace.

Außerdem bietet es umfassende Funktionen für Auftragskalkulation, Kostenvoranschläge, Angebotsmanagement, Änderungsauftragsmanagement, Rechnungsstellung (einschließlich AIA- und Teilrechnungen), Bestellungen und Unteraufträge.

Die besten Features von Contractor Foreman

Erfassen Sie Arbeitszeiten mit mobilen Timesheets, führen Sie eine Synchronisierung mit QuickBooks durch und exportieren Sie Berichte für die Lohnabrechnung und die Auftragskalkulation

GPS-fähige Stempelkarten mit Geofencing für präzise Zeiterfassung und Lohnabrechnung

Ermöglicht es Clients, Fotos zum Projektfortschritt anzusehen, Änderungsaufträge zu genehmigen und mit dem Team zu kommunizieren – für mehr Transparenz und weniger Anrufe zur Statusaktualisierung

Limit für Bauleiter

Die Software wurde in erster Linie für Generalunternehmer entwickelt, was bedeutet, dass es für Fachunternehmer schwieriger sein könnte, ein hohes Auftragsvolumen zu bewältigen oder wichtige Info schnell an die Teams vor Ort zu verteilen.

Preise für Bauleiter

Basic: 49 $ pro Monat

Standard : 105 $/Monat

Plus : 166 $/Monat

Pro : 221 $/Monat

Unbegrenzt: 332 $/Monat

📍 Notiz: Alle Pläne werden jährlich abgerechnet.

Bewertungen und Rezensionen zu Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Contractor Foreman?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Contractor Foreman vereint zahlreiche Tools unter einem Dach – Kostenvoranschläge, Tagesprotokolle, Änderungsaufträge, Nachverfolgung von Geräten und vieles mehr. Es hilft dabei, unsere Büro- und Außendienstteams auf dem gleichen Stand zu halten. Der Prozess für Änderungsaufträge ist schnell und übersichtlich, und das Kundenportal ist eine hervorragende Möglichkeit, die Kommunikation zu optimieren. Sobald man den Dreh raus hat, spart man damit erheblich Zeit.

Contractor Foreman vereint zahlreiche Tools unter einem Dach – Kostenvoranschläge, Tagesprotokolle, Änderungsaufträge, Nachverfolgung von Geräten und vieles mehr. Es hilft dabei, unsere Büro- und Außendienstteams auf dem gleichen Stand zu halten. Der Prozess für Änderungsaufträge ist schnell und übersichtlich, und das Kundenportal ist eine hervorragende Möglichkeit, die Kommunikation zu optimieren. Sobald man den Dreh raus hat, spart man damit erheblich Zeit.

6. Trimble e-Builder (Am besten geeignet für Investitionsprogramm- und Projektportfolio-Projektmanagement)

via Trimble

Trimble e-Builder ist speziell auf Eigentümer zugeschnitten, die große Investitionsprogramme verwalten. Seine Stärke liegt in der Standardisierung komplexer Genehmigungswege, Finanzierungsstrukturen und Planungskoordinationsprozesse über mehrere Projekte hinweg.

Eines der herausragenden Features ist die Automatisierung des Prozesses für jede Phase des Projektlebenszyklus. Sie können benutzerdefinierte Workflows rund um Zahlungsanträge, Übermittlungen von Entwürfen, Terminverzögerungen oder Genehmigungen von Rückstellungen erstellen. Jede Aktion wird durch Prüfprotokolle und versionierte Dokumentation nachverfolgt, was Unternehmen dabei hilft, interne Kontrollen und die Rechenschaftspflicht aller Beteiligten durchzusetzen.

Die besten Features von Trimble e-Builder

Digitale Tools für das Angebotsmanagement zur Optimierung des Ausschreibungsprozesses, zur Gewinnung qualifizierter Bieter und zur Verwaltung von Projektverträgen

Integrieren Sie die Lösung mit anderen Trimble-Lösungen wie Cityworks für die laufende Anlagenverwaltung, Arbeitsaufträge, Inspektionen und Außeneinsätze

Umfassendes Finanzmanagement mit Support für mehrere Währungen für internationale Projekte

Limit von Trimble e-Builder

Einige wichtige Backend-Daten bleiben über das Modul für die Berichterstellung unzugänglich, was die Sichtbarkeit für Teams einschränkt, die detailliertere Analysen oder benutzerdefinierte Projekt-Dashboards benötigen

Preise für Trimble e-Builder

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Trimble e-Builder

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,3/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trimble e-Builder?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

e-Builder ist besonders nützlich für Unternehmen, die im Bereich Projektmanagement, Designmanagement, Vertragsmanagement, Budgetierung und Dokumentenarchivierung tätig sind.

e-Builder ist besonders nützlich für Unternehmen, die im Bereich Projektmanagement, Designmanagement, Vertragsmanagement, Budgetierung und Dokumentenarchivierung tätig sind.

📍 Möchten Sie Ihren Workflow noch weiter optimieren? Entdecken Sie verschiedene Softwareoptionen für die Bauplanung, damit jede Minute auf der Baustelle zählt!

7. Bluebeam (Am besten geeignet für Dokumentenmanagement und Zusammenarbeit)

via Bluebeam

Bluebeam konzentriert sich auf die Herausforderungen, mit denen Bauunternehmen häufig zu kämpfen haben: die Verwaltung von Zeichnungen, die Kommunikation von Anmerkungen und die Nachverfolgung von Projektänderungen. Anstelle herkömmlicher Funktionen des Projektmanagements konzentriert es sich auf zeichnungsbasierte Workflows.

Sie können PDFs mit präzisen Maßen versehen, anpassbare Werkzeugsätze nutzen, um wiederkehrende Markierungen zu beschleunigen, und jede Aktion zur Nachverfolgbarkeit in der Markup-Liste protokollieren. Für die Nachverfolgung des Projekts bietet Bluebeam visuelle Hinweise und benutzerdefinierte Status, die Teams dabei helfen, Mängel-Elemente oder Änderungen direkt in den Plänen zu überwachen.

Die besten Features von Bluebeam

Eine Reihe von Anmerkungstools, darunter Text, Formen, Stempel und benutzerdefinierte Symbole, ermöglicht detaillierte und standardisierte Dokumentenprüfungen

Erweiterte PDF-Verwaltung mit detaillierten Kontrollmöglichkeiten, einschließlich der Erstellung, Bearbeitung, Organisation und Extraktion von Daten aus PDF-Dateien in einer Umgebung mit Sicherheit

Vergleichen Sie Zeichnungen nebeneinander oder legen Sie Überarbeitungen übereinander, um Designänderungen visuell hervorzuheben und Unstimmigkeiten frühzeitig zu erkennen

Einschränkungen von Bluebeam

Manche Software-Updates führen zu Instabilität und verursachen häufige Abstürze oder Störungen während der Nutzung

Preise von Bluebeam

Basics : 260 $ pro Benutzer/Jahr

Core : 330 $ pro Benutzer/Jahr

Complete: 440 $ pro Benutzer/Jahr

📍 Notiz: Alle Pläne werden jährlich abgerechnet. Derzeit sind keine monatlichen Preise verfügbar.

Bewertungen und Rezensionen zu Bluebeam

G2: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bluebeam?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Bluebeam ist die beste Software für die PDF-Bearbeitung für Architekten, Bauunternehmer, Ingenieure und unsere Clients. Ich schätze die Bluebeam-Session-Funktion sehr, um mit internen und externen Fachleuten über Korrekturen und Anweisungen zu kommunizieren.

Bluebeam ist die beste Software für die PDF-Bearbeitung für Architekten, Bauunternehmer, Ingenieure und unsere Clients. Ich schätze die Bluebeam-Sitzung-Funktion sehr, um mit internen und externen Fachleuten über Korrekturen und Anweisungen zu kommunizieren.

👀 Wussten Sie schon? Ganze Häuser können mittlerweile in nur 24 Stunden im 3D-Druckverfahren hergestellt werden? Bauunternehmen nutzen riesige Drucker, um Häuser Schicht für Schicht zu „drucken“, wodurch Kosten gesenkt, Abfall reduziert und sogar Unfälle auf der Baustelle minimiert werden. Das ist schneller, umweltfreundlicher und eröffnet völlig neue, futuristische Designs, die mit herkömmlichen Bauweisen niemals realisierbar wären!

📚 Lesen Sie auch: So finden und binden Sie Clients für Ihr Bau-Geschäft

8. CoConstruct (Am besten geeignet für Bauunternehmen für benutzerdefinierte Häuser und Renovierer)

via CoConstruct

CoConstruct ist eine Bauverwaltungssoftware, die in erster Linie für Bauunternehmer von Eigenheimen und Renovierungsfirmen entwickelt wurde. Sie bietet Tools, die Projektplanung, Auswahl der Materialien, Kundenkommunikation, Budgetierung und Aktualisierungen vor Ort an einem Ort vereinen.

Diese Bausoftware ist auf die Feinheiten von Vorverkaufskalkulationen, Planungsentscheidungen und Genehmigungen durch Bauherren zugeschnitten und eignet sich daher besonders für kundenorientierte Projekte mit hohem Kontaktbedarf. CoConstruct integriert zudem die Auftragskalkulation und die Nachverfolgung der Finanzen mit QuickBooks und bietet Benutzern so eine klare Sichtbarkeit auf die Projektbudgets.

Die besten Features von CoConstruct

Verfolgen Sie Details vor Baubeginn mit anpassbaren Kostenvorlagen, Leistungsbeschreibungen und Auswahlkatalogen und optimieren Sie so den Übergang vom Vertrieb zur Bauausführung

Verwalten Sie die Kommunikation mit Clients an einem Ort – dank integrierter Nachrichtenfunktion, Verfahren zur Auswahl der Genehmigungen und Nachverfolgung von Änderungsaufträgen, um Unklarheiten zu minimieren

Planen Sie Projekte mithilfe von Gantt-Diagrammen mit kaskadierenden Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, die sich bei Verzögerungen automatisch aktualisieren

Limit von CoConstruct

Einfache Aufgaben wie das Versenden von Rechnungen erscheinen übermäßig komplex, da es kein zentrales Dashboard und keine integrierten Features für die Debitorenbuchhaltung gibt

Preise für CoConstruct

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CoConstruct

G2: 4,0/5 (20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über CoConstruct?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Die Möglichkeit, alle Projektelemente an einem Ort zu bündeln: also Kalkulationen, Baupläne, die Kommunikation mit Subunternehmern und die Erfassung aller relevanten Unterlagen. Die mobile App ist sehr hilfreich, um sicherzustellen, dass Alles direkt vor Ort in das System zurückgespeist wird.

Die Möglichkeit, alle Projektelemente an einem Ort zu bündeln: also Kalkulationen, Pläne, die Kommunikation mit Subunternehmern und die Erfassung aller relevanten Unterlagen. Die mobile App ist sehr hilfreich, um sicherzustellen, dass Alles direkt vor Ort in das System zurückgespeist wird.

9. RedTeam (Am besten geeignet für Unternehmen mit einer Größe von klein bis mittelgroß)

via RedTeam

RedTeam ist eine Cloud-Plattform für die Baubranche, die speziell für kleine bis mittelgroße Generalunternehmer entwickelt wurde, die Projektdaten und Auftragskosten an einem zentralen Ort zusammenführen möchten. Vom ersten Angebot eines Lieferanten bis zum Projektabschluss fließen alle Verträge, Informationsanfragen, Einreichungen, Tagesprotokolle und Änderungsaufträge in ein Live-Budget-Dashboard ein, sodass Teams stets die Auswirkungen auf die Kosten erkennen, bevor sie auf „Genehmigen“ klicken.

Die Workflow-Engine des Systems leitet Zahlungsanträge, Angebote von Lieferanten und Änderungsvorschläge durch rollenbasierte Genehmigungsverfahren und erstellt dabei einen vollständigen Prüfpfad zur Einhaltung der Compliance-Vorgaben. Eng verknüpfte Buchhaltungsanbindungen (QuickBooks Online, Sage 300 CRE) übertragen festgelegte Kosten, Rechnungen von Subunternehmern und Rechnungen an die Eigentümer direkt in das Hauptbuch – ohne doppelte Einträge.

Die besten Features von RedTeam

Verfolgen Sie Angebote von Lieferanten und wandeln Sie diese in Änderungsaufträge um, die Budgets, Zeitpläne und IB-Berichte automatisch aktualisieren

Leiten Sie Informationsanfragen und Einreichungen durch mehrstufige Genehmigungsabläufe weiter und protokollieren Sie dabei die Bearbeitungszeiten der Prüfer sowie überfällige Elemente, um die Verantwortlichkeiten nachzuweisen

Erstellen Sie Echtzeit-Dashboards, die die verbleibenden Kosten, das Risiko aus anstehenden Änderungen und Cashflow-Prognosen auf Portfolioebene anzeigen

Limit bei RedTeam

Das Hinzufügen von Arbeits- und Spesenfreigaben ist mühsam und ineffizient, insbesondere bei kleineren Projekten, da es keine Option zur Sammelzuweisung für Mitarbeitergruppen gibt

Preise für RedTeam

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu RedTeam

G2: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 190 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über RedTeam?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Meine Erfahrungen mit Red Team waren insgesamt wirklich großartig. Die Software ermöglicht es allen in unserem Team (Auftragnehmern, Mitarbeitern und Clients), in Kontakt zu bleiben und zu wissen, was wann erforderlich ist. Die Herausforderung bei der Software bestand darin, sicherzustellen, dass alle sie nutzten und regelmäßig überprüften.

Meine Erfahrungen mit Red Team waren insgesamt wirklich großartig. Die Software ermöglicht es allen in unserem Team (Auftragnehmern, Mitarbeitern und Clients), in Kontakt zu bleiben und zu wissen, was wann erforderlich ist. Die Herausforderung bei der Software bestand darin, sicherzustellen, dass alle sie nutzten und regelmäßig überprüften.

10. eSUB (Am besten geeignet für das Projektmanagement von Subunternehmern und die Dokumentenverwaltung)

via eSUB

eSUB ist ein cloudbasiertes Bauverwaltungstool, das speziell für Subunternehmer (z. B. Trockenbau, Sanitär, Beton, HLK) entwickelt wurde und die Lücke zwischen Baustelle und Büro schließen soll. Im Gegensatz zu allgemeinen tools bietet es Echtzeit-Sichtbarkeit über Projekte, mobile Baustellennotizen und tägliche Berichte, die sofort teamübergreifend synchronisiert werden.

Sie können Angebotsanfragen, Einreichungen, Änderungsaufträge, Bestellungen und Tagesprotokolle direkt vor Ort erstellen.

Die besten Features von eSUB

Erhalten Sie unbegrenzten Cloud-Speicherplatz mit mobilen Anmerkungen, Versionskontrolle und Zugriff auf die neuesten Pläne von jedem Gerät aus

Richten Sie Erinnerungen ein und nutzen Sie eine Korrespondenz-Toolbox, um Verzögerungen und Ansprüche professionell zu bearbeiten

Nutzen Sie das Modul „Feldnotizen“, damit Teams Fotos, Stichwörter, Standort-Tags und detaillierte Notizen hinzufügen können

Limit von eSUB

Der Zugriff auf Einstellungen wie die Unternehmenskonfiguration erfordert zu viele Klicks, und es gibt kein zentrales benutzerdefiniertes Anpassungsfenster, um Änderungen für alle Mitarbeiter gleichzeitig zu übernehmen

Preise für eSUB

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu eSUB

G2: 4,0/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 250 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über eSUB?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

eSUB ist für uns eine großartige Bereicherung. Wir nutzen vor allem das Modul für Einreichungen sowie die Module für Zeiterfassung und Bestellungen intensiv. Derzeit investieren wir mehr Zeit in den Lernaufwand für die Feinheiten der Auftragskalkulation und des detaillierteren Projektmanagements.

eSUB ist für uns eine großartige Bereicherung. Wir nutzen vor allem das Modul für Einreichungen sowie die Module für Zeiterfassung und Bestellungen intensiv. Derzeit investieren wir mehr Zeit in den Lernaufwand für die Feinheiten der Auftragskalkulation und des detaillierteren Projektmanagements.

💡 Profi-Tipp: Die meisten Bauplattformen regeln zwar einen Teil des Workflows, lassen den Rest jedoch verstreut in Posteingängen, PDFs, Textnachrichten und Tabellen zurück. Das ist klassisches „Work Sprawl“ – und der Grund, warum Nacharbeiten, Missverständnisse und Terminüberschreitungen immer wieder auftreten, selbst wenn Teams Software einsetzen. Ohne einen konvergenten KI-Workspace, der Alles miteinander verbindet, wird jeder Projektmanager zum Mittelsmann, der Informationen aus verschiedenen tools zusammenfügen muss, nur um die Projekte am Laufen zu halten.

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Procore ist ein Schwergewicht im Baumanagement. Aber selbst die besten tools sind nicht immer die beste Lösung. Manche Teams benötigen mehr Flexibilität. Andere wünschen sich eine einfachere Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen. Und viele suchen nach anpassbaren Workflows ohne den Aufwand komplexer Setup-Prozesse oder teurer Lizenzen.

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