Berichterstellung im Bauwesen: Arten, Tools und Best Practices

Sind Sie Projektmanager, der eine vielbeschäftigte Baustelle überwacht und ständig im Feuerwehreinsatz ist?

Befinden Sie sich in einer der folgenden Situationen?

Wenn ja, liegt der Grund vielleicht auf der Hand (oder auch nicht): Sie haben keine Echtzeit-Sichtbarkeit darüber, was auf Ihrer Baustelle passiert. 🏢

Hier kommt die Berichterstellung für das Bauwesen ins Spiel. Sie hilft Ihnen, Herausforderungen zu antizipieren, Echtzeit-Sichtbarkeit über den Projektfortschritt zu erhalten und frühzeitig kluge Entscheidungen zu treffen.

Lesen Sie weiter, um mehr über die Berichterstellung im Bauwesen, verschiedene Arten von Bauprojektberichten und die richtigen Tools für ein erfolgreiches Projektmanagement auf Ihrer Baustelle zu erfahren.

Was ist Berichterstellung im Bauwesen?

Die Berichterstellung im Bauwesen ist der Prozess der Dokumentation und Kommunikation des Fortschritts, der Probleme, die den Projektabschluss verzögern, und der Aktualisierungen eines Bauprojekts in regelmäßigen Abständen. Bauberichte werden täglich, wöchentlich oder sogar monatlich erstellt und vorgelegt.

Es spielt eine entscheidende Rolle für die betriebliche Effizienz, Verantwortlichkeit und das Risikomanagement im Bauwesen und stellt sicher, dass alle Projektbeteiligten, von den Vorgesetzten vor Ort bis hin zu den Investoren, einen umfassenden Überblick über die Vorgänge auf der Baustelle haben.

Nächste Schritte oder Aktionselemente (was als Nächstes geplant ist)

Ob Sie als Bauleiter oder Projektmanager im Betriebsteam tätig sind, dank der leistungsstarken Berichterstellung können Sie Probleme frühzeitig erkennen. Jeder Baubericht erfasst verschiedene Aspekte des Projektstatus.

Hier finden Sie verschiedene Arten von Berichten, mit denen Sie die Kontrolle über das Projektmanagement im Bauwesen behalten.

Tägliche Fortschrittsberichte im Bauwesen sind tägliche Zusammenfassungen, die die Ereignisse auf der Baustelle verfolgen, einschließlich der abgeschlossenen Arbeiten, der Aktivitäten der Mitarbeiter, der Wetterbedingungen, der Verzögerungen und aller Vorfälle auf der Baustelle. Sie bieten ein laufendes Protokoll der Baustellenabläufe, um Projektmanager, Eigentümer und relevante Stakeholder über den Projektstatus auf dem Laufenden zu halten.

Diese Berichte zu Bauprojekten umfassen in der Regel:

An diesem Tag fertiggestellte Arbeit (abgeschlossene Aufgaben, erreichte Meilensteine)

Um Ihnen eine bessere Vorstellung zu vermitteln, sehen Sie hier ein Beispiel für einen übersichtlichen und detaillierten Eintrag in einem täglichen Baubericht:

Datum: 22. April 2025

Fertiggestellte Arbeit: 500 Quadratfuß Fundamentplatte in Zone B gegossen. Betonarbeiten in Zone C begonnen.

Mitarbeiter vor Ort: 12 Arbeiter von ABC Concrete Co. , 4 Vorgesetzte von XYZ General Contractors.

Geräteverwendung: Kran Nr. 2 von 8 bis 13 Uhr in Betrieb. 45 Minuten Ausfallzeit aufgrund eines Problems mit dem Hydraulikdruck.

Wetterbedingungen: Leichter Regen zwischen 10 und 11 Uhr führte zu einer 20-minütigen Arbeitsunterbrechung.

Lieferungen: 15 Stahlträger von XYZ Supplies geliefert, geprüft und freigegeben.

Notierte Probleme: Geringe Überschwemmungen in der Nähe der nördlichen Zufahrtsstraße; Entwässerungspumpen eingesetzt.