Die 10 besten Vidyard-Alternativen und Konkurrenten 2026

Haben Sie schon einmal versucht, eine kurze Video-Botschaft aufzunehmen, und mussten sich dafür durch verschiedene Plattformen kämpfen, um sie zu erledigen? Das kenne ich nur zu gut.

Laut Wyzowl nutzen mittlerweile 89 % der Unternehmen Videos als Marketinginstrument, gegenüber nur 61 % im Jahr 2016. Die Frage ist jedoch, wie viele verschiedene Tools man benötigt, um dieses eine Video zu erstellen und es dann mit einem halbwegs anständigen Transkript an jemanden zu senden?

Da die Nachfrage nach schnellen, flexiblen und benutzerfreundlichen Video-Plattformen wächst, hat sich Vidyard zu einer beliebten Wahl entwickelt. Aber es ist nicht die einzige Option auf dem Markt. Wenn Sie nach innovativeren Features, günstigeren Preisen oder einem Tool suchen, das genau zu Ihrem Workflow passt, ist es an der Zeit, über den Tellerrand hinauszuschauen.

Sind Sie bereit, sich von Limiten zu befreien und Ihre Reichweite zu maximieren? Entdecken Sie die besten Vidyard-Alternativen, die Ihre Kundenansprache, Ihren Vertrieb und den Aufbau dauerhafter Beziehungen revolutionieren können.

Warum sollte man sich für Vidyard-Alternativen entscheiden?

Vidyard ist ein solides Video-Tool, erfüllt aber möglicherweise nicht alle Anforderungen jedes Teams.

Wenn Sie nach ähnlichen Features mit mehr Flexibilität, intelligenteren Integrationen oder einer intuitiven Benutzererfahrung suchen, könnte es sich durchaus lohnen, eine umfassende Lösung in Betracht zu ziehen.

Eingeschränkte Tools für die Bearbeitung: Die Plattform bietet grundlegende Schnittfunktionen, verfügt jedoch nicht über integrierte leistungsstarke Features wie das Zusammenführen mehrerer Clips, Übergänge oder Anmerkungen, die viele Benutzer für professionell gestaltete Videoinhalte benötigen

Höhere Lernkurve: Die Benutzeroberfläche ist nicht so einsteigerfreundlich wie bei anderen tools. Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas mehr Zeit, um sich zurechtzufinden und die Plattform effizient zu nutzen

Höhere Preise für erweiterte Features: Kernfunktionen wie detaillierte Analysen, benutzerdefiniertes Branding und CRM-Integrationen sind nur in höherwertigen Plänen verfügbar, was für kleine Teams kostspielig sein kann

Eingeschränkte Möglichkeiten zur Teamzusammenarbeit: Vidyard eignet sich zwar hervorragend zum Versenden von Videos, ist jedoch nicht darauf ausgelegt, eine durchgängige Zusammenarbeit über Projekte oder Abteilungen hinweg zu unterstützen, was seine Nützlichkeit für Team-Workflows einschränkt

Weniger Integrationen mit Tools für die Produktivität: Vidyard lässt sich zwar in gängige CRM- und E-Mail-Tools integrieren, bietet jedoch nicht dieselbe Bandbreite an nativen Verbindungen zu Aufgabenmanagern, Projekt-Tools oder KI-gestützten Assistenten wie einige seiner Mitbewerber

Vidyard-Alternativen auf einen Blick

Werfen wir einen kurzen Blick auf diese Tabelle, um die besten Vidyard-Alternativen zu vergleichen und diejenige zu finden, die am besten zu Ihrem Team passt.

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp ClickUp Clips, KI-Transkription und Notizen, Aufgabenintegration, benutzerdefinierte Workflows Privatpersonen, Kleinunternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Loom Schnelle Bildschirmaufzeichnung, Video-Seiten mit Branding, Zuschaueranalysen Privatpersonen, Kleinunternehmen, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Hippo Video Personalisierte Videos in großem Maßstab, Heatmaps der Zuschauer, eingebettete Lead-Erfassung Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Großunternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Benutzer/Monat Wistia Video-Hosting, Kanal-Branding, Marketing-Analysen Kleine Geschäfte, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat (jährliche Abrechnung) BombBomb Videoaufzeichnung aus E-Mails, Nachverfolgung der Interaktion, CRM-Integrationen Privatpersonen, kleine Unternehmen Bezahlte Pläne beginnen bei 42 $ pro Benutzer und Monat Vimeo Hosting, Passwortschutz, Teamzusammenarbeit, benutzerdefinierte Anpassung des Players Privatpersonen, Kleinunternehmen, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Sendspark Video-Personalisierung, Einbettung in E-Mails, benutzerdefinierte Anpassung des Brandings Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Bezahlte Pläne beginnen bei 49 $ pro Benutzer und Monat VEED Bildschirmaufzeichnung, KI-Tools, Untertitel, Videobearbeitungssuite Privatpersonen, kleine Geschäfte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 24 $ pro Benutzer und Monat Dubb CRM-Integration, anpassbare Landing-Seiten, Automatisierungs-Workflows Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 59 $ pro Benutzer und Monat Bonjoro Videonachrichten mit Personalisierung, Workflows und Analysen Privatpersonen, kleine Geschäfte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 25 $ pro Benutzer und Monat Zight Bildschirmaufzeichnung, Bild-/GIF-Erfassung, Anmerkungen, schnell freigeben Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Die besten Vidyard-Alternativen

Lassen Sie uns jedes dieser tools im Detail besprechen, damit Sie die richtige Wahl treffen können.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Projektmanagement und Workflows in der Zusammenarbeit)

Nehmen Sie Ihren Bildschirm, Ihre App oder Ihre Registerkarte auf und geben Sie die Aufnahmen direkt aus Ihren Aufgaben heraus mit ClickUp Clips frei

Als All-in-One-App für die Arbeit geht ClickUp über das einfache Projektmanagement hinaus und vereint Videoerstellung, Nachverfolgung von Aufgaben, KI-Transkription und Teamzusammenarbeit in einem einzigen Workspace.

Mit ClickUp Clips können Sie Ihren gesamten Bildschirm und Ihre Webcam direkt von Ihrem Workspace aus sofort aufzeichnen. Das bedeutet, dass Sie Aufgaben erklären, Feedback geben oder kurze Updates freigeben können, ohne jemals zwischen Registerkarten wechseln oder mehrere Tools gleichzeitig bedienen zu müssen.

Sie können diese kurzen, personalisierten Aufzeichnungen anstelle von langen E-Mails oder Meetings verwenden. Auf diese Weise erhält Ihr Team sofort den vollständigen Kontext und kann schneller aktiv werden.

Hinter den Kulissen ermöglicht es Ihnen ClickUp Brain, Transkriptionen auf Abruf zu erstellen, indem Sie einfach die Funktion „Transkription erstellen“ für einen beliebigen Video- oder Audioclip aufrufen. Dieser Hack zur Steigerung der Produktivität wandelt Ihre gesprochenen Worte in durchsuchbaren Text um, sodass Sie wichtige Informationen leicht finden, überprüfen und freigeben können, ohne das gesamte Video erneut ansehen zu müssen.

Videos transkribieren und Transkripte erhalten, ohne ClickUp zu verlassen

Neben der Transkription hört der KI-Notetaker von ClickUp während Ihrer Meetings oder Aufzeichnungen zu. Die Plattform kann Ihre Meeting-Notizen automatisch transkribieren, Aktionspunkte herausfiltern und Ihnen dabei helfen, relevante Notizen direkt an Aufgaben anzuhängen. Denn all das erhalten Sie in einem übersichtlichen ClickUp-Dokument.

Erstellen Sie präzise Protokolle für Meetings mit ClickUp AI Notetaker

Wenn Ihr Video also eine wichtige Information enthält, wie zum Beispiel „Lassen Sie uns die Präsentation bis Donnerstag fertigstellen“, kann ClickUp AI dies erkennen und Ihnen helfen, daraus eine Aufgabe zu erstellen. Diese KI-gestützte Transkription hilft Ihnen, in der Unterhaltung präsent zu bleiben, ohne sich Gedanken über Notizen machen zu müssen.

Was das Ganze noch leistungsfähiger macht, ist die enge Verbindung von Videos und Notizen mit dem Aufgabenmanagementsystem von ClickUp. Mit ClickUp Aufgaben können Sie Clips, Transkriptionen und Zusammenfassungen direkt in Aufgaben umwandeln, sodass Ihr Team den gesamten Kontext an einem Ort vorfindet.

Um Ihren Workflow noch weiter zu optimieren, bietet die Plattform über 1000 anpassbare Vorlagen, mit denen Sie sofort loslegen können. Die ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion ist ein guter Ausgangspunkt, um Ihr Team durch jede Phase des Produktionsprozesses zu führen – von der Planung und dem Verfassen des Drehbuchs bis hin zur Bearbeitung und Veröffentlichung. Sie hilft Ihnen dabei, Termine und Ergebnisse nahtlos innerhalb einer einzigen Plattform zu verwalten.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Videoprojekte vom Drehbuch bis zur Bearbeitung mit der ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion

Walkthroughs, asynchrone Video-Kommunikation, interaktive Demos – ganz gleich, an welcher Arbeit Sie gerade arbeiten, ClickUp hilft Ihnen dabei, daraus umsetzbare Ergebnisse zu machen.

Die besten Features von ClickUp

Videos in Erkenntnisse verwandeln: Transkribieren Sie Aufzeichnungen, markieren Sie Schlüsselmomente und erstellen Sie Zusammenfassungen mit Transkribieren Sie Aufzeichnungen, markieren Sie Schlüsselmomente und erstellen Sie Zusammenfassungen mit ClickUp Brain

Videos mit Aktionen verknüpfen: Fügen Sie Clips direkt an Aufgaben an, damit Ihr Team sofort auf Feedback oder Updates reagieren kann

Sorgen Sie für eine reibungslose Zusammenarbeit: Nutzen Sie Kommentare, Erwähnungen und Benachrichtigungen, um mit Ihrem Team auf dem Laufenden zu bleiben

Optimieren Sie Ihre Video-Workflows: Nutzen Sie Vorlagen und Automatisierung, um jeden Schritt Ihres Videoproduktionsprozesses effizienter zu gestalten

Einschränkungen von ClickUp

Da die Plattform so viele Features bietet, kann sie für neue Benutzer zunächst etwas überwältigend wirken

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

ClickUp ist die detaillierteste und zugleich flexibelste Plattform für Aufgabenlisten und Zusammenarbeit, die ich je gesehen habe. Es gibt so viele Möglichkeiten, Listen zu erstellen und Projekte zu verfolgen. Sie bietet meinem Team eine einfache Möglichkeit, bei allen Kundenprojekten auf dem Laufenden zu bleiben, sich über bestimmte Aufgaben auszutauschen und unser gesamtes gemeinsames Wissen und unsere Ressourcen zu speichern. Wir haben noch nicht einmal ansatzweise alle Möglichkeiten ausgeschöpft, und dennoch hat es uns enorm dabei geholfen, organisiert zu bleiben und Alles zu erledigen.

ClickUp ist die detaillierteste und zugleich flexibelste Plattform für Aufgabenlisten und Zusammenarbeit, die ich je gesehen habe. Es gibt so viele Möglichkeiten, Listen zu erstellen und Projekte zu verfolgen. Sie bietet meinem Team eine einfache Möglichkeit, bei allen Kundenprojekten auf dem Laufenden zu bleiben, sich über bestimmte Aufgaben auszutauschen und unser gesamtes gemeinsames Wissen und unsere Ressourcen zu speichern. Wir haben noch nicht einmal ansatzweise alle Möglichkeiten ausgeschöpft, und dennoch hat es uns enorm dabei geholfen, organisiert zu bleiben und Alles zu erledigen.

via Loom

Mit Loom können Sie sich selbst auf Video aufnehmen und das Video dann sofort über einen Link freigeben. Es ist ideal für Teams, die schnelle Updates, Anleitungen oder personalisierte Antworten liefern müssen, ohne ein komplettes Meeting einberufen zu müssen.

Sie können Loom auch für verschiedene Anwendungsfälle nutzen, z. B. um jedes Video mit Ihrem Logo und Ihren Farben zu versehen, Schaltflächen für Call-to-Action hinzuzufügen und mithilfe detaillierter Zuschaueranalysen die Nachverfolgung durchzuführen, wer sich die Videos ansieht. Außerdem können Ihre Teamkollegen Kommentare direkt auf der Zeitleiste des Videos hinterlassen oder alles in gemeinsamen Ordnern organisieren, um das Feedback strukturiert und übersichtlich zu halten.

Die besten Features von Loom

Schneiden Sie Clips direkt in Ihrem Browser zu, kürzen Sie sie und fügen Sie sie zusammen, ohne externe Software zu benötigen

Fügen Sie interaktive Elemente hinzu, indem Sie integrierte Zeichen-Tools, Emoji-Reaktionen und anklickbare Handlungsaufforderungen nutzen, um die nächsten Schritte anzuregen

Nahtlose Integration mit beliebten Tools wie Slack, Gmail und Google Drive zur Vereinfachung des Freigabeprozesses und der Zusammenarbeit

Einschränkungen von Loom

Bietet keine erweiterten Bearbeitungstools wie mehrspurige Zeitleisten oder Übergänge, was für Teams, die hochprofessionelle Inhalte produzieren möchten, ein Nachteil sein könnte

Preise für Loom

Starter: 0 $

Geschäft: 18 $ pro Monat/Benutzer (jährliche Abrechnung)

Business + KI: 24 $ pro Monat/Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung für große Teams

Bewertungen und Rezensionen zu Loom

G2: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 480 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Loom?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Loom ist unglaublich einfach zu bedienen: einfach aufnehmen und loslegen. Ich finde es toll, wie schnell ich ein Video erstellen und Informationen an diejenigen weitergeben kann, die sie benötigen, indem ich sofort einen Link freigegebe. Die Möglichkeit, sowohl mich selbst als auch meinen Bildschirm aufzunehmen, macht es so viel einfacher, Themen zu erklären oder anderen eine Aufgabe Schritt für Schritt zu zeigen.

Loom ist unglaublich einfach zu bedienen: einfach aufnehmen und loslegen. Ich finde es toll, wie schnell ich ein Video erstellen und Informationen an diejenigen weitergeben kann, die sie benötigen, indem ich sofort einen Link freigegebe. Die Möglichkeit, sowohl mich selbst als auch meinen Bildschirm aufzunehmen, macht es so viel einfacher, Themen zu erklären oder anderen eine Aufgabe Schritt für Schritt zu zeigen.

3. Hippo Video (Am besten geeignet für die Skalierung hyper-personalisierter Verkaufsvideokampagnen)

via Hippo Video

Hippo Video hilft Teams dabei, sich mit personalisierten Videobotschaften in überfüllten Posteingängen von der Masse abzuheben. Sie können Videos in Tools wie Salesforce, HubSpot, Gmail oder Outlook einbetten und sie sogar direkt aus Ihrem Posteingang aufnehmen und versenden.

Mit dynamischen Feldern wie dem Namen, dem Unternehmen oder der Rolle Ihres Zuschauers können Sie jede Nachricht benutzerdefiniert anpassen, damit sie persönlich und relevant wirkt. Darüber hinaus liefert Ihnen die detaillierte Nachverfolgung von Ansichten, Wiedergabezeit und Klicks die Erkenntnisse, die Sie benötigen, um das Engagement zu steigern.

Die besten Features von Hippo Video

Verwenden Sie vorgefertigte oder benutzerdefinierte Vorlagen, um einheitliche Video-Botschaften mit Ihrem Branding zu erstellen und zu versenden

Als Auslöser für automatisierte Video-E-Mails dienen die Aktionen der Zuschauer, um genau zum richtigen Zeitpunkt nachzufassen

Fügen Sie Elemente zur Lead-Erfassung wie Formulare, Kalenderlinks und anklickbare CTAs direkt in das Video ein, um das Interesse in konkrete Aktionen umzuwandeln

Limitierungen von Hippo Video

Das Dashboard und die Workflows der Automatisierung könnten für manche Benutzer etwas umständlich oder weniger intuitiv wirken

Preise für Hippo Video

Video-Nachrichten:

Free Forever

Pro: 30 $ pro Monat/Benutzer

Teams: 75 $ pro Monat/Benutzer

Enterprise-Plan: 80 $ pro Monat/Benutzer, mindestens 10 Plätze (jährliche Abrechnung)

Text-zu-Video:

Free Forever

Starter: 29 $ pro Monat/Benutzer

Ersteller: 89 $ pro Monat/Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Hippo Video

G2: 4,5/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 95 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hippo Video?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich nutze Hippo Video, um meinen Bildschirm und mich selbst gleichzeitig aufzunehmen, um meinen Kollegen Prozessanleitungen oder Anweisungen zu zeigen. Das reduziert den Hin- und Her-Austausch erheblich und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Außerdem macht es das Freigeben komplexer Inhalte viel einfacher, wenn ich Dinge in Echtzeit erklären und gleichzeitig zeigen kann, was ich gerade tue. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, wenn Sie ein solides tool für Kommunikation und Schulungen benötigen.

Ich nutze Hippo Video, um meinen Bildschirm und mich selbst gleichzeitig aufzunehmen, um meinen Kollegen Prozessanleitungen oder Anweisungen zu zeigen. Das reduziert den Hin- und Her-Austausch erheblich und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Außerdem macht es das Freigeben komplexer Inhalte viel einfacher, wenn ich Dinge in Echtzeit erklären und gleichzeitig zeigen kann, was ich gerade tue. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, wenn Sie ein solides tool für Kommunikation und Schulungen benötigen.

📮 ClickUp Insight: 88 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI für ihre privaten Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Fehlende nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Aber was wäre, wenn KI bereits in Ihrem Workspace integriert und sicher wäre? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Eingaben in natürlicher Sprache und löst damit alle drei Bedenken hinsichtlich der KI-Einführung, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten ClickUp-Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit nur einem Klick!

4. Wistia (Am besten geeignet für Marketingfachleute, die Videos zur Lead-Generierung und zur Wahrung der Markenkonsistenz optimieren)

via Wistia

Wistia bietet zuverlässiges Video-Hosting mit integrierten Marketing-Tools, die Teams dabei helfen, Zuschauer zu binden und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihren Videoplayer mit Markenfarben, Steuerelementen und Logos benutzerdefiniert anzupassen, um ein auf Ihre Marke zugeschnittenes Erlebnis zu bieten.

Detaillierte Heatmaps zeigen, welche Teile Ihrer Videos die Aufmerksamkeit fesseln und an welchen Stellen Zuschauer abspringen, was Ihnen hilft, die Effektivität Ihrer Inhalte zu verbessern. Sie werden wahrscheinlich keine Wistia-Alternativen benötigen, da sich Wistia nahtlos in gängige CRM- und Marketing-Automatisierungsplattformen integrieren lässt, um Ihnen zu helfen, Videodaten mit Ihren übergeordneten Kampagnen zu verbinden.

Die besten Features von Wistia

Fügen Sie E-Mail-Erfassungsformulare und anklickbare CTAs in Videos ein, um Leads zu generieren, ohne die Zuschauer weiterzuleiten

Vergleichen Sie mehrere Video-Versionen, um festzustellen, welche bei der Interaktion oder den Konversionen besser abschneidet

Hosten und führen Sie Aktionen für Marken-Podcasts zusammen mit Videos auf einer einzigen Plattform durch

Limitierungen von Wistia

Der Plattform fehlen Funktionen für schnelle Bildschirmaufnahmen oder interne Zusammenarbeit

Preise von Wistia

Free Forever

Plus: 19 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)

Pro: 79 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)

Advanced: 319 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)

Premium: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Wistia

G2: 4,6/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wistia?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Wistia ist eine großartige Videoplattform für Unternehmen. Ich nutze sie nun schon seit Jahren, und die benutzerdefinierten Anpassungen für die Videoanzeige, die Integrationen in CMS-Tools und der schnelle Kundenservice machen sie zu einer naheliegenden Wahl für Unternehmen, die Videos für Marketing, Landingpage-Designs und mehr nutzen möchten.

Wistia ist eine großartige Videoplattform für Unternehmen. Ich nutze sie nun schon seit Jahren, und die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für die Videoanzeige, die Integrationen in CMS-Tools und der schnelle Kundenservice machen sie zu einer naheliegenden Wahl für Unternehmen, die Videos für Marketing, Landingpage-Designs und mehr nutzen möchten.

👀 Wissenswertes: Das allererste nichtlineare System für die Video-Bearbeitung, das CMX 600, kam 1971 auf den Markt. Es hatte eine Größe wie ein Kühlschrank und ermöglichte es den Editors, sofort zu jedem beliebigen Bild zu springen, ohne wie bei einer VHS-Kassette zurückspulen oder vorspulen zu müssen. Für seine Zeit eine absolute Revolution!

5. BombBomb (Am besten geeignet für den Aufbau von Beziehungen zu Clients durch Video-gestützte Kundenansprache)

via BombBomb

BombBomb hilft Vertriebs- und Kundenerfolgsteams dabei, durch Video-E-Mails stärkere Verbindungen aufzubauen. Anstatt Nur-Text zu versenden, können Sie benutzerdefinierte Videos direkt aus Ihrem Posteingang oder CRM aufnehmen und versenden. Diese Videos erscheinen als animierte Vorschau, die zu mehr Klicks und Antworten führt.

Außerdem erhalten Sie Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn jemand Ihre Nachricht öffnet oder Ihr Video ansieht, sodass Sie nachfassen können, solange die Unterhaltung noch frisch ist. BombBomb lässt sich in Tools wie Gmail, Outlook, Salesforce und HubSpot integrieren, sodass Sie ganz einfach in Ihrem Workflow bleiben können.

Die besten Features von BombBomb

Fügen Sie personalisierte Banner mit Ihrem Namen, Ihrem Titel und Ihrem Unternehmen hinzu, um Ihre Marke zu stärken und die Sichtbarkeit wichtiger Informationen während des gesamten Videos zu gewährleisten

Betten Sie anklickbare CTAs in Ihre Videos ein, um die Zuschauer zu den gewünschten Aktionen zu leiten

Planen und terminieren Sie den Versand von Video-E-Mails zu optimalen Zeiten und steigern Sie die Effektivität Ihrer Kundenansprache

Limitierungen von BombBomb

Es fehlen erweiterte Features wie Zuschneiden, Beschneiden oder das Hinzufügen von Overlays

Preise für BombBomb

Core: 42 $ pro Monat/Benutzer

Core + Copilot: 70 $ pro Monat/Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

BombBomb-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 580 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über BombBomb?

Eine Ansicht auf G2 lautet:

Ich nutze BombBomb seit 2011 und empfehle es allen meinen Clients, die Videos in ihren E-Mail- und Marketingstrategien einsetzen möchten. Es ist unglaublich einfach zu bedienen (vom Desktop oder Mobilgerät aus) und verleiht E-Mails eine persönliche Note, die dabei hilft, sich von rein textbasierten oder textlastigen E-Mails abzuheben – direkt im Posteingang. Bei anderen Apps muss man Video-Hosting-Websites verknüpfen, während man das bei BombBomb zwar „irgendwie“ auch zu erledigen hat, es für den Empfänger jedoch viel nahtloser und transparenter ist.

Ich nutze BombBomb seit 2011 und empfehle es allen meinen Clients, die Videos in ihren E-Mail- und Marketingstrategien einsetzen möchten. Es ist unglaublich einfach zu bedienen (vom Desktop oder Mobilgerät aus) und verleiht E-Mails eine persönliche Note, die dabei hilft, sich von rein textbasierten oder textlastigen E-Mails abzuheben – direkt im Posteingang. Bei anderen Apps muss man Video-Hosting-Websites verknüpfen, während man das bei BombBomb zwar „irgendwie“ auch zu erledigen hat, es für den Empfänger jedoch viel nahtloser und transparenter ist.

⚡ Vorlagenarchiv: Möchten Sie die Teamkoordination verbessern, während Sie auf eine neue Videoplattform umsteigen? Vernachlässigen Sie dabei nicht Ihre interne Kommunikation! Sehen Sie sich diese Vorlagen für Kommunikationspläne von ClickUp an, um Ihr Team während des Wechsels von Vidyard zu einer neuen Lösung auf dem Laufenden zu halten.

6. Vimeo (Am besten geeignet für Ersteller, die hochwertiges Video-Hosting mit Datenschutzfunktionen suchen)

über Vimeo

Vimeo ist eine gute Alternative für Teams, die Wert auf Videoqualität legen und flexibles Hosting mit erweiterten Datenschutzfunktionen benötigen.

Damit können Sie Inhalte in Ordnern organisieren, private Links zur Überprüfung freigeben und Feedback mit zeitgestempelten Kommentaren sammeln. Vimeo unterstützt zudem Live-Streaming und bietet detaillierte Videoanalysen zur Nachverfolgung des Zuschauerengagements und der Performance.

Die besten Features von Vimeo

Legen Sie erweiterte Einstellungen für den Datenschutz fest, um zu steuern, wer Ihre Videos ansehen, herunterladen oder einbetten darf

Nutzen Sie KI-gestützte Features wie Skriptgenerierung, Teleprompter vor der Kamera und automatische Entfernung von Pausen und Füllwörtern, um den Prozess der Video-Erstellung zu optimieren

Hosten Sie Videos in 4K-Qualität mit anpassbaren Playern, die Ihre Marke widerspiegeln

Limitierungen von Vimeo

Funktionen für die Zusammenarbeit und umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten sind nur in den höherwertigen Plänen verfügbar

Preise von Vimeo

Free Forever

Starter: 20 $ pro Monat

Standard: 41 $ pro Monat

Advanced: 125 $ pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Vimeo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 650 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Vimeo?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Im Laufe des letzten Jahres hat Vimeo OTT seinen Horizont und seine Funktionen erweitert, um den Anforderungen der Ersteller-Community im Streaming-Bereich gerecht zu werden. Mit Produkten, die so professionell wirken wie die großer namhafter Studios, bietet Vimeo OTT Erstellern die Möglichkeit, ihre Arbeiten in einer Umgebung zu präsentieren, die übersichtlich organisiert, elegant dargestellt und benutzerfreundlich ist.

Im Laufe des letzten Jahres hat Vimeo OTT seinen Horizont und seine Funktionen erweitert, um den Anforderungen der Ersteller-Community im Streaming-Bereich gerecht zu werden. Mit Produkten, die so professionell wirken wie die großer namhafter Studios, bietet Vimeo OTT Erstellern die Möglichkeit, ihre Arbeiten in einer Umgebung zu präsentieren, die übersichtlich organisiert, elegant dargestellt und benutzerfreundlich ist.

👀 Wusstest du schon? Jump Cuts wurden durch die Filmemacher der französischen Nouvelle Vague bekannt, die es liebten, Regeln zu brechen. Durch schnelle Schnitte zwischen zwei Einstellungen erzeugten sie einen überraschenden, erschütternden Effekt, der die Aufmerksamkeit fesselt und ein Gefühl von Dringlichkeit oder Verwirrung hervorrufen kann.

7. Sendspark (Ideal für B2B-Verkäufer, die Videos in großem Umfang personalisieren möchten, ohne dabei das Branding aus den Augen zu verlieren)

via Sendspark

Sendspark, eine der Loom-Alternativen, hilft Ihnen dabei , Ihren B2B-Vertrieb, Ihr Marketing und Ihren Erfolg durch personalisierte Videokommunikation zu steigern. Sie können die KI nutzen, um benutzerdefinierte Skripte für Ihre Vertriebs- und Marketingvideos zu erstellen, was Zeit spart und gleichzeitig dafür sorgt, dass Ihre Botschaften konsistent und individuell zugeschnitten sind.

Mit markenspezifischen Landing-Seiten können Sie Ihre Videos professionell präsentieren und diese ganz einfach per E-Mail, in sozialen Medien und auf CRM-Plattformen freigeben, um Ihre Reichweite zu vergrößern.

Die besten Features von Sendspark

Fügen Sie dynamische Personalisierungen wie Namen oder Logos in Videos ein, um in großem Maßstab ein persönliches Erlebnis zu schaffen

Ermöglichen Sie effektive Teamarbeit mit gemeinsamen Bibliotheken und persönlichen Ordnern für eine nahtlose Zusammenarbeit bei Video-Inhalten

Verbessern Sie die Videoqualität und das Erscheinungsbild mithilfe integrierter tools, um professionell aussehende Videos zu erstellen

Limitierungen von Sendspark

Manche Benutzer könnten die Analyse- und Funktionen der Berichterstellung im Vergleich zu eher auf Unternehmen ausgerichteten Plattformen als weniger detailliert empfinden

Preise für Sendspark

Solo-Plan: 49 $ pro Monat/Benutzer

Plus-Plan: 249 $ pro Monat/Benutzer

Scale-Plan: 499 $ pro Monat/Benutzer

Unternehmen und Agenturen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sendspark

G2: 4,7/5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sendspark?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Die Integration in unseren übrigen Tech-Stack (z. B. Clay, HubSpot und Qwilr) war ein Kinderspiel. Die KI-Qualität ist hoch – ich war mir zunächst nicht sicher, was mich erwarten würde, als wir uns zum ersten Mal mit Tools in diesem Bereich befassten, aber die Personalisierung von Sendspark ist gut gelungen. Toll ist auch, dass die Preise erschwinglich sind. Wir haben kurz einige andere Lösungen verglichen, aber die Einstiegskosten waren zu hoch für das, was wir uns anfangs leisten konnten.

Die Integration in unseren übrigen Tech-Stack (z. B. Clay, HubSpot und Qwilr) war ein Kinderspiel. Die KI-Qualität ist hoch – ich war mir zunächst nicht sicher, was mich erwarten würde, als wir uns zum ersten Mal mit Tools in diesem Bereich befassten, aber die Personalisierung von Sendspark ist gut erledigt. Toll ist auch, dass die Preise erschwinglich sind. Wir haben kurz einige andere Lösungen verglichen, aber die Einstiegskosten waren zu hoch für das, was wir uns anfangs leisten konnten.

👉🏽 Hier sind einige kurze Tipps, die Sie beachten sollten: Planen Sie Ihr Video-Skript vor der Aufnahme

Halten Sie Ihre Geschäfts-Videos kurz, klar und auf den Punkt gebracht

Sprechen Sie ganz natürlich und vermeiden Sie Füllwörter

Schauen Sie in die Kamera, um eine Verbindung zu Ihrem Publikum aufzubauen

Verwenden Sie eine gute Beleuchtung und ein professionelles Setup, um die Qualität des Videos zu verbessern

Sorgen Sie mit einem zuverlässigen Mikrofon für klaren Ton

Personalisierung hinzufügen (Namen, Kontext oder benutzerdefinierte Miniaturansichten)

Anpassung des Tons an kleine Unternehmen vs. große Unternehmen

Fügen Sie gegebenenfalls Produktdemos oder Inhalte zur Kundenansprache hinzu

Schließen Sie mit einem starken Aufruf zum Handeln ab (Nachverfolgung, Lead-Erfassung, CRM-Integration)

via VEED

VEED ist eine browserbasierte Plattform, die die Erstellung von Videos vereinfacht, selbst wenn Sie noch nie zuvor ein Video bearbeitet haben. Mit nur wenigen Klicks können Sie Videos an einem Ort aufnehmen, bearbeiten, mit Untertiteln versehen und freigeben.

Es bietet Features wie automatische Untertitelung, Bildschirm- und Webcam-Aufzeichnung, Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen und Branding mit einem Klick. VEED unterstützt zudem die Zusammenarbeit im Team und bietet Video-Vorlagen, um Ihren Workflow zu beschleunigen.

Die besten Features von VEED

Greifen Sie auf einen großen Bereich an vorgefertigten Vorlagen für verschiedene Zwecke zu, darunter Social-Media-Beiträge, Marketingkampagnen und Bildungsinhalte

Passen Sie Ihre Augenposition automatisch an, um direkten Blickkontakt mit der Kamera zu simulieren

Erstellen Sie professionelle Voiceovers mit KI-gestützten synthetischen Stimmen für Erzählungen und Synchronisationen

Limitierungen von VEED

Größere Videoexporte und Ausgabeversionen mit höherer Auflösung sind auf kostenpflichtige Pläne beschränkt, was kostenlose Benutzer einschränken könnte

VEED-Preise

Free

Lite: 24 $ pro Monat/Benutzer

Pro: 55 $ pro Monat/Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

VEED-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 3,3/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über VEED?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich bin ein großer Fan des „Magic Tools“-Features, mit dem ich Pausen entfernen und die Tonqualität meiner Videos verbessern kann. Ich nutze VEED fast täglich, da die Plattform so benutzerfreundlich ist und ich meine Videobearbeitungen ganz einfach umsetzen kann. Auch der Kundenservice ist erstklassig – ich erhalte immer umgehend Antworten auf meine Fragen, sodass es bei meiner Arbeit zu keinen Ausfallzeiten kommt. VEED lässt sich zudem unglaublich einfach integrieren.

Ich bin ein großer Fan des „Magic Tools“-Features, mit dem ich Pausen entfernen und die Tonqualität meiner Videos verbessern kann. Ich nutze VEED fast täglich, da die Plattform so benutzerfreundlich ist und ich meine Videobearbeitungen ganz einfach umsetzen kann. Auch der Kundenservice ist erstklassig – ich erhalte immer umgehend Antworten auf meine Fragen, sodass es bei meiner Arbeit zu keinen Ausfallzeiten kommt. VEED lässt sich zudem unglaublich einfach integrieren.

9. Dubb (Am besten geeignet für die Automatisierung von Follow-ups mit leistungsorientierten Video-Funnels)

via Dubb

Dubb ist eine Videokommunikationsplattform, die Ihnen dabei helfen soll, durch personalisierte, wirkungsvolle Videoinhalte effektiver zu kommunizieren. Der integrierte KI-Assistent Caira bietet Echtzeit-Feedback zu Ihrer Präsentation, indem er Klarheit, Empathie, Professionalität und den allgemeinen Ton bewertet.

Dank der robusten LinkedIn-Integration können Sie Videos über Nachrichten, Kommentare, Verbindungsanfragen, Sales Navigator und Recruiter freigeben und so Ihre Reichweite über wichtige Kanäle hinweg ausbauen. Die Plattform bietet zudem detaillierte Nachverfolgungen auf E-Mail-Ebene, wodurch Sie klare Einblicke in das Verhalten einzelner Zuschauer erhalten und gezieltere, zeitnahe Nachfassaktionen durchführen können.

Die besten Features von Dubb

Richten Sie automatisierte Video-E-Mail-Sequenzen ein, um Leads zu pflegen und eine konsistente Kommunikation mit Interessenten und Kunden aufrechtzuerhalten

Führen Sie eine Synchronisierung von Produktvideos mit CRM- und E-Mail-Tools wie Salesforce, HubSpot und Gmail durch, um Ihre Outreach-Workflows zu optimieren

Greifen Sie auf detaillierte Zuschaueranalysen zu, darunter Wiedergabezeit, Abbruchpunkte und Interaktion, um Ihre Botschaften zu optimieren

Limitierungen von Dubb

Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche als weniger intuitiv, was die Einarbeitung neuer Mitglieder des Teams verlangsamen kann

Preise von Dubb

Starter: Kostenlos

Pro: 59 $ pro Monat/Benutzer

Pro Plus: 129 $ pro Monat/Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Dubb-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 550 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Dubb?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Mit Dubb können Sie direkt mit Ihren potenziellen Kunden sprechen – klar, emotional und überzeugend. Keine unpersönlichen E-Mails mehr. Kein Rätselraten mehr. Sie nehmen es einmal auf … und es verkauft sich für immer.

Mit Dubb können Sie direkt mit Ihren potenziellen Kunden sprechen – klar, emotional und überzeugend. Keine unpersönlichen E-Mails mehr. Kein Rätselraten mehr. Sie nehmen es einmal auf … und es verkauft sich für immer.

👀 Wusstest du schon? Der „Match Cut“ ist ein raffinierter Trick der Bearbeitung, bei dem zwei verschiedene Szenen durch übereinstimmende Formen, Farben oder Handlungen miteinander verbunden werden – bekannt aus „2001: Odyssee im Weltraum“, wo ein in die Luft geworfener Knochen zu einem Raumschiff überblendet.

10. Bonjoro (Am besten geeignet, um routinemäßige Check-ins in herausragende, persönliche Video-Momente zu verwandeln)

via Bonjoro

Bonjoro ist eine Videomessaging-Plattform für Begrüßungsnachrichten, Nachfassaktionen und Danksagungen, die Ihnen hilft, alltägliche Interaktionen in unvergessliche Erlebnisse zu verwandeln. Nutzen Sie sie, um Videoplaylists und Apps von Drittanbietern wie Umfragen oder Kalender einzubinden und so personalisierte und standardisierte Inhalte zu kombinieren.

Was passiert nun, wenn das Hauptvideo nicht geladen wird? Sie können Fallback-Videos nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ankommt und die Zustellung garantiert ist. Das Beste daran ist, dass Sie zwischen statischen und animierten GIF-Miniaturansichten wählen können, um Ihre Videos hervorzuheben, und dass Sie nicht angesehene Nachrichten so einstellen können, dass sie nach einigen Tagen automatisch erneut gesendet werden, um Ihre Chancen auf Sichtbarkeit zu erhöhen.

Die besten Features von Bonjoro

Integrieren Sie Videowiedergabelisten und Apps von Drittanbietern wie Umfragen oder Kalender in Ihre Nachrichten, um personalisierte und standardisierte Inhalte zu kombinieren

Integrieren Sie über 100 CRMs und Apps, um Ihre Video-Messaging-Workflows zu automatisieren und personalisierte Nachrichten in großem Umfang zu versenden

Nutzen Sie Workflow-Filter, um Ihre Nachrichten anhand spezifischer Kriterien gezielter auszurichten und deren Relevanz und Wirkung zu verbessern

Limitierungen von Bonjoro

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten der Plattform für Videobranding und Layouts sind im Vergleich zu Mitbewerbern etwas eingeschränkt

Preise für Bonjoro

Free Forever

Starter: 25 $ pro Monat

Pro: 39 $ pro Monat

Growth: 99 $ pro Monat

Unternehmen: Ab 99 $ pro Monat

Bonjoro-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Bonjoro?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Bonjoro hat mir geholfen, meine E-Mails zu personalisieren und mehr Interaktion mit meinen potenziellen Kunden zu erzielen, was letztendlich zu mehr Leads und Conversions führt. Die Nutzung ist sehr einfach, und wann immer ich Fragen hatte, hat der Support das Problem superschnell gelöst. Die Erfahrungen und Ergebnisse waren positiv, und ich liebe die Benutzeroberfläche der Plattform, da sie sehr benutzerfreundlich und leicht zu bedienen ist.

Bonjoro hat mir geholfen, meine E-Mails zu personalisieren und mehr Interaktion mit meinen potenziellen Kunden zu erzielen, was letztendlich zu mehr Leads und Conversions führt. Die Nutzung ist sehr einfach, und wann immer ich Fragen hatte, hat der Support das Problem superschnell gelöst. Die Erfahrungen und Ergebnisse waren positiv, und ich liebe die Benutzeroberfläche der Plattform, da sie sehr benutzerfreundlich und leicht zu bedienen ist.

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11. Zight (Am besten geeignet für interne Teams, die schnelle, mit Anmerkungen versehene Bildschirmaufnahmen benötigen, um Aufgaben zügig zu klären)

via Zight

Zight ist eine interne Videokommunikationsplattform, die Ihnen hilft, durch kommentierte Screenshots, Videoaufnahmen, GIFs und Webcam-Videos schneller und klarer zu kommunizieren. Sie wurde entwickelt, um Feedback zu vereinfachen, die Zusammenarbeit zu beschleunigen und den Hin- und Her-Austausch in der internen Kommunikation zu reduzieren.

Dank leistungsstarker KI-Funktionen kann Zight automatisch Transkriptionen, Untertitel, Zusammenfassungen und Übersetzungen in mehreren Sprachen erstellen. Sie können Videos auch in strukturierte Dokumentationen wie Fehlerberichte, SOPs oder FAQs umwandeln, was Ihnen hilft, Workflows zu optimieren und manuelle Aufgaben zu reduzieren.

Die besten Features von Zight

Nehmen Sie Bildschirm und Webcam gleichzeitig auf und fügen Sie Anmerkungen hinzu, um Ihre Botschaft schnell zu verdeutlichen

Freigeben Sie Videos sofort über direkte Links oder binden Sie sie in Slack, Gmail und andere beliebte Plattformen ein

Verwalten Sie Aufzeichnungen mit Cloud-Speicher und organisieren Sie Inhalte in Ordnern für einfachen Zugriff und Teamzusammenarbeit

Limitierungen von Zight

Es unterstützt keine automatische Bildlaufaufzeichnung, was für die Aufzeichnung langer Seiten oder Dokumente, die über den sichtbaren Bildschirm hinausgehen, entscheidend ist

Preise für Zight

Free Forever

Pro: 9 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)

Team: 11 $ pro Monat/Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zight

G2: 4,6/5 (über 1.220 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 180 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zight?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Mit einer kostenlosen Option, die ich jeden Tag nutzen kann, gelingen mir mühelos Videoclips in sehr guter Qualität. Die benutzerfreundlichen Features für die Bearbeitung sind perfekt für meine Arbeit. Ich fand es schon als Cloud-App toll, und jetzt als Zight ist es sogar noch besser. Der Kundensupport ist fantastisch. Es wurde eine neue KI-Funktion hinzugefügt. Probieren Sie es aus, Sie werden es nicht bereuen.

Mit einer kostenlosen Option, die ich jeden Tag nutzen kann, gelingen mir mühelos Videoclips in sehr guter Qualität. Die benutzerfreundlichen Features der Bearbeitung sind perfekt für meine Arbeit. Ich fand es schon als Cloud-App toll, und jetzt als Zight ist es sogar noch besser. Der Kundensupport ist fantastisch. Es wurde eine neue KI-Funktion hinzugefügt. Probieren Sie es aus, Sie werden es nicht bereuen.

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Einige Tools erleichtern das Versenden kurzer Video-Nachrichten. Andere bieten Ihnen mehr Kontrolle über Branding, Analysen oder Personalisierung.

Der Punkt ist: Sie haben die Wahl – und zwar eine große Auswahl.

Wenn Sie jedoch nach einer Plattform suchen, die mehr kann als nur Videos aufnehmen und versenden, ist ClickUp vielleicht einen genaueren Blick wert. Mit ClickUp Clips können Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen, Ihre Äußerungen mithilfe von KI transkribieren und all dies in Ihre Workflows integrieren. Das bedeutet weniger Nachfassaktionen, schnellere Entscheidungen und keine Lücken mehr.

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