Wie man Loom verwendet: 10 Anwendungsfälle für Bildschirmaufnahmen

Wie stellen Sie einen nahtlosen Wissenstransfer und eine reibungslose Zusammenarbeit an Ihrem Arbeitsplatz sicher? Selbst wenn man die Komplexität von Remote- und Hybrid-Konfigurationen außer Acht lässt, ist das eine harte Nuss.

Die Mitarbeiter haben selten Zeit, lange Dokumentationen zu lesen, Meetings fressen die Zeit, in der man sich konzentrieren kann, und das Hin und Her bei Instant Messaging ist im besten Fall lästig und im schlimmsten Fall ein Produktivitätskiller.

Zum Glück gibt es eine andere Möglichkeit, eine klare und deutliche Kommunikation zu gewährleisten, ohne den Arbeitsalltag zu stören: die Bildschirmaufzeichnung. Software für Bildschirmaufnahmen kann sich in verschiedenen Szenarien als nützlich erweisen. Stellen Sie sich vor, ein Vertriebsmitarbeiter erstellt ein schnelles Video, in dem eine Produktfunktion für einen Kunden vorgestellt wird. In ähnlicher Weise könnte ein Marketingteam ein Mockup einer Social-Media-Kampagne aufzeichnen, um es mit Stakeholdern zu teilen und Feedback einzuholen. Ein HR-Team könnte den Onboarding-Prozess mit vorab aufgezeichneten Videos verbessern und die Mitarbeiterbindung um 82 % erhöhen durch die effektive Vermittlung der wichtigsten Konzepte, Arbeitsabläufe und der Unternehmenskultur an neue Mitarbeiter.

Beispiele für gängige Bildschirmaufzeichnungssoftware

Loom ist ein beliebtes Tool zur Bildschirmaufzeichnung. Es hilft Ihnen, genau zu erfassen, was auf Ihrem Bildschirm zu sehen ist - Dokumente, Website-Layouts und Design-Mockups - und ergänzt die Informationen mit beschreibenden Voice-Overs.

Außerdem können Sie Ihren Bildschirm zusammen mit Ihrem Webcam-Feed aufzeichnen. Auf diese Weise entsteht ein Bild-im-Bild-Effekt, bei dem Ihr Gesicht in einem kleineren Fenster oder einer Kamerablase erscheint, während Sie demonstrieren oder erklären, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Ihrem Vortrag eine persönliche Note zu verleihen und eine Beziehung zu Ihrem Publikum aufzubauen.

Aber die Arbeit findet nicht in Silos statt. Die Arbeitsabläufe haben sich dahingehend entwickelt, dass die Zusammenarbeit an Projekten immer wichtiger wird, auch wenn sich die Teams in unterschiedlichen Zeitzonen befinden oder aus der Ferne arbeiten. Das heißt, wir brauchen einen stärker integrierten Ansatz. Hier kommt ins Spiel ClickUp-Clips , eine eingebaute Bildschirmaufzeichnungsfunktion innerhalb der ClickUp-Projektmanagement-Plattform .

Nehmen Sie Ihren gesamten Bildschirm oder bestimmte Registerkarten und Fenster mit Voiceover über ClickUp Clips auf und fügen Sie sie einfach an einen Kommentar, eine Aufgabe oder ein Dokument in ClickUp an, um einen vollständigen Kontext zu erhalten

Mit ClickUp Clips können Sie Demonstrationen und Erklärungen auf Ihrem Computerbildschirm aufzeichnen und dabei alles übersichtlich innerhalb bestimmter Projekte und Aufgaben aufbewahren. Und das Beste daran? ClickUp funktioniert wie ein All-in-One-Arbeitsbereich, in dem Sie jede Aufgabe und jedes Projekt vom Beginn bis zum Abschluss verwalten können.

Lassen Sie uns herausfinden, wie diese Tools zur Bildschirmaufzeichnung Ihnen helfen werden, Ihre Kommunikation zu verbessern und effektiver zu gestalten.

10 Loom Screen Recording Anwendungsfälle

Hier sind 10 Szenarien, in denen Tools wie Loom und ClickUp Clips die Team- und Kundenkommunikation verändern können.

1. Schnelle Software-Demos

Langatmige Textdokumente mit unpersönlichen Screenshots sind nutzlos, wenn Sie Kunden für Ihre Softwareprodukte gewinnen und halten wollen.

Mit ClickUp Clips, einem Screen-Recording-Tool ohne Wasserzeichen, können Sie schnelle und ansprechende Software-Demos innerhalb der ClickUp-Plattform erstellen. So können Sie Kunden oder Teamkollegen visuell durch die Funktionen des Programms führen.

Mit ClickUp Clips können Sie ganz einfach Videoaufnahmen von bestimmten Anwendungsfunktionen und Benutzerinteraktionen erstellen und so sicherstellen, dass Ihre Demos zielgerichtet und informativ sind. Sie können Ihre Clips-Aufnahmen direkt in ClickUp-Aufgaben alle Kommunikations- und Schulungsmaterialien übersichtlich und durchsuchbar zu halten.

Verwandeln Sie Videos in Aufgaben, weisen Sie die Aufgabe den entsprechenden Teammitgliedern zu, und fügen Sie benutzerdefinierte Status hinzu, um den Fortschritt auf ClickUp zu verfolgen

2. Personalisierte Kundenbetreuung bereitstellen

Allgemeine Support-E-Mails haben nicht die persönliche Note, die die meisten Kunden erwarten. Deshalb können Sie Kunden mit einem persönlichen Gespräch durch die Schritte zur Fehlerbehebung führen bildschirmaufzeichnungstool . Sie können einen Screencast aufzeichnen, der zeigt, wie das Problem eines Kunden gelöst wird. Er kann auch als Wissensbasis dienen, auf die Ihr Support-Team bei der Lösung ähnlicher Probleme zurückgreifen kann.

Mit dem Zeichenwerkzeug von Loom können Sie während der Aufnahme wichtige Elemente auf dem Bildschirm hervorheben, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

über Webstuhl Sie können die Aufzeichnungseinstellungen so anpassen, dass Sie sogar Videos direkt in einem Support-Ticket aufzeichnen können, um das Support-Erlebnis zu personalisieren, damit sich die Kunden wertgeschätzt fühlen und Probleme schneller gelöst werden.

3. Remote-Onboarding für neue Mitarbeiter

**Führen Sie neue Mitarbeiter virtuell durch die Software und die Arbeitsabläufe des Unternehmens, um eine reibungslose Einarbeitung zu ermöglichen.

Nutzen Sie ClickUp Clips, um eine umfassende Videotour durch die bestehende Software und die Arbeitsabläufe des Unternehmens zu erstellen. Direkt vom ferninterview können sich neue Mitarbeiter visuell mit den wichtigsten Werkzeugen vertraut machen, durch verschiedene Funktionen navigieren und die Abläufe in Ihrem Team verstehen.

ClickUp Clips lässt sich auch mit ClickUp Tasks und ClickUp Docs um relevante Schulungsmaterialien neben Ihren Video-Walkthroughs einzubetten.

4. Erstellen von Erklärvideos für Marketingkampagnen

Wussten Sie, dass Ihr Publikum in den sozialen Medien 95% beibehält der Informationen, wenn sie per Video vermittelt werden, im Vergleich zu 10 %, wenn sie sie in Textform lesen?

Verzichten Sie bei Ihren Kampagnen auf informationslastige Beiträge und binden Sie Ihr Publikum mit klaren und prägnanten Videoerklärungen zu Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung ein.

Loom's Chrome-Erweiterung ermöglicht es Ihnen, kurze, fesselnde Bildschirmaufnahmen zu erstellen, die Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung in Aktion zeigen. Sie können die Aufnahme direkt von Ihrem Browser aus starten!

über Webstuhl Führen Sie die Betrachter durch die wichtigsten Funktionen, erklären Sie komplexe Konzepte visuell und fügen Sie einen Kommentar hinzu, um Ihrer Loom-Aufnahme eine persönliche Note zu verleihen.

Mit Loom kannst du ganz einfach kurze Videos mit Ausschnitten deines Bildschirms aufnehmen. Fügen Sie diese Schnipsel in Loom zusammen, um ein ausgefeiltes Erklärvideo zu erstellen, das Ihr Publikum fesselt und informiert.

5. Technische Fernunterstützung anbieten

Fällt es Ihnen schwer, komplexe Schritte zur Fehlerbehebung per Text oder Telefon zu erklären? Zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf, während Sie die Benutzer durch den Prozess führen. Sie können auf dem Bildschirm selbst auf bestimmte Schaltflächen hinweisen, Aktionen demonstrieren und sogar Bereiche hervorheben, die unklar sind.

ClickUp Clips können mit Loom kombiniert werden, um sicherzustellen, dass die Benutzer die benötigte Hilfe schnell und effizient erhalten. Dies verbessert die Kundenzufriedenheit und reduziert die Anzahl der sich wiederholenden Support-Tickets, die Ihr Team bearbeiten muss.

6. Erstellen von Video-Tutorials und digitalen Produkten

Ersteller von Online-Kursen können komplexe Konzepte in ansprechende Video-Tutorials umwandeln.

Nehmen Sie mit ClickUp Clips den gesamten Bildschirm auf, um die Zuschauer durch jeden Schritt zu führen.

Mit ClickUp Clips können Sie bestimmte Elemente von YouTube-Videos heranzoomen, sie aufzeichnen, Anmerkungen zur Hervorhebung hinzufügen und sogar Ihre Aufnahmen direkt auf der Plattform oder im Browser mit Kommentaren versehen.

In der Tat, ClickUp Gehirn , der in ClickUp integrierte KI-Assistent, kann mit Clips gekoppelt werden, um die Audiotranskription Ihrer Meetings und Bildschirmaufzeichnungen zu automatisieren.

Erzeugen einer Transkription von Audio mit ClickUp Brain

Sie können Ihre Videoclips ganz einfach mit Ihren Teammitgliedern teilen oder sie als digitale Produkte verwenden, die Sie verkaufen oder verteilen können.

7. Dokumentieren von Entwurfsübergaben

ClickUp Clips sind perfekt für die Demonstration von Mikro-Interaktionen oder Animationen mit außergewöhnlicher Klarheit. Dadurch eignet es sich hervorragend für mühelose Designübergaben, bei denen kein Detail in der Übersetzung verloren geht.

Führen Sie Entwickler durch Ihre Design-Mockups oder Prototypen und klären Sie gleichzeitig Unklarheiten. Zoomen Sie mit den Anmerkungsfunktionen von ClickUp Clips in bestimmte Elemente hinein und erläutern Sie Ihre Designentscheidungen und Gedankengänge mit Hilfe von Sprachkommentaren, um großartige Ergebnisse zu erzielen.

Laden Sie Clips herunter, betten Sie sie in eine Aufgabe ein, oder senden Sie öffentliche Links, um Ihre Videos mit Ihrem Team zu teilen

Im Clips-Hub von ClickUp können Sie alle Ihre Clips an einem Ort speichern, um sie leicht wiederzufinden. Verwandeln Sie einen beliebigen Design-Handoff-Clip aus dem Hub in eine ClickUp-Aufgabe für Ihr Entwicklungsteam, damit die Entwickler über den vollständigen Kontext verfügen, den sie benötigen. Dies reduziert das Risiko von Fehlkommunikation und sorgt für eine reibungslosere Übergabe des Designs.

8. Visuelle Fallstudien erstellen

Wenn Sie Ihr Herzblut in die Entwicklung eines Produkts oder einer Dienstleistung stecken, möchten Sie immer wissen, wer Ihre Lösungen gekauft hat und wie er davon profitiert hat. Fallstudien von Kunden zeigen nicht nur die Wirkung Ihres Produkts, sondern geben Ihnen auch wertvolles Feedback, wie Sie es verbessern können.

Und was noch wichtiger ist? Sie können sie als sozialen Beweis nutzen, um mehr Aufträge zu erhalten!

Loom hilft Ihnen dabei, langwierige Fallstudien und Kundenfeedback in interaktive, immerwährende Inhalte umzuwandeln. So können Sie den Erfolg Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung anhand von Beispielen aus der Praxis belegen.

Nehmen Sie ein Video Ihres Bildschirms auf, während Sie beschreiben, wie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung von einem echten Kunden verwendet wurde und warum er es geliebt hat. Es gibt auch eine Pausentaste auf der linken Seite der Benutzeroberfläche, mit der Sie wieder auf die Beine kommen, wenn Sie mitten in der Aufnahme stolpern! Und wenn Sie bereit sind, die Aufnahme fortzusetzen, drücken Sie einfach die Neustart-Taste.

über Webstuhl Sie können diese überzeugenden Video-Fallstudien auf Ihrer Marketing-Microsite, in den sozialen Medien oder bei Verkaufsgesprächen verwenden, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei potenziellen Kunden aufzubauen.

9. Aufzeichnung von Online-Vorträgen oder Präsentationen

In der Post-Pandemie-Ära ist flexibles Lernen sehr beliebt geworden. Ein Video-Sharing-Tool macht den Wissensaustausch einfach.

Die Lehrkräfte können Vorlesungen, Präsentationen oder Schulungen direkt vom Bildschirm aus aufzeichnen. Mit der Benutzeroberfläche von Loom können Sie einfach zwischen Ihren Folien und der Präsentationsansicht wechseln.

Sie können Ihre Loom-Videos an Studenten oder Kollegen weitergeben, so dass diese unabhängig voneinander lernen können. Mit der Desktop-App von Loom können Sie sogar Zeitstempel und Handlungsaufforderungen hinzufügen, um die Zuschauer durch die wichtigsten Punkte und Ressourcen zu führen. Die Schüler können auch das Tempo des Videos beschleunigen oder verlangsamen, um es besser zu verstehen.

10. Erstellen von Video-Testimonials für Kunden

Ihre Kunden können Video-Testimonials direkt auf ihren Bildschirmen aufnehmen, in denen sie zeigen, wie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ihnen zum Erfolg verholfen hat.

Die Webcam-Aufnahmefunktione von Loom ermöglicht es Kunden, ihre persönlichen Geschichten mitzuteilen und so Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei potenziellen Kunden aufzubauen.

Die Videobearbeitungsfunktionen von Loom ermöglichen das Hinzufügen von Texteinblendungen oder Aufforderungen zum Handeln, um Ihre Video-Testimonials wirkungsvoll zu gestalten.

über Webstuhl Wie Sie gesehen haben, gibt es viele innovative Anwendungsfälle für Screen-Recording-Apps wie Loom und ClickUp Clips. Aber es gibt einen guten Weg und einen besseren Weg, sie zu nutzen.

Loom Best Practices

Im Folgenden finden Sie einige Best Practices, die sicherstellen, dass Ihre Videopräsentationen klar und prägnant sind und einen bleibenden Eindruck hinterlassen:

Sprechen Sie deutlich und selbstbewusst: Sprechen Sie deutlich und vermeiden Sie zu schnelles Sprechen. Ein gesprächiger Ton ist gut, aber vermeiden Sie Füllwörter wie "ähm" und "wie".

Sprechen Sie deutlich und vermeiden Sie zu schnelles Sprechen. Ein gesprächiger Ton ist gut, aber vermeiden Sie Füllwörter wie "ähm" und "wie". Mikrofoncheck: Überprüfen Sie die Qualität Ihres Mikrofons vor der Aufnahme, da Hintergrundgeräusche oder ein dumpfes Mikrofon die Zuschauer ablenken können

Überprüfen Sie die Qualität Ihres Mikrofons vor der Aufnahme, da Hintergrundgeräusche oder ein dumpfes Mikrofon die Zuschauer ablenken können Natürliches Licht nutzen: Natürliches Licht ist immer eine schmeichelhafte Wahl; vermeiden Sie starkes Deckenlicht, da es harte Schatten erzeugen kann

Natürliches Licht ist immer eine schmeichelhafte Wahl; vermeiden Sie starkes Deckenlicht, da es harte Schatten erzeugen kann Kleiden Sie sich für den Erfolg (auch auf Video): Sie brauchen zwar keinen Anzug und keine Krawatte, aber professionelle Kleidung macht einen guten ersten Eindruck, vor allem, wenn es sich um eine Präsentation für einen Kunden handelt

Sie brauchen zwar keinen Anzug und keine Krawatte, aber professionelle Kleidung macht einen guten ersten Eindruck, vor allem, wenn es sich um eine Präsentation für einen Kunden handelt Visuelle Klarheit ist der Schlüssel: Geben Sie nur die relevanten Registerkarten oder Anwendungen auf Ihrem Bildschirm frei. Verwenden Sie die Bildschirmaufzeichnungstools, um die Elemente, die Sie hervorheben möchten, zu vergrößern

Geben Sie nur die relevanten Registerkarten oder Anwendungen auf Ihrem Bildschirm frei. Verwenden Sie die Bildschirmaufzeichnungstools, um die Elemente, die Sie hervorheben möchten, zu vergrößern Weniger ist mehr: Halten Sie Ihre Aufnahmen kurz und bündig. Vermeiden Sie unnötiges Geschwafel und beschränken Sie sich auf die Kernaussage, die Sie vermitteln möchten

Halten Sie Ihre Aufnahmen kurz und bündig. Vermeiden Sie unnötiges Geschwafel und beschränken Sie sich auf die Kernaussage, die Sie vermitteln möchten Perfektes Trimmen: Verwenden Sie die Trimmwerkzeuge, um unerwünschte Abschnitte, Pausen oder verbale Füllwörter zu entfernen und so ein ausgefeiltes Endprodukt zu gewährleisten

Verwenden Sie die Trimmwerkzeuge, um unerwünschte Abschnitte, Pausen oder verbale Füllwörter zu entfernen und so ein ausgefeiltes Endprodukt zu gewährleisten Untertitel für alle: Fügen Sie Ihren Videos Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit für Zuschauer mit Hörbehinderungen oder in einer lauten Umgebung zu verbessern

Fügen Sie Ihren Videos Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit für Zuschauer mit Hörbehinderungen oder in einer lauten Umgebung zu verbessern Polieren Sie Ihre Arbeit: Nutzen Sie die grundlegenden Bearbeitungsfunktionen, um kleine Details zu optimieren, wie z. B. das Hinzufügen einer Titelkarte oder eines Aufrufs zum Handeln am Ende

Nutzen Sie die grundlegenden Bearbeitungsfunktionen, um kleine Details zu optimieren, wie z. B. das Hinzufügen einer Titelkarte oder eines Aufrufs zum Handeln am Ende Die Macht der Vorschau: Zeigen Sie Ihr Video in der Vorschau an, bevor Sie es freigeben, um unangenehme Pausen, Tippfehler im Bildschirmtext oder Bereiche, die geklärt werden müssen, zu erkennen

Diese Praktiken verändern die Resonanz Ihrer Videos bei Ihrem Publikum. Sie werden die Videos professioneller und ansprechender finden und ihnen leichter folgen können.

Vorteile von Bildschirmaufnahmen am Arbeitsplatz

In der Vergangenheit bedeutete die Arbeit aus der Ferne oft einen Verlust an Teamarbeit und manchmal auch an Effizienz. Die Software zur Bildschirmaufzeichnung bietet jedoch Produktivitätsvorteile, die weit über die Vermeidung von Kommunikationsfehlern hinausgehen.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie aufgezeichnete Videos Ihre Arbeit positiv beeinflussen können flexibilität am Arbeitsplatz :

Förderung der Zusammenarbeit: Die Erstellung von Videoinhalten für den Wissenstransfer ermöglicht es Teammitgliedern oder Kunden in verschiedenen Zeitzonen, auf Informationen zuzugreifen, wann es ihnen passt, und vermeidet die Notwendigkeit von Echtzeitonline-Meetings *Stärkung von Remote-Teams: Für geografisch verstreute Teams ermöglicht die Videoaufzeichnung die gemeinsame Nutzung komplexer Prozesse, Walk-Throughs und sogar Teameinführungen und fördert so eine engere Arbeitsumgebung

Die Erstellung von Videoinhalten für den Wissenstransfer ermöglicht es Teammitgliedern oder Kunden in verschiedenen Zeitzonen, auf Informationen zuzugreifen, wann es ihnen passt, und vermeidet die Notwendigkeit von Echtzeitonline-Meetings *Stärkung von Remote-Teams: Für geografisch verstreute Teams ermöglicht die Videoaufzeichnung die gemeinsame Nutzung komplexer Prozesse, Walk-Throughs und sogar Teameinführungen und fördert so eine engere Arbeitsumgebung Erstellen Sie eine Wissensdatenbank: Erstellen Sie eine Bibliothek mit wiederverwendbaren Videos, mit denen neue Mitarbeiter wichtige Arbeitsabläufe in ihrem eigenen Tempo erlernen können, und bestehende Teammitglieder können die Verfahren zur schnellen Auffrischung erneut ansehen

Erstellen Sie eine Bibliothek mit wiederverwendbaren Videos, mit denen neue Mitarbeiter wichtige Arbeitsabläufe in ihrem eigenen Tempo erlernen können, und bestehende Teammitglieder können die Verfahren zur schnellen Auffrischung erneut ansehen Verbesserung von Schulung und Entwicklung: Erstellen Sie Schritt-für-Schritt-Videotutorials oder zeichnen Sie Videos von Live-Schulungen auf, um später darauf zurückgreifen zu können, und schaffen Sie so eine ansprechendere und interaktivere Lernerfahrung

Erstellen Sie Schritt-für-Schritt-Videotutorials oder zeichnen Sie Videos von Live-Schulungen auf, um später darauf zurückgreifen zu können, und schaffen Sie so eine ansprechendere und interaktivere Lernerfahrung Verbesserung von Transparenz und Verantwortlichkeit: Erstellen Sie eine klare Aufzeichnung von Entscheidungen, Diskussionen und Projektfortschritten, um die Transparenz innerhalb von Teams zu fördern und alle auf dem gleichen Stand zu halten

Erstellen Sie eine klare Aufzeichnung von Entscheidungen, Diskussionen und Projektfortschritten, um die Transparenz innerhalb von Teams zu fördern und alle auf dem gleichen Stand zu halten Eingebaute Feedback-Mechanismen: Geben Sie detaillierteres Feedback, da Sie Kommentare und verbesserungswürdige Bereiche visuell hervorheben können, während Sie einen positiven Ton beibehalten

Geben Sie detaillierteres Feedback, da Sie Kommentare und verbesserungswürdige Bereiche visuell hervorheben können, während Sie einen positiven Ton beibehalten Steigern Sie die Kundenzufriedenheit: Kunden können die Demonstration von Schritten zur Fehlerbehebung sehen, wodurch sie sich gestärkt fühlen und die Lösungszeiten für Support-Tickets verkürzen

Kunden können die Demonstration von Schritten zur Fehlerbehebung sehen, wodurch sie sich gestärkt fühlen und die Lösungszeiten für Support-Tickets verkürzen Menschliche Note: In einer entfernten Arbeitsumgebung verleiht Loom der Kommunikation eine persönliche Note. Den Bildschirm einer Person zu sehen und ihre Stimme zu hören, zusammen mit ihrem Gesicht in der Kamerablase, fügt ein menschliches Element hinzu, das der textbasierten Kommunikation oft fehlt

Software zur Bildschirmfreigabe ist eine großartige werkzeug für die Remote-Zusammenarbeit das weit über die Beschleunigung und Klärung der Kommunikation hinausgeht. Es ist ein vielseitiges Tool, das Arbeitsabläufe organisieren und die Effizienz steigern kann.

Mehr als nur einfache Bildschirmaufzeichnungen

Wir sind der Meinung, dass Loom mit seinen intuitiven Aufnahmeeinstellungen die komplexe Kommunikation vereinfacht. Mit Loom können Sie klare, prägnante Videos erstellen, die die Zusammenarbeit, den Wissensaustausch und die Produktivität fördern.

Aber wo speichern Sie diese Aufnahmen? Hier glänzt ClickUp! Laden Sie Ihre Loom-Videos direkt in ClickUp Tasks oder ClickUp Docs hoch, besprechen Sie bestimmte Videopunkte und weisen Sie Aufgaben mithilfe des ClickUp-Kommentarsystems zu.

ClickUp ergänzt Loom durch sein Angebot:

Projektmanagement: Auf der ClickUp-Plattform können Sie Aufgaben, die mit Ihren aufgezeichneten Videos verknüpft sind, Fristen, Abhängigkeiten und Prioritäten zuweisen. So bleiben Ihre Projekte auf Kurs

Auf der ClickUp-Plattform können Sie Aufgaben, die mit Ihren aufgezeichneten Videos verknüpft sind, Fristen, Abhängigkeiten und Prioritäten zuweisen. So bleiben Ihre Projekte auf Kurs Gantt-Diagramme: Visualisieren Sie Projektzeitpläne und kritische Pfade mit aufgezeichneten Videos, die an wichtigen Meilensteinen eingebettet sind, um einen klaren Überblick über den Arbeitsablauf zu erhalten

Visualisieren Sie Projektzeitpläne und kritische Pfade mit aufgezeichneten Videos, die an wichtigen Meilensteinen eingebettet sind, um einen klaren Überblick über den Arbeitsablauf zu erhalten Zeiterfassung: Verfolgen Sie den Zeitaufwand für die Erstellung und Überprüfung von Videos, um eine effiziente Ressourcenzuweisung zu gewährleisten

Loom erfasst klare Anweisungen und ClickUp sorgt für Organisation - das perfekte Duo für die Teamarbeit! Zusammen erschließen sie das volle Potenzial der Bildschirmaufzeichnung für Sie und Ihr Team.

Und wenn Sie sich auf ein einziges Tool beschränken und verstreute Arbeitsabläufe vermeiden möchten, nehmen Sie Ihren Bildschirm mit ClickUp Clips auf!

Registrieren Sie sich für Ihr kostenloses ClickUp-Konto heute!