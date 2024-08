Tipps zur Vorbereitung auf Ihr nächstes Vorstellungsgespräch

Von allen Schritten auf dem Weg zu Ihrem Traumjob ist das Vorstellungsgespräch vielleicht der einschüchterndste und wichtigste Schritt, vor allem angesichts der Beliebtheit von Vorstellungsgesprächen aus der Ferne. Ungefähr 60% der Unternehmen bevorzugen heute Vorstellungsgespräche aus der Ferne gegenüber persönlichen Gesprächen.

Virtuelle Vorstellungsgespräche haben den Prozess der Vorstellungsgespräche verändert, da sie kürzer, kostengünstiger, flexibler und sehr bequem sind. Allerdings haben sie auch ihre Tücken. Sie hängen von der Technologie ab, die jederzeit Probleme verursachen kann. Die Online-Verbindung mit Ihrem Gesprächspartner ist auch mit mehr Aufwand verbunden.

Was auch immer die Herausforderungen sein mögen, die Tatsache, dass Vorstellungsgespräche aus der Ferne stattfinden, ist unbestreitbar. Zum Glück haben wir Tipps, Strategien und bewährte Verfahren für Vorstellungsgespräche per Fernzugriff sowie ein hervorragendes Tool zusammengestellt, mit dem Sie Ihr Vorstellungsgespräch mit Bravour meistern können.

Ganz gleich, ob Sie sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten oder als Personalverantwortlicher Ihren Einstellungsprozess per Fernzugriff verbessern möchten - wir haben alles für Sie.

Vor- und Nachteile von Vorstellungsgesprächen per Fernzugriff

Bevor wir uns mit den Tipps befassen, sollten wir uns kurz die Vor- und Nachteile eines virtuellen Vorstellungsgesprächs ansehen.

Vorteile

Hier sind die Vorteile eines virtuellen Vorstellungsgesprächs:

Flexibel

Vorstellungsgespräche aus der Ferne bieten mehr Flexibilität bei der Terminplanung. Sie können einen Zeitpunkt finden, der für Sie am besten geeignet ist, und das Vorstellungsgespräch planen. Das Beste daran ist jedoch, dass Sie keine Reisevorbereitungen koordinieren müssen.

Reduzierter Stress

Ein Vorstellungsgespräch bei Ihnen zu Hause oder in einer anderen vertrauten Umgebung hilft, Stress und Nervosität abzubauen. Dies erhöht auch Ihre Chancen, während des Vorstellungsgesprächs besser abzuschneiden.

Kostenersparnis

Ein Videointerview spart Kosten - sowohl für die Bewerber als auch für die Personalverantwortlichen. Die Bewerber müssen keine weiten Strecken zurücklegen und kein zusätzliches Geld ausgeben. Auf der anderen Seite sparen die Personalverantwortlichen Kosten, da keine Reisekosten erstattet werden müssen, keine Unterbringungsmöglichkeiten für Kandidaten an anderen Orten bestehen, weniger Verspätungen und Absagen auftreten und die Zeit bis zur Einstellung verkürzt wird.

Komfort

Sie können an Vorstellungsgesprächen bequem von zu Hause aus oder von jedem anderen Ort mit einer stabilen und zuverlässigen Internetverbindung aus teilnehmen, was sehr bequem ist.

Bonus: Vorteile von virtuellen Teams !

Nachteile

Fernbefragungen können auch einige Nachteile haben und sowohl für den Interviewer als auch für die Befragten eine Herausforderung darstellen.

Probleme mit der Technik

Verbindungsprobleme, Softwarepannen oder Hardwarefehlfunktionen sind bei der Verwendung von Technologie keine Seltenheit. Diese Probleme während des Gesprächs können jedoch den Gesprächsfluss stören und sich negativ auf Ihre Leistung auswirken.

Ablenkungen

Zu Hause herrscht oft ein reges Treiben mit vielen Ablenkungen. Faktoren wie Familienmitglieder oder Mitbewohner, die zu Hause arbeiten, Freunde und Verwandte, die zu Besuch kommen, sowie Kinder oder Haustiere, um die Sie sich kümmern müssen, können Ihre Konzentration während des Vorstellungsgesprächs beeinträchtigen.

Beschränkte nonverbale Hinweise

Bei virtuellen Vorstellungsgesprächen ist es für den Interviewer und den Befragten schwierig, die Reaktionen und nonverbalen Signale des jeweils anderen einzuschätzen. Daher kann es für sie schwierig sein, ihre Antworten anzupassen und die Situation zu beurteilen.

Vorbereitung auf ein Ferngespräch

Sie wollen das Vorstellungsgespräch erfolgreich gestalten und einen bleibenden Eindruck beim Gesprächspartner hinterlassen? Wir haben Sie!

Hier sind einige Tipps für virtuelle Vorstellungsgespräche, die Ihnen helfen, sich vorzubereiten und den Job Ihrer Träume zu bekommen.

Recherchieren Sie über das Unternehmen

Der erste und wichtigste Schritt ist die Recherche über das Unternehmen und seine Kultur. Hören Sie nicht auf, nachdem Sie erfahren haben, was das Unternehmen tut und wie es arbeitet. Verstehen Sie, warum das Unternehmen tut, was es tut. Was ist ihre Vision? Was will es erreichen?

Prüfen Sie auch die Hintergrundinformationen, Markenwerte, Gründer, Unternehmenskultur, Finanzierungsrunden, Investoren, Wettbewerber und die Unternehmensstruktur.

So können Sie sich als wirklich interessierter Kandidat präsentieren. Sie können relevantere Fragen stellen und vorausschauender antworten. Der Gesprächspartner wird Sie außerdem eher für einen zuverlässigen Kandidaten halten, wenn er sieht, wie viel Sie recherchiert haben.

Diese Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens und auf Websites wie Glassdoor und Crunchbase. Sie können auch mit derzeitigen oder ehemaligen Mitarbeitern des Unternehmens Kontakt aufnehmen, um mehr über die Unternehmenskultur zu erfahren.

Wählen Sie den besten Platz

Wenn es um den ersten Eindruck geht, ist Ihr virtueller Hintergrund fast genauso wichtig wie Ihr Aussehen. Räumen Sie daher den Raum auf, den Sie während des Gesprächs nutzen wollen. Wählen Sie einen einfachen Platz mit möglichst wenig Ablenkung, zum Beispiel vor einer leeren Wand.

Die Aufmerksamkeit des Gesprächspartners soll sich auf Sie und nicht auf Ihren Hintergrund richten. Wenn Sie keinen ablenkungsfreien Hintergrund finden, können Sie einen einfachen und sauberen virtuellen Hintergrund verwenden.

Als nächstes sollten Sie die Beleuchtung überprüfen. Verwenden Sie keinen beleuchteten Bereich oder Licht im Hintergrund, da dies Ihr Gesicht in den Schatten stellt. Sie wollen nicht, dass der Interviewer seine Zeit damit verbringt, herauszufinden, wie Sie aussehen. Verwenden Sie stattdessen eine Lichtquelle, die von vorne kommt und einen klaren Blick ermöglicht. Wenn Sie eine Schreibtischlampe haben, stellen Sie sie nach vorne.

Und wenn Ihr Hintergrund fertig ist, überprüfen Sie ihn mit der Kamera.

Kleiden Sie sich beeindruckend

Der Gesprächspartner erwartet von Ihnen ein gepflegtes und professionelles Erscheinungsbild, also müssen Sie sich gut kleiden. Der Gedanke, ein Vorstellungsgespräch im Schlafanzug und einem formellen Hemd zu führen, mag zwar verlockend klingen, ist aber ein klares Nein. Sie wissen nicht, wann Sie vielleicht aufstehen müssen. Was, wenn es an der Tür klingelt und Sie die Tür öffnen müssen? Ihr Pyjama macht vielleicht nicht den besten Eindruck.

Ziehen Sie daher formelle Kleidung an, auch wenn Sie sich damit zu Hause lächerlich vorkommen. Ein weiterer Vorteil förmlicher Kleidung ist, dass sie Ihnen hilft, sich in die richtige Stimmung zu versetzen.

Sie können ein Hemd mit Knöpfen oder ein Oberteil mit einem interessanten (aber nicht übertriebenen) Aufdruck tragen. Ein ordentlicher Pullover tut es auch. Wenn Sie sich für ein Vorstellungsgespräch im Bereich Finanzen oder Recht bewerben, sollten Sie einen Anzug tragen.

Wenn Sie fertig sind, prüfen Sie mit der Kamera, ob Ihr Outfit gut aussieht. Insgesamt sollten Sie attraktiv, ordentlich und professionell aussehen.

Testen Sie vorher Ihre technische Ausstattung

Da es sich um ein virtuelles Vorstellungsgespräch handelt, müssen Sie das Internet und die Technik nutzen, was bedeutet, dass Sie ihr völlig ausgeliefert sind. Testen Sie daher Ihre Einrichtung im Voraus. Wenn Sie ein tool für entfernte Zusammenarbeit wenn Sie noch nie damit gearbeitet haben, sollten Sie es vorher ausprobieren, um sich mit den Funktionen vertraut zu machen, insbesondere mit dem Stummschalten, Aufheben der Stummschaltung, der gemeinsamen Nutzung von Bildschirmen, dem Einschalten von Audio und Video usw.

Ziehen Sie in Erwägung, einen Freund an einer Besprechung teilnehmen zu lassen, um die Videoplattform zu testen. Sie können sich auch Online-Videos und Blogs ansehen, wenn es nicht möglich ist, das Tool zu testen.

Außerdem sollten Sie einen Geschwindigkeitstest durchführen. Geben Sie einfach online "Internet-Geschwindigkeitstest" ein und prüfen Sie, ob Ihre Internetverbindung schnell ist. Denken Sie daran, sowohl die Download- als auch die Upload-Geschwindigkeit zu prüfen. Sie können auch ein alternatives Internetgerät zur Hand haben, falls es Probleme mit Ihrer aktuellen Verbindung gibt,

All diese Vorbereitungen können zwar nicht verhindern, dass technische Probleme auftreten, aber sie bereiten Sie darauf vor, mit ihnen gelassen umzugehen.

Verstehen Sie die virtuelle Etikette Knigge für virtuelle Meetings bestimmt den Ton des Gesprächs und beweist Ihre Professionalität. Hier sind die Fähigkeiten, die Sie für ein Videointerview kennen sollten:

Vermeiden Sie kräftige Farbtöne und auffällige Muster im Hintergrund und in der Kleidung. Halten Sie es stattdessen neutral

Achten Sie darauf, wie weit oder nah Sie am Bildschirm stehen. Prüfen Sie dies, wenn Sie den Hintergrund und Ihr Aussehen testen

Schauen Sie beim Sprechen in die Webcam. Das hilft Ihnen, Augenkontakt mit dem Gesprächspartner herzustellen und konzentriert zu wirken. Bringen Sie in der Nähe der Webcam einen Klebezettel oder Kulleraugen an, um Sie daran zu erinnern, dorthin zu schauen

Nicken Sie mit dem Kopf, um zu zeigen, dass Sie verstanden haben, was Ihr Gesprächspartner sagt

Wenn Sie eine externe Webcam verwenden, überprüfen Sie die Position, um die beste Position zu finden

Setzen Sie sich aufrecht hin, ohne in die Hocke zu gehen oder in Ihrem Stuhl zusammenzusacken. Behalten Sie eine offene Körperhaltung bei und halten Sie Ihre Hände entspannt

Auch wenn Sie nervös sind, versuchen Sie, nicht zu zappeln

Notizen machen

Einer der Vorteile eines Videointerviews ist, dass Sie sich während des Gesprächs Notizen machen können. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie vollständig vorbereitete Antworten vor sich haben sollten.

Vollständig vorbereitete Antworten mögen eine gute Idee sein, aber sie können dazu führen, dass Sie sich anhören, als würden Sie ablesen, anstatt sich zu unterhalten. Außerdem können sie Ihren natürlichen Gesprächsfluss unterbrechen.

Wenn Sie sich Notizen machen, sollten Sie diese vor dem Vorstellungsgespräch üben, um sicherzustellen, dass Sie sie verwenden können, ohne den Gesprächsfluss zu unterbrechen. Fassen Sie sich kurz - idealerweise nicht länger als eine Seite - und beziehen Sie sich nur selten auf sie.

mit ClickUp Notepad können Sie sich während Ihres Vorstellungsgesprächs Notizen machen, ohne abgelenkt zu sein

Notieren Sie Ihre bisherigen beruflichen Erfolge in ClickUp Notepad, um sie griffbereit zu haben. Wenn der Personalverantwortliche Sie bittet, von Ihrer erfolgreichsten Arbeit zu erzählen, haben Sie bereits eine vorbereitete Liste von Projekten oder Aufgaben, die Sie nennen können.

Eine weitere Möglichkeit, Notizen während des Vorstellungsgesprächs zu machen, besteht darin, mögliche Fragen zu notieren, die Sie später stellen können. Auf diese Weise zeigen Sie, dass Sie aufmerksam sind und sich auf die Worte des Gesprächspartners konzentrieren.

Die richtigen Fragen stellen

Auch wenn Sie recherchiert haben, müssen Sie Fragen über das Unternehmen und seine Kultur stellen. Dies ist besonders wichtig bei virtuellen Vorstellungsgesprächen, bei denen Sie das Büro, die Einrichtungen, die Teams usw. des Unternehmens nicht zu Gesicht bekommen.

Halten Sie sich daher nicht davon ab, die richtigen Fragen zu stellen.

Stellen Sie Fragen, auf die Sie neugierig sind, achten Sie aber darauf, dass Sie keine potenziell kontroversen Fragen stellen. Sie können zum Beispiel nach der Vision des Unternehmens, der Bürokultur, dem Team, mit dem Sie zusammenarbeiten werden, den Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten usw. fragen, aber vermeiden Sie es, Fragen zu Themen wie Kündigung, Trennung usw. zu stellen.

Wenn Sie unsicher sind, was Sie fragen sollen, können Sie mit Hilfe von KI-Chat-Assistenten relevante Fragen stellen, die Sie während des Gesprächs stellen können. Halten Sie diese Fragen griffbereit und schreiben Sie sie in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit mit einem einfachen, aber praktischen Tool wie ClickUp Notes auf.

Proben

Es ist ganz natürlich, dass man während des Vorstellungsgesprächs nervös ist. Es gibt jedoch Möglichkeiten, diese Nervosität zu verringern und sie nicht in Ihrer Körpersprache oder Ihrem Gesicht zum Ausdruck kommen zu lassen. Versuchen Sie, vor dem Vorstellungsgespräch ein paar Mal zu proben.

Hier sind die Dinge, auf die Sie sich konzentrieren sollten:

Überprüfen Sie Ihr Sprechtempo. Sie sollten weder zu langsam noch zu schnell sprechen, denn beides kann Sie nervös wirken lassen. Sie können dies überprüfen, indem Sie sich selbst aufnehmen und den Ton anhören

Benutzen Sie beim Sprechen Handgesten und nehmen Sie eine offene Körperhaltung ein. Das Verschränken der Arme ist bei jedem Vorstellungsgespräch, ob persönlich oder virtuell, ein absolutes Tabu

Achten Sie darauf, dass Ihr Kopf und der obere Teil Ihrer Schultern den Bildschirm während des Gesprächs dominieren

Versuchen Sie, sich beim Sprechen nicht selbst anzuschauen

Vorbereiten auf Ablenkungen

Um Ablenkungen durch die Umgebung zu vermeiden, sollten Sie sich während des Gesprächs allein in einem Raum mit geschlossener Tür aufhalten. In Anbetracht der vielen elektronischen Geräte, die uns umgeben, ist es ratsam,:

Schalten Sie Benachrichtigungen aus

Schalten Sie Ihr Handy aus (oder stellen Sie es auf lautlos)

Verwenden Sie die Funktion "Nicht stören"

Schließen Sie soziale Medien und zusätzliche Browser-Tabs

Es besteht jedoch immer die Möglichkeit, dass Sie während des Gesprächs unterbrochen werden. Sie könnten zum Beispiel allein zu Hause sein, wenn es an der Tür klingelt. Wenn Sie sich darauf vorbereiten, wie Sie in solchen Fällen reagieren werden, verringert sich die Gefahr, dass Sie sich aufregen.

Die Idee ist, so professionell wie möglich zu sein. Wenn Sie also ein Haustier haben, das möglicherweise Geräusche macht oder im Hintergrund herumspringt, können Sie es zu Beginn erwähnen, um den Gesprächspartner vorzubereiten.

Wenn jemand an Ihrer Tür klingelt, nehmen Sie die Unterbrechung zur Kenntnis, entschuldigen Sie sich und bleiben Sie ruhig. Der Gesprächspartner weiß, dass Sie zu Hause sind, und plötzliche Unterbrechungen sind zwar unglücklich, gehören aber zum Leben dazu.

Baue eine Beziehung auf

Vorstellungsgespräche sind mehr als nur ein Hin und Her von Fragen und Antworten; es sind Gespräche in beide Richtungen. Sie haben nur eine kurze Zeit, um die Fragen des Gesprächspartners zu beantworten, Ihre Persönlichkeit zu zeigen und eine Verbindung zu ihm aufzubauen.

Beantworten Sie die Fragen des Gesprächspartners, kommentieren Sie seine Antworten und stellen Sie Ihre Fragen zum richtigen Zeitpunkt. Lassen Sie das Gespräch so natürlich wie möglich verlaufen.

Recherchieren Sie im Vorfeld und finden Sie heraus, ob Sie gemeinsame Interessen mit Ihrem Gesprächspartner haben. Überprüfen Sie das LinkedIn- oder Unternehmensprofil oder googeln Sie.

Seien Sie offen, freundlich und authentisch und streben Sie ein echtes Gespräch an.

Ferngespräch führen

Wenn Sie sich als Personalverantwortlicher darauf vorbereiten, virtuelle Vorstellungsgespräche zu führen, finden Sie hier einige Tipps, die sicherstellen, dass sie ein Erfolg werden:

Benutzen Sie das richtige Tool

Die Technologie ist zweifellos einer der wichtigsten Aspekte bei der Durchführung eines virtuellen Vorstellungsgesprächs. Die Verwendung des richtigen Rekrutierungstools kann einen Unterschied in Ihrem Einstellungsverfahren machen.

Zusätzlich zur Verwendung von Videoplattformen wie Zoom und Skype können Sie Tools wie ClickUp nutzen, um Ihre Planung, Terminierung und Durchführung viel reibungsloser und organisierter zu gestalten.

anpassen und optimieren Sie Ihre Personalbeschaffung mit ClickUp

ClickUp ist ein HR-, Rekrutierungs- und onboarding-Tool das viele Funktionen bietet, um Ihren Einstellungsprozess effizienter, produktiver und angenehmer zu gestalten.

verbinden Sie Ihre Lieblingsapplikationen mit ClickUp mit mehr als 1.000 Integrationen

Mit den über 1.000 Integrationen von ClickUp können Sie alle Apps integrieren, die Sie für die reibungslose Durchführung von Remote-Interviews benötigen. Sie können Zoom, Slack, Google Sheets, Skype und mehr integrieren.

Bonus: 15 beste HR-Software !

Von der Aufzeichnung von Vorstellungsgesprächen bis hin zu schnellen Notizen und der Rationalisierung des Einstellungsprozesses, ClickUp für die Personalabteilung ermöglicht Ihnen all dies und mehr.

Lassen Sie uns das erkunden.

KlickUp Clip

interviews aufzeichnen mit ClickUp Clip_

Nehmen Sie Ihre Interviews auf, teilen Sie sie mit jedem und senden Sie kurze Nachrichten zusammen mit der Aufnahme mit ClickUp-Clip . Mit ClickUp können Sie auch eine Aufgabe aus der Aufzeichnung erstellen und Teammitglieder zuweisen, damit Sie schnell deren Meinung zur Leistung der Kandidaten einholen können.

ClickUp Brain

fragen stellen und Interviews zusammenfassen mit ClickUp Brain

Verwenden ClickUp Gehirn um die richtigen Worte zur Beschreibung von Positionen zu finden, potenzielle Fragen an Ihre Kandidaten zu generieren und sogar die Interviews zusammenzufassen.

Bonus: Die besten AI-Tools für die Personalbeschaffung !

KlickUp Notepad

interviewnotizen mit ClickUp Notepad festhalten

Das Anfertigen von Notizen ist bei Vorstellungsgesprächen von entscheidender Bedeutung. Sie geben Ihren Bewerbern Selbstvertrauen und dienen als Grundlage für die Bewertung der Bewerber. Mit ClickUp Notizblock können Sie schnell Notizen machen und Formatierungen hinzufügen, sie in verfolgbare Aufgaben umwandeln und von überall darauf zugreifen.

Interview-Vorlagen

Gestalten und optimieren Sie Ihren Interviewprozess mit ClickUp's Interview Process Template

ClickUp bietet viele interview-Vorlagen um Ihren Interviewprozess zu standardisieren und sicherzustellen, dass alle Bewerber gleich behandelt werden. Sie können verwenden ClickUp's Interview Prozess Vorlage um die richtigen Fragen in der richtigen Reihenfolge zu stellen, Ihren Prozess zu strukturieren, Kandidaten schnell zu beurteilen und mit Stakeholdern und Teammitgliedern zusammenzuarbeiten.

Interview-Details teilen

Die Weitergabe aller notwendigen Informationen an die Bewerber ist bei einem Vorstellungsgespräch aus der Ferne entscheidend. Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Bewerber die gleichen Informationen erhalten. Hier ist die Liste der Details, die Sie mitteilen sollten:

Zeitpunkt und Dauer des Vorstellungsgesprächs

Namen und Angaben zu den Interviewern sowie Links zu deren Profilen

Die Plattform, die Sie verwenden werden, einschließlich eines Leitfadens für die Nutzung der Plattform

Alle zusätzlichen Dokumente, die der Bewerber vorbereiten muss

Teilen Sie eine Ersatznummer mit, damit der Bewerber Sie bei technischen Problemen erreichen kann

Sie können auch die Kleiderordnung und Informationen über die Verwendung von Audio- und Videoaufnahmen angeben.

Um sich von der Masse abzuheben und zu zeigen, dass Sie sich bemühen, sollten Sie auch Tipps für virtuelle Vorstellungsgespräche geben, z. B. zur Fehlerbehebung oder zur Änderung des Hintergrunds. Denken Sie daran, dass ein Vorstellungsgespräch ein zweiseitiger Prozess ist. Während Sie also den Bewerber einschätzen, schätzt der Bewerber auch Sie ein.

Minimieren Sie Ablenkungen und Unterbrechungen

Die Minimierung von Ablenkungen und ein reibungsloser Ablauf des Vorstellungsgesprächs, ob im Büro oder zu Hause, sind entscheidend. Hier erfahren Sie, was Sie tun können, um Unterbrechungen zu minimieren:

Schließen Sie die Tür ab und bitten Sie andere (Familie, Freunde oder Kollegen), Sie nicht zu stören

Suchen Sie sich einen ruhigen und sauberen Raum. Wenn Sie einen belebten Hintergrund verwenden, kann der Kandidat leicht abgelenkt werden

Verwenden Sie die Funktion "Nicht stören" auf Telefonen und Computern oder schalten Sie Ihre Benachrichtigungen aus

Kleiden Sie sich professionell, auch wenn Sie von zu Hause aus arbeiten

Entfernen Sie alle ablenkenden Gegenstände von Ihrem Schreibtisch

Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung vor Ihnen, damit der Bewerber Sie gut sehen kann

Werten Sie professionelles Verhalten

Es ist wichtig, den Bewerbern zu zeigen, dass ein Videointerview genauso professionell ist wie ein persönliches Gespräch. Legen Sie Wert auf eine klare und rechtzeitige Kommunikation während des gesamten Einstellungsverfahrens. Legen Sie mit den Bewerbern klare Erwartungen in Bezug auf Interviewtermine, -formate und -logistik fest.

Respektieren Sie die Zeit und die Privatsphäre der Bewerber und sorgen Sie für möglichst wenig Ablenkung. Vermeiden Sie Änderungen oder Absagen in letzter Minute. Wenn Sie das Vorstellungsgespräch aufzeichnen, informieren Sie den Bewerber im Voraus.

Schließlich sollten Sie jede Interaktion mit Einfühlungsvermögen, Respekt und Integrität angehen. Seien Sie höflich und professionell und geben Sie den Bewerbern konstruktives Feedback.

Nutzen Sie Storytelling

Bei Vorstellungsgesprächen aus der Ferne ist es für die Bewerber schwierig, die Kultur Ihres Unternehmens zu verstehen und das Team kennenzulernen. Deshalb müssen Sie es ihnen vorstellen. Beginnen Sie damit, Ihr Unternehmen kurz vorzustellen, einschließlich der Unternehmenswerte, der Kultur und der Hintergrundinformationen. Sie können ein Storytelling-Format verwenden, um Geschichten zu erzählen, die Ihre Kultur und Ihre Werte veranschaulichen.

Auch während des Vorstellungsgesprächs können Sie Geschichten erzählen, um mit den Bewerbern ins Gespräch zu kommen. Bitten Sie sie, von ihren Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolgen zu erzählen. Ermutigen Sie sie, anhand konkreter Beispiele ihre Kommunikationsfähigkeiten, Problemlösungsfähigkeiten und ihre kulturelle Eignung zu demonstrieren.

zusammenarbeit mit potenziellen Kandidaten mit ClickUp Whiteboard

Sie können auch interaktive Funktionen wie kollaborative Dokumente und virtuelle Whiteboards nutzen, um Kandidaten zur aktiven Teilnahme zu ermutigen, ihre Erfahrungen zu visualisieren oder ihren Problemlösungsansatz zu erläutern.

Vorbereiten auf technische Probleme

Testen Sie Ihre technische Einrichtung vor dem Vorstellungsgespräch, um technische Probleme zu vermeiden. Wenn Sie die Software zum ersten Mal verwenden, sollten Sie einen Testlauf durchführen und sich mit den Funktionen vertraut machen.

Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, vergewissern Sie sich, dass Ihre Internetverbindung stabil ist und die Signalstärke ausreichend ist. Sie können einen Online-Geschwindigkeitstest verwenden, um Ihre Internetgeschwindigkeit zu überprüfen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Nummer und die E-Mail-Adresse des Bewerbers für den Fall einer Unterbrechung haben. Sie können sich sofort per Videochat mit ihm verbinden oder den Termin so schnell wie möglich verschieben.

Mit ClickUp zum Erfolg bei der Personalbeschaffung

Virtuelle Vorstellungsgespräche werden die Welt der Personalbeschaffung weiter prägen und bieten Chancen und Herausforderungen für Personalvermittler und Bewerber. Mit den Tipps für virtuelle Vorstellungsgespräche in diesem Artikel können Sie einen proaktiven Ansatz verfolgen und sicherstellen, dass alle Ihre Vorstellungsgespräche reibungslos verlaufen.

Der Einsatz eines Tools wie ClickUp für alle Ihre Rekrutierungsbedürfnisse kann Ihnen dabei helfen, die Komplexität von Vorstellungsgesprächen aus der Ferne souverän und kompetent zu meistern. Warum probieren Sie es nicht selbst aus? Registrieren Sie sich kostenlos und testen Sie die Funktionen noch heute!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wie kann man ein Vorstellungsgespräch aus der Ferne erfolgreich führen?

Eine gründliche Vorbereitung, das vorherige Testen der Technik, professionelle Kleidung, eine ruhige und ablenkungsfreie Umgebung, Blickkontakt und aktives Zuhören können zum Erfolg bei einem Videointerview beitragen.

Wie führen Sie ein Vorstellungsgespräch aus der Ferne?

Hier finden Sie einige Tipps für die Durchführung von Vorstellungsgesprächen per Fernzugriff: