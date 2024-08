die 10 besten KI-Rekrutierungstools für die Einstellung von Teams im Jahr 2024

Recruiting-Tools mit künstlicher Intelligenz (KI) können Ihnen helfen, Ihren Einstellungsprozess zu rationalisieren und schnell die besten Bewerber zu finden. Diese Recruiting-Tools nutzen fortschrittliches maschinelles Lernen und KI, um die am besten geeigneten Kandidaten für Ihre Stellenanforderungen zu finden.

Eine KI-Plattform, die Ihren Anforderungen entspricht, wird Ihnen helfen, Ihre Recruiting-Aufwendungen mit deutlich besseren Ergebnissen zu erzielen. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, herauszufinden, worauf Sie bei einer KI-Rekrutierungsplattform achten sollten, und zeigt Ihnen einige der besten Optionen auf dem Markt.

Worauf sollten Sie bei KI-Rekrutierungstools achten?

Ihr Rekrutierungsprozess kann von der KI-Technologie stark profitieren. Interessierte Bewerber passen besser zu Ihren Stellenbeschreibungen, und Sie können viele andere Rekrutierungsprozesse rationalisieren. Allerdings sind nicht alle KI-Rekrutierungsplattformen gleich. Achten Sie bei der Auswahl auf die folgenden Faktoren:

: Viele KI-Rekrutierungssoftware verfügt über fortschrittliche Features zur Verwaltung der Beziehungen zu den Bewerbern, wie z. B. die automatische Planung von Vorstellungsgesprächen, die jede Phase des Rekrutierungsprozesses vereinfachen Analytik und Berichterstellung: Detaillierte Daten erleichtern die Nachverfolgung Ihrer Erfolge und die Steuerung von Geschäftsentscheidungen. Suchen Sie nach KI-basierter Rekrutierungssoftware mit tiefgreifenden Talentanalysen

Die 10 besten KI-Rekrutierungssoftwares für das Jahr 2024

Obwohl es sich um ein relativ neues Feld handelt, verspricht eine wachsende Zahl von KI-Recruiting-Tools, Sie beim Kandidatenabgleich und bei der Talentakquise zu unterstützen. Um Ihnen die Suche nach einer Software zu erleichtern, die zu Ihrem Einstellungsprozess passt, haben wir eine Liste mit einigen der besten KI-Recruiting-Tools auf dem Markt zusammengestellt.

1.

ClickUp

Behalten Sie den Überblick über Ihre Recruiting-Aufgaben mit Hilfe der ClickUp AI-Tools, die Sie bei der Organisation und beim Onboarding unterstützen

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung für Projektmanagement und Zusammenarbeit. Sie können maßgeschneidert ClickUp's KI Features passen sich der jeweiligen Rolle an und beschleunigen viele alltägliche Aufgaben, so dass Sie sie in Sekunden, nicht in Minuten, erledigen können. Die ClickUp AI fordert Personalverantwortliche auf machen es einfach für Ihre human Resources (HR) Team um die richtigen Worte für die Beschreibung von Positionen zu finden und mit potenziellen Bewerbern in Kontakt zu treten.

Dank der ClickUp's Speicher für Dokumente können Sie alle Unterhaltungen, die Sie mit Ihren Bewerbern führen, von der ersten Einstellung bis zu ihrem Ausscheiden an einem bequemen und leicht auffindbaren Speicherort speichern. Wenn Sie etwas brauchen, bei dem Ihnen die ClickUp AI nicht helfen kann, kostenlose HR Vorlagen sind verfügbar, um die Effizienz weiter zu steigern.

Die umfangreichen Features von ClickUp unterstützen die primären Ziele des Aufgabenmanagements und der Zusammenarbeit und machen es zu einer ausgezeichneten Lösung HR-Software lösung für Teams, die die Abhängigkeit von mehreren Softwareprodukten minimieren wollen.

ClickUp beste Features

Projektmanagement, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit in einer Plattform

Anpassbare Workflows und Ansichten

Robuste Integrationen mit anderen Apps

15+ Projekt-Ansichten, einschließlich Kalender, Gantt-Diagramme, Zeitleisten und mehr

ClickUp Beschränkungen

Steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features

Mangel an einigen Funktionen in der mobilen App

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Turing

Über Turing Turing ist eines der besten KI-basierten Recruiting-Tools für die Suche nach Softwareentwicklern. Diese KI-basierte Rekrutierungsplattform verbessert den Einstellungsprozess. Sie nutzt maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung, um Jobbörsen und Lebensläufe von Bewerbern zu scannen und die besten Kandidaten für bestimmte Stellenanforderungen zu finden.

Die Software nutzt KI-Technologie, um Bewerberdaten intelligent zu interpretieren und eine perfekte Übereinstimmung mit einer Stellenbeschreibung zu finden. Auf diese Weise können Personalverantwortliche und Teams für die Talentakquise aus den besten Bewerbern auswählen und so Zeit bei ihren Rekrutierungsbemühungen sparen.

Das Tool konzentriert sich ausschließlich auf Softwareentwickler und verwandte technische Talente. Wenn dies Ihren Anforderungen entspricht, bietet Ihnen die Plattform einen großen Pool potenzieller Kandidaten.

Turing beste Features

Globaler Talentpool mit vorgeprüften Ingenieuren

Schnelle und flexible Einstellung

Management tools, wie der Turing Manager Bot

Bezahlen Sie nur für Ergebnisse

Turing Beschränkungen

Limitiert auf die Einstellung von Softwareentwicklern

Teuer im Vergleich zu interner Personalbeschaffung

Qualität der Talente kann variieren

Turing-Preise

Preise auf Anfrage

Turing-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (17 Bewertungen)

3. Findem

Über Findem Die KI-basierte Recruiting-Software von Findem konzentriert sich auf die Modernisierung des Talentakquisitionsprozesses. Sie nutzt fortschrittliche KI, um einstellenden Teams überlegene Funktionen für die Suche und Auswahl von Bewerbern zu bieten.

Mit Findem können Personalverantwortliche auf einfache Weise relevante Kandidaten für offene Stellen identifizieren. Die Plattform KI-Tools durchsuchen automatisch Karriereseiten und Job Boards und finden Kandidatenprofile, die den Stellenanforderungen entsprechen.

Die KI von Findem ist mehr als nur ein schickes Tool für die Kandidatensuche: Sie unterhält sich mit potenziellen Bewerbern und schafft so eine leistungsstarke Erfahrung für das Engagement der Kandidaten. Dieses Feature rationalisiert den gesamten Rekrutierungsprozess, so dass Personalverantwortliche ihre Zeit besser nutzen können.

Findem beste Features

KI-gesteuerte Talentsuche und Outbound-Recruiting

Detaillierte Kandidatenprofile und Nachverfolgung der Aktivitäten

Automatisierte Planung von Vorstellungsgesprächen und Sequenzierung von E-Mails

Chrome-Erweiterung für LinkedIn-Rekrutierung

Findem Sie Einschränkungen

Umfangreiche Konfiguration im Vorfeld

Steile Lernkurve

Limitierte Integrationen

Findem Sie Preise

Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Finden Sie Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (11 Bewertungen)

: 4.7/5 (11 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (10 Bewertungen)

4. Talenture

Über Talenture RS von Platina Software Talenture RS von Platina Software ist eine dynamische KI-Rekrutierungsplattform, die den Schwerpunkt auf die Interaktion mit Stellensuchenden und die Planung von Vorstellungsgesprächen legt. Durch die Verarbeitung natürlicher Sprache kann sie Stellenanforderungen interpretieren und mit qualifizierten Bewerbern aus verschiedenen Job Boards und Karriereseiten abgleichen, so dass Recruiting Teams nur die besten Talente präsentiert werden, die ihren Anforderungen entsprechen.

Die KI-Technologie in Talenture verbessert die Personalbeschaffung weiter, indem sie mühsame Aufgaben für einstellende Teams automatisiert, wie z.B. die Suche und Auswahl von Kandidaten.

Die intelligenten Tools für das Bewerbermanagement in der Plattform können uns KI-Detektor-Tools um zu prüfen, ob es sich bei zwei Profilen aus verschiedenen Boards um dieselbe Person handelt, und doppelte Einträge zu vermeiden. Es enthält auch Features, die Ihnen dabei helfen, Beziehungen zu potenziellen Mitarbeitern zu pflegen, damit Sie sie für sich gewinnen können.

Die besten Features von Talenture

ATS, Verwaltung von Kundenbeziehungen mit Inhalten und Automatisierung der Rekrutierung in einer einzigen Plattform

Intelligentes Matching und Ranking von Kandidaten

Anpassbare Karriereseite und Bewerbungsworkflows

Robuste Analysen und Berichterstellung

Talenture Einschränkungen

Setup und Konfiguration können komplex sein

Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr intuitiv

Mobile Fähigkeiten sind limitiert

Talentierte Preise

Standard : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Professionell : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer

Talenture Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen

5. Fetcher

Über Fetcher Fetcher ist ein weiteres KI-basiertes Recruiting-Tool, das den Talentakquisitionsprozess vereinfacht. Mit seinen fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen automatisiert es die Kandidatensuche, was es zu einem Favoriten unter den Personalvermittlern macht. Die Plattform identifiziert passive Kandidaten und erweitert so den Pool potenzieller Bewerber.

Die KI-Tools analysieren Bewerberdaten und Stellenbeschreibungen, um Bewerber zu finden, die perfekt zu Ihren offenen Stellen passen. Außerdem wird der Rekrutierungsprozess durch automatisierte E-Mails für ein besseres Talentmanagement optimiert.

Die robusten Features der Software zur Nachverfolgung und Analyse geben Ihnen Einblicke in jeden Aspekt Ihres Einstellungsprozesses. Sie können effektiv beurteilen, wie gut Ihre Prozesse vom Beginn Ihrer Suche bis zur Einstellung eines neuen Mitarbeiters funktionieren.

Fetcher beste Features

KI-Sourcing zur Identifizierung und Ansprache passiver Bewerber

Chatbots für Screening und Terminplanung

Automatisierte Wiederauffindung von Kandidaten

Integration mit ATSs und HR-Informationssystemen (HRISs)

Einschränkungen bei der Suche

Limitierte Fähigkeiten über Sourcing hinaus

Probleme mit der Datenqualität

Steile Lernkurve

Fetcher-Preise

Preise erfahren Sie beim Vertrieb

Fetcher Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (14 Bewertungen)

: 4.7/5 (14 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (21 Bewertungen)

6. *Menschlich

Über Menschlich Humanly zielt darauf ab, sein KI-basiertes Recruiting-Erlebnis von anderen abzuheben, indem es den Schwerpunkt auf das Screening und die Einbindung von Kandidaten legt und dabei eine leistungsstarke KI einsetzt, die mit potenziellen Bewerbern interagiert.

Wie andere Plattformen auf der Liste durchforstet auch Humanly Lebensläufe und Jobbörsen, um die relevantesten Kandidaten für jede Position zu finden. Die konversationelle KI unterhält sich mit dem Kandidaten und stellt ihm die richtigen Fragen. Die Funktionen zur Planung von Vorstellungsgesprächen bringen qualifizierte Kandidaten zu Ihnen und bringen sie sogar mit der Kultur Ihres Unternehmens zusammen.

Es geht auch über das Vorstellungsgespräch hinaus. Seine KI-gestützten Notizen und Follow-up-Services machen es zu einem idealen Assistenten für die Einstellung einer großen Anzahl von Bewerbern und die Analyse der Bewerber nach dem Gespräch.

Menschlich beste Features

Automatisierte Kandidatenansprache und -planung

Chat-Screenings und Interviews in Echtzeit

KI-Analyse von Video-Interviews

Integration in den gesamten Einstellungsworkflow

Menschliche Grenzen

Teuer im Vergleich zu anderen Tools

Zeitaufwändiges Setup und Training

Menschlichte Preisgestaltung

Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Humanly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (22 Bewertungen)

7. *Manatal

Über Manatal Manatal ist eine leistungsstarke Recruiting-Software, die maschinelles Lernen nutzt, um Bewerberdaten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. Mit den Algorithmen des maschinellen Lernens können Sie problemlos Top-Talente identifizieren, die perfekt zu Ihren Stellenanforderungen passen. Manatals Plattform funktioniert in jeder Phase des Rekrutierungsprozesses, von der Bewerbersuche bis zum Screening.

Die KI-basierten Recruiting-Tools durchforsten Stellenbörsen, um die qualifiziertesten Bewerber für Ihre offenen Stellenausschreibungen zu finden. Sie können Informationen über diese Kandidaten und jeden Schritt Ihres Rekrutierungsprozesses auf einem äußerst intuitiven Dashboard finden.

Das Unternehmen legt großen Wert auf die Benutzerfreundlichkeit, damit Ihr Team für die Talentakquise sofort mit der Plattform arbeiten und sinnvolle Änderungen am Rekrutierungsprozess vornehmen kann. Die vollständig anpassbare Talent-Pipeline kann über eine einfache Drag-and-Drop-Oberfläche verändert werden.

Manatal beste Features

KI-Beschaffung, -Screening und -Interviews

Automatisiertes Engagement über Chatbot

Anpassbare Workflows für die Personalbeschaffung

Integration mit wichtigen Job Boards und ATSs

Manuelle Einschränkungen

Steile Lernkurve für die Konfiguration

Manatal Preise

Professionell : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Enterprise : $35/Monat pro Benutzer

: $35/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniert: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Manuelle Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (100+ Bewertungen)

: 4.8/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

8. TurboHire

Über TurboHire TurboHire ist eines der besten KI-basierten Software-Tools für das Recruiting. Wie der Name schon sagt, zielt es darauf ab, den Einstellungsprozess zu beschleunigen. Mithilfe von KI und natürlicher Sprachverarbeitung gleicht TurboHire Stellenausschreibungen effizient mit geeigneten Kandidaten ab.

Beim Scannen der ausgeschriebenen Stellen interpretiert das KI-Tool auf intelligente Weise die Profile der Bewerber, um festzustellen, ob sie der Stellenbeschreibung entsprechen. Dieser KI-gestützte Kandidatenabgleich hilft Recruiting-Teams, die besten Talente auf dem Markt zu finden und macht den Recruiting-Prozess schneller und effektiver.

TurboHire kann integriert werden mit ATS (Systeme zur Nachverfolgung von Bewerbern), was es zu einer umfassenden Lösung für die Personalbeschaffung macht.

TurboHire beste Features

KI-gestützte Lebenslaufprüfung und Vorauswahl

Automatisierte Planung und Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen

Einblicke in Vorstellungsgespräche und Analysen in Echtzeit

Anpassbare Scorecards und Bewertungen

TurboHire Einschränkungen

Konzentriert sich auf die Rekrutierung großer Mengen

Limitierte Möglichkeiten für Nischen-Rekrutierung

Steiler Preis für kleine Teams

TurboHire-Preise

Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

TurboHire Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (77 Bewertungen)

9. Achtfach

Über Achtfaches Eightfold ist ein weiteres beliebtes KI-Recruiting-Tool für Teams, die KI für die Kandidatensuche nutzen und den Auswahlprozess vereinfachen möchten. Es nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache, um Kandidaten für offene Stellen zu finden.

Die Fähigkeit, Titel und Beschreibungen von Stellen mit Kandidatenprofilen abzugleichen, kann Ihrem Team helfen, potenzielle Kandidaten zu identifizieren und anzusprechen. Dies kann besonders bei der Einstellung von Mitarbeitern mit unterschiedlichen Hintergründen hilfreich sein, wenn Sie nach Kandidaten mit unterschiedlichem Hintergrund suchen und Ihre Suche über aktive Kandidaten hinaus erweitern müssen.

Dieses KI-Tool kann helfen bei mitarbeiter-Management durch die Integration in Ihr bestehendes ATS, so dass es effektiver in Ihre Einstellungsprozesse eingebunden werden kann, damit hochwertige Bewerber nicht durch die Maschen fallen.

Achtfache beste Features

KI-gestützte Talentsuche, -abgleich und -analytik

Einblicke in Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration

Integration mit den wichtigsten ATS und HRIS

Achtfache Limits

Hoher Preis für kleine bis mittelgroße Unternehmen

Steile Lernkurve für die Konfiguration

Achtfache Preisgestaltung

Preise beim Vertrieb erfragen

Achtfache Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (150+ Bewertungen)

: 4.1/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (12 Rezensionen)

10. SeekOut

Über SucheAus Dies ist eine weitere KI-Rekrutierungssoftware, die von vielen Geschäften genutzt wird. Wie die anderen setzt sie KI ein, um Kandidaten mit offenen Stellen in Ihrem Unternehmen abzugleichen.

SeekOut geht über den Einstellungsprozess hinaus und bietet Tools nicht nur für die Talentakquise, sondern auch für das Talentmanagement und die Analytik. Die mitarbeiterengagement features helfen Ihnen dabei, gute Kandidaten zu gewinnen, einzustellen und zu halten.

Suche nach den besten Features

KI-unterstützte Talentsuche und -beschaffung

Automatisierte Ansprache von Kandidaten

Datenanreicherung und -analyse

Integration mit ATSs, HRISs und anderen Tools

SeekOut Einschränkungen

Geringe Probleme mit der Datenqualität bei der Beschaffung

Limitierte Fähigkeiten über Sourcing hinaus

Preise suchen

Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Bewertungen und Rezensionen abrufen

G2 : 4.5/5 (700+ Bewertungen)

: 4.5/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

Build Up Your Team With AI Recruitment Tools

Effektive Rekrutierungspraktiken verringern die Fluktuation, erhöhen die Produktivität und machen die Bildung hoch engagierter Teams einfacher denn je. Die richtigen KI-Tools können mühsame Aufgaben automatisieren und Ihnen helfen, Bewerberdaten für ein abschließendes Rekrutierungsmanagement zu sortieren.

Passen Sie Ihre Stellenbeschreibungen, Einstellungsprozesse und das Onboarding mit Tausenden von kostenlosen Vorlagen und Tools in ClickUp an, um sie zu rationalisieren und anzupassen. Melden Sie sich noch heute an, um Ihr Konto zu erstellen und stärken Sie die Einstellungsverfahren in Ihrem Unternehmen!