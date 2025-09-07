B2B-Marketing-Beispiele aus der Praxis: Inspirierende Strategien für das Geschäftswachstum

B2B-Marketing hat den Ruf, trocken, vorhersehbar und, nun ja, ein wenig langweilig zu sein. Aber wie sieht die Wahrheit aus? Die besten B2B-Vermarkter erledigen ihre Arbeit genauso mutig und kreativ wie ihre Kollegen im B2C-Bereich.

Vorbei sind die Zeiten, in denen eine schicke Website und ein Handschlag den Deal besiegelten. Heute bedeutet der Verkauf an Geschäftsunternehmen, komplexe Einkaufsausschüsse zu verstehen, detaillierte Anwendungsfälle zu erstellen, um Customer Journeys und Pain Points als Karte abzubilden, und digitale Kanäle zu nutzen, um sich von der Masse abzuheben. 📣

In diesem Blogbeitrag tauchen wir ein in überzeugende B2B-Marketing-Beispiele, die zeigen, wie Unternehmen diese Herausforderungen meistern, um ihr Wachstum voranzutreiben. 📊

B2B-Marketing verstehen

b2B-Marketing, oder Business-to-Business-Marketing, umfasst die Aktion für Produkte oder Dienstleistungen von einem Geschäft gegenüber einem anderen. *

Im Gegensatz zum Business-to-Consumer-Marketing (B2C), das ein Einzelziel hat, sich an einzelne Verbraucher zu richten, konzentriert sich das B2B-Marketing auf den Aufbau von Beziehungen und die Lösung organisatorischer Probleme. Es umfasst längere Verkaufszyklen, mehrere Entscheidungsträger und Transaktionen mit höherem Wert.

Anstelle von auffälligen Anzeigen oder Impulskäufen legt B2B-Marketing den Schwerpunkt auf professionelle Verbindungen, maßgeschneiderte Lösungen und strategische Ausrichtung.

Zu den Beispielen gehören SaaS-Plattformen, Beratungsdienste oder Partnerschaften in der Lieferkette, die Business dabei helfen, effizienter zu arbeiten.

🔍 Wussten Sie schon? Im Durchschnitt wenden B2B-Unternehmen 8,7 % ihres Gesamtbudgets für Marketing auf, was dessen Bedeutung für das Business-Wachstum und die Benutzerdefinierte Bindung unterstreicht.

Arten von B2B-Marketing

B2B-Marketingstrategien variieren je nach Zielen, Branchen und Zielgruppen. Hier sind einige der effektivsten Ansätze:

Inhalt-Marketing: Durch das Freigeben von Blogs, Whitepapers und Videos können Sie potenzielle Clients informieren und sie während des gesamten Entscheidungsprozesses begleiten. So positionieren Sie Ihr Geschäft als Vordenker und bauen Vertrauen auf

empfehlungsmarketing: *Die Förderung von Empfehlungen erzeugt einen Welleneffekt, da potenzielle Benutzerdefinierte Empfehlungen aus glaubwürdigen Quellen eher vertrauen

Ereignis-Marketing: Die Teilnahme an Messen, die Ausrichtung von Webinaren oder die Teilnahme an Konferenzen bieten Gelegenheiten, direkt mit potenziellen Clients in Kontakt zu treten

Influencer-Marketing: Die Zusammenarbeit mit angesehenen Branchenexperten steigert Ihre Glaubwürdigkeit und erweitert Ihre Reichweite innerhalb eines bestimmten Marktes. Ihre Unterstützung kann Ihrer Marke Verfasser verleihen und die richtige Zielgruppe ansprechen

*account-basiertes Marketing (ABM): Durch die Anpassung des Marketingaufwands an hochwertige Konten können spezifische Herausforderungen und Ziele der Einzelziel-Clients angegangen werden, um stärkere Beziehungen aufzubauen und höhere Renditen zu erzielen

E-Mail-Marketing: Die Ansprache von Leads und Clients durch personalisierte Nachrichten, Newsletter und Kampagnen ist eine kostengünstige Möglichkeit, langfristige Beziehungen zu pflegen

social-Media-Marketing: *Durch die Verbindung mit Fachleuten, das Freigeben von Thought-Leadership-Inhalten und den Aufbau einer Online-Präsenz über Plattformen wie LinkedIn und Twitter können Geschäfte wachsen

suchmaschinenoptimierung (SEO): *Durch die Optimierung von Inhalt und Websites zur Verbesserung der Suchmaschinenplatzierungen stellen Sie sicher, dass Ihr Geschäft potenzielle Clients erreicht, wenn diese aktiv nach Lösungen suchen

Pay-per-Click-Werbung (PPC): Durch die Schaltung bezahlter Anzeigen in Suchmaschinen und sozialen Medien können Sie bestimmte Branchen oder Entscheidungsträger mit einem Einzelziel ansprechen und schnelle Ergebnisse mit messbarem Return on Investment (ROI) erzielen

🤖⚡ Von der Kampagnen-Planung bis zur Berichterstellung verändert KI die Arbeit von Marketern. Das obige Video zeigt, wie sie B2B-Teams dabei hilft, mit weniger Aufwand mehr zu erledigen.

🔍 Wussten Sie schon? Rund 35 % der B2B-Geschäftsunternehmen wickeln ihre Marketingaktivitäten intern ab und bevorzugen es damit, die Kontrolle zu behalten und internes Fachwissen zu nutzen.

*8 inspirierende Beispiele für B2B-Marketing

Schauen wir uns acht herausragende B2B-Marketingkampagnen genauer an – und was jede einzelne davon zum Erfolg gemacht hat. 👀

die branchenspezifischen, maßgeschneiderten Ressourcen von ClickUp*

Greifen Sie auf ClickUp's umfangreiches Repository von Blogs zu verschiedenen Themen zu

Vergessen Sie das Klischee der steifen B2B-Werbung. ClickUp hat einen Ersteller-first-Ansatz gewählt und sich das Beste aus den B2C-Strategien ausgeliehen – kurze TikTok- und Instagram-Videos, meme-basiertes Storytelling und leicht teilbare Sketche zum Thema „Arbeit“ –, um in Feeds und Unterhaltungen vorzudringen, die für die meisten SaaS-Unternehmen unerreichbar sind.

Diese Kampagnen unterhielten nicht nur, sondern stärkten auch die Markenbekanntheit und den Kundenstamm, indem sie die Zielgruppen dort abholten, wo sie sich tatsächlich aufhalten – beim Meeting. Besonders hervorzuheben ist, wie ClickUp virale Social-Media-Taktiken mit einer starken Produktbotschaft verband: Jedes Video knüpfte an das Versprechen der Plattform an, Ordnung in das Arbeitschaos zu bringen.

Und das Beste daran? Das Team nutzte ClickUp selbst, um die gesamte Content-Engine zu betreiben. Skripte wurden in Dokumenten gespeichert, Content-Kalender in ClickUp Kalender, Abhängigkeiten in ClickUp Aufgabe und die Leistung in Dashboards gemessen. Mit ClickUp Brain entwerfen Marketer Bildunterschriften, testen verschiedene Überschriftenvarianten und generieren sogar Hashtags direkt im Flow. Diese Funktionen spiegeln einen umfassenderen Wandel wider, wie KI-Tools in Marketing-Workflows eingebettet werden, sodass Teams die Erstellung von Inhalt beschleunigen und gleichzeitig eine konsistente Botschaft vermitteln können.

Dieser Meta-Ansatz – Marketing innerhalb des Produkts zu betreiben – machte es sowohl authentisch als auch unglaublich effizient.

📌 Schlüssel:

Ersteller-Kampagnen auf TikTok und Instagram, die das B2B-Marketing menschlicher gemacht haben

Der Fokus auf nachvollziehbare Probleme in der Arbeit führte zu viralen, teilbaren Sketchen

Der gesamte Workflow hinter den Kulissen wird vollständig von ClickUp (Dokumente, Dashboard, Automatisierung, Brain KI) unterstützt

was funktioniert hat: *ClickUp hat B2B-Marketing unterhaltsam gemacht, indem es auf Humor und Storytelling im Creator-Stil gesetzt hat. Anstatt Features direkt zu bewerben, hat das Team universelle Momente am Arbeitsplatz aufgegriffen, die viele Ansichten und Freigaben generieren – und dabei subtil auf das Chaos in Sachen Produktivität Bezug genommen (genau das Problem, das ClickUp löst).

Sie reden, sagen aber nichts #Projektmanager #Unternehmen #Unternehmensleben #9to5 #Manager #Management #Führung

Dieser Sketch über das Chaos eines Projektmanagers zeigt, wie ein 30-sekündiger Lacher Millionen von Impressionen erzielen und Unterhaltung anregen kann, wie es ein Whitepaper niemals könnte.

HR-Meeting Ich kann das nie wieder vergessen #corporatehumor #officehumor

HR-Meeting Ich kann das nie wieder vergessen #corporatehumor #officehumor

Durch die Parodie der Bürokultur beweist dieses Video, dass B2B in denselben sozialen Spaces wie B2C agieren kann – und mit Humor, der sofort teilbar ist, punkten kann.

🎯 Fazit: Bringen Sie Kreativität aus dem Consumer-Bereich in Ihr B2B-Marketing ein. Kombinieren Sie unterhaltsame Inhalte mit klaren Produktbeschreibungen und führen Sie Ihre Kampagnen mit denselben tools durch, für die Sie werben, um die Geschichte realistisch zu gestalten.

📖 Lesen Sie auch: Wie das Marketing-Team von ClickUp ClickUp nutzt

2. Die Inbound-Marketing-Bewegung von HubSpot

via HubSpot Academy

HubSpot führte die Inbound-Methodik ein, indem es sich auf Bildungsinhalte konzentrierte. Die Kampagne zog Business an, indem sie kostenlose Ressourcen wie Kurse, Leitfäden, Webinare und Blogbeiträge anbot, die sich mit häufigen Marketingherausforderungen befassten.

📌 Schlüssel:

Ressourcen von hohem Wert, die reale Probleme gelöst haben

Praktische tools, darunter Vorlagen und Analysen, für Marketingfachleute

Konsequenter Fokus auf die Bedürfnisse der Zielgruppe statt auf Produkt-Aktion

🧐 Was funktioniert hat: HubSpot hat seine Kompetenz unter Beweis gestellt, indem es die Probleme seiner Zielgruppe gelöst hat, bevor es für seine Plattform eine Aktion gestartet hat. Durch diesen Ansatz haben Business HubSpot als wertvollen Partner für ihr Wachstum erkannt.

🎯 Fazit: Durch die Erstellung von informativen Inhalten, die die Probleme Ihrer Zielgruppe ansprechen, können Sie langfristiges Vertrauen und Autorität aufbauen.

3. Die „Experience Geschäft“-Kampagne von Adobe

via The Rolling Notiz

Adobe startete eine programmatische Werbekampagne, um die Leistungsfähigkeit der Automatisierung und der KI „ “ in der digitalen Werbung zu demonstrieren. Die Kampagne nutzte Echtzeitdaten, um personalisierte Anzeigen zu schalten, die auf das Verhalten der Zielgruppe zugeschnitten waren. Dynamische Creatives passten die Botschaften auf der Grundlage der Benutzerinteraktionen an und demonstrierten so die Fähigkeit von Adobe, die Werbeleistung in großem Maßstab zu optimieren.

📌 Schlüssel:

/AI-gesteuerte programmatische Anzeigen, die sich an das Verhalten der Zielgruppe anpassen

Ein datenorientierter Ansatz zur Verbesserung des Einzelziels und des Engagements

Nahtlose Integration von Automatisierung und Kreativität im Marketing

was funktioniert hat: *Adobe hat bewiesen, dass automatisierte, datengesteuerte Werbung die Personalisierung und Effizienz verbessert, ohne dabei die Kreativität zu beeinträchtigen.

🎯 Fazit: Durch den Einsatz von KI-gestützter Marketing-Automatisierung ( ) können Sie die Ausrichtung Ihrer Anzeigen verfeinern, die Kundenbindung verbessern und die Marketingwirkung maximieren.

🧠 Wissenswertes: Podcasts dienen nicht nur der Unterhaltung. Immer mehr B2B-Unternehmen (wie Slack) springen auf den Podcast-Zug auf, um auf persönlichere Weise und in Unterhaltung mit ihrem Publikum in Verbindung zu treten.

4. Die „Trailblazer”-Kampagne von Salesforce

via Salesforce

Salesforce feierte seine Benutzer als Innovatoren im Rahmen der „Trailblazer”-Kampagne. Diese Initiative stellte die Erfolgsgeschichten der Benutzer in den Vordergrund und hob hervor, wie sie mithilfe der Salesforce-Plattform den Wandel in ihrer Branche vorangetrieben haben.

📌 Schlüssel:

Benutzerdefinierte Kundenberichte, die die Marke menschlicher gemacht haben

Ein Fokus darauf, wie Salesforce Innovationen ermöglicht hat

Visuelle und schriftliche Inhalt, die die Erfolge der Benutzer hervorheben

was funktioniert hat: *Salesforce stellte seine Benutzerdefinierten in den Mittelpunkt und schuf so eine Community treuer Fürsprecher, während es gleichzeitig seinen Ruf als Tool für Wachstum festigte.

🎯 Fazit: Wenn Sie den Erfolg Ihrer Benutzer feiern, wird Ihre Marke menschlicher und gewinnt potenzielle Benutzer Vertrauen in Ihr Produkt.

🧠 Wissenswertes: Die älteste dokumentierte Verwendung von Whitepapers im B2B-Marketing geht auf die frühen 1900er Jahre zurück, als die britische Regierung sie als Informationsdokumente zur Überzeugung von politischen Entscheidungsträgern populär machte.

5. Fallstudien von Shopify

via Shopify

Shopify sprach wachstumsstarke Geschäfte mit detaillierten Fallstudien an. Diese Geschichten zeigten, wie Shopify Marken dabei half, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und gleichzeitig Effizienz und Rentabilität aufrechtzuerhalten.

📌 Schlüssel:

Erfolgsgeschichten, in denen ambitionierte, bekannte Geschäfte als Feature auftreten

Gelöschter Beweis für Skalierbarkeit durch messbare Ergebnisse

Botschaften, die auf die Ziele wachstumsorientierter Unternehmen abgestimmt sind

was funktioniert hat: *Der Fokus der Kampagne auf nachgewiesene Ergebnisse machte sie für Geschäfte, die ähnliche Ergebnisse anstreben, sehr nachvollziehbar und überzeugend.

🎯 Fazit: Die Hervorhebung realer Ergebnisse durch Fallstudien schafft Glaubwürdigkeit und motiviert Business zum Handeln.

6. Die Kampagne „The Network. Intuitive” von Cisco

via Cisco

Cisco stellte mit der Kampagne „The Network. Intuitive.“ das Intent-Based Networking vor und hob dabei KI-gesteuerte Lösungen hervor, die in Echtzeit lernen, sich anpassen und Netzwerke Sicherheit bieten. Die Kampagne nutzte interaktive 3D-Produktbilder, Wettbewerbsvergleichstabellen und einen DNA-Bereitschaftsberater, um Geschäfte anzusprechen und die Fähigkeiten des Netzwerks zu demonstrieren.

📌 Schlüssel:

Interaktive Demonstrationen, die komplexe Konzepte verdeutlichen

Reale Fallstudien, die zeigen, wie Geschäfte eine höhere Effizienz erreicht haben

Botschaften, die auf die wachsende Nachfrage nach KI-Tools abgestimmt sind

was funktioniert hat: *Cisco hat technische Konzepte vereinfacht, sie zugänglich und ansprechend gemacht und gleichzeitig seine Position als Innovationsführer gestärkt.

🎯 Fazit: Die Erstellung interaktiver Inhalte mit vereinfachten Botschaften macht komplexe Lösungen verständlicher und fördert das Engagement.

🔍 Wussten Sie schon? Laut dem Inhalt Marketing Institute: 50 % der B2B-Teams lagern mindestens eine Inhalt-Marketing-Aufgabe aus

Bei Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern steigt dieser Anteil sogar auf 75 %

84 % derjenigen, die outsourcen, verlassen sich bei der Erstellung von Inhalten auf externe Hilfe

Unternehmen mittlerer Größe lagern 54 % aus, während kleine Unternehmen bei 37 % liegen

7. Die „In It Together”-Kampagne von LinkedIn

via LinkedIn

LinkedIn würdigt Fachleute, die ihr Business über seine Plattform ausbauen. Die Kampagne umfasste Geschichten, die emotionale Ansprache und praktische Beispiele des Erfolgs miteinander verbanden.

📌 Schlüssel:

Geschichten von Fachleuten, die Wachstum und Zusammenarbeit erreichen

Botschaften, die den Wert von LinkedIn für die Karriereentwicklung unterstreichen

Fokus auf Gemeinschaft und gemeinsamen Fortschritt

🧐 Was hat gearbeitet: Die Kampagne schuf Vertrauen, indem sie nachvollziehbare Erfolgsgeschichten zeigte und gleichzeitig die Rolle von LinkedIn bei der Förderung von Verbindungen hervorhob.

🎯 Fazit: Durch die Kombination von emotionalem Storytelling und praktischem Wert können Sie eine tiefe Verbindung zu Ihrer Zielgruppe aufbauen.

🔍 Wussten Sie schon? 65 % der B2B-Käufer finden kurze Inhalte wie Blogbeiträge und Infografiken am interessantesten, was den Wert prägnanter, leicht verständlicher Informationen unterstreicht.

8. Die „Second Act“-Kampagne von Mailchimp

via Mailchimp

Mailchimp startete „Second Act“, eine Inhalt-Reihe, die Unternehmer feiert, die später im Leben neue Unternehmen gegründet haben. In Zusammenarbeit mit VICE Media stellte die Kampagne inspirierende Geschichten über Widerstandsfähigkeit und Neuerfindung in den Mittelpunkt. Jede Folge folgte einem anderen Eigentümer und zeigte die Herausforderungen, denen er sich stellen musste, und die Strategien, mit denen er etwas Neues aufgebaut hat.

📌 Schlüssel:

Praxisnahe Geschichten, die angehenden Unternehmern gefallen haben

Eine Medienpartnerschaft, die Reichweite und Glaubwürdigkeit erhöht hat

Botschaften, die mit den Werten und der Mission von Mailchimp übereinstimmen

was funktioniert hat: *Mailchimp hat persönlich mit Eigentümern des Geschäfts Kontakt aufgenommen und sie mit Storytelling inspiriert und begeistert.

🎯 Fazit: Das Freigeben echter Erfolgsgeschichten stärkt die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke und fördert tiefere Verbindungen zu Ihrem Publikum.

💡 Profi-Tipp: Passen Sie Marketing-Plan-Vorlagen an die Ziele Ihrer Marke an. Diese Vorlagen lassen sich leicht an die Ziele, Budgets und Zielgruppen Ihres Business anpassen und gewährleisten so einen relevanten Ansatz.

Wie Sie diese Beispiele auf Ihre B2B-Kampagnen anwenden können

Gutes B2B-Marketing erfordert mehr als nur mutige Ideen – es erfordert eine makellose Umsetzung. Hier kommt ClickUp ins Spiel . Als Alles-App für die Arbeit hilft sie Teams dabei, die Vielzahl an tools zu reduzieren, indem sie Kampagnen-Planung, Inhalt-Erstellung, Launches und Nachverfolgung auf einer Plattform vereint. Mit ClickUp für Marketing verwandeln führende Teams (einschließlich unseres eigenen) Strategien schnell und präzise in messbare Ergebnisse. 📈

1. Beginnen Sie mit einem klaren Briefing und abgestimmten Zielen

Jede großartige Kampagne beginnt mit der Abstimmung. Sammeln Sie Kampagnenanfragen über ClickUp-Formulare und wandeln Sie diese dann in umsetzbare ClickUp-Aufgaben mit Eigentümern, Budgets und Fristen um.

Organisieren Sie Kampagnen mit ClickUp Aufgaben

Verwenden Sie ClickUp Ziele, um Ziele zu definieren – beispielsweise 1.000 qualifizierte Leads in einem Quartal – und diese in Meilensteine aufzuteilen, die die Nachverfolgung durch Ihr gesamtes Team in Echtzeit ermöglicht.

Erstellen Sie ClickUp-Ziele, die auf Ihren Marketingplan abgestimmt sind

📌 Warum das wichtig ist: Ziele verwandeln vage Ideen in Metriken, die für Ihr Führungs-Team tatsächlich von Bedeutung sind – Pipeline, Umsatz und ROI.

➡️ Untermauern Sie Ihre Aussagen mit Belegen: Freigeben Sie Fallstudien, Erfahrungsberichte oder Vorher-Nachher-Bilder, die zeigen, wie Ihr Produkt Reaktionszeiten verkürzt, Konversionsraten erhöht oder Kosten senkt.

🔍 Wussten Sie schon? In den USA entdecken 66 % der B2B-Käufer Produkte über Suchergebnisse im Internet, was die entscheidende Rolle einer starken Online-Sichtbarkeit und SEO in Marketingstrategien unterstreicht.

2. Erstellen Sie einen Kalender für Inhalt, der wie eine Nachrichtenredaktion arbeitet

Konsistenz schafft Vertrauen. Nutzen Sie den ClickUp-Kalender oder die ClickUp-Vorlage für den LinkedIn-Inhalt-Kalender, um Kampagnen Wochen im Voraus zu planen. Leistungsstarke Kalender arbeiten am besten in Kombination mit strukturierten Vorlagen für Kommunikationspläne, die sicherstellen, dass die Botschaften vom ersten Tag an über alle Kanäle und Stakeholder hinweg aufeinander abgestimmt sind.

Weisen Sie Autoren, Designer und Social-Media-Manager direkt aus dem Kalender zu und führen Sie die Nachverfolgung von Status-Aktualisierungen ohne endlose E-Mail-Ketten durch.

📌 Warum das wichtig ist: Ein Kalender im Newsroom-Stil sorgt dafür, dass Ihre Marke regelmäßig mit hochwertigen Inhalten präsent ist – egal ob auf LinkedIn, TikTok oder Reddit. Gut strukturierte Vorlagen für Kalender machen diese Struktur wiederholbar und helfen Teams dabei, Eigentümerschaft zuzuweisen, Formate zu verfolgen und die Veröffentlichungsfrequenz in großem Maßstab aufrechtzuerhalten. Reddit.

➡️ Wert schaffen: Ergänzen Sie Ihren Kalender mit interaktiven Ressourcen – ROI-Rechnern, Checklisten oder Vorlagen, die Ihre Zielgruppe benutzerdefiniert anpassen kann. Diese Assets schaffen Vertrauen und bringen potenzielle Kunden im Verkaufstrichter weiter voran.

🧠 Wissenswertes: Das 1895 von John Deere herausgegebene Magazin The Furrow ist eines der frühesten Beispiele für B2B-Inhalt-Marketing.

3. Erstellen Sie Inhalt gemeinsam – und schneller mit KI

Zusammenarbeit fördert die Umsetzung. ClickUp Chatten bietet Ihrem Team einen Space für schnelle Updates, Brainstormings und Feedback zu Kampagnen. Verwenden Sie Posts, um wichtige Ankündigungen – wie kreative Richtlinien oder Kampagnenrückblicke – anzuheften, damit nichts im Scroll verloren geht.

ClickUp Chatten für die Zusammenarbeit und Ideenfindung mit Ihrem Team

In ClickUp Dokumenten können Teammitglieder Inhalt in Echtzeit gemeinsam bearbeiten, Kommentare hinterlassen, die sofort zu Aufgaben werden, und Stakeholder für Rückmeldungen Tag. So bleibt die Zusammenarbeit strukturiert, ohne endlose E-Mail-Ketten oder Slack-Nachrichten.

Überprüfen Sie Projekte, fügen Sie Kommentare hinzu und halten Sie alle Rückmeldungen mit ClickUp Dokumenten in Verbindung und organisiert

Während Meetings erfasst der ClickUp AI Notetaker automatisch Diskussionen, wandelt sie in strukturierte Notizen um und weist Folgeaufgaben zu. So bleibt niemand im Unklaren darüber, was beschlossen wurde.

📌 Warum das wichtig ist: Wenn Kommunikation, Feedback und Entscheidungen innerhalb Ihres Workspace stattfinden, verbringt Ihr Team weniger Zeit damit, Updates zu verfolgen, und hat mehr Zeit, Kampagnen voranzutreiben.

➡️ Erweitern Sie Ihre Vordenkerrolle: Verwenden Sie Dokumente, um gemeinsam mit internen Fachexperten oder externen Partnern Whitepaper, Berichte oder Blog-Serien zu verfassen und positionieren Sie Ihre Marke als vertrauenswürdige Stimme der Branche.

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe für den gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts Ihres gesamten Workspace.

Sobald sich das Team abgestimmt hat, können Sie mit der Erstellung beginnen. Entwerfen Sie Assets in ClickUp Dokumenten, wo bereits genehmigte Entwürfe vorliegen. Beschleunigen Sie die Produktion mit ClickUp Brain, das in Sekundenschnelle Werbetexte, Blog-Entwürfe oder Bildunterschriften generieren kann.

ClickUp Brain kann ansprechende B2B-Kampagnenideen entwickeln und bei der Erstellung von Inhalt helfen

Mit ClickUp Brain Max können Sie spontane Ideen unterwegs mit der Sprach-zu-Text-Funktion festhalten und sofort in Aufgaben oder Inhalt umwandeln. Und mit ClickUp Clips können Sie kurze Walkthroughs oder Feedback-Videos aufzeichnen, um Überarbeitungen zu beschleunigen.

Marketer stützen sich auch auf Aufgabenprioritäten, um sicherzustellen, dass dringende Aufgaben (wie ein Last-Minute-TikTok oder eine Präsentation für die Geschäftsleitung) nicht zwischen den Routineaufgaben untergehen. Mit Benutzerdefinierten Feldern können Sie Kampagnenbudgets, Inhaltstypen, Einzelziele oder Phasen direkt für jede Aufgabe verfolgen – so verfügt jedes Asset über den erforderlichen Kontext.

➡️ Erweitern Sie Ihr Social Storytelling: Nutzen Sie Brain, um TikTok-Bildunterschriften, LinkedIn-Anzeigenvarianten oder Reddit-AMA-Antworten vorzuschlagen, die im Einklang mit Ihrer Marke stehen.

📌 Warum das wichtig ist: Brain, Brain Max und Clip helfen Ihrem Team, schneller zu arbeiten, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren – so lassen sich Ideen in kürzerer Zeit in ausgefeilte Kampagnen umsetzen.

💡 Profi-Tipp: Verbessern Sie Ihre SEO mithilfe von KI im Content-Marketing. Lassen Sie diese tools Ihre Inhalte für Suchmaschinen optimieren, indem sie Verbesserungen für Keywords, Meta-Beschreibungen und eine bessere Inhaltsstruktur vorschlagen.

5. Starten Sie Kampagnen und binden Sie Communities dort ein, wo sie sich befinden

Die Umsetzung entscheidet über Erfolg oder Misserfolg einer Kampagne. Planen Sie große Launches visuell mit ClickUp Whiteboards und übertragen Sie Ihre Ideen dann direkt in Aufgaben. Verwenden Sie Aufgabenabhängigkeiten, um sicherzustellen, dass nichts zu früh live geht – sperren Sie beispielsweise die E-Mail mit der Einladung zum Webinar, bis die Landing Page genehmigt ist.

Planen Sie Kampagnenstrategien und Workflows visuell mit ClickUp Whiteboards

ClickUp Automatisierungen sorgen für einen reibungslosen Flow: Aktualisieren Sie den Status von Aufgaben, wenn Assets hochgeladen werden, als Auslöser für Follow-ups, wenn Leads reagieren, oder benachrichtigen Sie das Team, wenn Meilensteine erreicht werden. In modernen B2B-Kampagnen ist eine effektive Automatisierung das Rückgrat einer skalierbaren Umsetzung, und die beste Marketing-Automatisierungssoftware erweitert diese Effizienz auf den gesamten Trichter – von der Pflege von Leads bis zur Berichterstellung über Ergebnisse.

📌 Warum das wichtig ist: Communities wie LinkedIn oder Reddit erwarten authentisches Engagement. Indem Sie Ihr Team von sich wiederholenden Administrator-Aufgaben frei machen, geben Sie ihm mehr Zeit, sich tatsächlich an Unterhaltungen zu beteiligen, AMAs durchzuführen und in Echtzeit zu reagieren.

🧠 Wissenswertes: Im Gegensatz zu bezahlten Google-Anzeigen, die nach Ende der Kampagne nicht mehr funktionieren, können B2B-Inhalte dauerhaft verfügbar bleiben, kontinuierlich Leads generieren und Vertrauen aufbauen.

6. Messen Sie die Wirkung und nutzen Sie Erfolge für andere Zwecke

Verwenden Sie ClickUp-Dashboards, um KPIs über verschiedene Kanäle hinweg – CTR, Anmeldungen, Leads oder Kosten pro Akquisition – in Echtzeit zu verfolgen. Teilen Sie Dashboards mit Stakeholdern, anstatt Stunden mit der Erstellung von Präsentationen zu verbringen.

Erhalten Sie über ClickUp-Dashboards Echtzeit-Einblicke in die Kampagnenleistung

Verwenden Sie dann die erfolgreichsten Assets für andere Zwecke: Verwandeln Sie ein Webinar in LinkedIn-Clips, ein Reddit-AMA in einen Blog oder einen TikTok-Sketch in einen E-Mail-Opener. Planen Sie diesen Prozess der Wiederverwendung in der Karte von ClickUp, damit jede Kampagne mehrere Assets generiert.

📌 Warum das wichtig ist: Die Messung des ROI sorgt dafür, dass die Führungskräfte weiterhin investieren. Die Wiederverwendung verlängert die Lebensdauer (und den ROI) jeder Idee.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie Daten für eine intelligentere Ressourcenzuweisung. Setzen Sie datengestützte Erkenntnisse ein, um Ihre Ressourcen Kampagnen zuzuweisen, die in der Vergangenheit einen hohen ROI erzielt haben, und so Ihre Marketingausgaben effizienter zu gestalten.

marketing in Synchronisierung mit ClickUp*

Gutes Marketing ist nicht nur eine Frage der Kreativität, sondern auch der Umsetzung. Die Umsetzung ist einfacher, wenn alles auf einer Plattform läuft.

ClickUp vereint Inhalt, Zusammenarbeit, Daten und Automatisierung an einem Ort und sorgt so dafür, dass Marketing-Teams organisiert, agil und aufeinander abgestimmt arbeiten können.

Von der Festlegung klarer Ziele bis hin zur Ideenfindung mit KI – ClickUp hilft Ihnen, besser zu planen, intelligenter zu verfolgen und effektiver zu vermarkten.

