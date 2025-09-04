Die 10 besten KI-Tools zum Verfassen von Leistungsbeurteilungen im Jahr 2026

Gilt die „Feedback-Müdigkeit“ für beide Seiten? Stellen Sie sich vor, Sie schreiben personalisierte Leistungsbeurteilungen für Ihre 30 Mitarbeiter. Die ersten Berichte enthalten prägnantes Feedback und hilfreiche Erkenntnisse, aber die anfängliche Begeisterung für detailliertes Feedback wird nachlassen. Mit steigender Anzahl an Beurteilungen kann die Qualität des Feedbacks allmählich abnehmen – und es gibt nichts Schlimmeres als allgemeine Bewertungen!

Mitarbeiter bevorzugen Führungskräfte, die das richtige Maß an Feedback geben: Sie gaben diesen Führungskräften eine durchschnittliche Bewertung von 8,6. Außerdem werden viele Mitarbeiter wahrscheinlich bessere Arbeit leisten, um effektive und personalisierte Bewertungen zu erhalten.

Die Unterstützung durch künstliche Intelligenz kann Ihnen dabei helfen, die Herausforderungen beim Verfassen detaillierter und konstruktiver Leistungsbeurteilungen zu meistern.

KI geht über die Automatisierung grundlegender Funktionen hinaus. Sie kann Verbesserungspotenziale identifizieren, den Feedback-Prozess beschleunigen und dabei helfen, Ziele für die Leistungsbeurteilung festzulegen.

Um objektive, faire und detaillierte Leistungsberichte zu erstellen, müssen Sie jeden Mitarbeiter Ihres Unternehmens sehr genau und konsequent beobachten – oder Softwaretools einsetzen, die dies für Sie übernehmen. Die einfachere Wahl ist eindeutig ein tool. Sehen wir uns also einige wichtige Kriterien für die Auswahl eines solchen tools an.

Nutzen Sie diese Anforderungen als Checkliste, um herauszufinden, welches KI-Tool alle unten aufgeführten Kriterien erfüllt und so zu einem verbesserten Leistungsbeurteilungsprozess beiträgt:

Konstruktives Feedback: Die generierten Bewertungen sollten umsetzbares Feedback liefern und Stärken, Schwächen sowie Verbesserungsmöglichkeiten hervorheben.

Genauigkeit und Relevanz: Das tool sollte Bewertungen erstellen, die die Leistung des Mitarbeiters genau widerspiegeln und mit den Unternehmensstandards sowie den spezifischen Rollen übereinstimmen.

Verringerung von Verzerrungen: Der Generator für Leistungsbeurteilungen sollte so konzipiert sein, dass Verzerrungen im Beurteilungsprozess minimiert werden und faire und gerechte Bewertungen gewährleistet sind.

Anpassung: Das Tool sollte die Benutzerdefinierung von Das Tool sollte die Benutzerdefinierung von Vorlagen für Leistungsbeurteilungen , Bewertungsskalen und spezifischen Metriken ermöglichen, um den Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht zu werden.

Integration: Die Software sollte sich nahtlos in bestehende HR-Systeme wie HRIS oder Leistungsmanagement-Software integrieren lassen, um den Bewertungsprozess zu optimieren.

Datenschutz und Sicherheit: Das KI-Tool sollte Datenschutz und Sicherheit in den Vordergrund stellen und sicherstellen, dass sensible Mitarbeiterdaten geschützt sind

Benutzerfreundlichkeit: Das tool sollte einfach zu bedienen sein und über eine übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche verfügen, die den Zeit- und Aufwand für die Erstellung von Bewertungen minimiert.

Die meisten KI-Tools zur Erstellung von Leistungsbeurteilungen verwenden strukturierte Vorlagen, die Fachkräfte ausfüllen können, beispielsweise in Form eines Fragebogens, und generieren dann eine Beurteilung. Andere lassen sich in Ihren Workspace integrieren, verstehen Ihr Geschäft und Ihre Mitarbeiter besser und erstellen sofortige Beurteilungen als Feedback oder Anerkennung.

Werfen wir einen Blick auf diese 10 KI-Tools und entscheiden wir, welches Ihnen dabei helfen kann, Zeit zu sparen und gleichzeitig die Berichterstellung mit mehr Substanz zu versehen:

1. ClickUp (Am besten geeignet für die gemeinsame Erstellung von Leistungsbeurteilungen)

Geben Sie datengestütztes Feedback mit ClickUp Brain Gewinnen Sie mit ClickUp Brain Erkenntnisse aus Ihren Workspace-Daten, um Leistungsbeurteilungen zu optimieren

ClickUp, die leistungsstarke Lösung für Produktivität, überzeugt bei Leistungsbeurteilungen ebenso wie bei anderen Anforderungen im Arbeitsalltag. Es ist vollständig anpassbar und eignet sich sowohl für Einzelpersonen als auch für große und kleine Teams.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie die weltweit leistungsstärkste kontextbezogene KI-Lösung. Sie beantwortet Ihre Fragen, stützt sich auf die Daten Ihres Unternehmens und analysiert frühere Chats, Aufgaben und Diskussionen, um detaillierte Leistungsbeurteilungen für Mitarbeiter zu erstellen. Außerdem ermittelt sie, wie ein Mitarbeiter bei bestimmten Aufgaben abgeschnitten hat – und wann!

Nutzen Sie ClickUp Brain auf folgende Weise für detaillierte Leistungsbeurteilungen:

Erstellen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen der Mitarbeiterleistung, Schwachstellen und Erfolge

Erstellen Sie eine anpassbare Vorlage für Leistungsbeurteilungen , die auf bestimmte Rollen zugeschnitten ist, und sparen Sie Zeit bei der Erstellung und sorgen Sie für Konsistenz

Wandeln Sie Gesprächsaufzeichnungen mittels automatischer Transkription in Text um und extrahieren Sie wichtige Erkenntnisse , die Sie in Ihre Beurteilungsberichte aufnehmen können

Nutzen Sie den integrierten KI-Schreibassistenten von Brain, um konstruktives Feedback zu verfassen und dabei Tonfall, Format, Lesbarkeit und klare Gedankenführung beizubehalten

Übersetzen Sie Bewertungen in verschiedene Sprachen und fördern Sie so Inklusion und Vielfalt in Unternehmen mit einer globalen Belegschaft

Starten Sie mit ClickUp Brain Nutzen Sie ClickUp Brain als tool zur Erstellung von Leistungsbeurteilungen in mehreren Sprachen

Wenn Ihnen das Sprechen leichter fällt als das Schreiben, können Sie Ihr Feedback auch in Ihren Desktop-KI-Begleiter ClickUp Brain MAX diktieren. In der App wandelt „Talk to Text“ Ihre Stimme in ausgefeilte Bewertungsaussagen um und erstellt auf Befehl ein konsolidiertes ClickUp-Dokument für Sie. Sie können auch verschiedene KI-Modelle innerhalb von Brain MAX ausprobieren – von Gemini über ChatGPT bis hin zu Claude –, um die Stimme, den Ton und den Stil der Bewertungen ganz nach Ihren Wünschen anzupassen.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, was Brain MAX alles für Sie leisten kann – und wie Sie dadurch jede Woche über einen Tag Zeit sparen!

Nutzen Sie über die KI-Features von ClickUp hinaus den ClickUp-Chat, um Unterhaltungen mit Aufgaben und Dokumenten zu verknüpfen und Diskussionen über Leistungsbeurteilungen kontextbezogen und zugänglich zu halten. Dank organisierter Chats in speziellen Spaces oder Kanälen können HR-Teams und Führungskräfte zusammenarbeiten und professionell kommunizieren, ohne zu einem anderen Tool wechseln zu müssen.

ClickUp Chat kann nützlich sein für:

Verknüpfen Sie Listen, Ordner und Spaces in ClickUp , um die leistungsbezogene Verbindung zu den entsprechenden Aufgaben/Projekten herzustellen

Unterteilen Sie Gespräche, indem Sie Beschreibungen/Kopfzeilen hinzufügen, um Chats als Einzel- oder Teambeurteilungen zu kennzeichnen

Teammitglieder zu laufenden Chats hinzufügen, ohne den Flow zu stören, und gemeinsame Diskussionen fördern

Erstellen Sie leistungsbezogene Aufgaben oder Ankündigungen direkt aus dem Chat heraus, ohne zusätzlichen manuellen Aufwand

Nutzen Sie die ClickUp-Chat-Oberfläche, um Leistungsbeurteilungen an einem Ort zu organisieren

Ein weiteres Feature von ClickUp für die Zusammenarbeit ist ClickUp Docs. Mitglieder des Teams können damit Leistungsbeurteilungen gemeinsam bearbeiten, Kollegen für Rückmeldungen taggen und umsetzbare Kommentare zu den Dokumenten hinzufügen.

Umfangreiche Formatierungsoptionen wie Tabellen, Trennlinien, Banner und Markdown-Befehle helfen Führungskräften dabei, Bewertungen so zu gestalten, dass detaillierte Metriken der Mitarbeiter, Feedback-Zusammenfassungen und Aktionspläne übersichtlich und ansprechend dargestellt werden.

Nutzen Sie ClickUp Dokumente und ihre umfangreichen Formatierungsoptionen für Leistungsbeurteilungen

Alternativ kann die ClickUp-Vorlage für Leistungsbeurteilungen Unternehmen dabei helfen, die Herausforderung zu meistern, die Teamleistung effektiv und konsistent zu messen. Die festgelegte Struktur unterstützt HR-Teams dabei, Format und Inhalt an die Bedürfnisse ihres Unternehmens anzupassen.

Es verfügt über vorgefertigte Strukturen für die Selbsteinschätzung und ermöglicht so eine strukturierte Leistungsbeurteilung durch den Mitarbeiter selbst. Es fördert Gespräche zur Karriereentwicklung, die das Wachstum der Mitarbeiter und ihre Aufgabenbereiche mit den Unternehmenszielen in Einklang bringen und so den Erfolg des gesamten Teams fördern.

Die Vorlage unterstützt auch Mitarbeitergespräche, in denen Führungskräfte während des Zeitraums der Beurteilung konstruktives Feedback geben und Anerkennung aussprechen können.

Schließlich zeigen zahlreiche Studien, dass Mitarbeiter, die schnelles und konstruktives Feedback erhalten, engagierter und motivierter sind.

💡 Profi-Tipp: Mit den Autopilot-Agenten von ClickUp können Sie einen benutzerdefinierten Workflow einrichten, der vierteljährlich als Auslöser dient, um automatisch Feedback von Kollegen zu sammeln, Metriken für Projekte zu aktualisieren und Erinnerungen an Führungskräfte und Mitarbeiter zu versenden, damit diese ihre Leistungsbewertungen freigeben. Mitarbeiter können in ClickUp auch OKRs oder persönliche Ziele überwachen. Wenn jemand bei einem Einzelziel ins Hintertreffen gerät, kann der Mitarbeiter den Vorgesetzten frühzeitig benachrichtigen – so geht es bei den Bewertungen weniger um überraschende Kritik und mehr um kontinuierliches Wachstum.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren, suchen und greifen Sie mit Docs Hub auf alle Leistungsbeurteilungen zu, damit Bewertungen stets zugänglich und übersichtlich bleiben

Halten Sie die Beteiligten mit KI Catch Up sofort über wichtige Themen auf dem Laufenden und reduzieren Sie so den Bedarf an wiederholten Erklärungen oder Meetings

Integrieren Sie ClickUp mit verschiedenen Plattformen, um sicherzustellen, dass Bewertungen datengestützt sind und das gesamte Spektrum der Beiträge und Metriken eines Mitarbeiters widerspiegeln – mit ClickUp-Integrationen

Unterstützen Sie umsetzbare Folgemaßnahmen mit ClickUp-Aufgaben , damit Führungskräfte nach Abschluss der Leistungsbeurteilungen direkt Aufgaben zuweisen, intelligente Ziele festlegen und den Fortschritt überwachen können

Vorgefertigte Vorlagen für Leistungsbeurteilungen. Starten Sie mit der Leistungsbeurteilungsvorlage von ClickUp!

Kostenlose Vorlage herunterladen Bewerten, dokumentieren und planen Sie unterwegs mit der ClickUp-Vorlage für Leistungsbeurteilungen

Limitierungen von ClickUp

Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer aufgrund der umfangreichen Features etwas überwältigend sein

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Als Teamleiter muss man die Arbeit anderer überwachen, und ClickUp erleichtert die Verwaltung von Aufgaben, Workload usw. Außerdem hat es mir geholfen, sowohl die Leistung des Teams als auch die individuelle Leistung der Mitglieder darzustellen.

Als Teamleiter muss man die Arbeit anderer überwachen, und ClickUp erleichtert die Verwaltung von Aufgaben, Workload usw. Außerdem hat es mir geholfen, sowohl die Leistung des Teams als auch die individuelle Leistung der Mitglieder darzustellen.

Lesen Sie auch: Beispiele für Feedback von Vorgesetzten: Ein Leitfaden für Führungskräfte

2. Easy Peasy KI (Am besten geeignet für die schnelle Implementierung von Rahmenwerken zur Leistungsbewertung)

via Easy Peasy KI

Das KI-Tool zur Erstellung von Leistungsbeurteilungen „Easy Peasy AI“ ist speziell auf kleine und mittlere Unternehmen zugeschnitten. Echtzeit-Vorschläge helfen der Plattform, die Qualität des Feedbacks zu verbessern, während Integrationsfunktionen die Daten mit bestehenden HR-Tools freigeben.

Trotz eines Limits an tiefen Einblicken in den Kontext ist es dank seiner Einfachheit und Schnelligkeit eine zuverlässige Lösung für schnelle, praktische und umsetzbare Leistungsbeurteilungen.

Features von Easy Peasy KI

Nutzen Sie gebrauchsfertige Vorlagen, die sich leicht anpassen lassen und vielfältig einsetzbar sind

Erstellen Sie Bewertungen aus verschiedenen Ansichten – aus der Sicht der ersten, zweiten und dritten Person

Profitieren Sie von der Unterstützung für über 40 Sprachen und verschiedene Akzente dank der Text-to-Speech-Funktion

Einfach wie was – Limitierungen von Easy Peasy KI

KI-generierte Bilder können manchmal an Substanz und Präzision mangeln

Das Fehlen von Demos oder Anleitungen für das tool kann den Benutzer verwirren

Preise für Easy Peasy KI

Free Forever

Starter: 16 $ pro Benutzer und Monat

Unbegrenzt 50: 24 $ pro Benutzer und Monat

Unbegrenzt: 32 $ pro Benutzer und Monat

Einfache KI-Bewertungen und -Beurteilungen

G2: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? Manager lassen oft eine einzige positive Eigenschaft (wie Pünktlichkeit) Alles überschatten, was zu voreingenommenen Bewertungen führt. Dies wird als Halo-Effekt bezeichnet.

3. Writify. KI (Am besten geeignet für hochgradig personalisierte Leistungsbeurteilungen)

Writify.KI erstellt detaillierte, rollenspezifische Bewertungen, die die Leistungen der Mitarbeiter widerspiegeln und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen. Anhand datengestützter Erkenntnisse können Sie mehreren Mitarbeitern gleichzeitig individuelles Feedback geben.

Sobald Sie die anfangs etwas steile Lernkurve überwunden haben, können Sie mit minimalem Aufwand aussagekräftige Leistungsbeurteilungen erstellen.

Die besten Features von Writify. KI

Erstellen Sie mit fortschrittlichen Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache schnell und effizient hochwertige schriftliche Inhalte – ganz gleich, wie viele Leistungsbeurteilungen Sie benötigen

Erstellen Sie strukturierte und aussagekräftige Bewertungen mit dem KI-Absatz-Erweiterer, dem Gliederungsgenerator und dem Generator für Bewertungskommentare

Bewahren Sie Ihre Glaubwürdigkeit und vermeiden Sie Probleme im Zusammenhang mit Urheberrechtsverletzungen, indem Sie das integrierte tool zur Plagiatserkennung nutzen.

Writify. Einschränkungen der KI

Eine möglicherweise steilere Lernkurve für Benutzer, die mit den benutzerdefinierten Anpassungsoptionen nicht vertraut sind

Preise für Writify. KI

Free Forever

Writify. KI-Bewertungen und -Beurteilungen

G2: Zu wenige Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Galaxy. AI (Am besten geeignet, um alle KI-Tools für Leistungsbeurteilungen an einem Ort zu finden)

Galaxy.AI ist eine KI-Tools-Suite, die branchenführende KI-Modelle wie GPT-4, Claude, Gemini und weitere an einem Ort vereint, sodass Sie nicht mehrere Abonnements erwerben müssen.

Mit Features, die auf Präzision, Personalisierung und Effizienz ausgelegt sind, macht es Galaxy.KI Personalverantwortlichen leicht, aufschlussreiche und umsetzbare Bewertungen zu erstellen. Nutzen Sie es, um ausgewogenes Feedback zu generieren, das Leistungen würdigt und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt. Sie können Ton und Stil anpassen, um sicherzustellen, dass die gesamte Bewertung in einer angemessenen, professionellen Sprache verfasst ist.

Die besten Features von Galaxy. KI

Profitieren Sie von neuen KI-Features, die jede Woche hinzugefügt werden

Holen Sie sich Tipps und Best Practices für bessere Leistungsbeurteilungen

Nutzen Sie das Multi-Modell-Chat-System, mit dem Sie die Antworten verschiedener KI-Tools gleichzeitig vergleichen können, um eine fundierte Entscheidung zu treffen

Galaxy. Limite der KI

Erfordert ein anfängliches Setup für eine genaue Leistungsanalyse

Alle Features sind erst nach der Zahlung verfügbar.

Preise für Galaxy. KI

Unbegrenzt: 15 $/Monat pro Benutzer

Galaxy. KI-Bewertungen und -Beurteilungen

G2: Zu wenige Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? Eine Reihe multinationaler Unternehmen, darunter Adobe, Microsoft, Dell, Juniper und andere, verzichten auf den formellen und rückblickenden Ansatz jährlicher Leistungsbeurteilungen zugunsten häufigerer, informeller und zukunftsorientierter Gespräche mit den Mitarbeitern über das ganze Jahr hinweg.

5. Venngage (Am besten geeignet für die Visualisierung von Leistungsdaten)

via Venngage

Venngage ist eine intuitive, /AI-gestützte Designplattform, mit der Benutzer beeindruckende Grafiken und Infografiken erstellen können.

Es vereinfacht die Präsentation von Leistungsbeurteilungen, Datenanalysen und Berichten auf ansprechende und visuell ansprechende Weise mit nur wenigen Klicks.

Nutzen Sie es, um ganz einfach 360-Grad-Feedback für Ihre Mitarbeiter zu erhalten – das tool ermöglicht mehreren Mitgliedern, die von Ihnen erstellten Leistungsbeurteilungsvorlagen zu bearbeiten und mit Kommentaren zu versehen, um Ihr Feedback freizugeben.

Die besten Features von Venngage

Passen Sie Vorlagen ganz einfach benutzerdefiniert an und erstellen Sie Grafiken ohne umfangreiche Designkenntnisse – dank eines intuitiven Drag-and-Drop-Editors

Finden Sie mit über 10.000 Vorlagen schnell einen geeigneten Ausgangspunkt für Ihre Projekte

Importieren Sie Daten aus CSV- oder Excel-Dateien und visualisieren Sie diese anschaulich in Diagrammen, Grafiken und intelligenten Diagrammen

Limitierungen von Venngage

Erfordert mühsame manuelle Arbeit zum Verschieben von Widgets und Elementen

Ein aufwendiges Design kann dazu führen, dass das Tool einfriert

Preise von Venngage

Free Forever

Premium: 19 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: 49 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Venngage

G2: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

6. PerformanceReviews.KI (Am besten geeignet für die Erstellung objektiver Rückmeldungen zur Mitarbeiterentwicklung)

via PerformanceReviews.ai / AI

PerformanceReviews.ai ist ein KI-Generator für Leistungsbeurteilungen, der die Erstellung personalisierter, detaillierter und aufschlussreicher Leistungsbewertungen automatisiert.

Wählen Sie aus, ob die Beurteilung für Sie selbst oder für einen Mitarbeiter bestimmt ist, füllen Sie die Vorlage aus und geben Sie dem Tool konkrete Beispiele für Leistungsbeurteilungen ein. Der letzte Schritt gibt den Ton für die KI-Beurteilung vor.

Die besten Features von PerformaceReviews.ai

Verwenden Sie eine vorgefertigte Vorlage, um Zeit zu sparen und Leistungsbeurteilungen zu erstellen

Nutzen Sie eine intuitive Benutzeroberfläche, die den Prozess der Erstellung von Leistungsbeurteilungen vereinfacht

Automatisieren Sie die Erstellung von Feedback, einschließlich Stärken, Schwächen und Verbesserungsmöglichkeiten

Passen Sie Sprache und Tonfall an Ihren Stil an, um Ihren Bewertungen eine persönliche Note zu verleihen

Einschränkungen von PerformanceReviews. KI

Ähnliche Beispiele können zu einem eintönigen Ergebnis führen

Preise für PerformanceReviews. KI

Unbegrenzt: 19 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu PerformanceReviews.KI

G2: Zu wenige Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Typli.ai (Am besten geeignet für das Verfassen fehlerfreier Leistungsbeurteilungen)

via Typli.ai / AI

Typli.ai unterstützt Personalverantwortliche durch die Automatisierung des Schreibprozesses bei Leistungsbeurteilungen und spart ihnen Zeit, die sie sonst für das Verfassen und Formatieren von Inhalten aufwenden müssten.

Die über 184 Schreibtools automatisieren auch die Erstellung anderer Arten von Inhalten.

Die besten Features von Typli.ai

Erhalten Sie Vorschläge in Echtzeit, die Ihnen beim Abschließen von Sätzen, bei der Erstellung von Listen und beim Einfügen relevanter Zitate helfen und so das Schreiben reibungsloser und schneller machen

Beschreiben Sie Ihre Anforderungen, und Typli erstellt hochwertige Bilder, die Ihren Inhalten perfekt ergänzen.

Erstellen Sie Inhalte, die Suchmaschinen lieben – mit integrierten SEO-Prüftools und Features für Keyword-Vorschläge

Einschränkungen von Typli.KI

Es fehlt möglicherweise ein differenziertes Verständnis der individuellen Mitarbeiterleistung

Es besteht die Gefahr, dass generierte Bewertungen als zu allgemein wirken, wenn sie nicht ausreichend benutzerdefiniert sind.

Preise für Typli. /KI

Basic: 16,99 $ pro Benutzer und Monat

Plus: 24,99 $ pro Benutzer und Monat

Pro: 69,99 $ pro Benutzer und Monat

Typli.ai – Bewertungen und Rezensionen

G2: Zu wenige Bewertungen

Capterra: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Beispiele für effektives Mitarbeiterfeedback, um objektives Feedback zu geben und die Arbeitsmoral zu steigern

8. Leistungsbeurteilungsgenerator von Michael Schmitt (Am besten geeignet für vielfältige Arbeitsumgebungen)

via Michael Schmitt

Michael Schmitt ist ein Softwareentwickler aus Illinois, der es liebt, „alberne Dinge“ zu entwickeln. Eines seiner Experimente ist ein kostenloses KI-Tool zur Erstellung von Leistungsbeurteilungen mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche. Es vereinfacht den Beurteilungsprozess, indem es Benutzern ermöglicht, spezifische Mitarbeiterinformationen und -merkmale einzugeben, die das Tool dann zur Erstellung einer umfassenden Beurteilungsvorlage verwendet.

Die besten Features des Leistungsbeurteilungsgenerators von Michael Schmitt

Bewerten Sie die Leistung anhand von mehr als 40 Attributen und stufen Sie jedes einzelne als „Perfekt“, „Gut“, „Durchschnittlich“, „Unterdurchschnittlich“ oder „Schlecht“ ein.

Wählen Sie Attribute und die entsprechenden Bewertungen aus, um schließlich eine Vorlage für die Leistungsbeurteilung zu erstellen

Nutzen Sie die Eingabehilfen, um sich an relevante Leistungsmerkmale zu erinnern, und formulieren Sie so leichter umfassende Bewertungen, ohne sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was Sie sagen sollen.

Limit des Leistungsbeurteilungsgenerators von Michael Schmitt

Das tool konzentriert sich in erster Linie auf die Generierung von Text auf der Grundlage vordefinierter Eingaben und versäumt es, das nuancierte Feedback zu erfassen

Die Qualität der generierten Bewertung steht in direktem Verhältnis zur Genauigkeit und Detailgenauigkeit der bereitgestellten Informationen

Preise für den Leistungsbeurteilungsgenerator von Michael Schmitt

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zum Leistungsbeurteilungsgenerator von Michael Schmitt

G2: Zu wenige Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Menschen halten KI-Bewertungen möglicherweise für weniger voreingenommen als solche von Menschen. 47 % der Befragten einer Umfrage des Pew Research Center glauben, dass KI besser als Menschen darin wäre, alle Bewerber auf die gleiche Weise zu bewerten.

9. Max Review (Am besten geeignet für personalisierte Vorschläge)

via Max Review

MaxReview vereinfacht den Prozess der Leistungsbeurteilung, indem es auf der Grundlage von Benutzereingaben personalisierte Vorschläge liefert. Erstellen Sie herausragende Beurteilungen, die wichtige Erfolge hervorheben und auf bestimmte Rollen und Unternehmen zugeschnitten sind. Sie können die KI auch bitten, die Qualität Ihres Textes zu verbessern und die Beurteilung zu verkürzen oder zu verlängern.

Die besten Features von Max Review

Wählen Sie aus einer Vielzahl an anpassbaren Vorlagen, die auf verschiedene Arten von Leistungsbeurteilungen zugeschnitten sind

Nutzen Sie ein attributbasiertes Bewertungssystem, mit dem Sie Mitarbeiter anhand verschiedener Metriken bewerten können

Integrieren Sie das Tool in bestehende HR-Systeme und profitieren Sie von nahtloser Datenübertragung und -verwaltung

Limitierungen von Max Review

Die Qualität des Ergebnisses ist stark von den Eingaben des Benutzers abhängig

Das tool bietet möglicherweise keine umfangreichen Analyse- oder Integrationsfunktionen

Preise für Max Review

Unbegrenzt: 15 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Max Review-Bewertungen und Rezensionen

G2: Zu wenige Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. GravityWrite (Am besten geeignet zum Ausfüllen vordefinierter Fragen für die Beurteilung)

via GravityWrite

GravityWrite ist ein zukunftsorientierter KI-Generator für Leistungsbeurteilungen. Mit diesem kostenlosen tool können Sie spezifische Details zum Titel, zu den Leistungen und zu den Stärken des Mitarbeiters eingeben. Anschließend generiert es maßgeschneidertes Feedback, das dazu dienen kann, die Mitarbeiterentwicklung zu steuern und sie zu motivieren, zukünftige Ziele und Herausforderungen anzustreben.

Die besten Features von GravityWrite

Nutzen Sie über 80 verschiedene KI-Tools zum Verfassen von Texten, die auf unterschiedliche Inhalte zugeschnitten sind, darunter Blogbeiträge, Social-Media-Beiträge, E-Mail-Newsletter und SEO-Inhalte

Nutzen Sie die Unterstützung für Mehrsprachen, um Inhalte in Ihrer bevorzugten Sprache und Ihrem bevorzugten Stil zu erstellen und so ein globales Publikum anzusprechen

Limitierungen von GravityWrite

Das Tool aktualisiert möglicherweise automatisch den Inhalt und löscht nicht gespeicherte Inhalte.

Preise für GravityWrite

Free Forever

Starter: 19 $ pro Benutzer und Monat

Pro: 79 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen auf GravityWrite

G2: 4,6/5 (80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Lesen Sie auch: So nutzen Sie Stack Ranking für die Nachverfolgung der Leistung von Mitarbeitern

Nutzen Sie ClickUp als tool zur Erstellung von Leistungsbeurteilungen

Das Verfassen von Leistungsbeurteilungen ist ein mühsamer Prozess, aber notwendig. Sie benötigen ein konformes, anpassbares tool, das alles an einem Ort bietet, um Unklarheiten zu vermeiden.

Deshalb sollten Sie sich für ClickUp entscheiden.

Es lässt sich in Ihren Workspace integrieren und hilft Ihnen dabei, ein tieferes kontextuelles Verständnis Ihres Unternehmens zu erlangen. Es macht das Umschalten zwischen verschiedenen Apps überflüssig und bietet die Vorteile sowohl einer Software für Leistungsbeurteilungen als auch einer Lösung für Projektmanagement.

Melden Sie sich bei ClickUp an, einem kostenlosen Tool zur Erstellung von Leistungsbeurteilungen per KI, und würdigen Sie den Aufwand Ihrer Mitarbeiter mithilfe detaillierter Bewertungs-Features.