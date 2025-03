Wie man die berufliche Kommunikation verbessert: Fertigkeiten & Beispiele

Mit einem Kollegen oder einem Vorgesetzten über das Spiel von gestern Abend zu chatten, mag fast schon eine organische und lockere Unterhaltung sein. Aber wenn Sie den Gang wechseln, um über Projektfristen und KPIs zu sprechen, ist eine andere Fähigkeit gefragt: Professionalität.

Vielen fällt dies jedoch schwer, vor allem in dezentralen oder hybriden Einstellungen, in denen die traditionellen Hinweise oft verloren gehen. Untersuchungen zeigen, dass 86 % der Mitarbeiter attribut Arbeitsplatzversagen auf einen Mangel an professionellen Kommunikationsfähigkeiten zurück.

In dieser Ansicht ist es notwendig, Kommunikationsstrategien zu implementieren, die für Klarheit, Abstimmung und eine verbesserte Produktivität am Arbeitsplatz sorgen. Wenn Sie sich festgefahren fühlen und nach besseren Möglichkeiten suchen, Ihre Gedanken auszudrücken, lesen Sie weiter.

In diesem Blogbeitrag gehen wir ausführlich auf die professionelle Kommunikation ein, einschließlich der Definition, der Schlüssel-Fähigkeiten und der Tipps, die Sie beachten sollten. Lassen Sie uns beginnen.

Was ist professionelle Kommunikation?

Einfach ausgedrückt, bezeichnet professionelle Kommunikation den Austausch von Informationen, Ideen oder Nachrichten am Arbeitsplatz oder in einer geschäftlichen Einstellung unter Verwendung einer klaren, respektvollen und formellen Sprache.

Sie umfasst verschiedene Formulare, darunter mündliche und schriftliche, wie z. B. persönliche Interaktionen, asynchrone Video-Kommunikation , Instant Messaging bei der Arbeit und E-Mails, um eine effektive Zusammenarbeit und Problemlösung zu erreichen.

Warum professionelle Kommunikation wichtig ist

Hatten Sie schon einmal Schwierigkeiten, in einem Meeting mitzuhalten, wenn ein Kollege oder ein Vorgesetzter über einen längeren Zeitraum ohne klare Richtung redet? Und wenn sie dann endlich erledigt sind, wissen Sie immer noch nicht, worum es ging oder was Sie zu erledigen haben.

An dieser Stelle kommt die professionelle Kommunikation ins Spiel.

Eine gelöschte, wirksame Kommunikation stellt sicher, dass alle Beteiligten ihre Ideen verstehen, und fördert so eine robuste Team-Kommunikation am Arbeitsplatz. Wenn Sie sich prägnant und bewusst ausdrücken, haben alle das gleiche Ziel vor Augen, was zu einer höheren Produktivität im gesamten Team führt.

Beispiele für professionelle Kommunikation

Es gibt zwar viele arten der Chat-Etikette die Sie bei der Arbeit verwenden können, wollen wir uns hier auf zwei Schlüssel-Beispiele konzentrieren.

Stellen Sie sich vor, Sie übermitteln Ihrem Vorgesetzten per E-Mail ein Update zu einem Projekt. Ihre Nachricht könnte wie folgt aussehen:

Hallo [Name des Vorgesetzten],

Hier ist ein kurzes Update zum Projekt:

Aufgabe A ist abgeschlossen

Aufgabe B ist für Freitag nachverfolgt

Bei Aufgabe C gibt es einige Verzögerungen, aber ich arbeite daran

Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie spezielle Updates zu einer dieser Aufgaben wünschen.

Mit freundlichen Grüßen,

[Ihr Name]

Diese Struktur stellt sicher, dass Ihre E-Mail kurz, aber informativ ist und Aufzählungspunkte zur Verdeutlichung verwendet.

Zweitens, client-Kommunikation erfordert aktives Zuhören und Einfühlungsvermögen, ob am Telefon oder im persönlichen Gespräch. Instanz, wenn Sie ein Problem mit einem Client behandeln, könnten Sie sagen:

"_Danke, dass Sie uns auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben. Ich verstehe vollkommen, wie frustrierend das sein muss. Ich werde es sofort eskalieren und dafür sorgen, dass Sie innerhalb von 24 Stunden ein Update erhalten

Diese Antwort zeugt von Professionalität, da sie das Anliegen des Kunden anerkennt und gleichzeitig eine klare Lösung und Folgemaßnahmen anbietet.

Schlüsselqualifikationen für effektive professionelle Kommunikation

Wie erledigen Sie missverständnisse vermeiden am Arbeitsplatz? Konzentrieren Sie sich auf diese professionellen Kommunikationsfähigkeiten:

1. Klarheit und Prägnanz

Niemand möchte sich durch Fachjargon oder komplizierte Sprache kämpfen, vor allem nicht in E-Mails und Berichterstattungen, nur um herauszufinden, was gesagt wird. Deshalb müssen Sie es einfach halten.

Erstens: Vermeiden Sie Fachbegriffe oder branchenspezifische Ausdrücke, wenn sie nicht unbedingt notwendig sind. Bemühen Sie sich stets um leicht verständliche Worte und verringern Sie das Risiko von Fehlinterpretationen.

vermeiden Sie auf jeden Fall Aussagen wie "Um den Erfolg dieser Initiative zu gewährleisten, müssen wir unbedingt funktionsübergreifende Synergien nutzen und die Zusammenarbeit während des gesamten Lebenszyklus des Projekts optimieren."

✅ Wählen Sie stattdessen etwas wie: "Lassen Sie uns alle Seite an Seite an diesem Projekt arbeiten und dafür sorgen, dass es ein großer Erfolg wird."

💡Pro-Tipp: Aufzählungspunkte, Überschriften und kurze Absätze sind Ihre Freunde - sie machen Informationen leicht verdaulich. Ergänzen Sie Ihre E-Mail mit einer direkten Betreffzeile wie "Projekt Deadline Meeting", um von Anfang an Erwartungen zu wecken. Denken Sie daran: Weniger ist mehr.

2. Aktives Zuhören

Dies ist eine wichtige Fähigkeit in jeder Einstellung am Arbeitsplatz. Sie geht über das bloße Hören von Worten hinaus und beinhaltet die volle Konzentration, das Verstehen und die gedankliche Reaktion auf das, was gesagt wird.

Wenn Sie sich im aktiven Zuhören üben, zeigen Sie Respekt und Einfühlungsvermögen für andere Mitarbeiter, was zu stärkeren Beziehungen, besseren zusammenarbeit am Arbeitsplatz und weniger Missverständnisse.

Hier erfahren Sie, wie Sie in Meetings und persönlichen Unterhaltungen besser zuhören können:

Zeigen Sie Neugierde und die Bereitschaft, anderen zuzuhören, indem Sie Fragen stellen und um Klärung bitten

Schalten Sie alle Ablenkungen aus und konzentrieren Sie sich ganz auf den Redner, um ganz präsent zu sein - kein Scrollen auf dem Handy oder Blicke auf den Laptop

Erlauben Sie dem Redner, seine Gedanken zu Ende zu führen, ohne sich einzumischen oder ihn zu unterbrechen - das zeugt von Respekt und stellt sicher, dass Sie die Botschaft vollständig verstehen, bevor Sie antworten

3. Nonverbale Kommunikation

Kennen Sie das Sprichwort: "Es kommt nicht darauf an, was Sie sagen, sondern wie Sie es sagen"?

Ihre Körpersprache, Ihr Blickkontakt und sogar Ihr Tonfall können die Art und Weise, wie Ihre Worte aufgenommen und wahrgenommen werden, völlig verändern.

Instanz, wenn Sie einem Kollegen konstruktives Feedback geben, aber Ihre Arme verschränkt sind und Sie mit Ihrem Telefon herumfummeln, ist die Botschaft, die bei ihm ankommt, wahrscheinlich nicht die, die Sie beabsichtigt haben.

Das Verschränken der Arme kann defensiv wirken, während das Vermeiden von Blickkontakt mangelndes Interesse und Unehrlichkeit signalisiert.

Auch wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, sollten Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um sich professionell zu kleiden und damit den Ton anzugeben. Die Leute merken es. Aufrechtes Sitzen, zustimmendes Nicken und vielleicht sogar ein Lächeln (ja, die Leute können es durch den Bildschirm hindurch spüren) zeigen, dass Sie aktiv zuhören und sich engagieren.

Diese kleinen Hinweise tragen wesentlich dazu bei, dass die Unterhaltung produktiv bleibt.

💡 Profi-Tipp: Die Beherrschung professioneller Kommunikation - persönlich oder virtuell - verbessert Ihre Präsenz und steigert Ihre emotionale Intelligenz. Die Kombination aus klarer Sprache und positiver Körpersprache schafft ein Umfeld, in dem die Zusammenarbeit gedeihen kann.

Wie Sie Ihre beruflichen Kommunikationsfähigkeiten verbessern können

1. Passen Sie Ihre Botschaft an Ihr Publikum an

Denken Sie immer daran, mit wem Sie sprechen, und passen Sie Ihre Sprache entsprechend an.

Instanz, anstatt zu sagen: "Die KPIs weisen auf eine signifikante Abweichung bei unseren Kennzahlen hin", versuchen Sie: "Unsere Zahlen zeigen, dass wir von unseren Zielen abweichen."

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jeder versteht, was Sie sagen, ohne sich in Fachchinesisch zu verlieren. Wenn Sie sich an Ingenieure wenden, ist die Verwendung von Fachbegriffen vielleicht in Ordnung, aber wenn Sie mit dem Marketing Team sprechen, sollten Sie Ihre Botschaft vereinfachen.

Einer der gemeinsamen Kommunikationsziele ist es, Informationen so zu vermitteln, dass sie bei den Zuhörern ankommen. Vorlagen für Kommunikationspläne können Ihnen helfen, Ihre Nachrichten besser zu strukturieren.

Mit ClickUp's Vorlage für einen Kommunikationsplan werden Sie feststellen, wie einfach es ist, klare Kommunikationsziele zu definieren, Zeitleisten festzulegen und Beteiligte zu benennen. Außerdem wird eine konsistente Kommunikation und Koordination über alle Abteilungen hinweg sichergestellt.

ClickUp's Vorlage für einen Kommunikationsplan

Durch die Verwendung dieser Vorlage erhalten Sie folgende Schlüsselvorteile:

Erstellung zielgerichteter Botschaften für Ihr Publikum

Identifizierung der effektivsten Kommunikationskanäle

Organisieren Ihrerkommunikationsstrategie für maximale Wirksamkeit

Außerdem können Sie damit den Erfolg Ihrer Kommunikationsaufwendungen nachverfolgen und messen.

Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Pflege Ihrer Unternehmenskultur, der Information Ihrer Mitarbeiter und der Förderung des Engagements Ihres Teams liegt, finden Sie hier ClickUp's Vorlage für interne Kommunikation ein praktisches tool.

2. Unterschiedliche Kommunikationsstile anerkennen und respektieren

Jeder Mensch kommuniziert anders, und die Kenntnis dieser Stile kann die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz erheblich verbessern:

Eine Tabelle zur Erläuterung der Unterschiede zwischen direkt vs. indirekt und hochrangig vs. detailliert Direkt vs. indirekt | Hochrangig vs. detailliert |

| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Manche Menschen sind geradeheraus und sagen genau, was sie meinen, während andere eher Andeutungen machen oder diplomatischer vorgehen. Seien Sie sich dessen bewusst, besonders in heiklen Situationen, und passen Sie Ihre Vorgehensweise entsprechend an. | Manche bevorzugen Zusammenfassungen auf höchster Ebene und die wichtigsten Erkenntnisse über /href/https://clickup.com/de/blog/206146/instant-messaging-bei-der-arbeit/instant messaging at work/%href/, während andere in einem einstündigen Zoom-Gespräch in die Einzelheiten eintauchen möchten. Lernen Sie zu erkennen, wer was bevorzugt, indem Sie beobachten, wie sie Fragen stellen oder auf Informationen reagieren. |

3. Bieten Sie Kontext für Ihre Botschaft

Geben Sie vor allem bei Aufgaben oder Projektbesprechungen Hintergrundinformationen, bevor Sie sich auf Einzelheiten stürzen.

Anstatt zum Beispiel jemanden zu bitten, "die Budgetzuweisung zu korrigieren", erklären Sie den Grund dafür: "Wir geben derzeit zu viel Geld für Marketing aus und müssen das Budget anpassen, um Engpässe in anderen Bereichen zu vermeiden"

Verknüpfen Sie Ihre Anfragen oder Aktualisierungen mit den Gesamtzielen des Projekts oder des Unternehmens. Auf diese Weise kann jeder erkennen, wie sich seine Arbeit in das übergeordnete Ziel einfügt, und kann effizienter handeln.

4. Technologie sinnvoll nutzen

Achten Sie auf die Technologie, die Sie zur Kommunikation verwenden. Bei der Vielzahl der verfügbaren Tools ist die Auswahl der richtigen der Schlüssel zur Vermeidung von Verwirrung.

Wählen Sie Plattformen, die den spezifischen Bedürfnissen Ihres Teams entsprechen, z. B. für Kurznachrichten, Videoanrufe oder Projektmanagement, und stellen Sie sicher, dass jeder weiß, was er wann verwenden soll. Während zum Beispiel die täglichen Check-Ins auf einer Plattform stattfinden können, kann die formellere Kommunikation von folgenden Plattformen profitieren e-Mails oder E-Mail-Alternativen um die Dinge professionell und organisiert zu halten.

ClickUp zum Beispiel bietet eine leistungsstarke Möglichkeit, sowohl Aufgabenmanagement als auch Kommunikation an einem Ort zu integrieren.

ClickUp Chat

Mit ClickUp Chatten können Sie direkt aus Ihren Unterhaltungen heraus arbeiten. Anstatt zwischen Apps zum Chatten und zur Aufgabenverwaltung hin- und herzuspringen, können Sie Nachrichten mit nur einem Klick in umsetzbare Aufgaben verwandeln. Dieses Feature stellt sicher, dass Sie nichts verpassen und immer den Überblick über Ihre Projekte behalten.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Stakeholdern zusammen, um Aufgaben schneller zuzuweisen, zu verfolgen und abzuschließen - mit ClickUp Chat

Jede Unterhaltung in ClickUp Chat kann mit relevanten Aufgaben, Dokumenten und anderen Chats verknüpft werden. Außerdem können Sie mit dem Feature Posts alle Beteiligten über wichtige Ankündigungen und Aktualisierungen auf dem Laufenden halten und Follow Ups nutzen, um den Überblick über Ihre Diskussionen zu behalten. Das Beste daran? Sie müssen nicht mehr umschalten; Arbeit und Chatten finden am selben Ort statt!

ClickUp Dokumente ClickUp Dokumente ermöglicht es Ihnen, das perfekte Dokument oder Wiki für jedes Projekt zu erstellen. Nutzen Sie verschachtelte Seiten, flexible Styling-Optionen und anpassbare Vorlagen, um Ihre Dokumente so zu formatieren, wie Sie sie brauchen.

Passen Sie Ihre ClickUp Docs an jede Art von Dokumentation an

Ob Sie nun detaillierte Roadmaps, Inhaltscluster oder Wissensdatenbanken erstellen, Sie können Lesezeichen einbetten, Tabellen hinzufügen, Textabschnitte in verfolgbare Aufgaben umwandeln, und Kommentare auf ClickUp zuweisen um Ihre Informationen effektiv zu organisieren und zu präsentieren.

Die Plattform gewährleistet außerdem, dass Ihre Dokumente sicher freigegeben werden. Sie können gemeinsam nutzbare Links erstellen und die Berechtigungen für alle Personen verwalten, unabhängig davon, ob sie zu Ihrem Team gehören, ein Gast sind oder der Öffentlichkeit zugänglich sind. Dank der Datenschutz- und Bearbeitungsfunktionen können Sie selbst bestimmen, wer auf Ihre Dokumente zugreifen und diese bearbeiten darf.

ClickUp Clips

Haben Sie genug von langen E-Mail-Ketten oder verwirrenden Kommentar-Threads? Verwenden Sie ClickUp Clips zum schnellen Aufzeichnen und Freigeben von Bildschirmaufnahmen und zur klaren Kommunikation Ihrer Ideen und Gedanken.

Eliminieren Sie endlose Kommentar-Threads und Verwirrung mit ClickUp Clips

Sie können Kommentare an jeder beliebigen Stelle des Clips hinterlassen, wodurch das Feedback gezielter wird und Unterhaltungen eingeleitet werden können, die sich direkt auf das Gezeigte beziehen. Außerdem kann jeder Clip in eine Aufgabe umgewandelt werden, und Teammitglieder können mit der Weiterverfolgung beauftragt werden.

Außerdem, ClickUp Gehirn , der KI-Assistent von ClickUp, kann jeden von Ihnen erstellten Clip transkribieren und Ihnen Zeitstempel und Ausschnitte zum einfachen Nachschlagen zur Verfügung stellen. Dieses Feature erleichtert die Überprüfung des Inhalts Ihrer Aufnahmen und das schnelle Auffinden von Schlüsselstellen.

Organisatorisches Wissen zentralisieren mit ClickUp Brain

Außerdem können Sie Ihre Clip-Transkripte durchsuchbar machen, damit Sie den gesuchten Inhalt schnell finden können. Schließlich wird jeder Clip automatisch im Clips Hub organisiert, sodass alle Ihre Video-Inhalte an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden.

Pro-Tipp: ClickUp weiß, dass Sie und Ihr Team möglicherweise bereits externe Kommunikationsplattformen wie Slack, Zoom oder Microsoft Teams nutzen. Sie können von 1000+ profitieren ClickUp Integrationen kostenlos, um Ihren technischen Stack zu verbessern, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen.

5. Unterstützen Sie Ihre Botschaft mit visuellen Mitteln

Wenn Mitarbeiter mit E-Mails, Nachrichten und Meetings überhäuft werden, können wichtige Informationen im Lärm untergehen. Sie erhalten 10 E-Mails über dasselbe Projekt von verschiedenen Mitgliedern des Teams - jede mit unterschiedlichen Details - und wissen nicht, was Sie als nächstes tun sollen.

Visuelle Darstellungen können komplexe Informationen ergänzen und Ihre Botschaft besser verständlich machen:

📌 Veranschaulichen Sie Beziehungen und verdichten Sie große Datenmengen in einem verdaulichen Format mit Diagrammen bzw. Infografiken

📌 Verwenden Sie Diagramme, Grafiken oder Infografiken, um Trends, Vergleiche und wichtige Erkenntnisse zu verdeutlichen

📌 Fesseln Sie die Aufmerksamkeit und verstärken Sie Kernaussagen in Präsentationen mit gut gestalteten Bildern und Folien

Tools wie ClickUp Whiteboards bieten eine nahtlose Möglichkeit, Ihre Konzepte zum Leben zu erwecken. Sie können eine neue Idee skizzieren oder eine Projektstrategie organisieren - Sie können freihändig zeichnen, Formen hinzufügen und visuelle Elemente direkt mit den Aufgaben und Projekten Ihres Teams verbinden.

Lassen Sie Ihre Ideen nicht ungenutzt - festigen Sie die visuelle Kommunikation mit ClickUp Whiteboards

Außerdem kann alles, was Sie auf dem Whiteboard erstellen, einfach als PDF, JPG, oder in anderen Formaten gespeichert und als separate Datei in Ihre E-Mails hochgeladen werden kollaborative Kommunikation noch bequemer.

6. Positives konstruktives Feedback geben

Feedback ist ein Muss für die Förderung von Wachstum, aber die Art und Weise, wie Sie es geben, ist genauso wichtig wie der Inhalt. Anstatt nur darauf hinzuweisen, was falsch gelaufen ist, sollten Sie Ihre Kommentare in einem positiven Licht darstellen.

Sagen Sie zum Beispiel nicht: "Ihre Präsentation war sehr unübersichtlich und machte keinen Sinn", sondern: "Ich denke, eine Zusammenfassung am Ende könnte helfen, Ihre Punkte zu verdeutlichen."

Auf diese Weise wird der Empfänger ermutigt, das Feedback als einen Weg zum Erfolg zu sehen, nicht als Kritik. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, aufmunternd zu sein, wenn Sie Vorschläge machen, um sowohl das Vertrauen als auch die Kompetenz anderer zu stärken.

7. Psychologische Barrieren durch ein unterstützendes Umfeld abbauen

Psychologische Barrieren ergeben sich aus dem individuellen mentalen Zustand, der sich auf die Art und Weise auswirkt, wie Nachrichten gesendet und empfangen werden. Stress oder Ängste können das Urteilsvermögen trüben und zu Missverständnissen führen.

Wenn Mitarbeiter beispielsweise mit der Arbeit überfordert sind und von ihrem Vorgesetzten ein konstruktives Feedback erhalten, könnten sie es eher als Kritik denn als Anleitung auffassen.

Dies ist besonders häufig in Umgebungen mit hohem Druck der Fall, wo die schnelllebige Kultur den Stresspegel erhöhen kann. Regelmäßige Besprechungen und eine Politik der offenen Tür können helfen, psychische Belastungen abzubauen.

8. Betonen Sie die aktive Teilnahme

Schaffen Sie eine Kultur, in der sich jeder wohlfühlt und seine Gedanken freigeben kann. Ermutigen Sie zur Teilnahme, egal ob es sich um einen Praktikanten mit einer neuen Idee oder ein Mitglied des Teams handelt, das zögert, seine Meinung zu sagen.

In jeder Form der Kommunikation können Sie etwas sagen wie: "Ich würde gerne den Beitrag von allen hören", um Ideen und Vorschläge von allen Ebenen einzuladen oder eine offene Plattform anzubieten wie ClickUp Formulare die es den Leuten ermöglichen, ihre Ideen aufzuschreiben, ohne Angst haben zu müssen, sich aktiv zu äußern.

Sammeln Sie Feedback oder Ideen mit ClickUp's Formular Ansicht

Es ist so einfach, wie es nur sein kann - stellen Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten in den Vordergrund. Auf diese Weise schaffen Sie die Phase für offene Vorschläge, indem Sie Einzelpersonen die Möglichkeit geben, sich zu äußern und etwas Sinnvolles beizutragen.

Häufige Hindernisse für professionelle Kommunikation

1. Kulturelle Nuancen

Stellen Sie sich ein Team Meeting vor, in dem ein deutscher Kollege offenes Feedback zu einem Projekt gibt, während sein japanischer Kollege schweigt, um eine Konfrontation zu vermeiden. Keine der beiden Herangehensweisen ist richtig oder falsch; es sind nur unterschiedliche Arten der Kommunikation.

In Deutschland wird oft Wert auf Direktheit gelegt, um Klarheit zu schaffen, während in der japanischen Kultur indirekte Kommunikation und Harmonie bevorzugt werden und Unverblümtheit unhöflich wirken kann. Solche Unterschiede können leicht zu Frustration und Missverständnissen führen.

Jede Kultur hat ihre Normen, Werte und Kommunikationsstile, die zu Missverständnissen führen können. Diese zu verstehen kulturellen Nuancen und Unterschiede hilft, Missverständnisse zu vermeiden und die Zusammenarbeit zu verbessern.

2. Fehlinterpretationen in der schriftlichen Kommunikation

In der schriftlichen Kommunikation fehlt oft der Tonfall oder die Körpersprache, so dass Nachrichten leicht falsch interpretiert werden können. Ein Beispiel: Eine E-Mail, in der es heißt: "Können Sie mir den Bericht schicken?", kann von einer Person als einfache Bitte, von einer anderen aber als Forderung aufgefasst werden, was zu Spannungen führen kann.

Diese Unklarheit kann zu Spannungen unter Kollegen führen. Um dies zu entschärfen, sollten Sie in der schriftlichen Kommunikation eine klare Sprache verwenden und den Kontext angeben. Eine freundliche Begrüßung, ein oder zwei Emoticons oder ein einfaches Lächeln zum Abschluss können ebenfalls dazu beitragen, Ton und Absicht zu vermitteln.

3. Technologische Probleme

Technologie fördert die Kommunikation, aber sie kann auch Hindernisse mit sich bringen. Schlechte Verbindungen oder Unkenntnis der Kommunikationstools können Meetings stören und die Teilnehmer frustrieren.

Wenn zum Beispiel ein Mitglied des Teams wiederholt Schwierigkeiten hat, mit der Projekttabelle zu arbeiten, während andere reibungslos damit arbeiten, kann dies zu einer unangenehmen Dynamik führen.

Unternehmen können diese Hindernisse überwinden, indem sie dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter Zugang zu zuverlässiger Technologie haben, und indem sie Schulungen zu allen business-Kommunikationssoftware verwendete Lösungen.

Kommunikationseffektivität fördert den Erfolg am Arbeitsplatz

Alles beginnt mit guter Kommunikation. Sie müssen mit Menschen sprechen und Verbindungen herstellen, was in einer beruflichen Einstellung einen größeren Aufwand erfordert. Aus diesem Grund ist Kommunikation das wertvollste tool, das Sie haben.

Und wissen Sie was? Es ist keine Raketenwissenschaft, aber es erfordert ein wenig Übung und einen Hauch von Achtsamkeit.

Ganz gleich, ob Sie eine E-Mail verfassen oder in einem Meeting das Wort ergreifen, die Art und Weise, wie Sie kommunizieren, spricht Bände über Sie. Halten Sie also das nächste Mal inne und überlegen Sie: Ist meine Botschaft klar? Bin ich hilfreich? Ist meine Art, Feedback zu geben, höflich und auf den Punkt gebracht?

Ein durchdachter Ansatz stärkt Ihre Beziehungen in der Arbeit und schafft eine Kultur des Respekts und der Produktivität. Denken Sie daran: Wie Sie kommunizieren, ist oft genauso wichtig wie das, was Sie kommunizieren.

Wenn Sie die in ClickUp integrierten Tools wie Chat, Dokumente und Clips zusammen mit den Kommunikationstipps nutzen, die wir in diesem Blog freigegeben haben, können Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren und sich klar und deutlich ausdrücken. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an und profitieren Sie noch heute von den Vorteilen.