10 Tipps zur Leistungsbewertung für Manager (mit Vorlagen)

Unsere Arbeitsplätze und Arbeitsmethoden haben sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Einige Dinge sind jedoch unverändert geblieben, wie z. B. der Prozess der Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern.

Leistungsbeurteilungen haben an den meisten Arbeitsplätzen einen schlechten Ruf. Eine Gallup-Studie ergab, dass nur einer von fünf Angestellten glaubt, dass die Leistungsbeurteilungspraktiken ihres Vorgesetzten sie motivieren

Wie können Sie als Führungskraft diese Lücke schließen und den jährlichen Beurteilungsprozess für Ihr Team und Ihr Unternehmen sinnvoller und produktiver gestalten?

Indem Sie sich von den starren Praktiken der Vergangenheit lösen und technologische Eingriffe zulassen. 🧑‍💻

Zu erledigte Leistungsbeurteilungen können dabei helfen, den Fortschritt der Mitarbeiter zu beurteilen und strategisch für das Wachstum zu planen.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps zur Leistungsbewertung für Manager wie Sie. 💪

Was ist eine Leistungsbeurteilung?

Eine Führungskraft führt eine Leistungsbeurteilung durch, um den Fortschritt und den Erfolg eines Mitarbeiters in seiner aktuellen Rolle zu beurteilen. Die Bewertung umfasst unter anderem die jüngsten Leistungen, das Verhalten am Arbeitsplatz und die zwischenmenschlichen Fähigkeiten misst ihre Produktivität .

Das Gespräch über die Karriereziele und das Potenzial des Mitarbeiters ist ein wesentlicher Bestandteil der Unterhaltung über die Leistung. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um auch die Bereiche anzusprechen, in denen Verbesserungen möglich sind.

Eine Leistungsbeurteilung kann je nach Unternehmen jährlich, vierteljährlich oder sogar monatlich stattfinden. Die Überprüfung kann eine schriftliche Bewertung, ein persönliches Gespräch oder beides umfassen. Mitarbeiterorientierte Unternehmen schulen ihre Teams für erfolgreiche Leistungsbeurteilungen und bieten Tipps für Manager, die neu in ihrer Rolle sind.

Die Bedeutung von Leistungsbeurteilungen verstehen

A Deloitte-Studie ergab, dass Unternehmen, die effektive Leistungsüberprüfungen durchführen, ihre finanziellen Einzelziele mit 30 % höherer Wahrscheinlichkeit erreichen.

Für Unternehmen sind Leistungsbeurteilungen ein wichtiger Faktor für Beförderungen und Gehaltserhöhungen. Darüber hinaus helfen sie den Unternehmen, Ziele und Benchmarks für die Leistung festzulegen, Probleme mit der Leistung anzusprechen und die Verantwortlichkeit zu fördern, was letztendlich die Moral und das Engagement der Mitarbeiter verbessert.

Ziele und Zweck von Leistungsbeurteilungen

Unabhängig vom Format oder der Häufigkeit von Leistungsbeurteilungen haben sie in allen Unternehmen einen gemeinsamen Zweck:

Führungskräfte-Feedback: Für die Mitarbeiter sind Leistungsbeurteilungen eine Gelegenheit, konstruktives Feedback zu ihrer Arbeit von ihrer Führungskraft und manchmal auch von ihrem Vorgesetzten zu erhalten. Die Erwartungen des Vorgesetzten zu verstehen, hilft ihnen, ihren Aufwand auf die Ziele des Unternehmens auszurichten, um ihre Chancen auf eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung zu verbessern

Für die Mitarbeiter sind Leistungsbeurteilungen eine Gelegenheit, konstruktives Feedback zu ihrer Arbeit von ihrer Führungskraft und manchmal auch von ihrem Vorgesetzten zu erhalten. Die Erwartungen des Vorgesetzten zu verstehen, hilft ihnen, ihren Aufwand auf die Ziele des Unternehmens auszurichten, um ihre Chancen auf eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung zu verbessern Gelegenheit zur Selbstreflexion: Leistungsbeurteilungen geben dem Einzelnen die Möglichkeit, über seine Leistung, seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten und sein Verhalten nachzudenken. Es hilft ihnen, den Kurs bei Bedarf zu korrigieren und ihre eigenen Entwicklungsbereiche und Stärken besser zu verstehen

Leistungsbeurteilungen geben dem Einzelnen die Möglichkeit, über seine Leistung, seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten und sein Verhalten nachzudenken. Es hilft ihnen, den Kurs bei Bedarf zu korrigieren und ihre eigenen Entwicklungsbereiche und Stärken besser zu verstehen Ermittlung des Schulungsbedarfs : Sie helfen dabei, die für einzelne Mitarbeiter erforderlichen Schulungs- und Weiterbildungsinitiativen zu ermitteln. Dies wirkt sich letztlich positiv auf Leistung und Umsatz aus und trägt zum Erfolg des Unternehmens bei

: Sie helfen dabei, die für einzelne Mitarbeiter erforderlichen Schulungs- und Weiterbildungsinitiativen zu ermitteln. Dies wirkt sich letztlich positiv auf Leistung und Umsatz aus und trägt zum Erfolg des Unternehmens bei Karriereplanung: Leistungsbeurteilungen helfen den Mitarbeitern, ihre Karriereziele herauszukristallisieren und herauszufinden, wie sie diese erreichen können.

Leistungsbeurteilungen helfen den Mitarbeitern, ihre Karriereziele herauszukristallisieren und herauszufinden, wie sie diese erreichen können. Teamkalibrierung: Aus Sicht des Managers erleichtert ein Leistungsgespräch die Beurteilung der Arbeit eines Mitglieds des Teams, da es dessen Leistungen und Schwächen quantifiziert. Es hilft der Führungskraft, die Leistungsträger zu ermitteln und Entwicklungspläne für jedes Mitglied des Teams zu erstellen.

Die Rolle der Führungskraft bei Leistungsgesprächen

Die Führungskraft spielt in diesem Prozess eine entscheidende Rolle. Die komplexeste und wichtigste Aufgabe einer Führungskraft ist die Schaffung eines Umfelds, in dem sich die Mitarbeiter entfalten können. Dies bedeutet, eine positive Atmosphäre zu schaffen, in der konstruktive Kritik und Feedback willkommen sind, Bedenken frei geäußert werden können und die Mitarbeiter sich unterstützt fühlen.

Darüber hinaus müssen Sie darauf achten, Voreingenommenheit zu vermeiden und Ihrem Team Tools an die Hand zu geben, mit denen es das erhaltene Feedback bearbeiten kann.

In Anbetracht dessen, was auf dem Spiel steht, ist es klar, dass die effiziente und umsetzbare Leistungsbeurteilung einer der wichtigsten Teile Ihrer Aufgabe als Führungskraft ist. Im Folgenden finden Sie einige Tipps zur Leistungsbeurteilung für Manager, die Ihnen den Einstieg erleichtern sollen. ➡️

10 Tipps zur Leistungsbeurteilung für Manager

1. Verwenden Sie ein standardisiertes Leistungsbeurteilungssystem

Ein standardisiertes Beurteilungsverfahren hilft den Mitarbeitern, ihre Rolle zu verstehen und zu wissen, wie sie beurteilt werden.

Um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter fair bewertet werden, sollten Sie einen dokumentierten Bewertungsprozess einrichten und ihn im gesamten Unternehmen freigeben. Klären Sie, woher die Bewertungsdaten stammen und wann und wie oft sie erhoben werden.

Instanz, die Daten für die Bewertung können beispielsweise sein schlüssel-Leistungsindikatoren , Kundenfeedback, interne Überprüfungen, qualitative Faktoren, usw. Diese Daten können dann vor der Überprüfung zusammengetragen werden, um die Leistung der Mitarbeiter genau darzustellen.

Eine wirksame Performance Review Software stellt sicher, dass dieser erste Schritt erfolgreich durchgeführt wird. Sie können die Plattform nutzen, um:

Überprüfungsprozesse und Zeitleisten zu dokumentieren und freizugeben

Veröffentlichen von Team- und individuellen Zielen und KPIs

Persönliches Feedback aufzeichnen

Den Bewertungsprozess in Teams und Abteilungen zu standardisieren

Verhinderung von Voreingenommenheit

Transparente Aufzeichnungen über die Leistung jedes Mitglieds des Teams

Manager können die kollaborativen Features von ClickUp Dokumente um den Bewertungsprozess und die Kriterien zu dokumentieren und freizugeben.

Eine weitere Möglichkeit, die Standardisierung zu gewährleisten, ist die Verwendung von Vorlagen

Mit

ClickUp's Vorlage für den Leistungsbericht

können Sie Daten zur Leistungsbeurteilung schnell und mit wenig Aufwand erfassen. Diese Vorlage deckt alles ab - von der Erfassung der Daten bis hin zu ihrer Analyse, der Einstellung von Zielen und Vorgaben und der Verwendung visueller Tools zur Erstellung von Berichten/Dashboards für Ihre Meetings zur Leistungsbewertung.

Erstellen Sie Aufgaben, weisen Sie sie den entsprechenden Mitgliedern Ihres Teams zu, und laden Sie Ihre Kollegen zur Bearbeitung und Mitwirkung an dem Bericht ein.

Die Vorlage hilft dabei, Daten zu extrahieren und Punkte hervorzuheben, die bei der jährlichen Leistungsbeurteilung besprochen werden sollen, um Transparenz für Manager und Mitarbeiter zu gewährleisten.

2. Gut vorbereiten und planen

Wenn Sie sich als Führungskraft vor der Leistungsbeurteilung ein paar Minuten Zeit nehmen und Ihre Herangehensweise und Ihren Ton festlegen, können Sie ein effektives Meeting durchführen. Idealerweise sollten Sie ein Gleichgewicht zwischen entgegenkommend und streng finden.

Es ist davon auszugehen, dass der Mitarbeiter vor dem Gespräch nervös oder ängstlich sein könnte. In diesem Fall sollten Sie vor dem Meeting einige einfache Worte der Ermutigung fallen lassen, indem Sie ClickUp Chat kann ihr Vertrauen erheblich stärken.

Verwenden Sie ClickUp's Ansicht des Kalenders um die Überprüfung zu planen und gleichzeitig Einladungen an alle Beteiligten zu versenden.

Es ist hilfreich, wenn Sie sich vor dem Meeting grobe Notizen zu den Punkten machen, die Sie besprechen möchten, einschließlich Feedback und Verbesserungsmöglichkeiten. Verwenden Sie ClickUp Notepad um Notizen nahtlos in Ihren Leistungsbericht zu integrieren.

Sie können auch verwenden

ClickUp's Vorlage für die Leistungsbeurteilung

zur effektiven Durchführung Ihrer Team-Bewertungen.

Wenn Sie neu in der Durchführung von Leistungsbeurteilungen sind, kann Ihnen diese Vorlage helfen. Nutzen Sie sie, um die Leistungsbeurteilung Ihres Teams strukturiert zu planen und durchzuführen.

3. Leistungsindikatoren und Metriken nutzen

Leistungsindikatoren und Metriken helfen dabei, die Arbeit eines Mitarbeiters in einem bestimmten Zeitraum zu quantifizieren.

Einige Beispiele für Leistungsmetriken sind die Zahl der unterzeichneten Verträge, die abrechenbaren Stunden, die Zahl der generierten Leads und die Kosten der für Nachfassaktionen eingesetzten Ressourcen. Das Sammeln und Zusammenstellen dieser Daten für jeden einzelnen Mitarbeiter kann jedoch äußerst mühsam und zeitaufwändig sein. ClickUp's KI-Tools sind hier, um den Tag zu retten und diese monotone Aufgabe zu automatisieren. Mit ClickUp Brain können Sie selbstständig datengestützte und forschungsbasierte Berichterstellungen generieren und Stunden sparen.

Außerdem können Sie ClickUp-Ziele Nachverfolgung des Fortschritts des Mitarbeiters und Vergleich mit seinen bisherigen Leistungen. Mit diesem Feature können Sie Checklisten für Ihre Einzelziele aktualisieren und erstellen und Ihre Ziele mit einem Geldwert versehen.

4. Üben Sie konstruktives Feedback und aktives Zuhören

Das Ersetzen negativer Kritik durch konstruktive, umsetzbare Inputs und konkrete Beispiele kann sich positiv darauf auswirken, wie Ihre Mitarbeiter das Feedback in ihrer Arbeit umsetzen.

Instanz, anstatt zu sagen: "Ihr Bericht war schlecht geschrieben", könnten Sie sagen: "Der Bericht könnte mit einem daten- und forschungsbasierten Ansatz besser gemacht werden."

Außerdem müssen Sie dem Mitarbeiter Zeit und Space geben, um für sich selbst zu sprechen und vielleicht die Gründe für seine gute oder schlechte Leistung zu erklären. Wenn sie das tun, denken Sie daran, zuzuhören, um zu verstehen und nicht zu antworten.

Das Leistungsgespräch muss eine zweiseitige Unterhaltung sein.

Betrachten Sie diese Leistungsbeurteilungen als eine Möglichkeit, sich mit Ihrem Team auszutauschen, etwas über seine Ambitionen und Pläne zu erfahren und ihm möglicherweise zu helfen, auf den richtigen Weg zu kommen.

5. Integrieren Sie die Selbsteinschätzung der Mitarbeiter

Die Einbeziehung von Formularen zur Selbsteinschätzung in den Leistungsbewertungsprozess gibt Mitarbeitern das Gefühl, gehört zu werden. Selbstbeurteilungen können Aspekte ihrer Arbeit hervorheben, die von anderen unbemerkt bleiben. So können sie freigeben, wie sie kreative Lösungen für bestimmte Probleme gefunden haben.

Eine einseitige Leistungsbeurteilung widerspricht den grundlegenden Kommunikationsprinzipien und ist ineffektiv.

Und schließlich sind Selbstbeurteilungen für die Mitarbeiter interessant, stärken ihr Selbstvertrauen und motivieren sie.

6. Regelmäßige Überprüfung und Nachverfolgung der Leistung

Um den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Leistungsbeurteilungen zu ziehen, verfolgen Sie die Fortschritte Ihrer Mitarbeiter auch nach der Beurteilung. Überprüfen Sie ihre Leistung und wie sie die von Ihnen freigegebenen Tools und Ratschläge umsetzen. Die effektivsten Führungskräfte machen es sich zur Gewohnheit, sich das ganze Jahr über bei ihren Teams zu melden und fortlaufend Feedback zu geben.

Eine gute Möglichkeit, regelmäßige Überprüfungen einzubauen, ist die Einrichtung eines bestimmten ClickUp Ordner für jeden Mitarbeiter, um seine Fortschritte zu aktualisieren und nachzuverfolgen, neue Ziele für sich selbst zu setzen und regelmäßig mit Ihnen zu kommunizieren.

Sie können auch eine systematische Methode zur regelmäßigen Überprüfung durch vierteljährliche Überprüfungen einführen. Auf diese Weise können Sie die Fortschritte nachverfolgen und Bereiche ermitteln, in denen eine Änderung der Vorgehensweise erforderlich sein könnte.

Verwenden Sie

ClickUp's Vorlage für vierteljährliche Überprüfung

um dies effizient einzustellen. Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Ansicht von Leistungsmetriken und gibt Ihren Teams konstruktives Feedback zur kontinuierlichen Verbesserung.

7. Setzen Sie klare Erwartungen und Leistungsstandards

Abgesehen davon, dass Sie den Überprüfungsprozess transparent gestalten, sollten Sie auch darauf abzielen, klare Leistungsstandards und -erwartungen einzustellen und zu dokumentieren. Dies beginnt mit der Einstellung vereinbarter Ziele und Leistungen.

Verwenden Sie ClickUp Ziele zum Einstellen und Absegnen von jährlichen und vierteljährlichen Zielen. Fügen Sie Zeitleisten, KPIs und andere Metriken ein, auf die Sie die Aufmerksamkeit Ihres Teams lenken möchten. Geben Sie die Ziele für Teams frei, weisen Sie ihnen die Eigentümerschaft zu und verfolgen Sie den Fortschritt anhand wöchentlicher Scorecards, damit alle wissen, worauf sie hinarbeiten.

Verfolgen und visualisieren Sie den Fortschritt für Teams und Einzelpersonen, und erstellen Sie automatisierte Berichte, damit es bei Leistungsüberprüfungen keine Überraschungen gibt.

Beenden Sie die Leistungsbeurteilung mit realistischen Zielen und Einzelzielen, die der Mitarbeiter erreichen soll. Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Ziele angemessen sind, ist die SMART-Methode (Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant und Zeitgebunden)

Die Akzeptanz der Ziele ist größer, wenn Sie das Team aktiv in die Zielsetzung einbeziehen.

Der Auftrag oder das Ziel, das Sie Ihrem Mitarbeiter geben, sollte alle diese Boxen abdecken. Verwenden Sie ClickUp's KPI Dashboards um SMART-Ziele einzustellen, Leistungsdaten zusammenzustellen und umsetzbare Ziele zu setzen.

8. Stärken anerkennen und verbesserungswürdige Bereiche ansprechen

Positive Verstärkung und Wertschätzung spielen eine große Rolle bei der Motivation der Mitarbeiter. Die Anerkennung ihrer Stärken kann ihnen das Gefühl geben, wertgeschätzt zu werden, und ihr Selbstvertrauen und ihre Leistung deutlich verbessern.

Die Leistung eines Mitarbeiters zu würdigen, ist jedoch nicht die eigentliche Herausforderung. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, ihre Entwicklungsbereiche konstruktiv hervorzuheben. Sie müssen dem Mitarbeiter nicht nur aufzeigen, was verbessert werden muss, sondern ihm auch helfen, Wege zur Verbesserung zu finden.

Dies ist der Punkt, an dem ein Performance Improvement Plan (PIP) kommt in der Regel herein. Ein PIP ist ein formelles Dokument, in dem die verbesserungswürdigen Bereiche des Mitarbeiters aufgeführt und die Schritte zur Leistungsverbesserung festgelegt sind.

Ein PIP erfordert eine gewisse Nachverfolgung durch den Vorgesetzten, um zu sehen, wie der Mitarbeiter mit dem Feedback umgeht.

Bei Tätigkeiten mit Kundenkontakt kann ein PIP auch Feedback von den dem Mitarbeiter zugewiesenen Clients enthalten. Dieses Dokument kann Möglichkeiten aufzeigen, wie der Mitarbeiter seine Kommunikationsfähigkeiten oder sein Verhalten im Büro verbessern kann, was unter Umständen ein Eingreifen der Personalabteilung erfordert.

9. Feedback von anderen Interessengruppen einholen

In der heutigen Arbeitswelt arbeiten die meisten Menschen nicht mehr allein oder mit nur einem Vorgesetzten. In der heutigen vernetzten, matrixartigen Organisation arbeitet man oft mit mehreren Teams und Interessengruppen zusammen.

Das bedeutet, dass auch andere Personen in der Organisation Feedback über die Leistung einer Person geben können, wodurch ein Halo- oder Horn-Effekt vermieden werden kann

Wenn dies der Fall ist, sollten Sie versuchen, diese Beteiligten in die Leistungsbeurteilung einzubeziehen, da ihre Erfahrungen sich von den Ihren unterscheiden könnten.

Gemeinsame Ordner und vorlagen für Leistungsbeurteilungen in ClickUp können Ihnen dabei helfen, dies reibungslos und kostenlos zu erledigen.

Mit

ClickUp's Vorlage für die Leistungsbeurteilung

können Sie 360°-Bewertungen von Teammitgliedern in einem kurzen und knackigen Format organisieren.

10. Aktionspläne festlegen und Feedback einholen

Eine Leistungsbeurteilung gilt als erfolgreich, wenn die Führungskraft und die Mitglieder des Teams mit einem klaren und umsetzbaren Plan für die Zukunft nach Hause gehen.

ClickUp's Vorlage für einen Aktionsplan

hilft Managern dabei:

Projekte für jedes Ziel zu erstellen

Teammitgliedern bestimmte Aufgaben zuzuweisen

Benachrichtigungen zu aktivieren, um auf dem Laufenden zu bleiben

Mit anderen Teams und Kollegen bei der Planung zusammenzuarbeiten

Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben

Planen Sie Follow-up Meetings

Darüber hinaus können Sie das Feedback Ihrer Teammitglieder zu den Zielen mit Hilfe von ClickUp's Feedback Formular . So können alle Beteiligten auf derselben Seite bleiben, aussagekräftige Daten sammeln und die Antworten effizient analysieren.

Das "TL;DR " Zusammenfassung der Tipps zur Leistungsbewertung für Manager:

Standardisieren Sie den Prozess mit Hilfe eines Leistungsmanagement-Tools

Verwenden Sie Vorlagen für Einheitlichkeit und Effizienz

Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor; Notizen und Vorlagen können dabei helfen

Quantifizierung der Leistung mit Metriken und Daten

Bieten Sie konstruktives Feedback an

Zuhören, was der Mitarbeiter freigibt

Selbsteinschätzung in den Beurteilungsprozess einbeziehen

Besprechen Sie sich mit den Mitgliedern des Teams regelmäßig im Laufe des Jahres

Setzen Sie gemeinsam SMART-Ziele und übertragen Sie klare Eigentümerschaft

Bieten Sie positive Verstärkung an

Pläne zur Leistungsverbesserung bei Bedarf erstellen

360°-Feedback einbeziehen

Einen klaren Aktionsplan mit den nächsten Schritten aufstellen

Feinabstimmung Ihres Leistungsbewertungsprozesses mit ClickUp

Ein Unternehmen mit etwa 10.000 Mitarbeitern wendet im Durchschnitt 35 Millionen Dollar allein für Leistungsüberprüfungen.

Ein Manager verbringt 210 Stunden seines Jahres mit der Überprüfung von Teams.

In Anbetracht des hohen Zeit- und Ressourcenaufwands für Leistungsbeurteilungen müssen wir sie nutzen, um Wachstum und Produktivität zu steigern. Wir hoffen, dass unsere Leistungstipps für Manager Ihnen dabei helfen werden, effektivere Beurteilungen mit Ihrem Team zu planen.

Leistungsmanagement-Software wie ClickUp kann Ihnen dabei helfen, die jährlichen Leistungsbeurteilungen von einer reinen Abhak-Übung zu produktiven Unterhaltungen zu machen, die das Wachstum von Mitarbeitern und Teams fördern.

und entdecken Sie, wie ClickUp Ihre Meetings zur Leistungsbeurteilung organisiert und produktiv macht. 🚀

FAQs

Q1. Was sollte ich als Führungskraft in einer Leistungsbeurteilung sagen?

Als Vorgesetzter müssen Sie in Ihren Leistungsbeurteilungsgesprächen ehrlich, entschlossen und unvoreingenommen sein. Sie müssen ihre Leistungen würdigen und Problembereiche ansprechen. Sie sollten ihnen auch die Tools an die Hand geben, mit denen sie ihre Leistung verbessern können.

Erlauben Sie den Mitarbeitern, Bedenken anzusprechen und sich selbst zu bewerten. Seien Sie ein aktiver Zuhörer und fragen Sie sie am Ende des Gesprächs nach ihren zukünftigen Zielen und Plänen, um diese Ziele zu erreichen.

Q2. Wie kann sich eine Führungskraft auf eine Leistungsbeurteilung vorbereiten?

Als Führungskraft können Sie sich auf diese drei Arten auf ein Mitarbeitergespräch vorbereiten:

a. Es ist wichtig, die Informationen zu sammeln, die Sie für das Gespräch benötigen. Dabei kann es sich um Daten wie die Leistungen des Mitarbeiters, seine Schwächen und die für das Jahr zugewiesenen Aufgaben handeln. Die ClickUp Vorlage für das Mitarbeitergespräch kann Ihnen helfen, diese Parameter klar einzustellen und sich später darauf zu beziehen.

b. Legen Sie klare Ziele für das Gespräch fest und lassen Sie Raum für offene Diskussionen, während Sie größere Abschweifungen einschränken.

c. Schließlich können Sie vor Beginn des Gesprächs mit den anderen Beteiligten abklären, ob deren Meinungen über den Mitarbeiter mit Ihren eigenen übereinstimmen oder ob sie bestimmte Punkte anzusprechen haben.

Q3. Wie erledigen Sie eine Leistungsbeurteilung für eine Führungskraft?

Eine Leistungsbeurteilung für eine Führungskraft unterscheidet sich nur geringfügig von einer normalen Leistungsbeurteilung. Der Hauptunterschied besteht darin, dass auch die Führungsqualitäten der Führungskraft und ihr Verhalten gegenüber ihrem Team bewertet werden.

Es geht darum, den Erfolg des Teams unter seiner Aufsicht zu messen und Feedback zur Verbesserung der Gesamtleistung und zur Erzielung besserer Ergebnisse zu geben.

Um die Leistung eines Managers zu bewerten, sollten Sie in Erwägung ziehen, seine Teams Umfragen über seine Führungsqualitäten und andere Eigenschaften ausfüllen zu lassen.

Q4. Wie oft sollten Sie als Führungskraft die Leistung Ihres Teams bewerten?

Sie können Ihr Team jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder in kürzeren Abständen überprüfen. Bei einigen Projekten oder Rollen, die besonders wichtig sind, kann eine häufigere Bewertung sinnvoll sein.

Je nach den Bedürfnissen der Organisation müssen Sie ein Gleichgewicht finden, das eine regelmäßige Überprüfung gewährleistet, ohne unnötigen Stress zu verursachen. Berücksichtigen Sie den Workload und die Notwendigkeit eines aussagekräftigen Feedbacks.

Q5. Wie können Sie den Leistungsbewertungsprozess für Ihr Team transparent und fair gestalten?

Transparenz und Fairness bei den Leistungsbewertungen Ihres Teams lassen sich am besten dadurch gewährleisten, dass Sie die Erwartungen und Leistungskriterien im Voraus klar kommunizieren. Verwenden Sie nach Möglichkeit messbare und objektive Metriken.

Planen Sie Gespräche im Anschluss an die Leistungsbeurteilung, um das Feedback zu besprechen, Fragen zu beantworten und Klarstellungen vorzunehmen. Fördern Sie eine offene Kommunikation und gehen Sie auf alle Bedenken ein, die Ihr Team in Bezug auf bestimmte Projekte oder das gesamte Management hat.

Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter wann immer möglich in die Einstellung ihrer Ziele ein. Dadurch wird die Eigentümerschaft gefördert und die Erreichung der individuellen Ziele unterstützt.