So erstellen Sie ein erfolgreiches Wettbewerbs-Dashboard

Eine der ersten Lektionen, die Unternehmer an der Business School lernen, ist, dass der Wettbewerb nicht der Feind ist. Überraschend, oder?

Sicher, Ihre Hauptkonkurrenten können manchmal nervig sein, aber der Wettbewerb hält uns auf Trab. Er zwingt uns dazu, ständig Daten zu vergleichen, unsere Produkte und Marketingstrategie zu verfeinern, und – als Bonus – kann er sogar zu besseren Angeboten für Kunden führen.

Vor allem aber könnte ein Mangel an Wettbewerb einfach bedeuten, dass es gar keine Kunden gibt, um die man kämpfen könnte.

Diese Fokussierung auf bestimmte Wettbewerber ist unerlässlich, um als Geschäft erfolgreich zu sein.

Glücklicherweise gibt es einen effizienten Weg, dies zu erledigen, der Ihnen keine schlaflosen Nächte bereitet: Monitoring-Tools, die Websites überprüfen, und ein Wettbewerbs-Dashboard.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Wettbewerbs-Dashboard erstellen können, und stellen einige Best Practices für dessen effektive Nutzung vor.

Was ist ein Wettbewerbs-Dashboard?

Ein Wettbewerbs-Dashboard ist ein dynamisches Echtzeit-Dokument, das alle Details, Erkenntnisse und Metriken zu Ihren Mitbewerbern erfasst.

Mit einem gut gepflegten Wettbewerbs-Dashboard hat Ihr gesamtes Unternehmen einen Platz an der Front, um das Geschehen außerhalb des Unternehmens zu beobachten. Ein effektives Wettbewerbs-Dashboard hilft Ihnen, schneller auf Marktereignisse zu reagieren, in Ihrem Bereich wettbewerbsfähig zu bleiben und klügere Entscheidungen im Geschäft zu treffen.

Wichtige Schlüsselkomponenten eines Wettbewerbs-Dashboards

Ein gutes Wettbewerbs-Dashboard überhäuft Sie nicht einfach mit Daten, sondern liefert Ihnen visuelle Darstellungen. Grafiken, Diagramme und Datenkarten bieten schnelle, leicht verständliche Einblicke, sodass Teams fundierte Entscheidungen treffen können, ohne sich durch seitenweise Daten wühlen zu müssen.

Hier sind die wesentlichen Komponenten eines erfolgreichen Wettbewerbs-Dashboards.

1. Wettbewerberprofile

Das Herzstück jedes Dashboards ist ein detailliertes Profil für jeden wichtigen Wettbewerber. Dabei geht es um Alles – von der Unternehmensgeschichte über Produktaufschlüsselungen bis hin zu Umsatzschätzungen. Stellen Sie sich das als eine Art Dossier über Ihre wichtigsten Branchenkonkurrenten vor – immer griffbereit, wenn Sie Einblick in deren strategisches Denken gewinnen möchten.

2. Marktpositionierung

Dieser Abschnitt bietet Ihnen eine klare Echtzeit-Ansicht darüber, wie sich Ihre Konkurrenten positionieren. Richten sie sich an bestimmte Branchen? Legen sie den Schwerpunkt auf das Kundenerlebnis? Heben sie „branchenführende“ Features hervor? Wenn Sie diese Informationen auf einen Blick haben, können Sie Lücken oder Überschneidungen erkennen und Ihre Botschaften so anpassen, dass Sie sich von der Masse abheben.

3. Produkt- und Feature-Vergleich

Durch direkte Produkt- und Feature-Vergleiche können Sie ganz einfach die Nachverfolgung durchführen, wer was anbietet. So können Ihre Teams erkennen, wo Sie führend sind, wo Sie hinterherhinken und wohin sich der Markt als Nächstes entwickeln könnte.

4. Preis- und Aktion-Tracker

Wenn Sie die Preise und Aktionen Ihrer Mitbewerber im Blick behalten, werden Sie nicht von plötzlichen Rabattaktionen oder Preisänderungen überrascht. Diese Komponente hilft sowohl dem Marketing als auch dem Vertrieb, wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Verkaufsargumente und Kampagnen anzupassen.

5. Analyse der Kundenstimmung

Erhalten Sie einen Einblick in das, was Kunden wirklich denken – über Sie und Ihre Konkurrenten. Diese Analyse sammelt Feedback aus Bewertungen, sozialen Medien und Foren und zeigt Ihnen, was bei Kunden Anklang findet und was Stirnrunzeln hervorruft, damit Sie den Erwartungen des Marktes gerecht werden können.

6. SWOT-Analyse

Diese klassische Aufschlüsselung (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) für jeden Wettbewerber macht es einfach, deren Schwachstellen und ungenutzte Bereiche mit Wachstumspotenzial zu erkennen. Eine gut aktualisierte SWOT-Analyse ist ein sofort umsetzbarer Plan für Vertrieb und Produktentwicklung, um etwaige Schwachstellen auszunutzen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Einstieg zu finden und Ihre Analyse zu strukturieren, versuchen Sie es doch einmal mit SWOT-Vorlagen.

7. Leistungsbenchmarks

Verfolgen Sie die Leistungskennzahlen (KPIs) Ihrer Konkurrenten – wie Web-Traffic, Social-Media-Interaktion und Markenerwähnungen. Es ist, als hätten Sie im Hintergrund eine Anzeigetafel, damit Sie genau wissen, wo Sie auf dem Markt stehen!

8. Gewinn-Verlust-Analyse

Zu wissen, warum Sie gegen einen Wettbewerber gewinnen (oder verlieren), ist eine entscheidende Information. Diese Komponente ermöglicht es dem Vertrieb, die Nachverfolgung von Wettbewerbserfolgen und -niederlagen durchzuführen und aufzudecken, welche Argumente, Features oder Einwände geschäftsentscheidend waren und welche den Abschluss gesichert haben.

📌 Zusätzlich zu diesen Grundlagen ist es auch sinnvoll, einen kontinuierlichen Feed mit Nachrichtenartikeln, Pressemitteilungen und Branchenentwicklungen rund um Ihre Konkurrenten als Anhang Ihres Dashboards zu integrieren, damit Sie stets über deren Aktivitäten und Taktiken auf dem Laufenden sind.

Warum ein Dashboard zur Wettbewerbsanalyse nutzen?

Wahrscheinlich erledigt jedes Team in Ihrem Unternehmen bereits in gewissem Umfang Wettbewerbsanalysen. Ihr CEO sondiert mögliche Partnerschaftsmöglichkeiten

Die Marketingabteilung ist damit beschäftigt, die Produkte und die Positionierung der Wettbewerber zu analysieren, um ihre Kampagnen zu optimieren.

Der Vertrieb arbeitet an Battle Cards, um potenzielle Kunden, die die Konkurrenz im Blick haben, auszumanövrieren Aber hier ist der Haken: Ohne ein zentrales Wettbewerbs-Dashboard bleiben all diese wichtigen Erkenntnisse in Silos eingeschlossen, und Teams verrichten oft doppelte Arbeit.

Ein gut gestaltetes Dashboard verschafft Teams sofortige Sichtbarkeit auf neue Entwicklungen, Produkteinführungen oder Veränderungen in den Strategien der Wettbewerber. Diese Flexibilität hilft Ihnen, immer einen Schritt voraus zu sein.

Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung und die Führungskräfte sind endlich auf einer Wellenlänge – im wahrsten Sinne des Wortes.

Hier finden Sie eine detaillierte Liste von Gründen, warum Sie sich die Mühe machen sollten, ein Wettbewerbs-Dashboard zu erstellen:

Mehr Daten, intelligentere Entscheidungen: Anstatt nur Ihre eigenen Inhalte zu betrachten, erhalten Sie Einblick in die Strategien Ihrer Konkurrenten, sodass Sie datengestützte Entscheidungen treffen können

Lernen Sie aus den Fehlern anderer: Zu beobachten, wie sich die Geschäftsstrategien Ihrer Konkurrenten auswirken, kann wie ein kostenloser Meisterkurs sein. Indem Sie deren Erfolge und Misserfolge analysieren, vermeiden Sie es, in dieselben Fallstricke zu tappen.

Bleiben Sie am Pulse der Branche: Wenn Sie wissen, was Ihre Konkurrenten tun, behalten Sie den Überblick über Trends in Ihrer Nische und erhalten ein besseres Gespür für die Entwicklungen in Ihrer Branche, was das Brainstorming neuer Ideen erleichtert.

Entdecken Sie ihr Erfolgsgeheimnis: Durch die Nachverfolgung Ihrer Konkurrenten können Sie deren Strategien oft nachverfolgen und so die Schlüssel zu ihrem Erfolg aufdecken – als hätten Sie einen Spickzettel für das große Spiel.

Kurz gesagt: Ein Dashboard zur Wettbewerbsanalyse speichert nicht nur Daten, sondern ist das taktische Handbuch, das jedes Team braucht. Es sorgt dafür, dass alle an einem Strang ziehen, fokussiert und flexibel bleiben – wie eine Geheimwaffe, mit der kein Konkurrent gerechnet hat.

Lesen Sie auch: 10 kostenlose Vorlagen für Branchenanalysen zur Nachverfolgung der Konkurrenz

So erstellen Sie ein effektives Wettbewerbs-Dashboard

Die Erstellung eines Wettbewerbs-Dashboards in ClickUp ist ein zusätzlicher Vorteil für Ihr Geschäft.

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität, die darauf ausgelegt ist, Ihre Arbeit zu zentralisieren. Mit Features für Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit in Echtzeit und benutzerdefinierten Dashboards ermöglicht sie Teams den Aufbau eines nahtlosen, gemeinsam nutzbaren Hubs für die Wettbewerbsanalyse, der für alle zugänglich und anpassbar ist.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung eines Dashboards, das Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Schritt 1: Richten Sie einen eigenen Bereich in ClickUp ein

Schaffen Sie mit den anpassbaren Spaces von ClickUp einen zentralen hub für Ihr Unternehmen

Erstellen Sie zunächst ein ClickUp-Konto oder melden Sie sich an und richten Sie einen eigenen Space für Ihr Wettbewerbs-Dashboard ein.

Dieser Bereich wird zu Ihrer Datenzentrale, in der Sie alle Informationen über Ihre Konkurrenten bündeln.

Betrachten Sie ClickUp Spaces als Ihre Zentrale für Wettbewerbsanalysen.

Lesen Sie auch: Die 15 besten kostenlosen Tools zur Wettbewerbsanalyse für Unternehmen

Schritt 2: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für wichtige Metriken hinzu

Mit ClickUp können Sie Ihrem Dashboard benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um wichtige Metriken wie Marktanteil, Kundenstimmung und Umsatzzahlen zu verfolgen.

Erstellen Sie in ClickUp so viele benutzerdefinierte Felder, wie Sie benötigen, und passen Sie diese an Ihre spezifischen Projekte an

Mithilfe der benutzerdefinierten Felder von ClickUp können Sie diese Felder speziell darauf zuschneiden, die wichtigsten Wettbewerber zu verfolgen oder Wettbewerbsstrategien zu analysieren, was Ihnen hilft, relevant und fokussiert zu bleiben.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Gantt-Diagramme von ClickUp, um Zeitleisten und Abhängigkeiten für Projekte zur Wettbewerbsanalyse zu visualisieren. Sie eignen sich perfekt, um den Überblick zu behalten und Lücken in Ihrer Wettbewerbsanalysestrategie aufzudecken.

Schritt 3: Verwenden Sie ClickUp-Dashboards, um Daten zu visualisieren

Und jetzt zum spannenden Teil – der Datenvisualisierung!

Mit ClickUp Dashboards können Sie die Nachverfolgung von KPIs durchführen, Dashboards zur Wettbewerbsanalyse einsehen und all diese Informationen mithilfe von Grafiken, Scorecards und Fortschrittsleisten sinnvoll auswerten.

Möchten Sie die Leistung der erfolgreichsten Keywords überwachen oder die Nachverfolgung von Veränderungen bei Markttrends durchführen? Dashboards liefern Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Branche und das Verbraucherverhalten, die ebenso informativ wie ansprechend gestaltet sind.

Verfolgen Sie die Produktivität Ihres Teams mit ClickUp-Dashboards und visualisieren Sie wichtige KPIs wie die Sprint-Geschwindigkeit

Verabschieden Sie sich von manuellen Aktualisierungen!

Die Integrationen von ClickUp mit tools wie Google Analytics und HubSpot (sowie Hunderten weiteren über Zapier) ermöglichen eine automatische Datenerfassung. So bleibt Ihr Wettbewerbs-Dashboard automatisch auf dem neuesten Stand, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Jetzt können Sie mehr Zeit mit der Strategieentwicklung verbringen und weniger Zeit damit, Tabellen zu aktualisieren.

Lösen Sie HubSpot-Aktionen basierend auf Änderungen des ClickUp-Aufgaben-Status mit einem einzigen Klick als Auslöser aus

Schritt 5: Arbeiten Sie gemeinsam mit ClickUp-Dokumenten und ClickUp-Whiteboards

Für die Zusammenarbeit mit Ihrem Team sind ClickUp Docs und ClickUp Whiteboards unverzichtbar.

Steigern Sie Ihre Dokumentenproduktivität mit den umfangreichen Formatierungsmöglichkeiten und Slash-Befehlen von ClickUp Docs für schnelleres Arbeiten

ClickUp Docs bietet einen zentralen hub für all Ihre Recherchen, Wettbewerberprofile und Strategien. Sie können Kommentare hinzufügen, diese mit dem Team freigeben und sogar direkt in Aufgaben in ClickUp integrieren.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie gleichzeitig Brainstorming betreiben und Erkenntnisse mit Mindmaps, Haftnotizen, Zeichenwerkzeugen und Textmarkern analysieren. Nutzen Sie diese Funktionen für virtuelle Whiteboard-Sitzungen – ganz ohne quietschende Marker.

Sehen Sie, woran Ihr Team gerade arbeitet, und arbeiten Sie mit ClickUp Whiteboards von überall aus gemeinsam an Projekten

Ihr Marketingteam kann beispielsweise ClickUp-Whiteboards nutzen, um Ideen zu sammeln, wie sich Ihr Produkt von einem führenden Wettbewerber abheben lässt. Es kann Strategien entwerfen und Ideen mithilfe von Haftnotizen miteinander verknüpfen. Außerdem kann es ClickUp-Aufgaben und -Dokumente mit den Whiteboards verknüpfen, um Maßnahmen zuzuweisen und zu verfolgen.

Wissen Sie, was das bedeutet? Zusammenarbeit in Echtzeit mit visuellen Darstellungen, die dabei helfen, effektiver Strategien zu entwickeln.

Lesen Sie auch: So erstellen Sie ein Produktmanagement-Dashboard

Schritt 6: Planen Sie regelmäßige Überprüfungen ein, um die Nase vorn zu behalten

Mit ClickUp können Sie regelmäßige Überprüfungen Ihres Wettbewerbs-Dashboards planen. So verpassen Sie keine wichtigen Neuigkeiten.

Diese Kontinuität hilft Ihnen, schnell zu reagieren, wenn ein Wettbewerber etwas Neues auf den Markt bringt.

Regelmäßige Überprüfungen sind der Schlüssel dazu, dass das Wettbewerbsanalyse -Dashboard relevant und umsetzbar bleibt.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Brain für automatisierte Fortschrittsberichte. Der KI-Assistent kann Ihre Daten durchforsten und Erkenntnisse liefern, sodass Sie nicht selbst danach suchen müssen. Stellen Sie ClickUp Brain einfach eine Frage in natürlicher Sprache, und es liefert Ihnen die Antworten innerhalb von Sekunden.

Bonus-Tipp: Nutzen Sie die Vorlage für Wettbewerbsanalysen von ClickUp für einen schnellen Einstieg

Diese Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Ihre Wettbewerbslandschaft mit der Vorlage für Wettbewerbsanalysen von ClickUp

Die Vorlage für Wettbewerbsanalysen von ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie für die Analyse Ihrer Mitbewerber benötigen.

Es bietet ein interaktives Whiteboard, auf dem Sie Ihre Erkenntnisse frei hinzufügen, anpassen und positionieren können.

Jeder Quadrant zeigt, wie verschiedene Elemente anhand Ihrer festgelegten Metriken abschneiden, und verfügt über eine praktische Legende, die Ihnen den Überblick sichert.

Mit dieser Vorlage können Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Mitbewerber identifizieren, die Branchenlandschaft verstehen und Strategien entwickeln, um immer einen Schritt voraus zu sein – ganz gleich, ob Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen oder ein bestehendes erweitern.

Best Practices für die Nutzung von Wettbewerbs-Dashboards

56 % der Führungskräfte nutzen Wettbewerbsinformationen, um ihre potenziellen Konkurrenten zu beobachten und Strategien zur Eroberung neuer Märkte in den nächsten drei Jahren zu entwickeln.

Das bedeutet, dass Sie nicht der Einzige sind, der an einem Wettbewerbs-Dashboard arbeitet.

Wie stellen Sie also sicher, dass es so effektiv wie möglich ist? Hier sind ein paar Tipps.

1. Beginnen Sie mit den Grundlagen und erweitern Sie dann

Die Erstellung eines Wettbewerbs-Dashboards muss nicht einschüchternd sein.

Konzentrieren Sie sich zunächst auf das Wesentliche: Wählen Sie einige wichtige Metriken aus, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind, und bauen Sie darauf auf. Qualität und Beständigkeit sind hier das A und O.

2. Gehen Sie in die Tiefe, aber verzetteln Sie sich nicht

Es ist verlockend, jeden Wettbewerber im Blick zu behalten, aber wenn Sie nicht über eine ganze Armee von Rechercheuren verfügen, ist das kaum zu bewältigen. Die 80/20-Regel wirkt Wunder.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre größten Bedrohungen : Richten Sie Ihr Augenmerk auf die 1–3 Wettbewerber, die das größte Risiko für Ihr Geschäft darstellen

Seien Sie auf Überraschungen gefasst: Behalten Sie kleinere Akteure oder indirekte Wettbewerber im Auge – sie könnten die nächste große disruptive Idee haben

3. Machen Sie das Überprüfen zur Gewohnheit

Legen Sie einen regelmäßigen Zeitplan für Dashboard-Aktualisierungen und -Überprüfungen fest.

So bleiben Ihre Daten immer auf dem neuesten Stand und Ihr Team kann fundierte Entscheidungen treffen. Durch die Synchronisierung dieser Auswertungen mit wichtigen Strategiemethoden erzielen Sie noch mehr Wirkung.

4. Nutzen Sie Technologie zu Ihrem Vorteil

Automatisieren Sie die Datenerfassung mit Tools wie Web-Scrapern und Social-Media-Monitoren. Visuelle Darstellungen – wie Diagramme, Grafiken und Heatmaps – machen Trends auf einen Blick erkennbar.

Sie können sogar KI-Tools für die Wettbewerbsanalyse nutzen, um große Datenmengen mit weitaus größerer Genauigkeit und Geschwindigkeit zu verarbeiten, als dies Menschen können.

5. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit Kundenfeedback

Vergleichen Sie das Angebot Ihrer Konkurrenten mit den Bedürfnissen Ihrer Benutzer.

Beobachten Sie die Resonanz in den sozialen Medien und Bewertungen, um einzuschätzen, wie Verbraucher die Schritte der Konkurrenz bewerten, und nehmen Sie fundierte Anpassungen vor, die auf der tatsächlichen Stimmung der Benutzer basieren.

6. Planen Sie für jede Situation

Führen Sie regelmäßig „Was-wäre-wenn“-Szenarien durch, um die Handlungen Ihrer Konkurrenten zu antizipieren.

Bleiben Sie agil, indem Sie Flexibilität in Ihre Roadmap einbauen – sei es, weil ein Wettbewerber ein brandneues Feature auf den Markt bringt oder eine unerwartete Übernahme tätigt.

7. Verbessern Sie Ihr Dashboard kontinuierlich

Passen Sie Ihre Metriken regelmäßig an, basierend auf dem, was wirklich wichtig ist.

Holen Sie Feedback von Ihrem Team ein, wie die Erkenntnisse über Wettbewerber die Form seiner Arbeit beeinflussen, und führen Sie Retrospektiven durch, um aus früheren Entscheidungen zu lernen.

Als dieser Wettbewerber sein auffälliges Analyse-Dashboard veröffentlichte, haben Sie als Reaktion darauf den richtigen Weg eingeschlagen?

Lesen Sie auch: Die 11 besten Tools für die Berichterstellung und -Softwareprogramme

8. Verlieren Sie Ihr Ziel nicht aus den Augen

Man lässt sich leicht von den Schritten der Konkurrenz mitreißen, aber lassen Sie sich davon nicht von Ihrer Vision abbringen.

Sie müssen nicht auf jede Veränderung reagieren – manchmal ist es am besten, erst einmal abzuwarten, wie der Markt reagiert, bevor Sie Ihre Strategie ändern.

Beispiele für Wettbewerbs-Dashboards

Sind Sie bereit, einige Vorlagen für Wettbewerbs-Dashboards in Aktion zu sehen?

Diese Beispiele zeigen Ihnen, wie ClickUp Ihnen dabei helfen kann, Erkenntnisse zu gewinnen, die Konkurrenz zu beobachten und effektive Strategien zu entwickeln.

Vorlage für die Preisgestaltung bei Wettbewerbsanalysen

Diese Vorlage herunterladen Identifizieren Sie Chancen und Risiken auf dem Markt, indem Sie mithilfe der ClickUp-Vorlage für Wettbewerbsanalysen eine gründliche Wettbewerbsanalyse durchführen.

Den Überblick über die Preisgestaltung der Wettbewerber zu behalten, ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils.

Mit der Preisvorlage für Wettbewerbsanalysen von ClickUp können Sie Preisdaten von Wettbewerbern sammeln und analysieren, verschiedene Preisstrategien vergleichen und Kundensegmente identifizieren, die Sie mit benutzerdefinierten Angeboten ansprechen können.

Die Vorlage bietet einen klaren Überblick über die Preisstrukturen der Wettbewerber, liefert Einblicke in potenzielle Preisvorteile und hilft Ihnen dabei, Ihre eigene Preisstrategie auf der Grundlage von Markterkenntnissen zu optimieren.

Vorlage für Marktanalyse

Diese Vorlage herunterladen Treffen Sie datengestützte Entscheidungen, um Ihre Produkt- und Marktstrategie mit der ClickUp-Vorlage für Marktanalysen zu verbessern

Möchten Sie wissen, wo Ihr Produkt auf dem Markt steht?

Die Marktanalyse-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen Matrizen und verschiedene Ansichten zur Visualisierung von Markttrends und der Leistung Ihrer Mitbewerber, sodass Sie Ihren nächsten Schritt leichter planen können.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, wichtige Markttrends und Kundenverhalten zu erkennen, bietet eine detaillierte Ansicht der Wettbewerbslandschaft und unterstützt Sie bei der Einschätzung der Größe des Marktes und der Wachstumschancen für eine bessere Entscheidungsfindung.

Vorlage für die SEO-Wettbewerbsanalyse

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie eine erfolgreiche Suchstrategie mit der SEO-Wettbewerberanalyse-Vorlage von ClickUp

Übertreffen Sie die Konkurrenz mit der SEO-Wettbewerberanalyse-Vorlage von ClickUp.

Mit diesem tool können Sie die SEO-Strategien Ihrer Konkurrenten analysieren, Chancen erkennen und die Nachverfolgung Ihres Fortschritts durchführen – so erhalten Sie die notwendigen Erkenntnisse, um Ihre SEO-Maßnahmen zu optimieren.

Die Vorlage zeigt, auf welche Keywords Wettbewerber abzielen und welche Strategien sie für den Inhalt verfolgen. Sie hebt Bereiche hervor, in denen Sie Ihre SEO verbessern können, um Wettbewerber zu übertreffen, und überwacht Veränderungen in der SEO-Performance der Wettbewerber, damit Sie Ihre Strategie bei Bedarf anpassen können.

Halten Sie Ihre Freunde nah und Ihre Konkurrenten noch näher – mit ClickUp

Wir haben mit einer Lektion begonnen, also lassen Sie uns mit einer weiteren abschließen, einverstanden?

Nur ein Narr lernt aus seinen eigenen Fehlern. Der Weise lernt aus den Fehlern anderer.

Nur ein Narr lernt aus seinen eigenen Fehlern. Der Weise lernt aus den Fehlern anderer.

Die Wettbewerbsanalyse hat sich zu einem der wichtigsten Tools im Toolkit des Business-Bereichs des 21. Jahrhunderts entwickelt.

Wenn viel auf dem Spiel steht, können Ihre Konkurrenten zu Ihren besten Lehrern werden, und Sie können es sich nicht leisten, ihren nächsten Schritt zu verpassen.

Mit ClickUp erhalten Sie das Komplettpaket: anpassbare Dashboards, aufschlussreiche Analysen und Tools für die Zusammenarbeit wie ClickUp Docs und Whiteboards, damit Ihr Team immer synchronisiert bleibt. Das ist alles, was Sie brauchen, um Ihren Mitbewerbern einen Schritt voraus zu sein.

Sind Sie bereit, es auszuprobieren? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!