Die 15 besten Online-Tools für die Zusammenarbeit im Jahr 2026 (kostenlos & kostenpflichtig)

In ihren Lebensläufen sind alle „Teamplayer“, bis es darauf ankommt, tatsächlich mit verteilten Teams zusammenzuarbeiten. Dann kommen all Ihre Fähigkeiten zur Zusammenarbeit und Kommunikation zum Tragen und werden auf eine harte Probe gestellt.

Ohne die richtigen Apps für die Zusammenarbeit scheitern selbst die stärksten Teams an schlechter Kommunikation oder mangelnder Koordination.

Effektive Online-Tools für die Zusammenarbeit können die Art und Weise, wie Ihre Teammitglieder (insbesondere diejenigen, die remote oder in einer hybriden Arbeitsumgebung arbeiten) miteinander in Verbindung treten, kommunizieren und zusammenarbeiten, erheblich verbessern. Als reines Remote-Team haben wir bei ClickUp mehrere dieser Team-Kollaborationsprogramme in verschiedenen Projekten und für unterschiedliche Stakeholder getestet.

In diesem Blogbeitrag haben wir die besten davon für Sie ausgewählt. Lesen Sie weiter, wenn Sie nach tools suchen, die Ihre verteilten, hybriden oder Remote-Teams durch leistungsstarke Teamarbeit und Zusammenarbeit von gut zu großartig machen.

Bevor wir auf die einzelnen Plattformen eingehen, hier eine kurze Übersicht über alle Tools, die wir in die engere Wahl gezogen haben, und wie sie zur Verbesserung der Teamsynergie eingesetzt werden können:

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestütztes Aufgabenmanagement, Chat, Whiteboards, Dokumente, Vorlagen, Bildschirmaufzeichnung, Integrationen Kleine bis große Teams von Unternehmen, die ein zentrales Projektmanagement und eine zentrale Kommunikation benötigen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Google Docs Gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit, Versionskontrolle, Cloud-Speicher über Drive, Google Workspace-Integration Einzelpersonen und Teams, die gemeinsam an Dokumenten und Inhalten arbeiten Free-Plan verfügbar (15 GB); kostenpflichtige Pläne ab 8,40 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Slack Kanäle, Direktnachrichten, Video-/Audioanrufe, Slack-KI-Zusammenfassungen, Integrationen mit Tools wie ClickUp Kleine bis große Teams, die eine schnelle, durchsuchbare Kommunikation benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 8,75 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Zoom Videokonferenzen, Bildschirmfreigabe, Whiteboards, Breakout-Räume, KI-Assistent für Zusammenfassungen Verteilte Teams, die hochwertige virtuelle Meetings und Webinare benötigen Kostenloser Free-Plan verfügbar (40-Minuten-Limit); kostenpflichtige Tarife ab 15,99 $/Host/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Asana Aufgabenzuweisungen, verschiedene Ansichten (Kanban, Zeitleiste, Kalender), Automatisierung, Asana KI Kleine bis mittelgroße Teams mit geringer oder mittlerer Größe, die Aufgaben und Projekt-Meilensteine verfolgen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Trello Kanban-Boards, Listen/Karten, visuelle Anzeigen zum Aufgabenfortschritt, Atlassian-KI für die Automatisierung Einzelpersonen und kleine Teams, die einfache, visuelle Projekte verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 6 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Miro Whiteboards, Haftnotizen, Mindmaps, Design-Thinking-Tools, Miro AI für Flussdiagramme und Zusammenfassungen Kreative und hybride Teams, die visuell Ideen entwickeln und in Workshops zusammenarbeiten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 8 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen GitHub Versionskontrolle, Pull Requests, Code-Review, Copilot KI, Zusammenarbeit in der Community Entwicklerteams, die Codebasen verwalten und bei der Open-Source-Zusammenarbeit Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 4 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Figma UI-Design in Echtzeit, Prototyping, Kommentarfunktion, gemeinsames Whiteboard, Figma KI Design- und Produktteams, die gemeinsam an digitalen Schnittstellen arbeiten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 20 $ pro Platz und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Airtable Hybrid aus Tabellenkalkulation und Datenbank, Workflow-Automatisierungen, benutzerdefinierte Apps, Airtable-KI Ops-, Inhalt- und Produktteams, die strukturierte, kollaborative Workflows aufbauen Kostenloser Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Monday.com Benutzerdefinierte Dashboards, Automatisierungen, visuelle Workflows, KI-Blöcke für Datenaufgaben Projekt- und funktionsübergreifende Teams, die Prozesse in großem Maßstab benutzerdefiniert anpassen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 12 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Microsoft Teams Team-Chat, Meetings, gemeinsame Dateiarbeit, gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit, Copilot-KI-Integration Mittelständische bis große Teams, die Microsoft 365 für die interne Zusammenarbeit nutzen Bezahlte Pläne beginnen bei 4 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Canva Drag-and-Drop-Design, Team-Vorlagen, Magic Write und KI für die Umwandlung von Text in Video, Marken-Kits Marketing- und Kreativteams, die gemeinsam Inhalte erstellen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 14,99 $/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Notion Dokumente, Datenbanken, Wikis, Projekt-Tracker, anpassbare Seiten, Notion KI zum Schreiben/Suchen Start-ups und Teams, die flexible All-in-One-Workspaces aufbauen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 12 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Dropbox Cloud-Speicher, sichere Dateifreigabe, Nachverfolgung von Dokumenten, Dropbox-KI für Zusammenfassungen und Suche Teams, die eine Sicherheit bei der Dateiverwaltung mit Integrationsmöglichkeiten für die Zusammenarbeit benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 11,99 $/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Wir werden nun die beste Online-Kollaborationssoftware ausführlich unter die Lupe nehmen – damit Sie die für Sie am besten geeignete Lösung auswählen können, damit Ihr Team auf Hochtouren läuft.

1. ClickUp (Das beste All-in-One-Tool für die Online-Zusammenarbeit, unterstützt durch KI)

Starten Sie mit ClickUp Arbeiten Sie reibungslos mit Ihren gesamten Teams zusammen, indem Sie ClickUp nutzen, um Dokumente zu erstellen, Aufgaben zuzuweisen und diese auf einer einzigen Plattform zu verfolgen

Ist Ihr Tech-Stack ein Sammelsurium aus Tools für die Teamzusammenarbeit? Slack für schnelle Updates, E-Mails für längere Korrespondenz, Notizen in Google Docs, Microsoft Teams für Video-Konferenzen und Miro für Whiteboards?

Unzusammenhängende Tools verursachen Ihnen und Ihrem Team viel Arbeit: täglich über 1200 Umschaltungen zwischen verschiedenen Apps, wöchentlich mehr als 4 Stunden, die Sie damit verbringen, sich wieder auf die Arbeit einzustellen, und unglaubliche 61 % Ihrer Zeit, die Sie damit verbringen, Informationen in verstreuten Systemen zu aktualisieren, zu suchen und zu verwalten.

Aus diesem Grund ist ClickUp unsere erste Empfehlung als bestes Online-Tool für die Zusammenarbeit.

Als Alleskönner-App für die Arbeit vereint sie Ihre Aufgaben, Unterhaltungen und Ihr Wissen in einem KI-gestützten Betriebssystem für Produktivität, das Ihnen hilft, Dinge zu erledigen – schneller und ohne Hunderte von Euro in tools zu investieren, die nicht miteinander kommunizieren.

👀 Wussten Sie schon? Teams, die ClickUp nutzen, berichten: Wöchentlich mehr als 3 Stunden Zeitersparnis

3 oder mehr Apps zusammengefasst/ersetzt

Bessere Zusammenarbeit bei geringeren Kosten

Nutzen Sie die leistungsstarken Kollaborationsfunktionen von ClickUp, wie ClickUp Whiteboards zum Brainstorming von Inhalten und Kampagnenideen, ClickUp Docs zum gemeinsamen Erstellen und Bearbeiten von allem, von SOPs und Verträgen bis hin zu internen Wikis, ClickUp Clips zum Aufnehmen von teilbaren Videos – die Liste lässt sich fortsetzen (schauen Sie im Abschnitt „Wichtigste Features“ vorbei, wenn Sie eine kurze Zusammenfassung wünschen). Und natürlich können Sie alle Aufgaben in jedem Projekt mit ClickUp Aufgaben verwalten.

Das Highlight für die Teamzusammenarbeit ist jedoch zweifellos ClickUp Chat. Nur selten, wenn überhaupt, bietet eine App für Projektmanagement eine voll ausgestattete, integrierte Chat-Plattform für die Zusammenarbeit in Echtzeit oder asynchron. Arbeit und Diskussionen über die Arbeit werden oft in separaten Tools isoliert, was zu Ineffizienzen führt.

Nutzen Sie den ClickUp-Chat, um in Echtzeit mit Ihren Kollegen zu chatten – ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen

In dieser Hinsicht hat ClickUp Chat für uns einen entscheidenden Unterschied gemacht.

Unterhaltungen laufen jetzt parallel zur Arbeit : Ob Kampagnen-Aufgabe, Brand-Sprint oder Produkteinführung – jede Unterhaltung bleibt direkt in unseren Aufgaben, Listen und Spaces verknüpft. Kein mühsames Durchforsten von losgelösten Direktnachrichten mehr und keine Fragen wie „Wo ist der Kontext?“

Ideen werden sofort in die Tat umgesetzt : Wenn während einer Unterhaltung eine großartige Idee oder ein Feedback auftaucht, wandeln wir diese Nachricht einfach in eine Aufgabe um – ohne den Chat zu verlassen. Das hat unseren gesamten Marketing-Workflow reibungsloser gemacht

Die Zusammenarbeit findet endlich an einem Ort statt : Während wir Dokumente bearbeiten, Briefings aktualisieren oder Zeitleisten überprüfen, chattet das Team live – innerhalb desselben Workspaces*. Kein Wechsel zwischen verschiedenen Tools. Keine spätere Synchronisierung

Keine Flut an Benachrichtigungen mehr : ClickUp benachrichtigt uns nur, wenn es relevant ist, und das ist enorm hilfreich, um konzentriert zu bleiben – besonders wenn wir mehrere Produkteinführungen gleichzeitig jonglieren oder kreative Entwürfe prüfen.

Und mit ClickUp Brain verschwenden wir keine Zeit damit, lange Chats zurückzuscrollen. Es fasst Diskussionen zusammen, beantwortet Fragen und hält uns auf Kurs, ohne dass wir uns wiederholen oder den Kontext verlieren. verschwenden wir keine Zeit damit, lange Chats zurückzuscrollen. Es fasst Diskussionen zusammen, beantwortet Fragen und hält uns auf Kurs, ohne dass wir uns wiederholen oder den Kontext verlieren.

Mit ClickUp Chat gehören Kontextwechsel (und kognitive Überlastung) der Vergangenheit an, dank:

Thread-basierte Unterhaltungen, die mit Ihren ClickUp-Aufgaben , Listen, Ordnern und Spaces verknüpft sind: Kein Hin- und Herspringen mehr zwischen Tools oder Chats. Jede Nachricht bleibt mit der Arbeit verbunden, um die es geht

Inline-Erstellung von Aufgaben : Verwandeln Sie jede Nachricht in eine umsetzbare Aufgabe, ohne die Unterhaltung zu verlassen

Zusammenarbeit in Echtzeit : Chatten Sie mit Ihrem Team, während Sie Dokumente bearbeiten, Aufgaben aktualisieren oder Sprints planen – alles an einem Ort

Intelligente Benachrichtigungen : Erhalten Sie Benachrichtigungen nur zu den für Sie relevanten Themen, damit Sie ungestört arbeiten können

KI-Integration: Fassen Sie lange Threads zusammen oder erhalten Sie sofort Antworten auf Fragen – ohne den gesamten Chat erneut lesen zu müssen – mithilfe von : Fassen Sie lange Threads zusammen oder erhalten Sie sofort Antworten auf Fragen – ohne den gesamten Chat erneut lesen zu müssen – mithilfe von ClickUp Brain , der kontextbezogenen KI von ClickUp

Arbeiten Sie zusammen, führen Sie Unterhaltungen durch und wandeln Sie Nachrichten in Echtzeit mit ClickUp Chat in Aufgaben um

📮ClickUp Insight: Über 60 % der Zeit eines Teams wird mit der Suche nach Kontext, Informationen und Elementen verbracht. Kostenlosen Bericht anfordern Laut einer Studie von ClickUp verlieren Teams wertvolle Zeit damit, zwischen verschiedenen tools hin und her zu wechseln. Lesen Sie den Bericht zum Stand der Kommunikation am Arbeitsplatz von ClickUp, um zu erfahren, was wirklich vor sich geht (und wie Sie das Problem beheben können).

ClickUp Brain, der native KI-Assistent von ClickUp, wurde speziell entwickelt, um die Zusammenarbeit zu verbessern und Ihnen zu helfen, mehr aus Ihrem Workspace herauszuholen. Teams nutzen ihn täglich, um besser zu schreiben, aber er kann auch Informationen in Ihren Aufgaben, Dokumenten, Kommunikationskanälen (Chat, Kommentare) und verbundenen Apps durchsuchen und analysieren, um Verbindungen zu erkennen und Ihre Fragen zu beantworten.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain zusammengefasste Status-Updates zu den Aktivitäten in Ihrem Workspace

Und schließlich stehen Ihnen in der ClickUp-Vorlagen bibliothek Dutzende von Vorlagen zur Verfügung, die die Zusammenarbeit vereinfachen*.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie die interne Zusammenarbeit und Kundenbeziehungen ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für Erfolg und Zusammenarbeit

Nehmen Sie zum Beispiel die ClickUp-Vorlage für die Zusammenarbeit im Bereich Kundenerfolg. Sie hilft Ihnen dabei, reibungslose Onboarding-Prozesse für neue Kunden zu gestalten, klare Kommunikationswege mit den Stakeholdern zu etablieren und Aufgaben, Ergebnisse und Fristen zu zentralisieren. Mit dieser Vorlage können Sie außerdem eine visuelle Kollaborationsplattform einrichten, auf der Sie den Fortschritt verfolgen, Transparenz gewährleisten und die Abstimmung zwischen den Stakeholdern erleichtern können – für ein hervorragendes Kundenerlebnis.

Sie können auch die ClickUp-CRM-Vorlage nutzen, um starke Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen. Organisieren Sie Leads, verfolgen Sie Geschäfte über den gesamten Verkaufszyklus hinweg und arbeiten Sie eng mit den Vertriebsteams zusammen. Die Zentralisierung von Daten, die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und datengestützte Erkenntnisse sind ein zusätzlicher Pluspunkt für den Aufbau erfolgreicher Kundenbeziehungen.

Die CRM-Vorlage ist nur eine von vielen projektspezifischen Vorlagen auf ClickUp. Ganz gleich, ob Sie Software entwickeln oder ein Ereignis planen – ClickUp hat eine Vorlage für alle Ihre Anforderungen an die Zusammenarbeit!

⏩ KI-Fähigkeiten: ClickUp AI bietet dialogorientierte, kontextbezogene und rollenbasierte KI-Features wie interaktive Q&A, personalisierte StandUps, Zusammenfassungen von Aufgaben und Dokumenten sowie einen KI-Schreibassistenten mit ClickUp Brain. Autopilot-Agenten in ClickUp übernehmen Workflows autonom – sie erstellen Arbeitsberichte, beantworten wiederkehrende Fragen im gesamten Workspace und überprüfen sogar Inhalte –, sodass Sie sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren können, die wirklich etwas bewirken.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen, weisen Sie Aufgaben zu und führen Sie die Nachverfolgung durch mit ClickUp-Kanban-Boards , und implementieren Sie Automatisierungen für Workflows mit den erweiterten Aufgabenverwaltungs-Features von ClickUp

Arbeiten Sie gemeinsam an Dokumenten mit ClickUp Docs, mit dem Sie in Echtzeit Änderungen vornehmen, Kommentare hinzufügen und den Teams detailliertes Feedback geben können

Planen, organisieren und arbeiten Sie gemeinsam an mehreren Projekten mit ClickUp Aufgaben, um Ihre gesamten Projektaktivitäten und den Team-Workspace zu visualisieren

Freigeben Sie spezifische Informationen und erstellen Sie kurze Videos mit ClickUp Clips, dem neuen Feature, mit dem Sie den Bildschirm aufzeichnen, Videos aufnehmen und visuell kommunizieren können

Verwalten Sie Ihr gesamtes Team mit der ClickUp Remote-Arbeit-Plattform . Damit können Sie gemeinsame Ziele abstimmen, Fortschritte verfolgen und Ihre verteilten und funktionsübergreifenden Teams stressfrei verwalten.

Erstellen Sie automatisierte Projekt-Updates, finden Sie Informationen plattformübergreifend, automatisieren Sie die tägliche Arbeit und verfassen Sie ansprechende Texte mit ClickUp Brain

Ersetzen Sie verstreute Chats und E-Mails durch ClickUp Chat für sofortige Echtzeit-Unterhaltungen, die in Aufgaben, Dokumenten und Projekten eingebettet sind

Führen Sie Brainstormings und effektive Meetings mit dem Team durch, indem Sie Whiteboard-Vorlagen nutzen, um Ideen festzuhalten, Mindmaps zu erstellen, Notizen hinzuzufügen und vieles mehr

Integrieren Sie alle Ihre Plattformen wie Google Tabellen, CRMs und über 1000 Apps mithilfe von ClickUp-Integrationen in einen einzigen Workspace.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Google Workspace für Tools zur Steigerung der Produktivität wie Sheets, Docs usw. nutzen, können Sie Ihre Docs- und Sheets-Dateien in ClickUp-Aufgaben einbetten, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen 🙌

Limitierungen von ClickUp

Die umfangreiche Palette an Features kann für manche Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

In der mobilen App sind nur eingeschränkte Ansichten verfügbar

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Ein Reddit-Benutzer, der von Trello gewechselt ist, sagt:

Wir sind vor etwa 9 Monaten zu ClickUp gewechselt und nutzen es derzeit mit 7 Teammitgliedern als unser primäres tool für Aufgabenmanagement und Planung. Die wichtigsten Vorteile für mich: 1. Erstellen Sie so viele Workspaces > Ordner > Listen, wie Sie möchten, und erstellen Sie Ansichten, die sich über alle Ebenen erstrecken. 2. In allen Ansichten (sei es Kanban, Liste, Workflow usw.) die Möglichkeit, nach so gut wie jedem Attribut (Benutzer, Status, Datum, Projekt, Benutzerdefiniertes Feld usw.) zu gruppieren 3. Die Möglichkeit, innerhalb einer Karte zugewiesene Unteraufgaben zu erstellen und eine Thread-Unterhaltung zu einem Ticket zu führen, ohne den Slack-Feed aller zu überfluten 4. Auf den Seiten „Startseite“ und „Benachrichtigungen“ behalten Sie ganz einfach den Überblick über Änderungen und Aktualisierungen sowie Ihre anstehenden Aufgaben Insgesamt war dies für uns ein wichtiges tool, insbesondere angesichts der zunehmenden Remote-Arbeit, und es wird nun darüber gesprochen, es auf weitere unserer 135 Mitarbeiter auszuweiten.

Wir sind vor etwa 9 Monaten zu ClickUp gewechselt und nutzen es derzeit mit 7 Teammitgliedern als unser primäres tool für Aufgabenmanagement und Planung.

Die wichtigsten Vorteile für mich:

1. Erstellen Sie so viele Workspaces > Ordner > Listen, wie Sie möchten, und erstellen Sie Ansichten, die sich über alle Ebenen erstrecken.

2. In allen Ansichten (sei es Kanban, Liste, Workflow usw.) die Möglichkeit, nach so gut wie jedem Attribut (Benutzer, Status, Datum, Projekt, Benutzerdefiniertes Feld usw.) zu gruppieren

3. Die Möglichkeit, innerhalb einer Karte zugewiesene Unteraufgaben zu erstellen und eine Thread-Unterhaltung zu einem Ticket zu führen, ohne den Slack-Feed aller zu überfluten

4. Auf den Seiten „Startseite“ und „Benachrichtigungen“ behalten Sie ganz einfach den Überblick über Änderungen und Aktualisierungen sowie Ihre anstehenden Aufgaben

Insgesamt war dies für uns ein wichtiges tool, insbesondere angesichts der zunehmenden Remote-Arbeit, und es wird nun darüber gesprochen, es auf weitere unserer 135 Mitarbeiter auszuweiten.

📌 Warum wir es ausgewählt haben: ClickUp bietet unübertroffene Flexibilität mit Aufgaben, Dokumenten, Zielen und Dashboards auf einer einzigen Plattform. Es wird von Teams bevorzugt, die alles unter einem Dach haben möchten – gestützt durch durchweg positive Bewertungen hinsichtlich Vielseitigkeit und Wert.

2. Google Docs (Das beste kostenlose Tool für die Zusammenarbeit an Dokumenten mit Cloud-Speicherdiensten)

über Google Docs

Google Docs ist die erste Wahl unter den Dokumenten-Kollaborationsprogrammen für alle, die Google Workspace nutzen.

Die Schönheit des Tools liegt in seiner Einfachheit. Die übersichtliche Benutzeroberfläche ähnelt auffallend der vertrauten Oberfläche des ursprünglichen Textverarbeitungsprogramms MS Word, nur dass alles auf der Cloud basiert ist. Die Erstellung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten erfolgen direkt in Google Drive, was die Zugänglichkeit weiter erhöht. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, genau festzulegen, wer eine Datei anzeigen, bearbeiten oder kommentieren darf.

Als Teil von Google Workspace können Sie Dokumente gemeinsam in Präsentationen und Tabellen umwandeln und umgekehrt.

⏩ KI-Fähigkeiten: Google Docs integriert KI, um Rechtschreib- und Grammatikkorrekturen vorzuschlagen, die Zusammenarbeit in Echtzeit durch Bearbeitungsvorschläge zu verbessern und die Barrierefreiheit durch Sprachdiktat und Text-to-Speech zu erhöhen. Zukünftige KI-Erweiterungen umfassen die automatische Datenanalyse in Tabellenkalkulationen und Gestaltungsvorschläge in Präsentationen.

Die besten Features von Google Docs

Arbeiten Sie gemeinsam mit anderen Teammitgliedern an Dokumenten und führen Sie gleichzeitig die Bearbeitung durch

Verwalten Sie alle Ihre Dateien und Dokumente sicher im Speicher mit Google Drive, das über erweiterte Features wie Versionskontrolle und Zugriffssteuerung verfügt

Integration mit anderen Google Workspace-Apps wie Google Tabellen, Präsentationen und mehr

Nutzen Sie Google Gemini, den KI-Assistenten in Google Docs, um besser zu schreiben

Limitierungen von Google Docs

Im Vergleich zu anderer spezieller Textverarbeitungssoftware gibt es nur wenige Formatierungsmöglichkeiten und das benutzerdefinierte Erscheinungsbild lässt sich nur schwer anpassen.

Abgesehen von der Dokumentenbearbeitung gibt es nicht viele weitere Features für das kollaborative Projektmanagement

Die Sicherheit sensibler Dokumente könnte ein Problem darstellen, da Links leicht an externe Dritte freigegeben werden können

Preise für Google Docs

Google Docs ist Teil von Google Workspace, das verfügbar ist für:

Kostenlos : Bis zu 15 GB Speicherplatz auf Drive

Business Starter : 8,40 $/Monat pro Benutzer

Business Standard : 16,80 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Google Docs

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (über 28.000 Bewertungen)

Was Benutzer über Google Docs sagen

Ein Reddit-Benutzer gibt an:

Da es sehr benutzerfreundlich ist, ähnlich wie Word, heruntergeladen werden kann und kostenlos ist, ist es meine erste Wahl zum Schreiben, vor allem, weil ich ständig unterwegs bin und Dokumente von meinem Handy aus öffnen kann <3

Da es sehr benutzerfreundlich ist, ähnlich wie Word, heruntergeladen werden kann und kostenlos ist, ist es meine erste Wahl zum Schreiben, vor allem, weil ich ständig unterwegs bin und Dokumente von meinem Handy aus öffnen kann <3

📌 Warum wir es ausgewählt haben: Es ist kostenlos, intuitiv und unterstützt die gemeinsame Bearbeitung und das Kommentieren in Echtzeit – damit ist es die erste Wahl für Teams, die eine schnelle, cloudbasierte Zusammenarbeit an Dokumenten benötigen.

🧠 Wissenswertes: Die Integration von Google Docs in ClickUp kann für Ihr Team einen entscheidenden Unterschied machen: Google Drive-Dateien an ClickUp-Aufgaben anhängen

Durchsuchen und durchsuchen Sie persönliche und Team-Laufwerke, ohne die Plattform zu verlassen

Erstellen Sie Google-Dateien direkt in ClickUp und lassen Sie sie automatisch in Ihrem Google Drive speichern

3. Slack (Gut geeignet für Instant Messaging und Team-Chats)

via Slack

Slack ist eine beliebte Plattform für den Echtzeit-Team-Messaging-Austausch, mit der Sie Updates teilen, an Projekten zusammenarbeiten und über Kanäle, Direktnachrichten, Gruppenchats und Videoanrufe einen vernetzten Online-Arbeitsplatz schaffen können.

Sie können sie für Teamdiskussionen und Direktnachrichten nutzen und sogar eine Verbindung zu externen Stakeholdern herstellen (mithilfe spezieller Gruppen, die Sie mit Slack Connect erstellen können).

⏩ KI-Fähigkeiten: Slack AI bietet intelligente Suche und personalisierte Antworten, Zusammenfassungen von Threads und Kanälen sowie tägliche Übersichten.

💡 Profi-Tipp: ClickUp lässt sich nahtlos in Slack integrieren, sodass Sie Aufgaben direkt aus Unterhaltungen heraus erstellen und Benachrichtigungen in Ihren Slack-Kanälen erhalten können – so bleibt alles übersichtlich organisiert.

Die besten Features von Slack

Führen Sie Video- und Sprachanrufe mit Ihren Slack-Verbindungen

Vereinfachen Sie den Informationsaustausch und Projekt-Updates durch spezielle Kanäle

Nutzen Sie Slack KI, um Informationen in Slack schnell zu finden, Threads zusammenzufassen und eine Übersicht über verpasste Nachrichten zu erhalten

Limitierungen von Slack

Kann bei einer hohen Anzahl an Nachrichten und Kanälen schnell überwältigend werden

Begrenzte Features für das kollaborative Projektmanagement über die Kommunikation hinaus

Die Suche nach älteren Nachrichten kann in großen Teams mühsam sein

Preise für Slack

Free

Pro : 8,75 $/Monat

Business+: 18 $/Monat

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 35.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 23.900 Bewertungen)

Was Benutzer über Slack sagen

Eine Bewertung eines Benutzers auf G2 lautet:

Ich finde, dass Slack eine Plattform ist, die sich ständig verbessert und neue, relevante Features hinzufügt. Dabei ist sie so benutzerfreundlich, dass man sich mühelos in der App und ihren Features zurechtfindet. Außerdem bietet sie eine Vielzahl von Möglichkeiten für die 1:1- oder Teamkommunikation (Video, Audio, Nachrichten – und all dies mit einem oder mehreren Teammitgliedern).

Ich finde, dass Slack eine Plattform ist, die sich ständig verbessert und neue, relevante Features hinzufügt. Dabei ist sie so benutzerfreundlich, dass man sich mühelos in der App und ihren Features zurechtfindet. Außerdem bietet sie eine Vielzahl von Möglichkeiten für die 1:1- oder Teamkommunikation (Video, Audio, Nachrichten – und all dies mit einem oder mehreren Teammitgliedern).

📌 Warum wir es ausgewählt haben: Slack ist (trotz seiner Limite) zum Synonym für Team-Chats geworden. Seine Integrationen, die Suchfunktion und die KI-Zusammenfassungen sorgen dafür, dass gemeinsame Unterhaltungen übersichtlich und durchsuchbar bleiben.

📮ClickUp Insight: Etwa 41 % der Berufstätigen bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation zwischen Teams. Obwohl es einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, verteilen sich die Nachrichten oft auf mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten, was es später erschwert, Informationen wiederzufinden. Mit einer integrierten Lösung wie ClickUp Chat werden Ihre Chat-Threads bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und jederzeit leicht zugänglich sind.

4. Zoom (Das beste Videokonferenz-Tool für verteilte Teams)

über Zoom

Mit Zoom können Sie Videoanrufe tätigen, Online-Demos durchführen, Webinare veranstalten und virtuell mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Es bietet Ihnen fast alles, was Sie von einem Videokonferenz-Tool erwarten, wie selektive Bildschirmfreigabe, Zugriffskontrollen für Meetings, passwortgeschützte Teilnahme, Online-Whiteboards usw. Damit ist es die ideale Team-Kollaborationssoftware für produktive Besprechungen in einer Remote-Umgebung.

⏩ KI-Fähigkeiten: Der AI Companion von Zoom fungiert als digitaler Assistent und bietet Live-Zusammenfassungen von Meetings, intelligente Kapitel und Aktionselemente nach dem Meeting. KI-gestützte Echtzeit-Transkription und -Übersetzung verbessern die Barrierefreiheit, während Smart Gallery und Intelligent Director KI nutzen, um hybride Meeting-Erlebnisse zu optimieren.

💡 Profi-Tipp: Zoom lässt sich mit ClickUp integrieren, sodass Sie Meetings direkt aus Ihren ClickUp-Aufgaben heraus planen, starten und daran teilnehmen können. Und das Beste daran? Wenn das Meeting von einem Benutzer mit einem kostenpflichtigen Zoom-Konto aufgezeichnet wird, werden nach Ende des Meetings ein Link zur Aufzeichnung und das Transkript als Kommentare in der Aktivität der Aufgabe gepostet. Um einen Link zur Aufzeichnung zu erhalten, muss die Option zur Cloud-Aufzeichnung in den Zoom-Einstellungen des Meeting-Veranstalters aktiviert sein.

Die besten Features von Zoom

Veranstalten Sie Meetings, Webinare und Online-Ereignisse und richten Sie sogar Breakout-Räume für Diskussionen in kleineren Gruppen innerhalb größerer Meetings ein

Nehmen Sie Meetings auf, fügen Sie Notizen und Umfragen hinzu, führen Sie Brainstorming-Sitzungen durch und bearbeiten Sie Dokumente mithilfe der Bildschirmfreigabe

Nutzen Sie den integrierten Zoom KI Companion, um Nachrichten zu erstellen und Meetings zusammenzufassen

Limitierungen von Zoom

Der Free-Plan ist recht eingeschränkt, da Sie Meetings nur mit einer Dauer von bis zu 40 Minuten veranstalten oder daran teilnehmen können

Preise für Zoom

Basic: Kostenlos

Pro: 15,99 $ pro Host und Monat

Geschäft: 21,99 $ pro Monat

Business Plus: 26,99 $ pro Monat

Enterprise : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Der KI-Begleiter ist bei allen kostenpflichtigen Zoom-Konten ohne zusätzliche Kosten verfügbar

Zoom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 57.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (13.800+)

Was Benutzer über Zoom sagen

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Es bietet hervorragende Funktionen für Video-Konferenzen, Chatten, Whiteboard-Arbeit und Terminplanung. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und das Tool ist zuverlässig … allerdings beansprucht es viele Systemressourcen, was zu Problemen mit der Leistung führen kann.

Es bietet hervorragende Funktionen für Video-Konferenzen, Chatten, Whiteboard-Arbeit und Terminplanung. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und das Tool ist zuverlässig … allerdings beansprucht es viele Systemressourcen, was zu Problemen führen kann.

📌 Warum wir es ausgewählt haben: Zoom ist nach wie vor der Goldstandard für zuverlässige Videokonferenzen. Seine KI-Tools fassen Meetings zusammen und zeigen Aktionspunkte auf, was es ideal für hybride und Remote-Teams macht.

5. Asana (Am besten geeignet für grundlegendes Aufgabenmanagement in kleinen bis mittelgroßen Teams)

Asana ist ein Tool für das Aufgaben- und Projektmanagement, das Teams dabei unterstützt, effektiv zu arbeiten, bei täglichen Aufgaben zusammenzuarbeiten und ihre gesamte Arbeit an einem Ort zu bündeln. Es hilft Ihnen nicht nur dabei, Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen, sondern erleichtert es auch, sie über wichtige Projekte zu informieren und Meilensteine zu verfolgen.

⏩ KI-Fähigkeiten: Asana nutzt KI, um anhand der Analyse vergangener Projektdaten Termine vorherzusagen, Prioritäten für Aufgaben vorzuschlagen und Routineprozesse zu automatisieren. Es wurde für intelligentes Aufgabenmanagement entwickelt und hilft Teams dabei, ihre Ziele effizient zu erreichen.

Die besten Features von Asana

Vereinfachen Sie die Erstellung, Zuweisung und Fälligkeitsdaten von Aufgaben für eine übersichtliche Projektorganisation

Projekte in verschiedenen Ansichten wie Kanban, Listen, Zeitleisten, Kalendern und Gantt-Diagrammen anzeigen

Richten Sie mithilfe von Formularen, Regeln, Bundles und Vorlagen ganz einfach Workflow-Automatisierungen ein, um zeitaufwändige Aufgaben wie Benachrichtigungen, Erinnerungen und Genehmigungsprozesse zu bewältigen

Vereinfachen Sie die Kommunikation im Team mit Features wie Kommentaren, Anhängen und @Erwähnungen

Automatisieren Sie Status-Updates und erhalten Sie schnelle Antworten auf Fragen zu Ihrer Arbeit in Asana mit dem KI-Assistenten Asana Intelligence

Verbinden Sie Asana mit über 200 Apps (einschließlich ClickUp), um die Zusammenarbeit im Team, den Speicher für Dateien, das Projektmanagement und vieles mehr zu optimieren.

Limitierungen von Asana

Keine Unterstützung für mehrere Mitarbeiter und zugewiesene Kommentare

Überflutet Sie mit Benachrichtigungen zu allen Projekten. Sie können die Benachrichtigungen nicht benutzerdefiniert anpassen

Preise für Asana

Persönlich: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,3/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.500 Bewertungen)

Was Benutzer über Asana sagen

Hier ist die Meinung eines Capterra-Rezensenten:

Man sieht auf einen Blick, wer was macht, was überfällig ist und worauf man sich als Nächstes konzentrieren sollte… Asana verfügt nicht über den intuitivsten Prozess zur Erstellung von Vorlagen. Es könnte mehr Flexibilität bei benutzerdefinierten Vorlagen nach Bedarf gebrauchen.

Man sieht auf einen Blick, wer was macht, was überfällig ist und worauf man sich als Nächstes konzentrieren sollte… Asana verfügt nicht über den intuitivsten Prozess zur Erstellung von Vorlagen. Es könnte mehr Flexibilität bei der benutzerdefinierten Anpassung von Vorlagen nach Bedarf gebrauchen.

📌 Warum wir es ausgewählt haben: Teams, die Sichtbarkeit ohne Mikromanagement wünschen, finden in Asana eine gute Lösung. Es eignet sich hervorragend für die Verwaltung funktionsübergreifender Projekte mit klaren Zeitleisten, Verantwortlichkeiten und KI-gestützten Status-Updates.

6. Trello (Am besten geeignet für Kanban-basiertes Projektmanagement)

via Atlassian Trello

Das einfache Layout von Trello, mit dem sich der Status von Aufgaben und Aktualisierungen über Kanban-Boards in einer Ansicht anzeigen lässt, begeistert selbst technikscheue Stakeholder und erleichtert die mühelose Zusammenarbeit. Ganz zu schweigen davon, dass es ziemlich befriedigend ist, eine Karte vom Stapel „Zu erledigen“ auf den Stapel „Erledigt“ zu verschieben.

Es ist ein großartiges tool für agile Teams, die Wert auf klare Kommunikation und visuelle Nachverfolgung des Fortschritts legen. Das ist jedoch auch schon alles, was Trello zu bieten hat. Wenn Sie an komplexen Projekten arbeiten und hohe Anforderungen haben, ist Trello nichts für Sie.

⏩ KI-Fähigkeiten: Die KI-Agenten von Trello automatisieren Routineaufgaben, verstehen Eingaben in natürlicher Sprache und wandeln diese in strukturierte Aktionen um. Mithilfe von Mustererkennung schlagen sie optimale Aufgabenverteilungen und Fristen vor und verwandeln Trello so in eine dynamische, intelligente Projektmanagement-Plattform.

Die besten Features von Trello

Arbeiten Sie mit Teams an Projekten und Aufgabenverteilungen mithilfe von Listen und Karten

Kommunizieren Sie mit Ihren Teamkollegen über Aufgaben mithilfe von Kommentaren, Anhängen und Erwähnungen

Erstellen und fassen Sie Texte mit der integrierten Atlassian Intelligence zusammen

Limitierungen von Trello

Die Kommunikation über Boards und Karten wird in dem Moment unhaltbar, in dem das Projekt an Umfang zunimmt

Es fehlen Diskussions- oder Chat-Features innerhalb der App

Es ist schwierig, private Elemente wie persönliche Notizen von gemeinsamen Team-Boards zu trennen, was bei der Zusammenarbeit zu Verwirrung zwischen beiden führen kann

Preise für Trello

Free:

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.600 Bewertungen)

Was Benutzer über Trello sagen

Ein Reddit-Benutzer empfiehlt das tool wegen seiner Einfachheit:

Ich finde Trello nützlich, um mir eine Ansicht aller Projekte, Aufgaben usw. zu verschaffen, an denen ich arbeite. Ich denke, die Stärke von Trello liegt darin, dass es sehr einfach (Boards, Listen, Karten) und benutzerfreundlich ist, sodass es für fast alles eingesetzt werden kann, wo man Informationen organisieren muss. Es ist zwar keine 100-prozentige Lösung, aber oft „gut genug“ und viel weniger komplex und teuer als tools, die sich auf engere Anwendungsbereiche konzentrieren.

Ich finde Trello nützlich, um mir eine Ansicht über alle Projekte, Aufgaben usw. zu verschaffen, an denen ich arbeite. Ich denke, die Stärke von Trello liegt darin, dass es sehr einfach (Boards, Listen, Karten) und benutzerfreundlich ist, sodass es für fast alles eingesetzt werden kann, wo man Informationen organisieren muss. Es ist zwar keine 100-prozentige Lösung, aber oft „gut genug“ und viel weniger komplex und teuer als tools, die sich auf engere Anwendungsbereiche konzentrieren.

📌 Warum wir es ausgewählt haben: Die visuellen Boards von Trello sind einfach und dennoch leistungsstark, was sie zu einem Hit bei kreativen und agilen Teams macht, die ihre Workflows per Drag-and-Drop verwalten möchten.

7. Miro (Das beste Online-Whiteboard-Tool)

via Miro

Das Whiteboard von Miro verfügt über virtuelle Haftnotizen, Rahmen, interaktive Objekte und Rich-Media-Funktionen, um die Kreativität Ihres Teams während Brainstorming-Sitzungen anzuregen. Nutzen Sie es für Workshops, Design-Sprints und visuelle Problemlösungssitzungen und wandeln Sie Konzepte mühelos in Flussdiagramme, Freihandzeichnungen und Mindmaps um.

⏩ KI-Fähigkeiten: Miro AI unterstützt die Ideenfindung, die Erstellung von Bildern und Code, das Erstellen von Prototypen aus Text oder Screenshots, die Erstellung von UML-, ER- und Flussdiagrammen auf der Leinwand sowie KI-generierte Briefings und Zusammenfassungen über Intelligent Canvas.

Die besten Features von Miro

Visualisieren Sie Projekte mit einer Vielzahl von Tools, darunter Haftnotizen, Whiteboard-Stifte und Formen

Verbessern Sie die Kommunikation mit einer zentralen Plattform, um Ideen zu erfassen, zu organisieren und erneut zu betrachten

Erstellen Sie einfache Texte, Mindmaps und Erkenntnisse mit Hilfe des KI-Assistenten Miro Assist

Sammeln Sie Beiträge und Ideen Ihres Teams mithilfe von Abstimmungs- und Feedback-Features

Limitierungen von Miro

Eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit, da das Tool in erster Linie auf Brainstorming und Whiteboarding ausgerichtet ist

Preise für Miro

Free :

Starter : 8 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 16 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Miro

G2: 4,8/5 (über 5.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.520 Bewertungen)

Was Benutzer über Miro sagen

Ein G2-Benutzer hebt hervor:

Mit Miro können wir schnell Ideen entwickeln, gemeinsam an neuen Prozessen arbeiten und unseren Plan vorantreiben! Ich liebe die Flexibilität und die visuelle Darstellung der unendlichen Leinwand. Das ist großartig, wenn man bei einem Projekt nicht weiß, wo man anfangen soll. Ein Miro-Board hat zahlreiche verschiedene Dateien ersetzt und organisiert unser Team an einem zentralen Ort. Ein echter Lebensretter!

Mit Miro können wir schnell Ideen entwickeln, gemeinsam an neuen Prozessen arbeiten und unseren Plan vorantreiben! Ich liebe die Flexibilität und die visuelle Darstellung der unendlichen Leinwand. Das ist großartig, wenn man bei einem Projekt nicht weiß, wo man anfangen soll. Ein Miro-Board hat zahlreiche verschiedene Dateien ersetzt und organisiert unser Team an einem zentralen Ort. Ein echter Lebensretter!

📌 Warum wir es ausgewählt haben: Miro ist ein Favorit für Brainstorming, Design Thinking und Sitzungen zur Planung. Dank seiner unendlichen Leinwand und den integrierten KI-Tools eignet es sich ideal für die verteilte, kollaborative Ideenfindung.

8. GitHub (Die beste Plattform für Code-Sharing und Zusammenarbeit)

via GitHub

Fragen Sie einen beliebigen Entwickler nach seinen bevorzugten Online-Tools für die Zusammenarbeit, und GitHub wird mit Sicherheit ganz oben auf der Liste stehen. Im Gegensatz zu anderen Tools für die Teamzusammenarbeit, die interne Teams bei der effektiven Kommunikation unterstützen, verbindet GitHub jedoch eine ganze Community – hauptsächlich Softwareingenieure und Entwickler.

Als Plattform für die gemeinsame Nutzung von Code und den Aufbau von Communities ermöglicht sie Entwicklern, Code gemeinsam zu verwalten, Änderungen zu verfolgen und eine reibungslose Entwicklung von Projekten sicherzustellen.

⏩ KI-Fähigkeiten: GitHub integriert KI-Modelle direkt in Workflows, sodass Entwickler KI-gestützte Projekte mithilfe von API-Aufrufen und SDKs erstellen, testen und veröffentlichen können. GitHub Copilot umfasst nun einen Agentenmodus, Copilot Chat mit erweitertem Kontext, Codegenerierung, Verbesserungen bei der Repo-Suche sowie einen neuen KI-Codierungsagenten, der mithilfe der neuesten Claude-Modelle Fehler behebt und Features hinzufügt.

Die besten Features von GitHub

Verwalten Sie Workflows zur Code-Entwicklung durch Versionskontrolle und Code-Freigabe

Ermöglichen Sie eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen geografisch verteilten Entwicklern

Verbessern Sie die Codequalität durch Pull Requests und Code-Review-Features

Schneller Code schreiben und besser zusammenarbeiten mit dem KI-Tool GitHub Copilot

Limitierungen von GitHub

Hauptsächlich auf Entwickler und Programmierer ausgerichtet, keine gute Option für nicht-technische Teams

Seine Rolle ist die Code-Verwaltung und nicht die Zusammenarbeit oder Kommunikation

Hat eine steile Lernkurve, insbesondere für Benutzer, die mit den Konzepten der Git-Versionierung nicht vertraut sind

Preise für GitHub

Free:

Team: 4 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 21 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen auf GitHub

G2: 4,7/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 6.100 Bewertungen)

Was Benutzer über GitHub sagen

In einer G2-Bewertung heißt es:

GitHub ist hilfreich, um schnell Feedback von Ihren Kollegen zu erhalten und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, Projekte zu planen und Probleme in Ihren Projekten zu verfolgen. Außerdem ist es die beste Methode, Ihre Git-Repositorys im Internet zu organisieren, ganz gleich, ob Sie diese öffentlich oder privat halten möchten.

GitHub ist hilfreich, um schnell Feedback von Ihren Kollegen zu erhalten und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, Projekte zu planen und die Nachverfolgung von Problemen in Ihren Projekten durchzuführen. Außerdem ist es die beste Methode, Ihre Git-Repositorys im Internet zu organisieren, ganz gleich, ob Sie diese öffentlich oder privat halten möchten.

📌 Warum wir es ausgewählt haben: GitHub ist das Rückgrat der kollaborativen Softwareentwicklung. Dank KI-gestützter Paarprogrammierung und der fortschrittlichen Codierungsunterstützung von Copilot ist es intelligenter denn je.

9. Figma (Das beste tool für die Zusammenarbeit im Designbereich)

via Figma

Figma ist eine Software für die Zusammenarbeit im Designbereich mit Features zur Bearbeitung und Prototypenerstellung in Echtzeit, die Teams dabei unterstützen, gemeinsam in Echtzeit an Designprojekten zu arbeiten. Dies trägt dazu bei, Designiterationen zu beschleunigen. Die Software ist zudem wegen ihres Whiteboards weit verbreitet, mit dem Benutzer Vektorgrafiken und Prototypen erstellen können, die über einfache Bilder hinausgehen.

⏩ KI-Fähigkeiten: Automatisieren Sie Aufgaben wie die intelligente Umbenennung von Ebenen, die Erstellung von Prototypen, die Generierung von Platzhaltertext, Sprachvorschläge, das Ersetzen von Inhalten über verschiedene Bildschirme hinweg und Übersetzungen mithilfe von Figma AI. Dies macht die Zusammenarbeit beim Design schneller und effizienter

Die besten Features von Figma

Entwerfen Sie für mehrere Projekte mithilfe von hochauflösenden Mockups und Design-Assets

Arbeiten Sie gemeinsam mit anderen Designern und Stakeholdern an Entwürfen – mithilfe eines zentralen Design-Management-Systems

Verbessern Sie Feedback-Zyklen mithilfe von Kommentaren, Präsentationsfeatures und Optionen für die Echtzeit-Bearbeitung

Limitierungen von Figma

Konzentriert sich in erster Linie auf UI/UX-Design und ist möglicherweise für andere Teams nicht geeignet

Preise für Figma

Free

Professional: 20 $/Monat pro Vollplatz

Organisation: 55 $/Monat pro Vollplatz

Unternehmen: 90 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Figma

G2: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 820 Bewertungen)

Was Benutzer über Figma sagen

In einer Reddit-Rezension heißt es:

Ich bin Inhouse-Designer und nutze es täglich als meine primäre Design-Software. Wie andere bereits erwähnt haben, würde ich es nicht zum Erstellen von Icons oder anderen detaillierten Illustrationen verwenden, aber ich verlasse mich darauf, wenn es darum geht, Bannerwerbung, Social-Media-Beiträge, E-Mails und alle anderen Materialien zu erstellen, die ausschließlich für den digitalen Gebrauch bestimmt sind.

Ich bin Inhouse-Designer und nutze es täglich als meine primäre Design-Software. Wie andere bereits erwähnt haben, würde ich es nicht zum Erstellen von Icons oder anderen detaillierten Illustrationen verwenden, aber ich verlasse mich darauf, wenn es darum geht, Bannerwerbung, Social-Media-Beiträge, E-Mails und alle anderen Materialien zu erstellen, die ausschließlich für den digitalen Gebrauch bestimmt sind.

📌 Warum wir es ausgewählt haben: Figma hat die Zusammenarbeit im Designbereich mit Echtzeit-Bearbeitung, Prototyping und Community-Plugins revolutioniert – und sich damit die Gunst von UX/UI-Teams weltweit gesichert.

10. Airtable (Das beste tool für Datenbankverwaltung und Zusammenarbeit)

via Airtable

Airtable ist mehr als nur eine Tabellenkalkulation – es ist eine flexible Plattform für die Zusammenarbeit, mit der Teams benutzerdefinierte Apps erstellen können, ohne Code schreiben zu müssen. Von der Projektplanung und Inhaltskalendern bis hin zu CRMs und Finanznachverfolgung passt sich Airtable mit benutzerfreundlichen Bausteinen wie verknüpften Datensätzen, gefilterten Ansichten, Automatisierungen und Zusammenarbeit in Echtzeit an Ihren Workflow an.

⏩ KI-Fähigkeiten: Beschreiben Sie die benötigten Workflows, und der Omni Builder von Airtable generiert komplette Apps mit Benutzeroberflächen und Automatisierungen. Außerdem laufen die Field Agents (KI-Assistenten) von Airtable im Hintergrund und scannen eingehende Daten – wie Kundenfeedback, Event-Leads oder PDF-Uploads –, um Inhalte automatisch zu kategorisieren, anzureichern, weiterzuleiten und zu generieren.

Die besten Features von Airtable

Nutzen Sie die flexible Struktur der relationalen Datenbank zur Organisation und Verwaltung verschiedener Datentypen (Text, Nummern, Anhänge usw.).

Visualisieren Sie Daten in benutzerdefinierten Ansichten wie Kanban-Boards, Kalendern und Formularen

Erstellen Sie Texte, generieren Sie Formeln, entwickeln Sie KI-gestützte Automatisierungen und fassen Sie Kommentare mit Airtable AI zusammen

Verbessern Sie die Zusammenarbeit durch gemeinsame Ansichten, Kommentarfunktionen und die Zuweisung von Aufgaben zu Datensätzen

Einschränkungen von Airtable

Hohe Lernkurve, da Sie verstehen müssen, wie Blöcke und Beziehungen funktionieren

Erfordert Planung und Vorab-Setup, um die ideale Datenbankstruktur zu entwerfen

Preise für Airtable

Free

Team: 24 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 54 $/Monat pro Benutzer

Unternehmensgröße: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Airtable

G2: 4,6/5 (über 2.980 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.180 Bewertungen)

Was Benutzer über Airtable sagen

Eine Bewertung eines Benutzers auf Capterra hebt hervor:

Es verfügt über leistungsstarke Datenbankfunktionen mit der Einfachheit einer Tabellenkalkulation, die sich durch Automatisierungen und Integrationen in hohem Maße anpassen lässt. Dank der Zusammenarbeit in Echtzeit und dem nahtlosen Team-Workflow lässt es sich an die geschäftlichen Anforderungen anpassen. Für mein kleines Unternehmen war es wirklich ein Meilenstein.

Es verfügt über leistungsstarke Datenbankfunktionen mit der Einfachheit einer Tabellenkalkulation, die sich durch Automatisierungen und Integrationen in hohem Maße anpassen lässt. Dank der Zusammenarbeit in Echtzeit und dem nahtlosen Team-Workflow lässt es sich an die geschäftlichen Anforderungen anpassen. Für mein kleines Unternehmen war es wirklich ein Meilenstein.

📌 Warum wir es ausgewählt haben: Airtable bietet Teams die Struktur einer Tabellenkalkulation mit der Leistungsfähigkeit einer Datenbank und verbessert die Zusammenarbeit durch KI-Agenten und Tools zur App-Erstellung.

11. Monday.com (Am besten geeignet für die benutzerdefinierte Anpassung der Visualisierung des Projekts)

Monday.com ist eine beliebte Projektmanagement-Software, die Transparenz und Zusammenarbeit fördert. Sie hilft Ihnen dabei, alle Aufgaben Ihres Teams zu verwalten und einzusehen. Teams können dieses Tool nutzen, um zusammenzuarbeiten, Workflows zu erstellen, den Projektfortschritt zu verfolgen und projektbezogene Informationen zu analysieren. Die Plattform bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansichten zu wechseln, wie beispielsweise Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards und einer Kalenderansicht.

Der einzige Kritikpunkt einiger Benutzer ist, dass die Integration mit anderen Tools eine Herausforderung darstellt.

⏩ KI-Fähigkeiten: Die KI-Blöcke von Monday sind modulare, programmierfreie, KI-gestützte Aktionen, die Sie in Ihre Boards, Workflows oder Spalten einfügen können. Ob Sie Daten organisieren, Updates zusammenfassen, Info aus Dokumenten extrahieren oder sogar Inhalte übersetzen – es gibt einen Block, der das für Sie erledigt. Mit dem benutzerdefinierten AI-Block können Sie Ihre Eingabeaufforderung direkt in Monday.com verfassen – im GPT-Stil. Sie wählen Spalten für die Eingabe aus, passen die Aufgabe der KI an, sehen sich die Ergebnisse in der Vorschau an und verfeinern sie nach Bedarf.

Die besten Features von monday.com

Weisen Sie Aufgaben zu und führen Sie die Nachverfolgung der Ziele für sich selbst und Ihr Team durch

Erstellen und freigeben Sie anpassbare Dashboards mit über 30 Widgets

Nutzen Sie KI und Automatisierung , um sich wiederholende Aufgaben zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie Features wie Kommentare, Erwähnungen und Dateifreigabe nutzen

Einschränkungen von monday.com

Umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten können Zeit und Aufwand bei der Einrichtung erfordern

Preise für monday.com

Free

Basic: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu monday.com

G2: 4,7/5 (über 13.630 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.500 Bewertungen)

Was Benutzer über monday.com sagen

Auf G2 gibt ein Benutzer freigeben:

Was mir an Monday Work Management am besten gefällt, ist, wie einfach es ist, komplexe Projekte zu visualisieren und zu organisieren. Dank der anpassbaren Boards, der farbcodierten Status und der Automatisierungen lässt sich die Nachverfolgung des Fortschritts mühelos durchführen

Was mir an Monday Work Management am besten gefällt, ist, wie einfach es ist, komplexe Projekte zu visualisieren und zu organisieren. Dank der anpassbaren Boards, der farbcodierten Status und der Automatisierungen lässt sich die Nachverfolgung des Fortschritts mühelos durchführen

📌 Warum wir es ausgewählt haben: Benutzer schätzen Monday als sehr anpassungsfähig und visuell intuitiv. Seine KI ist hilfreich bei der Automatisierung und Skalierung von Prozessen abteilungsübergreifend.

12. Microsoft Teams (Das beste Video-Konferenz-Tool für Benutzer im Microsoft-Ökosystem)

über Microsoft Apps

Vor dem Zoom-Boom nutzten viele von uns Microsoft Teams als unser primäres Videokonferenz-Tool. Und das aus gutem Grund. Es hilft internen Teams dabei, zusammenzuarbeiten, sich abzustimmen und sogar Erinnerungen füreinander einzurichten.

Für Unternehmen, die die Microsoft Office-Suite nutzen, ist Microsoft Teams die erste Wahl für Videoanrufe, Chats und andere Anforderungen der Teamzusammenarbeit. Es verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, lässt sich problemlos mit anderen Microsoft-Apps kombinieren und ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Diskussionen auf einer einzigen Plattform zu führen.

Microsoft Teams bietet auch eine mobile App, damit Sie keine Benachrichtigung verpassen. Die App verfügt über grundlegende Features für die Zusammenarbeit, darunter Bildschirmfreigabe sowie Audio- und Videoanrufe.

⏩ KI-Fähigkeiten: Teams wird mehrsprachig – dank des Übersetzungsagenten, der Sprach-zu-Sprache-Übersetzungen in Echtzeit ermöglicht. Darüber hinaus hilft Copilot dabei, Meetings zusammenzufassen, Dateien automatisch zu taggen und sogar die Videoqualität zu verbessern – all das sorgt dafür, dass sich die virtuelle Zusammenarbeit ein wenig mehr wie das echte Leben anfühlt.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie einen zentralen hub für die Projektkommunikation und das Projektmanagement einrichten? ClickUp lässt sich in Microsoft Teams integrieren, sodass Sie ClickUp-Aufgaben direkt aus Teams-Unterhaltungen erstellen und Benachrichtigungen in Teams-Kanälen erhalten können.

Die besten Features von Microsoft Teams

Nutzen Sie spezielle Kanäle für projektspezifische Diskussionen, den Austausch von Dateien und die Zusammenarbeit in Echtzeit

Veranstalten Sie Online-Meetings, Präsentationen oder virtuelle Besprechungen mit der Möglichkeit, den Bildschirm freizugeben

Integrieren Sie OneDrive und SharePoint, um gemeinsam mit Ihrem Team an Dokumenten, Tabellen und Präsentationen zu arbeiten

Weisen Sie Aufgaben zu, führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts durch und arbeiten Sie direkt in Teams an Projekten zusammen

Führen Sie Telefonate und senden Sie Direktnachrichten, sodass keine separaten Telefonsysteme mehr erforderlich sind

Fassen Sie Meetings zusammen und rekapitulieren Sie besprochene Aktionselemente mit der integrierten Copilot-KI

Limitierungen von Microsoft Teams

Die große Anzahl an Kanälen und Integrationen kann überwältigend wirken

Möglicherweise nicht ideal, wenn Sie die übrigen Microsoft Office-Lösungen nicht nutzen

Preise für Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (über 16.150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 10.200 Bewertungen)

Was Benutzer über Microsoft Teams sagen

Hier ist eine G2-Bewertung für das tool:

Es eignet sich besonders gut für Teams, die bereits Microsoft 365 nutzen, da alles nahtlos zusammenarbeitet. Sie können in Echtzeit gemeinsam an Dokumenten arbeiten, ganz einfach Meetings einrichten und Aufgaben direkt in Teams verwalten

Es eignet sich besonders gut für Teams, die bereits Microsoft 365 nutzen, da alles nahtlos zusammenarbeitet. Sie können in Echtzeit gemeinsam an Dokumenten arbeiten, ganz einfach Meetings einrichten und Aufgaben direkt in Teams verwalten

📌 Warum wir es ausgewählt haben: Teams wurde für Unternehmen entwickelt, lässt sich nahtlos in Microsoft 365 integrieren und bietet KI-gestützte Übersetzungen, Zusammenfassungen und Steigerungen der Produktivität. Diese Features machen es ideal für die globale Zusammenarbeit.

13. Canva (Das beste tool für die Zusammenarbeit im Bereich Design)

via Canva

Canva ist ein fantastisches Tool für die Zusammenarbeit im Bereich Design – auch für Nicht-Designer. Dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seiner umfangreichen Vorlagenbibliothek ist es eine beliebte Wahl für die Erstellung von Social-Media-Grafiken bis hin zu Präsentationen und Marketingmaterialien, ohne dass umfangreiche Designkenntnisse erforderlich sind.

Außerdem macht es das KI-gestützte Magic Studio zehnmal einfacher, professionell aussehende Grafiken zu erstellen! Ein weiterer Favorit der Benutzer ist zweifellos das Text-zu-Video-Feature. Darüber hinaus funktioniert die Magic Write-Funktion ähnlich wie der KI-Writer von ClickUp Brain. Allerdings fungiert sie nicht als virtueller Assistent oder Wissensmanager wie ClickUp Brain.

⏩ KI-Fähigkeiten: Canva bringt KI in Kreativteams mit Tools wie „Magic Write“ und „Magic Brief“. Diese Features helfen dabei, Texte zu erstellen, die Erfolgsfaktoren von Anzeigen zu analysieren und sogar Kampagnen visuell zu planen – so wird die Zusammenarbeit zwischen Design und Marketing nahtlos.

Die besten Features von Canva

Entwerfen Sie alles Mögliche mithilfe der Drag-and-Drop-Oberfläche mit benutzerfreundlichen Features

Arbeiten Sie gemeinsam mit anderen Team-Mitgliedern an Entwürfen, um diese gemeinsam zu bearbeiten oder zu genehmigen

Führen Sie ein Marken-Marketing-Kit, um sicherzustellen, dass alle Designs zwischen den Projekten einheitlich sind

Erstellen und planen Sie Social-Media-Beiträge mit dem Content Planner

Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen und Design-Assets, um Zeit und Ressourcen zu sparen

Limitierungen von Canva

Im Vergleich zu professioneller Design-Software sind die Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Gestaltung begrenzt

Preise für Canva

Canva Free

Canva Pro: 14,99 $/Monat für einen Benutzer

Canva for Teams: 29,99 $/Monat für die ersten fünf Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Canva-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 5.100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.800 Bewertungen)

Was Benutzer über Canva sagen

Ein Redditor gibt seine Erfahrungen frei:

Ich betreue die Social-Media-Kanäle für verschiedene Geschäfte und liebe diese Arbeit. Ich kann mit Illustrator und Design umgehen, entscheide mich aber oft für Canva, weil es so einfach ist. Man kann direkt von Canva (auf dem Handy) auf Instagram posten, was großartig ist.

Ich betreue die Social-Media-Kanäle für verschiedene Geschäfte und liebe diese Arbeit. Ich kann mit Illustrator und Design umgehen, entscheide mich aber oft für Canva, weil es so einfach ist. Man kann direkt von Canva (auf dem Handy) auf Instagram posten, was großartig ist.

📌 Warum wir es ausgewählt haben: Canva macht Design für jeden zugänglich, und mit Features wie „Magic Write“ und Marken-Kits ist es zu einer ersten Wahl für die gemeinsame Erstellung von Inhalten in großem Umfang geworden.

14. Notion (Am besten geeignet für die Erstellung eines anpassbaren und kollaborativen Workspace)

via Notion

Notion bietet einen All-in-One-Workspace, der sich an die spezifischen Anforderungen Ihres Teams anpassen lässt. Ganz gleich, ob Sie Projekte verwalten, Ideen sammeln oder eine Wissensdatenbank aufbauen – mit Notion können Sie einen zentralen hub für Ihr Team schaffen. Darüber hinaus vereinfacht Notion KI Workflows, indem es Ihre Fragen zur Arbeit beantwortet, Texte für Sie verfasst und repetitive Aufgaben wie das automatische Ausfüllen von Daten in Tabellen übernimmt.

Allerdings kann die benutzerdefinierte Anpassung von Vorlagen und Projekten zu Beginn einige Zeit in Anspruch nehmen, da die Bedienung nicht ganz einfach ist.

⏩ KI-Fähigkeiten: Notion AI ist direkt in Ihren Workspace integriert. Ob Sie Notizen zusammenfassen, Dokumente entwerfen oder Datenbanken durchsuchen – es beschleunigt die Arbeit und sorgt gleichzeitig für eine übersichtliche Organisation.

Die besten Features von Notion

Verwenden Sie Blocks, um Texte, To-do-Listen, Tabellen, Datenbanken und Kanban-Boards zu verwalten – und kombinieren Sie diese sogar, um benutzerdefinierte Workspaces zu erstellen

Organisieren Sie Informationen mit einer Vielzahl von Seitenlayouts – Spalten, Karten, Kalender usw.

Bearbeiten Sie Dokumente, fügen Sie Kommentare hinzu und verwenden Sie @-Erwähnungen, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben

Starten Sie Projekte mit einer umfangreichen Bibliothek vorgefertigter Vorlagen für Meetings, Projektpläne, Wikis usw.

Speichern Sie Ausschnitte aus dem Internet direkt in Ihrem Notion-Workspace, um sie einfach nachzuschlagen und zu organisieren

Integrieren Sie verschiedene Tools wie Slack, Google Drive und Kalender, um den Workflow zu optimieren

Limitierungen von Notion

Das kann überwältigend und zeitaufwändig sein, besonders wenn Projekte von Grund auf neu erstellt werden

Für verschiedene Anwendungsfälle stehen zahlreiche offizielle und von Benutzern erstellte Vorlagen zur Verfügung, doch die ideale Vorlage zu finden, kann schwierig sein. Einige Vorlagen sind kostenpflichtig, und Sie müssen einen Aufpreis zahlen, selbst wenn Sie einen Premium-Plan haben.

Die mobile App ist etwas umständlich in der Bedienung

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 5.260 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.160 Bewertungen)

Was Benutzer über Notion sagen

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Als Plattform zur Optimierung meiner Produktivität ist sie perfekt. Was mir jedoch schwerfällt, ist zu verstehen, wie ich sie von Anfang an am besten nutzen kann. Ich glaube, viele Leute werden die App ausprobieren, weil sie gehört haben, wie nützlich sie ist, aber beim ersten Versuch enttäuscht sein und denken, es sei nur eine weitere Notiz-App.

Als Plattform zur Optimierung meiner Produktivität ist sie perfekt. Was mir jedoch schwerfällt, ist zu verstehen, wie ich sie von Anfang an am besten nutzen kann. Ich glaube, viele Leute werden die App ausprobieren, weil sie gehört haben, wie nützlich sie ist, aber beim ersten Versuch enttäuscht sein und denken, es sei nur eine weitere Notiz-App.

📌 Warum wir es ausgewählt haben: Notion vereint Dokumente, Datenbanken und KI in einem flexiblen Workspace. Teams schätzen besonders, wie einfach es sich an Alles anpassen lässt, von Wikis bis hin zu Produkt-Roadmaps.

15. Dropbox (Am besten geeignet für sicheren Cloud-Speicher und Dateifreigabe)

via Dropbox

Dropbox, die ursprüngliche Plattform für Dateifreigabe und Speicher, ist aufgrund ihrer Einfachheit nach wie vor beliebt.

Als Pionier im Bereich Cloud-Speicher bietet Dropbox eine zuverlässige und sichere Plattform, um Ihre Dateien von überall aus zu speichern, darauf zuzugreifen und sie zu teilen. Dropbox ist zwar streng genommen kein reines Tool für die Zusammenarbeit, lässt sich jedoch nahtlos in verschiedene Kollaborationsplattformen integrieren, sodass Ihre Teams effizient mit gemeinsamen Dokumenten und Dateien arbeiten können.

⏩ KI-Fähigkeiten: Dropbox AI hilft Ihnen, smarter zu arbeiten, indem es Fragen beantwortet, lange Dokumente zusammenfasst und wichtige Punkte herausfiltert – so verbringen Sie weniger Zeit damit, sich durch Dateien zu wühlen. Mit dem KI-Tool Dash können Sie Videos, E-Mails, Chats und Dokumente (sogar aus Slack oder Teams) durchsuchen und Inhalte entwerfen, indem Sie Informationen aus Ihren Notizen und E-Mails ziehen – und das alles unter Wahrung der Privatsphäre und Sicherheit Ihrer Daten.

Die besten Features von Dropbox

Profitieren Sie von sicherem Cloud-Speicher mit zuverlässiger Datenverschlüsselung und Zugriffskontrollen

Verwalten Sie Ihre Dateien über eine benutzerfreundliche Oberfläche

Greifen Sie mit der Dropbox-App von jedem Computer, Smartphone oder Tablet auf Ihre Dateien zu

Verfolgen Sie Änderungen und finden Sie heraus, wer Ihre Dateien bearbeitet hat

Freigeben Sie Dateien und Ordner für Mitglieder des Teams oder externe Mitarbeiter

Integration mit verschiedenen Tools für Produktivität und Kollaboration wie Slack, Zoom und Microsoft Office

💡 Profi-Tipp: Dropbox lässt sich mit ClickUp integrieren, sodass Sie Dropbox-Dateien direkt an ClickUp-Aufgaben anhängen, gemeinsam an Dokumenten in Dropbox arbeiten und einen zentralen hub für den Speicher und das Projektmanagement nutzen können.

Limitierungen von Dropbox

Der Schwerpunkt liegt in erster Linie auf dem Speicher und der Freigabe von Dateien, nicht auf umfangreichen Features für die Zusammenarbeit wie der Bearbeitung oder dem Kommentieren innerhalb der Plattform

Preise für Dropbox

Basic : Kostenlos

Plus : 11,99 $/Monat

Professional : 19,99 $/Monat

Standard : 18 $/Monat pro Benutzer

Advanced : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox

G2: 4,4/5 (über 29.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 21.760 Bewertungen)

Was Benutzer über Dropbox sagen

Hier ist die Meinung eines G2-Benutzers:

Das gefällt mir wirklich gut! Ich kann meine Videos und Fotos hier speichern und sie dann aus meiner Foto-App auf dem Handy löschen. So habe ich mehr Speicher auf meinem Handy, um Apps zu aktualisieren, neue Apps zu installieren und so weiter!!

Das gefällt mir wirklich gut! Ich kann meine Videos und Fotos hier speichern und sie dann aus meiner Foto-App auf dem Handy löschen. So habe ich mehr Speicher auf meinem Handy, um Apps zu aktualisieren, neue Apps zu installieren und so weiter!!

📌 Warum wir es ausgewählt haben: Dropbox ist nach wie vor eine zuverlässige und sichere Option für den Dateispeicher, und neue KI-gestützte Such- und Zusammenfassungs-Tools machen Inhalte zugänglicher denn je.

Uns ist bewusst, dass die obige Liste mit Empfehlungen vielleicht nicht perfekt für Sie ist! Im Folgenden listen wir fünf weitere der besten tools für die Zusammenarbeit auf, die Sie in Betracht ziehen sollten – von einfachen Optionen bis hin zu leistungsstarken Lösungen:

1. Basecamp : Ein schnörkelloses Projektmanagement- und Kommunikationstool, ideal für kleine Teams, die alles an einem Ort haben möchten – Aufgaben, Nachrichten, Zeitpläne und Dokumente. Die übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche ist auf Klarheit und Übersichtlichkeit ausgelegt, nicht auf Komplexität. 2. Zoho Projects : Als Teil des größeren Zoho-Ökosystems unterstützt dieses tool Teams bei der Verwaltung von Aufgaben, Zeitleisten und Ressourcen und bietet gleichzeitig umfangreiche benutzerdefinierte Optionen für die Berichterstellung und Zeiterfassung. Es ist ideal, wenn Sie bereits andere Zoho-Apps nutzen 3. ProofHub : Entwickelt für Teams, die eine strukturierte Zusammenarbeit benötigen, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen. ProofHub umfasst Aufgabenmanagement, Dateifreigabe, Diskussionen, Notizen und sogar eine integrierte Funktion für die Prüfung von kreativen Inhalten. 4. Quip (von Salesforce) : Ein tool, bei dem Dokumente und Tabellenkalkulationen im Vordergrund stehen und das für Teams entwickelt wurde, die in Salesforce arbeiten. Es kombiniert Echtzeit-Bearbeitung mit einem Thread-basierten Chat, um Unterhaltungen direkt in Ihrem Arbeitskontext zu halten 5. Coda : Stellen Sie sich Coda als eine Mischung aus Dokumenten, Tabellenkalkulationen und interaktiven Apps vor. Es eignet sich hervorragend zum Erstellen benutzerdefinierter Workflows und Wissenshubs, die dynamischer wirken als herkömmliche Dokumente.

So wählen Sie das beste Online-Tool für die Zusammenarbeit für Ihr Team aus

Bei so vielen verfügbaren Optionen kann die Auswahl des richtigen Tools eine ziemliche Herausforderung sein. Wir können Ihnen zwar die Entscheidung nicht abnehmen, aber wir können Ihnen eine Checkliste zur Verfügung stellen, die Ihnen bei der Entscheidung hilft:

Faktor Warum das wichtig ist Größe und Struktur des Teams Kleine Start-ups kommen vielleicht mit einfachen Tools gut zurecht, während größere, funktionsübergreifende Teams robustere Plattformen mit Rollen, Berechtigungen und Automatisierungen benötigen. Art der Arbeit Wählen Sie ein Tool, das zu Ihrem Workflow passt – z. B. bevorzugen Kreative möglicherweise visuelle Boards (wie Miro oder Canva), während Entwicklerteams Features im Stil von GitHub benötigen. KI-Funktionen Moderne Tools mit integrierter KI (wie ClickUp Brain oder Slack AI) können wiederholende Aufgaben automatisieren, Updates zusammenfassen und die Effizienz der Entscheidungsfindung verbessern. Integrationsökosystem Ein tool, das eine Verbindung zu Ihren bestehenden Apps (z. B. Slack, Google Drive, Zoom) ermöglicht, reduziert den Kontextwechsel und zentralisiert Ihre Arbeit. Benutzerfreundlichkeit & Akzeptanz Eine Plattform mit vielen Features ist nutzlos, wenn Ihr Team sie nicht nutzt. Achten Sie auf eine intuitive Benutzererfahrung, eine gute Einarbeitung und eine flache Lernkurve, um die Akzeptanz zu steigern.

Das beste Online-Tool für die Zusammenarbeit (All-in-One)

Verwandeln Sie Ihr Wissen in umsetzbare Erkenntnisse durch KI-gestützte Zusammenfassungen, Zusammenarbeit in Echtzeit und zentralisierte Verwaltung mit ClickUp

Dieser intensive Einblick in die Welt der Online-Tools für die Zusammenarbeit war sehr aufschlussreich. Es gibt einige fantastische Optionen, von denen jede ihre eigenen Stärken und ihre eigene Zielgruppe hat.

Wir haben die besten derzeit verfügbaren Online-Tools für die Zusammenarbeit unter die Lupe genommen, von denen jedes seinen eigenen Anwendungsbereich hat. Während jedes Tool in seinen Schwerpunktbereichen überzeugt, sticht ein Tool für die Zusammenarbeit besonders hervor: ClickUp.

Ideen sammeln, Inhalte erstellen und Entwürfe verfeinern mit ClickUp Brain

Mit ClickUp in Ihrem Toolkit werden Sie wahrscheinlich keine weiteren Online-Tools für die Zusammenarbeit aus unserer Liste benötigen. Als Teil der ClickUp-Suite erhalten Sie Echtzeit-Chat, Dokumentenmanagement, ein In-App-Whiteboard und weitere leistungsstarke Tools für die Projektzusammenarbeit. Darüber hinaus profitieren Sie von Automatisierung, Anpassungsmöglichkeiten, Integration und dem mächtigsten Hebel – künstlicher Intelligenz.

ClickUp hat es auf den Punkt gebracht. Es wird seinem Slogan „Eine App, die alle anderen ersetzt“ gerecht, indem es Teams ermöglicht, auf einer einzigen Plattform effektiv zusammenzuarbeiten. Dieses Feature sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben und die Beiträge, Kommentare und Aktualisierungen der anderen einsehen können. In unserer Organisation haben wir es als äußerst nützlich empfunden, Aufgaben in verschiedene Ebenen, Projekte und Listen zu unterteilen. Die E-Mail-Erinnerungen helfen uns, fokussiert zu bleiben, während die Möglichkeit zur Nachverfolgung des Fortschritts bei wiederholenden Aufgaben ein großes Plus ist. Darüber hinaus ist das Tool preiswert und der Kundenservice ist hervorragend. Die Einrichtung und der Einstieg in ClickUp sind ein Kinderspiel

ClickUp hat es auf den Punkt gebracht. Es wird seinem Slogan „Eine App, die alle anderen ersetzt“ gerecht, indem es Teams ermöglicht, auf einer einzigen Plattform effektiv zusammenzuarbeiten. Dieses Feature sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben und die Beiträge, Kommentare und Aktualisierungen der anderen einsehen können. In unserer Organisation haben wir es als äußerst nützlich empfunden, Aufgaben in verschiedene Ebenen, Projekte und Listen zu unterteilen. Die E-Mail-Erinnerungen helfen uns, fokussiert zu bleiben, während die Möglichkeit zur Nachverfolgung des Fortschritts bei wiederholenden Aufgaben ein großes Plus ist. Darüber hinaus ist das Tool preiswert und der Kundenservice ist hervorragend. Die Einrichtung und der Einstieg in ClickUp sind ein Kinderspiel

ClickUp ist nicht nur eine Plattform für Zusammenarbeit und Kommunikation – es ist eines der besten Tools für Projektmanagement auf dem Markt. Tatsächlich ist es die Alleskönner-App für die Arbeit. Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort; hier ist, was Benutzer dazu sagen:

Wir nutzen ClickUp nun schon seit mindestens 4 Jahren und ehrlich gesagt ist es mit Abstand eines der besten Projektmanagement-Tools. Wir haben Asana, Monday.com und Trello ausprobiert, bevor wir uns für ClickUp entschieden haben. Die beste Wahl überhaupt! Ich hatte nie größere Probleme und der Kundenservice war sehr hilfreich. Ich habe ein kostenpflichtiges Abonnement und mit der neuen Version wird es immer besser. Insgesamt hat ClickUp angesichts des Preises und der riesigen Auswahl an tools definitiv alle meine Erwartungen übertroffen. Nachdem ich gelernt habe, ClickUp effektiv zu nutzen, habe ich definitiv neue Einblicke in unseren Workflow gewonnen.

Wir nutzen ClickUp nun schon seit mindestens 4 Jahren und ehrlich gesagt ist es mit Abstand eines der besten Tools für Projektmanagement. Wir haben Asana, Monday.com und Trello ausprobiert, bevor wir uns für ClickUp entschieden haben. Die beste Wahl überhaupt! Ich hatte nie größere Probleme und der Kundenservice war sehr hilfreich. Ich habe ein kostenpflichtiges Abonnement und mit der neuen Version wird es immer besser. Insgesamt hat ClickUp angesichts des Preises und der riesigen Auswahl an tools definitiv alle meine Erwartungen übertroffen.

Nachdem ich gelernt habe, ClickUp effektiv zu nutzen, habe ich definitiv neue Einblicke in unseren Workflow gewonnen.

Sie können ClickUp benutzerdefiniert an Ihre sich ändernden Anforderungen anpassen und ohne nennenswerte Kosten nach oben oder unten skalieren. Außerdem können Sie jederzeit die kostenlose Version nutzen, um praktische Erfahrungen mit den Auswirkungen von ClickUp auf Ihr Geschäft zu sammeln. Vor allem passt sich ClickUp Ihren Workflows und Prozessen an – und nicht umgekehrt.

Egal, ob Sie ein kleines Start-up oder ein großes Unternehmen sind – ClickUp ist für alle geeignet.

Sind Sie bereit, Projekte zu verwalten und gemeinsam Ihre Teamziele zu erreichen? Testen Sie ClickUp kostenlos!