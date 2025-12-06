Die 8 besten KI-Browser, die Sie 2026 ausprobieren sollten

Erinnern Sie sich noch daran, wie wir früher im Internet gesurft sind?

Ein Meer aus Registerkarten, Lesezeichen, die Sie sich geschworen hatten, irgendwann zu ordnen, und das ständige Hin- und Herwechseln zwischen Ihrem Browser und Ihren Projektmanagement-Tools. Es fühlte sich an, als würde die Hälfte Ihres Tages damit vergehen, Informationen zu verfolgen, anstatt sie zu nutzen.

Aber KI-Browser sorgen für rasante Veränderungen.

Sie lesen, was auf Ihrem Bildschirm steht, liefern Ihnen kurze Zusammenfassungen, helfen Ihnen beim Vergleich von Info, entwerfen Antworten und heben das Wesentliche hervor.

In diesem Blogbeitrag schauen wir uns also die besten KI-Browser an, die sich den Kontext merken und Sie schneller denn je zu Antworten führen. 🦾

👀 Spoiler-Alarm: Wir zeigen Ihnen auch, wie ClickUp KI, Aufgaben, Dokumente, Erinnerungen und App-Integrationen an einem Ort vereint, um Arbeitsüberlastung zu vermeiden.

Los geht’s!

Die besten KI-gestützten Browser auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten KI-Browser. 📊

Tool Am besten geeignet für Die besten Features Preise* Comet KI-gestützte Recherche, Erkundung des Deep Web mit verifizierten Quellen für Studierende, Analysten und forschungsorientierte Teams KI-Zusammenfassungen mehrerer Webseiten, sprachbasierte Abfragen und intelligentes Management von Registerkarten und Sitzungen Free ChatGPT Atlas Kontextbezogenes Surfen für Wissensarbeiter, lebenslang Lernende und Pädagogen KI-Chat direkt im Browser mit seitenbezogenem Kontext, sitzungsübergreifendem Speicher und intelligenter Inhaltsgenerierung Free Brave Datenschutzorientiertes Surfen mit Inhaltsschutz für sicherheitsbewusste Benutzer und Web-Profis Integrierte KI-Zusammenfassung und -Übersetzung, sofortige Erklärungen zu Seiten und Bereinigung per Befehl Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Monat für fünf Benutzer Microsoft Edge Unternehmensfähiges Surfen mit Zugriff auf das Microsoft-Ökosystem und Tools für die Produktivität für Unternehmensteams, IT-Abteilungen und Windows-Benutzer Kreuztabellenanalyse, KI-unterstütztes Schreiben und Programmieren, Unterstützung für Sprach- und Bildeingaben Free Sigma KI Browser Konzentriertes Surfen mit Ablenkungsschutz, erweiterter Suche und kontextbezogenen Workspaces für Profis und digitale Minimalisten Automatisiertes Ausfüllen von Formularen und Checkout-Flows, Extrahieren von Daten aus Belegen oder Tabellen in Tabellenkalkulationen Free Arc Kreatives Surfen mit visuellen Registerkarten für Designer, Teams und Kreativprofis Registerkarten-Organisation mit Seitenleiste-First-Anzeige und Split-Screen-Browsing für Multitasking sowie kontextbezogene Workspaces Free Dia KI-gestütztes Surfen, optimiert für Geschwindigkeit und ressourcenschonende Leistung – für Studenten, Benutzer im Alltag und schnelle Workflows Inhaltsvergleich über mehrere Registerkarten hinweg, direkte Erstellung von Aufgaben aus Inhalten und einheitliche Web-Ergebnisse Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer Opera Surfen mit integrierten Messaging-Funktionen und modularen Seitenleisten für Social-Media-Benutzer, Gamer und Benutzer, die nach Inhalt suchen Sofortiger KI-Chat in der Seitenleiste oder Zugriff über die Befehlszeile, Übersetzung und promptbasierte Bildgenerierung Free

🔍 Wussten Sie schon? Der erste Browser namens WorldWideWeb (später in „Nexus“ umbenannt) wurde 1990 von Tim Berners-Lee am CERN auf einem NeXT-Computer entwickelt.

Worauf sollten Sie bei den besten KI-Browsern achten?

Hier sind einige KI-Funktionen, auf die Sie bei einem Browser achten sollten:

Kontextbezogene KI-Unterstützung: Liefert Zusammenfassungen, Erkenntnisse und Empfehlungen auf der Grundlage des Inhalts von Webseiten und Ihres Browserverlaufs

Verständnis mehrerer Registerkarten: Führt die Nachverfolgung und Verknüpfung von Informationen über geöffnete Registerkarten durch, um Führt die Nachverfolgung und Verknüpfung von Informationen über geöffnete Registerkarten durch, um Kontextwechsel zu reduzieren

Integration von Aufgaben und Workflows: Ermöglicht es Ihnen, Links, Screenshots und Notizen direkt in Projekt- oder Tools für Produktivität zu speichern

Anpassbare KI-Features: Bietet Optionen wie verschiedene KI-Modelle, Sprachbefehle und Einstellungen für die Automatisierung, die sich an Ihren Workflow anpassen lassen

Echtzeit-Suche und Inhaltserstellung: Liefert Antworten, Rechercheergebnisse und übernimmt die Erstellung von Inhalten, ohne den Browser verlassen zu müssen

🔍 Wussten Sie schon? Dem Browser Mosaic (veröffentlicht 1993) wird zugeschrieben, den Internetboom ausgelöst zu haben, da er einer der ersten grafischen Browser war, der Text und Bilder inline anzeigte und das Web damit wesentlich benutzerfreundlicher machte.

Die 8 besten KI-Browser

Hier sind die besten Browser, die KI nutzen, um das tägliche Surfen in einen intelligenten, effizienten Workflow zu verwandeln.

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. Comet von Perplexity AI (Am besten geeignet für die Ausführung von schlanken KI-Agenten im Browser)

via Comet

Comet ist ein KI-gestütztes Command-Center, das die vertraute Benutzeroberfläche von Chrome nahtlos mit einem intelligenten Assistenten verbindet, der kontextbezogenes Denken beherrscht. Es nutzt KI zur Steigerung der Produktivität, indem es Ihre nächsten Schritte vorhersieht, Ihnen hilft, verschiedene Quellen miteinander zu verknüpfen, und Ihnen neue, differenzierte Perspektiven aufzeigt.

Außerdem passt sich der KI-Browser an Ihren individuellen Workflow an und lernt, wie Sie Inhalte erkunden und im Internet surfen. Auf dieser Grundlage kann er Ihnen nächste Schritte, Verknüpfungen und eine auf Ihre Gewohnheiten zugeschnittene Optimierung Ihres Workflows vorschlagen.

Die besten Features von Comet

Integrieren Sie Kalender und E-Mail-Plattformen, um Meetings direkt aus Ihrer Browsersitzung heraus zu planen

Finden Sie Angebote, vergleichen Sie Produkte und prüfen Sie die Verfügbarkeit auf verschiedenen Websites mit dem KI-gestützten Einkaufsassistenten

Nutzen Sie Sprachbefehle, um durch Seiten zu navigieren, intelligente Suchanfragen durchzuführen und Workflows als Auslöser zu nutzen

Erstellen Sie KI-Zusammenfassungen für mehrere Registerkarten oder ganze Sitzungen, ohne jede Seite einzeln öffnen zu müssen

Limitierungen von Comet

Keine geräteübergreifende Synchronisierung von Verlauf, Lesezeichen oder Sitzungen zwischen Desktop und Mobilgeräten

Erfordert sehr weitreichende Berechtigungen (Bildschirm, Cookies, Browsing-Aktivitäten), was bei sensiblen Aufgaben wie Online-Banking Datenschutzbedenken aufwirft

Preise für Comet

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Comet

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Comet?

Hier ist, was ein Reddit-Benutzer freigegeben hat:

Ich habe heute den Comet Browser ausprobiert. Mein erster Eindruck: Er ist gut, aber für mich noch nichts Außergewöhnliches. Ich habe versucht, meine YouTube-Music-Playlists damit auf Spotify zu übertragen, um dort eine Kopie der Playlist zu erstellen, aber das hat nicht funktioniert. Außerdem gab es starke Verzögerungen, als ich anspruchsvollere Aufgaben ausführen wollte. […]

Ich habe heute den Comet Browser ausprobiert. Mein erster Eindruck: Er ist gut, aber für mich noch nichts Außergewöhnliches. Ich habe versucht, meine YouTube-Music-Playlists damit auf Spotify zu übertragen, um dort eine Kopie der Playlist zu erstellen, aber das hat nicht funktioniert. Außerdem gab es starke Verzögerungen, als ich anspruchsvollere Aufgaben zu erledigen hatte. […]

🧠 Wissenswertes: Das kleine Website-Symbol, das Sie auf Ihrer Registerkarte des Browsers sehen und das als Favicon bezeichnet wird, wurde erstmals im März 1999 von Internet Explorer 5 unterstützt. Es wurde ursprünglich im Menü „Favoriten“ des Browsers verwendet und half dabei, abzuschätzen, wie viele Nutzer eine Seite mit einem Lesezeichen versehen hatten.

2. ChatGPT Atlas (Am besten geeignet für visuelle Recherche und Erkundung im Stil einer Karte)

via ChatGPT Atlas

ChatGPT Atlas definiert den Browser als aktiven Denkpartner neu. Es integriert ChatGPT direkt in das Surferlebnis über eine permanente Seitenleiste, die versteht, was Sie sich ansehen und warum.

Während Sie durch die Seiten navigieren, interpretiert er Inhalte in Echtzeit, fasst lange Artikel zusammen, vergleicht Produktspezifikationen, wertet datenreiche Berichte aus und beantwortet komplexe Fragen, ohne Ihren Flow zu unterbrechen.

Dank der direkt in die Benutzeroberfläche integrierten Datenschutzfunktionen entscheiden Sie selbst, was der Browser sieht, speichert oder löscht. Damit ist Atlas eine ausgefeilte Option für Fachleute, die sich intelligenten Support wünschen, der sich unauffällig in ihren Workflow einfügt.

Die besten Features von ChatGPT Atlas

Nutzen Sie Browser Memories , um die Auswahl an Erkenntnissen und Einstellungen zu speichern und so in Zukunft relevantere Vorschläge zu erhalten

Aktivieren Sie den Agent-Modus , damit die KI mehrstufige Aufgaben mit vollständiger Cursorsteuerung ausführen kann

Markieren Sie Text an beliebiger Stelle, um Inhalte direkt an Ort und Stelle umzuschreiben, umzuformulieren oder zu erweitern

Verwalten Sie detaillierte Einstellungen zum Datenschutz, um zu entscheiden, was Atlas anzeigen, speichern oder verwerfen darf

Limitierungen von ChatGPT Atlas

Der Agent-Modus ist unzuverlässig, fällt oft aus oder benötigt viel Zeit, um einfache Aufgaben wie das Hinzufügen von Elementen zum Warenkorb oder die Reservierung von Restaurants abzuschließen

Die befehlsorientierte Benutzeroberfläche und die „Zauberwörter“ erschweren die Auffindbarkeit; Benutzer müssen Eingabeaufforderungen erraten, anstatt einfache Klicks und Links zu verwenden

Preise für ChatGPT Atlas

Free

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT Atlas

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT Atlas?

Ein Benutzer hat seine Erfahrungen freigegeben:

Ich habe mich schon eine Weile mit KI-Browsern beschäftigt. Auf den ersten Blick fühlt sich Atlas tatsächlich natürlicher in der Bedienung an. Ich werde wahrscheinlich eine Weile dabei bleiben. Ich LIEBE die Tatsache, dass er super minimalistisch und elegant ist und sich natürlicher anfühlt. […] Er ist ein absoluter Stromfresser. Nicht RAM, ich spreche von Energie – der RAM-Verbrauch ist bisher vergleichbar mit Chrome.

Ich habe mich schon eine Weile mit KI-Browsern beschäftigt. Auf den ersten Blick fühlt sich Atlas tatsächlich natürlicher in der Bedienung an. Ich werde wahrscheinlich eine Weile dabei bleiben. Ich LIEBE die Tatsache, dass er super minimalistisch und elegant ist und sich natürlicher anfühlt. […] Er ist ein absoluter Stromfresser. Nicht RAM, ich spreche von Energie – der RAM-Verbrauch ist bisher vergleichbar mit Chrome.

📮ClickUp Insight: 44 % unserer Umfrageteilnehmer beschränken sich beim Surfen auf 1 bis 5 Registerkarten, aber 8 % leben im „Chaos-Modus“ mit mehr als 31 Registerkarten. Auch wenn es nicht immer beabsichtigt ist, passiert es selbst den Besten von uns: ein Miro-Board für Brainstorming, ein Google Doc für SOP, eine Registerkarte für das Projektmanagement und dann ChatGPT als zusätzlichen Support. 👀 Doch jeder Wechsel zwischen Apps oder Fenstern verursacht eine „Umschaltbelastung“ – eine versteckte mentale Belastung, die Ihre geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigt und dazu führt, dass Sie sich unkonzentriert fühlen. Mit ClickUp können Sie alle Ihre Tools zentralisieren: Whiteboards, Dokumente, Aufgaben, Websuche, KI-Modelle wie ChatGPT, Gemini und Claude und vieles mehr unter einem einzigen Converged AI Workspace. Es ist an der Zeit, Kontextwechsel zu vermeiden und diese überflüssigen Registerkarten endgültig zu schließen!

3. Brave (Am besten geeignet für Privat-Surfen mit KI-Zusammenfassungen auf der Seite)

via Brave

Brave verfolgt einen grundlegend anderen Ansatz bei der /AI-Integration, indem es den Datenschutz von Grund auf in den Vordergrund stellt.

Sein KI-Assistent Leo arbeitet innerhalb des datenschutzorientierten Ökosystems von Brave, für das ein Konto, eine Anmeldung oder ein Training erforderlich ist. Er fungiert wie eine unsichtbare Ebene über jeder Webseite und ist bereit, Texte zu interpretieren, lange Dokumente zusammenzufassen oder neue Inhalte zu generieren, ohne Ihre Aktivitäten offenzulegen.

Leo besticht durch seine Fähigkeit, mit tatsächlichen On-Page-Inhalten wie PDFs, Google Docs, Sheets und sogar Bildern zu arbeiten und sofort Erkenntnisse zu gewinnen, ohne dass Sie Dateien hochladen oder zwischen tools wechseln müssen. Während Sie surfen, können Sie Leo bitten, komplexe Ideen zu verdeutlichen, Texte zu übersetzen, Kernpunkte zu extrahieren oder völlig neue Inhalte im Kontext zu erstellen.

Die besten Features von Brave

Rufen Sie Leo direkt über die Adressleiste oder die Seitenleiste auf, um sofortige, seitenbezogene Unterstützung zu erhalten

Starten Sie mit Brave Talk Videoanrufe und Streams direkt über den Browser, ohne sich anmelden zu müssen

Wahren Sie vollständigen Datenschutz ohne Datenspeicherung, Anmeldepflichten oder Modelltraining in Ihren Chats

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Modellen oder nutzen Sie Ihr eigenes für eine benutzerdefinierte KI-Leistung

Nutzen Sie die Antworten von „Ask Brave“ von Brave Search für eine Echtzeit-Zusammenfassung von Informationen mit Quellenangaben

Limitierungen von Brave

Eine aggressive Blockierung von Werbung und Trackern kann manche Websites lahmlegen und Benutzer dazu zwingen, die Schutzfunktionen manuell zu deaktivieren, damit diese ordnungsgemäß funktionieren.

Brave Rewards kann bei einer Anmeldung die Nachverfolgung von Benutzerdaten durchführen, was die Vorteile des Datenschutzes für diese Benutzer einschränkt

Preise für Brave

Free

Brave VPN: 9,99 $/Monat

Brave Search Premium: 3 $/Monat

Leo KI Premium: 14,99 $/Monat für fünf Benutzer

Brave Talk Premium: 7 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Brave

G2: 4,6/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Brave?

Zitat aus einer G2-Bewertung:

Was mir an Brave am besten gefällt, ist der starke Fokus auf Datenschutz und Sicherheit. Es blockiert automatisch Tracker und aufdringliche Werbung, wodurch sich das Surfen viel übersichtlicher und schneller anfühlt. [.] Der größte Nachteil ist, dass einige Websites aufgrund der strengen Werbe- und Tracker-Blockierung von Brave nicht immer einwandfrei funktionieren, sodass ich gelegentlich die Schutzfunktionen deaktivieren muss.

Was mir an Brave am besten gefällt, ist der starke Fokus auf Datenschutz und Sicherheit. Es blockiert automatisch Tracker und aufdringliche Werbung, wodurch sich das Surfen viel übersichtlicher und schneller anfühlt. [.] Der größte Nachteil ist, dass manche Websites mit Braves strenger Blockierung von Werbung und Trackern nicht immer einwandfrei funktionieren, sodass ich gelegentlich die Schutzfunktionen deaktivieren muss.

🔍 Wussten Sie schon? Es gibt ultraleichte Browser wie Dillo, der 1999 auf den Markt kam und so konzipiert wurde, dass er selbst auf sehr alter Hardware und über Einwahlverbindungen läuft, wobei er zugunsten von Geschwindigkeit und Zugänglichkeit auf ressourcenintensive Skripte verzichtet.

4. Microsoft Edge (Am besten geeignet, um KI bei Windows-Aufgaben zu unterstützen)

über Microsoft Edge

Microsoft Edge hilft Ihnen, direkt im Browser effizienter im Internet zu surfen, zu arbeiten und zu recherchieren. Die Multi-Registerkarten-Erkennung hilft Ihnen, den Kontext zu verstehen und sofort zu reagieren, ohne Sie aus Ihrem Workflow herauszureißen.

Der Copilot-Modus unterstützt zudem Sprach-, Bild- und Datei-Uploads, sodass Sie Probleme besprechen, Bilder erstellen, Dokumente zusammenfassen und sogar Hilfe beim Schreiben von Code oder beim Umgang mit Dateien der Arbeit erhalten können.

Personalisierte tägliche Übersichten, integrierte Datenschutzfunktionen und die nahtlose Integration mit Microsoft 365 machen Edge ideal für Benutzer, die umfangreiche Rechercheaufgaben und unternehmenskritische Aufgaben bewältigen müssen.

Die besten Features von Microsoft Edge

Wechseln Sie zwischen den Modi Kreativ , Ausgewogen und Tiefgehende Recherche , um die Tiefe und den Stil der Antworten anzupassen

Erstellen Sie Bilder, schreiben Sie Code oder erstellen Sie Inhalte für E-Mails, Berichte und soziale Medien über die Seitenleiste

Nutzen Sie Copilot Voice und Vision , um Aufgaben zu besprechen oder Echtzeit-Erklärungen zu dem zu erhalten, was auf dem Bildschirm zu sehen ist

Rufen Sie Copilot über die Adressleiste mit @Copilot oder einer Verknüpfung auf, um sofortigen Support zu erhalten

Limitierungen von Microsoft Edge

Wirkt im Vergleich zu anderen modernen Browsern eher einfach und in seinen Features eingeschränkt, sodass er oft nur als Notlösung oder Backup-Browser dient

Gelegentliche Einfrierungen oder Abstürze bei bestimmten Aufgaben oder Skripten, die einen Neustart oder den Wechsel zu einem anderen Browser erzwingen

Preise für Microsoft Edge

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Edge

G2: 4,3/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Edge?

Wie ein Rezensent in seiner Notiz feststellte:

Die dezente Farbe schafft eine ruhige, elegante Atmosphäre und verleiht dem Browser ein hochwertiges Erscheinungsbild. […] Auf kleineren Bildschirmen wirkt die Navigation möglicherweise weniger übersichtlich, da die Seitenleiste den Bildschirm durchquert.

Die dezente Farbe schafft eine ruhige, elegante Atmosphäre und verleiht dem Browser ein hochwertiges Erscheinungsbild. […] Auf kleineren Bildschirmen wirkt die Navigation möglicherweise weniger übersichtlich, da die Seitenleiste den Bildschirm durchquert.

📖 Lesen Sie auch: Chrome-Erweiterungen für mehr Produktivität

5. Sigma AI Browser (Ideal für parallele KI-Workflows beim Surfen)

via Sigma KI Browser

Der Sigma KI-Browser fungiert als privater, geräteinterner Agent, der sich in Ihrem Namen anmelden, navigieren und Webaufgaben abschließen kann und sich damit als autonome Aktions-Engine positioniert.

Sie beschreiben, was Sie möchten, z. B. ein Hotel suchen, Daten aus einem Dashboard exportieren oder Ihren Posteingang aufräumen, und der Agent übernimmt jeden Klick, das Ausfüllen von Formularen und die Auswahl der Filter direkt auf den entsprechenden Websites.

Dieser „Execution-First“-Ansatz macht Sigma besonders attraktiv für Benutzer, die manuelle Web-Workflows und sich wiederholende Aufgaben leid sind. Es führt mehrstufige Aktionen mithilfe von Speicher-, Kontext- und Browser-Automatisierungstools aus.

Die besten Features des Sigma KI-Browsers

Automatisieren Sie Vorgänge mit Agentic Workflows , um Aufgaben in Unteraufgaben aufzuteilen und diese direkt auf Websites abzuschließen

Führen Sie speicherbasierte Aktionen aus, um Details (wie Einstellungen, frühere Eingaben oder Info über das Konto) abzurufen und automatisch anzuwenden

Extrahieren Sie Daten mit Datenextraktions-Tools , um Belege, Tabellen oder strukturierte Informationen in Tabellenkalkulationen zu übertragen

Verwalten Sie Kalender mit Smart Scheduling, um Meetings zu finden, Einladungen zu versenden und Ereignisse plattformübergreifend zu aktualisieren

Einschränkungen des Sigma KI-Browsers

In manchen Setups kann die KI Websites oder externe URLs nicht direkt aufrufen oder durchsuchen

Einige Benutzer berichten, dass die Erweiterungen überhaupt nicht zuverlässig funktionieren

Preise für den Sigma KI-Browser

Free

Bewertungen und Rezensionen zum Sigma KI-Browser

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über den Sigma KI-Browser?

So hat es ein Benutzer empfunden:

Mir gefällt die Idee von SigmaOS, aber es ist nichts für mich. […] SigmaOS möchte, dass Sie Ihre gesamte Arbeit in einem Fenster haben und zwischen Profilen mit unterschiedlichen Workspaces wechseln. Für mich unterbricht ein solcher Kontextwechsel meinen Flow.

Mir gefällt die Idee von SigmaOS, aber es ist nichts für mich. […] SigmaOS möchte, dass Sie Ihre gesamte Arbeit in einem Fenster haben und zwischen Profilen mit unterschiedlichen Workspaces wechseln. Für mich unterbricht ein solcher Kontextwechsel meinen Flow.

🧠 Wissenswertes: Ein Browser namens SlipKnot wurde im November 1994 für Windows veröffentlicht und bot bereits vor einigen der großen, bekannten Browser ein grafisches Web-Erlebnis, indem er ein Unix-Remote-Terminal dazu brachte, Seiten zu rendern und diese dann an den PC zu senden.

6. Arc (Am besten geeignet für eine übersichtliche, minimalistische Verwaltung von Registerkarten mit KI-Unterstützung)

via Arc

Arc ist ein Chromium-basierter KI-Browser, der auf Ihre Gewohnheiten, Routinen und Projekte zugeschnitten ist. Er verlagert alles in eine Seitenleiste, die eher wie ein Command-Center funktioniert.

Mit Spaces und Profilen lassen sich Arbeit, Schule, Hobbys und privates Surfen ganz einfach voneinander trennen, ohne dass Sie Fenster verwalten müssen. Mit Split View können Sie zwei Websites oder tools nebeneinander anzeigen, während Themes visuelle Stimmungen schaffen, die zu Ihrem Workflow passen.

Sie können wählen, ob Sie alle oder eine Auswahl an KI-Features von Arc Max aktivieren möchten, um dessen Features zur Steigerung der Produktivität zu nutzen.

Wenn Sie Arc Browser und Brave vergleichen, verbessert Arc Ihr Surferlebnis durch übersichtlichere Namen der Registerkarten, intelligentere Dateibenennung und eine intuitive Befehlsleiste, die Alles miteinander verbindet.

Die besten Features von Arc

Vorschau von Seiten mit 5-Sekunden-Vorschauen , um zu sehen, was sich hinter einem Link verbirgt, ohne ihn zu öffnen

Rufen Sie ChatGPT über die Befehlsleiste auf, um Fragen zu stellen, Zusammenfassungen zu erstellen oder schnelle Erklärungen zu erhalten

Spielen Sie Audio- und Video-Dateien ab, während Sie surfen, indem Sie den Mini-Player aktivieren

Räumen Sie Ihren Workspace auf – mit Tidy Tab Titles , das angeheftete Registerkarten automatisch umbenennt, um für mehr Übersichtlichkeit zu sorgen

Sortieren Sie Ihre heruntergeladenen Dateien mit Tidy Downloads, um Dateien intelligent umzubenennen und Ihre Ordner übersichtlich zu halten

Limitierungen von Arc

Die erzwungene automatische Archivierung von Registerkarten (maximal 30 Tage, Standard oft 12 Stunden) kann frustrierend sein

Sie verbrauchen mehr RAM und Ressourcen, wodurch sie auf den Geräten schwerfällig wirken.

Preise für Arc

Free

Arc-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Arc?

Ein Redditor fasste es so zusammen:

Mir gefällt es tatsächlich sehr gut. Mir gefällt, wie konsequent sie bei den vertikalen Registerkarten vorgehen, und der Workflow fühlt sich gut an. Unter Windows ist es bei mir allerdings fehlerhaft und es fehlen einige grundlegende Funktionen, was ärgerlich ist (obwohl ich davon ausgehe, dass diese noch hinzugefügt werden).

Mir gefällt es tatsächlich sehr gut. Mir gefällt, wie konsequent sie bei den vertikalen Registerkarten vorgehen, und der Workflow fühlt sich gut an. Unter Windows ist es bei mir allerdings fehlerhaft und es fehlen einige grundlegende Funktionen, was ärgerlich ist (obwohl ich davon ausgehe, dass diese noch hinzugefügt werden).

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software für neuronale Netze

7. Dia (Am besten geeignet für entwicklerorientiertes KI-Debugging und Code-Einblicke)

via Dia

Der Dia-Browser liest Ihre geöffneten Registerkarten, merkt sich den Kontext aus früheren Sitzungen und ermöglicht den Wechsel zwischen Suche, Chatten und Ausführung von Aufgaben, ohne dass Sie den Modus wechseln müssen.

Sie können „Skills“ erstellen, um wiederholende Aufgaben zu automatisieren, den Tonfall und den Schreibstil der KI zu formen und kleine Workflows zu erstellen, die zu Ihrer Art des Surfens passen.

Der Assistent kann mehrere Registerkarten gleichzeitig scannen, Berichte erstellen oder Dokumente und Tabellen in einem einzigen Thread analysieren. Und da er auf Chromium basiert, stehen Ihnen weiterhin alle Erweiterungen und die gewohnte Kompatibilität zur Verfügung.

Die besten Features von Dia

Fassen Sie PDFs, Google Docs, Tabellen und Webseiten direkt im Browser zusammen, ohne sie an einen anderen Ort hochladen zu müssen

Entwerfen Sie E-Mails, Berichte und Dokumente mithilfe von KI, die Ihre geöffneten Registerkarten und Ihre letzten Aktivitäten bereits versteht

Wechseln Sie mit der integrierten KI-Leiste anstelle des herkömmlichen URL-Feldes sofort zwischen Chatten und Suche

Übertragen Sie den Kontext über Sitzungen hinweg, damit sich die KI daran erinnert, was Sie zuvor recherchiert oder bearbeitet haben

Limitierungen von Dia

Die Bitwarden-Erweiterung und die Passkey-Authentifizierung sind problematisch

Es fehlen einige Standard-Features von Browsern, wie z. B. eine Favoriten-Leiste, Tastatur-Verknüpfungen und klassische Registerkarten-Funktionen

Preise für Dia

Free

Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Dia?

Ein Rezensent freigab dazu:

Endlich hat das Warten ein Ende. Dia ist da, und es ist wunderschön, nützlich und schneller als Arc. Ich vermisse die Pins und die vertikalen Registerkarten so sehr, dass ich es nicht als meinen Standard-Browser einstellen kann, aber ehrlich gesagt lohnt sich der Wechsel fast schon allein wegen der Leistungssteigerung – insbesondere bei den vertikalen Registerkarten. […] Es fühlt sich eher wie ein Nischenbrowser für Benutzer an, die sich stark auf Produktivität konzentrieren.

Endlich hat das Warten ein Ende. Dia ist da, und es ist wunderschön, nützlich und schneller als Arc. Ich vermisse die Pins und die vertikalen Registerkarten so sehr, dass ich es nicht als meinen Standard-Browser festlegen kann, aber ehrlich gesagt lohnt sich der Wechsel fast schon allein wegen der Leistungssteigerung – insbesondere bei den vertikalen Registerkarten. […] Es fühlt sich eher wie ein Nischenbrowser für Benutzer an, die sich stark auf Produktivität konzentrieren.

8. Opera (Am besten geeignet für schnelle, integrierte KI-Antworten beim Surfen)

via Opera

Aria verwandelt Opera in einen Browser, der Ihnen sofort zur Seite steht, sobald Sie Text markieren, eine Registerkarte öffnen oder eine Verknüpfung drücken. Es liefert Antworten aus dem Internet in Echtzeit, generiert Bilder, übersetzt Inhalte und führt sogar Aktionen auf Registerkarten-Ebene aus – ganz ohne dass Sie ein Konto benötigen.

Er versteht auch hochgeladene Bilder, liest Antworten vor und liefert ausführlichere Erklärungen bei jeder Auswahl eines Textabschnitts.

Messenger wie WhatsApp, Slack und Facebook Messenger sind integriert. Darüber hinaus können Sie Registerkarten automatisch organisieren, indem Sie sie gruppieren, schließen, anheften oder über Tastaturbefehle speichern.

Die besten Features von Opera

Greifen Sie sofort auf KI zu – über die Befehlszeile Strg+/ (Cmd+/), den Chat in der Seitenleiste oder die Schnellwahl-Verknüpfungen auf Mobilgeräten

Erstellen Sie kostenlose Bilder mithilfe von Textbefehlen, die auf Imagen 2 basieren, mit täglichen Limits, die sich erhöhen, wenn Sie angemeldet sind

Freigeben Sie Dateien, Links und Notizen sicher zwischen Ihrem Computer und Ihrem Smartphone mit My Flow

Fassen Sie Seiten im Page Context -Modus zusammen, um sich eine schnelle Übersicht zu verschaffen und die wichtigsten Erkenntnisse zu erhalten.

Übersetzen Sie die Auswahl an Text oder ganze Seiten in über 50 Sprachen mithilfe von Smart Highlighting

Sicherheit beim Surfen dank integrierter Werbeblocker und VPN

Limitierungen von Opera

Aria KI kann aufdringlich und hartnäckig sein und sich manchmal sogar dann aktivieren, wenn Benutzer es deaktivieren

Manchmal werden ungenaue oder voreingenommene Inhalte generiert

Preise für Opera

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Opera

G2: 4,2/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Opera?

Hier ist, was ein Capterra-Rezensent dazu freigegeben hat:

Opera bietet ein schnelles, ressourcenschonendes Surferlebnis mit integriertem VPN und Werbeblocker für mehr Datenschutz. […] Einige Websites werden in Opera im Vergleich zu anderen Browsern nicht korrekt dargestellt, was zu Problemen mit der Kompatibilität führen kann. Außerdem kann es bei intensiver Nutzung von Registerkarten gelegentlich zu Abstürzen oder Verzögerungen kommen.

Opera bietet ein schnelles, ressourcenschonendes Surferlebnis mit integriertem VPN und Werbeblocker für mehr Datenschutz. […] Einige Websites werden in Opera im Vergleich zu anderen Browsern nicht korrekt dargestellt, was zu Problemen mit der Kompatibilität führen kann. Außerdem kann es bei intensiver Nutzung von Registerkarten gelegentlich zu Abstürzen oder Verzögerungen kommen.

🧠 Wissenswertes: Die Fähigkeit von Browsern, anzuzeigen, ob Sie einen Link besucht haben (das Phänomen der Link-Farbänderung), wurde für einen Exploit zur Nachverfolgung namens „History Sniffing“ genutzt. Frühe Versionen gängiger Browser ermöglichten es, anhand der Link-Farben Ihren Browserverlauf zu ermitteln.

Automatisieren Sie Ihre Aktionen im Browser mit ClickUp

Sie haben gesehen, wie KI-Browser wie Arc, Comet und Opera mit cleveren Features aufwarten. Aber letztendlich sind sie immer noch nur Webbrowser. Sie können zwar schneller suchen oder Seiten zusammenfassen, benötigen aber weiterhin separate Tools für Aufgaben, Dokumente, Projektmanagement, Teamkommunikation und Automatisierung.

Genau hier schleicht sich die Überlastung bei der Arbeit ein.

ClickUp, die Alleskönner-App für die Arbeit, vereint Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles auf Basis von KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

Und da es browser-, desktop- und mobilgeräteübergreifend funktioniert, bleiben Sie konzentriert, ohne zwischen 10 verschiedenen Apps hin- und herwechseln zu müssen.

Schauen wir uns an, wie das geht. 🤩

Erfassen Sie Arbeit aus jeder Registerkarte

Die Chrome-Erweiterung von ClickUp sorgt für Produktivität beim Surfen, ohne dass Sie zwischen Tools wechseln müssen.

Wenn Sie beispielsweise online etwas Wichtiges finden, können Sie sofort eine ClickUp-Aufgabe mit dem Link zur Webseite erstellen, damit nichts verloren geht.

Sie können außerdem Screenshots erstellen, diese mit Notizen versehen und an Aufgaben anhängen, um schnell den Kontext zu erfassen. Wenn Sie über Ihren Posteingang arbeiten, können Sie ganze E-Mails als Anhänge an Aufgaben anhängen oder diese sogar mit einem Klick in neue Aufgaben umwandeln, wodurch die Nachverfolgung einfacher zu verwalten ist. Die Erweiterung umfasst auch die ClickUp-Zeiterfassung.

Notieren Sie Ideen schnell mit der ClickUp-Chrome-Erweiterung, um Inhalte in Ihrem Workspace zu speichern

Christian Gonzalez, Verwaltungskoordinator bei der Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, gibt seine Erfahrungen mit ClickUp frei:

Wir vereinfachen alle Prozesse unserer Abteilungen, indem wir Business-Intelligence-Plattformen und Tools für die Automatisierung von E-Mails integrieren und KPIs, Formulare, Prozessdokumente und Abhängigkeiten in einer App (ClickUp) speichern.

Wir vereinfachen alle Prozesse unserer Abteilungen, indem wir Business-Intelligence-Plattformen und Tools für die Automatisierung von E-Mails integrieren und KPIs, Formulare, Prozessdokumente und Abhängigkeiten in einer App (ClickUp) speichern.

Automatisieren Sie Ihren Flow

ClickUp-Automatisierungen helfen Ihnen, Routineaufgaben in Ihrem Workspace zu bewältigen, sodass Aufgaben ohne ständige manuelle Aktualisierungen vorankommen. Sie können einfache „If This, Then That“-Regeln festlegen, bei denen Sie den Auslöser wählen, die Aktion festlegen und ClickUp den Rest erledigt.

Richten Sie benutzerdefinierte Auslöser ein, um Ihren Workflow mit ClickUp Automatisierungen zu automatisieren

Das Beste daran ist, dass Automatisierungen Ihnen helfen, mit anderen Tools in Ihrem Workflow verbunden zu bleiben.

Sie können Webhooks an Zapier, Make oder andere Integrationen senden, um Daten automatisch in Tausende von Apps zu übertragen. Das bedeutet: Wenn sich in ClickUp etwas ändert, können Sie an anderer Stelle einen Auslöser für eine Aktion auslösen, ohne die Registerkarte wechseln zu müssen.

Die KI-Chrome-Erweiterung ist dabei ein leistungsstarker Ausgangspunkt. Sobald Aufgaben in ClickUp landen, können Sie Automatisierungen einrichten, um sie zu organisieren, Teamkollegen zu benachrichtigen oder Felder automatisch zu aktualisieren – so bleibt alles im Fluss, während Sie weiter surfen.

Nehmen wir an, Ihr QA-Tester entdeckt bei der Überprüfung einer Web-App einen Fehler. Er macht einen Screenshot und erstellt mithilfe der Chrome-Erweiterung eine Aufgabe.

Von dort aus sofortige Automatisierungen:

Als Fehler Taggen

Übertragen Sie es in den Engineering-Sprint

Entwickler zuweisen

Erstellen Sie ein Problem auf GitHub

Fügen Sie den Link zum Problem wieder in die Aufgabe ein

Weitere Informationen darüber finden Sie hier:

KI bei jedem Klick

ClickUp Brain ist ein integrierter KI-gestützter Assistent, der Ihnen dabei hilft, smarter und schneller zu arbeiten.

Diese vernetzte KI versteht den Kontext Ihrer Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen, sodass Sie sofort Antworten, Zusammenfassungen oder Aktionspunkte erhalten, ohne sich durch Registerkarten oder Dateien wühlen zu müssen.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Zusammenfassungen von Client-Gesprächen mit Prioritäten und Eigentümern

Unternehmensweite Suche

Die Enterprise-Suche von ClickUp Brain funktioniert mit den Tools, auf die Sie täglich zurückgreifen, wie Google Drive, GitHub, Figma und vielen anderen. Wenn Sie also das neueste Spezifikationsdokument oder eine Versionshistorie benötigen, werden die Ergebnisse direkt in ClickUp angezeigt.

Sehen Sie sich dieses Video an, um Weitere Informationen zur Enterprise-Suche zu erhalten:

KI-Desktop-Begleiter

Und wenn Ihre Arbeit über die ClickUp-App hinausgeht, begleitet Sie ClickUp Brain MAX. Es läuft in Ihrem Browser oder auf Ihrem Desktop als universeller KI-Desktop-Begleiter, um jede Webseite zusammenzufassen, Sprachnotizen zu transkribieren und Antworten aus Ihrem gesamten digitalen Fußabdruck abzurufen.

Arbeiten Sie schneller mit ClickUp Brain MAX, einem KI-Desktop-Begleiter

Sie können sogar in Echtzeit zwischen führenden KI-Modellen wechseln. Brain MAX umfasst ChatGPT, Claude und Gemini, sodass Sie für die jeweilige Aufgabe das beste Ergebnis erzielen können, egal ob es sich um kreatives Schreiben, technische Erklärungen oder die Generierung von Code handelt.

Und wenn Sie das Tippen ausbremst, können Sie mit „Talk to Text“ in ClickUp Brain MAX ganz natürlich sprechen, um zu suchen, Aufgaben zu erstellen oder Inhalte freihändig zu verfassen. Brain MAX transkribiert präzise, versteht den Kontext Ihrer Äußerungen und empfiehlt die nächstbeste Aktion, während Sie im Flow bleiben.

📮 ClickUp Insight: 20 % unserer Umfrageteilnehmer geben zu, dass sie seit Wochen bis zu 15 Registerkarten geöffnet haben! Ja, seit Wochen! Diese „Zombie-Registerkarten“ 🧟 verschlingen Speicherplatz und geistige Kapazitäten und rauben Ihnen still und leise die Konzentration, selbst wenn Sie sie ignorieren. Es handelt sich um einen klassischen Fall von „Aufmerksamkeitsrückständen“, bei dem unvollendete Elemente im Hintergrund Energie verbrauchen. Mit der KI-gestützten Enterprise-Suche von ClickUp können Sie sich getrost von diesen Browser-Friedhöfen verabschieden. Alles Wichtige ist sofort in Ihrem Arbeitsbereich und in integrierten Tools von Drittanbietern auffindbar. Sie können sogar die KI von ClickUp fragen, was im Meeting am vergangenen Freitag besprochen wurde, und sie wird die Notizen für Sie abrufen!

Verwandeln Sie das Surfen mit ClickUp in echte Arbeit

Die besten KI-Browser fassen Inhalte zusammen, reduzieren die Anzahl der geöffneten Registerkarten, führen Automatisierungen durch und sorgen dafür, dass Sie am Ball bleiben.

Doch selbst mit dem intelligentesten Browser-Erlebnis verteilt sich Ihre Arbeit immer noch auf verschiedene Projekte, Aufgaben, Nachrichten und Dokumente. Und genau hier beginnt die Lücke.

Um den Kreis wirklich zu schließen, benötigen Sie einen konvergenten KI-Workspace, der Ihre Aufgaben organisiert, Informationen im gesamten Team synchronisiert und alles zentralisiert, worauf Sie nach Beendigung des Browsens reagieren.

Genau das macht ClickUp.

Kombinieren Sie einen dieser KI-Browser mit ClickUp für einen intelligenteren, schnelleren und müheloseren Arbeitsbereich. Erfassen Sie Ideen mit einem Klick über die ClickUp-Chrome-Erweiterung, überlassen Sie ClickUp Automatisierungen die Routineaufgaben und nutzen Sie ClickUp Brain + Brain MAX, um Informationen in organisierte Aufgaben, Dokumente und Wissen umzuwandeln.

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ein KI-Browser integriert künstliche Intelligenz direkt in das Kern-Browsing-Erlebnis. Anstatt nur Seiten zu laden, kann er Inhalte lesen und interpretieren, lange Artikel zusammenfassen, Fragen beantworten oder sogar Befehle auf Grundlage Ihrer Eingaben ausführen.

Ja, einige KI-Browser wie Comet oder ChatGPT Atlas behaupten, Websites navigieren, Formulare ausfüllen und mehrstufige Workflows im Namen des Benutzers abschließen zu können. Doch der Umfang und die Zuverlässigkeit dieser Automatisierung können je nach Website, Benutzerberechtigungen und dem spezifischen Design des Browsers erheblich variieren.

Das kann sein, muss aber nicht. Die meisten KI-Browser verlangen umfassendere Berechtigungen als herkömmliche Browser (Zugriff auf den Browserverlauf, Cookies, Anmeldedaten usw.), um intelligente Features zu ermöglichen. Durch diesen Zugriff entstehen echte Risiken: Einige weisen auf Schwachstellen hin, über die böswillige Akteure den KI-Assistenten dazu bringen könnten, Daten preiszugeben oder unbeabsichtigte Aufgaben auszuführen.

Sowohl Comet als auch ChatGPT Atlas basieren auf KI und Chromium, unterscheiden sich jedoch in ihrem Ansatz und ihren Features. Comet (von Perplexity) legt den Schwerpunkt auf Recherche, kontextbezogenes Surfen, Zusammenfassungen und die Organisation von Registerkarten und Sitzungen. ChatGPT Atlas (von OpenAI) konzentriert sich auf tief integrierte KI-Unterstützung mit einem in die Suchleiste eingebauten Chatbot.

Die meisten KI-Browser basieren auf neueren oder experimentellen Features, wodurch sie weniger ausgereift sind als etablierte Browser. Für viele Benutzer reichen herkömmliche Browser (oder KI-optimierte Versionen davon) möglicherweise weiterhin aus, insbesondere wenn Datenschutz und Zuverlässigkeit wichtiger sind als Automatisierung.