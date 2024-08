die 10 besten Web Browser für 2024

Mit welchem Browser lesen Sie diesen Artikel? Google Chrome? Safari? Das sind zwar die beliebtesten Browser, aber sie sind nicht die einzigen Optionen.

Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Browsern, jeder mit seinen eigenen Stärken und Features.

Nach ausgiebigen Praxistests und Beratungen mit den Experten von ClickUp habe ich eine Liste der besten Browser zusammengestellt, die es derzeit gibt. Einige punkten in Sachen Sicherheit und Datenschutz, während andere die Liste bei der Ladegeschwindigkeit anführen. Ich habe meine Übersicht so strukturiert, dass ich mich auf die besten Features, Einschränkungen und Preise der einzelnen Browser konzentriere.

Fangen wir an!

Worauf sollten Sie bei den besten Browsern achten?

Einige von uns erinnern sich vielleicht noch an die Zeit, als der (inzwischen eingestellte) Internet Explorer die einzige Möglichkeit war, auf Ihre bevorzugte Website zuzugreifen. Heute haben wir die Qual der Wahl. Wenn Sie sich also nach einem Browser umsehen, sollten Sie einige Faktoren berücksichtigen:

Leistung und Geschwindigkeit

Ein schneller Browser steigert Ihr Online-Erlebnis. Suchen Sie nach Browsern, die Webseiten schnell laden, reibungslos scrollen und die Systemressourcen effizient nutzen. Ich achte auch darauf, wie schnell ich die Registerkarten wechseln kann.

Sicherheit und Schutz sind wichtige Faktoren beim Surfen. Schon ein kleiner Kompromiss kann zu Problemen wie Malware-Infektionen, Datendiebstahl oder sogar Browser-Hijacking führen. Achten Sie auf integrierte Schutzfunktionen zum Blockieren unerwünschter Werbung und verdächtiger Aktivitäten und aktivieren Sie Passwort-Manager, Malware-Schutzschilde und Phishing-Detektoren.

Einige Browser verfügen zum Beispiel über ein Feature, das Sie warnt, wenn eine Seite verdächtig aussieht oder Ihrem Computer schaden könnte. Bei Browsern mit starken Datenschutz-Kontrollen können Sie in der Regel auch Ihre Einstellungen für Cookies, Nachverfolgung und das Freigeben von Daten verwalten.

Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche (UI) eines Browsers sollte intuitiv und übersichtlich sein, d. h. Sie sollten ohne großen Aufwand herausfinden können, wie Sie ihn benutzen, und alles, was Sie brauchen, auf einen Blick sehen können.

Benutzerdefinierte Optionen

Wer liebt es nicht, wenn das Surfen im Internet individuell gestaltet werden kann? Suchen Sie nach Browsern, die die Anpassung des Layouts unterstützen, bei denen Sie die Symbolleisten neu anordnen und Ihre bevorzugten Websites für einen schnellen Zugriff zur Startseite hinzufügen können.

Mit einem guten Browser können Sie auch das Erscheinungsbild an Ihren persönlichen Stil anpassen und so Ihr Benutzererlebnis noch weiter verbessern.

Aufgabenverwaltung

Suchen Sie nach einem Browser, der Folgendes unterstützt workflow-Management durch Erweiterungen für Zu erledigen-Listen, Zeitmanagement, Projektmanagement und Automatisierung von Aufgaben.

Die 10 besten Browser im Jahr 2024

Hier sind die 10 besten Browser, die nach meinen Recherchen Ihr Online-Erlebnis verbessern sollen:

1. Arc Browser

/via_ Arc Browser Arc ist mein bevorzugter Browser für die Optimierung von Workflows. Ich kann verschiedene Spaces und Profile für Arbeit, Studium und Privates in einem Browser erstellen, was mir Zeit beim Wechseln zwischen den Fenstern spart. Das Feature der geteilten Ansicht ist sehr hilfreich, wenn ich Multitasking betreiben oder Dokumente vergleichen möchte. Arc bietet außerdem einen minimalistischen Look und eine intuitive Bedienung.

Das Beste an Arc ist die Suchfunktion, Arc Search. Ich gebe meine Abfrage ein, wähle "Für mich suchen" und erhalte eine personalisierte Registerkarte mit den relevantesten Antworten aus dem Web. Mir gefällt auch, dass Arc alte Registerkarten automatisch archiviert und Werbung blockiert, so dass ich mich besser auf meine Aufgaben konzentrieren kann.

Arc Browser beste Features

Erstellen von maßgeschneiderten Spaces für Arbeit und persönliche Projekte für ein verbessertes Browsing-Erlebnis

Kürzen Sie die Namen der angehefteten Registerkarten unter MacOS automatisch und sorgen Sie so für einen aufgeräumten Look mit Arc's Tidy Tab Titles

Greifen Sie mit dem Arc Instant Links Feature im Handumdrehen auf häufig besuchte Websites oder Aktionen zu

Erstellen Sie einen zentralen Hub für Ihre Notizen, Staffeleien (digitale Whiteboards), Medien und andere gespeicherte Elemente mit Arc's Bibliothek

Integrieren Sieproduktivität Apps wie Gmail, Notion, Google Docs und Outlook Kalender, um den Workflow zu optimieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern

Arc Browser Limitierungen

Arc Browser bietet zwar eine übersichtliche und fokussierte Oberfläche, verfügt aber derzeit über eine kleinere Bibliothek von Erweiterungen als andere Browser wie Chrome oder Firefox. Dies kann die Funktionen limitieren, wenn Sie sich stark auf Erweiterungen für bestimmte Aufgaben oder die benutzerdefinierte Anpassung des Workspace verlassen

Preise für Arc Browser

Free Forever

Arc Browser Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

2. Mozilla Firefox

/via_ Mozilla Firefox Firefox ist ein zuverlässiger Browser-Begleiter, der sich nahtlos an Ihre Suchgewohnheiten anpasst. Er wird geräteübergreifend synchronisiert, so dass ich alle Registerkarten, die ich auf meinem Handy oder Laptop geöffnet habe, anzeigen und darauf zugreifen kann. Besonders schätze ich das Feature Pocket, einen eingebauten Dienst zum späteren Lesen, der Webseiten speichert. Es ist wie eine persönliche digitale Bibliothek.

Ich liebe die Personalisierungsoptionen: Ich kann meine neue Registerkarte mit meinen bevorzugten Webseiten oder inspirierenden Bildern benutzerdefiniert gestalten.

Mit einer umfangreiche Erweiterung der Bibliothek und robusten Sicherheits-Features bietet Firefox auch ein personalisiertes und sicheres Browsing-Erlebnis. Er gruppiert Registerkarten auf der Grundlage von Aufgaben oder Suchabfragen, markiert wichtige Registerkarten und schließt inaktive Registerkarten automatisch, um die Leistung zu optimieren.

Mozilla Firefox beste Features

Erhöhter Schutz vor Nachverfolgung im Modus "Privates Surfen". Dieser bietet eine zusätzliche Ebene des Datenschutzes, indem er den Browserverlauf beim Schließen löscht

Passen Sie Firefox mit verschiedenen Erweiterungen und Themen an Ihre Vorlieben an, um Ihren Workload zu verwalten. Webentwickler können zum Beispiel Stylus verwenden, um CSS-Stylesheets zu erstellen, zu bearbeiten und zu verwalten

Bearbeiten Sie Formulare direkt in Firefox und ersparen Sie sich so den Aufwand, PDFs zu drucken

Mozilla Firefox Beschränkungen

Im Vergleich zu einigen Mitbewerbern kann Firefox ressourcenintensiver sein, was zu einer langsameren Leistung auf älteren oder weniger leistungsstarken Geräten führt

Preise für Mozilla Firefox

Free Forever

Mozilla Firefox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (480+ Bewertungen)

3. Google Chrome

/via_ Google Chrome Chrome ist heute einer der beliebtesten Browser der Welt. Sein Workspaces Feature ist besonders nützlich. Ich finde es besonders toll, dass Chrome meine Lesezeichen, den Verlauf und die Einstellungen auf allen Geräten synchronisiert und mir die Möglichkeit gibt, Registerkarten farblich zu codieren, um ein einheitliches Erlebnis zu gewährleisten, egal ob ich auf meinem Laptop, Tablet oder Smartphone bin.

Ich schätze den Aufgabenmanager, mit dem ich die Ressourcen überwachen und steuern kann, die jede Registerkarte und Erweiterung verbraucht. Ein weiteres Feature, das wirklich hervorsticht, ist die Omnibox. Sie ist nicht nur eine Leiste für die Suche, sondern ein Portal für alles. Sie müssen eine Website finden? Geben Sie sie ein. Sie suchen nach einer bestimmten Datei auf Ihrem Computer? Mit der Omnibox sind Sie bestens bedient.

Chrome beste Features

Nahtlose Integration mit anderen Google-Diensten (wie erwartet), z. B. Google Docs und Google Tabellen

Benutzerdefinierte und erweiterte Funktionen des Browsers mit Erweiterungen wie Google Translator und Zoom

Speichern von Adressen und Passwörtern und automatisches Ausfüllen von Formularen und Websites

Verbessern Sie das Surferlebnis mit den Features "Energiesparen" und "Speichersparen"

Chrome Beschränkungen

Chrome ist dafür bekannt, dass er viele Ressourcen verbraucht, vor allem, wenn zahlreiche Registerkarten oder anspruchsvolle Websites geöffnet werden. Dies führt oft zu einem langsamen Browsing-Erlebnis

Preise für Chrome

Free Forever

Chrome Bewertungen und Rezensionen

Softwareempfehlung: 4.8/5 (1400+ Bewertungen)

4.8/5 (1400+ Bewertungen) GetApp: 4.8/5 (mehr als 1400 Bewertungen)

Weiter lesen: Auswahl eines Tech Stack: Beispiele für Software Teams im Jahr 2024

4. Microsoft Edge

via Microsoft Edge Edge hat mich wirklich überrascht. Er ist weit entfernt von Microsofts OG Browser von vor Jahren. Besonders beeindruckt hat mich das Feature "Sammlungen" von Edge, mit dem ich meine Artikel, Bilder und Notizen für den schnellen Zugriff speichern kann. Ein weiteres Feature, das mir aufgefallen ist, ist der Immersive Reader, der das Layout des Webs vereinfacht, um das Online-Leseerlebnis zu verbessern.

Was Edge jedoch wirklich auszeichnet, sind seine fähigkeiten zur Automatisierung . Der Browser antizipiert meine Bedürfnisse, schlägt Aktionen vor und schließt Aufgaben ab, wodurch sich mein Workload verringert. So füllt er beispielsweise automatisch Formulare aus, schlägt relevante Suchbegriffe vor und bietet sogar Übersetzungsoptionen an, ohne dass ich einen Finger rühren muss.

Microsoft Edge beste Features

Reduzieren Sie die Speichernutzung mit Registerkarten im Ruhezustand und dem Effizienzmodus für optimierte Leistung

Bessere Registerkartenverwaltung mit Features wie vertikale Registerkarten, Registergruppen, Sammlungen und Workspaces

Verwenden Sie Copilot für KI-gestützte Unterstützung, Image Creator für die Erstellung von Bildern und Designer für die Erstellung von Designs

Nutzen Sie das Drop Feature, um Dateien zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Desktop freizugeben

Microsoft Edge Limitierungen

Limitierte Erweiterungen und Kompatibilitätsprobleme mit bestimmten Websites

Preise für Microsoft Edge

Free Forever

Microsoft Edge Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.3/5 (480 Bewertungen)

5. Waterfox

/via_ Wasserfuchs Waterfox ist ein schneller Browser, der sehr reaktionsschnell und effizient ist. Er lädt Websites schnell und ermöglicht eine reibungslose Navigation auf Registerkarten. Besonders gut finde ich, dass er mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen kann, z. B. Videos ohne Verzögerung ansehen und Notizen machen.

Eines seiner herausragenden Features ist die begrenzte Datenerfassung. Ich kann problemlos auf Websites surfen, ohne mir Gedanken über die Nachverfolgung meiner Aktivitäten zu machen. Waterfox steigert auch die Produktivität und erleichtert die Konzentration, indem er Registerkarten für die Arbeit, das Einkaufen oder das persönliche Surfen erstellt.

Waterfox beste Features

Organisieren Sie verschiedene Surfaktivitäten (Arbeit, Einkaufen, Privat) getrennt und verwenden Sie Farbcodes zur einfachen Identifizierung

Speichern und Wiederherstellen Ihrer Sitzung, um Aufgaben einfach abzuschließen

Importieren Sie Lesezeichen und Passwörter aus anderen Browsern

Starten Sie private Registerkarten zum anonymen Surfen

Waterfox Beschränkungen

Waterfox-Webbrowser erhalten nicht immer so schnell Sicherheits-Updates wie herkömmliche Browser, so dass die meisten Benutzer anfällig für neu entdeckte Bedrohungen sein könnten

Preise für Waterfox

Free Forever

Waterfox Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

6. DuckDuckGo

via DuckDuckGo DuckDuckGo ist die erste Wahl für Benutzer, die sich um Datenschutz und Sicherheit sorgen. Es ist ein hochsicherer Browser, der keine persönlichen Daten sammelt oder freigibt, so dass ich unbesorgt im Internet surfen kann. Schon beim Öffnen des Browsers fällt mir die aufgeräumte Oberfläche auf, die frei von störender Werbung und Pop-ups ist.

Mit dem Duck Player kann ich YouTube-Videos ansehen, ohne mit Werbung bombardiert zu werden oder meine Sehgewohnheiten verfolgen zu lassen. Es blockiert auch E-Mail-Tracker auf Websites und bewahrt meinen Posteingang vor Spam-Nachrichten.

DuckDuckGo beste Features

Aktives Blockieren von Trackern Dritter, die versuchen, Ihre Online-Aktivitäten zu verfolgen

Schnelle Suche nach bestimmten Websites direkt von DuckDuckGo aus mit Hilfe von Verknüpfungen (z. B. Eingabe von "!a" für Amazon)

Gelöscht werden alle Registerkarten und Browserdaten mit einem Klick über die Schaltfläche "Feuer"

DuckDuckGo-Einschränkungen

Dem Browser fehlen erweiterte Features und benutzerdefinierte Optionen zur Optimierung des Workflows

DuckDuckGo Preise

DuckDuckGo Suche: Free

Free DuckDuckGo Privater Browser: Free

Free Datenschutz Pro: $99.99/Jahr

DuckDuckGo Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

7. Safari

/via_ Safari Safari hat, wie fast alles im Apple-Universum, eine aufgeräumte Oberfläche, die mir ein ablenkungsfreies Surferlebnis bietet. Eines der wichtigsten Features von Safari ist die intelligente Verhinderung der Nachverfolgung, die die seitenübergreifende Nachverfolgung limitiert und meinen Datenschutz schützt.

Ich verlasse mich sehr auf das Feature Leseliste, mit dem ich Artikel speichern kann, um sie später offline zu lesen. Das ist ideal, wenn ich auf Reisen bin oder mich in Gegenden mit schlechter Internetverbindung befinde. Ich mag auch das Feature "Live-Text" von Safari, mit dem ich Text in Bildern kopieren, übersetzen und nachschlagen kann.

Das Feature "Web Apps" ist ebenfalls sehr nützlich, denn es hilft mir, häufig besuchte Websites im Dock zu speichern und bietet mir so ein App-ähnliches Erlebnis.

Safari beste Features

Notizen direkt auf einer Website machen, ohne die Registerkarte zu wechseln

Erweiterte Funktionen zur Verwaltung von Registerkarten, einschließlich der Möglichkeit, Registerkartengruppen zu erstellen

Zugriff auf verschiedene Online-Datenschutz-Features wie "Meine E-Mail verbergen" zum Erstellen eindeutiger, zufälliger E-Mail-Adressen bei der Anmeldung für Dienste, um Spam zu verhindern und Ihre tatsächliche E-Mail-Adresse zu schützen

Safari-Beschränkungen

Safari ist nur auf Apple-Geräten verfügbar. Windows- oder Android-Benutzer können Safari nicht verwenden, was seine Zugänglichkeit limitiert

Preise für Safari

Free Forever

Safari Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) G2: 4/5 (mehr als 200 Bewertungen)

8. Oper

/via_ Oper Der Opera Browser ist ein weiteres beliebtes Tool mit coolen, benutzerorientierten Features. Das Feature "Speed Dial" verwandelt die Startseite in ein visuelles Dashboard mit Ihren bevorzugten Websites, so dass Sie sich nicht mehr durch Lesezeichen wühlen müssen. Außerdem bietet Opera "Flow", ein Feature, das die mobile und die Desktop Version nahtlos miteinander verbindet, so dass ich meine Registerkarten geräteübergreifend synchronisieren kann.

Ich finde das in Opera eingebaute Feature des Werbeblockers sehr nützlich. Sie beseitigt Ablenkungen und lästige Pop-ups. Außerdem kann ich problemlos auf Social-Media-Plattformen wie X (früher Twitter) und Instagram zugreifen, da sie in die Seitenleiste des Browsers integriert sind. So kann ich meinen Feed im Auge behalten, auf Social-Media-Nachrichten antworten oder mich direkt im Browser an Beiträgen beteiligen.

Opera beste Features

Nutzen Sie das kostenlose integrierte VPN zum Surfen ohne Abonnement oder Anmeldung für mehr Datenschutz und Sicherheit

Integration von Aria für den Zugriff auf Echtzeit-Informationen aus dem Web, Generierung von Inhalten auf der Grundlage von Benutzeranfragen und Antworten direkt aus dem Browser

Gruppieren Sie Registerkarten in separaten Kontexten für eine bessere Organisation und eine einfachere Navigation zwischen Aufgaben mithilfe von "Tab Islands"

Erhalten Sie Warnungen, wenn Ihre Daten in der Zwischenablage verändert werden, um sich vor Malware zu schützen, die die Zwischenablage ausspäht

Opera-Einschränkungen

Opera kann Ihr System aufgrund seines hohen Ressourcenverbrauchs verlangsamen

Bestimmte Websites sind möglicherweise nicht vollständig mit dem Opera Browser kompatibel

Preise für Opera

Free Forever

Opera Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra: 4.5/5 (182 Bewertungen)

9. Vivaldi

via Vivaldi Die Verwendung des Vivaldi Browsers fühlt sich an wie ein persönlicher Web-Assistent. Ich kann alles einstellen, vom Aussehen bis zum Verhalten der Registerkarten. Er bietet eine Registerkarten-Verwaltung wie kein anderer Browser auf dieser Liste. Benutzer können eine unbegrenzte Zahl von Registerkarten in zweistufigen Stapeln gruppieren, was das Sortieren der Registerkarten in Unterkategorien für einen einfachen Zugriff erleichtert.

Ein weiteres Feature, das mich beeindruckt hat, ist die Notiz-Funktion. Ich kann Ideen oder Informationsschnipsel direkt im Browser notieren, was ihn zu einem vielseitigen Tool für die Recherche oder Planung macht. Mir gefiel auch, dass man mit Vivaldi die Einstellungen des Browsers auf allen Geräten synchronisieren kann.

Vivaldi beste Features

Umfassende Anpassungen, einschließlich Themen, Registerkarten, Verknüpfungen und mehr

Integrierte Tools wie eine App für Notizen, ein E-Mail Client, ein Kalender und vieles mehr sorgen für Produktivität

Ablenkungsfreies Lesen mit Web-Panels und einer Ansicht, die unnötige Inhalte weglässt

Vivaldi-Einschränkungen

Die fortschrittlichen Features und die komplexe Benutzeroberfläche können für manche Benutzer überwältigend sein

Vivaldi Preise

Free Forever

Vivaldi Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.8/5 (40+ Bewertungen)

4.8/5 (40+ Bewertungen) Softwareberatung: 4.8/5 (40+ Bewertungen)

10. Tapfer

/%img/ Mutig Brave war eine erfrischende Abwechslung zu den üblichen Browsern. Seine blitzschnelle Geschwindigkeit machte sich sofort bemerkbar, da meine Seiten im Handumdrehen geladen waren. Aufdringliche Werbung ist mir nie untergekommen, da Brave über einen integrierten Werbeblocker verfügt, der das Durcheinander fernhält.

Bei dem Browser geht es aber nicht nur um Geschwindigkeit und Einfachheit. Die Suchmaschine von Brave liefert Suchergebnisse ohne Nachverfolgung von Abfragen. Das schlanke Design und die intuitive Benutzeroberfläche des Browsers machen die Nutzung zu einem Vergnügen.

Brave beste Features

Erteilen Sie vorübergehend Berechtigungen für den Gerätezugriff (z. B. Mikrofon oder Kamera), z. B. "bis ich diese Seite schließe" oder "für 24 Stunden"

Zugriff auf einen integrierten PDF-Reader zur Ansicht von Dokumenten ohne zusätzliche Software

Blockieren Sie einzelne Elemente auf einer Webseite direkt über das Kontextmenü, um die Kontrolle über Ihr Browsing-Erlebnis zu verbessern

Brave-Einschränkungen

Der aggressive Werbeblocker von Brave kann manchmal die Funktionen von Websites beeinträchtigen. Dies kann zu Problemen bei Websites führen, deren Inhalte oder Features stark von Anzeigen abhängig sind

Preise für Brave

Free Forever

Brave Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

Wie Web-Browser Ihren Workflow verbessern

Web-Browser haben sich zu Produktivitäts-Hubs entwickelt, die Ihnen sofortigen Zugang zu E-Mails, Kalendern, Projektmanagement tools und Recherchematerialien bieten.

Die besten Webbrowser machen die Notwendigkeit von ständiges Umschalten zwischen den Anwendungen, spart wertvolle Zeit und geistige Energie. Wenn Sie weniger Zeit damit verbringen, zwischen verschiedenen Programmen umzuschalten, minimieren Sie auch die kognitive Belastung und verbessern die Konzentration.

Wenn Sie Google Chrome gerne verwenden und nicht auf einen anderen Browser umsteigen möchten, aber dennoch Ihre Produktivität verbessern wollen, können Sie mit ClickUp ein All-in-One-Tool für Projektmanagement, Zusammenarbeit und Kommunikation im Team.

Ich habe installiert ClickUp's Chrome Erweiterung um meine Aufgaben und Projekte direkt vom Browser aus im Auge zu behalten. Sie ist eine der besten KI Chrome Erweiterungen zum Erstellen von Aufgaben, zum Anhängen von E-Mails, zur Nachverfolgung der auf verschiedenen Registerkarten verbrachten Zeit und zum Anfertigen von Notizen.

Sehen wir uns an, wie die ClickUp Chrome-Erweiterung zur Verbesserung der Produktivität beiträgt.

Aufgaben erstellen

Ich verwende die Chrome-Erweiterung von ClickUp, um Aufgaben direkt aus meinen E-Mails und Websites zu erstellen. Ich kann auch einen Standard-Speicherort festlegen und den Link zur Website direkt zu einer Aufgabe hinzufügen, um den Kontext zu verbessern.

mit der Google Chrome-Erweiterung von ClickUp Aufgaben mit einem einzigen Klick erstellen

Weiterlesen: die 12 besten Chrome-Erweiterungen für Entwickler im Jahr 2024

Nachverfolgung

Die Chrome-Erweiterung von ClickUp verfolgt automatisch die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit, sodass ich genau weiß, wohin meine Stunden gehen. Es gibt kein Rätselraten und keine manuelle Zeiterfassung mehr, was mir hilft, Aufgaben besser zu priorisieren.

mit der Chrome-Erweiterung von ClickUp die Zeit in verschiedenen Registerkarten verfolgen

Anhängen von E-Mails

Sie müssen eine wichtige E-Mail mit einer aufgabenbezogenen Diskussion speichern? Mit der Chrome-Erweiterung von ClickUp können Sie die gesamte E-Mail mit einem einzigen Klick an eine Aufgabe anhängen. Kein Kopieren und Einfügen mehr! Ich kann sogar E-Mails in neue Aufgaben umwandeln, damit alles an einem Ort organisiert ist.

Web-Clipper

Sie haben eine Website gefunden, die Sie mit einem Lesezeichen versehen möchten? Fügen Sie sie einfach zu einem ClickUp Aufgabe oder ClickUp Dokumente mit einem Klick. Sie können sogar Screenshots erstellen oder Text direkt in Ihre Aufgabe kopieren.

websites an Aufgaben oder Dokumente anheften, um später darauf zurückzugreifen

Machen Sie das Surfen mit ClickUp produktiv

Browser wie Edge und Safari sind zwar hilfreich, aber die Allgegenwart von Google Chrome und seine umfangreichen Integrationen verschaffen ihm einen entscheidenden Vorteil. Wenn Sie Ihre Produktivität mit Chrome verbessern möchten, ohne auf einen neuen Browser umzusteigen, Die Chrome-Erweiterung von ClickUp ist ideal. Von der schnellen Erstellung von Aufgaben über die Zeiterfassung bis hin zur Speicherung von Webseiten - sie macht Ihr digitales Leben einfacher. Anmeldung für ClickUp und sehen Sie selbst, wie sehr sich Ihr Surferlebnis dadurch verbessert.