So erstellen Sie einen Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus

Haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, wie Sie auch nach der Arbeit noch E-Mails beantwortet oder bis spät in die Nacht gearbeitet haben, um Ihre Ziele zu erreichen? Damit sind Sie nicht allein.

Laut einer Umfrage des Pew Research Center hat jeder zehnte Mitarbeiter, der von zu Hause aus arbeitet, Schwierigkeiten, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben zu finden.

Es ist schwierig, bei der Arbeit von zu Hause aus den Kopf frei von der Arbeit zu bekommen.

Das Ergebnis? Die Arbeit dringt oft in Ihre Freizeit ein. Sie benötigen einen effektiven Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus, um Ihre Arbeitszeit und Ihre Freizeit in Einklang zu bringen.

Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihre Arbeit besser zu organisieren und Stress sowie Burnout zu reduzieren, sind Sie hier genau richtig. In diesem Blogbeitrag besprechen wir, wie Sie einen gesunden Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus erstellen können, und geben Ihnen einige Tipps, um Ihre Produktivität bei der Remote-Arbeit zu steigern.

Los geht’s!

Faktoren, die bei der Erstellung eines Zeitplans für die Remote-Arbeit zu berücksichtigen sind

Bevor wir uns mit Tipps für die Arbeit von zu Hause aus befassen, wollen wir zunächst einige wichtige Faktoren besprechen, die Sie bei der Erstellung Ihres Arbeitsplans für die Arbeit von zu Hause aus berücksichtigen sollten.

1. Ihr Chronotyp

Sind Sie ein Morgenmensch oder eine Nachteule? Erkennen Sie Ihren Chronotyp und planen Sie Ihre Aufgaben effektiv. Frühaufsteher fällt es vielleicht leichter, anspruchsvolle Aufgaben am Morgen zu erledigen, während Nachteulen später am Tag bei kreativer Arbeit ihre Stärken ausspielen können.

2. Workload und Fristen

Analysieren Sie Ihre Workload und Ihre Termine. So können Sie sich Zeit für komplexe Projekte reservieren und weniger anspruchsvolle Aufgaben für später einplanen.

3. Anforderungen an Kommunikation und Zusammenarbeit

Berücksichtigen Sie Team-Meetings, Telefonate und kurze Check-ins. Planen Sie diese außerhalb Ihrer Konzentrationszeiten ein, um Unterbrechungen zu minimieren.

4. Privatleben

Remote-Mitarbeiter, die Selbstfürsorge großschreiben, berichten häufiger von höherer Produktivität. Vergessen Sie also nicht Ihre körperliche und geistige Gesundheit, während Sie von zu Hause aus arbeiten. Planen Sie Pausen für Sport, Meditation, gesunde Mahlzeiten und Hobbys ein.

5. Arbeitszeiten

Wenn Sie in einem globalen Team arbeiten, stellen Sie sicher, dass Ihr Zeitplan mit den Arbeitszeiten Ihrer Kollegen übereinstimmt, um eine effektive Zusammenarbeit zu gewährleisten. Sie können sich auch mit Best Practices für asynchrone Kommunikation befassen, um den Informationsfluss aufrechtzuerhalten.

6. Ort und Umgebung

Ihr Standort und Ihre Arbeitsumgebung können Ihre Produktivität erheblich beeinflussen. Ziehen Sie den Einsatz von Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung in Betracht oder suchen Sie sich einen ruhigen Workspace, wenn Sie in einer lauten Gegend wohnen.

7. Flexibilität

Bei der Remote-Arbeit gibt es oft keinen festen Zeitplan. Das Leben spielt manchmal anders als geplant, und Ihre Routine muss sich möglicherweise daran anpassen. Seien Sie bereit, sich auf unerwartete Wendungen einzustellen. Ob es sich um einen plötzlichen Anstieg der Workload, einen persönlichen Notfall oder einfach nur um Schwankungen in Ihrer Energie handelt – eine flexible Herangehensweise kann Ihnen helfen, eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten.

So erstellen Sie Ihren eigenen Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus

Remote-Arbeit gibt dir die Freiheit, nach deinen eigenen Vorstellungen zu arbeiten. Du kannst deine Arbeitszeiten selbst festlegen, deinen Workspace wählen und sogar während der Arbeit reisen. Aber ohne einen soliden Zeitplan kann diese Flexibilität schnell ins Chaos abgleiten.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Zeitplans für die Arbeit von zu Hause aus, der Ihre Produktivität maximiert und Ihnen hilft, sich zu entspannen:

1. Bauen Sie eine Routine vor Beginn der Arbeit ein

Entwickeln Sie eine persönliche Morgenroutine, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Das hilft Ihnen, Körper und Geist zu beruhigen, und steigert Ihre Konzentration. Hier sind einige Vorschläge für den Morgen:

Steh früh auf: Steh mindestens zwei Stunden vor deiner offiziellen Arbeitsbeginnzeit auf, um einen entspannten Start in den Tag zu haben

Starten Sie gut in den Tag: Genießen Sie eine Tasse Kaffee oder Tee, planen Sie Ihren Tag, setzen Sie sich ein positives Ziel und richten Sie Ihren Workspace ein

Werden Sie aktiv: Sport steigert Energie, Kreativität und Produktivität

Machen Sie sich bereit: Duschen Sie und ziehen Sie bequeme Kleidung an. Achten Sie darauf, für Meetings zur Arbeit angemessene Kleidung zu tragen

Erledigen Sie Aufgaben vor Arbeitsbeginn: Schließen Sie alle notwendigen Hausarbeiten oder privaten Angelegenheiten ab, bevor Sie mit der Arbeit beginnen

In „Miracle Morning“ empfiehlt der Verfasser Hal Elrod, das SAVERS-Konzept zu befolgen – Stille (Meditation), Affirmationen, Visualisierung, Bewegung, Lesen und Schreiben (Tagebuch führen) –, um sich auf die persönliche Entwicklung zu konzentrieren und eine hohe Produktivität im Tagesbeginn zu haben.

2. Richten Sie sich einen eigenen Workspace ein

Richten Sie sich ein Homeoffice ein, um konzentriert zu bleiben und Arbeit und Privatleben voneinander zu trennen. Wählen Sie einen ruhigen, bequemen Ort in Ihrer Wohnung, um Ablenkungen zu vermeiden.

Vermeiden Sie es, im Bett oder auf der Couch zu arbeiten. Diese Spaces werden mit Entspannung assoziiert, was es schwieriger macht, in den Arbeitsmodus zu wechseln. Richten Sie sich stattdessen einen Arbeitsplatz ein, der einem traditionellen Büro Setup ähnelt – komplett mit Schreibtisch, bequemem Stuhl und allen notwendigen Arbeitsmitteln.

In dem Buch „Remote: Office Not Required“ schlagen Jason Fried und David Heinemeier Hannson vor, das Layout Ihres Zuhauses als Schalter zu nutzen. Das bedeutet, dass Sie sich einen eigenen Workspace in Ihrem Zuhause einrichten sollten und echte Arbeit erst dann stattfinden sollte, wenn Sie diesen Bereich betreten (Sie schalten in den Arbeitsmodus).

3. Schätzen Sie Ihren Workload ein und priorisieren Sie Aufgaben

Bevor Sie einen Zeitplan erstellen, sollten Sie sich einen klaren Überblick über Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten verschaffen. Das hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und Ihre Ziele effizient zu erreichen.

Beginnen Sie damit, eine Liste mit allem zu erstellen, was Sie erledigen müssen – sowohl täglich als auch wöchentlich. Dazu gehören Meetings, Projekttermine, Routineaufgaben und private Verpflichtungen.

Beginnen Sie Ihren Tag jedoch mit einfachen Verwaltungsaufgaben wie dem Abrufen Ihrer E-Mails, dem Beantworten von Nachrichten, der Benachrichtigung Ihres Vorgesetzten über Ihre Arbeitsaufnahme usw. Dies hilft Ihnen, reibungslos vom Privat- in den Modus der Arbeit zu wechseln.

Mit ClickUp-Aufgaben können Sie eine Liste mit Aufgaben erstellen und mit ClickUp-Aufgabenprioritäten Aufgaben nach Priorität kategorisieren. So können Sie Termine festlegen und größere Projekte in kleinere, überschaubarere Unteraufgaben unterteilen.

Verwalten Sie Ihre Workload besser mit ClickUp-Aufgaben

Sie können auch die Vorlage für die tägliche To-do-Liste von ClickUp nutzen, um Ihren Tag zu planen, Aufgaben zu priorisieren und Ihre Ziele schneller zu erreichen.

Diese Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihre Arbeit und priorisieren Sie Aufgaben mit der Vorlage für die tägliche To-do-Liste von ClickUp

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Setzen Sie sich täglich erreichbare Ziele

Organisieren Sie Ihre Workload

Verfolgen Sie den Arbeitsfortschritt

4. Finden Sie heraus, wann Ihre Produktivität am höchsten ist

Jeder hat bestimmte Zeiträume am Tag, zu denen er sich am energiegeladensten und konzentriertesten fühlt. Wenn Sie Ihre Zeiten der höchsten Produktivität ermitteln, können Sie Ihre anspruchsvollsten Aufgaben dann planen, wenn Sie in Bestform sind.

Als Beispiel können wir angeben, dass ein Morgenmensch Aufgaben plant, die hohe Konzentration erfordern, wie Schreiben oder Problemlösen, in die frühen Morgenstunden.

💡Profi-Tipp: Nutzen Sie das Feature für die Zeiterfassung von ClickUp, um zu verfolgen, wie viel Zeit Sie zu verschiedenen Tageszeiten für unterschiedliche Aufgaben aufwenden. So können Sie Ihren Zeitplan im Laufe der Zeit optimieren und sicherstellen, dass Sie dann effizient arbeiten, wenn Sie Ihre höchste Leistungsfähigkeit erreichen.

Erfassen Sie die Zeit, die Sie für verschiedene Aufgaben aufwenden, um Ihren Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus zu optimieren

5. Legen Sie klare Start- und Endzeiten fest

Eine der größten Herausforderungen bei der Remote-Arbeit ist es, zu wissen, wann man Feierabend machen soll. Ohne klare Grenzen kann sich die Arbeit leicht in Ihre Freizeit ausweiten, was zu Burnout führen kann. Um Ablenkungen zu vermeiden, legen Sie eine klare Start- und Endzeit für Ihren Arbeitstag fest und halten Sie sich daran.

Die Erstellung eines Tagesplans kann hier helfen. Mit der 24-Stunden-Zeitplan-Vorlage von ClickUp können Sie Ihren gesamten Tag planen und eine ausgewogene Routine einhalten. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre täglichen Aufgaben zu organisieren und Ihre Work-Life-Balance zu verbessern.

Diese Vorlage herunterladen Legen Sie mit der 24-Stunden-Zeitplan-Vorlage von ClickUp eine tägliche Routine fest, um eine bessere Work-Life-Balance zu gewährleisten

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie einen Tagesplan

Verschaffen Sie sich eine Übersicht über Ihre Aufgaben, um Ihre Zeit nach Bedarf anzupassen

Legen Sie für jede Aufgabe eine bestimmte Zeit fest

6. Planen Sie regelmäßige Pausen ein

Pausen sind unerlässlich, um die Konzentration aufrechtzuerhalten und Ermüdung vorzubeugen. Laut einer Studie arbeiten die produktivsten Menschen 52 Minuten lang und machen dann eine 17-minütige Pause. Kurze Pausen über den Tag verteilt können dir helfen, neue Energie zu tanken und produktiv zu bleiben.

Sie können auch die Pomodoro-Technik anwenden – arbeiten Sie 25 Minuten lang und machen Sie dann eine 5-minütige Pause. Nach vier Zyklen legen Sie eine längere Pause von 15 bis 30 Minuten ein. Diese Methode hilft Ihnen, konzentriert zu bleiben, beugt einer Überanstrengung der Augen vor und sorgt dafür, dass Sie den ganzen Tag über voller Energie bleiben.

Planen Sie Ihre Pausen im Voraus und entfernen Sie sich während dieser Zeiten von Ihrem Workspace. Machen Sie einen Spaziergang, dehnen Sie sich oder tun Sie in Ihrer Freizeit etwas, das nichts mit der Arbeit zu tun hat, um den Kopf frei zu bekommen.

7. Planen Sie Zeit für körperliche Aktivität ein

Langes Sitzen kann Ihrer Gesundheit schaden. Integrieren Sie körperliche Aktivität in Ihren Tagesablauf, um Ihr Energieniveau und Ihr allgemeines Wohlbefinden aufrechtzuerhalten. Ob morgendliche Yoga-Übungen, ein Spaziergang in der Mittagspause oder ein kurzes Training nach der Arbeit – bleiben Sie den ganzen Tag über aktiv.

Reservieren Sie sich Zeit in Ihrem Kalender für Sport, genau wie Sie es für ein Meeting oder eine Aufgabe tun würden. Betrachten Sie dies als einen unverzichtbaren Teil Ihres Tages.

8. Sorgen Sie für Flexibilität

Planen Sie Pufferzeiten zwischen den Aufgaben ein, um Verzögerungen oder kurzfristige Änderungen zu berücksichtigen. Auf diese Weise haben Sie nicht das Gefühl, dass Ihr gesamter Zeitplan durcheinandergerät, falls ein Meeting länger dauert oder Sie eine dringende Aufgabe erledigen müssen.

Dies erreichen Sie, indem Sie Ihren Tag mit flexiblen Zeitblöcken (flexiblen Zeitabschnitten) planen. Um diese effektiv zu nutzen, legen Sie ungefähre Zeitrahmen für Aktivitäten wie das Abrufen von E-Mails oder das Abschließen eines Projektbriefings fest und lassen Sie dabei etwas Spielraum für Überschneidungen.

Erwägen Sie außerdem den Einsatz von Tools für die Zeiterfassung, um Ihre tatsächliche Produktivität zu überwachen und die Zeitblöcke entsprechend anzupassen, um Ihren Zeitplan im Laufe der Zeit zu optimieren.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Zeitschätzungen in ClickUp, um bei der Erstellung Ihrer flexiblen Zeitblöcke die erforderliche Zeit für jede Aufgabe einzuplanen. So können Sie einen realistischeren Zeitplan erstellen.

9. Entspannen Sie sich

Genauso wie Sie Ihren Tag mit einer Routine beginnen, hilft es Ihnen, ihn mit einer Routine zu beenden, um mental von der Arbeit abzuschalten und in Ihre Freizeit überzugehen.

Legen Sie eine bestimmte Zeit fest, um Ihre Arbeit abzuschließen und zu überprüfen, was Sie erreicht haben.

Erstellen Sie eine Liste mit Dingen, die Sie am nächsten Tag zu erledigen haben, damit Sie morgens sofort durchstarten können. So verhindern Sie, dass die Arbeit in den Abend hineinragt, und können sich ausreichend ausruhen.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp kannst du eine Checkliste für Aufgaben erstellen.

Erstellen Sie mit ClickUp eine tägliche Liste mit Dingen, die zu erledigen sind, um Ihre Effizienz zu steigern

Stellen Sie 30 Minuten vor Feierabend einen Alarm ein, der Sie darauf hinweist, dass es Zeit ist, den Arbeitstag ausklingen zu lassen. Nutzen Sie diese Zeit, um letzte Dinge zu erledigen, wie zum Beispiel E-Mails zu beantworten und Ihren Workspace aufzuräumen.

Sie haben den Zeitplan – jetzt schauen wir uns die richtigen tools an, um ihn in die Tat umzusetzen.

Das Jonglieren mit Aufgaben, Meetings und Terminen kann sich schnell überwältigend anfühlen, besonders bei der Arbeit im Homeoffice. Hier kommen Tools für die Produktivität und die Zusammenarbeit im Homeoffice wie ClickUp ins Spiel. Sie optimieren Ihren Workflow und maximieren die Effizienz.

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform, die sich besonders gut für die Bewältigung der besonderen Herausforderungen der asynchronen Arbeit in Remote-Teams eignet. So hilft Ihnen ClickUp dabei, eine solide Routine für die Remote-Arbeit aufzubauen:

Ziele setzen

In einer Remote-Umgebung verliert man aufgrund von Haushaltspflichten, digitalen Ablenkungen oder privaten Aufgaben leicht den Fokus auf die Arbeit. Zudem kann das Fehlen klarer Vorgaben im Remote-Setup dazu führen, dass man von einer Aufgabe zur nächsten springt, was es schwierig macht, greifbare Ergebnisse zu erzielen.

Sie sollten sich klare Ziele setzen, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, um Ihre Konzentration zu steigern, Ihre Effizienz zu verbessern und Ihre Motivation zu steigern.

Mit ClickUp Goals können Sie Ziele erstellen und deren Nachverfolgung durchführen. Das hilft Ihnen dabei, klare Zeitleisten und messbare Einzelziele festzulegen, um Ihre Produktivität zu steigern. Sie können Ihre Ziele auch in kleinere Elemente unterteilen.

Bleiben Sie auf Kurs und erreichen Sie Ihre Ziele mit ClickUp Goals

Erstellen Sie einen Plan für die Remote-Arbeit

ClickUp bietet Vorlagen für die Arbeitsplanung und das Zeitmanagement, die dir helfen, einen effizienten Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus aufzustellen.

Sobald Sie klare Ziele festgelegt haben, können Sie die ClickUp-Vorlage für den Plan für die Remote-Arbeit nutzen, um Ihre Aufgaben zu organisieren und die Nachverfolgung Ihrer Arbeitszeiten durchzuführen.

Es bietet spezielle Ansichten wie die Zeitleiste für die Arbeit, die Aktivitätsansicht und die Ansicht zum Fortschritt der Arbeit, die Ihren Projektzeitplan visuell darstellen. So können Sie Aufgaben und Aktivitäten einsehen, die Nachverfolgung des Fortschritts durchführen und potenzielle Engpässe erkennen.

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der Remote-Plan-Vorlage von ClickUp einen effektiven Remote-Plan für sich und Ihr Team

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Erstellen Sie einen umfassenden Plan für die Remote-Arbeit

Organisieren Sie Aufgaben und implementieren Sie die Automatisierung der Nachverfolgung des Fortschritts

Messen Sie die Erreichung des Ziels

Knüpfen Sie Kontakte zu Ihren Kollegen

Remote-Mitarbeiter fühlen sich oft isoliert und einsam, da die sozialen Kontakte zu den Teammitgliedern begrenzt sind. Regelmäßige Meetings mit Ihren Kollegen, sei es zur Arbeit oder für informelle Gespräche, bieten soziale Unterstützung und reduzieren psychischen Stress.

Bauen Sie also regelmäßige Team-Sitzungen in Ihren Arbeitsalltag von zu Hause aus ein. Mit ClickUp Teams bleiben Sie mit Ihrem Team in Verbindung. Es hilft Ihnen dabei, gemeinsame Teamziele festzulegen, den Fortschritt zu verfolgen und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

Sie können auch den ClickUp-Chat nutzen, um nahtlos mit Ihren Kollegen in Verbindung zu bleiben und starke Beziehungen am Arbeitsplatz aufzubauen. Er hilft Ihnen dabei, Ihr Team über Neuigkeiten auf dem Laufenden zu halten, Aufgaben zuzuweisen und direkt im Zusammenhang mit der jeweiligen Arbeit zu chatten.

Arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammen – mit ClickUp Chat

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen

ClickUp Docs ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit und asynchron für hybride und Remote-Teams. Sie können Dokumente erstellen, bearbeiten und mit Ihren Team-Mitgliedern freigeben, Änderungen live vornehmen und sofortiges Feedback erhalten.

Benötigen Sie Input von jemandem, der sich in einer anderen Zeitzone befindet? Erwähnen Sie diese Person in einem Kommentar, ohne Ihr Dokument zu verlassen, und erhalten Sie konkrete Anweisungen oder Feedback.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen – mit ClickUp Docs

Mit ClickUp Whiteboards können Sie sogar gemeinsam mit Ihrem Team Ideen sammeln. So können alle Teammitglieder Notizen hinzufügen, Aufgaben verknüpfen, Aktionspunkte direkt auf der Arbeitsfläche erstellen und zuweisen sowie Ideen gemeinsam umsetzen.

Setzen Sie Ideen mit ClickUp Whiteboards in umsetzbare Elemente um

Überwachen Sie Ihren Workload

Die Kalenderansicht von ClickUp hilft dir dabei, deinen Tages-, Wochen- oder Monatsplan zu visualisieren. Du kannst bestimmte Zeitfenster für konzentriertes Arbeiten, Meetings, Pausen und private Aufgaben reservieren. So kannst du ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben aufrechterhalten.

Visualisieren und verwalten Sie Ihr Projekt mühelos mit der Kalender-Ansicht von ClickUp

Automatisieren Sie Ihren Workflow

Die Automatisierung von Routineaufgaben kann Ihnen dabei helfen, einen effektiven Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus aufzustellen. Mit ClickUp-Automatisierungen können Sie Aufgaben automatisch an Teammitglieder zuweisen, E-Mails versenden und Projekt- oder Aufgaben-Updates erhalten.

Optimieren Sie Ihren Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus, indem Sie Routineaufgaben mit ClickUp Automatisierungen automatisieren

Sie können beispielsweise Automatisierungen einrichten, um Aufgaben nach ihrem Fertigstellen in die nächste Phase zu verschieben oder Erinnerungen zu versenden, wenn Termine näher rücken. So bleibt Ihr Workflow reibungslos und Sie vermeiden den Stress, jedes Detail manuell verwalten zu müssen.

Die Vor- und Nachteile der Remote-Arbeit

Die Remote-Arbeit verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, wo wir leben und sogar, wie wir miteinander umgehen. Doch wie jede große Veränderung bringt auch sie Vorteile und Tücken mit sich.

Die Vorteile der Remote-Arbeit

Einer der größten Vorteile der Remote-Arbeit ist die Flexibilität am Arbeitsplatz . Sie können Ihren Zeitplan selbst festlegen, Ihren Arbeitsplatz wählen und sogar von verschiedenen Orten aus arbeiten

Es baut Barrieren ab und macht Arbeitsplätze inklusiver. Für Eltern, junge Mütter und Pflegekräfte kann Remote-Arbeit die nötige Flexibilität bieten, um Beruf und familiäre Verpflichtungen in Einklang zu bringen

Da der Pendelverkehr entfällt, kann Remote-Arbeit die CO₂-Emissionen erheblich senken und dazu beitragen, den Klimawandel einzudämmen

Mögliche Herausforderungen bei der Remote-Arbeit

Isolation: Remote-Arbeit kann zu Einsamkeitsgefühlen führen. Treten Sie Online-Communities bei, planen Sie virtuelle Treffen, um mit Kollegen in Verbindung zu bleiben und soziale Beziehungen zu pflegen

Langsamer Karrierefortschritt: Eine Sorge von Remote-Mitarbeitern ist die Gefahr einer geringeren Sichtbarkeit, was sich auf den beruflichen Aufstieg auswirken kann. Um dies zu überwinden, kommunizieren Sie proaktiv mit Ihrem Vorgesetzten über Ihre Karriereziele und Erfolge. Nutzen Sie Tools wie ClickUp, um Ihren Fortschritt zu dokumentieren und regelmäßig Updates zu teilen, damit Ihre Beiträge anerkannt werden

Kommunikationsbarrieren: Die Online-Kommunikation bei der Remote-Arbeit kann zu Missverständnissen und Verzögerungen beim Freigeben von Informationen führen, was wiederum zusätzlichen Arbeitsaufwand verursacht. Die Online-Kommunikation bei der Remote-Arbeit kann zu Missverständnissen und Verzögerungen beim Freigeben von Informationen führen, was wiederum zusätzlichen Arbeitsaufwand verursacht.

💡Profi-Tipp: Nutze ClickUp Chat für die Kommunikation in Echtzeit und asynchron sowie ClickUp Clips für die asynchrone Videokommunikation mit deinen Team-Mitgliedern.

Nehmen Sie kurze Videos auf, um effektiv zu kommunizieren und Feedback mit Ihrem Team zu freigeben mit ClickUp Clips

Probieren Sie ClickUp aus: Ihr Verbündeter bei der Remote-Arbeit

Ein gut strukturierter Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus ist entscheidend, um in einer Umgebung der Remote-Arbeit erfolgreich zu sein. Es geht nicht nur darum, die Produktivität zu erhalten, sondern auch darum, ein Gleichgewicht zu finden, Stress abzubauen und Ihren Arbeitstag produktiv zu gestalten.

Ein guter Zeitplan ist jedoch nur so gut wie die Tools für die Arbeit von zu Hause aus, die Sie nutzen, um ihn einzuhalten. Hier kommt ClickUp ins Spiel. Ob es darum geht, ein komplexes Projekt zu verwalten, die Zeiterfassung durchzuführen oder einfach nur Ihre Aufgaben zu organisieren – ClickUp ist die All-in-One-Lösung, die Ihnen hilft, Ihre Routine bei der Arbeit von zu Hause aus zu meistern.

Sind Sie bereit, Ihre Remote-Arbeit auf ein neues Level zu heben? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erstellen Sie Ihren persönlichen Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus.