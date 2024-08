Wie man das Beste aus asynchroner Arbeit macht

Die Produktivität der Mitarbeiter ist in jedem Unternehmen ein Mythos - wie können wir wissen, ob jemand tatsächlich produktiv ist? Also haben wir Kontrollpunkte geschaffen, wie z. B. Meetings mit Synchronisierung, Anwesenheit in der Kabine, zeitlich festgelegte Mittagspausen und 9-5-Routinen.

Doch die Zeiten haben sich geändert. Synchrone Arbeit im Büro ist nicht mehr die einzige Art von Arbeit. Die Arbeitnehmer von heute wünschen sich mehr Flexibilität, nicht nur bei den Arbeitszeiten, sondern auch bei der Art und Weise, wie sie ihre Arbeit erledigen.

Wie können Sie als Führungskraft, Manager oder Personalverantwortlicher Strategien umsetzen, die ihnen dabei helfen? Lassen Sie es uns herausfinden.

Was ist asynchrone Arbeit?

Asynchrone Arbeit ist ein Arbeitsstil, bei dem Mitarbeiter zu einem von ihnen gewählten Zeitpunkt arbeiten, Aufgaben abschließen und mit Kollegen kommunizieren.

Im Wesentlichen stimmen die Arbeitszeiten jedes Einzelnen im Team nicht mit denen der anderen überein, also asynchrone Arbeit.

Wie sieht ein asynchroner Arbeitsplatz aus?

Asynchron bedeutet nicht unbedingt, dass alle Mitarbeiter remote arbeiten oder sich an verschiedenen Orten der Welt aufhalten. Es bedeutet lediglich, dass jeder die Freiheit hat, selbst zu bestimmen, wie, wo und wann er arbeitet.

Asynchrones Arbeiten zeichnet sich durch Folgendes aus.

Die Mitarbeiter haben die Flexibilität, aus der Ferne zu arbeiten

Sie gestalten ihre Arbeitszeiten nach ihrem Leben, ihren Gewohnheiten und ihren Zyklen der Produktivität

Teams kommunizieren überremote-Arbeit tools, kollaborative Dokumente, E-Mails und Projektmanagement-Systeme (anstelle von Meetings in Echtzeit und unter vier Augen)

Sie entscheiden über die Regeln, Grenzen und den Code, nach denen ihre asynchrone Arbeit geregelt wird

Jedeechtzeit-Zusammenarbeit wird im Voraus geplant und für maximale Produktivität optimiert

Kurz gesagt: Asynchrone Arbeit entkoppelt Produktivität von Sichtbarkeit und Verfügbarkeit. Wie Tyler Gillespie, Gründer und Asynchronarbeiter, in seinem Blog auf asynchrone Kommunikation weist darauf hin, dass asynchrone Arbeit "ein Beweis dafür ist, dass Mitarbeiter und Teammitglieder erwachsene Menschen sind, die nicht ständig überwacht oder gemanagt werden müssen."

Kurz gesagt, Sie müssen nicht in Ihrer Kabine sitzen, um als arbeitend angesehen zu werden!

Wie gestaltet die asynchrone Arbeit den Arbeitsmarkt?

Natürlich erfordert die asynchrone Arbeit einen enormen Wandel in der Kultur und im emotionalen Gefüge des gesamten Unternehmens.

Die Mitarbeiter müssen sich selbst verwalten, und die Manager müssen mehr Vertrauen in die Mitarbeiter haben, die sie nicht regelmäßig oder überhaupt nicht sehen.

Die wachsende Talentlücke, vor allem im Bereich der Wissensarbeit, hat die Führungskräfte gezwungen, asynchrone Arbeit zu akzeptieren und zu fördern.

Asynchrone Arbeit verstehen

Asynchrone Arbeit entkoppelt die Produktivität von der ständigen Kommunikation. Asynchrones Arbeiten trägt dazu bei, dass die Arbeit auf die am wenigsten störende Weise erledigt wird, ohne dass eine sofortige Antwort oder Reaktion erforderlich ist. Bei dieser Art von Arbeit respektieren die Kollegen die Autonomie und legen Wert auf flexibilität am Arbeitsplatz .

Wie unterscheidet sie sich nun von der traditionellen Arbeit (die wir als synchrone Arbeit bezeichnen)? Das wollen wir herausfinden.

Synchrone vs. asynchrone Arbeit: Worin besteht der Unterschied? Asynchrone und synchrone Arbeit sind zwei Arbeitsmodelle, die sich in erster Linie durch die Verfügbarkeit der Mitglieder des Teams zu einem bestimmten Zeitpunkt unterscheiden. Die synchrone Arbeit findet in der Regel von 9 bis 17 Uhr statt, wenn alle im Büro oder online verfügbar sind.

Asynchrone Arbeit findet statt, wenn Teams ihre Ziele und Akzeptanzkriterien gemeinsam festlegen und dann weggehen, um ihren Teil der Arbeit in ihrer eigenen Zeit und ihrem eigenen Space zu erledigen. Dieser Unterschied macht sich auf verschiedene Weise bemerkbar.

Attribute Asynchrone Arbeit Synchrone Arbeit Arbeitsmodell Mitarbeiter üben sowohl Speicherort- als auch Zeitunabhängigkeit aus Auch verteilte Teams arbeiten in Echtzeit zusammen Kommunikation Über Projektmanagement tools, E-Mails, Messaging, etc. Persönlich oder über Live-Video-/Audioanrufe Management Starke Selbstverwaltung Manager spielen eine große Rolle Reaktionszeit Gemeinsam vom Team vereinbart Unmittelbare Reaktion erwartet Vertrauen Hohes Vertrauen und Autonomie Geringes Vertrauen (mit Überwachung)

Unterschiede zwischen asynchroner Arbeit und synchroner Arbeit

Inwiefern ist asynchrone Arbeit besser?

Stellen Sie sich eine Situation im Büro vor: Sie kommen herein, die Begrüßung ist vorbei, und ein Kollege bittet Sie um einen bestimmten Inhalt. Sie fangen an, daran zu arbeiten.

Klopf, klopf; Sie werden von einem anderen Kollegen unterbrochen, der an Ihrem Schreibtisch vorbeikommt und den monatlichen Google Analytics-Bericht besprechen möchte. Sie werfen einen Blick auf die Zahlen und erledigen einige Rechenaufgaben, als es ping!

Ihr Vorgesetzter bittet Sie, kurz mit ihm zu telefonieren. Sie ordnen einige Aufgaben neu zu und besprechen einige Probleme in Ihrem Team; ehe Sie sich versehen, ist es Zeit für die Mittagspause.

Zusammenfassung: Obwohl Sie viel zu tun hatten, bleibt Ihre ursprüngliche Liste mit Arbeiten unangetastet.

Das kann zwar auch bei asynchroner Arbeit vorkommen, aber die Systeme bieten bestimmte Taktiken und Methoden, um dies zu verhindern.

Benachrichtigungen ausschalten: Sie können Benachrichtigungen in Slack ausschalten und sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren. (Sie können nicht verhindern, dass ein Kollege im _Büro vorbeikommt!)

Bessere Tagesplanung: Sie können Zeit für das Abrufen von Nachrichten oder E-Mails einstellen, damit Sie nicht abgelenkt werden, während Sie Ihre Arbeit erledigen. (Wie planen Sie, wenn Ihnen jemand auf die Schulter klopft?)_

Gesteuerte Erwartungen: Asynchrone Teams erwarten keine sofortigen Antworten, was es einfacher macht, bei Bedarf Nein zu sagen (es ist viel schwieriger, Nein zu sagen, wenn jemand Sie persönlich zu einem "schnellen Chat" einlädt)

Zweckgebundene Systeme: Asynchrone Teams verfügen auch über Dokumentations-, Projektmanagement- und andere Tools, um sicherzustellen, dass Informationen offen und für jeden zugänglich sind, der sie benötigt. (Sie müssen nicht derjenige sein, der alle Fragen beantwortet)_

Kalenderverwaltung: Sie können "Kommunikationszeiten" wie die Sprechzeiten eines Professors festlegen, um anderen zu signalisieren, wann Sie für Anrufe zur Verfügung stehen. (Dies im Büro zu erledigen, könnte teuer werden)_

Asynchrone Arbeit ist ein Klopfen auf die Schulter, das so lange in der Schwebe bleibt, bis Sie oder Ihr Kollege sich einloggen oder über verschiedene Zeitzonen hinweg mit dem Schreiben von Dokumenten beginnen.

Bonuslektüre_: Wie asynchrone Arbeit die Zusammenarbeit verändert Bedeutet das, dass jede synchrone Arbeit ein Produktivitätskiller ist? Nein!

Nicht jede synchrone Kommunikation ist unnötig. Es gibt zahlreiche Fälle, in denen die Zusammenarbeit in Echtzeit notwendig ist, um Teams auf dieselbe Seite zu bringen.

Wann ist synchrone und asynchrone Arbeit sinnvoll?

Synchrone Arbeit ist am besten geeignet, wenn Kommunikation in Echtzeit unerlässlich ist, z. B:

Besprechungen im Team : Die persönliche Anwesenheit in Echtzeit hilft, die emotionalen und menschlichen Aspekte des Feedbacks besser zu berücksichtigen

: Die persönliche Anwesenheit in Echtzeit hilft, die emotionalen und menschlichen Aspekte des Feedbacks besser zu berücksichtigen Brainstorming-Sitzungen : Die synchrone Verfügbarkeit hilft, in einer geschlossenen Umgebung auf den Ideen der anderen aufzubauen

: Die synchrone Verfügbarkeit hilft, in einer geschlossenen Umgebung auf den Ideen der anderen aufzubauen Zufällige Ideenfindung : Wenn Teams synchron arbeiten, kann ein zufälliger Moment am Wasserkühlschrank zu bedeutenden Durchbrüchen führen

: Wenn Teams synchron arbeiten, kann ein zufälliger Moment am Wasserkühlschrank zu bedeutenden Durchbrüchen führen Überzeugungskraft : Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man einen Interessenten zum Kauf oder einen verärgerten Kunden zum Bleiben überreden kann, wenn man nicht unter vier Augen mit ihm spricht

: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man einen Interessenten zum Kauf oder einen verärgerten Kunden zum Bleiben überreden kann, wenn man nicht unter vier Augen mit ihm spricht Workshops: Lernen durch Erledigen ist besser, wenn man es persönlich und in Echtzeit erledigt. Dies gilt insbesondere für Aufgaben, bei denen zwei oder mehr Personen zusammenarbeiten müssen

Asynchrones Arbeiten ist besser, wenn Teams den Space brauchen, um konzentrierte Arbeit zu erledigen, z. B:

Stand-ups: Lediglich Aktualisierungen über erledigte Arbeiten, Fortschritte und Blockierungen können asynchron gesendet werden. In der Tat, mit einem tool wie ClickUp Brain können Sie dies auf der Grundlage der Eingaben des Vortages automatisieren.

Automatisierung der StandUp-Aktualisierung mit ClickUp Brain

Gemeinsam erstellen: Sobald Sie sich auf ein Thema geeinigt haben, können Sie den Artikel asynchron schreiben. Mehrere Personen können ihre Arbeit in ein gemeinsames Dokument eingeben und unabhängig voneinander bearbeiten.

Projektmanagement: Ein Projektleiter kann den größten Teil seiner Arbeit asynchron erledigen. Instanzen können Aufgaben zuweisen, Workflows erstellen, Audio-/Text-Feedback senden usw., ohne dass die Mitglieder des Teams anwesend sind.

Onboarding neuer Mitarbeiter: Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie einen neuen Mitarbeiter von Hand durch jeden Schritt führen mussten. Heute können Sie ein klares und gründliches Onboarding-Dokument einrichten, das der neue Mitarbeiter selbst durchgehen kann!

Wenn Sie ein Modell verfolgen, das beides miteinander verbindet, können Sie Ihr Unternehmen so gestalten hybride Arbeitsplatzkommunikation effektiv.

Nachdem wir nun verstanden haben, was asynchrone Arbeit ist und wie sie sich von traditionellen Modellen unterscheidet, erfahren Sie hier, warum Sie sie mit ganzem Herzen annehmen sollten.

Bedeutung der asynchronen Arbeit in der heutigen Arbeitskultur

Business Manager und Personalverantwortliche kommen aus mehreren Gründen nicht mehr an asynchronen Arbeitsstrukturen vorbei.

Bevorzugung von Arbeitssuchenden Studien zeigen, dass rund 98 % der Arbeitnehmer zumindest in Teilzeit aus der Ferne arbeiten möchten. Mitarbeiter der Generation Z sind weitaus häufiger bereit, Remote-Arbeit zu leisten, und die Flexibilität kommt bei Frauen in der Belegschaft gut an.

Digitales Nomadentum

Mehrere moderne Wissensarbeiter ziehen es vor, von unterwegs aus zu arbeiten. Einige der am stärksten spezialisierten und hoch bezahlten Qualifikationen sind nur für diejenigen verfügbar, die unabhängig von Speicherort und Zeit sind. Für sie sind asynchrone Arbeit und tools für digitale Nomaden sind für die Effektivität von grundlegender Bedeutung.

Alternative Urlaubsregelungen

Bisher wurde eine Vollzeitstelle von einer Person ausgeübt, der eine feste Nummer von Tagen als bezahlter Urlaub zugewiesen wurde. Heute wünschen sich die Arbeitnehmer viel mehr Flexibilität. Sie wollen Sabbaticals und lange Urlaube nehmen, um anderen Zinsen nachzugehen.

Dies hat zum Jobsharing geführt, bei dem sich zwei Arbeitnehmer die Verantwortung für eine einzige Vollzeitposition teilen können. Die Website praxis wird in Anwaltskanzleien immer häufiger angewandt, wobei die Berater die Aufgaben nach Dringlichkeit aufteilen und die Verantwortung für bestimmte Aufgaben übernehmen.

Auf diese Weise können die Mitarbeiter ihre Arbeit und Zeit freigeben und sicherstellen, dass jemand die Aufgaben abdeckt. Diese Flexibilität bedeutet auch eine geringere Abhängigkeit von einem einzelnen Mitarbeiter, wodurch Engpässe aufgrund von Abhängigkeiten minimiert werden.

Wettbewerbsvorteil

Jedes Unternehmen zieht heutzutage Remote-Arbeit/Hybridarbeit in Betracht. AirBnB hat eine leben und arbeiten überall politik. Anbieter der Internetsuche DuckDuckGo hat Mitarbeiter in 15 Ländern. Sie müssen ein asynchrones Unternehmen sein, um auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt Spitzenkräfte anzuziehen.

Talentlücke

Apropos Talentlücke: Ein Unternehmen, das sich mit asynchroner Arbeit auskennt, kann Mitarbeiter von überall auf der Welt einstellen. Dies kann kosteneffizient sein und auf lange Sicht erhebliche Vorteile mit sich bringen.

Wenn das attraktiv klingt (oder unvermeidlich ist), erfahren Sie hier, wie Sie asynchrone Arbeit in Ihrem Unternehmen einführen können.

Implementierung asynchroner Arbeit: Best Practices

In der Theorie ist asynchrone Arbeit ganz einfach: Die Mitarbeiter sollen sich selbst und ihre Arbeit so verwalten, wie es für sie am besten ist. In der Praxis kann dies jedoch zu Chaos führen.

Um asynchrone Arbeit nahtlos zu implementieren, benötigen Sie Mitarbeiter, Prozesse und Technologien, die nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch Manager, die Personalabteilung usw. unterstützen. Sehen wir uns an, wie Sie acht Best Practices nutzen können, um den Erfolg zu sichern.

1. Bestimmen Sie die Befürworter asynchroner Arbeit

Sie können nichts zu erledigen, wenn die Leute nicht daran glauben und sich nicht damit identifizieren. Um dies zu ermöglichen, müssen Sie den Puls Ihres Publikums kennen.

Führen Sie Umfragen durch, um herauszufinden, ob Ihre Teams asynchrone Arbeit wollen;ClickUp Formulare ist eine gute Möglichkeit, dies zu erledigen

Fragen Sie, ob sie nur Gleitzeit oder auch einen flexiblen Speicherort benötigen

Informieren Sie sich über die derzeitigen Arbeitsmethoden und die Produktivität des Unternehmens

clickUp Formular Ansicht für Umfragen_

Ermitteln Sie dann die besonders enthusiastischen Mitglieder Ihres Teams, die sich bei den übrigen Mitgliedern für die Sache einsetzen werden. Geben Sie ihnen die Tools und Prozesse an die Hand, die zur Stärkung des Veränderungsmanagements erforderlich sind.

2. Systeme schaffen

Auch entfernte Teams brauchen einen gemeinsamen Arbeitsplatz, nur eben einen virtuellen. Schaffen Sie einen umfassenden, vielseitigen virtuellen Workspace für Ihr Team. ClickUp's All-in-One-Arbeitsplattform für Remote-Arbeiten bietet Ihnen alles, was Sie für asynchrones Arbeiten benötigen:

Projekte und Aufgaben

Mehrere Ansichten

Nachverfolgung der Produktivität

Leistungsmanagement

Dokumentation

Automatisierung

3. Konsolidierung der Kommunikation

Stellen Sie sicher, dass jedes von Ihnen eingerichtete System die asynchrone Kommunikation, den Austausch von Ideen und die Zusammenarbeit bei den Elementen der Aktion ermöglicht.

ClickUp umfasst eine Reihe von asynchrone Kommunikation auch Features. ClickUp Aufgaben hat verschachtelte Kommentare, damit Teams Ideen im Kontext diskutieren können. ClickUp Whiteboard und Mindmaps machen die virtuelle Zusammenarbeit sowohl visuell als auch effektiv. ClickUp Chat-Ansicht wurde speziell für asynchrone Arbeit entwickelt und fasst alle Nachrichten in einem Fenster zusammen. Sie müssen nicht mehr umständlich nach Nachrichten suchen, die Ihnen alle präsentiert werden, um sie zu prüfen und zu bearbeiten, wenn Sie bereit sind.

clickUp Chat-Ansicht für eine konsolidierte Ansicht aller Nachrichten_

4. Mehr als nur Textnachrichten

Beim Schreiben von Texten, insbesondere mit Menschen, die einen anderen Dialekt sprechen oder aus einer anderen Kultur kommen, kann Ihr Tonfall missverstanden werden. Schaffen Sie also Kommunikationsmöglichkeiten über Text, Audio, Video und mehr.

Zum Beispiel, ClickUp's Clips ermöglicht es Ihnen, Bildschirmaufnahmen sofort freizugeben und sprachbasiertes Feedback zu geben. Anstelle eines Videoanrufs (für den eine allgemeine Verfügbarkeit erforderlich ist) können Sie ein Video erstellen, das der Empfänger später ansehen kann.

Mit Clip können Sie auch:

Aufnahmen transkribieren und Schnipsel kopieren

Kommentare innerhalb des Videos hinzufügen und Unterhaltungen über eine Zeitleiste starten

Clips Beschreibung in eine Zu erledigen-Liste umwandeln

Transkripte nach einem bestimmten Punkt durchsuchen

clickUp Clips Bildschirmaufzeichnung und Video-Hub_

5. Erwartungen managen

Bringen Sie das Team zusammen, um Leitplanken und Erwartungen füreinander festzulegen. Dies könnte Entscheidungen über folgende Punkte beinhalten:

Wie schnell muss man auf eine Nachricht antworten?

In welcher Zeitzone werden die Fristen eingestellt?

Wann können wir Unterhaltungen in Echtzeit verlangen?

Wo und wie sollte Feedback gegeben werden?

Erstellen Sie eine asynchrone Arbeitscharta für Ihr Team/Ihre Organisation auf ClickUp Dokumente . Geben Sie sie für alle Beteiligten frei. Fordern Sie sie auf, Kommentare und Feedback abzugeben. Entwickeln Sie sich weiter!

Gründlich dokumentieren und effektiv zusammenarbeiten mit ClickUp Docs

6. Produktivität nachverfolgen

Teams mögen es zwar nicht, wenn sie überwacht werden, was sie erledigen, wann sie arbeiten usw., aber es hilft dem Unternehmen, die Produktivität nachzuverfolgen. Ermutigen Sie die Mitglieder des Teams dazu:

Verwenden Sie dieClickUp Zeiterfassung feature, um ihre Arbeit zu erfassen

Eindeutige Einstellung der Verfügbarkeit, damit der Projektleiter Aufgaben entsprechend zuweisen kann

Nahezu exakte Zeitschätzungen für zugewiesene Aufgaben zu erstellen

ClickUp Zeiterfassung

Erfassen Sie auch, wie viel Zeit in Meetings, E-Mails, Chats, Slack-Sitzungen usw. verbracht wird, um die Auswirkungen der asynchronen Arbeit auf die Produktivität zu messen.

7. Verhindern Sie Gruppendenken

Gruppendenken ist, einfach ausgedrückt, ein unkritischer Konsens über eine Sache, weil man eine Konfrontation vermeiden möchte. Dies kann ein größeres Problem in entfernten Teams sein, da es für diejenigen, die anderer Meinung sind, einfacher ist, einfach zu schweigen.

Um dies zu verhindern:

Ermutigen Sie alle, sich zu äußern

Markieren Sie Personen und fordern Sie sie auf, Kommentare abzugeben

Weisen Sie den Meister der asynchronen Arbeit (erinnern Sie sich an Schritt 1?) an, die stillen Leute zum Mitmachen anzuregen

Schaffen Sie, wenn unbedingt nötig, Möglichkeiten für anonyme Beiträge durch Formulare und Umfragen

8. Integrieren Sie Arbeit und Arbeitsabläufe

Die meisten Teams verwenden mehrere Tools zur Bewältigung ihrer Arbeit. Die effektive Integration Ihrer asynchronen Kommunikationstools erleichtert die Arbeit.

So können Sie beispielsweise Zoom mit ClickUp integrieren, um Anrufe direkt von Ihrer Projektmanagement-Plattform aus zu starten. Mit der Slack-Integration können Sie bestimmte Personen über eine Änderung des Status einer Aufgabe benachrichtigen. Software-Teams integrieren Tools wie GitHub, LambdaTest usw., um ihre Arbeitsabläufe nahtlos zu gestalten.

ClickUp bietet die Integration von über 1000 Tools, um Ihre Arbeit nahtlos zu gestalten

Trotz Ihres größten Aufwands sind Herausforderungen unvermeidlich. Sehen wir uns an, was auf Sie zukommen könnte und wie Sie diese überwinden können.

Asynchrone Arbeit: Herausforderungen und Limits

Wie wir gesehen haben, bietet die asynchrone Zusammenarbeit zahlreiche Vorteile und wird von modernen Teams bevorzugt. Allerdings ist Asynchronität an sich nicht in allen Fällen die beste Lösung. Hier erfahren Sie, warum das so ist und wie Sie diese Grenzen überwinden können.

Zoom-Müdigkeit und überlastete Benachrichtigungen

Wenn man nicht in der gleichen physischen Umgebung arbeitet, kann es vorkommen, dass man sich zu oft gegenseitig anpingt oder zu viele Meetings einfordert. Dies kann den eigentlichen Zweck der asynchronen Zusammenarbeit zunichte machen.

Lösung

Schaffen Sie eine Dokumentationskultur in der Organisation. Ermuntern Sie Teams dazu, Schlüsselideen, Gedankengänge, Meinungen usw. aufzuzeichnen, damit die Mitarbeiter bei Bedarf darauf zugreifen können. Schaffen Sie auf diese Weise einen asynchronen Workflow, der allen Beteiligten das Leben auf Dauer erleichtert.

Kommunikation über Zeitzonen hinweg

Haben Sie schon einmal ein "Hallo" geschickt, und bis der Empfänger antwortet, haben Sie vergessen, was Sie wollten? Das kann häufiger vorkommen, wenn Teams über Zeitzonen hinweg arbeiten.

Lösung:

Legen Sie gemeinsame Arbeitszeiten fest, um kritische Videoanrufe, Echtzeitkommunikation und Aufgaben bei der Projektübergabe zu planen

Legen Sie klare Erwartungen darüber fest, wann und wie die Mitglieder des Teams auf die Nachrichten der anderen reagieren werden

Legen Sie Vorlagen und Rahmen für Unterhaltungen fest - z. B. sollten Sie jeden dazu ermutigen, Kontext anzubieten und eine Frage in ihrer Gesamtheit zu stellen, anstatt nur "Hallo" zu sagen

Engagement des Teams

Die Isolation durch die räumliche Entfernung und den fehlenden persönlichen Kontakt mit Kollegen kann die Motivation beeinträchtigen. Schon bald verlieren die Mitglieder des Teams das Gefühl für den Zweck und die Ausrichtung auf die Ziele des Unternehmens.

Lösung: Nehmen Sie das Engagement des Teams in die Schlüsselverantwortungsbereiche (KRAs) der Manager auf. Binden Sie hin und wieder gemeinsame Aktivitäten ein, die Spaß machen. (Sie können Ihr Mitglied sogar bitten, sein Katzenfoto freizugeben - das funktioniert immer!)

Dringlichkeit vs. Flexibilität

Bei der Arbeit an entfernten Standorten kann es vorkommen, dass Teammitglieder die Dringlichkeit oder die Auswirkungen bestimmter Probleme nicht verstehen. Zum Beispiel muss ein Ticket der Priorität eins sofort bearbeitet werden, wofür in einem flexiblen Team möglicherweise niemand zur Verfügung steht.

Lösung: Planen Sie Ihren flexiblen Zeitplan, um sicherzustellen, dass Ihre Service Level Agreements (SLAs) eingehalten werden. Wenn Teammitglieder zu bestimmten Zeiten verfügbar sein müssen, sollten Sie dies frühzeitig festlegen und den Zeitplan entsprechend anpassen.

Effektivität der Ausbildung

Auch wenn individuelles Lernen im Selbststudium immer beliebter wird, ist es oft nicht besonders effektiv. Es ist fast unmöglich, stillschweigendes Wissen in der Arbeit zu dokumentieren oder zu übertragen. Die Arbeit im selben Büro hilft dabei, Verhaltensweisen zu modellieren, die im Alleingang nur schwer möglich sind.

Lösung: Erstellen Sie handlungsorientierte Lernmodule. Bringen Sie die Teams zusammen, um voneinander zu lernen. Gestalten Sie die Pläne für den Unterricht interaktiv. Bleiben Sie nicht beim ersten Onboarding stehen, sondern schaffen Sie Möglichkeiten, um die Mitglieder des Teams regelmäßig zu schulen und weiterzubilden.

Asynchrone Arbeit mit ClickUp

Egal, ob Sie synchron oder asynchron arbeiten, Produktivität ist oft ein Mythos, so wie Einhörner oder Grinsekatzen. In traditionellen Arbeitsumgebungen war der Maßstab für Produktivität die Sichtbarkeit, die Tatsache, dass man online war, in der Kabine saß, sich in Meetings zu Wort meldete, usw.

In der asynchronen Welt rückt die Sichtbarkeit in den Hintergrund. Damit sie funktioniert, brauchen asynchrone Teams eine radikal neue Art, ihre Arbeit, Kommunikation und Leistung zu verwalten.

Die Projektmanagement-Software von ClickUp wurde entwickelt, um genau dies zu ermöglichen. Mit Whiteboards, Mindmaps, Echtzeit-Chats, Aufgabenmanagement, Dokumenten, Dashboards und vielem mehr wird ClickUp die Arbeit Ihres Teams verändern.

Überzeugen Sie sich selbst. Testen Sie ClickUp noch heute !