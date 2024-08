die 10 besten digitalen Nomaden-Tools für Fernarbeiter im Jahr 2024

Aus dem Koffer zu leben und von Cafés auf der ganzen Welt aus zu arbeiten, klingt idyllisch. Aber ein digitaler Nomade zu sein, ist nicht nur ein FOMO-induzierter Instagram-Post. Es ist ein ernsthafter Lebensstil, der die Flexibilität der Telearbeit mit der Leidenschaft für das Reisen verbindet.

Und es gibt mehr Menschen als je zuvor, die sich diesem Lebensstil verschrieben haben. Statista berichtet, dass die anzahl der digitalen Nomaden in den Vereinigten Staaten lag Mitte 2023 bei 17,3 Millionen, das sind satte 10 Millionen mehr als im Jahr 2019.

Aber wie alle guten Dinge bringt auch das digitale Nomadentum seine Herausforderungen mit sich. Wenn Sie ständig unterwegs sind, müssen Sie Mechanismen für asynchrones Arbeiten, effektive Kommunikation und Transparenz einrichten arbeitsergebnisse und Fristen, unter anderem.

Wenn Sie auf der Suche nach Tools sind, die Zusammenarbeit, Produktivität und Sicherheit ermöglichen, unabhängig davon, wo Sie täglich Ihr "Büro" einrichten, lesen Sie weiter.

Wir haben die besten Tools für digitale Nomaden herausgesucht, mit denen Reisen und Arbeiten Hand in Hand gehen. 🙌

Es gibt mehrere werkzeuge für die Fernarbeit die sich an digitale Nomaden auf der ganzen Welt richten. Es kann überwältigend sein, die Tools auszuwählen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Bevor Sie die besten Tools für das Remote-Produktivitätsmanagement auswählen, vergewissern Sie sich, dass sie über die folgenden obligatorischen Funktionen verfügen:

Plattformübergreifende Kompatibilität: Das Tool muss mit all Ihren Geräten wie Laptop, Tablet und Telefon funktionieren, da Sie viel unterwegs sein werden

Das Tool muss mit all Ihren Geräten wie Laptop, Tablet und Telefon funktionieren, da Sie viel unterwegs sein werden Intuitive Benutzeroberfläche: Die Schnittstelle sollte einfach und benutzerfreundlich sein, so dass Sie und Ihr Team es ohne Probleme nutzen können

Die Schnittstelle sollte einfach und benutzerfreundlich sein, so dass Sie und Ihr Team es ohne Probleme nutzen können Leichtgewichtig: Das Tool sollte nicht viel Speicherplatz auf Ihrem Gerät beanspruchen - Sie werden wahrscheinlich mit mehreren Anwendungen arbeiten, und niemand möchte unter einem verzögerten, aufgeblähten System leiden

Das Tool sollte nicht viel Speicherplatz auf Ihrem Gerät beanspruchen - Sie werden wahrscheinlich mit mehreren Anwendungen arbeiten, und niemand möchte unter einem verzögerten, aufgeblähten System leiden Zuverlässig: Software-Probleme wie Bugs und langsame Ladezeiten sollten minimal sein, damit Sie Ihre Arbeit optimal erledigen können

Software-Probleme wie Bugs und langsame Ladezeiten sollten minimal sein, damit Sie Ihre Arbeit optimal erledigen können Integrationen: Die Anwendung sollte mit anderen Anwendungen kommunizierenproduktivitätstools in Ihrem Tech-Stack

Die Anwendung sollte mit anderen Anwendungen kommunizierenproduktivitätstools in Ihrem Tech-Stack Zuverlässiger Kundensupport: Sie sollten in der Lage sein, rechtzeitig Hilfe zu erhalten, insbesondere wenn Sie häufig außerhalb der regulären Bürozeiten arbeiten

Klingt, als wäre das zu viel verlangt? Keine Sorge! Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, um Ihnen die besten Tools für digitale Nomaden zu nennen, die diese Kriterien erfüllen.

Hier sind die 10 besten Produktivitäts-Tools, die Fernarbeitern wie Ihnen helfen, ein stressfreies und beruflich erfolgreiches Leben zu führen:

1. ClickUp

Machen Sie sich Sorgen um die Abstimmung zwischen den Mitgliedern Ihres Remote-Teams? ClickUp ist eine All-in-One-Arbeitsplattform, von der digitale Nomaden wie Sie profitieren. Mit ClickUp's Fernarbeit-Funktion arbeiten Sie und Ihr Team als eine geschlossene Einheit, die unabhängig von ihrem geografischen Standort auf derselben Seite steht.

Legen Sie gemeinsame Ziele fest und verfolgen Sie den täglichen Fortschritt bei jeder Aufgabe. Visualisieren Sie außerdem den Status jedes Ziels auf einer synchronisierten Basis und fördern Sie so die engere Zusammenarbeit auch wenn Sie asynchron arbeiten.

planen, Ausführen, Überwachen und Verwalten von Projekten für verteilte Teams mit ClickUp's Remote Team Project Management Solution_ Asynchrone Kommunikation mag großartig sein, aber ClickUp weiß, dass sie nicht für alles geeignet ist. Gelegentlich muss das Team in Meetings ein- und aussteigen. In solchen Fällen können Sie von Ihrem ClickUp-Dashboard aus ein Zoom-Catch-up starten oder planen. Ihre Teammitglieder werden sofort über laufende oder bevorstehende Meetings benachrichtigt. Alles, was Sie tun müssen, ist die Option Zoom ClickApp !

starten und planen Sie Zoom-Meetings aus Aufgaben heraus mit ClickUp

Profi-Tipp? Sie müssen Ihre Besprechungsprotokolle nicht aufzeichnen und über zig E-Mails weitergeben. Sie erhalten die Besprechungsdetails mit einem Link zur Aufzeichnung im Nachhinein. Oder weisen Sie aktionspunkte auf ClickUp, indem Sie Personen und Teams markieren, um sie asynchron zu informieren.

verwenden Sie Teams in ClickUp, um auf einfache Weise Gruppen von Personen zu erstellen, die Sie Aufgaben zuweisen, in Kommentaren erwähnen oder als Beobachter hinzufügen können

Und was noch? Um Ihnen einen Vorsprung bei der Fernproduktivität zu verschaffen, finden Sie hier ClickUp's Vorlage für den Remote-Arbeitsplan . Verwenden Sie sie, um die Aufgaben, Listen und Dokumente Ihres Teams zu organisieren. Psst...sie ist anpassbar und kostenlos!

überwachen Sie die Fernarbeit überall und jederzeit mit der ClickUp-Vorlage für Fernarbeitspläne_

ClickUp bietet noch mehr Ressourcen, die Ihnen helfen, produktiv und organisiert zu bleiben. Zum Beispiel können Sie die ClickUp Freelancer Templates und AI-Tools für Freiberufler, um schneller mehr zu erreichen.

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp Dashboard: Sehen Sie Ihre gesamte Arbeit so, wie Sie es wünschen. Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über Personen und Ressourcen, die mit jeder Aufgabe beschäftigt sind, und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit

Sehen Sie Ihre gesamte Arbeit so, wie Sie es wünschen. Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über Personen und Ressourcen, die mit jeder Aufgabe beschäftigt sind, und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit Benutzerdefinierte Ansichten: Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihre Projektdaten, indem Sie sie als Gantt, Tortendiagramm, Zeitplan, Mind Map oder Tabelle darstellen

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihre Projektdaten, indem Sie sie als Gantt, Tortendiagramm, Zeitplan, Mind Map oder Tabelle darstellen KlickUp-Aufgaben: Verfolgen Sie gemeinsame Projekte schnell, indem Sie mehrere Beauftragte markieren und sie über angehängte Bildschirmaufzeichnungen unterrichten

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige Dokumente zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern

ClickUp Docs: Bringen Sie alle Dokumente, die mit Aufgaben in Verbindung stehen, an einem Ort zusammen und teilen Sie sie sicher durch Anpassungen für Datenschutz und Bearbeitungszugriff

Bringen Sie alle Dokumente, die mit Aufgaben in Verbindung stehen, an einem Ort zusammen und teilen Sie sie sicher durch Anpassungen für Datenschutz und Bearbeitungszugriff ClickUp Goals: Erstellen Sie Sprints, wöchentliche Aktivitäten und tägliche Aufgaben und verknüpfen Sie sie mit einem größeren Teamziel. Erfassen Sie Kennzahlen und verfolgen Sie den Fortschritt anhand dieser Kennzahlen

Erstellen Sie Sprints, wöchentliche Aktivitäten und tägliche Aufgaben und verknüpfen Sie sie mit einem größeren Teamziel. Erfassen Sie Kennzahlen und verfolgen Sie den Fortschritt anhand dieser Kennzahlen ClickUp Inbox: Erhalten Sie sofortige E-Mail-Benachrichtigungen, um über alle Fortschritte auf dem Laufenden zu bleiben. Legen Sie außerdem Ihre ClickUp-Benachrichtigungen *Integrationen:Automatisieren Sie Ihre gesamte Arbeit in ClickUp und über Ihr gesamtes technisches System hinweg. ClickUp lässt sich mit über 200 Tools für digitale Nomaden wie Slack, Figma und Cloud-Speicher-Apps integrieren

ClickUp Einschränkungen

Die Einrichtung nimmt einige Zeit in Anspruch, wenn Sie zu viele Anpassungen benötigen

Es gibt eine Lernkurve für neue Benutzer

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat/Benutzer

$7/Monat/Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat/Benutzer

$12/Monat/Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9200+ Bewertungen)

4.7/5 (9200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,900+ Bewertungen)

2. SavvyCal

Manche Treffen können per E-Mail stattfinden. Manche nicht. Für letztere haben Sie SavvyCal. Nutzen Sie es, um virtuelle Meetings zu planen, aber verzichten Sie auf das ständige Hin und Her.

SavvyCal gibt digitalen Nomaden die Kontrolle über ihre Zeit zurück. Legen Sie Ihre verfügbaren Zeitfenster fest und ordnen Sie sie in der Reihenfolge Ihrer Präferenzen, damit andere Personen problemlos Meetings mit Ihnen planen können. Sie können einfach Ihren gemeinsamen Kalender über den ihren legen, um schnell gemeinsame freie Zeitfenster zu erkennen.

über Savvycal

SavvyCal beste Eigenschaften

Vorgefüllte Empfängerinformationen: Erfreuen Sie Ihre Empfänger, indem Sie ihre Informationen vor dem Senden des SavvyCal-Links ausfüllen

Erfreuen Sie Ihre Empfänger, indem Sie ihre Informationen vor dem Senden des SavvyCal-Links ausfüllen Gereihte Verfügbarkeit: Kennzeichnen Sie Ihre bevorzugten Termine für Ihren Terminplaner, anstatt ihm nur alle offenen Termine anzuzeigen

Kennzeichnen Sie Ihre bevorzugten Termine für Ihren Terminplaner, anstatt ihm nur alle offenen Termine anzuzeigen Zeitzonenplan: Lassen Sie Ihre Zeitzone automatisch in Ihrem Kalender aktualisieren, wenn Sie unterwegs sind

Lassen Sie Ihre Zeitzone automatisch in Ihrem Kalender aktualisieren, wenn Sie unterwegs sind Eingebetteter Link: Ermöglichen Sie Ihren Website-Besuchern, über eingebettete Links einen Termin zu vereinbaren

SavvyCal Einschränkungen

Langsame Synchronisierungsprobleme

SavvyCal Preise

Kostenlos

Basic: $12/Monat/Benutzer

$12/Monat/Benutzer Premium: $20/Monat/Benutzer

SavvyCal Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Toggl Spur

Zeit ist (buchstäblich) Geld für Freiberufler. Toggls Zeiterfassungstool Toggle Track hilft Ihnen und Ihrem Team, von Ihren Kunden für jede abrechenbare Minute bezahlt zu werden. Die Überwachung der Arbeitsstunden ermöglicht eine effiziente Aufgabenzuweisung, um die Rentabilität Ihres Teams zu steigern.

Toggl ist bekannt für seine automatischen, genauen und leistungsstarken Berichte. Toggl bietet außerdem eine 100%ige Überwachungsgarantie, so dass Ihr Team das Tool für digitale Nomaden ohne Bedenken nutzen kann.

über Toggl

Toggl Track beste Eigenschaften

Genaue Nachverfolgung: Erstellen Sie genaue Rechnungen für Ihre Kunden auf der Grundlage der geleisteten Stunden

Erstellen Sie genaue Rechnungen für Ihre Kunden auf der Grundlage der geleisteten Stunden Rechenschaftspflichtige Teams: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Arbeitsbelastung und die Einhaltung von Zeitplänen durch Ihre Teammitglieder und verbessern Sie die Rechenschaftspflicht

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Arbeitsbelastung und die Einhaltung von Zeitplänen durch Ihre Teammitglieder und verbessern Sie die Rechenschaftspflicht Einfache Berichterstattung und Abrechnung: Erstellen Sie sofort Leistungsberichte, die sowohl bei der Überprüfung durch den Kunden als auch bei der Abrechnung helfen

Erstellen Sie sofort Leistungsberichte, die sowohl bei der Überprüfung durch den Kunden als auch bei der Abrechnung helfen Datengestützte Einblicke: Steigern Sie die Rentabilität Ihres Teams, indem Sie schnell Bereiche erkennen, in denen Sie die Abläufe vereinfachen und mehr aus jedem Arbeitstag herausholen können

Toggl Track Einschränkungen

Potenzial für eine bessere Automatisierung - der Benutzer muss auf "Start" klicken, um mit der Verfolgung zu beginnen

Es könnte benutzerfreundlicher und intuitiver sein

Die Zeiterfassung für mehrere Projekte ist nur mit dem Premium-Tarif möglich

Preise für Toggl Track

Frei für bis zu 5 Benutzer

für bis zu 5 Benutzer Starter: $10/Monat/Benutzer

$10/Monat/Benutzer Premium: $20/Monat/Benutzer

$20/Monat/Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Toggl Bewertungen und Rezensionen verfolgen

G2: 4.6/5 (1500+ Bewertungen)

4.6/5 (1500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2200+ Bewertungen)

4. Trello

Trello ist eine werkzeug zur Projektverwaltung für verteilte Teams. Sie können damit alle Teamaufgaben erstellen und im Auge behalten. Es ermöglicht Teams, ihre Arbeit in Form von Tafeln, Listen und Karten zu organisieren.

Die attraktiven und benutzerfreundlichen Karten im Kanban-Stil machen es sehr beliebt. Der einzige Haken an Trello ist, dass die Bearbeitung von Aufgaben mühsam wird, sobald die Projekte komplexer und funktionsübergreifender werden.

über Trello

Beste Eigenschaften von Trello

Automatisierte Arbeitsabläufe: Stellen Sie automatische Befehle für sich wiederholende Aufgaben in Trello ein, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können

Stellen Sie automatische Befehle für sich wiederholende Aufgaben in Trello ein, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können Ansichten: Erhalten Sie Einblick in Ihre Projekte aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven

Erhalten Sie Einblick in Ihre Projekte aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven Power-Ups und Integrationen: Integrieren Sie die Arbeitstools Ihres Teams in Trello, um Reibungsverluste aus den Arbeitsabläufen zu entfernen

Integrieren Sie die Arbeitstools Ihres Teams in Trello, um Reibungsverluste aus den Arbeitsabläufen zu entfernen Vorlagen: Nutzen Sie fertige Entwürfe und Vorlagen, die von Branchenexperten in der Trello-Community erstellt wurden

Einschränkungen von Trello

Erfordert Plug-ins für Erweiterungen

Begrenzte Funktionalität für komplexe Projekte

Preise für Trello

Kostenlos

Standard: $5/Monat/Benutzer

$5/Monat/Benutzer Premium: $10/Monat/Benutzer

$10/Monat/Benutzer Enterprise: $17.5/Monat/Benutzer

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,400+ Bewertungen)

4.4/5 (13,400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23000+ Bewertungen)

5. ContentStudio

Verwenden Sie ContentStudio, um Ihre sozialen Medienkanäle mühelos zu verwalten.

Mit dieser All-in-One-Plattform können Sie alle Ihre Social-Media-Kampagnen erstellen, verfolgen und optimieren. Sie erleichtert die Echtzeit-Zusammenarbeit mit allen Beteiligten innerhalb der App.

ContentStudio zeichnet sich unter den Social-Media-Tools durch seine außergewöhnlichen Optionen für die wiederholte Planung und die Möglichkeit zur Vorschau von Inhalten auf allen sozialen Plattformen aus.

über ContentStudio

Die besten Eigenschaften von ContentStudio

KI-Schreiber: Generieren Sie mit Hilfe der KI-Unterstützung schneller Texte und Überschriften für Ihre Beiträge in sozialen Medien

Generieren Sie mit Hilfe der KI-Unterstützung schneller Texte und Überschriften für Ihre Beiträge in sozialen Medien Handfreie Planung: Planen Sie Beiträge intelligent mit benutzerdefinierten Warteschlangen

Planen Sie Beiträge intelligent mit benutzerdefinierten Warteschlangen Maßgeschneiderte Beiträge: Halten Sie sich mit maßgeschneiderten Beiträgen an die Veröffentlichungsstandards jedes Ihrer sozialen Kanäle

Halten Sie sich mit maßgeschneiderten Beiträgen an die Veröffentlichungsstandards jedes Ihrer sozialen Kanäle UTM-Tracking: Behalten Sie die Post-Performance über alle Kanäle hinweg im Auge, indem Sie UTM-Parameter an freigegebene Links anhängen

Einschränkungen von ContentStudio

Die mobile App hat eingeschränkte Funktionalitäten

Neue Funktionen verstecken sich meist hinter Paywalls und werden nicht automatisch im Rahmen Ihres Abonnements zur Verfügung gestellt

Preise für ContentStudio

Starter: $25/Monat

$25/Monat Pro: $49/Monat

$49/Monat Agentur: $99-$299/Monat

ContentStudio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

4.6/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (660+ Bewertungen)

6. Toshl

Der Umgang mit einem unvorhersehbaren Einkommen ist einer der beängstigendsten Aspekte des digitalen Nomadendaseins. Man muss für schlechte Zeiten gewappnet sein. Und Toshl kann dir dabei helfen.

Als App zur Finanzverfolgung hilft Ihnen Toshl, Ihre Ausgaben zu kontrollieren. Es behält alle Ihre Kreditkarten, Bankkonten und Bargeldtransaktionen im Auge. Mit Toshl können Sie sich mit großen Banken verbinden und Ihre Investitionen und Kryptowährungssalden einsehen.

über Toshl

Toshl beste Eigenschaften

Bankverbindungen: Verknüpfen Sie Ihre Karten- und Bankkonten einfach mit Toshl, das mit über 13800 Banken weltweit verbunden ist

Verknüpfen Sie Ihre Karten- und Bankkonten einfach mit Toshl, das mit über 13800 Banken weltweit verbunden ist Import von Dateien: Laden Sie Ihre Spesenabrechnungen oder Ausgabendaten einfach hoch, da Toshl acht verschiedene Dateiformate unterstützt

Laden Sie Ihre Spesenabrechnungen oder Ausgabendaten einfach hoch, da Toshl acht verschiedene Dateiformate unterstützt Finanzielle Zielsetzung: Setzen Sie Ihre finanziellen Ziele und verfolgen Sie, wie Sie sich diesen nähern

Setzen Sie Ihre finanziellen Ziele und verfolgen Sie, wie Sie sich diesen nähern Mehrwährungsunterstützung: Fügen Sie Ausgaben, Einnahmen und Überweisungen in über 300 unterstützten Währungen hinzu

Einschränkungen von Toshl

Erfordert Fehlerkorrekturen

Toshl Preise

Gratis

Pro: $2.99/Monat

$2.99/Monat Medici: $4.99/Monat

Toshl Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

7. Notion

Notion ist ein Tool, das digitale Nomaden gerne zum Schreiben, Planen und Organisieren ihrer Arbeit an einem Ort nutzen. Remote-Arbeiter und Freiberufler schätzen die Fähigkeit, wie ein virtueller Arbeitsbereich zu agieren.

Über die Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie Arbeitsbereiche von Grund auf anpassen oder vorgefertigte Vorlagen für Aufgaben von der Erstellung von Notizen bis hin zur Erstellung von Webseiten verwenden.

Egal, ob Sie ein Dashboard benötigen, um Projekte für mehrere Kunden zu verwalten oder persönliche Ziele und reisepläne notion macht es leicht, alles auf einen Blick zu sehen. Die Zusammenarbeit in Echtzeit ist einfach; der Offline-Zugriff stellt sicher, dass Sie auch ohne zuverlässige Internetverbindung weiterarbeiten können.

Notion ermöglicht es Nomaden, bewusst zu arbeiten und zu leben, statt nur zu reagieren. Die Flexibilität von Notion ermöglicht es, sich inmitten des organisierten Chaos eines digitalen Nomadenlebens über Zeitzonen hinweg zu konzentrieren.

über Begriff

Notion beste Eigenschaften

Wikis: Einfaches Kuratieren, Freigeben und Synchronisieren von Dokumenten und Prozessen

Einfaches Kuratieren, Freigeben und Synchronisieren von Dokumenten und Prozessen Projekte: Betrachten Sie Projekte als Checklisten, Zeitleisten oder Aufgabenkalender, um schneller voranzukommen

Betrachten Sie Projekte als Checklisten, Zeitleisten oder Aufgabenkalender, um schneller voranzukommen Notion AI: Nutzen Sie den KI-Assistenten von Notion, um in kürzerer Zeit besser zu schreiben

Einschränkungen von Notion

Neue Benutzer könnten Schwierigkeiten haben, das volle Potenzial von Notion zu nutzen

Begrenzte Textbearbeitungsmöglichkeiten

Notion Preise

Frei

Plus: $8/Monat/Benutzer

$8/Monat/Benutzer Business: $15/Monat/Benutzer

$15/Monat/Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5000+ Bewertungen)

4.7/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2000+ Bewertungen)

8. Montag.com

Wenn Sie die Aufgaben, Prozesse und Arbeitsabläufe Ihres Teams auf einer Plattform organisieren möchten, sollten Sie sich Monday.com ansehen. Es ist ein Produktivitäts- und Kollaborationstool, das Teams dabei hilft, gemeinsame Ziele zu setzen, sich an ihnen auszurichten und ihre Fortschritte zu verfolgen.

Das Besondere an Monday.com ist die sehr visuelle Oberfläche. Es eignet sich hervorragend für die Verwaltung einfacher Aufgaben und relativ kleiner Projekte. Mit zunehmender Komplexität des Projekts wird es jedoch schwierig, jede Teilaufgabe zu verfolgen.

über Montag.com

Monday.com beste Eigenschaften

Automatisierung: Wählen Sie aus über 200 fertigen Automatisierungsrezepten, um Ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen

Wählen Sie aus über 200 fertigen Automatisierungsrezepten, um Ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen Benutzerdefinierte Workflows: Erstellen Sie no-codearbeitsabläufe für jeden Teil Ihres Unternehmens

Erstellen Sie no-codearbeitsabläufe für jeden Teil Ihres Unternehmens Projektgenehmigungen: Verwalten Sie Genehmigungen asynchron und setzen Sie bessere Prioritäten

Monday.com Einschränkungen

Begrenzte Möglichkeiten zur Anpassung von Berichten

Mobile App kann manchmal langsam sein

Monday.com Preise

Frei für bis zu 2 Benutzer

für bis zu 2 Benutzer Basic: $10/Monat/Nutzer

$10/Monat/Nutzer Standard: $12/Monat/Benutzer

$12/Monat/Benutzer Pro: $20/Monat/Benutzer

$20/Monat/Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9800+ Bewertungen)

4.7/5 (9800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4500+ Bewertungen)

9. Wrike

Wrike kombiniert Flexibilität und Organisation, damit sich digitale Nomaden auf die Arbeit konzentrieren können und nicht ständig Systeme neu konfigurieren müssen.

Es ist ein Projektmanagement- und Kollaborationstool, das auf seinem Dashboard eine einzigartige dreiseitige Ansicht all Ihrer Arbeit bietet.

Der erste Bereich fasst alle Ihre Projekte und Teams für das Ressourcenmanagement zusammen, der zweite bietet die Möglichkeit, neue Aufgaben zu erstellen und zuzuweisen, und der dritte dient der Verwaltung bestehender Aufgaben und Unteraufgaben.

Anpassbare Workflows, GANTT-Diagramme und Zeitpläne ermöglichen die Überwachung komplexer Projekte mit entfernten Teams. Integrationen ermöglichen das Einbringen von Aufgaben aus anderen Tools. Dashboards und Berichte bieten Projekttransparenz auf einen Blick.

Allerdings ist dieses Tool explizit für Unternehmenskunden entwickelt worden. Kleinere Teams sehen sich daher oft mit komplexen Navigationsproblemen konfrontiert.

über Wrike

Die besten Eigenschaften von Wrike

Automatisierung: Wählen Sie aus über 200 fertigen Automatisierungsrezepten, um Ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen

Wählen Sie aus über 200 fertigen Automatisierungsrezepten, um Ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen Prüfung und Freigabe: Eliminieren Sie mehrfache Review-Meetings und das Hin und Her bei Feedback mit automatisierten Freigabeaufforderungen

Eliminieren Sie mehrfache Review-Meetings und das Hin und Her bei Feedback mit automatisierten Freigabeaufforderungen Anpassbare Vorlagen: Verschaffen Sie Ihren Projekten einen Vorsprung mit den integrierten Vorlagen von Wrike

Einschränkungen von Wrike

Die Navigation könnte für neue Benutzer nicht sehr intuitiv sein

Bietet keine fertigen Integrationen mit anderen Arbeitswerkzeugen

Preise von Wrike

Kostenlos

Team: $9.8/Monat/Benutzer

$9.8/Monat/Benutzer Unternehmen: $24.8/Monat/Benutzer

$24.8/Monat/Benutzer Enterprise (für große Teams): Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Pinnacle (für Teams mit komplexen Arbeitsanforderungen): Benutzerdefinierte Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3500+ Bewertungen)

4.2/5 (3500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2500+ Bewertungen)

10. nTask

nTask bietet robuste Funktionalität ohne die sperrige Lernkurve einiger anderer digitaler Nomaden-Tools.

A aufgaben- und Problemmanagement-Tool für Freiberufler für Remote-Teams nTask hilft Ihnen, den Überblick über kritische Probleme zu behalten, die behoben und in Echtzeit verfolgt werden müssen.

Die Benutzer lieben die einfache Oberfläche von nTask und die Möglichkeit, unbegrenzte Arbeitsbereiche zu erstellen.

über nTask

nTask beste Eigenschaften

Kanban-Tafel: Organisieren Sie Ihre Arbeit auf einer Kanban-Tafel

Organisieren Sie Ihre Arbeit auf einer Kanban-Tafel Problemverfolgung: Verfolgen Sie den Fortschritt bei der Lösung von Problemen, legen Sie Schweregrade fest und verknüpfen Sie sie mit größeren Aufgaben

Verfolgen Sie den Fortschritt bei der Lösung von Problemen, legen Sie Schweregrade fest und verknüpfen Sie sie mit größeren Aufgaben Risikomanagement: Identifizieren und markieren Sie Risikostufen für Ihre Projekte, weisen Sie Risikoverantwortliche zu, und erstellen Sie Notfallpläne

nAufgabenbeschränkungen

Unzureichender, langsamer Kundensupport

Ungeeignet für große Organisationen

nTask Preise

Frei für 7 Tage

für 7 Tage Premium: $3/Monat

$3/Monat Business: $8/Monat

$8/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

nTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

4.4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

Cruise durch dein Fernarbeitsleben mit ClickUp

Das Leben als digitaler Nomade hat seine Vor- und Nachteile. Nicht jeder Tag beginnt damit, dass Sie unter einem Sonnenschirm Pina Coladas schlürfen, während Sie Rechnungen an Großkunden schreiben. Aber mit dem richtigen tools für die Fernarbeit können Sie die Realität gestalten, von der Sie träumen.

Sie wissen nicht, mit welchem Tool Sie anfangen sollen? Probieren Sie die All-in-One-Arbeitsplattform von ClickUp. Sie hilft Ihnen, auch bei der Arbeit aus der Ferne den Überblick zu behalten und effizient zu arbeiten. Lassen Sie ClickUp all die banalen Projektmanagement-Aufgaben wie Tracking und Reporting erledigen, damit Sie Ihre kreative Energie auf sinnvolle Arbeit konzentrieren können. Anmelden für FREE um die Vorteile von ClickUp selbst zu erleben.