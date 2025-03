15 beste Apps für die tägliche Routine im Jahr 2025

Eine App für die tägliche Routine kann über Ihren Tag entscheiden.

Die perfekte App geht über eine einfache Zeitplanung hinaus - sie steigert die Produktivität, schafft bessere Gewohnheiten und hält Sie motiviert.

Nach umfangreichen Experimenten und Analysen mit meinem Team habe ich eine Liste der besten Apps für den Tagesablauf zusammengestellt. Diese Top-Tipps werden Ihren Tag streamlinen und Ihnen helfen, Ihre Ziele mühelos zu erreichen.🎯

Worauf sollten Sie bei Apps für die tägliche Routine achten?

Bei der Bewertung einer app für die tägliche Routine das erste, worauf ich achte, ist Einfachheit. Wenn sie zu kompliziert ist, macht sie eher Stress, als dass sie den Tag rationalisiert - und das verfehlt völlig den Zweck.

Hier ist, worauf man bei einer App für den Tagesablauf achten sollte:

Anpassbare Routinen: Flexibilität ist wichtig, egal ob es um die Organisation von Arbeitsprojekten oder die Nachverfolgung persönlicher Gewohnheiten geht. Da nicht jeder Tag wie geplant verläuft, ist eine App, die sich an wechselnde Zeitpläne anpasst, ein Muss

Flexibilität ist wichtig, egal ob es um die Organisation von Arbeitsprojekten oder die Nachverfolgung persönlicher Gewohnheiten geht. Da nicht jeder Tag wie geplant verläuft, ist eine App, die sich an wechselnde Zeitpläne anpasst, ein Muss Integration mit anderen Apps: Tagesplaner und Apps zur Verfolgung von Gewohnheiten sind effektiver, wenn sie mit Kalendern und anderen häufig verwendeten Tools von Drittanbietern synchronisiert werden können, was es einfacher macht, alles an einem Ort zu verwalten

Tagesplaner und Apps zur Verfolgung von Gewohnheiten sind effektiver, wenn sie mit Kalendern und anderen häufig verwendeten Tools von Drittanbietern synchronisiert werden können, was es einfacher macht, alles an einem Ort zu verwalten Freundliche Benachrichtigungen: App-Benachrichtigungen sollten unterstützend und nicht aufdringlich sein - hilfreiche Erinnerungen halten die Benutzer auf Kurs, ohne sie zu überfordern

App-Benachrichtigungen sollten unterstützend und nicht aufdringlich sein - hilfreiche Erinnerungen halten die Benutzer auf Kurs, ohne sie zu überfordern Nachverfolgung des Fortschritts: Apps für die Tagesplanung, die eine Nachverfolgung des Fortschritts bieten, sind sehr wertvoll, da sie Aufschluss darüber geben, wo Verbesserungen möglich sind und was angepasst werden muss. Letztlich sollte die App die Konsistenz und Produktivität unterstützen

Die 15 besten Apps für die tägliche Routine

1. ClickUp (Beste KI-gestützte App zur Planung des Tagesablaufs) ClickUp ist ein leistungsfähiges tool für die Verwaltung der täglichen Routinen und die Straffung des Tagesablaufs.

Über ein personalisiertes Dashboard fasst ClickUp Ihre wichtigsten Aufgaben, Erinnerungen, Ziele und Kalender-Ereignisse an einem Ort zusammen und erleichtert so die Planung und Priorisierung der täglichen Aktivitäten.

visualisieren von Arbeit, Umplanen von Aufgaben und Verwalten von Zeitleisten für Projekte mit ClickUp Calendar_ Ansicht

Die ClickUp Kalender Ansicht funktioniert hervorragend als täglicher Planer, der direkt synchronisiert wird mit ClickUp Aufgaben macht es einfacher zu visualisieren, was ansteht. Die nahtlose Integration mit Anwendungen von Drittanbietern sorgt dafür, dass alle Meetings und Termine an einem Ort bleiben.

Sie können Aufgaben einfach formatieren, mit Farben versehen und verknüpfen in ClickUp's Zu erledigen-Listen um von überall aus einen umsetzbaren Workflow zu erstellen.

verwenden Sie ClickUp Brain, um tägliche Routinen oder verschiedene Projekte zu planen

ClickUp's bestes Feature für die Verwaltung des Tagesablaufs ist ClickUp Gehirn der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp. Er hilft bei der Erstellung von Listen, fasst erledigte Aufgaben zusammen und beantwortet sogar wichtige Fragen wie: Woran sollte ich als nächstes arbeiten? oder Welche Aufgaben sind am dringendsten? Außerdem ist ClickUp Brain eine hervorragende KI-Planer durch Automatisierung von Elementen und Planung von Teilaufgaben.

ClickUp's Vorlage für den Tagesplaner

ClickUp bietet auch verschiedene Vorlagen zur Optimierung Ihres Tagesablaufs an. Sie können verwenden ClickUp's Vorlage für den Tagesplaner können Sie Aufgaben, Termine und Besorgungen in drei verschiedene Kategorien einteilen - Persönliches, Arbeit und Ziele - um Ihren Tag besser zu planen. Die Vorlage hilft Ihnen auch, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, indem Sie wiederholende Aufgaben erstellen.

Für diejenigen, die an der Nachverfolgung von Gewohnheiten interessiert sind, bietet ClickUp eine nützliche ClickUp Personal Habit Tracker Vorlage sowie.

ClickUp beste Features

ClickUp Kalender Ansicht organisiert visuell Aufgaben und Erinnerungen und erleichtert so die Nachverfolgung von Fortschritten und die Einhaltung von Routinen

organisiert visuell Aufgaben und Erinnerungen und erleichtert so die Nachverfolgung von Fortschritten und die Einhaltung von Routinen ClickUp Brain lässt Sie Ihre Ideen und Aufgaben mit der Superkraft der KI erfassen und organisieren

lässt Sie Ihre Ideen und Aufgaben mit der Superkraft der KI erfassen und organisieren ClickUp's Zeiterfassung feature hilft Ihnen bei der Nachverfolgung der Dauer von Aufgaben und erleichtert so die Planung Ihres Tagesablaufs

ClickUp Aufgaben vereinfacht die Verwaltung des Tagesablaufs, indem es Ihnen ermöglicht, Aufgaben zu benutzerdefinieren und zu priorisieren, um sicherzustellen, dass jede Aufgabe mit Ihren persönlichen Zielen und Zeitplänen übereinstimmt

vereinfacht die Verwaltung des Tagesablaufs, indem es Ihnen ermöglicht, Aufgaben zu benutzerdefinieren und zu priorisieren, um sicherzustellen, dass jede Aufgabe mit Ihren persönlichen Zielen und Zeitplänen übereinstimmt ClickUp Ziele lässt Sie mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts auf Kurs bleiben, um Ihre täglichen Routineziele zu erreichen

ClickUp Erinnerungen informiert Sie über anstehende berufliche und private Aufgaben, damit Sie keinen Termin verpassen

ClickUp Limitierungen

Einige Benutzer müssen sich aufgrund der Fülle an Features mit der Benutzeroberfläche der Plattform erst vertraut machen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp-Bewertung

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Todoist (Am besten für detaillierte Aufgabenverwaltung)

via Todoist Wenn es Ihnen schwerfällt, den Überblick über Ihre Aufgaben und Termine zu behalten, oder wenn Sie leicht davon überwältigt werden, sollten Sie Todoist ausprobieren. Es ist eine einfache App für Aufgabenverwaltung und Zu erledigen-Listen, die die täglichen Aktivitäten in verschiedene Kategorien einteilt, wie z.B. Fitness, Termine, Projekte, etc.

Sie können Aufgaben in verschiedene Prioritätsstufen einteilen und sich auf das konzentrieren, was wichtig ist. Todoist ermöglicht es Ihnen auch, Unteraufgaben für eine bessere Planung und Organisation zu erstellen. Außerdem hilft es, den Fortschritt auf täglicher und wöchentlicher Basis zu visualisieren und nachzuverfolgen.

Todoist beste Features

Verwenden Sie Beschreibungen , Prioritäten und Kategorien, um die Organisation von Aufgaben zu erleichtern und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

, Prioritäten und Kategorien, um die Organisation von Aufgaben zu erleichtern und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren Erinnerungen für Ihre Aufgaben einstellen, um sicherzustellen, dass Sie Termine einhalten

für Ihre Aufgaben einstellen, um sicherzustellen, dass Sie Termine einhalten Zusammenarbeit mit Ihrem Team und Nachverfolgung ihrer täglichen Listen Zu erledigen

Todoist Beschränkungen

Es bietet keine eingebaute Zeiterfassung, was ein Nachteil für diejenigen sein könnte, die ihre Arbeitszeiten genau verwalten müssen

Todoist Preise

Free: Grundlegendes Aufgaben-Management mit bis zu 5 persönlichen Projekten

Grundlegendes Aufgaben-Management mit bis zu 5 persönlichen Projekten Pro: $4 pro Monat pro Benutzer

$4 pro Monat pro Benutzer Business: $6 pro Monat und Benutzer

Todoist Bewertung

G2: 4.4/5 (750+ Bewertungen)

4.4/5 (750+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,400+ Bewertungen)

3. TickTick (Am besten für die Organisation von Aufgaben)

{vom} TickTick TickTick ist eine großartige App für die Organisation Ihres Tagesablaufs. Mit Stimmeingabe können Sie ganz einfach Aufgaben diktieren und zu Ihrer Liste der zu erledigenden Aufgaben hinzufügen. Außerdem können Sie E-Mails in Aufgaben umwandeln. Sie können Ihre Aufgabenlisten für Freunde, Familie oder Kollegen freigeben.

Am besten hat mir an TickTick gefallen, dass es automatisch Fälligkeitsdaten für Aufgaben zum Kalender hinzufügt, damit Sie keine Fristen verpassen. Es ist auch einfach, die täglichen Aktivitäten in Ordnern, Aufgaben und Checklisten zu organisieren.

TickTick beste Features

Verbessern Sie die Effizienz Ihrer Aufgaben mit dem Pomodoro Timer, um sich auf Ihre Aufgaben zu konzentrieren

Kostenlose App zur Nachverfolgung täglicher Gewohnheiten und Ziele direkt in der App

Ansicht der Statistiken zum Abschließen von Aufgaben und Zusammenfassungen Ihres Workflows zur besseren Verwaltung Ihres Tages

TickTick Beschränkungen

Die Verwaltung größerer Projekte mit komplexen Abhängigkeiten von Aufgaben kann aufgrund der begrenzten erweiterten Features zur Visualisierung und Verwaltung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben mühsam werden

TickTick Preise

Free

Premium: $35.99 pro Jahr

TickTick-Bewertung

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 100 Bewertungen)

4. Any.do (Das Beste, um die Liste der zu erledigenden Aufgaben im Griff zu behalten)

{vom} Zu erledigen Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen App sind, die alle Ihre Aufgaben und Kalender-Ereignisse an einem Ort anzeigt, sollten Sie Any.do ausprobieren. Sie können Ihren Meetings direkt beitreten, indem Sie auf Kalender-Ereignisse in Any.do klicken. Das interessanteste Feature ist WhatsApp Erinnerungen. Erstellen Sie einfach Aufgaben und erhalten Sie Erinnerungen auf WhatsApp, damit Sie nichts mehr verpassen.

Mir haben auch die Widgets von Any.do gefallen, die einen schnellen Überblick über anstehende Ereignisse und Aufgaben geben. Es bietet separate Listen für persönliche Aktivitäten, Arbeit, Lebensmitteleinkäufe usw., mit denen man seinen Tag besser planen und verwalten kann.

Die besten Features von Any.do

Erhalten Sie intelligente Vorschläge zu wichtigen Aufgaben für jeden Tag

Nehmen Sie mit nur einem Klick an Team Meetings teil, indem Sie Kalender-Ereignisse in Any.do hinzufügen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team oder Ihrer Familie zusammen, um Listen freizugeben und Aufgaben zuzuweisen

Halten Sie Ihre Aufgaben und Listen mit der plattformübergreifenden Synchronisierung auf allen Geräten auf dem neuesten Stand, einschließlich Handys, Tablets, Desktops und sogar Smartwatches

Any.do Limitierungen

Die Oberfläche der App ist zwar übersichtlich, kann aber manchmal langsam geladen werden, vor allem, wenn Sie eine große Anzahl von Aufgaben oder Listen bearbeiten

Preise für Any.do

Free: Für die Organisation des persönlichen Lebens

Für die Organisation des persönlichen Lebens Premium: $47.99 pro Monat und Benutzer

$47.99 pro Monat und Benutzer Familie: $89.99 pro Monat für 4 Mitglieder

$89.99 pro Monat für 4 Mitglieder Teams: $47.99 pro Monat und Mitglied

Bewertung von Any.do

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

5. Sunsama (Am besten für die geführte Tagesplanung)

via Sunsama Sunsama ist ein digitaler Tagesplaner, der Sie Schritt für Schritt bei der Erstellung eines Tagesablaufs unterstützt. Beginnen Sie mit dem Hinzufügen der Aufgaben, die Sie an einem Tag abschließen möchten. Sie können Aufgaben aus E-Mails, Trello und Asana hinzufügen, um alles an einem Ort zu verwalten

Legen Sie dann für jede Aufgabe eine Dauer fest und planen Sie die Aufgaben im Kalender. Sie können E-Mails aus Ihrem Postfach ziehen und sie in Aufgaben umwandeln, damit Sie sich Zeit für die Bearbeitung wichtiger E-Mails nehmen können.

Sunsama beste Features

Verwenden Sie den Workflow für die Tagesplanung , um Aufgaben zu organisieren und nach Prioritäten zu ordnen. Er hilft Ihnen, sich nur auf das zu konzentrieren, was für den Tag machbar ist

, um Aufgaben zu organisieren und nach Prioritäten zu ordnen. Er hilft Ihnen, sich nur auf das zu konzentrieren, was für den Tag machbar ist Verwalten Sie Ihre Aufgaben und Meetings gemeinsam mit der Kalender-Aufgaben-Integration

Planen Sie ablenkungsfreie Arbeitssitzungen mit dem Fokus-Modus

Sunsama Beschränkungen

Der Preis ist gefühlt höher als bei anderen Apps, was für viele Benutzer ungeeignet sein könnte

Preise von Sunsama

Gratis: 14 Tage Testversion

14 Tage Testversion Abonnement: $20 pro Monat

Bewertung von Sunsama

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Kapitelra: 20+ Bewertungen

6. Routine (am besten zum Blockieren von Zeit)

via Routine Routine ist eine App zur Steigerung der Produktivität, mit der Sie Dinge schneller und effizienter erledigen können. Sie können Aufgaben hinzufügen, Fälligkeitsdaten festlegen und Aufgaben auf der Grundlage Ihres Workloads planen. Es hilft auch visualisieren den gesamten Tag oder Woche durch mehrere Layouts.

Routine verwaltet auch Daten aus allen Kalendern an einem Ort. Sein Zeitblocking Feature ist ideal, um Dinge zu erledigen. Sie können Ihre wichtigen Aufgaben einfach in den Kalender ziehen, um Zeit zu blockieren und sich besser zu konzentrieren.

Routine beste Features

Verwalten Sie Ihren Tag besser, indem Sie wissen, wie viel Zeit Sie zwischen zwei Ereignissen haben

Integriert Aufgaben, Notizen und Kalender-Ereignisse, um einen klaren Überblick über Ihren Tag zu erhalten

Erhalten Sie Erinnerungen an Meetings und benachrichtigen Sie Personen mit einem einzigen Klick, wenn Sie sich verspäten

Routine-Einschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass die App nicht ganz so intuitiv zu bedienen ist und einige Abschnitte sich nicht mit anderen verbinden lassen

Preise für Routine

Free

Professionell: $12 pro Monat

$12 pro Monat Business: $15 pro Monat und Benutzer

$15 pro Monat und Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertung der Routine

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 20+ Bewertungen

7. Notion Kalender (am besten für Zeitmanagement)

via Notion Notion ist eine weitere beliebte App, die Ihnen beim Zeitmanagement hilft, indem sie alle Ihre persönlichen und beruflichen Verpflichtungen in einem einzigen Space organisiert. Ein großartiges Feature ist das Beitreten zu Anrufen direkt aus dem Menü, so dass Sie nicht nach den Links zu den Meetings suchen müssen.

Es verfügt über ein eingebautes Feature zur Terminplanung, sodass andere Ihre Zeit buchen können, ohne dass Sie zu einer anderen App wechseln müssen. Notion vereint außerdem Aufgabenmanagement, Notizen und Projektdatenbanken für mehr Produktivität.

Notion Kalender beste Features

Verbinden Sie Aufgaben mit Notizen, Ressourcen oder Ereignissen im Kalender mit verknüpften Datenbanken

Versenden Sie einen Terminplanungslink über Notion, damit andere Personen Zeit mit Ihnen buchen können

Erstellen Sie effiziente Workflows mit dem Befehlsmenü und Verknüpfungen

Notion Kalender Limits

Es fehlt eine Offline-Funktion, was ein Nachteil für diejenigen sein kann, die unterwegs ohne Internetzugang auf ihre Arbeit zugreifen müssen

Notion Kalender Preise

Free

Plus: $12 pro Monat und Platz

$12 pro Monat und Platz Business: $18 pro Monat und Platz

$18 pro Monat und Platz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion Kalender Bewertung

G2: 4.7/5 (5,000+ Bewertungen)

4.7/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

8. Evernote (Am besten für die Organisation von Notizen)

via Evernote Wenn Sie Notizen machen, Projekte planen und finden wollen, was Sie brauchen, Evernote könnte Ihre Wahl sein. Mit Evernote können Sie sowohl kurzfristige Aufgaben als auch langfristige Projekte an einem Ort verfolgen. Sie können alle Ihre Gedanken, Ideen und Aufgaben an einem Ort zusammenfassen. Sie können auch Aufgaben direkt aus Ihren Notizen erstellen und sie zu Ihrem Tagesablauf hinzufügen.

Evernote beste Features

Speichern Sie Texte, Bilder, Sprachnotizen und Webausschnitte und machen Sie es mit dem Feature Erweiterte Notizen zu einem leistungsstarken Tool für die Organisation von persönlichen und arbeitsbezogenen Inhalten

zu einem leistungsstarken Tool für die Organisation von persönlichen und arbeitsbezogenen Inhalten Verwalten Sie Zu erledigen-Listen und Erinnerungen direkt in Ihren Notizen, so dass Sie Aktionen mit bestimmten Projekten oder Ideen verknüpfen können, um den Kontext zu verbessern

Verknüpfen Sie Notizen mit Ereignissen im Kalender, um Ihre täglichen Meetings zu planen

Evernote Beschränkungen

Evernote kann mit Features überladen sein und hat eine steile Lernkurve, was es weniger intuitiv für diejenigen macht, die einen einfachen, rationalisierten Aufgabenmanager bevorzugen

Preise für Evernote

Free

Persönlich: $14.99 pro Monat

Bewertung von Evernote

G2: 4.4/5 (2,000+ Bewertungen)

4.4/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,000+ Bewertungen)

9. Habitica (am besten geeignet für den Aufbau und die Nachverfolgung von Gewohnheiten mit Hilfe von Spielen)

via Habitica Wenn Sie ein Fan von Videospielen sind, kann Habitica ein erstaunliches Tool für die tägliche Routine sein. Es verbessert die Bildung von Gewohnheiten und die Nachverfolgung von täglichen Zielen und Aufgabenlisten, so dass Sie einen organisierten Tagesablauf haben können. Indem es Ihre Aufgaben und Ziele wie Quests in einem Rollenspiel (RPG) behandelt, motiviert Habitica die Benutzer, bessere Gewohnheiten zu entwickeln, Aufgaben abzuschließen und ihre Ziele durch einen unterhaltsamen, interaktiven Ansatz zu erreichen

Wenn Sie Aufgaben abschließen, steigen Sie im Level auf und können Ihren Avatar ändern. Du kannst sogar mit deinen Freunden zusammen spielen und gegen Monster kämpfen, um neue Features wie Rüstungen und magische Fähigkeiten freizuschalten.

Habitica beste Features

Verdiene Punkte, schalte Belohnungen frei und steigere das Niveau deines Zeichens, indem du tägliche Aufgaben, To-Dos und Gewohnheiten mit Aufgaben-Gamification abschließt

Entwickle gute Gewohnheiten und eliminiere schlechte Gewohnheiten auf unterhaltsame und fesselnde Weise

Treten Sie mit Freunden oder anderen Benutzern in Partys ein und nehmen Sie an Herausforderungen teil - mit den Team- und sozialen Features, die Verantwortlichkeit und Zusammenarbeit fördern

Habitica Grenzen

Die spielähnliche Oberfläche kann überwältigend sein, besonders wenn Sie kein Fan von spielerischen Elementen sind

Habitica Preise

Free

Gruppen Plan: $9 pro Monat + $3 pro Mitglied

Bewertung von Habitica

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

10. Way of Life (Bester intuitiver Gewohnheits-Tracker)

via Lebensweise Wenn es Ihnen schwer fällt, Gewohnheiten zu entwickeln, versuchen Sie es mit einer intuitiven App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten wie Way of Life. Es bietet einen lebendigen, farbcodierten Stil für die Überwachung der täglichen Routinen und die Organisation von Aufgaben. Solange Sie sich keine guten Gewohnheiten angewöhnt haben, werden Sie auch weiterhin Erinnerungen erhalten.

Das Beste daran ist das Feature für Notizen, mit dem Sie Ihre tägliche Stimmung erfassen und nachverfolgen können, was der Auslöser für das Durchbrechen der Gewohnheit war.

Way of Life beste Features

Protokollieren Sie Ihre Gewohnheiten mit nur wenigen Fingertipps, so dass Sie Ihre Fortschritte leicht nachverfolgen können, ohne sich zu überfordern

Analysieren Sie Diagramme und Grafiken, die Ihre Erfolge im Laufe der Zeit anzeigen. So können Sie Trends erkennen und Ihre täglichen Routinen entsprechend anpassen

Nachverfolgung und Aufbau einer täglichen Routine mit Erinnerungen an Aufgaben

Way of Life-Einschränkungen

Es handelt sich in erster Linie um eine App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten, so dass Benutzer, die einen umfassenden Aufgabenmanager suchen, in diesem Bereich möglicherweise Defizite feststellen

Die kostenlose Version begrenzt die Zahl der Gewohnheiten, die Sie nachverfolgen können, was für Nutzer mit komplexeren Routinen eine Einschränkung darstellen kann

Preise für Way of Life

Free: Nachverfolgung von bis zu 3 Gewohnheiten mit grundlegenden Features

Nachverfolgung von bis zu 3 Gewohnheiten mit grundlegenden Features Premium: $4,99 pro Monat und Benutzer

Bewertung von Way of Life

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Notiz genug Bewertungen

11. Streaks (Am besten für die tägliche Nachverfolgung von Gewohnheiten)

via Streifzüge Mit dem einfachen und effektiven Feature von Streaks zur Nachverfolgung von Gewohnheiten können Sie gute Gewohnheiten aufbauen, indem Sie sich auf die Aufrechterhaltung der täglichen Aktivitäten von Streaks konzentrieren. Sie betont die Beständigkeit und belohnt Benutzer, die Tag für Tag Aufgaben und Gewohnheiten abschließen.

Mir gefällt, dass Aufgaben für benutzerdefinierte Tage eingestellt werden können, anstatt für die ganze Woche. Außerdem werden Statistiken zum Abschließen von Aufgaben bereitgestellt, um die Benutzer zu motivieren.

Streaks beste Features

Aufrechterhaltung täglicher Gewohnheiten durch Aufrechterhaltung eines Streaks, der ein Element der Herausforderung und Belohnung darstellt

Einstellen von Aufgaben als täglich oder an bestimmten Wochentagen, so dass Sie flexibel Gewohnheiten aufbauen können, die zu Ihrem Lebensstil passen

Erstellen Sie täglich bis zu 24 Aufgaben in verschiedenen Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch

Streaks Beschränkungen

Streaks ist in Bezug auf die Verwaltung von Aufgaben über die Nachverfolgung von Gewohnheiten hinaus limitiert, was für Benutzer, die komplexere Features zur Produktivität benötigen, möglicherweise nicht ausreichend ist

Es gibt keine Android Version

Preise für Streaks

4,99 $ pro Monat und Benutzer

Bewertung von Streaks

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

12. stickK (Am besten für den Aufbau von Engagement, um Ziele zu erreichen)

via stickK Das Schwierigste an der Produktivität ist die Einhaltung einer konstanten Routine und die Gewährleistung von Disziplin. Genau dabei kann stickK Ihnen helfen. Es motiviert dich, deine Ziele durch Commitment zu erreichen.

Ich finde stickK besonders einzigartig, weil es die Verhaltensökonomie nutzt, um uns zu helfen, unsere Ziele zu erreichen. Es basiert auf der Idee von Verpflichtungsverträgen, bei denen du ein Ziel festlegst, eine finanzielle oder soziale Konsequenz für das Nichterreichen des Ziels festlegst und einen Schiedsrichter oder Unterstützer einstellst, der dich zur Rechenschaft zieht.

stickK beste Features

Setzen Sie sich ein Ziel und versprechen Sie Geld, das Sie einbüßen, wenn Sie Ihr Ziel nicht erreichen, und fügen Sie finanzielle Einsätze hinzu, um die Beständigkeit zu verstärken

Interaktion, Support und Austausch von Best Practices mit Gleichgesinnten, die sich Ziele setzen

Verbessern Sie Ihre Zieleinstellung durch eine Mischung aus Anreiz und Verantwortlichkeit

stickK Grenzen

Einige Benutzer empfinden den Aspekt des finanziellen Engagements als zu intensiv, vor allem, wenn sie nicht bereit sind, Geld aufs Spiel zu setzen

stickK Preise

Basic: 25 Benutzer pro Verpflichtung

25 Benutzer pro Verpflichtung Pro: $99 pro Monat für 250 Benutzer pro Verpflichtung

$99 pro Monat für 250 Benutzer pro Verpflichtung All-Access: $19 pro Monat für 100 Benutzer pro Verpflichtung

stickK-Bewertung

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

13. Clockify (Am besten für Zeiterfassung)

{vom} Clockify Wenn Ihr Tag zu schnell vergeht und Sie das Gefühl haben, nicht viel geschafft zu haben, probieren Sie Clockify aus. Probieren Sie es aus, um die Zeit für jede Aufgabe nachzuverfolgen und zeitintensive Aufgaben zu identifizieren, um Ihren Tag entsprechend zu planen.

Ein Beispiel: Das Beantworten von E-Mails nimmt viel Zeit in Anspruch, also versuche ich, morgens eine Stunde für diese Arbeit einzustellen. So kann ich meine Zeit besser kontrollieren und meinen Tag effizienter planen, da ich weiß, wie viel Zeit ich für die einzelnen Aufgaben benötige.

Clockify beste Features

Protokollieren Sie die Arbeitsstunden für verschiedene Aufgaben und Projekte mit dem Feature der Zeiterfassung, um zu verstehen, wo Ihre Zeit hingeht, und um Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu identifizieren

Erhalten Sie detaillierte Berichterstellung und Analysen zu Produktivitätsmustern und passen Sie Ihre Routine an, um die Effizienz zu maximieren

zu Produktivitätsmustern und passen Sie Ihre Routine an, um die Effizienz zu maximieren Integrieren Sie Clockify mit anderen beliebten Apps für Projektmanagement und Produktivität für ein nahtloses Workflow-Management

Clockify Beschränkungen

Die kostenlose Version bietet grundlegende Funktionen zur Berichterstellung und zum Management von Teams

Clockify Preise

Free

Standard: $6.99 pro Monat und Benutzer

$6.99 pro Monat und Benutzer Pro: $9.99 pro Monat und Benutzer

$9.99 pro Monat und Benutzer Enterprise: $14.99 pro Monat und Benutzer

$14.99 pro Monat und Benutzer Produktivitätspaket: $15.99 pro Monat und Benutzer

Clockify-Bewertung

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,500+ Bewertungen)

14. Trello (Am besten für die Visualisierung von Aufgaben)

{vom} Trello Die Visualisierung Ihrer täglichen Aufgaben ist eine der besten Möglichkeiten, einen effizienten Tag zu planen. Es hilft Ihnen, klare Prioritäten zu setzen und Stress zu reduzieren. Trello ist ein hervorragendes tool dafür. Es bietet ein Kanban Board, um die täglichen Aufgaben zu notieren und sie in verschiedene Listen zu unterteilen, z. B. "Erledigt", "In Bearbeitung" und "Abgeschlossen"

Die Vorlage für persönliche Produktivität hilft Ihnen bei der Verwaltung aller Aufgaben und der einfachen Ansicht anstehender Aufgaben oder Ereignisse. Mir hat auch die Ansicht des Kalenders von Trello gefallen, mit der Sie Ihre persönlichen Verpflichtungen im Auge behalten und Aufgaben verwalten können.

Trello beste Features

Verwenden Sie Beschreibungen, Fälligkeitsdaten und Checklisten auf Karten, um Ihre täglichen Aufgaben entsprechend der Priorität zu organisieren

Stellen Sie Automatisierungen ein, um eine Aufgabe von einer Liste in eine andere zu verschieben

Fügen Sie 150+ Power-Ups hinzu, einschließlich Notion und Zapier, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren

Trello Einschränkungen

Die benutzerdefinierten Optionen sind limitiert

Trello Preise

Free

Standard: $6 pro Monat und Benutzer

$6 pro Monat und Benutzer Premium: 12,50 $ pro Monat und Benutzer

12,50 $ pro Monat und Benutzer Enterprise: $17,50 pro Monat und Benutzer

Trello-Bewertung

G2: 4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

4.4/5 (13,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23,000+ Bewertungen)

15. Habitify (Am besten für den Aufbau von Gewohnheiten)

via Gewöhnung Wenn es Ihnen schwer fällt, positive Gewohnheiten aufzubauen und beizubehalten und gleichzeitig negative Gewohnheiten zu eliminieren, sollten Sie sich Habitify ansehen. Mit seiner sauberen und benutzerfreundlichen Oberfläche ermutigt es zu konsequentem täglichen Engagement und macht es Ihnen leichter, Fortschritte nachzuverfolgen und motiviert zu bleiben.

Habitify hilft bei der Erstellung eines separate Routine für Morgen, Nachmittag und Nacht, damit Sie langsam Gewohnheiten aufbauen können. Außerdem zeigt es Gewohnheitsstreifen an, um die Benutzer zu motivieren. Es macht die Nachverfolgung von Gewohnheiten auch interessant, indem es sie spielerisch gestaltet und Dashboards für Führungskräfte hinzufügt.

Habitify beste Features

Verpassen Sie nie die Aufzeichnung Ihrer Gewohnheiten mit regelmäßigen Erinnerungen und Benachrichtigungen während des Tages

Erhalten Sie wertvolle Einblicke und Statistiken über Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit, die Ihnen helfen, Muster zu erkennen und Ihre Routinen bei Bedarf anzupassen

Halten Sie Ihre täglichen Gedanken mit dem integrierten Feature zur Nachverfolgung von Notizen fest

Habitify Limitierungen

In der kostenlosen Version können Sie eine begrenzte Anzahl von Gewohnheiten nachverfolgen

Habitify Preise

Kostenlos

Bezahlt: $4.99 pro Monat

Habitify-Bewertung

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Verwalten Sie Ihre tägliche Routine effizient mit ClickUp

Mit ClickUp wird die Verwaltung Ihres Tagesablaufs so viel einfacher. Es ist ein erstaunlicher täglicher Planer und ein Projektmanagement tool, das alles an einem Ort organisiert hält.

ClickUp hilft Ihnen auch dabei, das Wichtigste zu priorisieren und macht die Planung Ihres Tages zu einem Kinderspiel.

Ganz gleich, ob Sie Aufgaben in der Arbeit oder persönliche Ziele jonglieren, ClickUp gibt Ihnen die tools an die Hand, um alles im Griff zu haben und jeden Tag zu nutzen. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an heute!