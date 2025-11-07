Die 10 besten Miro-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2026

Miro ist seit langem eine beliebte Wahl für Whiteboards, doch wenn Ihre Boards wachsen, verwandeln sie sich oft in überladene Arbeitsflächen. Es gibt immer mehr Haftnotizen, doch die echte Zusammenarbeit kommt ins Stocken. Und wenn Sie komplexe Projekte leiten oder mehr Kontrolle über Struktur und Kosten benötigen, kann Miro schnell zu einer Einschränkung werden.

Mehrere Miro-Alternativen bieten leistungsstarke Features für die visuelle Zusammenarbeit. Wenn Sie nach Diagrammfunktionen suchen, ist Creately eine gute Wahl. Für die designintegrierte Zusammenarbeit sticht ClickUp hervor. Mural ist eine weitere solide Option, insbesondere wenn Ihr Team im Microsoft-Ökosystem arbeitet, ebenso wie Microsoft Whiteboard. ClickUp bietet zudem visuelle Tools für die Zusammenarbeit, darunter Whiteboards und Mindmaps, was es zu einer großartigen All-in-One-Lösung für Teams macht, die Projektmanagement und Brainstorming auf einer einzigen Plattform vereinen möchten. Lucidchart und Whimsical sind ebenfalls beliebte Optionen im Whiteboard-Bereich. Ob bessere Anpassungsmöglichkeiten, reibungslosere Projektübergaben oder budgetfreundlichere Preise – diese Miro-Konkurrenten springen dort ein, wo Miro Schwächen zeigt. Wir haben die besten Optionen für Teams zusammengestellt, die visuelle Zusammenarbeit wünschen, ohne sich überfordert zu fühlen. 👇

Limitierungen von Miro

Wir schätzen zwar die Features für die Zusammenarbeit bei Miro, sind aber keine Fans der folgenden Ausschlusskriterien:

Unordnung auf dem Board: Wenn Boards immer größer werden, können sie etwas unübersichtlich werden, was es schwieriger macht, die Sitzungen fokussiert und mit hoher Produktivität zu halten

Komplexität bei großen Teams: Die Verwaltung von Benutzerrollen und Berechtigungen kann bei größeren Teams zeitaufwändig sein, und die Plattform lässt sich möglicherweise nicht so gut skalieren, wie es für Anforderungen auf Unternehmensebene erwartet wird

Umständliche Bedienelemente und Benutzeroberfläche: Die Bedienelemente von Miro sind nicht intuitiv, insbesondere bei der Verwendung einer Maus oder eines Trackpads, was zu Frustrationen bei der Navigation oder Bearbeitung führt

Probleme mit der Leistung bei großen Boards: Die Leistung von Miro leidet, wenn sich Boards mit Inhalten wie Bildern, Videos und Haftnotizen füllen, was die Navigation auf großen Boards verlangsamt und die Nutzung frustrierend macht, was wiederum die Produktivität beeinträchtigt

Miro-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle, die zusammenfasst, inwiefern die Features für Zusammenarbeit und visuelles Projektmanagement der Miro-Alternativen leistungsstärker sind:

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp – KI-gestützte Whiteboards + Dokumente, Aufgaben, Chat – Verwandeln Sie Whiteboard-Ideen in Aufgaben – Automatisierungen, Vorlagen, Mindmaps – Externe Freigabe + Gantt-/Zeitleiste-Overlays Ideal für kleine bis große Teams, die eine KI-gestützte visuelle Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Durchführung von Projekten benötigen Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich Mural – Unbegrenzte Arbeitsfläche, Vorlagen, Haftnotizen, Timer – Zusammenarbeit mit Gästen ohne Vollzugriff – Strukturierung und Gruppierung von Notizen mittels KI Ideal für Kreativteams und Moderatoren, die Remote- oder Hybrid-Design-Workshops durchführen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 12 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Lucidchart – Live-Synchronisierung der Daten, Zusammenarbeit mehrerer Benutzer – Drag & Drop für Flussdiagramme, Organigramme und Workflows – Präsentationsmodus und Exportfunktionen Ideal für große Technik- und Business-Teams, die komplexe Systeme entwerfen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 9 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Creately – Diagramme + Projekt- und Datenbank-Tools – Gantt-Diagramme, ERD und Mindmaps – benutzerdefinierte Datenbanken + Nachverfolgung des Fortschritts Ideal für multifunktionale Teams, die Diagramme für die Planung von Projekten benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 8 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Whimsical – Wireframes, Mindmaps, Dokumente, Haftnotizen – Gliederungsmodus für Struktur – Übersichtliche Benutzeroberfläche und schnelle Zusammenarbeit Ideal für kleine Design- und Produktteams, die ein leichtgewichtiges, intuitives Whiteboard-Tool benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 12 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen FigJam – Integriert in die Figma-Design-Suite – Widgets (Umfragen, Timer), Live-Chat, Reaktionen – Voice-Chat und kollaborative Cursor Ideal für kleine bis mittelgroße Designteams und Produktteams, die im Figma-Ökosystem arbeiten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 20 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Microsoft Whiteboard – Integriert in Teams, Outlook und OneDrive – Erkennung von Formen und Handschrift – Digitale Handschrift und Projektvorlagen Ideal für Enterprise-Teams im Microsoft 365-Ökosystem, die eine einfache visuelle Zusammenarbeit benötigen Free Conceptboard – Unbegrenzte Arbeitsfläche, Versionshistorie, @Erwähnungen bei Aufgaben – Sichere Dateifreigabe, Unterstützung für hybride Teams – Integrierte Video-Funktion, Enterprise-SSO, Data Center Edition Ideal für Remote-/Hybrid-Teams und Berater, die sichere visuelle Workshops benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 7,50 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Klaxoon – Interaktives Whiteboard mit Umfragen, Spielen und Quizzen – Capsule-Feature für Multimedia-Schulungen – Wortwolken und Feedback-Zusammenfassung Ideal für Führungskräfte in den Bereichen Schulung, Personalwesen und Teambindung, die interaktive Workshops benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 27 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Sketch – Mac-natives UI/UX-Design-Tool – Intelligentes Layout, Lineale, gemeinsame Bibliotheken – Responsive Design und Prototyping Ideal für UI/UX-Designer und Kreativteams, die hochauflösende Wireframes benötigen Bezahlte Pläne ab 12 $ pro Benutzer und Monat; 120 $ für eine Mac-Lizenz; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen

Die 10 besten Miro-Alternativen und Konkurrenten

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam arbeitet nach einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Hier sind unsere Top-Empfehlungen für die beste Whiteboard-Software für Zusammenarbeit in Echtzeit, Brainstorming, Aufgabenmanagement, Integrationsmöglichkeiten und mehr. 📋

Egal, ob Sie nach flexiblen Workflows, Features für Moderationen oder einer verbesserten Team-Zusammenarbeit suchen – diese Miro-Konkurrenten bieten Ihnen alles, was Sie brauchen, um Produktivität und Kreativität zu steigern.

1. ClickUp (Am besten geeignet für visuelles Projektmanagement und Zusammenarbeit)

Starten Sie kostenlos mit ClickUp Entwickeln Sie Ideen, skizzieren Sie und arbeiten Sie nahtlos zusammen, während Sie Ihre Gedanken auf ClickUp Whiteboards in umsetzbare Aufgaben verwandeln

ClickUp ist nicht nur ein weiteres Whiteboard-Tool auf einer langen Liste. Es ist vielmehr die Alleskönner-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat vereint – alles auf Basis von KI, die dir hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

Mit ClickUp Whiteboards ist jede Arbeitsfläche blitzschnell, elegant und auf kreative Zusammenarbeit ausgelegt. Sie können Brainstorming, Planung und Umsetzung nahtlos in einer einzigen Plattform integrieren und so ein ansprechendes, einheitliches Erlebnis schaffen. Schluss mit dem Skizzieren auf virtuellen Post-its ohne Weiterverfolgung – Ideen lassen sich jetzt mit einem Klick direkt in ClickUp-Aufgaben umwandeln und nahtlos in Ihren Workflow einbinden.

Über visuelle Sitzungen hinaus verbindet ClickUp Dokumente, Chat und Aufgaben zu einem einheitlichen Ökosystem. Sie können ClickUp-Dokumente und Multimedia-Elemente direkt auf dem Whiteboard verknüpfen, sodass Sie ungestört brainstormen, dokumentieren und Aufgaben zuweisen können – ganz ohne zwischen Registerkarten zu wechseln.

Dank der Touch-Oberfläche können Sie intuitiv skizzieren und Visionen entwickeln.

Und wenn es um die Umsetzung geht, geht ClickUp Brain, der native KI-Assistent von ClickUp, noch einen Schritt weiter: Er generiert Bilder aus Textvorgaben, fasst Diskussionen zusammen, wandelt Chats in strukturierte To-dos um und erstellt sogar komplette Projektstrukturen – alles innerhalb desselben Arbeitsbereichs. Das Freigeben ist ganz einfach: Sie können Whiteboards in ClickUp einbetten, sofort freigeben oder als PDFs exportieren.

Wandeln Sie Text in Bilder und Ideen in Aufgaben um – direkt aus Whiteboards mit ClickUp AI

Darüber hinaus hilft Ihnen ClickUp Mindmaps dabei, Konzepte von Grund auf zu visualisieren. Mit nur wenigen Klicks können Sie komplexe Projekte ganz einfach aufschlüsseln und die Organisation sowie das Layout Ihrer Ideen anpassen.

Nutzen Sie ClickUp Mindmaps, um Benutzer-Journeys und andere Workflows zu entwerfen

ClickUp bietet außerdem eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen, wie z. B. Roadmap-Whiteboards, Visualisierungs-Whiteboards und Projekt-Update-Whiteboards, die an die Bedürfnisse Ihres Teams angepasst werden können. Ziehen Sie in Betracht und probieren Sie die ClickUp Simple Mind Map-Vorlage aus, um Ihre Vorschläge einzusehen und schnell Entscheidungen vor Ort zu treffen. Ich war beeindruckt von der Flexibilität dieser Vorlage, meine Mindmap gemeinsam mit anderen Mitgliedern dynamisch anzupassen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Die Fischgräten-Diagramm-Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, die Ursachen und Auswirkungen eines Problems oder einer Idee zu visualisieren und zu verfolgen.

Ein weiteres Highlight ist die ClickUp-Vorlage für Fischgräten-Diagramme, mit der Sie die erkennbaren Ursachen eines Fehlers genau lokalisieren können. Darüber hinaus können Sie damit Ideen entwickeln und in relevante Kategorien gruppieren.

Die besten Features von ClickUp

Sehen Sie auf dem Whiteboard, wo sich Ihre Teamkollegen befinden, arbeiten Sie live zusammen und vermeiden Sie überlappende Bearbeitungen oder Verwirrung während Brainstorming-Sitzungen, indem Sie deren Cursor verfolgen

Verbinden Sie Whiteboard-Elemente mit Aufgaben, die Abhängigkeiten, Hindernisse oder Beziehungen aufweisen – ideal für die visuelle Planung von Workflows oder Projekt-Roadmaps

Fügen Sie Gantt-Diagramme, Zeitleisten oder Dashboards direkt auf einem Whiteboard hinzu, um visuellen Kontext und Live-Nachverfolgung des Projekts in Ihren Brainstorming-Bereich zu integrieren

Laden Sie externe Mitarbeiter ein, auf Whiteboards mitzuarbeiten, ohne ihnen vollen Zugriff auf Ihren Workspace zu gewähren – ideal für Agenturen, Freiberufler oder Client-Besprechungen

Entwerfen Sie kreative Workflows , die zu Ihren Projektanforderungen passen, und implementieren Sie Automatisierungen, um Zeit zu sparen und den manuellen Aufwand zu reduzieren

Verbinden Sie sich mit über 1000 anderen tools für umfangreiche Features zur plattformübergreifenden Zusammenarbeit

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie repetitive Aufgaben wie das Zuweisen von Aufgaben, das Festlegen von Fristen oder das Aktualisieren des Fortschritts automatisieren, sobald Sie das Brainstorming und die Planung erledigt haben.

Limitierungen von ClickUp

Manche Benutzer empfinden die funktionsreiche Benutzeroberfläche von ClickUp aufgrund der etwas steilen Lernkurve zunächst als überwältigend

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer bezeichnet ClickUp als „leistungsstarkes All-in-One-Projektmanagement-Tool“:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie mühelos es unser Team und unsere Clients auf einen Nenner bringt. Die Plattform bietet uns alles – von Kanban-Boards und Gantt-Diagrammen bis hin zu Dokumenten und Whiteboards – an einem Ort, sodass wir brainstormen, planen und umsetzen können, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen. Dank Echtzeit-Kommentaren, einfachen @Erwähnungen und detaillierten Berechtigungen können Clients genau das sehen, was sie brauchen (und nichts, was sie nicht brauchen), während sie weiterhin direkt in der Aufgabe oder im Dokument zusammenarbeiten. Mit leistungsstarken Automatisierungen, benutzerdefinierten Feldern und Integrationen mit Slack, Google Drive und Zoom wird ClickUp zu einem echten „Command-Center“, das Projekte am Laufen hält und für kristallklare Kommunikation sorgt.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie mühelos es unser Team und unsere Clients auf einen Nenner bringt. Die Plattform bietet uns alles – von Kanban-Boards und Gantt-Diagrammen bis hin zu Dokumenten und Whiteboards – an einem Ort, sodass wir brainstormen, planen und umsetzen können, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen. Dank Echtzeit-Kommentaren, einfachen @Erwähnungen und detaillierten Berechtigungen können Clients genau das sehen, was sie brauchen (und nichts, was sie nicht brauchen), während sie weiterhin direkt in der Aufgabe oder im Dokument zusammenarbeiten. Mit leistungsstarken Automatisierungen, benutzerdefinierten Feldern und Integrationen mit Slack, Google Drive und Zoom wird ClickUp zu einem echten „Command-Center“, das Projekte am Laufen hält und für kristallklare Kommunikation sorgt.

👀 Bonus: Lesen Sie diesen Leitfaden zu ClickUp-Whiteboards, um einen umfassenderen Überblick darüber zu erhalten, welche visuellen Projekte Sie umsetzen können.

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams nutzen mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es, wenn Sie nur eine Plattform nutzen würden? Als Alleskönner-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform – komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

2. Mural (Am besten geeignet für visuelle Zusammenarbeit und kreative Workshops)

via Mural

Der digitale Workspace von Mural ist speziell auf Design Thinking und strategische Planungsaufgaben ausgerichtet, bei denen visuelle Elemente eine wichtige Rolle spielen. Sie können dynamische, interaktive Boards erstellen, um Ideen in Echtzeit zum Leben zu erwecken.

Dieses tool eignet sich am besten für Kreativteams und Moderatoren, die Workshops organisieren oder Storyboards entwickeln. Ganz gleich, ob Ihr Team remote oder hybrid arbeitet – in der kollaborativen Umgebung von Mural können Sie Benutzer Journeys planen.

Die besten Features von Mural

Nutzen Sie die Vorteile der unbegrenzten Arbeitsfläche ohne Platzbeschränkungen, die Ihnen Flexibilität für große Projekte bietet

Ermöglichen Sie Besuchern den Zugriff, um mit externen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, ohne ihnen volle Berechtigungen für den Workspace zu gewähren

Entdecken Sie interaktive Tools wie Haftnotizen, Abstimmungen und Timer, um die Zusammenarbeit zu verbessern

Nutzen Sie die Bibliothek mit Vorlagen, um Projekte mit vorgefertigten Layouts zu starten

Limitierungen von Mural

Mehrere Benutzer berichten von Problemen mit der Geschwindigkeit bei der Zusammenarbeit an großen Dateien

Die Umstellung von der unendlichen Leinwand zurück auf ein festgelegtes Board kann mühsam sein

Preise für Mural

Free

Team+: 12 € pro Monat und Benutzer

Geschäft: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mural

G2: 4,6/5 (über 1.420 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Mural?

Ein G2-Benutzer gibt frei:

Die vorgefertigten Vorlagen helfen dabei, sich schnell und effizient zurechtzufinden und loszulegen. Das neue KI-Feature unterstützt Sie dabei, bessere Ideen zu entwickeln und zu strukturieren, und bietet Ihnen die volle Kontrolle über Notizen, Bilder und Diagramme. Es gibt kaum Probleme mit der Browserkompatibilität und nur wenige Leistungseinbußen bei der Arbeit mit großen Boards mit vielen Aktionselementen.

Die vorgefertigten Vorlagen helfen dabei, sich schnell und effizient zurechtzufinden und loszulegen. Das neue KI-Feature unterstützt Sie dabei, bessere Ideen zu entwickeln und zu strukturieren, und bietet Ihnen die volle Kontrolle über Notizen, Bilder und Diagramme. Es gibt kaum Probleme mit der Browserkompatibilität und nur wenige Leistungseinbußen bei der Arbeit mit großen Boards mit vielen Aktionselementen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie mit einem globalen Team arbeiten, nutzen Sie asynchrones Whiteboarding. Mit tools wie Kommentaren oder Anmerkungen können Teammitglieder auch nach Ende der Live-Sitzung Beiträge leisten, sodass die Zusammenarbeit nahtlos weitergeht.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Mural-Alternativen für digitale Whiteboards

3. Lucidchart (Am besten geeignet für die Darstellung und Visualisierung komplexer Prozesse)

via Lucidchart

Diese leistungsstarke webbasierte Plattform eignet sich ideal zum Erstellen detaillierter technischer Diagramme, Flussdiagramme und zur Visualisierung von Workflows und ist damit perfekt für die Bereiche Technik, IT und Geschäftsanalyse. Lucidchart ist bekannt für seine Drag-and-Drop-Funktion und ermöglicht es Ihnen, Softwarearchitekturen schnell zu erstellen und zu entwerfen.

Nutzen Sie dieses Tool, um Organigramme zu erstellen oder technische und geschäftliche Ideen in umsetzbare Schritte zu verwandeln.

Die besten Features von Lucidchart

Stellen Sie eine Verbindung zu Live-Datenquellen für Echtzeit-Updates und eine nahtlose Integration in Ihre Diagramme her

Arbeiten Sie gemeinsam mit mehreren Mitgliedern des Teams gleichzeitig an demselben Diagramm

Freigeben Sie Updates und Erkenntnisse direkt über den Präsentationsmodus – ganz ohne Software von Drittanbietern

Exportieren Sie Ihre Projekte auf ähnliche Plattformen, um sie einfach zu freigeben und die Arbeit über verschiedene tools hinweg fortzusetzen

Limitierungen von Lucidchart

Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen Miro-Konkurrenten als veraltet

Bei größeren Dokumenten oder zahlreichen geöffneten Registerkarten kann die Leistung beeinträchtigt sein

Preise für Lucidchart

Free

Einzelperson: 9 $/Monat, jährliche Abrechnung

Team: 10 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Lucidchart

G2: 4,5/6 (über 6.400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2.100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Lucidchart?

Ein Capterra-Benutzer gibt an:

Lucid ist äußerst benutzerfreundlich und verfügt über eine großartige Auswahl an Lernmodulen. Auch die Vorlagen sind ein super hilfreicher Ausgangspunkt. Der einzige Kritikpunkt, den ich an Lucidchart habe, ist, dass ich mir die Möglichkeit wünschen würde, die Vorschläge des KI-Tools zu deaktivieren oder es aus meiner Symbolleiste zu entfernen. Außerdem gefällt es mir nicht, dass ich nicht durch Dreifachklick auf ein bestimmtes Wort oder einen Buchstaben in einer Form den Cursor genau an dieser Stelle platzieren kann, da er im Standard am Ende des Textes steht.

Lucid ist äußerst benutzerfreundlich und verfügt über eine großartige Auswahl an Lernmodulen. Auch die Vorlagen sind ein super hilfreicher Ausgangspunkt. Der einzige Kritikpunkt, den ich an Lucidchart habe, ist, dass ich mir die Möglichkeit wünschen würde, die Vorschläge des KI-Tools zu deaktivieren oder es aus meiner Symbolleiste zu entfernen. Außerdem gefällt es mir nicht, dass ich nicht durch Dreifachklick auf ein bestimmtes Wort oder einen Buchstaben in einer Form den Cursor genau an dieser Stelle platzieren kann, da er standardmäßig am Ende des Textes steht.

4. Creately (Am besten geeignet für vielseitige Diagrammerstellung und Planung von Projekten)

via Creately

Die multifunktionale Lösung von Creately führt technische Diagrammerstellung, Projektmanagement und Datenbankaufbau in einer einheitlichen Plattform zusammen. Damit eignet sie sich perfekt für Teams, die mehrere Diagramme erstellen und gleichzeitig Aufgaben innerhalb von Projekten verwalten müssen.

Sie können auch Mindmaps, Gantt-Diagramme und ER-Diagramme nutzen und dabei schnell zwischen Planungs- und Ausführungsaufgaben wechseln, um die Teams auf Kurs zu halten.

Die besten Features von Creately

Erstellen Sie direkt innerhalb der Plattform benutzerdefinierte Datenbanken, um Informationen effizient zu organisieren und zu verwalten

Nehmen Sie Live-Aktualisierungen vor, die für alle Teilnehmer sofort sichtbar sind, damit jeder auf dem Laufenden bleibt

Verfolgen Sie den Projektfortschritt, Zeitleisten und Abhängigkeiten mit integrierten Tools, um den Überblick über Ihre Arbeit zu behalten

Erstellen Sie Diagramme, die sowohl für kleine als auch für große Projekte geeignet sind, und sorgen Sie so für klare und detaillierte Visualisierungen

Limitierungen von Creately

Benutzer berichten von langsamen Ladezeiten und Reaktionsverzögerungen bei sehr großen Diagrammen

Gelegentliche Verzögerungen bei der Synchronisierung

Preise für Creately

Free

Privat: 8 $/Monat

Team: 8 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 149 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Creately

G2: 4,4/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 210 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Creately?

Eine G2-Bewertung hebt hervor:

Ich finde es toll, wie einfach es ist, mit Creately Diagramme zu erstellen und gemeinsam daran zu arbeiten. Das Echtzeit-Zusammenarbeits-Feature ist unglaublich hilfreich für Projekte mit Teams, und die umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen und Formen spart viel Zeit. Obwohl Creately im Allgemeinen sehr benutzerfreundlich ist, finde ich die Ladezeiten manchmal etwas langsam, besonders bei größeren Projekten.

Ich finde es toll, wie einfach es ist, mit Creately Diagramme zu erstellen und gemeinsam daran zu arbeiten. Das Echtzeit-Zusammenarbeits-Feature ist unglaublich hilfreich für Projekte mit Teams, und die umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen und Formen spart viel Zeit. Obwohl Creately im Allgemeinen sehr benutzerfreundlich ist, finde ich die Ladezeiten manchmal etwas langsam, besonders bei größeren Projekten.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie mit komplexen Diagrammen oder Workflows arbeiten, nutzen Sie Anker und Verbindungslinien, um die Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen darzustellen. So erstellen Sie eine visuelle Karte, die leicht zu verfolgen und zu verstehen ist.

5. Whimsical (Am besten geeignet für einfache, visuelle Pläne mit einer intuitiven Benutzeroberfläche)

via Whimsical

Whimsical ist eine fantastische Wahl für UX/UI-Designer, Remote-Teams und Produktmanager.

Dank seiner Einfachheit und Schnelligkeit ist es leicht zu bedienen. Sie können schnell Wireframes und visuelle Entwürfe erstellen, ohne den Ballast, der mit funktionsreicheren tools einhergeht.

Es hilft Ihnen dabei, Ideen effizient zu organisieren und zu kategorisieren, was es besonders für Planungen für Sprints und schnelle Brainstorming-Sitzungen geeignet macht. Sie können Ihr Team auch zu Ihrem Board einladen, um gemeinsam in Echtzeit an der Bearbeitung der Ideen zu arbeiten.

Die besten Features von Whimsical

Nutzen Sie den Gliederungsmodus, um Elemente in einer klaren hierarchischen Struktur zu organisieren und so komplexe Ideen zu visualisieren

Nutzen Sie spezielle Wireframe-Features, um Mockups zu erstellen und Designs vor der Entwicklung zu visualisieren

Strukturieren Sie Mindmaps und Diagramme mit Add-On-Designelementen für mehr Übersichtlichkeit und Kreativität

Eigenwillige Limite

KI-Integrationen sind noch nicht ausgereift genug für intelligente Ergebnisse

Die integrierten Features zur Dokumentenbearbeitung sind etwas eingeschränkt

Unübersichtliche Preisgestaltung

Free

Pro: 12 $/Monat pro Editor

Geschäft: 18 $/Monat pro Editor

Enterprise: 20 $/Monat pro Editor

Skurrile Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Whimsical?

Eine Meinung auf G2 lautet:

Ich bin immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, meine Gedanken, Notizen, Diagramme und kreativen Lösungen an einem Ort zu bündeln, indem ich all diese Features an einem einzigen Ort vereine.

Ich bin immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, meine Gedanken, Notizen, Diagramme und kreativen Lösungen an einem Ort zu bündeln, indem ich all diese Features an einem einzigen Ort vereine.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Whimsical

6. FigJam (Am besten geeignet für Design-Teams und kreatives Brainstorming)

via FigJam

FigJam wurde von Figma entwickelt und ist eine kollaborative Online-Whiteboard-Plattform, die sich durch ihre nahtlose Integration in die Design-Suite von Figma auszeichnet.

Der nahtlose Übergang zwischen Brainstorming und detaillierter Designarbeit zeichnet dieses Tool aus. Es bietet eine effiziente Schnittstelle für Teams, die im Figma-Ökosystem arbeiten.

Die besten Features von FigJam

Fügen Sie Widgets wie Timer, Reaktionsschaltflächen und Abstimmungen hinzu, um die Interaktion und das Engagement zu steigern

Hinterlassen Sie Kommentare und Feedback direkt auf dem Board, um eine nahtlose Kommunikation und Einbindung zu ermöglichen

Nutzen Sie Zeiger-Tools und Benutzer-Cursor, um Meetings und Workshops zu leiten und für eine reibungslose Navigation und Konzentration zu sorgen

Starten Sie Sprachgespräche direkt in der App für Diskussionen in Echtzeit, sodass keine externen tools mehr erforderlich sind

Limitierungen von FigJam

Eingeschränkte Standalone-Funktionen ohne Figma

Einschränkungen bei der benutzerdefinierten Anpassung von Vorlagen und Board-Elementen

Preise für Figma

Erhalten Sie Zugriff auf FigJam, Figma Slides, Dev Mode, Figma Draw und Figma Design:

Starter : Kostenlos

Professional: 20 $/Monat pro Vollplatz

Organisation: 55 $/Monat pro Vollplatz

Unternehmen: 90 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu FigJam

G2: 4,6/5 (über 440 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über FigJam?

Das sagt ein G2-Benutzer dazu:

Ich nutze es sehr regelmäßig, um komplexe Mechanismen zu erklären und einfache Prozesse als Diagramme darzustellen… Es ist etwas schwierig, den Kundensupport oder die Hilfe zu finden, und ich konnte nicht herausfinden, wie man Figjam mit anderen Produkten oder Diensten integrieren kann. Es war schwer, die Integrationsmöglichkeiten zu finden

Ich nutze es sehr regelmäßig, um komplexe Mechanismen zu erklären und einfache Prozesse als Diagramme darzustellen… Es ist etwas schwierig, den Kundensupport oder die Hilfe zu finden, und ich konnte nicht herausfinden, wie man Figjam mit anderen Produkten oder Diensten integrieren kann. Es war schwer, die Integrationsmöglichkeiten zu finden

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu FigJam

7. Microsoft Whiteboard (Am besten geeignet für Teams, die im Microsoft-Ökosystem arbeiten)

über Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard ist ein visuelles Tool für die Zusammenarbeit, das intuitiv mit Microsoft Teams, OneDrive und Outlook zusammenarbeitet und so einen einheitlichen und optimierten Workflow ermöglicht.

Es unterstützt verschiedene visuelle Elemente wie Zeichnen und Formerkennung, die alle per Touch, Stift oder Maus bedient werden können. Interaktive Features wie digitale Handschrift ermöglichen es Ihrem Team, Brainstorming-Techniken nahtlos zu erfassen und zu organisieren und Ideen in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln.

Die besten Features von Microsoft Whiteboard

Erkennen Sie Formen und handschriftliche Notizen, um die Dokumentation des Projekts zu verbessern und die Organisation zu optimieren

Automatisieren Sie die Umwandlung von Rohinhalten in saubere, gut formatierte Elemente für ein schnelleres und reibungsloseres Projektmanagement

Nutzen Sie Whiteboard-Vorlagen für gängige Szenarien wie Planung und Nachverfolgung von Projekten, die Ihnen den Einstieg erleichtern

Nutzen Sie digitale Stift- und Touch-Funktionen für eine intuitivere und praxisnahe Herangehensweise beim Erstellen und bei der Bearbeitung von Inhalten

Limitierungen von Microsoft Whiteboard

Bei Netzwerkausfällen oder in Offline-Umgebungen nicht verfügbar

Auf Geräten, die nicht mit Windows laufen, ist die Bedienung umständlich

Preise für Microsoft Whiteboard

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Whiteboard

G2: 4,1/5 (über 45 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 140 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Whiteboard?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Vorteile: Vielseitig und „das Nächstbeste“ nach einem physischen Whiteboard und der persönlichen Anwesenheit aller Teilnehmer Nachteile: Das Zeichnen darauf ist etwas knifflig, und es gibt keine einfache Möglichkeit sicherzustellen, dass die Zuschauer denselben Bereich des Boards im Blick haben wie der Präsentator

Vorteile: Vielseitig und „das Nächstbeste“ nach einem physischen Whiteboard und der persönlichen Anwesenheit aller Teilnehmer Nachteile: Das Zeichnen darauf ist etwas knifflig, und es gibt keine einfache Möglichkeit sicherzustellen, dass die Zuschauer denselben Bereich des Boards im Blick haben wie der Präsentator

🧠 Wussten Sie schon? Tony Buzan machte das Konzept des Mindmappings in den 1960er Jahren bekannt, doch schon seit Jahrhunderten nutzen Menschen visuelle Diagramme, um Gedanken und Ideen zu ordnen.

📚 Lesen Sie auch: Microsoft-Whiteboard-Alternativen, die Sie in Betracht ziehen sollten

8. Conceptboard (Ideal für Remote-/Hybrid-Teams und Berater, die sichere visuelle Workshops benötigen)

via Conceptboard

Stellen Sie sich Conceptboard als Ihre virtuelle Werkstatt vor – eine entspannte, aber leistungsstarke Miro-Alternative, die für kreative Köpfe entwickelt wurde, die online skizzieren, planen und brainstormen möchten. Es bietet eine unendliche Leinwand, auf der Sie zoomen können, um Details zu betrachten oder den Überblick zu behalten, Haftnotizen, Skizzen und Formen einfügen und sogar Videoanrufe durchführen können – alles an einem Ort.

Es ist besonders praktisch für Remote- oder Hybrid-Teams, die agile Sprints, Design-Reviews oder Projektplanungen durchführen – mit Echtzeit-Cursorn, Versionshistorie und Kommentaren, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben. Außerdem bietet es Sicherheit auf Unternehmensniveau und Integrationen, die sich nahtlos in Ihr bestehendes Toolkit einfügen.

Die besten Features von Conceptboard

Nutzen Sie die unbegrenzte Arbeitsfläche von Canva für Brainstorming, Wireframes oder Retrospektiven ohne Platzlimits

Fügen Sie Anhänge (PDFs, Bilder, Videos) hinzu und versehen Sie diese direkt auf Ihrem Board mit Anmerkungen

Weisen Sie Aufgaben zu und erwähnen Sie Teamkollegen mit @, um die Umsetzung voranzutreiben

Stellen Sie den Verlauf des Boards wieder her, um Änderungen rückgängig zu machen oder frühere Versionen erneut aufzurufen

Verwalten Sie Zugriff und Berechtigungen mit Sicherheit auf Unternehmensniveau (TLS, AES-256, SSO)

Limitierungen von Conceptboard

Die Leistung kann nachlassen – insbesondere bei großen Boards –, was zu langsamen Ladezeiten, verzögerten Cursorbewegungen und Verzögerungen führt

Die Textformatierung hat ein Limit: Sie können einzelne Wörter innerhalb eines Textfelds nicht fett formatieren, in der Größe anpassen oder anderweitig gestalten, was viele Benutzer als frustrierend empfinden

Preise für Conceptboard

Free

Premium: 7,5 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: 15 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Ab 16 $ pro Benutzer und Monat (mindestens 100 Lizenzen pro Jahr)

Öffentlicher Sektor: 18 $/Benutzer/Monat (mind. 50 Jahreslizenzen)

Data Center Edition: Benutzerdefinierte Preisgestaltung (250 Jahreslizenzen inklusive)

Bewertungen und Rezensionen zu Conceptboard

G2: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Conceptboard?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Die Bedienung selbst ist intuitiv, einfach und lässt viel Raum für Kreativität und ganzheitliches, systemisches Arbeiten. Der breite Bereich an Features – von Symbolen und Vorlagen bis hin zur Freihandbearbeitung – hilft dabei, kreativ zu arbeiten… Für mich als Berater, Coach und Trainer ist die Verteilung von Rollen und Berechtigungen für die Teilnehmer nicht ausgefeilt genug. Hier besteht eindeutig Verbesserungsbedarf.

Die Bedienung selbst ist intuitiv, einfach und lässt viel Raum für Kreativität und ganzheitliches, systemisches Arbeiten. Der breite Bereich an Features – von Symbolen und Vorlagen bis hin zur Freihandbearbeitung – hilft dabei, kreativ zu arbeiten… Für mich als Berater, Coach und Trainer ist die Verteilung von Rollen und Berechtigungen für die Teilnehmer nicht ausgefeilt genug. Hier besteht eindeutig Verbesserungsbedarf.

🧠 Wussten Sie schon? Das wohl berühmteste Diagramm der Welt ist das Venn-Diagramm, das 1880 von John Venn erfunden wurde. Ursprünglich diente es dazu, logische Beziehungen zwischen verschiedenen Gruppen darzustellen.

9. Klaxoon (Am besten geeignet für interaktive und spielerisch gestaltete Workshops)

via Klaxoon

Klaxoon ist ein hochwertiges, vielseitiges tool, das für Teams entwickelt wurde, die von interaktiven Workshops profitieren. Sein interaktives digitales Whiteboard integriert Quizze, Umfragen und spielerische Elemente, um sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer voll und ganz einbezogen wird.

Die spielerischen Elemente der Plattform, wie Live-Herausforderungen und Wortwolken, verwandeln gewöhnliche Meetings in spannende und effiziente Brainstorming-Sitzungen. Klaxoon bietet außerdem ein „Capsule“-Feature zum Erstellen interaktiver Präsentationen, die Multimedia-Elemente kombinieren – ideal für Wissensvermittlung und Schulungen.

Die besten Features von Klaxoon

Fassen Sie Feedback während der Sitzungen in Wortwolken zusammen und verschaffen Sie sich so einen klaren und visuellen Überblick über die wichtigsten Punkte

Greifen Sie auf eine Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen zu, die auf verschiedene Szenarien zugeschnitten sind, wie z. B. Projektmanagement und agile Workflows

Erstellen Sie Umfragen und sammeln Sie sofort Feedback, um in Echtzeit Rückmeldungen von den Teilnehmern zu erhalten

Zeichnen Sie Sitzungen auf und spielen Sie Diskussionen ab, um wichtige Momente noch einmal anzusehen und sicherzustellen, dass keine wichtigen Punkte übersehen werden

Limitierungen von Klaxoon

Kein Offline-Modus für Whiteboards

Eingeschränkte Exportoptionen

Preise für Klaxoon

Free

Starter: 27 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Klaxoon

G2: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Klaxoon?

Ein Benutzer auf G2 bemerkt:

Die beiden beliebtesten Features sind das interaktive Whiteboard und die unterhaltsamen Kurse zur Einbindung der Mitarbeiter. Klaxoon gestaltet den Austausch angenehmer und stärkt den Support der Mitarbeiter… Das Tool erfordert eine Schulung, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Für Neulinge ist die Bedienung nicht immer einfach.

Die beiden beliebtesten Features sind das interaktive Whiteboard und die unterhaltsamen Kurse zur Einbindung der Mitarbeiter. Klaxoon gestaltet den Austausch angenehmer und stärkt den Support der Mitarbeiter… Das Tool erfordert eine Schulung, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Für Neulinge ist die Bedienung nicht immer einfach.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Klaxoon-Alternativen und Konkurrenten

🧠 Wussten Sie schon? Flussdiagramme wurden erstmals in den 1920er Jahren von Frank Gilbreth, einem Pionier der Bewegungsstudien, verwendet. Seine Idee war es, die Effizienz bei industriellen Aufgaben zu verbessern, doch heute werden Flussdiagramme für Alles genutzt, vom Software-Design bis zur Problemlösung.

10. Sketch (Am besten geeignet für UI/UX-Designer und interaktives Prototyping)

via Sketch

Sketch ist bekannt für seine Stärken im vektorbasierten Design und eignet sich besonders für Designer, die Entwürfe schnell erstellen, testen und weiterentwickeln möchten. Es unterstützt Teams durch leistungsstarke Layout-Tools, intelligente Hilfslinien und ein umfangreiches Plugin-Ökosystem, wodurch die Kernfunktionen um Animationen und fortgeschrittenes Prototyping erweitert werden.

Besonders interessant ist die umfangreiche Bibliothek mit Komponenten und Symbolen, die Teams dabei hilft, die Konsistenz ihrer Entwürfe zu wahren und Prototypen bei Bedarf schnell anzupassen.

Die besten Features von Sketch

Passen Sie Komponenten und Elemente in Ihren Designs automatisch an verschiedene Größen von Bildschirmen an, um responsive Layouts zu erstellen

Passen Sie benutzerdefinierte Arbeitsflächen an, um Bildschirme und Flows flexibel zu gestalten und so Ihren spezifischen Projektanforderungen gerecht zu werden

Nutzen Sie erweiterte Features zur Ebenenverwaltung, um komplexe Designs zu organisieren und zu optimieren

Verwenden Sie intelligente Hilfslinien und Lineale, um die Genauigkeit des Layouts zu gewährleisten und für Konsistenz zu sorgen

Limitierungen von Sketch

Nur für Mac

Keine fortgeschrittenen Tools für Projektmanagement oder Kollaboration

Preise für Sketch

Standard: 12 $/Monat pro Editor

Lizenz nur für Mac: 120 $ pro Platz (inklusive Updates für ein Jahr)

Geschäft: 22 $/Monat pro Editor (nur bei jährlicher Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Sketch

G2: 4,5/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Mural?

Ein G2-Benutzer hebt hervor:

Der nahtlose Export von Zeichenflächen und der unbegrenzte Workspace sind herausragende Features, und die Automatisierung der Erstellung von Ebenen und Objekten optimiert den Designprozess erheblich. Während Sketch für den Desktop-Einsatz fantastisch ist, wäre es ein echter Meilenstein, wenn es auch auf dem iPad verfügbar wäre. Dies würde Designern, die unterwegs arbeiten, beispiellose Flexibilität und Komfort bieten.

Der nahtlose Export von Zeichenflächen und der unbegrenzte Workspace sind herausragende Features, und die Automatisierung der Erstellung von Ebenen und Objekten optimiert den Designprozess erheblich. Während Sketch für den Desktop-Einsatz fantastisch ist, wäre es ein echter Meilenstein, wenn es auch auf dem iPad verfügbar wäre. Dies würde Designern, die unterwegs arbeiten, beispiellose Flexibilität und Komfort bieten.

Wechseln Sie zu ClickUp für ein leistungsfähigeres visuelles Projektmanagement

Die Suche nach dem richtigen Tool für die Zusammenarbeit geht weit über das reine visuelle Whiteboarding hinaus – Sie benötigen eine Plattform, die sich in den Workflow Ihres Teams einfügt und die Produktivität steigert, ohne dabei kompliziert zu sein.

Miro ist zwar nach wie vor eine leistungsstarke Option, doch Kollaborationstools wie ClickUp bieten Repositorys mit vielen Features, die Ihr Projektmanagement verbessern können.

Letztendlich hängt das richtige Tool von Ihrer Teamgröße, den technischen Anforderungen und Ihrem Budget ab. Ziehen Sie ClickUp in Betracht – dank seiner hohen Geschwindigkeit, der beeindruckenden Benutzeroberfläche und der KI-gestützten Bildgenerierung sorgen diese Funktionen dafür, dass Ihre Ideen so schnell fließen wie Ihre Fantasie und vereinfachen die Arbeit Ihres Teams. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!