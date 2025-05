die 10 besten Klaxoon-Alternativen und -Konkurrenten im Jahr 2025

ClickUp hat die asynchrone Abstimmung viel einfacher und effektiver gemacht. Durch die Erstellung eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse umrissen und strukturiert werden können, sind Teams an entfernten Standorten in der Lage, Erwartungen zu verstehen und den Status reibungslos zu aktualisieren. Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, die Reorganisation von Prioritäten ist einfach und das Hinzufügen von Referenzbildern usw. ist alles sehr flüssig.