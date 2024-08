die 10 besten Whimsical-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Whimsical ist eine der besten tools für die visuelle Zusammenarbeit zur Verfügung, mit denen Teams vor Ort und aus der Ferne in Echtzeit an Whiteboards und visuellen Brainstormings zusammenarbeiten können.

Es ist nicht ohne Grund so beliebt, aber das bedeutet nicht, dass es perfekt ist. Vielleicht suchen Sie nach einer anderen visuellen Workspace tool, entweder für Ihre eigenen Bedürfnisse oder für Ihre verteilten Teams. Vielleicht sind es die begrenzten Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung, das Fehlen tiefgreifender Funktionen für das Projektmanagement, die Verzögerung bei komplexeren Datenvisualisierungen oder die schwerfälligen Features für die Zusammenarbeit.

Das Tool ist nicht für jeden geeignet, und dieser Artikel hilft Ihnen, die besten Alternativen und Konkurrenten von Whimsical zu entdecken.

Was ist Whimsical?

Im Kern ist Whimsical eine Diagrammlösung und mindmapping-Software die Remote-Teams bei der gemeinsamen Arbeit an Aufgaben unterstützt, wie z. B. kostenloses Brainstorming oder strukturiertes Website-Prototyping. Die Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht es Benutzern, schnell Diagramme und Prototypen zu erstellen.

Als Cloud-basierte Lösung arbeiten Sie in Ihrem Browser. Whimsical ist auf eine Internetverbindung angewiesen, und es gibt keine Optimierung für mobile Apps.

Zu erledigen gibt es jedoch einige Schlüssel-Features, die jede Whimsical-Alternative erfüllen muss:

Zusammenarbeit in Echtzeit für mehrere Benutzer durch ein integriertes Chat- und Kommentar-Feature

Projektübergreifende Verbindungen durch interne Verknüpfungen innerhalb Ihrer Mindmaps

Wireframing-Funktionen und Vorlagen zur schnellen Erstellung von Website-Prototypen

Ein Feature für Flussdiagramme zur Erstellung von Organigrammen oder Projekt-Workflows

Kanban Board-Ansicht zur Unterstützung des Projektmanagements

Ein integriertes Docs Feature, um Notizen zu machen, Projekte zu dokumentieren und Ideen aufzuschreiben

Wenn Sie Alternativen zu Whimsical in Betracht ziehen, bilden diese Features die Grundlage. Andere Software sollte ihnen entsprechen oder andere, bessere Tools für Diagramme, Mind Mapping, Kommunikation, Projektmanagement und mehr bieten.

Worauf sollte man bei einer Whimsical-Alternative achten?

Bei Ihrer Suche nach den besten Whimsical-Alternativen sollten Sie sich auf mindestens einige Schlüssel-Features konzentrieren, darunter:

Eine visuelle Schnittstelle, die Whiteboarding oder Netzwerkdiagramme ermöglicht, zum Beispiel

Zusammenarbeit in Echtzeit möglichkeiten für die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer

Projektintegration zum Planenprojekten und Aufgaben für alle Mitglieder des Teams

Integrationen mit externer Kollaborationssoftware, wie z.B. Google Drive

Die Möglichkeit, Dateien und Dokumente zwischen verschiedenen Benutzern freizugeben

Ein Drag-and-Drop-Tool, das das Skizzieren von Ideen, das Erstellen von Formen und die Verwendung vorhandener Komponenten erleichtert

Eine Bibliothek mit Vorlagen für Designer und Entwickler zur schnellen Erstellung von Ideen

Eine Cloud-basierte Lösung, auf die Benutzer von überall aus zugreifen können, um zu erstellen und zusammenzuarbeiten

Eine einfache, übersichtliche Plattform, die die visuelle Zusammenarbeit erleichtert

Eine gute Whimsical-Alternative sollte alle diese Features aufweisen. Wenn das Tool darüber hinaus noch weitere Funktionen bietet, kann das seine Vorteile nur noch steigern.

Die 10 besten Whimsical-Alternativen im Jahr 2024

Bevor Sie sich auf Whimsical festlegen, sollten Sie sich andere Optionen ansehen. Dies sind die besten Whimsical-Alternativen für Designer, Entwickler und andere Benutzer im Jahr 2024 und darüber hinaus.

Planen und organisieren Sie Projekte, Ideen oder bestehende Aufgaben in ClickUp für die ultimative visuelle Gliederung

ClickUp hat als Produktivitätsplattform eine Menge zu bieten. Es ist ein Tool für visuelle Zusammenarbeit, Projektmanagement und Diagrammerstellung in einem. Es gibt einen Grund, warum ClickUp diese Liste anführt, und die Tatsache, dass es die beste Whiteboard-Software die Sie finden werden, ist nur ein Teil davon. Features wie Mindmaps und umfangreiche Vorlagen erhöhen den Wert der Software.

Nehmen wir als Beispiel die Möglichkeiten des Projektmanagements. Mit einem einzigen Klick können Sie Mindmaps in Aufgaben umwandeln und einen kompletten Workflow für ein größeres Projekt erstellen. Sie können alles in einem einzigen Tool organisieren, z. B. Organigramme oder professionelle Diagramme. Hinzufügen KI-Fähigkeiten und schon haben Sie eine umfassende Lösung, die Ihr gesamtes Projekt vereinfachen und optimieren kann.

ClickUp beste Features

ClickUp Whiteboards ist ein visueller Workspace für entfernte Teams zur Erstellung von Workflows, Diagrammen und Wireframes

ClickUp Mindmaps ermöglicht es Benutzern, Verbindungen zwischen Aufgaben und Projekten zu ziehen, um ihre Gedanken besser zu organisieren

ClickUp-Zusammenarbeit erleichtert den Benutzern die Zusammenarbeit, das Brainstorming und die Arbeit im Team

Umfassende Integrationen wie Google Drive und Zoom ermöglichen Videokonferenzen direkt aus den Aufgaben im tool

ClickUp Limits

Komplexe Einarbeitung und Beherrschung, da die Software umfassender ist als ein einfaches Tool wie Whimsical

Echtzeit-Zusammenarbeit kann in der kostenlosen Version, die sich am besten für den privaten Gebrauch eignet, schwierig sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Preise auf Anfrage

ClickUp AI kann in allen kostenpflichtigen Plänen zum Preis von 5 US-Dollar pro Mitglied und internem Gast im Workspace pro Monat erworben werden

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Figma

Über Figma Figma ist ein Prototyping-Tool und ein unkomplizierter visueller Workspace, der Designern und Entwicklern die Zusammenarbeit erleichtert. Mehrere Benutzer können zusammenarbeiten, um mit einfachen Mindmaps, komplexen Prototyping-Vorlagen und einem optimierten Workflow schöne Endprodukte zu erstellen.

Figma beste Features

Benutzerfreundliches, übersichtliches Layout, das die Erstellung von Diagrammen und die Arbeit an Projekten erleichtert

Erweiterte Prototyping-Features, mit denen Benutzer Anwendungs-Flows ohne Code simulieren können

Mehr als 300 Vorlagen, wie z. B. Wireframe-Designs, Roadmaps und Brainstorming-Vorlagen

Integrierte Add-On-Features, wie z. B. Funktionen zur Bearbeitung von Fotos, die den Workflow vereinfachen und die Anzahl der benötigten Tools reduzieren

Figma Beschränkungen

Der Enterprise-Plan verfügt über einige der besten Features, die für manche Benutzer teuer sein können

Die mobilen Funktionen sind limitiert; die Plattform funktioniert am besten auf Desktop-Geräten

Figma Preise

Free Forever

Professionell: $12/Monat pro Editor

Organisation: $45/Monat pro Editor

Unternehmen: $75/Monat pro Editor

Figma Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (900+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

3. MindManager

Über MindManager Wie der Name schon sagt, ist MindManager ein spezielles Mind-Mapping-Tool. Die Software ermöglicht Benutzern die einfache Zusammenarbeit bei der Visualisierung von Daten, z. B. Zeitleisten, Flussdiagrammen und Konzeptdiagrammen. Es handelt sich um eine Cloud-basierte Lösung, die für alle Betriebssysteme verfügbar ist und sich daher besonders gut für verteilte Teams eignet.

MindManager beste Features

Einfaches Projektmanagement, mit der Möglichkeit, Aufgaben zu erstellen, die direkt in die Plattform integriert werden können

Eine Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche, einschließlich einfacher Formen und erweiterter oder importierter Grafiken

Umfassende Exportfunktionen, einschließlich der Möglichkeit, Dateien und Dokumente in Bearbeitungssoftware wie Microsoft Word auszugeben

Häufige Aktualisierungen, so dass Bugs und Verzögerungen auf der Plattform eine Seltenheit sind

MindManager Einschränkungen

Limitierte Features für das Projektmanagement im Vergleich zu anderen Optionen auf dieser Liste

Nicht zentralisierte Notizerfassung, wobei Notizen nur direkt an Ihre Mindmaps und Vorlagen angehängt werden können

Preise für MindManager

Essentials: $99 pro Jahr

Professional: $179 pro Jahr

Enterprise: Kontakt für Preise

MindManager Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (180+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4. Miro

Über Miro In seiner besten Form, Miro ist eine leere Leinwand, die zu einem einfachen Brainstorming, komplexen Diagrammen, Prototypen und vielem mehr führen kann. Fügen Sie Tools für die Zusammenarbeit hinzu, und Sie haben einen Sandkasten, der für die Erkundung und Zusammenarbeit bereit ist. Schließlich gibt es einen Grund, warum Sie Miro in Betracht ziehen, wenn Sie auf der Suche nach Ihrem nächsten visuellen Workspace sind und Alternativen zu Whimsical in Betracht ziehen.

Miro beste Features

Ein breiter Bereich von Vorlagen macht den Ansatz der leeren Leinwand der Software weniger entmutigend

Video-Integration für verteilte Teams zur Zusammenarbeit in Echtzeit

Präsentationsfeatures, mit denen Sie Ihre Gedanken und Daten für externe Stakeholder leicht organisieren können

Miro Cards, ein innovativer Ansatz für das Projektmanagement mit einer Whiteboard- und Flussdiagramm-Oberfläche

Grenzen von Miro

Limitierte Bearbeitungsmöglichkeiten, insbesondere wenn man über die Kernfunktionen und Vorlagen des Tools hinausgeht

Eine relativ hohe Lernkurve angesichts der Einfachheit des Tools

Preise für Miro

Free

Starter: $8/Monat pro Mitglied

Business: $16/Monat pro Mitglied

Unternehmen: Kontakt für Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (5.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

5. MindMeister

Über MindMeister MindMeister ist ein browserbasiertes tool, das Teams dabei helfen kann, Ideen gemeinsam zu visualisieren. Seine Funktionen konzentrieren sich auf diese Kernfunktion, was es vielleicht zur am ehesten vergleichbaren Whimsical-Alternative auf dieser Liste macht. Erstellen Sie Brainstorming-Spaces, planen Sie Ihre Projekte, bringen Sie Ihr Team dazu, zusammenzuarbeiten, und schaffen Sie ein visuelles Kommunikationsmittel.

MindMeister beste Features

Einfaches Einbinden von Medien zur Erstellung umfassenderer Diagramme und Projekte

Eine intuitive Benutzeroberfläche zum Ziehen und Ablegen von Elementen, zum Erstellen von Aufgaben und zum Erstellen und Visualisieren Ihrer Arbeit

Sicherer Speicher für Daten und Informationen, der alle internationalen Datenschutzbestimmungen erfüllt

Flexibilität der Software, die es Ihnen ermöglicht, Projekte und Ideen auf Ihre eigene Art und Weise zu erstellen

MindMeister Grenzen

Limitierte Exportfunktionen und Integrationen mit Speicherlösungen wie Google Drive

Unmöglichkeit der Nachverfolgung einzelner Änderungen, was die Zusammenarbeit zwischen mehreren Benutzern erschweren kann

MindMeister Preise

Basic: Free

Personal: $6/Monat pro Benutzer

Pro: $10/Monat pro Benutzer

Business: $10/Monat pro Benutzer

MindMeister Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (260+ Bewertungen)

6. Lucidchart

über Lucidchart Lucidchart ist ein häufiger Gast auf der Liste der besten alternativen zu visuellen Kollaborationstools, wie SmartDraw . Die intuitive Benutzeroberfläche hilft Ihnen, Ihre kreative Vision zu entwickeln und abzustimmen. Es eignet sich am besten für visuelle Projekte, wie z. B. Website-Drahtgitter, Diagramme und Flussdiagramme.

Lucidchart beste Features

Großartige Diagrammlösung für mehrere Benutzer zur Zusammenarbeit an visuellen Dokumenten und Verbindungen

Integration mit gängigen Tools für die Zusammenarbeit, wie Google Drive, Slack und Microsoft Teams

Umfangreiche kostenlosewissensdatenbank um neuen Benutzern den schnellen Einstieg in die Formulierung ihrer Ideen zu erleichtern

Zahlreiche Vorlagen für alle Arten von Daten und Dokumenten

Lucidchart Beschränkungen

Der Cloud-basierte Charakter ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit, kann aber schwierig werden, wenn Sie häufig online an Projekten arbeiten

Einige unintuitive fortgeschrittene Features und Tools sind für neue Benutzer mit einer hohen Lernkurve verbunden

Lucidchart Preise

Free

Einzelperson: $7,95/Monat

Teams: $9/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (4,700+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (1,900+ Bewertungen)

7. SmartDraw

Über SmartDraw Viele halten SmartDraw für eine beste Option für Flussdiagramm-Software da es sich ideal für komplexe Projekte eignet. Die Schnittstelle macht es einfach, selbst die komplexesten Daten in einfachen visuellen Dateien zu organisieren, so dass Ihr Team und externe Benutzer Übersichten, wie z. B. Organisationsdiagramme und Produktionsflüsse, erstellen können.

SmartDraw beste Features

Das integrierte CAD Feature hilft bei fortgeschritteneren Projekten als die meisten Flussdiagramm-Softwareprogramme

Integrierte Erweiterungen können Daten zur besseren Visualisierung direkt in das tool ziehen

Die automatische Neuausrichtung von Diagrammen sorgt dafür, dass Ihre Daten intuitiv bleiben, wenn die Informationen komplexer werden

Integration mit mehreren projektmanagement tools ermöglicht es Ihnen, in Echtzeit von der Idee zur Ausführung zu gelangen

Grenzen von SmartDraw

Kompliziert zu erlernen und zu beherrschen, da es viele fortgeschrittene Features hat

Keine kostenlose Version

SmartDraw Preise

Einzelner Benutzer: $9.95/Monat

Mehrere Benutzer: $8.25/Monat pro Lizenz

SmartDraw Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (230+ Bewertungen)

Capterra: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

8. Microsoft Visio

Über Microsoft Wenn Sie nach einfachen Diagramm- und Flussdiagramm-Alternativen suchen, kann Visio diese Anforderungen erfüllen. Diese Software ist Teil der Office 365 Cloud-Suite und hilft Ihnen bei der Erstellung von Diagrammen mithilfe einer intuitiven Benutzeroberfläche, die per Drag-and-Drop bedient wird und in Sekundenschnelle erlernt werden kann.

Visio beste Features

Umfassende Integrationen mit anderen Microsoft Office-Tools, wie Word, Teams, Power BI und OneDrive

Cloud-basierte Software mit Offline-Funktionen, die Ihre erstellten Flussdiagramme synchronisiert, wenn Sie das nächste Mal online sind

Barrierefreie Features, einschließlich Narrator, Accessibility Checker und kontrastreicher Support für Benutzer mit Behinderungen

Erweiterte technische Diagrammvorlagen sind im umfangreicheren Premium Plan verfügbar

Visio-Einschränkungen

Die Möglichkeit, Daten oder visuelle Objekte wie Videos und Bilder zu importieren, ist limitiert

Mac-Benutzer können nur online auf die Plattform zugreifen, da die Desktop Version nur für Windows verfügbar ist

Preise für Visio

Visio in Microsoft 365: In den kommerziellen Plänen von Microsoft 365 enthalten

Visio Plan 1: $5/Monat pro Lizenz

Visio Plan 2: $15/Monat pro Lizenz

Unternehmen: Kontakt für Preise

Visio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (650+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

9. OmniGraffle

Über OmniGroup OmniGraffle ist für Fachleute gedacht, die eine verbesserte Visualisierung wünschen. Es bietet fortschrittliche Features, die selbst bei den komplexesten technischen Zeichnungen helfen können. Sie werden mit dieser Software keine schnellen Diagramme erstellen können, daher ist sie wahrscheinlich nicht die beste Option für Anfänger, die nach skurrilen Alternativen suchen.

OmniGraffle beste Features

Die Rapid-Prototyping-Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, schnell schöne, gemeinsam nutzbare Vorlagen zu erstellen

Intelligentes Gruppieren, Einrasten und Ausrichten ermöglicht die präzise Positionierung von Elementen

Die Funktion für geschichtete Dokumente ermöglicht die Erstellung komplexer Diagramme, die über eine einzelne Dimension hinausgehen

Umfangreiche Bildbibliothek und einige integrierte Videos, um Ihre Diagramme und Zeichnungen mit Kontext zu versehen

OmniGraffle Einschränkungen

Nur für Mac verfügbar, die volle Funktion der Software ist nur für Desktop-Geräte verfügbar

Die Features für die Zusammenarbeit sind limitiert, daher ist es am besten für einzelne Benutzer geeignet

Preise für OmniGraffle

Abonnement: $12.49 pro Monat

v7 Standard-Lizenz: $149.99 einmalige Zahlung

v7 Pro-Lizenz: $249.99 einmalige Zahlung

OmniGraffle Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

10. Taskade

Über Taskade Taskade ist die Whimsical-Alternative mit dem breitesten Bereich an verfügbaren Optionen. Die Pläne reichen von kostenlos bis zu einer umfangreichen Enterprise-Option, die erweiterte KI-Funktionen, eine vollständige Anpassung der Benutzeroberfläche, erweiterte Datenintegrationen und Projektübersichten auf höchster Ebene umfasst.

Taskade beste Features

Die seltene Alternative zu Whimsical, die Aufgaben und visuelle Zusammenarbeit gleichermaßen gut verwaltet

Eine spielerische Oberfläche, mit der das Erstellen komplexer Aufgaben Spaß macht

KI-gestützte Tools, wie z.B. die automatische Erstellung von Projekten und eine integrierte KI-Engine für Unterhaltungen

Jedes Feature kann benutzerdefiniert angepasst werden, um es zu Ihrem eigenen zu machen

Taskade Grenzen

Limitierte Integrationen, insbesondere mit Automatisierungs APIs, wie Zapier

KI-Tools, die Guthaben erfordern; diese können in den günstigeren Versionen schnell aufgebraucht werden, was die Funktionen limitiert

Taskade Preise

Free

Starter: $4/Monat für bis zu 3 Benutzer

Plus: $8/Monat für bis zu 5 Benutzer

Pro: $19/Monat für bis zu 10 Benutzer

Business: $49/Monat für bis zu 25 Benutzer

Ultimate: $99/Monat für bis zu 50 Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

Taskade Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

Verwalten Sie Projekte und erstellen Sie Ihren visuellen Workspace mit ClickUp

Wenn Sie nach Features für die Zusammenarbeit suchen, die es Ihnen ermöglichen, komplexe Ideen zu visualisieren und darauf zu reagieren, warum suchen Sie dann nicht nach einer Software, die alles zu erledigen vermag? ClickUp ist nicht umsonst die beste Alternative zu Whimsical.

Im Gegensatz zu anderen Whimsical-Alternativen erhalten Sie nicht nur eine einzige Funktion. Stattdessen gibt es eine ganze Reihe von Tools, die Ihnen helfen, individuell und gemeinsam besser zu arbeiten.

Und das Beste daran: Mit dem kostenlosen Free Forever-Plan können Sie ClickUp ausprobieren, um zu sehen, ob es die beste Option für Ihre Bedürfnisse ist.

Bereit für den Start? Erstellen Sie noch heute Ihr kostenloses ClickUp Konto !