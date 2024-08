Karriereberatung 101: Alles, was Sie wissen müssen, bevor Sie eine neue Stelle antreten und sich an Ihrem neuen Arbeitsplatz wohlfühlen!

Der Joker aus The Dark Knight hat einmal gesagt: Ich bin wie ein Hund, der Autos jagt, ich wüsste nicht, was ich zu erledigen hätte, wenn ich eines erwische.

Vielen von uns geht es ähnlich, wenn wir endlich einen neuen Job bekommen - wir wissen nicht genau, was der nächste Schritt sein wird. Sicher, es ist aufregend, neue Leute zu treffen und neu anzufangen. 🤝

Ein neuer Job kann aber auch mit einer Flut von Informationen oder einer völlig anderen Arbeitskultur verbunden sein als in Ihrem bisherigen Unternehmen. Hier kommen wir ins Spiel.

Heute haben wir einen umfassenden Leitfaden zusammengestellt, der Ihnen helfen soll, sich nicht zu überfordern und schon in den ersten Tagen im Job zu glänzen! **Außerdem stellen wir Ihnen ein wertvolles Tool zur Verfügung, das neuen Mitarbeitern zu mehr Produktivität verhilft und den Einarbeitungsprozess für Manager vereinfacht

Die ersten paar Tage in Ihrem neuen Job

Die ersten Tage an Ihrem neuen Arbeitsplatz müssen Sie genau beobachten. Wenn Sie die Grundlagen der Eingewöhnung in Ihre neue Rolle schnell verstehen, wird der Rest Ihrer Reise einfacher werden. Wir listen sieben Tipps auf, die Ihnen helfen, einen erstklassigen ersten Eindruck zu hinterlassen:

Sein Sie pünktlich: Seien Sie immer pünktlich an Ihrem neuen Arbeitsplatz. Ihre Pünktlichkeit sagt viel darüber aus, wie sehr Sie die Kultur des Unternehmens schätzen Machen Sie sich mit den Vorgesetzten vertraut: Verschaffen Sie sich ein gutes Gefühl für die Persönlichkeit des Einzelnen. Ist Ihr Vorgesetzter strenger als sein Vorgänger? Ist er eher entspannt? Wie oft erledigen sie die Bewertung der Arbeitsleistung? Machen Sie sich mit der Einstellung jedes Vorgesetzten vertraut, um zu erfahren, welche Prioritäten Sie gleich am ersten Tag setzen müssen Lernen Sie, wo sich die verschiedenen Räume befinden: Sie müssen nicht das ganze Büro auf einmal besuchen, aber versuchen Sie, die Pausen-, Kaffee- und Toilettenbereiche zu überfliegen, damit Sie nicht ständig nach dem Weg fragen müssen Stellen Sie sich vor: Ihr Personalverantwortlicher sollte Ihnen zwar eine E-Mail schicken oder Sie allen offiziell vorstellen, aber zögern Sie nicht, eine Unterhaltung zu beginnen. Sprechen Sie mit den Menschen, mit denen Sie täglich arbeiten werden, um eine gesunde Beziehung aufzubauen Machen Sie sich Notizen: Schreiben Sie alles auf, was Ihr neuer Arbeitgeber Ihnen am ersten Tag erklärt. Von der täglichen Berichterstellung bis zum üblichen Workload - machen Sie sich ein Bild von den wichtigen Details Prüfen Sie, welche Software Sie verwenden werden: Die meisten Unternehmen bieten Zugang zu verschiedenen Softwareprogrammen, die Ihnen bei der Erledigung Ihrer Aufgaben helfen. Lesen Sie die Stellenbeschreibung und gehen Sie alle durch, um zu sehen, mit welchen Programmen Sie Schwierigkeiten haben, und fragen Sie Ihren Arbeitgeber nach verfügbaren Schulungsmodulen Übertreiben Sie es nicht: Zu guter Letzt sollten Sie nicht sofort loslegen und sich die Hände schmutzig machen. Es ist Ihr erster Tag, also atmen Sie tief durch und konzentrieren Sie sich auf die Aufnahme der wichtigsten Informationen

Pro-Tipp: Verwenden Sie ein Produktivität tool wie ClickUp um sich einen Vorsprung in Ihrer neuen Arbeitsumgebung zu verschaffen. Zum Beispiel können Sie die Aufnahme von Notizen beschleunigen mit ClickUp Notepad ! Verwenden Sie Checklisten, um Trainingsaufgaben in Ihrem neuen Arbeitsplan aufzuschlüsseln und jede Notiz in eine verfolgbare Aufgabe zu verwandeln - von jedem Gerät aus.

Erfassen Sie schnelle Notizen, Ideen und Erinnerungen mit ClickUp Notepad

Vorbereitung auf die erste Woche

Es ist immer eine gute Idee, sich auf eine neue Stelle vorzubereiten. Vom Code für die Kleidung bis zum täglichen Verkehr - hier ist alles, was Sie vor Ihrer ersten Woche zu erledigen versuchen sollten.🚦

Bedeutung einer positiven Einstellung beim Antritt einer neuen Stelle

Bevor Ihre erste Woche beginnt, denken Sie daran, positiv zu bleiben. Ängste zu haben ist völlig normal, aber solange Sie Vertrauen in sich selbst haben, werden Sie sie in kürzester Zeit abbauen können. **Eine positive Einstellung hilft Ihnen auch, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen und von Anfang an problemlos zu kommunizieren

Bonuslektüre: Stillen Sie Ihre Neugierde und lernen Sie wie Personalverantwortliche ihre Vorstellungsgespräche mit Vorlagen planen

Auswahl des Outfits für den ersten Tag und andere praktische Vorbereitungen

Treffen Sie keine Vorbereitungen in letzter Minute. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Code verstanden haben und über alle notwendigen workspace tools im Voraus. Vergewissern Sie sich, ob Ihr Unternehmen einen Desktop/Laptop zur Verfügung stellt oder eine BYOD-Richtlinie (buy your own device) verfolgt, bevor Sie erscheinen.

Planen Sie Ihren Arbeitsweg zu Ihrem neuen Arbeitsplatz

Der erste Eindruck ist der letzte Eindruck in einem Büro. Ein guter gewohnheit bei der Arbeit und Technik, um in der ersten Woche pünktlich zu erscheinen, ist es, Ihre gesamte Reise einen Tag vorher zu planen. Bestätigen Sie das Startdatum, ermitteln Sie den kürzesten Weg zu Ihrem Büro und informieren Sie sich über das übliche Verkehrsaufkommen während Ihrer Fahrtzeit.

So können Sie planen, wann Sie idealerweise Ihr Haus verlassen sollten. Sie können es auch versuchen:

Suchen Sie sich im Voraus einen Parkplatz

10 Minuten vor der geplanten Zeit zu gehen, um auf der sicheren Seite zu sein

Einstellungen für Erinnerungen, damit Sie pünktlich losfahren können

Navigieren in den ersten paar Monaten

Sobald Sie sich an Ihre neue Rolle gewöhnt haben, ist es an der Zeit, proaktiver auf Ihre Kollegen zuzugehen und sich in den ersten Monaten weiterzubilden. 🔼

Die Bedeutung von Eigeninitiative

Wenn Sie den ersten Schritt tun, um mit Ihrem Team zu kommunizieren, können Sie Vertrauen aufbauen und Missverständnissen darüber vorbeugen, wie Sie in Ihre neue Position passen. Versuchen Sie, mit Vorgesetzten oder Managern im Rahmen einer wöchentlichen/monatlichen Abteilungsbesprechung oder all Hands Meeting . Seien Sie offen für Gespräche über die Tagesnachrichten, Sport oder andere Themen, die Sie und Ihre Kollegen interessieren, um den Raum aufzulockern.

Auch wenn niemand gerne mehr arbeitet als nötig, kann es nicht schaden, wenn Sie ab und zu mit anpacken. Offensichtliche Ablehnungen können in einem proaktiven Workspace als unhöflich angesehen werden. Wenn Sie im Moment wirklich nicht helfen können, sagen Sie es auf freundliche Weise.

Diese kleinen Aufwände tragen dazu bei, die Beziehungen in Ihrem Team zu verbessern und Sie als verlässliche Person zu präsentieren, so dass Ihr Vorgesetzter einen Grund hat, Sie langfristig an Bord zu behalten.

Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Clips um Ihren Bildschirm aufzuzeichnen und jedes Thema, an dem Sie arbeiten, visuell zu erklären, holen Sie einfach Meinungen zu einem neuen video-Anleitung . Geben Sie Clips über einen öffentlichen Link oder als Multimedia-Datei sofort für Ihr Team frei.

Teilen Sie Ihre ClickUp Video-Botschaft mit einem direkten Browser-Link, der nicht heruntergeladen werden muss und sofort nach der Aufzeichnung in Ansicht gebracht werden kann

Die Bedeutung des Lernens

Ihr Unternehmen stellt vielleicht nicht für jede Aufgabe Schulungsmaterial zur Verfügung - und genau dann kann eine kleine Weiterbildung Wunder bewirken. Ziehen Sie in Erwägung, einen Kurs für eine Fähigkeit zu belegen, mit der Sie Schwierigkeiten haben oder die Sie für eine bessere Leistung bei der Arbeit erwerben möchten. 🏋️

Mehrere Bildungsplattformen können Ihnen dabei helfen, sich kostenlos fortzubilden, darunter:

Coursera

EdEx

Udemy

Skillshare

Neben dem Erwerb von Fähigkeiten können Sie auch glaubwürdige Zertifikate erwerben, die Ihr Fachwissen in einem bestimmten Feld belegen. Das ist ideal für Hochschulabsolventen, die gerade ihren ersten Job gefunden haben und ihre Rolle weiter ausbauen möchten.

Herausforderungen bei der Aufnahme einer neuen Tätigkeit bewältigen

Jeder Job bringt unterschiedliche Hürden mit sich - für Datenwissenschaftler kann die Bereinigung von Rohdaten die größte Sorge sein, während Projektmanager mit dem Aufbau tragfähiger Systeme zu kämpfen haben kommunikationsstrategien . Unabhängig von Ihrer Rolle können Sie ein paar allgemeine Tipps befolgen, um Herausforderungen zu meistern und produktivität zu maximieren . 💯

Schritte zur Vermeidung von Klatsch und Tratsch am Arbeitsplatz

Ein bisschen Tratsch hier und da kann die Stimmung an Ihrem Arbeitsplatz auflockern und das Team entspannen. Dennoch sollten Sie vermeiden, den ganzen Tag damit zu verbringen, beschäftigt auszusehen, zu reden und nichts zu erledigen. Versuchen Sie diese Schritte, um Klatsch und Tratsch am Arbeitsplatz auf ein Minimum zu beschränken:

Seien Sie einfühlsam: Nicht bei jedem Tratsch muss es darum gehen, jemanden schlecht zu machen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kollege über ein bestimmtes Problem spricht, mit dem er konfrontiert ist, sollten Sie die Unterhaltung nicht in die Länge ziehen, sondern seine Situation verstehen und ihn auf die beste Lösung verweisen Melden Sie es der Personalabteilung: Wenn Sie Klatsch und Tratsch hören, der dem Workspace schaden kann, melden Sie ihn Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung. So können Sie negatives Verhalten frühzeitig unterbinden und sogar Missverständnisse ausräumen, bevor sie Schaden anrichten Bestätigen Sie die Absicht: Da Sie neu eingestellt sind, könnte es Insider-Witze geben, die Sie nicht kennen. Verzichten Sie in solchen Fällen auf eine sofortige Berichterstellung an die Personalabteilung, sobald Sie Klatsch und Tratsch mitbekommen. Lesen Sie den Raum und werden Sie nur aktiv, wenn Sie das Gefühl haben, dass jemand eine abfällige Bemerkung macht Seien Sie ein Beispiel: Untergraben Sie nicht Ihren Einfluss, nur weil Sie neu sind. Behalten Sie in den ersten Monaten Ihrer Amtszeit einen positiven Ton bei und vermeiden Sie es, sich zu beschweren. Bewahren Sie alle sensiblen Informationen oder Geheimnisse, die Sie freigeben, und vermeiden Sie es, über das Privatleben anderer zu sprechen

Mit Zeitmanagement eine gesunde Work-Life-Balance schaffen

Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Job Ihr Privatleben auffrisst Ja, es ist gut, die Erwartungen zu übertreffen, aber nicht auf Kosten Ihrer geistigen Gesundheit. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um Spaß zu haben oder das zu erledigen, was Sie lieben. 🎮

Unterteilen Sie Ihren Tagesplan in fünf Teile:

Sie können sich zwar einen Überblick über Ihren Tagesablauf verschaffen, aber Faktoren wie z. B. der Verkehr können manchmal Stunden in Anspruch nehmen.

Pro-Tipp: Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für den täglichen Stundenplan um Ihren gesamten Tag zu planen und bestimmte Stunden für Aktivitäten außerhalb der Arbeit zu reservieren.

Planen Sie jede Minute Ihres Tages ganz einfach mit der ClickUp Vorlage für den täglichen Stundenplan

Aufnahme einer neuen Tätigkeit nach einem persönlichen Verlust

Es gibt einzigartige Fälle, in denen Sie eine neue Fähigkeit entdecken, nachdem Sie sich aufgrund eines persönlichen Verlustes eine Auszeit genommen und sich besonnen haben. Ereignisse wie der Tod eines Familienmitglieds oder finanzielle Einbußen können einen oft niederdrücken und demotivieren, sein Bestes zu geben.

Eine Möglichkeit, solche Herausforderungen zu bewältigen, besteht darin, Ihre Trauer zu akzeptieren. Sie sind auch nur ein Mensch, und es ist völlig in Ordnung, Ihre Gefühle zuzulassen. Seien Sie Sie selbst, und zwingen Sie sich nicht, immer stark zu sein.

Beeindrucken Sie am ersten Tag im Job mit ClickUp

Wenn es sich wie ein Traum anhört, am ersten Tag im neuen Job zu glänzen, dann ClickUp ist hier, um diesen Traum wahr werden zu lassen. Als projektmanagement-Software die Plattform ist so vielseitig, dass sie als Begleiter zum Einstellen von Zielen, Erstellen von Checklisten, Verwalten von Zeitplänen und Organisieren aller Aufgaben fungieren kann

Mit ClickUp können Sie auch alle Ziele zu organisieren nach ihrer Priorität und hilft Ihnen, das Wichtigste zu erledigen, sobald Sie eingestellt sind! Sehen wir uns einige der Features an, von denen alle neuen Mitarbeiter profitieren können, wenn sie in eine neue Position oder ein neues Unternehmen wechseln.

1. ClickUp Ziele, um proaktiv zu bleiben

hatten Sie schon einmal einen Moment, in dem Sie das große Ganze aus den Augen verloren haben? ClickUp Ziele können Sie alle Ihre Ziele mit einer Zeitleiste visualisieren und nie vom Weg abkommen. Als neuer Mitarbeiter können Sie dieses Feature nutzen, um Einzelziele hinzuzufügen wie:

Das Einarbeitungsprogramm abschließen

Schulung für die Software XYZ im Unternehmen

Sich bei mindestens drei Mitarbeitern vorstellen

Mit ClickUp Goals bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele mit klaren Zeitleisten, messbaren Zielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts zu erreichen

Sehen Sie mehrere Aufgaben und deren Fortschritt in Richtung eines bestimmten Ziels an einem Ort. Sie können jedes Ziel anders messen und mehrere Aufgaben zu einem einzigen Ziel hinzufügen. Wählen Sie zwischen Wahr/Falsch-, Geld- oder Prozentregeln und beginnen Sie mit der automatischen Nachverfolgung von Zielen.

Um alle Ihre Ziele zu organisieren, können Sie mehrere Ordner erstellen, die die darin enthaltenen Zielarten beschreiben - sehr praktisch, wenn Sie Kommunikations- und Schulungsziele voneinander trennen müssen.

2. ClickUp Aufgaben zum Erstellen von Zu erledigen-Listen

Von einem riesigen Array an Fragen bis hin zu den wichtigsten Details, die Sie notieren möchten ClickUp Aufgaben hilft Ihnen, sich um alles zu kümmern. Verwalten Sie alle Ihre täglichen Aktivitäten, indem Sie individuelle Workflows erstellen und alles im Auge behalten, was Sie täglich zu erledigen haben.

Planen, organisieren und zusammenarbeiten an jedem Projekt mit ClickUp Aufgaben

Erstellen Sie Ihre eigene Zu erledigen-Liste, indem Sie benutzerdefinierte Aufgabentypen für die Zusammenarbeit, für Anfragen zum Workspace und zum Kennenlernen Ihrer neuen Arbeitsumgebung. Mit Benutzerdefinierte Felder können Sie jeder Aufgabe eine Priorität und eine Frist zuweisen, damit Sie die besonders wichtigen Aufgaben zuerst erledigen können.

Erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über alle Aufgaben, die Sie erstellt haben mit 15+ ClickUp Ansichten mit denen Sie alle Einträge in einer Liste oder einem Board-Format sehen können. Für die Verwaltung von Tagesplänen empfehlen wir die Verwendung der Ansicht des Kalenders .

Mit der Ansicht des ClickUp Kalenders können Sie Ihre geplanten Aufgaben in einem täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Format anzeigen

Mit einem intuitiven Drag-and-Drop Feature können Sie Aufgaben zu bestimmten Daten hinzufügen und Ihren gesamten Monat visualisieren. Fügen Sie vorrangige Arbeiten zuerst hinzu und geben Sie neuere Aufgaben später ein, um eine Hierarchie der abzuschließenden Aktivitäten zu erstellen.

haben wir schon erwähnt, dass Sie auch alle Ihre Onboarding Meetings hinzufügen können?😏

Schalten Sie zwischen den einzelnen Ansichten um, um zu sehen, welche am besten zu Ihnen passt arbeitsstil am besten, und kommen Sie nie mit Aufgaben zu spät!

Bonus lesen: Erfahren Sie, wie diese tools zur Abbildung von Geschäftsprozessen helfen, Ihren täglichen Workflow zu visualisieren!

3. ClickUp Zeiterfassung, um das Tempo zu halten

Hier ein kostenloser Karrieretipp: Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie es bei Ihrem ersten Durchlauf langsam angehen lassen. Niemand in Ihrem Team erwartet von Ihnen, dass Sie gleich zu Beginn Nägel mit Köpfen machen oder einen großen Einfluss ausüben. **Dennoch ist die Nachverfolgung, wie viel Zeit Sie zu erledigen haben, von entscheidender Bedeutung

Im Laufe der ersten Monate sollten Sie sich bemühen, die Zeit, die Sie für das Abschließen von Arbeiten benötigen, immer weiter zu verkürzen. Mit ClickUp Zeiterfassung mit ClickUp Time Tracking können Sie ganz einfach überwachen und dokumentieren, wie viele Minuten/Stunden Sie für eine Aufgabe aufwenden. Starten Sie die Nachverfolgung mit Ihrem Telefon oder Laptop und synchronisieren Sie sie über alle Geräte hinweg.

Mit der ClickUp Zeiterfassung für Projekte können Sie sich besser organisieren und Ihre Zeit besser nutzen

Fügen Sie Notizen und Beschreibungen hinzu und sortieren Sie jede Aufgabe, um schnell zu erkennen, welche zu einer bestimmten Art von Arbeit gehört. Sie haben vergessen, die Stopp-Schaltfläche zu drücken, wenn Sie erledigt sind? Kein Problem! Mit ClickUp können Sie die aufgezeichnete Zeit jeder Aufgabe bearbeiten oder sie einfach in Sekundenschnelle löschen.

Pro-Tipp: Verwenden Sie bereits ein Tool zur Zeiterfassung wie TimeDoctor oder Toggl ? ClickUp kann mit beiden integriert werden, um Ihnen die Synchronisierung zu erleichtern!

Feedback suchen und annehmen

Ganz gleich, ob Sie eine neue Stelle antreten oder schon seit Jahren dort arbeiten, eines wird sich nie ändern - Feedback. Es kann sein, dass Sie in Ihrer neuen Rolle nicht immer überragend sind, und in diesem Fall sind einige Karriereratschläge hilfreich. ✨

Warum es wichtig ist, um Feedback zu bitten

**Nur so können Sie die andere Seite der Medaille sehen - wie andere Menschen Ihre Arbeit sehen. Außerdem zeigt die Bitte um Feedback Ihrem Vorgesetzten, dass Sie sich wirklich bemühen, die Dinge richtig zu machen.

Es funktioniert vielleicht nicht immer so, wie Sie es sich wünschen, und Sie hören vielleicht nicht die Worte, die Sie hören wollen, aber am Ende des Tages hilft es Ihnen, zu wachsen und in Ihrem Feld erfolgreich zu werden.

Wenn das noch nicht genug ist, finden Sie hier noch einige weitere Vorteile, wenn Sie um Feedback bitten, wenn Sie eine neue Stelle antreten:

Steigert die Produktivität frühzeitig

Fördert die gesunde kollaborative Kommunikation sitzungen

Stärkt das Selbstvertrauen

Hilft Ihnen, die Zukunft zu erkundenentscheidungen aus verschiedenen Blickwinkeln* Bautvertrauen zwischen Mitarbeitern und Managern ## Beschleunigen und vereinfachen Sie den Erhalt von Feedback mit ClickUp

ClickUp ist nicht nur Ihr Begleiter in einer neuen Rolle. ClickUp ist eine Plattform, die jedem Manager hilft, besser zu kommunizieren, mehrere Projekte zu verwalten und letztendlich sein Ziel zu erreichen ziele im Projektmanagement kann ClickUp viele Hüte tragen.

Mit ClickUp entfällt die Notwendigkeit, jedes Mitglied des Teams persönlich zu kontaktieren, um Feedback einzuholen. Mit seinen Features zur Erstellung von Formularen ermöglicht das Tool den Managern, den Onboarding-Prozess zu rationalisieren mit kostenlose HR-Vorlagen und eine spezielle ClickUp-Personalwesen-Suite .

Lernen Sie einige der Funktionen kennen, mit denen der Empfang von Feedback zum Kinderspiel wird! 🥧

ClickUp Formular-Ansicht für die Einholung von Feedback

Verbringen Sie nicht Stunden damit, ein Formular tool zu finden und durch seine Design Features zu navigieren. In der ClickUp Formular Ansicht erhalten Sie einen einfach zu bedienenden Space, in dem Sie jeder Frage in einem Formular eine bedingte Logik hinzufügen können. Auf diese Weise können sich die Fragen je nach Antwort ständig ändern.

Verwandeln Sie jede Feedback-Antwort in eine verfolgbare Aufgabe, legen Sie ihre Priorität fest, und geben Sie Ihrem Team die Freiheit, mit Format-Optionen wie ausklappbaren Listen Feedback zu geben, das über Worte hinausgeht.

Dieses Feature öffnet die Tür für subtilere, aber dennoch direkte Fragen wie:

Wie würden Sie meine Arbeit in der ersten Woche auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten?

In welchem Zeitrahmen sollte ich Aufgabe X am besten abschließen?

Welchen Aspekt sollte ich am meisten verbessern?

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, auf einfache Weise umfangreiches und relevantes Feedback freizugeben und die Daten anschließend automatisch zu organisieren - mit ClickUp Form View

ClickUp Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern

Als Manager, der für mehrere Workflows verantwortlich ist, müssen Sie SMARTe HR-Ziele um die Arbeitsmoral der Mitarbeiter zu verbessern und sie dabei zu unterstützen, sich auf das Meeting der aktuellen Ziele des Geschäfts zu konzentrieren. 🎯

Dazu gehört auch ein schneller und einfacher Einführungsprozess. Je schneller ein neuer Mitarbeiter ins Team kommt, desto eher kann er mit dem Lernen beginnen.

Die ClickUp Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern ist Ihre Komplettlösung, um neuen Mitarbeitern vom ersten Tag an zu helfen, Ihre Bürokultur zu verstehen.

In drei Schritten können Sie einen reibungslosen Einführungsprozess sicherstellen:

Überlegen Sie, welchen Zweck Ihr Onboarding erfüllen soll Erstellen Sie auf der Grundlage dieser Ziele wiederholende Aufgaben und weisen Sie sie den Mitarbeitern zu Erstellen Sie eine Zeitleiste und überprüfen Sie den Fortschritt der einzelnen Aufgaben

Rationalisieren Sie das Onboarding neuer Mitarbeiter mit ClickUp's Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern

Darüber hinaus erhalten Sie eine abschließende Ansicht jedes Mitarbeiters und seines aktuellen Status im Unternehmen und können die Datensätze nach Abteilung, Onboarding-Phase und Einstellungstyp filtern.

Bonus lesen:Lassen Sie sich von diesen großartigen Vorlagen inspirieren beispiele für die Einarbeitung von Mitarbeitern !

Erobern Sie Ihren neuen Job vom ersten Tag an mit der Vielseitigkeit von ClickUp

Der Beginn einer neuen Stelle ist für alle Arbeitnehmer mit vielen Emotionen verbunden. In dieser Zeit müssen Sie sich zusammenreißen, Panik vermeiden und Ihr wahres Ich zeigen.

Von Anfang an gut im neuen Job zu sein, ist gar nicht so schwer, wie viele es darstellen. Nutzen Sie die vielfältigen Bereiche von ClickUp: Aufgabenmanagement, Terminplanung und Nachverfolgung - damit Sie vom ersten Tag an ein hervorragender Kandidat sind! Anmelden für ClickUp und glänze in deinem neuen Job!🍀