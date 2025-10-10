Die 10 besten KI-Tools für die Wettbewerbsanalyse und Marktforschung

Als Taylor Swift ihre Alben neu aufnahm, holte sie sich nicht nur ihre Musik zurück – sie schrieb die Regeln des Timings neu. Fearless (Taylor’s Version) und Red (Taylor’s Version) belebten nicht nur alte Songs wieder; sie verkauften sich besser als Neuveröffentlichungen.

Eine gute Strategie funktioniert genauso. Im Business kommt Erfolg selten dadurch zustande, dass man etwas Neues zu erledigen hat – er entsteht dadurch, dass man weiß, wann man handeln muss. Die klügsten Unternehmen lesen den Markt so, wie Taylor ihr Publikum liest: Sie führen die Nachverfolgung von Signalen durch, erkennen Veränderungen und handeln, bevor es andere tun.

Genau hier setzen KI-Tools für die Wettbewerbsanalyse an – sie verwandeln verstreute Daten in Erkenntnisse, die Sie tatsächlich nutzen können.

In diesem Blog stellen wir dir die führenden KI-Tools vor, die die Wettbewerbsanalyse intelligenter und schneller machen. 📊

Hier finden Sie einen Überblick über die besten KI-Tools für die Wettbewerbsanalyse und was sie zu bieten haben. 👀

Tool Am besten geeignet für Besondere Features Preise ClickUp Zentralisierte, KI-gestützte Nachverfolgung des Wettbewerbs innerhalb von Live-Projekt-WorkflowsTeamgröße: Einzelpersonen, mittelständische Unternehmen und Großunternehmen KI-Erkenntnisse über ClickUp Brain, Multi-Modell-Analyse mit Brain MAX, Workflows zur Umwandlung von Dokumenten in Aufgaben, Vorlagen für Wettbewerbsanalysen Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen verfügbar Competely. KI Schnelle visuelle Wettbewerbsanalyse Teamgröße: Startups, Wachstumsteams, Produktmarketer Automatische Erkennung, Feature-Karten, visuelle Berichte, Benachrichtigungen Ab 39 $/Monat Semrush Umfassende Marketing-Intelligence Größe der Teams: SEO-, PPC- und Content-Teams in Digital-First-Unternehmen Organische Recherche, Backlink-Audits, Keyword-Gap-Analyse Kostenlose Testversion; Pläne ab 99 $/Monat Ahrefs Content- und Backlink-Strategie Teamgröße: SEO-Spezialisten, Content-Teams Top-Seiten, Keyword-Explorer, Backlink-Analyse Kostenlos; Pläne ab 29 $/Monat Similarweb Traffic-Benchmarking und Zielgruppeninformationen Teamgröße: Produkt-, Wachstums- und Marketingstrategen Schätzungen zum Website-Traffic, Verweisquellen, Einblicke in die Zielgruppe Kostenlose Testversion; Pläne ab 199 $/Monat Crayon Wettbewerbsbeobachtung in Echtzeit Größe des Teams: Wettbewerbsbeobachtungsteams in Unternehmen Live-Nachverfolgung, intelligente Benachrichtigungen, Battlecards, Informationsbibliothek Benutzerdefinierte Preisgestaltung Contify Automatisierung der Marktanalyse Teamgröße: Großunternehmen mit CI-Teams Von KI kuratierte Feeds, Executive Briefings, Hub für die Zusammenarbeit Kostenlose Testversion; benutzerdefinierte Preisgestaltung Sembly KI Erfassung von Erwähnungen von Wettbewerbern aus MeetingsTeamgröße: Vertriebs- und Kundenteams Intelligente Transkription, semantische Suche, KI-Spracherkennung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat BuzzSumo Nachverfolgung der Social-Media- und Inhalt-PerformanceTeamgröße: PR-, Content-Marketing- und Influencer-Teams Trend-Benachrichtigungen, Influencer-Finder, Benchmarks für den Inhalt Kostenlose Testversion; Pläne ab 199 $/Monat Adthena PPC und Suchmaschinenmarketing Größe des Teams: Marketingteams mit Schwerpunkt auf bezahlter Strategie Marktanteilsnachverfolgung, Einblicke in Anzeigentexte, Ask Arlo KI-Assistent Benutzerdefinierte Preisgestaltung

📮 ClickUp Insight: 30 % unserer Befragten nutzen KI-Tools für Recherchen und die Informationsbeschaffung. Aber gibt es eine KI, die dir hilft, diese eine verlorene Datei bei der Arbeit oder den wichtigen Slack-Thread zu finden, den du vergessen hast zu speichern? Ja! Die KI-gestützte Connected Search von ClickUp durchsucht sofort alle Inhalte Ihres Workspaces, einschließlich integrierter Apps von Drittanbietern, und liefert Ihnen Erkenntnisse, Ressourcen und Antworten. Sparen Sie mit der erweiterten Suche von ClickUp bis zu 5 Stunden pro Woche!

Wenn Sie KI-Tools für die Wettbewerbsanalyse vergleichen, verliert man sich leicht in einer langen Liste von Features. Denken Sie weniger an auffällige Add-Ons und mehr daran, ob das Tool Ihnen umsetzbare Erkenntnisse liefert, die zu Ihren Zielen passen.

Hier sind die wichtigsten Punkte, auf die Sie achten sollten:

Umfassende Datenabdeckung: Erfassen Sie täglich Millionen von bezahlten und organischen Suchbegriffen, einschließlich Keywords der Konkurrenz und Änderungen an Anzeigentexten

Umsetzbare Markteinblicke: Ermitteln Sie Marktanteile, aufkommende Trends und Veränderungen in der Kommunikation der Konkurrenz mithilfe AI-gestützter Analysen

Benutzerfreundlicher Zugriff auf Daten: Stellen Sie Fragen über einen Sprachassistenten und erhalten Sie sofort Antworten, anstatt sich durch Rohdatenberichte zu wühlen

Zuverlässige Tools zum Markenschutz: Erkennen und reagieren Sie auf Markenmissbrauch, Ad-Hijacking und Mitbewerber, die auf Ihre Markenbegriffe bieten

Flexible Integrationsmöglichkeiten: Exportieren Sie Erkenntnisse über APIs in Dashboards für die Berichterstellung und stimmen Sie Ihre Marketing-, Analyse- und Exportieren Sie Erkenntnisse über APIs in Dashboards für die Berichterstellung und stimmen Sie Ihre Marketing-, Analyse- und Wachstumsteams aufeinander ab

🎬 Sehen Sie sich als Nächstes an: Wettbewerbsdaten sind nur dann nützlich, wenn Ihr Team sie später wiederfinden kann. Dieses Video führt Sie durch den Aufbau einer KI-gestützten Wissensdatenbank in ClickUp – damit Erkenntnisse, Notizen und Aktualisierungen miteinander verbunden und durchsuchbar bleiben, während sich Ihre Strategie weiterentwickelt.

🧩 Kurzer Check: Wenn Sie mehr Zeit damit verbringen, Wettbewerbsdaten zu sammeln, als darauf zu reagieren, erfüllt das tool seinen Zweck nicht. Eine gute KI fasst nicht nur Trends zusammen – sie hilft Ihnen auch dabei, zu entscheiden, was als Nächstes zu erledigen ist.

Dies sind unsere Empfehlungen für die besten KI-Tools zur Wettbewerbsanalyse. 👇

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Ideal, um KI-Erkenntnisse an einem Ort in die Umsetzung durch das Team zu überführen)

Nutzen Sie ClickUp Brain, um wiederkehrende Erwähnungen von Wettbewerbern aus Erstgesprächen in Sekundenschnelle hervorzuheben

Die Wettbewerbsanalyse scheitert oft schon nach der Datenerfassung. Notizen, Tabellen und Ideen liegen verstreut vor, was es schwierig macht, Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen.

ClickUp löst dieses Problem als All-in-One-App für die Arbeit.

Die Marketing-Projektmanagement-Software ClickUp verbindet Wettbewerbsanalyse, Erkenntnisse und Umsetzung in einem Workspace.

👀 Wussten Sie schon? Nur 10 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen regelmäßig Tools für die Automatisierung und suchen aktiv nach neuen Möglichkeiten zur Automatisierung. Dies verdeutlicht einen wichtigen, bisher ungenutzten Hebel für die Produktivität – die meisten Teams verlassen sich nach wie vor auf manuelle Arbeit, die rationalisiert oder ganz vermieden werden könnte. Mit den KI-Agenten von ClickUp lassen sich ganz einfach automatisierte Workflows erstellen, selbst wenn Sie noch nie zuvor mit Automatisierung gearbeitet haben. Dank Plug-and-Play-Vorlagen und Befehlen in natürlicher Sprache wird die Automatisierung von Aufgaben für jeden im Team möglich!

Erkennen Sie Trends bei der Konkurrenz schnell

ClickUp Brain ist die integrierte KI-Engine, die Ihnen hilft, den Überblick zu behalten. Fügen Sie Produktseiten, Bewertungen oder Kampagnentexte Ihrer Mitbewerber ein, und Brain extrahiert die wichtigen Muster.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie fügen drei Landingpages von Wettbewerbern in ein Dokument ein. ClickUp Brain hebt deren Positionierung hervor: Zwei Wettbewerber konzentrieren sich auf Integrationen, während einer den Kundenservice in den Vordergrund stellt.

Diese Klarheit erspart Ihnen stundenlanges manuelles Durchsuchen und zeigt Ihnen genau, wo jede Marke steht.

📌 Probieren Sie diesen Befehl aus: Fassen Sie die wichtigsten Produktversprechen auf diesen Seiten der Wettbewerber zusammen und schlagen Sie Ansatzpunkte vor, mit denen wir uns von ihnen abheben können.

Vergleichen Sie die Perspektiven verschiedener KI-Modelle

Alles suchen, alles fragen: Mit dem neuen ClickUp Brain MAX hast du deine gesamte Arbeit, deine Apps und deine KI-Modelle immer griffbereit

ClickUp Brain MAX ist ein stets verfügbarer KI-Begleiter auf Ihrem Desktop. Es vereint mehrere führende Modelle – ChatGPT, Gemini, Claude und DeepSeek – und ermöglicht es Ihnen, zwischen ihnen zu wechseln, um zu sehen, wie jedes einzelne Ihre Daten interpretiert. Diese Vielfalt liefert Ihnen umfassendere Analysen und verhindert, dass Sie sich auf eine einzige Perspektive verlassen.

Die Verwendung mehrerer KI-Tools ohne gemeinsamen Kontext kann jedoch schnell zu einem KI-Wildwuchs führen. Erkenntnisse bleiben in den einzelnen Tools gefangen, anstatt in Entscheidungen einfließen, auf deren Grundlage das Team handeln kann.

Angenommen, Sie laden drei Präsentationen von Wettbewerbern hoch.

Sie bitten ChatGPT, die Verkaufsargumente zusammenzufassen, wechseln dann zu Claude, um den emotionalen Ton der Botschaften hervorzuheben, und nutzen schließlich Gemini, um Hinweise auf die Roadmap zu extrahieren. Innerhalb weniger Minuten verfügen Sie über ein vielschichtiges Wettbewerberprofil, das zeigt, was diese sagen, wie sie es sagen und wohin sie sich möglicherweise entwickeln.

📌 Probieren Sie diesen Befehl aus: Analysieren Sie diese Präsentationen von Wettbewerbern und vergleichen Sie die Alleinstellungsmerkmale. Heben Sie Bereiche hervor, in denen wir uns anders positionieren könnten.

Neben dem Modellwechsel bietet Brain MAX eine einheitliche Suche über ClickUp, Google Drive und GitHub hinweg. Das bedeutet, dass Sie eine Wettbewerberdatei aufrufen und eine Multi-Modell-Analyse durchführen können, ohne jemals den Fokus zu verlieren.

✅ Beachten Sie dies, bevor Sie sich entscheiden: Sicherheit ist genauso wichtig wie die Qualität der Erkenntnisse. ClickUp kombiniert Sicherheit auf Enterprise-Niveau mit detaillierten Berechtigungen – so bleiben Ihre Wettbewerbsinformationen vertraulich, konform und einsatzbereit.

Machen Sie aus Recherche Strategie

Mit ClickUp Docs wird die Wettbewerbsanalyse zu einer Marketingstrategie für Wachstum, die Ihr Team umsetzen kann. Ein Dokument vereint das Verfassen von Texten, Zusammenarbeit und die Erstellung von Aufgaben, sodass Erkenntnisse nie isoliert bleiben.

Erstellen Sie in ClickUp Dokumente dynamische Wettbewerbs-Playbooks und taggen Sie Teamkollegen, um deren Input einzuholen

Angenommen, Sie bereiten vor der Einführung eines neuen Produkts eine Wettbewerbsanalyse vor. Sie erstellen ein Dokument mit dem Titel „Wettbewerbs-Playbook Q3“. Darin: Fügen Sie für jeden Wettbewerber einen Abschnitt mit Preisübersichten, Screenshots von Kampagnen und Zusammenfassungen aus ClickUp Brain und Brain MAX hinzu

Erstellen Sie einen Abschnitt namens „Kommunikationsmöglichkeiten“, in dem Sie eine Liste von Ansatzpunkten auflisten, die Ihr Team im Vergleich zu den Aussagen der Konkurrenz testen kann

Markieren Sie Ihren Produktmanager im Abschnitt „Feature-Lücken“ mit einem Tag (@mention), damit potenzielle Roadmap-Elemente frühzeitig berücksichtigt werden

Wandeln Sie Ideen direkt im Dokument in ClickUp-Aufgaben um, damit die Verantwortlichkeiten sofort zugewiesen werden können

💡 Profi-Tipp: Richten Sie mit ClickUp Automatisierungen wiederkehrende Überprüfungen ein, um Ihre Wettbewerbsanalyse zu aktualisieren, Ihre Playbooks anzupassen und sicherzustellen, dass sich Ihre Strategie entsprechend den Marktveränderungen weiterentwickelt.

Schaffen Sie Struktur

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Wettbewerbsdaten nebeneinander und setzen Sie Lücken mithilfe der ClickUp-Vorlage für Wettbewerbsanalysen in Maßnahmen um

Die Vorlage für Wettbewerbsanalysen von ClickUp macht Schluss mit dem Rätselraten bei der Datenorganisation. Sie bietet Platz für Details wie Preisgestaltung, Positionierung, Kundenstimmung und Features.

Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die Whiteboard-Ansicht der Vorlage für die Wettbewerbsanalyse, Wettbewerber grafisch darzustellen und Erkenntnisse visuell nebeneinander zu sammeln. Die Ansicht „Einführungsleitfaden“ stellt hingegen sicher, dass Ihr Team bei der Erfassung von Informationen einen einheitlichen Prozess befolgt.

Die besten Features von ClickUp

Verwandeln Sie Ihre Notizen in Text: Erfassen Sie Erkenntnisse über Wettbewerber während Telefonaten und wandeln Sie Ihre gesprochenen Notizen mit Erfassen Sie Erkenntnisse über Wettbewerber während Telefonaten und wandeln Sie Ihre gesprochenen Notizen mit ClickUp Talk to Text in ausgefeilten Text um, der in Dokumenten zur Analyse bereitsteht.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Recherchen leicht auffindbar sind: Erstellen Sie eine gemeinsame Wissensdatenbank in Erstellen Sie eine gemeinsame Wissensdatenbank in ClickUp Wikis , in der Wettbewerberprofile, Preisaktualisierungen und Kampagnenaufschlüsselungen übersichtlich organisiert bleiben

Entwürfe für Botschaften in kürzerer Zeit erstellen: Nutzen Sie ClickUp Brain in Dokumenten, um Aussagen von Wettbewerbern zusammenzufassen, Ideen für Gegenkampagnen zu entwerfen oder Positionierungsaussagen zu generieren

Sparen Sie sich repetitive Aufgaben: Konfigurieren Sie Konfigurieren Sie ClickUp-Automatisierungen , um Updates zu Wettbewerbern in die richtigen Listen zu leiten und Aufgaben an Teammitglieder zuzuweisen

Limitierungen von ClickUp

Kleinere Teams empfinden den Funktionsumfang des Tools zur Wettbewerbsanalyse manchmal als überwältigend

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt eigentlich schon alles:

Was mir am besten gefällt, ist der ständige Strom an neuen Funktionen und Verbesserungen. ClickUp ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, sondern eine komplette Plattform für Produktivität. Ich nutze es täglich als Ticketingsystem, für die Kommunikation mit Clients und zur Organisation komplexer Workflows. Die KI-Funktionen sind ein echtes Highlight – sie helfen mir, Inhalte schneller zu finden, Aufgaben zu priorisieren und den Kontext projektübergreifend im Blick zu behalten. Die Flexibilität, alles benutzerdefiniert anzupassen, von Ansichten bis hin zu Automatisierungen, sorgt dafür, dass es perfekt zu meiner Arbeitsweise passt. Ich schätze auch, wie schnell sich die Plattform weiterentwickelt – es fühlt sich so an, als würde das Team stets auf das Feedback der Benutzer hören und es in Wert umsetzen. Und wann immer ich Hilfe brauchte, war der Kundensupport von ClickUp hervorragend – schnell, freundlich und lösungsorientiert.

Was mir am besten gefällt, ist der ständige Strom an neuen Features und Verbesserungen. ClickUp ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, sondern eine komplette Plattform für Produktivität. Ich nutze es täglich als Ticketingsystem, für die Kommunikation mit Clients und zur Organisation komplexer Workflows. Die KI-Funktionen sind ein echtes Highlight – sie helfen mir, Inhalte schneller zu finden, Aufgaben zu priorisieren und den Kontext projektübergreifend im Blick zu behalten. Die Flexibilität, alles benutzerdefiniert anzupassen, von Ansichten bis hin zu Automatisierungen, sorgt dafür, dass es perfekt zu meiner Arbeitsweise passt. Ich schätze auch, wie schnell sich die Plattform weiterentwickelt – es fühlt sich so an, als würde das Team stets auf das Feedback der Benutzer hören und es in Wert umsetzen. Und wann immer ich Hilfe brauchte, war der Kundensupport von ClickUp hervorragend – schnell, freundlich und lösungsorientiert.

🎬 Sobald Sie Ihre Erkenntnisse über die Konkurrenz gesammelt haben, besteht der nächste Schritt darin, Projekte intelligenter zu verwalten. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die KI von ClickUp nutzen können, um Projekte zu planen, zu organisieren und zu verfolgen – von der Automatisierung von Workflows bis hin zur Erstellung von Zusammenfassungen und Nachverfolgungen. So können Sie schnell sehen, wie KI in alltäglichen Projektanwendungsfällen zum Einsatz kommt.

2. Competely.ai (Am besten geeignet für die sofortige Erfassung der Wettbewerbslandschaft)

Competely.ai erledigt die Wettbewerbsrecherche, für die Sie normalerweise Stunden aufwenden würden. Sie geben die URL Ihrer Website ein oder beschreiben Ihr Produkt, und das Tool identifiziert Ihre Wettbewerber und erstellt detaillierte Berichte über sie.

Die Plattform analysiert die Marketingansätze, Preise, Features und Kundenmeinungen der Wettbewerber anhand von mehr als 100 verschiedenen Faktoren. Außerdem verfolgt sie Änderungen: Wenn Wettbewerber ihre Preise oder Botschaften aktualisieren, erhalten Sie eine E-Mail darüber. Dieses KI-Tool erstellt zudem übersichtliche visuelle Karten, die die Position aller Beteiligten zeigen.

Die besten Features von Competely. KI

Exportieren Sie über den Berichtsgenerator interaktive Vergleichsdiagramme, die Funktionslücken und Preisunterschiede aufzeigen

Nutzen Sie die Suchmaschine für Wettbewerber, um indirekte und aufstrebende Wettbewerber in Ihrem Marktsegment zu identifizieren

Richten Sie automatische Überwachungsbenachrichtigungen ein, die Sie informieren, wenn Wettbewerber ihre Position ändern oder neue Angebote auf den Markt bringen

Erstellen Sie Präsentationsfolien mithilfe der visuellen Vorlagen für die Berichterstellung, die speziell für Führungskräfte-Briefings entwickelt wurden

Einschränkungen von Competely. KI

Im Vergleich zu spezialisierten Analysetools begrenzte Tiefe bei Finanz- und Traffic-Daten

Der Schwerpunkt liegt in erster Linie auf der visuellen Darstellung und weniger auf detaillierten Metriken

Preise für Competely. KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Competely.KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Priorisieren Sie Erkenntnisse nach ihrer Auswirkung. KI kann Hunderte von Datenpunkten generieren; kombinieren Sie diese mit einem einfachen Bewertungssystem – wie dem potenziellen Umsatz-Effekt oder der Relevanz für Ihr ICP –, um nicht im Datenrauschen unterzugehen.

3. Semrush (Am besten geeignet für umfassende digitale Marketing-Intelligence)

via Semrush

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Ihre Konkurrenten ihr digitales Marketing scheinbar perfekt beherrschen, während Sie sich noch mit der Keyword-Recherche herumschlagen? Mit Semrush haben Sie quasi Zugriff auf deren gesamtes Marketing-Handbuch.

Das KI-Tool für die Wettbewerbsanalyse verbindet die verschiedenen Bereiche SEO, PPC, Social Media und Content-Marketing miteinander und zeigt Ihnen, was konkurrierende Tools online tun. Es macht Sie darauf aufmerksam, wenn Wettbewerber wesentliche Strategieänderungen vornehmen. Sie können sehen, auf welche Keywords sie bieten, welche Anzeigentexte sie testen, und ihren Content-Marketing-Kalender verfolgen.

Die besten Features von Semrush

Analysieren Sie die Werbekampagnen Ihrer Mitbewerber mit dem Advertising Research Tool , um deren Anzeigentexte, Keywords und Landingpages einzusehen

Führen Sie die Nachverfolgung der Keyword-Rankings Ihrer Mitbewerber mithilfe des Features „Organic Research“ über verschiedene geografische Standorte hinweg durch

Backlink Analytics , um deren Quellen für den Linkaufbau und Überwachen Sie die Backlinks Ihrer Mitbewerber mit, um deren Quellen für den Linkaufbau und ihre Marketingstrategien für Start-ups zu identifizieren

Ermitteln Sie Lücken in den Inhalten Ihrer Mitbewerber mit dem Keyword-Gap-Tool, das Ihre Keyword-Abdeckung mit der Ihrer Mitbewerber vergleicht

Limit von Semrush

Für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit Analysen im digitalen Marketing haben, ist der Lernaufwand recht hoch.

Aufgrund des höheren Preises ist es für kleinere Geschäfte schwierig, die Anschaffung zu rechtfertigen

Die Datengenauigkeit variiert je nach geografischer Region und Branche

Preise von Semrush

Kostenlose Testversion

SEO

Pro: 139,95 $/Monat

Guru: 249,95 $/Monat

Geschäft: 499,95 $/Monat

KI-SEO

Basis: 99 $/Monat pro Domain

Traffic und Markt

Pro: 289 $/Monat

Semrush-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Semrush?

Ein Reddit-Benutzer gibt an:

Ich bevorzuge die gesamte Tool-Suite von Semrush. Ich finde, dass sie nicht nur bei der Keyword-Recherche, sondern auch bei der Wettbewerbs- und Marktanalyse hervorragende Arbeit leisten.

Ich bevorzuge die gesamte Tool-Suite von Semrush. Ich finde, dass sie nicht nur bei der Keyword-Recherche, sondern auch bei der Wettbewerbs- und Marktanalyse hervorragende Arbeit leisten.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Semrush-Alternativen zur Verbesserung der Suchmaschinenoptimierung

4. Ahrefs (Am besten geeignet für Backlink- und Strategie-Analysen zum Inhalt)

via Ahrefs

Ahrefs untersucht, wie Wettbewerber ihre Suchrankings erreichen. Das KI-Tool zur Analyse von Wettbewerber-Inhalten identifiziert die Keywords, auf die sie abzielen, sowie die Inhalte, die die meisten Backlinks und Shares generieren. Sie können sehen, welche Blogbeiträge Ihrer Wettbewerber die größte Autorität erzielen, und dann etwas Besseres erstellen.

Sie können auch erkennen, wann die Inhalte Ihrer Mitbewerber an Rankings verlieren, was bedeutet, dass Sie diese Keywords gezielt nutzen können, solange sie angreifbar sind.

Die besten Features von Ahrefs

Erkunden Sie die Top-Seiten Ihrer Mitbewerber mithilfe des Top-Seiten-Berichts , um zu sehen, welche Inhalte den meisten organischen Traffic generieren

Analysieren Sie die Leistung Ihrer Mitbewerber mithilfe des Berichts zu organischen Keywords , der deren Ranking-Positionen und geschätzte Besucherzahlen anzeigt

Überprüfen Sie die Backlink-Profile Ihrer Mitbewerber mithilfe des Backlinks-Berichts , um Muster bei der Linkakquise zu analysieren

Vergleichen Sie die Performance Ihrer Inhalte mit dem Content Explorer und finden Sie Trendthemen in Ihrer Branche

Limit von Ahrefs

Da der Schwerpunkt auf SEO und Inhalt liegt, ist es für andere Marketingkanäle weniger nützlich

Um die Qualität von Backlinks interpretieren zu können, sind fundierte SEO-Kenntnisse erforderlich

Begrenzte tägliche Nachverfolgung des Rankings ohne teure Add-On-Pakete

Preise von Ahrefs

Webmaster-Tools: Kostenlos

Starter: 29 $/Monat

Lite: 129 $/Monat

Standard: 249 $/Monat

Advanced: 449 $/Monat

Enterprise: 1.499 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Ahrefs

G2: 4,5/5 (595 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (580 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Ahrefs?

Aus einem Reddit-Thread:

Für mich liegt der größte Wert in der Wettbewerbsanalyse. Zu sehen, was bei anderen in derselben Branche für Traffic sorgt, hilft mir dabei, einen klaren Fahrplan mit Chancen zu erstellen, die ich nutzen kann. Die Backlink-Tools von Ahrefs sind wirklich solide. Wir nutzen sie sowohl, um unsere eigenen Links im Blick zu behalten, als auch um Wettbewerber zu analysieren, damit wir neue Chancen erkennen können.

Für mich liegt der größte Wert in der Wettbewerbsanalyse. Zu sehen, was bei anderen in derselben Branche für Traffic sorgt, hilft mir dabei, einen klaren Fahrplan mit Chancen zu erstellen, die ich nutzen kann. Die Backlink-Tools von Ahrefs sind wirklich solide. Wir nutzen sie sowohl zur Nachverfolgung unserer eigenen Links als auch zur Analyse von Wettbewerbern, damit wir neue Chancen erkennen können.

🤖 KI kann Zahlen auswerten und Trends erkennen, aber erst die Intuition und Erfahrung Ihrer Teams verwandeln diese Erkenntnisse in eine echte Strategie. Daten allein können Ihnen sagen, was passiert – wer aufsteigt, welche Kampagnen an Fahrt gewinnen –, aber es bedarf menschlicher Einschätzung, um zu verstehen, warum dies geschieht und wie man darauf reagieren sollte. Die besten Teams überlassen Entscheidungen nicht der KI; sie nutzen sie, um ihren Instinkt zu schärfen und schneller und selbstbewusster voranzukommen. ⚡

5. Similarweb (Am besten geeignet für Einblicke in Website-Traffic und Zielgruppen)

via Similarweb

Similarweb kann abschätzen, wie viel Traffic Ihre Konkurrenten erhalten. Die Plattform wertet Website-Analysen aus, um Ihnen Besucherzahlen, Traffic-Quellen und Verhaltensmuster der Benutzer anzuzeigen. Sie können sehen, ob Konkurrenten den Großteil ihres Traffics über Suchmaschinen, soziale Medien oder direkte Besuche erhalten.

Außerdem wird angezeigt, auf welchen Seiten Benutzer die meiste Zeit verbringen. So können Sie saisonale Muster im Traffic Ihrer Mitbewerber erkennen oder feststellen, wann diese erfolgreiche Kampagnen starten.

Die besten Features von Similarweb

Sehen Sie sich Traffic-Analysen Ihrer Mitbewerber an, wie z. B. Besucherzahlen und Traffic-Quellen, mit dem Website-Analyse-Tool

Vergleichen Sie die demografischen Daten Ihrer Zielgruppe mithilfe des Features „Interessen der Zielgruppe“, um die Kundenprofile Ihrer Wettbewerber zu verstehen

Untersuchen Sie den Referral-Traffic Ihrer Mitbewerber mit dem Referrals-Bericht , um zu sehen, welche Websites ihnen Besucher zuführen

Verfolgen Sie die Leistung der mobilen Apps Ihrer Mitbewerber über das Dashboard „Mobile App Analytics“, das Downloads und Interaktion der Benutzer umfasst

Limit von Similarweb

Bei kleineren Websites können die Traffic-Schätzungen erheblich abweichen

Eingeschränkte Möglichkeiten, spezifische Leistungsdaten auf Seitenebene detailliert zu analysieren

Erweiterte Features wie länderspezifische Filter sind hinter teuren Upgrades verborgen

Die Aktualität der Daten variiert, was die Wettbewerbsbeobachtung in Echtzeit zu einer Herausforderung macht

Preise von Similarweb

Kostenlose Testversion

Wettbewerbsanalyse: 199 $/Monat

Wettbewerbsinformationen und SEO: 399 $/Monat

Wettbewerbsinformationen, SEO und Anzeigen: 649 $/Monat

Similarweb für Geschäfte: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Similarweb-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 990 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (235 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Similarweb?

Eine Bewertung auf Reddit lautet:

Ich nutze Similarweb seit drei Jahren für die Wettbewerbsanalyse, und es ist das bevorzugte tool unseres Unternehmens. Wenn Sie eine Liste von Wettbewerbern haben oder nach bestimmten Wettbewerbern in Ihrer Nische suchen, finden Sie diese unter der Registerkarte „Marktanalyse“. Es gibt auch Wettbewerbs-Tracker, in denen Sie bestimmte Wettbewerber hinzufügen können, und die Ihnen tägliche Veränderungen bei den Besuchen, Keywords und anderen wirklich nützlichen Datenpunkten dieser Wettbewerber anzeigen. Außerdem erhalten Sie diese Erkenntnisse jeden Monat per E-Mail, sobald neue Daten verfügbar sind.

Ich nutze Similarweb seit drei Jahren für die Wettbewerbsanalyse, und es ist das bevorzugte tool unseres Unternehmens. Wenn Sie eine Liste von Wettbewerbern haben oder nach bestimmten Wettbewerbern in Ihrer Nische suchen, finden Sie diese unter der Registerkarte „Marktanalyse“. Es gibt auch Wettbewerbs-Tracker, in denen Sie bestimmte Wettbewerber hinzufügen können, und die Ihnen tägliche Veränderungen bei den Besuchen, Keywords und anderen wirklich nützlichen Datenpunkten dieser Wettbewerber anzeigen. Außerdem erhalten Sie diese Erkenntnisse jeden Monat per E-Mail, sobald neue Daten verfügbar sind.

💡 Profi-Tipp: Bewerten Sie Inhalte der Konkurrenz nach ihrem Potenzial für Interaktion. Lassen Sie die KI analysieren, welche Blogbeiträge, Social-Media-Beiträge oder Anzeigenmotive Interaktionen fördern, und vergleichen Sie diese dann mit Ihren eigenen Inhalten, um Lücken zu identifizieren.

6. Crayon (Am besten geeignet für die Echtzeit-Überwachung von Wettbewerbsinformationen)

via Crayon

Crayon überwacht Alles für Sie, einschließlich der Websites von Mitbewerbern, sozialer Medien, Stellenanzeigen, Pressemitteilungen und sogar SEC-Unterlagen, falls Sie die Nachverfolgung börsennotierter Unternehmen durchführen.

Das tool zur Wettbewerbsanalyse schafft scheinbar zufällige Aktivitäten zu größeren strategischen Zusammenhängen. Wenn ein Wettbewerber neue Stellen für Entwickler ausschreibt, seine Preisseite aktualisiert und beginnt, über API-Integrationen zu twittern, setzt Crayon diese Puzzleteile zusammen und vermutet, dass der Wettbewerber eine Plattform aufbaut.

Die besten Features von Crayon

Konfigurieren Sie automatisierte Regeln für die Nachverfolgung mithilfe von Smart Alerts , um bestimmte Aktivitäten Ihrer Mitbewerber über digitale Kanäle hinweg zu überwachen

Sammeln Sie Wettbewerbsinformationen durch Web-Nachverfolgung und erfassen Sie Änderungen an Websites, Preisaktualisierungen bei Wettbewerbern und Produkteinführungen

Erstellen Sie mit dem Battlecard Generator benutzerdefinierte Intelligence-Berichte, die Wettbewerbserkenntnisse für Ihr Vertriebsteam zusammenfassen

Archivieren Sie Wettbewerbsdaten mithilfe der Intelligence Library, um historische Aufzeichnungen über die strategischen Schritte Ihrer Mitbewerber zu führen

Limitierungen von Crayon

Die Durchführung einer Wettbewerbsanalyse mit vorkonfigurierten Überwachungsparametern erfordert einen erheblichen Zeitaufwand für das Setup

Ein höherer Preis stellt einen Limit-Effekt für kleinere Teams im Bereich Wettbewerbsbeobachtung dar

Ohne angemessene Filterung und Priorisierung kann dies zu einer Informationsüberflutung führen

Preise für Crayon

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Crayon

G2: 4,6/5 (über 380 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Crayon?

Lesen Sie, was eine G2-Bewertung dazu zu sagen hatte:

Crayon war unglaublich hilfreich dabei, bisher unbekannte Einblicke in wichtige Wettbewerber zu gewinnen und – was noch wichtiger ist – mithilfe ihres neuen KI-Tools große Datenmengen auf Trends hin zu untersuchen.

Crayon war unglaublich hilfreich dabei, bisher unbekannte Einblicke in wichtige Wettbewerber zu gewinnen und – was noch wichtiger ist – mithilfe ihres neuen KI-Tools große Datenmengen auf Trends hin zu untersuchen.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Die ClickUp-Vorlage für strategische Marketingpläne ist ein umfassendes tool, das Ihren Aufwand für Marketingmaßnahmen reduzieren soll. Sie bietet einen strukturierten Ansatz für die Planung, Durchführung und Überwachung Ihrer Marketingkampagnen. Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie Erkenntnisse über Wettbewerber in umsetzbare Strategien mit der Vorlage für strategische Marketingpläne von ClickUp Es bietet einen Wert durch diese wichtigen Features: Verfolgen Sie Aufgaben mit anpassbaren Statusen wie Geplant , In Bearbeitung und Fertiggestellt

Kanal , OKR-Typ und Quartal , um Nutzen Sie benutzerdefinierte Felder wieund, um Marketingaktivitäten effizient zu verwalten

Nutzen Sie verschiedene Ansichten, wie die Willkommens- und OKRs-Seite, um organisiert zu bleiben und Ihre Ziele im Blick zu behalten

7. Contify (Am besten geeignet für die Automatisierung von Marktanalysen auf Unternehmensebene)

via Contify

Das Marktforschungs-Tool von Contify liest Tausende von Branchenpublikationen, Nachrichtenquellen und behördlichen Dokumenten, während Sie schlafen. Die Plattform führt die Nachverfolgung der Aktivitäten der Wettbewerber durch und baut diese in Verbindung mit allgemeinen Markttrends auf. Wenn also ein Wettbewerber plötzlich seine Botschaft ändert, könnte Contify einen aktuellen Branchenbericht aufzeigen, der die Gründe dafür erklärt.

Die KI lernt im Laufe der Zeit auch Ihre spezifischen Informationsbedürfnisse kennen und wird immer besser darin, umfassende Erkenntnisse zu liefern, die für Ihre Marketingkommunikationsstrategie von Bedeutung sind.

Die besten Features von Contify

Benutzerdefinierte Informationsfeeds passen Sie mithilfe der KI-gestützten Content Discovery Engine an, die relevante Wettbewerbsinformationen aus Tausenden von Publikationen bezieht

Insights-Dashboard und erstellen Sie eine Verbindung zwischen den Aktivitäten Ihrer Mitbewerber, um Erstellen Sie Marktinformationsberichte über dasund erstellen Sie eine Verbindung zwischen den Aktivitäten Ihrer Mitbewerber, um Trends zu erkennen

Gewinnen Sie Einblicke mit dem Collaboration Hub , wo Mitglieder des Teams Wettbewerbsdaten kommentieren und diskutieren können

Planen Sie automatisierte Briefings über das Feature Executive Reporting, das Stakeholdern aktuelle Informationen zur Wettbewerbslage liefert

Limitierungen von Contify

Dieses KI-Tool für die Wettbewerbsanalyse eignet sich am besten für größere Unternehmen mit speziellen Funktionen für Wettbewerbsbeobachtung.

Die Qualität der Informationen ist stark von der Auswahl der Quellen und den Filterkriterien abhängig

Kann ohne klare strategische Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Erkenntnissen zu einer „Analyseparalyse“ führen

Preise von Contify

Kostenlose Testversion

Bewertungen und Rezensionen von Contify

G2: 4,5/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Contify?

Aus einer G2-Bewertung:

Mir gefällt, wie Contify uns dabei hilft, verschiedene Gruppen von Unternehmen von strategischer Bedeutung – darunter Wettbewerber, Kunden, Partner und Lieferanten – auf einer einzigen Plattform zu überwachen. Die KI-gestützten Erkenntnisse, die Fragen zur Marktintelligenz unserer verschiedenen Funktionen beantworten, tragen dazu bei, dass Intelligence-Initiativen unternehmensweit Wirkung zeigen.

Mir gefällt, wie Contify uns dabei hilft, verschiedene Gruppen von Unternehmen von strategischer Bedeutung – darunter Wettbewerber, Kunden, Partner und Lieferanten – auf einer einzigen Plattform zu überwachen. Die KI-gestützten Erkenntnisse, die Fragen zur Marktintelligenz unserer verschiedenen Funktionen beantworten, tragen dazu bei, dass Intelligence-Initiativen unternehmensweit Wirkung zeigen.

✨ Mit ClickUp haben Sie alles auf einen Blick! Ein visuelles ClickUp-Dashboard rückt Ihre gesamte Wettbewerbslandschaft in den Fokus. Verfolgen Sie Sprints, geplante Features, den Status des Projekts und die Workload Ihres Teams – alles an einem Ort. Mit Echtzeit-Diagrammen und Fortschrittsleisten können Sie Trends sofort erkennen, Ziele überwachen und Ihr Team auf Kurs halten. Ein ClickUp-Dashboard fasst alle Ihre Projekt- und Wettbewerbsdaten zusammen – so können Sie ganz einfach den Fortschritt verfolgen, Trends erkennen und Ihr Team aufeinander abstimmen. Warum das wichtig ist: Wenn Ihre Erkenntnisse visuell dargestellt und umsetzbar sind, kann Ihr Team schneller handeln und fundiertere Entscheidungen treffen.

8. Sembly KI (Am besten geeignet für die Gewinnung von Informationen aus Meetings der Konkurrenz)

via Sembly KI

Die meisten Wettbewerbsinformationen stammen aus öffentlichen Quellen, doch einige Ihrer wertvollsten Erkenntnisse gewinnen Sie aus Ihren eigenen Verkaufsgesprächen und Kundengesprächen. Sembly KI hört sich diese aufgezeichneten Meetings an und extrahiert Erwähnungen verschiedener Wettbewerber, Einwände von Kunden und Feedback zur Positionierung, das Ihnen möglicherweise entgangen ist.

Wenn ein potenzieller Kunde sagt: „Wir ziehen auch Unternehmen X in Betracht, weil es dieses bestimmte Feature bietet“, erfasst der KI Notetaker dies und fügt es Ihrer Wettbewerbsdatenbank hinzu. Mit der Zeit entsteht so ein Bild davon, wie Kunden Wettbewerber wahrnehmen.

Die besten Features von Sembly KI

Extrahieren Sie Erwähnungen von Wettbewerbern und strategische Diskussionen mithilfe des Features Smart Transcription

Finden Sie mit der semantischen Suche spezifische Diskussionen über Wettbewerber in allen Aufzeichnungen

Tag Wettbewerbsthemen automatisch und organisieren Sie Erkenntnisse über Wettbewerber nach Themen oder Produktbereichen

Exportieren Sie Wettbewerbsergebnisse mithilfe des Report Generators, um Erkenntnisse für Meetings zusammenzustellen

Einschränkungen von Sembly KI

Das Tool beschränkt sich auf Wettbewerbsinformationen, die in aufgezeichneten Unterhaltungen zum Vorschein kommen

Die Genauigkeit der KI hängt von der Audioqualität und der Sprachverständlichkeit ab

Eignet sich in erster Linie für Vertriebs- und Kundenteams und weniger für eine umfassende Wettbewerbsanalyse

Preise für Sembly KI

Free

Professional: 15 $/Monat

Team: 29 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Sembly KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (45 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Sembly KI?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Mir gefällt, dass ich Meeting-Aufzeichnungen nach bestimmten Meeting-Typen oder Kategorien sortieren kann, sodass ich ein übersichtliches Layout mit Notizen und Aktionspunkten bekomme. Mir gefällt auch, dass es meine Stimme erkennt und ziemlich gut darin ist, wichtige Punkte und Aktionspunkte zu erfassen.

Mir gefällt, dass ich Meeting-Aufzeichnungen nach bestimmten Meeting-Typen oder Kategorien sortieren kann, sodass ich ein übersichtliches Layout mit Notizen und Aktionselementen bekomme. Mir gefällt auch, dass es meine Stimme erkennt und ziemlich gut darin ist, wichtige Punkte und Aktionselemente zu erfassen.

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9. BuzzSumo (Am besten geeignet für Social-Media-Monitoring und die Analyse der Leistung des Inhalts)

via BuzzSumo

BuzzSumo zeigt Ihnen, welche Inhalte Ihrer Mitbewerber besonders gut ankommen, durch die Nachverfolgung von Social-Media-Shares, Interaktionen und Erwähnungen plattformübergreifend. Sie können sehen, welche Blogbeiträge hunderte Male geteilt werden, während andere ignoriert werden.

Die Identifizierung von Influencern zeigt, welche Stimmen der Branche die Inhalte der Konkurrenz verstärken, und liefert Ihnen damit einen Fahrplan für Ihren eigenen Aufwand bei Outreach. Darüber hinaus können Sie Themen für Ihren Marketing-Plan aufgreifen, während diese an Dynamik gewinnen, aber noch bevor alle anderen darauf aufspringen.

Die besten Features von BuzzSumo

Nutzen Sie den Content Analyzer , um zu sehen, welche Beiträge Ihrer Mitbewerber am häufigsten in sozialen Netzwerken geteilt werden

Finden Sie Branchen-Influencer mithilfe des Influencer-Suchtools , um Schlüssel-Stimmen zu identifizieren, die Inhalte von Wettbewerbern bewerben

Entdecken Sie Trendthemen mit dem „Trending Now“-Dashboard , das aufkommende Inhaltsthemen in Ihrer Branche anzeigt

Analysieren Sie die Veröffentlichungsmuster Ihrer Mitbewerber mithilfe der Inhalt-Kalender-Ansicht, die deren Veröffentlichungshäufigkeit und -zeitpunkte anzeigt

Limit von BuzzSumo

Konzentriert sich in erster Linie auf die Performance in sozialen Medien und weniger auf allgemeine Wettbewerbsinformationen

Begrenzte Einblicke in Inhalte, die kein nennenswertes soziales Engagement generieren

Features zur Identifizierung von Influencern funktionieren im B2C-Bereich besser als im B2B-Bereich

Die Verfügbarkeit von Verlaufsdaten aus Social Media variiert je nach Plattform

Preise für BuzzSumo

Kostenlose Testversion

Erstellung von Inhalten: 199 $/Monat

PR und Kommunikation: 299 $/Monat

Suite: 499 $/Monat

Unternehmen: 999 $/Monat

BuzzSumo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (105 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 145 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über BuzzSumo?

Hier ist, was eine G2-Bewertung freigegeben hat:

Mit BuzzSumo ist es unglaublich einfach, leistungsstarke Inhalte zu jedem Thema und in jeder Branche zu finden. Ich finde es toll, dass ich sofort sehen kann, welche Artikel auf sozialen Plattformen wie Facebook, LinkedIn und X (Twitter) das meiste Engagement erzielen. Der Content Analyzer und die Trending Feeds sind meine bevorzugten Features – sie sparen mir stundenlange Recherche und helfen mir dabei, Inhalte zu planen, die mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich sind. Außerdem helfen sie dabei, Top-Influencer und die erfolgreichsten Inhalte der Konkurrenz zu identifizieren, was ein riesiger Vorteil ist.

Mit BuzzSumo ist es unglaublich einfach, leistungsstarke Inhalte zu jedem Thema und in jeder Branche zu finden. Ich finde es toll, dass ich sofort sehen kann, welche Artikel auf sozialen Plattformen wie Facebook, LinkedIn und Twitter (X) das meiste Engagement erzielen. Der Content Analyzer und die Trending Feeds sind meine bevorzugten Features – sie sparen mir stundenlange Recherche und helfen mir dabei, Inhalte zu planen, die mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich sind. Außerdem helfen sie dabei, Top-Influencer und die erfolgreichsten Inhalte der Konkurrenz zu identifizieren, was ein riesiger Vorteil ist.

10. Adthena (Am besten geeignet für PPC und bezahlte Suche im Bereich Wettbewerbsanalyse)

via Adthena

Adthena ist ein KI-Tool für die Wettbewerbsanalyse, das jede Phase des Marktforschungsprozesses unterstützt. Sie erhalten eine Whole Market View™ von Millionen bezahlter und organischer Suchbegriffe, der genau aufzeigt, wo Ihre Konkurrenten Geld ausgeben, welche Keywords sie verwenden und wie sich ihre Anzeigentexte verändern.

Mit Ask Arlo erhalten Sie sofortige Einblicke, anstatt sich durch endlose Berichte wühlen zu müssen. Dank fortschrittlicher Datenerfassungsmethoden, darunter tägliche SERP-Überwachung und die Nachverfolgung historischer Trends, hilft es Ihnen, Kampagnen zu optimieren, Chancen zu nutzen und Ihre Mitbewerber zu übertreffen.

Die besten Features von Adthena

Führen Sie die Nachverfolgung des Gebotsverhaltens Ihrer Mitbewerber über das Auction Insights-Dashboard durch, das deren Präsenz in verschiedenen Auktionen aufzeigt

Vergleichen Sie die Anzeigenleistung mit dem Creative Analysis tool , um zu sehen, welche Anzeigen Ihrer Mitbewerber am häufigsten erscheinen

Beobachten Sie Budgetverschiebungen bei Wettbewerbern mit dem Marktanteils-Tracker, um deren Ausgabenveränderungen im Laufe der Zeit abzuschätzen

Einschränkungen von Adthena

Konzentriert sich ausschließlich auf bezahlte Suche und bietet keine Einblicke in andere Marketingkanäle

Um Daten und Empfehlungen effektiv zu interpretieren, sind fundierte PPC-Kenntnisse erforderlich

Für Premium-Features und den Zugriff auf Verlaufsdaten sind teure Abonnements erforderlich

Begrenzte Abdeckung neuerer Werbeplattformen jenseits traditioneller Suchmaschinen

Preise von Adthena

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Adthena

G2: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Adthena?

Ein G2-Rezensent gibt seine Meinung zu diesem KI-Tool für die Wettbewerbsanalyse frei:

Adthena zeigt mir das Gesamtbild dessen, was in meinem Markt geschieht. Ich sehe Entwicklungen in meinem Konto und stelle Vermutungen über die Aktivitäten und Strategien der Konkurrenz an, aber Adthena bestätigt meine Hypothesen mit Daten. Es weist mich auch auf neue Trends hin, die ich noch nicht erkannt habe, und die Erkennung von Entwicklungen aus einer Gesamtmarktperspektive ist der Schlüssel zum Gewinn von Marktanteilen und Suchumsätzen.

Adthena zeigt mir das Gesamtbild dessen, was in meinem Markt geschieht. Ich sehe Entwicklungen in meinem Konto und stelle Vermutungen über die Aktivitäten und Strategien der Konkurrenz an, aber Adthena bestätigt meine Hypothesen mit Daten. Es weist mich auch auf neue Trends hin, die ich noch nicht erkannt habe, und die Erkennung von Entwicklungen aus einer Gesamtmarktperspektive ist entscheidend für den Gewinn von Marktanteilen und Suchumsätzen.

💡 Profi-Tipp: Gruppieren Sie Bewertungen nach der Intensität der Stimmung. Ein KI-Tool zur Wettbewerbsanalyse kann Bewertungen in sehr positive, neutrale oder sehr negative Gruppen einteilen und Muster bei bestimmten Features oder Schwachstellen aufzeigen, die der Text allein nicht offenbaren würde.

Übertreffen Sie Ihre Mitbewerber. Seien Sie schneller. Übertreffen Sie die Erwartungen – mit ClickUp

Diese G2-Bewertung unterstreicht erneut die Rolle von ClickUp bei der Marktforschung und hilft Ihnen, Produkte auf den Markt zu bringen, die Kunden wirklich wollen!

Wir nutzen die ClickUp-Software bei der Entwicklung von E-Commerce-Produkten. Mithilfe von Automatisierungen können wir Produkte durch den gesamten Prozess begleiten, angefangen bei der Recherche über die Beschaffung, das Branding und die Erstellung einer Anzeige bis hin zur Markteinführung und Steuerung. Wir integrieren auch Automatisierungen auf niedrigerer Ebene, um die Schritte zu erklären, die in jeder Phase ausgeführt werden. Diese wurden der richtigen Person mit einem Ablaufdatum zugewiesen. Wir führen in ClickUp eine Lead-Überwachung durch und nutzen zudem die Korrespondenz-Automatisierungen sowie Korrespondenzvorlagen, um die Kundenkommunikation zu überwachen. Wir verfügen über Berechtigungen, die die Aufgaben des Verkaufsprozesses ausführen.

Wir nutzen die ClickUp-Software bei der Entwicklung von E-Commerce-Produkten. Mithilfe von Automatisierungen können wir Produkte durch den gesamten Prozess begleiten, angefangen bei der Recherche über die Beschaffung, das Branding und die Erstellung einer Anzeige bis hin zur Markteinführung und Steuerung. Wir integrieren auch Automatisierungen auf niedrigerer Ebene, um die Schritte zu erklären, die in jeder Phase ausgeführt werden. Diese wurden der richtigen Person mit einem Ablaufdatum zugewiesen. Wir führen in ClickUp eine Lead-Überwachung durch und nutzen zudem die Korrespondenz-Automatisierungen sowie Korrespondenzvorlagen, um die Kundenkommunikation zu überwachen. Wir verfügen über Berechtigungen, die die Aufgaben des Verkaufsprozesses ausführen.

Der Wettbewerb wird sich immer schnell verändern, und erfolgreich sind diejenigen Unternehmen, die Rohdaten in klare, umsetzbare Schritte umsetzen. KI-Tools für die Wettbewerbsanalyse können Kampagnen verfolgen, Trends erkennen und Daten aufbereiten, doch der wahre Wert entsteht erst, wenn diese Erkenntnisse Entscheidungen leiten, die das Geschäft voranbringen.

ClickUp sorgt für Klarheit. Es stellt eine Verbindung zwischen Wettbewerbsanalysen und dynamischen Playbooks, strukturierten Aufgaben und gemeinsamen Dokumenten her, sodass Erkenntnisse nie in Berichten untergehen.

Mit ClickUp Brain und Brain MAX können Sie die Strategien Ihrer Konkurrenten analysieren, Perspektiven verschiedener KI-Modelle vergleichen und die Ergebnisse in konkrete Pläne umsetzen, die Ihr gesamtes Team umsetzen kann. Jede Erkenntnis hat ihren Platz, und jede Maßnahme hat eine Verbindung zur Strategie.

Zeit für klügere Schritte. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

FAQs (Häufig gestellte Fragen)

In schnelllebigen Märkten reicht eine kurze monatliche Aktualisierung aus, während eine tiefergehende Analyse vierteljährlich erfolgen sollte. KI-Tools erleichtern die kontinuierliche Überwachung, indem sie Veränderungen automatisch aufzeigen.

Nein. KI beschleunigt zwar die Datenerfassung und Mustererkennung, doch strategisches Urteilsvermögen ist nach wie vor erforderlich, um Erkenntnisse zu interpretieren und zu entscheiden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.

Änderungen in der Kommunikation, Preisänderungen, die Einführung neuer Features und die Kundenstimmung sind in der Regel am umsetzbarsten. Metriken sind weniger wichtig als Signale, die mit dem Kaufverhalten zusammenhängen.

Der Schlüssel liegt darin, Erkenntnisse zu bündeln und jede Erkenntnis einem bestimmten Eigentümer oder einem nächsten Schritt zuzuordnen. Ohne den Kontext der Umsetzung verlieren selbst die besten KI-Erkenntnisse an Wert.

ClickUp verknüpft Erkenntnisse über Wettbewerber direkt mit Dokumenten, Aufgaben und Workflows, sodass Teams sofort handeln können. So wird verhindert, dass Recherchen isoliert bleiben, und die Strategieumsetzung bleibt auf Kurs.