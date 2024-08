Erstellung eines effektiven Marketing Plans: Schritte, Beispiele und Vorlagen

Sie haben sicher schon gehört, dass die Leute sagen: "Unser Produkt spricht für sich selbst, wir brauchen kein Marketing." Junge, Junge, da irren sie sich!

Der Grund ist einfach: Marketing bringt direkt und indirekt Umsatz. Es ist ein mächtiger Wachstumsmotor.

Genau aus diesem Grund investieren Führungskräfte in Unternehmen viel Zeit und Energie in die Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien und -plänen. In diesem Blogbeitrag gehen wir der Sache auf den Grund.

Was ist ein Marketing Plan?

Ein Marketingplan ist eine Sammlung von Aktivitäten, die ein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum durchführen will, um seine Ziele zu erreichen. Einige der charakteristischen Merkmale eines Marketingplans sind:

Abgeleitet von der Marketingstrategie Ihres Unternehmens : Der Plan ist der umsetzbare Teil der Strategie

: Der Plan ist der umsetzbare Teil der Strategie Zielorientiert : Marketingpläne sind darauf ausgerichtet, Ziele wie Lead-Generierung, Kundengewinnung, Markenbekanntheit usw. zu erreichen.

: Marketingpläne sind darauf ausgerichtet, Ziele wie Lead-Generierung, Kundengewinnung, Markenbekanntheit usw. zu erreichen. Mittel- bis langfristig : Ein Marketingplan wird in der Regel für einen Zeitraum von 12-18 Monaten erstellt

: Ein Marketingplan wird in der Regel für einen Zeitraum von 12-18 Monaten erstellt Umfassend: Ein Marketingplan umfasst Ziele, Budgets, Kanäle, Aktivitäten, Kampagnen, Ressourcen und mehr

Noch wichtiger ist, dass ein Marketingplan als Fahrplan für die Erstellung, Ausführung, Überwachung und Bewertung von Taktiken und Aktivitäten dient.

Arten von Marketing Plänen

Es gibt verschiedene Arten von Marketingplänen. Sie können Marketingpläne für eine Marke, ein Produkt, einen Kanal, eine bestimmte Kampagne oder ein Angebot erstellen. Einige der gängigsten Arten von Marketingplänen sind die folgenden.

1. Plan für inhaltliches Marketing

Ein Plan für das Content-Marketing ist ein Leitfaden für die Erstellung, Veröffentlichung und Verwaltung von Inhalten, um die richtige Zielgruppe anzusprechen und zu gewinnen. Ein guter Plan für das Content Marketing ist:

Kreativ: Zusammenarbeit mit Designern, Videofilmern, Animatoren, Fachleuten usw., um differenzierende Inhalte zu erstellen.

Multimedia: Kombinieren von Text mit Bildern, Infografiken, Videos, Podcasts und mehr!

Geplant: Mit einem Kalender für Inhalte stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßig Inhalte veröffentlichen und verteilen.

Verteilungsorientiert: Mit Angaben zur Plattform, zur Häufigkeit, zum Stil und zum Zeitplan, über die der Inhalt verteilt wird.

Metriken für das Inhaltsmarketing

Einige der am häufigsten verwendeten Metriken sind:

Leserschaft: Anzahl der Besucher des Inhalts

Engagement: Zeit, die mit dem Lesen eines Artikels oder dem Ansehen eines Videos verbracht wird

Befürwortung: Anzahl der Freigaben oder Kommentare

Umwandlung: Anzahl der Anmeldungen oder Abonnements nach dem Lesen des Inhalts

2. Social Media Marketing Plan

Im Gegensatz zu Inhalten, die einen Vermögenswert darstellen, sind soziale Medien eine Sammlung von Kanälen wie Twitter, LinkedIn, Instagram und TikTok. Ein guter Social Media Marketing Plan ist:

Kanalspezifisch: Inhalte so gestalten, dass sie zur jeweiligen Plattform passen. Zum Beispiel prägnante Texte für Twitter und kurze vertikale Videos für TikTok.

Kundenzentrierung: Auswahl der richtigen Kanäle auf der Grundlage des Einzelziels des Kunden.

Engagement-Taktiken: Festlegung der vom Kunden erwarteten Aktionen wie Likes/Kommentare/Link-Klicks.

Metriken für das Social Media Marketing

Häufig verwendete Metriken sind:

Reaktionen oder Antworten auf Beiträge

Anfragen über ausgefüllte Formulare oder direkte private Nachrichten

Likes und Freigaben

Follower und Netzwerkreichweite

3. Marketing Plan für die Einführung neuer Produkte

Eine Produkteinführung kann das Geschäft entscheidend verändern. Damit dies gelingt, muss ein Marketingplan für die Produkteinführung außergewöhnlich sein. Hier ist, was das mit sich bringen könnte.

Was ist neu: Beschreibung des neuen Produkts, seiner Positionierung und Differenzierung

Warum kaufen: Nennen Sie einen triftigen Grund, warum sie Ihr Produkt jetzt kaufen sollten

Wie: Taktiken, wie z. B. Pressemitteilungen, Zeitungsanzeigen, E-Mail-Kampagnen, Blitzaktionen in den sozialen Medien usw.

Marketing-Aufwand: Mittel, Kanäle, Marketingbudget und Ressourcen, die Sie für die Aktivität einsetzen

Metriken

Häufig verwendete Metriken für die Produkteinführung sind:

Reichweite: Anzahl der Live-Streams oder Gesamtzahl der Impressionen

Buzz: Anzahl der Freigaben, Kommentare, Retweets und anderer sozialer Nachrichten über die Markteinführung

Stimmungsanalyse: Verhältnis von positiven zu negativen/neutralen Meldungen

4. Digitaler Marketing Plan

Ein umfassender Plan für digitales Marketing besteht aus Aktivitäten für:

Suchmaschinenoptimierung

Suchmaschinenwerbung

Vermarktung von Inhalten

Marketing für soziale Medien

E-Mail-Marketing

Virtuelle Ereignisse und Sponsoring

Ein Plan für digitales Marketing dient dem Team als Leitfaden für die Ausweitung seiner Aktivitäten über verschiedene Kanäle. Außerdem gibt er einen Überblick:

Targeting: Spezifische Personengruppen auf der Grundlage von Demografie, Zinsen und Verhaltensweisen

Personalisierung: Botschaften, die so gestaltet sind, dass sie für das Einzelziel besonders relevant sind

Wiedervermarktung: Kunden effektiv benutzerdefinieren und erneut ansprechen

Interaktivität: Interaktive Quizze, Spiele, Rätsel usw., um den Kunden einzubinden

Anpassungsfähigkeit: Anpassung an Markttrends, Verbraucherfeedback oder die sich entwickelnde digitale Landschaft, Veröffentlichung neuer Kampagnen auf flexible und schrittweise Weise

Metriken für digitales Marketing

Einige der am häufigsten verwendeten Metriken sind:

Über digitale Kanäle generierte Umsätze

Über digitale Kanäle generierte Leads

Offline-Leads, die durch digitale Kanäle beschleunigt wurden

Marktreichweite in Form von Social-Media-Reichweite, Suchabfragen oder Website-Besuchen

5. Plan für Wachstumsmarketing

In der SaaS-Welt ist Growth Marketing ein Full-Funnel-Ansatz, bei dem Teams die Verantwortung für die Customer Journey von der Akquise bis zur Kundenbindung übernehmen und datengestützte und experimentelle Ansätze zur Optimierung von Leistung und Skalierbarkeit nutzen.

Ein guter Plan für das Wachstumsmarketing zeichnet sich durch die folgenden Punkte aus.

Datengesteuerter Ansatz

Kontinuierliches Experimentieren

Fokus auf den gesamten Lebenszyklus

Aufbau einer Gemeinschaft

Geschickter Einsatz von Ressourcen

So vorteilhaft ein Marketing Plan auch sein mag, er ist nicht einfach zu erstellen oder umzusetzen. Wenn Sie zu einem Marketing Team gehören, können Sie auf folgende Hindernisse stoßen.

Hindernisse für die erfolgreiche Umsetzung eines Marketing Plans

Bei der Erstellung oder Umsetzung eines Marketingplans können eine Menge Dinge schief gehen. Im Interesse der Zeit stellen wir hier eine Handvoll davon vor.

Zunächst wollen wir uns mit den externen Faktoren befassen, die einer erfolgreichen Umsetzung des Marketingplans im Wege stehen.

Der Markt hat sich verändert: Die Märkte erleben alle paar Jahre ein Auf und Ab. In letzter Zeit verlangsamen sich die Märkte, und die Kunden entscheiden sich dafür, nur das Nötigste zu kaufen. Selbst das, was man als Notwendigkeit definiert, kann sich ändern, wenn sich die Wirtschaft nicht verbessert.

Ein Marketingplan, der diese Veränderungen nicht berücksichtigt, ist zum Scheitern verurteilt. Wenn Sie zum Beispiel eine Luxushandtasche als modisches Statement positionieren, werden Sie vielleicht nicht viel Erfolg haben. Wenn Sie sie jedoch als Investition positionieren, werden Sie wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit erregen.

Die Kunden haben sich verändert: Hierfür kann es mehrere Gründe geben. Ihre Kunden sind älter geworden und tragen keine Crocs mehr. Sie sind bewusster geworden und bevorzugen keine zuckerhaltigen kohlensäurehaltigen Getränke mehr. Sie haben ihre Studienschulden abbezahlt und können sich teurere Produkte leisten. Kein Marketingplan kann sie dazu bringen, Dinge zu kaufen, aus denen sie herausgewachsen sind.

Die Technologie ist fortschrittlich geworden: Die Technologie entwickelt sich rasant weiter, und jeden Tag werden neue Produkte auf den Markt gebracht. Wenn Ihr Marketingplan von einer älteren Technologie abhängt, wird er zwangsläufig unwirksam sein.

Die Gesetzgebung entwickelt sich weiter: Im Interesse der Öffentlichkeit verschärfen die Aufsichtsbehörden die Vorschriften immer weiter. In der Tabakindustrie zum Beispiel werden die Werbevorschriften ständig verschärft. Wenn Sie ein E-Zigarettenhersteller sind, der einen detaillierten Plan für die Vermarktung an Jugendliche hat, wird eine Änderung der Vorschriften dem ein Ende setzen!

Nicht alle Ihre Hindernisse sind extern. Tatsächlich kann die Fähigkeit eines Unternehmens, eine erfolgreiche Kampagne durchzuführen, auch durch eigene Unzulänglichkeiten behindert werden. Hier sind einige Beispiele.

Ihre Organisation ist resistent gegen Veränderungen: Traditionelle Denkweisen und der Widerstand gegen Veränderungen limitieren die für eine erfolgreiche Umsetzung erforderliche Flexibilität und Reaktionsfähigkeit. Dies gilt insbesondere für experimentelle Marketingtaktiken wie TikTok.

Team-Dynamik: Für einen erfolgreichen Marketingplan müssen verschiedene Teams zusammenarbeiten. Instanz, die Suche, E-Mail-Marketing und soziale Medien umfasst, müssen diese Teams in Echtzeit interagieren und aufeinander aufbauen. Wenn das nicht der Fall ist, könnte Ihr Marketingplan scheitern.

Ressourcen-Limit: Wenn Sie nicht über die erforderlichen Ressourcen verfügen, kann sich das auf die Marketing-Ergebnisse auswirken. Dies kann der Mangel an einem Kampagnenmanager, einem Budget für soziale Medien oder dem richtigen Analysetool sein.

Wie kann man also diese Herausforderungen überwinden und einen wirksamen Marketing Plan erstellen? Finden wir es heraus.

Wie man einen effektiven Marketing Plan erstellt

Ein effektiver Marketing Plan hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie z.B. Forschung, Budgets, Kanäle und mehr. Um all diese Faktoren effektiv zu berücksichtigen, brauchen Sie einen soliden marketing Plan Prozess und ein leistungsfähiges Projektmanagement tool wie ClickUp für Marketing Teams .

Sobald Sie die Grundlagen geschaffen haben, können Sie einen effektiven Marketingplan erstellen.

Schritt 1: Nutzen Sie Ihre Marktforschung

Wenn Sie in die Phase des Marketingplans eintreten, haben Ihr Unternehmen und Ihre Teams wahrscheinlich bereits zahlreiche Untersuchungen über das Produkt, den Einzelzielmarkt, die Preisgestaltung usw. durchgeführt. Verstehen Sie diese Erkenntnisse und nutzen Sie sie in Ihrem Plan.

Nutzen Sie die demografischen Daten, Zinsen und Verhaltensdaten der potenziellen Kunden für eine gezielte Ansprache.

Beispiel

Angenommen, Sie verkaufen fettarme Eiscreme. Ihr Einzelziel ist wahrscheinlich die folgende Zielgruppe:

Demografische Merkmale: 25-40 Jahre alt, städtisch, Mittel-/Oberschicht. Verwenden Sie dies als primäre Segmentierung in Ihren Facebook/Instagram-Anzeigenkampagnen.

Zinsen: Gesundheits- und Fitness-Influencer, Athleisure-Marken, andere fettarme Lebensmittel- und Getränkemarken, usw. Grenzen Sie Ihr Einzelziel auf diejenigen ein, die diese Zinsen haben.

Verhaltensdaten: Sie posten wahrscheinlich Bilder von Essen und Sport, nehmen an Marathons teil oder gehören zu Zyklus-/Trekking-Gruppen. Konzentrieren Sie sich auf diese Verhaltensweisen, um weitere Einzelziele anzusteuern. Wenn Sie sich über den Preis von der Konkurrenz abheben, sollten Sie A/B-Tests mit Angeboten und Rabatten durchführen. ClickUp Dokumente ist ein hervorragendes Tool für die Zusammenarbeit, um Schlüsselerkenntnisse aus der Marktforschung zu dokumentieren, die für Ihren Marketingplan von Bedeutung sind. Sie können auch ClickUp AI um Erkenntnisse zusammenzufassen und sie leichter zugänglich/verwendbar zu machen.

marketing-Planung mit ClickUp Docs

ClickUp Vorlagen

Rüsten Sie sich für den Erfolg mit ClickUp's Marketing Action Plan Vorlage . Verwenden Sie diese Vorlage für einen Marketingplan, um Ihre Kampagnen zu entwerfen, Ihren Fortschritt nachzuverfolgen, Ihre Fristen einzuhalten, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und Ihre Ziele zu erreichen - alles an einem Ort.

Wenn Sie langfristig denken, versuchen Sie ClickUp's Marketing Roadmap Vorlagen , eine Reihe gebrauchsfertiger Toolkits zur Definition und Integration Ihrer Ziele mit Aufgaben.

Wenn Ihnen das zu umfangreich ist, finden Sie hier einige andere vorlagen für Marketingpläne für Sie zur Auswahl.

Schritt 2: Sehen Sie, was Ihre Konkurrenten zu erledigen haben

Natürlich werden Sie deren Kampagnen nicht kopieren, aber Sie müssen die Augen offen halten, wenn Sie sich von der Konkurrenz abheben wollen. Analysieren Sie die Kampagnen der Wettbewerber im Team und diskutieren Sie, was gut ist und was nicht.

In dieser Phase sollten Sie verschiedene Marketingstrategien durchdenken und die für Sie geeignete auswählen.

Beispiel

Als Hersteller von fettarmem Speiseeis könnte Ihre Hauptkonkurrenz andere Hersteller von fettarmem Speiseeis sein. Es ist jedoch ratsam, sich Gedanken über das Problem zu machen, das Sie lösen, und über andere Lösungen, die von Ihren Kunden verwendet werden. Das könnte zum Beispiel alles von Obstsalat bis zu grünem Tee sein.

Erstellen Sie zunächst eine Liste mit allen möglichen Konkurrenten. Verwenden Sie ClickUp Whiteboards zur Diskussion und zum Brainstorming mit entfernten Teams. Führen Sie SWOT-Analysen durch, verfolgen Sie Customer Journeys, organisieren Sie Ideen und mehr.

Beschränken Sie sich dann auf Ihre direkten und indirekten Konkurrenten. Untersuchen Sie deren Marketing-Aufwand, um die Marktlücken zu ermitteln.

brainstorming von Marketingplänen mit ClickUp Whiteboards

ClickUp Vorlagen

Für eine gründliche Recherche, versuchen Sie ClickUp's Vorlage für Marktanalysen um fünf Arten von Wettbewerbern sorgfältig zu bewerten.

Direkt: Sie haben die gleichen Produkte wie Sie

Indirekt: Ihre Produkte unterscheiden sich von Ihrem Angebot, zielen aber auf denselben Markt

Potenziell: Sie sind derzeit noch nicht auf dem Markt, könnten es aber in Zukunft sein

Zukünftig: Sie sind wie potenzielle Konkurrenten, werden aber wahrscheinlich in naher Zukunft auf den Markt kommen

Ersatz: Sie bieten eine Alternative zu Ihrem Produkt

Wenn Sie etwas Einfacheres brauchen, versuchen Sie die ClickUp Vorlage für die SWOT-Analyse des Kampagnenmanagers . Verwenden Sie diese Vorlage für die Kampagnen Ihrer Hauptkonkurrenten, um ein klares Bild davon zu erhalten, wo die Lücken liegen.

In dieser Phase, ClickUp's Go-to-Market Vorlagen werden außerordentlich nützlich sein. ClickUp GTM-Strategie-Vorlage : Für Aufgabenlisten in verschiedenen GTM-Phasen, wie z.B. Entdeckung, Analyse, Forschung, Planung, Implementierung und Berichterstellung. ClickUp GTM-Strategie Whiteboard-Vorlage : Für ein visuelles und interaktives Brainstorming und die Planung von Marketingaktivitäten

Schritt 3: Legen Sie Ihre Marketingziele und Einzelziele fest

Bevor Sie Pläne schmieden, sollten Sie Ihre Marketingziele herauskristallisieren.

Legen Sie sieSMARTe Ziele* Stellen Sie sicher, dass Ihre Ziele an einem leicht zugänglichen Ort veröffentlicht werden

Verfolgen Sie den Fortschritt in Richtung Ihrer Ziele ClickUp-Ziele wurde entwickelt, um Sie bei all dem und mehr zu unterstützen. Mit ClickUp können Sie alle Ihre Ziele konsolidieren, sie in Einzelziele aufschlüsseln, Zeitleisten festlegen, den Fortschritt automatisch nachverfolgen und Ihre Teams motiviert halten.

clickUp Goals und Fortschrittsverfolgung_

Beispiel

Wir haben oben im Abschnitt über die Arten von Marketingplänen einige mögliche Ziele besprochen. Wenden Sie diese auf Ihren Aufwand an. Als Anbieter von preiswertem Speiseeis könnten Ihre Marketingziele lauten:

Steigerung der Besucherzahlen in den Geschäften um 20 im Vergleich zum Vormonat

Steigerung der Reihenfolge der Online-Bestellungen um 40 % im Vergleich zum Vormonat

Erzielung eines Umsatzes von 10.000 US-Dollar durch die Social-Media-Kampagne zum Tag der Arbeit (gemessen an der Zahl der eingelösten Gutscheine)

Erhöhung des Wertes der Reihenfolge der wiederkehrenden Kunden um 25

ClickUp Vorlagen

Egal, ob Sie ein Einzelvermarkter oder Teil eines größeren Teams sind, ClickUp's Vermarkter Ziel Einstellung Vorlage hilft Ihnen bei der Nachverfolgung und Erreichung Ihrer Marketingziele.

Schritt 4: Entwerfen Sie Ihre Marketingkampagnen/Projekte

Dies ist der wichtigste Schritt in Ihrem Marketingplan, in dem Sie alle Ideen zu Papier bringen (oder natürlich in ClickUp).

Beispiel

Ein typischer Marketingplan sieht wie folgt aus.

Markenbotschaft: Ihre Entsprechung von "Just Do It" oder "The Happiest Place On Earth"

Kampagnenaufteilung: Die Botschaften und Angebote, die Sie das ganze Jahr über bewerben werden. Für fettarmes Speiseeis könnten das Sonntagsangebote, Rabatte zum 4. Juli, Weihnachtsangebote usw. sein.

Aufschlüsselung nach Kanälen: Bestimmen Sie zunächst alle Kanäle, auf die Sie abzielen wollen, und klären Sie dann, welche Kampagne zu welchem Kanal gehört.

Auf Instanz könnten Sie beispielsweise eine Kampagne starten, in der Sie Kunden auffordern, 10 % Rabatt zu gewähren, indem sie ihren benutzerdefinierten Empfehlungscode auf Stories posten, den jeder 24 Stunden lang nutzen kann. Für Twitter wird das nicht funktionieren, also brauchen Sie einen anderen Plan.

Budgets: Weisen Sie Budgets für jede Kampagne und jeden Kanal zu. Konzentrieren Sie sich auf die Kanäle mit den höchsten Umsätzen. Optimieren Sie regelmäßig.

ClickUp Vorlagen

Von allen Vorlagen für Marketingpläne, ClickUp Content Management Vorlage bleibt beliebt. Planen und erstellen Sie Inhalte für mehrere Kanäle - Website, Blog, soziale Netzwerke und E-Mail.

Optimieren Sie den durchgängigen Workflow vom Eingang der Anfrage über die Planung mit Dokumenten und die Pflege eines Redaktionskalenders bis hin zur Bereitstellung der Inhalte.

Sie suchen etwas Spezielles für jeden Kanal, kein Problem. ClickUp's kostenlose Vorlagen für Kalender mit Inhalten haben alles, was Sie brauchen.

Schritt 5: Richten Sie Ihr Marketing Projekt ein

A erfolgreicher Marketing Plan braucht eine robuste Methode, um ihn auszuführen. ClickUp's Projektmanagement für Marketing Teams hat alles, was Sie brauchen.

ClickUp Aufgaben für granulare Aufgabenverwaltung

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben , Unteraufgaben und Ordner, um Ihre Aktivitäten zu organisieren. Weisen Sie Benutzer für jede Aufgabe kontextabhängig zu. Weisen Sie zum Beispiel Ihre Social-Media-Aufgaben dem Texter, dem Designer und dem Kanalmanager zu.

Verwenden Sie die Workload-Ansicht und aggregierte Planung strategien für ein besseres Ressourcenmanagement. Stellen Sie fest, ob Ihr Designer mit Arbeit überlastet ist, und verteilen Sie einen Teil seiner Last um.

Verwenden Sie ClickUp Formulare um Informationen von internen oder externen Stakeholdern zu erfassen. Wenn Ihr Geschäft am Times Square zum Beispiel eine einzigartige Idee hat, sollten Sie die Kunden ermutigen, ein Formular auszufüllen und ihre Arbeit zu erledigen.

Verbinden Sie Aufgaben mit Zielen und Einzelzielen, um den Fortschritt automatisch nachzuverfolgen. Verwenden Sie die ClickUp Kalender-Ansicht um Marketingaktivitäten effektiv zu planen. Schalten Sie die Ansicht der Zeitleiste ein, um zu sehen, ob es Überschneidungen oder Abhängigkeiten gibt.

ansicht der Zeitleiste von ClickUp für ein besseres Projektmanagement

Schritt 6: Zusammenarbeit in Echtzeit

Ein Marketingplan umfasst Hunderte von Aktivitäten, die gleichzeitig durchgeführt werden. Dies zu verwalten, kann schnell chaotisch werden. Verhindern Sie das mit den Echtzeit-Zusammenarbeitsfunktionen von ClickUp.

Chatten Sie mit Kollegen, tauschen Sie Feedback zu kreativen Ideen aus, und pingen Sie Teamkollegen in Echtzeit an, damit das Marketing wie am Schnürchen erledigt wird.

Beispiele

Sie können mit einer Reihe von Benutzern für verschiedene Bereiche zusammenarbeiten, z. B:

Vergabe von Aufträgen an Lieferanten für Marketing-Assets, Anzeigen usw.

Besprechung von Feedback und Verbesserungen an Anzeigenentwürfen

Interaktion mit Influencern in sozialen Medien, Beantwortung ihrer Kommentare/Fragen

clickUp-Chat-Ansicht

ClickUp Vorlagen

Damit Marketingleistungen wie Design, Texte oder Kampagnen effektiv sind, brauchen Sie ein klares Briefing. Doch nicht jeder kann ein gutes Briefing schreiben. Deshalb haben wir Hilfe mitgebracht. ClickUp's Vorlagen für kreative Briefings ermöglichen es Ihnen, in wenigen Minuten Briefs für eine Reihe von Anwendungsfällen zu verfassen, darunter Produktbriefs, SEO-Inhaltsbriefs, Designbriefs, Kampagnenbriefs und mehr. Jede der oben genannten Vorlagen ist eine kostenlose Vorlage für Marketingpläne, die Sie herunterladen, benutzerdefiniert anpassen und nach Ihren Bedürfnissen umsetzen können.

Schritt 7: Implementierung und Überwachung mit Analysefunktionen

Sie können eine Kampagne nicht als erfolgreich bezeichnen, wenn Sie die Leistung nicht nachverfolgen. Verwenden Sie ClickUp zur Nachverfolgung der Leistung.

Einstellen von KPIs: Wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) wie Konversionsraten, Website-Traffic, Kundenengagement und Verkaufszahlen sind entscheidend für die Messung des Erfolgs eines Marketingplans. Wählen Sie diejenigen aus, die für Sie relevant sind.

Hören Sie auf Feedback: Sammeln und analysieren Sie Kundenfeedback zu Ihren Marketingkampagnen. Dies kann durch aktive Methoden wie Umfragen oder Fokusgruppen oder passive Methoden wie das Zuhören in den sozialen Medien geschehen.

Experimentieren: Datengesteuertes Marketing hängt vom Experimentieren mit verschiedenen Permutationen und Kombinationen von Botschaften, Design, Kanälen usw. ab. Probieren Sie also immer wieder mehrere Versionen der gleichen Sache aus.

clickUp Marketing Dashboard

ClickUp Vorlagen

Wenn Sie mit Ihren Kampagnen experimentieren möchten, hat ClickUp die richtige Grundlage für Sie.

Egal, ob Ihre Experimente so einfach sind wie rote CTA vs. blaue CTA oder etwas gezielter wie das Angebot von Rabatten im Preis vs. Freebies, überwachen und verfolgen Sie sie mit ClickUp's A/B-Testing Vorlage .

Planen wie ein Profi mit ClickUp

Die Bedeutung eines guten Marketing Plans kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er wirkt sich auf Umsatz, Rentabilität, Ausgaben, Kundenerfahrung, Marktkapitalisierung, Shareholder Value und vieles mehr aus.

Um sicherzustellen, dass Ihr Marketingplan effektiv ist, benötigen Sie ein vielseitiges Projektmanagement tool wie ClickUp.

Mit ClickUp können Sie Ihre Projekte in überschaubare Aufgaben/Teilaufgaben untergliedern, Checklisten zur Einhaltung von Qualitätsstandards erstellen, Ziele festlegen und den Fortschritt verfolgen, Ansichten anpassen und mit Drag-and-Drop-Funktionen planen.

Integrieren Sie ClickUp mühelos in Ihre Marketing-Tools oder verwenden Sie ClickUp als natives CRM mit leistungsstarken Features.

Unterstützen Sie Ihre Marketingstrategie. Testen Sie ClickUp kostenlos heute.

FAQs über Marketing-Pläne

1. Was sind die 7 Teile eines Marketingplans?

Der Vier-Ps-Marketing-Mix wurde erweitert, um den komplexeren Aktivitäten der digitalen Welt Rechnung zu tragen. Die 7Ps des Marketings sind Produkt, Preis, Ort, Aktion, Menschen, Verpackung und Prozess.

Das Produkt ist das, was Sie anbieten (einschließlich Dienstleistungen)

Der Preis ist der wahrgenommene Wert eines Produkts, die Summe, die Ihre Kunden zu zahlen bereit sind

Ort ist der Ort der Verteilung

Aktion ist die Vermittlung von Informationen über Ihr Produkt

Menschen sind alle Personen, die Ihre Kunden auf ihrer Reise treffen, einschließlich Verkäufer, Lieferanten, Partner, Wiederverkäufer usw.

Verpackung bezieht sich auf das Markendesign des Produkts

Prozess bezieht sich auf die Workflows, die zum Kundenerlebnis beitragen

2. Was sind die 7 Schritte des Marketing Plans?

Die sieben Schritte des Marketingplans sind:

Nutzung Ihrer Marktforschung

Durchführen einer Wettbewerbsanalyse

Einstellung der Ziele

Planung von Marketingaktivitäten

Einstellung von Marketingprojekten

Ermöglichung der Zusammenarbeit

Überwachung der Leistung

3. Was sind die 10 wichtigsten Elemente eines Marketing Plans?

Um umfassend und wirksam zu sein, muss ein Marketingplan einige wesentliche Elemente enthalten. Hier sind die zehn wichtigsten.