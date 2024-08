Wertströme in der Entwicklung: Was sind sie und wie kann man sie effizient nutzen?

Den Kunden einen Wert zu bieten, hat für jedes Unternehmen oberste Priorität. Doch das ist leichter gesagt als erledigt - Hindernisse wie ineffiziente zusammenarbeit im Team und Kommunikation, organisatorische Probleme, mangelnde Sichtbarkeit und Widerstand gegen Veränderungen können Sie bremsen.

Was wäre, wenn wir Ihnen Folgendes sagen würden: Sie können Ihr Team vereinheitlichen, Kundenanfragen in Rekordzeit in eine Qualitätslösung umwandeln und eine kontinuierliche Verbesserung anstreben? Nein, das ist kein Traum - es ist ein Wertstrom der Entwicklung. 🌊

Entwicklungswertströme (DVS) definieren alles, was Sie und Ihr Team zu erledigen haben, um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln und Ihren Kunden einen Wert zu liefern oder erfolgreich auf ihre Anfragen zu reagieren.

In diesem Artikel schwimmen wir in den Entwicklungswertströmen und erkunden ihre Vorteile und Möglichkeiten, sie zu optimieren und ihr Potenzial zu maximieren. Wir werden auch häufige Fallstricke aufdecken und Vorschläge zu deren Verbesserung machen.

Wertströme in der Entwicklung verstehen

Bevor wir uns mit den Möglichkeiten zur Optimierung und Nutzung von Entwicklungswertströmen befassen, müssen wir einen Schritt zurückgehen und erklären, was sie sind.

Wir beginnen mit der Definition von Wertströmen im Allgemeinen - sie stellen eine Abfolge von Aktionen dar, die Sie durchführen müssen, um den Kunden einen Wert zu bieten und auf ihre Bedürfnisse einzugehen. 🎯

Erläutern wir dies anhand eines einfachen Beispiels für einen Wertstrom: Sie arbeiten in einem Softwareentwicklungsunternehmen und Ihr Kunde hat ein neues Feature für seine Media-Streaming-Plattform angefordert. Ein Wertstrom definiert alles, was Sie und Ihr Team zu erledigen haben, um dies zu realisieren, vom Brainstorming und dem Schreiben von Code bis hin zum Testen, dem Einholen von Kundenfeedback und der Leistungsüberwachung.

Die Wertströme der Entwicklung konzentrieren sich nur auf den Entwicklungsteil. In unserem Beispiel umfasst ein DVS das Brainstorming, die Planung, die Organisation der Arbeit, das Schreiben von Code, das Testen und die Bereitstellung der endgültigen Lösung.

Zahlreiche Teams sind Teil eines DVS. Es gibt Produktmanager, die die ursprüngliche Anfrage des Kunden in eine klare Vision umwandeln und die Geschäftsziele definieren. Dann gibt es Designer, Softwareentwickler und Ingenieure, die zusammenarbeiten, um dem Kundenwunsch Leben einzuhauchen.

Business-Analysten können ebenfalls Teil eines DVS sein - sie analysieren die aktuellen Prozesse, um Strategien für eine kontinuierliche Verbesserung und eine angemessene Ressourcenzuweisung zu entwickeln. Je nach Art des Projekts können auch Systemadministratoren und Projektmanager hinzugezogen werden, um ihren Beitrag zu leisten.

Die Organisation der Mitarbeiter in einem DVS bringt alle auf dieselbe Seite, verbessert die Kommunikation und stellt sicher, dass alle Teams synchron arbeiten, so dass Sie Ihren Kunden mühelos Werte liefern können.

Vorteile von Development Value Streams für Teams

Wir werden nicht lügen - die Organisation eines DVS ist nicht gerade ein Spaziergang im Park. Sie müssen viele Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Funktionen an Bord holen, und alle müssen offen für Veränderungen sein. Das mag wie eine unmögliche Aufgabe klingen, aber sie ist es wert - optimierte und effiziente Wertströme in der Entwicklung bringen eine Fülle von Vorteilen für Sie und Ihre Kunden.

Team-Ausrichtung

Die Entwicklung jedes Produkts ist ein Aufwand für das Team, und wenn das Team nicht synchronisiert ist, ist das Ergebnis oft mangelhaft. Mit Entwicklungswertströmen legen Sie ein gemeinsames Ziel fest, das sowohl für die Kunden als auch für Ihr Unternehmen von Wert ist. Sie legen auch kritische Übergabepunkte fest, d. h. Punkte, an denen Sie Ihre Arbeit an ein anderes Team weitergeben.

Wenn alle Beteiligten das gleiche Ziel vor Augen haben und wissen, wie sie in das Gesamtbild passen, können sie effizient arbeiten und mit Zuversicht auf die Ziellinie zusteuern. 🏁

Effiziente Prioritätensetzung

Die Karte der Wertströme in der Entwicklung hilft Ihnen bei der Analyse von Aufgaben und prioritäten einzustellen . Sie können schnell Aufgaben identifizieren, die für das Erreichen des Ziels irrelevant sind und keinen großen Wert darstellen. Die Eliminierung weniger wichtiger Aktivitäten aus dem Strom verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung, ohne die Qualität der Arbeit und des Endprodukts zu beeinträchtigen.

Reduzierung der Verschwendung

Wenn Sie eine Karte der Wertströme erstellen, können Sie Engpässe aufspüren, die die Leistung Ihres Teams behindern, z. B. unangemessene Budget- und ressourcenzuweisung und Zeitaufwand für unnötige Aufgaben. Mit Wertströmen in der Entwicklung reduzieren Sie Verschwendung und steigern die Effizienz.

Einfache Überwachung

Die Übersicht über alle Werte in der Entwicklung gibt Ihnen eine klare Vorstellung von der Arbeit Ihres Teams. Jede Aufgabe und jedes Detail ist transparent und anhand von KPIs definiert, was Ihnen hilft, Daten zu sammeln und die Leistung zu verfolgen. Diese Daten helfen Ihnen, in Zukunft fundierte Entscheidungen zu treffen und die kontinuierliche Verbesserung zu unterstützen.

Verbesserte Flexibilität

Die Bedürfnisse Ihrer Kunden und die Bedingungen des Marktes können und werden sich im Laufe der Zeit ändern. Mit gut organisierten Wertströmen in der Entwicklung sind Änderungen in letzter Minute kein Weltuntergang, sondern etwas, das Sie planen und problemlos ausführen können.

Arten von Entwicklungswertströmen

Die Wertströme der Entwicklung lassen sich in vier Typen oder Muster unterteilen, die den verschiedenen Anwendungsbereichen entsprechen - Erfüllung, Fertigung, Softwareprodukt und Support.

Fulfillment DVS-Muster

Dieses DVS-Muster konzentriert sich auf die Erfüllung von Kundenbedürfnissen, indem ein digitales Produkt oder eine digitale Dienstleistung geliefert und dafür bezahlt wird. Die Kunden können Verbraucher (B2C) oder andere Geschäfte (B2B) sein.

Ein gemeinsames Merkmal dieses Musters sind häufige Kundeninteraktionen - der Kunde ist in verschiedenen Teilen des Datenstroms präsent.

Dieses Muster ist häufig im Bankwesen, bei Versicherungen, im Finanzwesen, im elektronischen Handel und in anderen dienstleistungsbasierten Branchen anzutreffen.

Ein einfaches Beispiel für ein Fulfillment-DVS-Muster ist der Verkauf von Versicherungspolicen. Sie erhalten eine Anfrage von einem Client und stellen ein Angebot zusammen. Dann stellen Sie die Police aus und liefern sie aus, womit Sie die Anforderungen des Kunden erfüllen. Danach überprüfen Sie gelegentlich, ob der Kunde seine Police aktualisieren möchte. Im Schadensfall meldet sich der Client bei Ihnen, um Sie zu informieren und das Verfahren einzuleiten.

Fertigung nach DVS-Muster

Dieses Muster unterstützt Produkte, die vor ihrer Verwendung hergestellt werden müssen - sonst haben sie keinen Wert.

Man könnte sagen, dass dieses Muster enger gefasst ist, da es sich nur auf den Herstellungsprozess selbst und die dafür benötigten Materialien konzentriert. Ein einfaches Beispiel wäre die Herstellung eines Smartphones - ein DVS-Herstellungsmuster würde die Beschaffung von Materialien, die Verwaltung des Lagerbestands und den Zusammenbau von Teilen gemäß den festgelegten Verfahren und Spezifikationen beschreiben. Das Muster umfasst auch Prozesse für das Verpacken des Smartphones in einer bestimmten Box, die sichere Lagerung und den Versand des Geräts.

Die Komplexität und die Nummer der DVS-Fertigungsmuster hängen von der Art des jeweiligen Produkts ab. Zum Beispiel ist die Montage eines Fahrzeugs viel komplexer als die Herstellung einer Kerze. 🕯️

Softwareprodukte DVS-Muster

Bei diesem Muster geht es um die Herstellung eines Softwareprodukts, sei es eine Smartphone-App, Desktop-Software oder ein Spiel. Der Hauptfokus dieses Musters ist, Sie haben es erraten, die Software selbst - es umreißt alles, was zur Erstellung von Software gehört, wobei der Ausgangspunkt der Erhalt einer Bestellung ist.

Nehmen wir an, Ihr Kunde möchte ein neues Feature in der App seines Unternehmens. Sie bearbeiten die Anfrage, und Ihr Team beginnt mit der Arbeit daran. Je nach Komplexität des Features können sogar mehrere Teams an dem Projekt arbeiten. Der Stream beschreibt jeden Schritt und jede Aktivität, die für die Einbindung des Features erforderlich sind. Ihr Kunde ist in den Stream eingebunden - Sie informieren ihn über den Fortschritt und prüfen, ob er etwas anders erledigt haben möchte.

Support für DVS-Muster

Ein unterstützendes DVS-Muster beschreibt alles, was im Hintergrund abläuft und Ihr Unternehmen am Laufen hält. In diesem Fall ist das DVS intern ausgerichtet - die Kunden sind eigentlich die Mitarbeiter Ihres Unternehmens.

Ein einfaches Beispiel ist die Entwicklung und Wartung eines Software-Tools, das das gesamte Unternehmen zur internen Kommunikation nutzt.

Entwicklung vs. Operative Wertströme

Operative Wertströme (OVS) konzentrieren sich auf alles, was Ihre Teammitglieder zu erledigen haben, um einen Wert zu schaffen. Während sich ein DVS um die Entwicklung dreht, ist ein operativer Wertstrom breiter angelegt und befasst sich mit dem täglichen Betrieb, der Wartung und der allgemeinen Kundenerfahrung.

Operative und entwicklungsbezogene Wertströme sind verbunden - man könnte sagen, dass sich ein DVS darauf konzentriert, einen OVS in die Realität umzusetzen.

Optimieren von Wertströmen in der Entwicklung

Die Optimierung von Entwicklungswertströmen spart Zeit, Aufwand und Geld und macht Ihr Team einheitlich und effizient. Im Folgenden finden Sie einige der besten Strategien, um Ihre Wertströme in eine optimale Form zu bringen.

Erstellen Sie Karten der Wertströme

Wertstromkarten stellen die Visualisierung aller Schritte eines bestimmten Prozesses dar. Diese Karten geben Ihnen Einblick in den aktuellen Zustand Ihrer Geschäftsprozesse und ermöglichen es Ihnen, Verbesserungsbereiche zu identifizieren, um die Effizienz zu steigern und Ihren Kunden mit minimaler Verschwendung noch mehr Wert zu liefern. 🗺️

Aufgaben automatisieren

Sparen Sie Zeit, verbessern Sie die Genauigkeit, und entlasten Sie Ihr Team durch automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben oder Routineaufgaben . Welche Aufgaben Sie automatisieren können, hängt von Ihrer Branche und den spezifischen Produkten und Dienstleistungen ab, die Sie anbieten. Wenn Sie zum Beispiel ein Softwareunternehmen sind, können Sie vielleicht Tests, Projekt- und Aufgabenmanagement oder die Dateneingabe automatisieren.

Fördern Sie Zusammenarbeit und Kommunikation

Effiziente funktionsübergreifende Zusammenarbeit und Kommunikation sind die Säulen eines optimierten DVS. Sie müssen ein unterstützendes und transparentes Umfeld fördern und alle an einem DVS Beteiligten dazu ermutigen, zusammenzuarbeiten und zur Rationalisierung der Prozesse beizutragen.

Dies können Sie mit verschiedenen Maßnahmen erreichen collaboration tools wie Mindmaps und Whiteboards. Fördern Sie die Kreativität und sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Mitglieder nicht scheuen, ihre Meinung zu potenziellen Problemen zu äußern. Schaffen Sie eine Kultur, die von konstruktivem Feedback lebt und reibungslos auf das gleiche Ziel zusteuert.

Am wichtigsten ist, dass jeder seine Rollen und Verantwortlichkeiten im DVS versteht, um Missverständnisse, doppelte Arbeit und Verzögerungen zu vermeiden.

Prioritäten setzen

Ein effizientes DVS konzentriert sich auf Aktivitäten und Prozesse mit hoher Priorität, die den größten Wert für den Kunden haben. Jede andere Tätigkeit lenkt ab und kann erst dann abgeschlossen werden, wenn die Aufgaben mit der höchsten Priorität abgehakt sind.

Eine effiziente Prioritätensetzung hängt von der Kommunikation mit dem Client ab - jede Info muss auf beiden Seiten klar formuliert werden. Das Gleiche gilt für interne Kommunikation -Wenn Ihr Team die Prioritäten nicht versteht, wird es abschweifen und den Flow der Werte in die falsche Richtung lenken.

Ständige Überwachung der Leistung

Sie haben Ihr DVS optimiert und können sich zurücklehnen und entspannen - nicht wirklich! Sie wissen nie, was die Zukunft bringt, und deshalb müssen Sie ein wachsames Auge auf Ihre Wertströme haben.

Legen Sie Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) fest, mit denen Sie die Leistung Ihrer Wertströme nachverfolgen können. Diese Metriken für den Value Flow stellen sicher, dass Sie jede Veränderung wahrnehmen und Ihr DVS entsprechend anpassen, um seine Effizienz aufrechtzuerhalten und die gewünschten Ergebnisse im Geschäft zu erzielen. 📈

Eine ständige Überwachung hilft Ihnen auch, potenzielle Risiken zu erkennen und Wege zu finden, sie zu überwinden, bevor sie sich zu bedeutenden Problemen entwickeln, die Sie daran hindern könnten, Werte zu liefern.

Häufige Fallstricke im Wertstrommanagement und wie man sie überwindet

Wertströme können Ihre Arbeitsabläufe revolutionieren, aber wenn sie nicht richtig organisiert sind, können sie Chaos verursachen. Lassen Sie uns einige häufige Herausforderungen bei der Verwaltung von Wertströmen und Möglichkeiten zu ihrer Überwindung untersuchen.

Widerstand gegen Veränderungen

Bei der Organisation eines Wertstroms muss man sich tief in die aktuellen Prozesse hineindenken und bestehende Probleme und Ineffizienzen aufdecken. Dies kann einschüchternd wirken - viele Führungskräfte, Manager und ganze Teams fürchten die Probleme, die dabei aufgedeckt werden könnten, und sträuben sich deshalb, Wertströme überhaupt erst einzuführen.

Die Überwindung dieses Widerstands gegen Veränderungen ist nicht einfach und sollte schrittweise erledigt werden. Effiziente Kommunikation mit Ihrem Team ist unerlässlich - erklären Sie, warum Sie die Karte der Wertströme erstellen, und vermitteln Sie die potenziellen Vorteile.

Bestrafen Sie nicht diejenigen, die Widerstand leisten - versuchen Sie, ihre Perspektive zu verstehen und eine Lösung zu finden, die für alle funktioniert. Das Wichtigste: Schulen und unterstützen Sie funktionsübergreifende Teams während des gesamten Prozesses, um ihnen die Veränderung zu erleichtern.

Mangelnde Zusammenarbeit

Wir haben bereits gesagt, dass die Zusammenarbeit ein wesentlicher Bestandteil eines effizienten Wertstrommanagements ist. Jeder, der am Wertstrom beteiligt ist, muss wissen, welche Aufgaben er hat, um zum Ziel beizutragen. Eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit ist unabdingbar, um reibungslose Übergaben zu gewährleisten und Schluckauf auf dem Weg zu vermeiden.

Wenn Sie einen gut organisierten Wertstrom im Business wollen, müssen Sie eine Kultur fördern, in der die Zusammenarbeit im Vordergrund steht. Sie können Kollaborationsplattformen mit Tools nutzen, die Ihnen helfen, Ziele zu visualisieren, Brainstorming zu betreiben und sich gegenseitig mit Ideen zu versorgen. Ermutigen Sie Ihr Team, selbst kleinste Probleme anzusprechen, die sich auf die Leistung des Wertstroms auswirken könnten.

Informelle Treffen und Ereignisse zur Teambildung sind hervorragende Möglichkeiten, Ihr Team auch außerhalb der Arbeit kennen zu lernen und die Bindung zu stärken, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Tipps zur Verbesserung der Wertströme in der Entwicklung

Wie wir gesehen haben, können Ihre Wertströme nicht gedeihen, ohne dass Sie Ihre Prozesse auf Karten darstellen, Engpässe identifizieren, eine nahtlose Zusammenarbeit sicherstellen und die Leistung genau im Auge behalten. All das und noch viel mehr können Sie zu erledigen mit ClickUp .

ClickUp ist ein projekt- und Aufgaben-Management plattform mit verschiedenen Kollaborations- und business process mapping tools die die Arbeitsmoral steigern, das Brainstorming fördern, die Transparenz verbessern und die perfekte Umgebung für dynamische Teamarbeit bieten.

Die verschiedenen Features von ClickUp erlauben es, viele Funktionen zu nutzen - es kann als mindmapping-Software , software für die Zusammenarbeit und sogar anbietermanagement-Software . Sie ist praktisch für Entwickler, Einzelhändler und Freiberufler, DevOps-Projektleiter ingenieure, virtuelle Assistenten, Buchhalter und verschiedene andere Fachleute.

Schauen wir uns die ClickUp Features an, die Ihre Wertströme in der Entwicklung verbessern können.

ClickUp Mindmaps

Zeichnen Sie Verbindungen zwischen Aufgaben und Ideen, erstellen Sie Karten von Arbeitsabläufen mit Drag-and-Drop-Knoten und vieles mehr

Mindmaps sind Diagramme, die Informationen visuell organisieren und Beziehungen zwischen Konzepten aufzeigen. ClickUp Mindmaps können Sie solche Diagramme mit einfachen Drag-and-Drop-Aktionen erstellen - verbinden Sie Abhängigkeiten, um Prozesse, Ideen und Projekte darzustellen.

Dieses praktische Feature eignet sich perfekt für die Darstellung Ihres Wertstroms in der Entwicklung. Benennen Sie alle Aufgaben und Aktionen, die zu Ihrem Stream gehören, und erstellen Sie Verbindungen zwischen ihnen, um eine einfache Navigation und Überwachung des Fortschritts zu gewährleisten. Sie können Aufgaben erstellen, bearbeiten und löschen, ohne ClickUp Mindmaps zu verlassen, so dass Ihre Arbeit zentral und übersichtlich bleibt. Weisen Sie Aufgaben der richtigen Person oder dem richtigen Team zu und stellen Sie sicher, dass jeder, der an dem Stream beteiligt ist, dessen Leistung nachverfolgen kann.

ClickUp Whiteboards und Aufgaben

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

Möchten Sie, dass Ihr Team bei der Erstellung eines neuen Wertstroms für die Entwicklung oder bei der Aktualisierung eines bestehenden Wertstroms mitwirkt? Dafür gibt es kein besseres Tool als ClickUp Whiteboards !

Diese digitalen Leinwände sind ideal für visuelle Zusammenarbeit -Laden Sie Ihr Team zu einem Whiteboard ein und lassen Sie es seine Ideen aufschreiben oder zeichnen. Diskutieren Sie diese Ideen dann mit Hilfe von Notizen, Kommentaren oder dem ClickUp Chat-Ansicht . Erwecken Sie die besten Vorschläge zum Leben, indem Sie ClickUp Aufgaben und verknüpfen Sie diese mit Ihrem Whiteboard. Auf diese Weise können Sie Ihren Wertstrom klar visualisieren und haben einen detaillierten Überblick über die Verantwortlichkeiten aller Beteiligten.

ClickUp Whiteboards verfügen über ein Drag-and-Drop-Design, sodass Sie Ideen und Konzepte einfach gruppieren und bei Bedarf anpassen können.

Sie können Ihre Whiteboards von Grund auf neu erstellen oder mit ClickUp's Whiteboard Vorlagen wenn Sie eine Hilfestellung benötigen.

ClickUp Vorlagen für die Abbildung von Wertströmen verwenden

Gewinnen Sie Einblicke in den Zustand Ihrer aktuellen Abläufe, um bessere Entscheidungen treffen und Ihre Prozesse verbessern zu können

ClickUp macht abbildung von Wertströmen einfacher mit vorlagen für das Wertstrom-Mapping . Sie sind mit agilen Methoden kompatibel und liefern den notwendigen Rahmen für die Abbildung Ihrer Prozesse von Anfang bis Ende und sorgt für maximale Transparenz und Effizienz.

Alle Vorlagen zielen darauf ab, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern, Kosten zu senken, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, indem sie Werte liefern und Ihnen helfen bei der Durchführung Ihrer Projekte mit fliegenden Fahnen.

Bleiben Sie mit ClickUp an der Spitze Ihrer Wertströme in der Entwicklung

Leistungsstarke Wertströme in der Entwicklung erfordern effiziente Zusammenarbeit, Transparenz und ständige Überwachung - Bereiche, in denen sich ClickUp auszeichnet! Es ist vollgepackt mit Features, die das Erstellen, Optimieren und Nachverfolgen von Entwicklungswertströmen zu einem Kinderspiel machen. Registrieren Sie sich noch heute für ClickUp und machen Sie sich bereit, Ihr Spiel mit der Wertstromanalyse neu zu erfinden!