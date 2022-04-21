Lean vs. Agile: Was ist der Unterschied? 2025

verwirrt zwischen Agile und Lean?

Wenn Sie sich über moderne methoden des Projektmanagements haben Sie vielleicht schon von Frameworks wie Lean und Agile gehört... sehr viel!

Und obwohl diese beiden Ansätze oft gemeinsam verwendet werden, handelt es sich um zwei sehr unterschiedliche Projektmanagement-Methoden.

was sind sie also?

und vor allem: Wie unterscheidet sich Lean **_unterscheidet sich von der _Agile-Methodik?_

In diesem Artikel werden wir beide Methoden im Detail betrachten und ihre Unterschiede in Bezug auf Ansatz, Ziele und mehr behandeln. Außerdem stellen wir die beste Projektmanagement-Software vor, mit der Sie beide Projekte, Lean und Agile, effizient verwalten können.

Fangen wir an!

Lean vs. Agile: Eine kurze Geschichte

Sehen wir uns zunächst an, wie diese beiden Methoden entstanden sind.

Schließlich beginnen die Unterschiede zwischen Lean und Agile genau hier.

1. Agile

In den 1980er Jahren verwendeten Computerprogrammierer traditionelle Entwicklungsansätze wie die Wasserfall-Methodik um ihre Softwareentwicklungsprojekte zu verwalten. Dieser Prozess war nicht nur zeitaufwändig, sondern auch kostspielig.

wie?

Die Welt der Softwareentwicklung wuchs schnell.

Und Wachstum bedeutet in der Regel, dass man sich an Veränderungen anpassen muss.

In der Wasserfallmethode konnte die Entwicklung eines Produkts Monate und manchmal sogar Jahre dauern. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Software oder das Produkt veröffentlicht wird, ist sie/es im Hinblick auf die aktuellen Anforderungen bereits veraltet.

Um dies zu überwinden, wurde das Agile Manifest verfasst.

Die Agile Methodik basiert auf den 4 Werten und 12 Prinzipien, die im Agilen Manifest beschrieben sind.

Agile hilft Teams, sich besser an Veränderungen anzupassen, indem sie die Beteiligten während des gesamten Prozesses einbeziehen. Auf diese Weise wird eine bessere Planung, Entwicklung und Bereitstellung von funktionierender Software erreicht.

2. Schlank

In den 1970er Jahren entwickelte Taiichi Ohno ein System, das als Toyota-Produktionssystem (TPS) bekannt wurde. Es zielte darauf ab, die Lagerkosten zu senken und die Effizienz zu verbessern der Automobil-Lieferkette durch die Beseitigung jeglicher Art von Verschwendung.

TPS wurde inspiriert von der bestandsverwaltungssystem in Lebensmittelgeschäften und nutzte visuelle Signale, um genau dann, wenn Elemente benötigt wurden, auf den Lagerbestand hinzuweisen. Dadurch wurde die Gesamtverschwendung reduziert und der gesamte Produktionsprozess optimiert.

Dieses System wurde dann als Formular für die Grundsätze der schlanken Produktion verwendet.

aber wie kam Lean Software Development ins Spiel?_

Mary und Tom Poppendiek schrieben einen umfassenden Leitfaden für die Softwareentwicklung, der sich an den Prinzipien der schlanken Produktion orientiert.

Werfen wir nun einen Blick darauf, was genau Lean und Agile ist.

Was ist die Agile Methodik? Agile ist eine Software-Entwicklungsmethodik die dabei hilft, Projekte mit einem iterativen Ansatz zu entwickeln.

Im Gegensatz zu traditionellen Projektmanagement-Methoden wird ein großes Projekt bei Agile in kürzere Zyklen unterteilt, die als Sprints bezeichnet werden. Jeder Sprint dauert in der Regel 2-4 Wochen.

Das folgende Beispiel veranschaulicht dieses agile Prinzip:

Nehmen wir an, Sie bauen einen Roboter.

Bei einer traditionellen Projektmanagement-Methode wie der Wasserfall-Methode könnten Sie Monate für die Planung und Entwicklung des Roboters benötigen, bevor Sie ihn schließlich einsetzen können.

Das könnte dazu führen, dass sich das KI Feature, das Sie für ziemlich cool hielten, als nutzlos erweist. Was der Kunde wirklich wollte, war ein Roboter mit perfekter Balance.

Mit der agilen Methodik hätte dies vermieden werden können.

Wie?

Bei der agilen Methode werden die Kunden aktiv in den Entwicklungsprozess einbezogen. Am Ende eines jeden Sprints geben sie Feedback, und die Agiles Team setzt die notwendigen Änderungen im nächsten Zyklus um.

Diese kontinuierliche Verbesserung lässt weniger Raum für Fehler und hilft Ihnen, einen Roboter zu bauen, der die Bedürfnisse Ihrer Kunden perfekt erfüllt.

lernen Sie wie Agile Experten implementieren den Prozess des agilen Projektmanagements in ihre Arbeitsabläufe ein.

Was ist Lean-Methodik?

Die schlanke Softwareentwicklung basiert auf den Prinzipien der Lean-Methodik.

Die sieben Prinzipien der Lean-Methodik sind:

Eliminierung von Verschwendung

Qualität einbauen

Wissen schaffen

Engagement aufschieben

Schnell liefern

Menschen respektieren

Optimieren Sie das Ganze

Jedes Lean-Prinzip zielt darauf ab, den Produktionsprozess durch Eliminierung von Verschwendung zu optimieren. Außerdem wird versucht, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig den Wert für den Kunden zu maximieren.

zu erledigen... was bedeutet "Verschwendung eliminieren"?

Verschwendung zu eliminieren bedeutet, alles zu entfernen, was dem Prozess keinen Wert hinzufügt.

Das kann alles sein, von unnötigen Meetings und Dokumentationen bis hin zu ineffizienten Methoden.

Schlüsselunterschiede zwischen Agile und Lean

Da Sie nun wissen, was die agile Methode und der Lean-Ansatz beinhalten, ahnen Sie bereits, dass sie sich voneinander unterscheiden, oder?

Um die Dinge klarer zu machen, finden Sie hier eine detaillierte Liste der Schlüsselunterschiede zwischen Agile und Lean:

1. Unterschiede in der Methodik

Hier gibt es keine Überraschungen.

Dies ist der wichtigste Unterschied zwischen der agilen Methodik und dem Lean-Denken.

A. Agile Methodik

Der agile Prozess befasst sich mit der Optimierung des Entwicklungsprozesses eines Projekts. Er zielt darauf ab, den Prozess flexibel, transparent und anpassungsfähig zu gestalten.

Warum?

Agile Entwicklung legt Wert auf kontinuierliche Verbesserung und zufriedene Kunden.

Dazu durchläuft ein agiles Projekt iterative Entwicklungszyklen (Sprints) und das agile Team bezieht den Kunden von Anfang bis Ende aktiv ein.

B. Schlanke Methodik

Der Lean-Ansatz dreht sich um die Optimierung des Produktionsprozesses. Es geht um die Minimierung von Risiken und die Eliminierung von Verschwendung (Lean Production).

In der Tat ist "Verschwendung eliminieren" einer der ersten Grundsätze der Lean-Methode.

Da Sie alles ausschließen, was nicht zum Endergebnis des Projekts beiträgt, wird der Produktionsprozess automatisch kürzer und effizienter. Das spart Ihnen auf lange Sicht viel Geld und Zeit.

2. Unterschiede in der Vorgehensweise

Obwohl sowohl die Lean- als auch die Agile-Methode ausgezeichnete Softwareentwicklungsansätze sind, unterscheiden sie sich leicht in ihrer Herangehensweise an die Entwicklung:

A. Agiler Ansatz

In der agilen Praxis wird ein Projekt in kurzen inkrementellen, iterativen Zyklen oder Sprints entwickelt.

Die iterative und inkrementelle Methode bezieht sich auf die Aufteilung eines Projekts in verschiedene Phasen, die jeweils aus Planung, Umsetzung, Test und Bewertung bestehen. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben.

B. Schlanker Ansatz

Der Lean-Ansatz zielt darauf ab, kleine inkrementelle Veränderungen innerhalb des Herstellungsprozesses einzuführen, um die Effizienz zu steigern. Dies kann zwar zu kürzeren Zyklen in der Entwicklung führen, ist aber nicht der Kernpunkt von Lean.

3. Unterschiede in den Zeitleisten der Projekte

Obwohl sowohl die schlanken als auch die agilen Methoden darauf abzielen, das Produkt so früh wie möglich zu liefern, unterscheiden sich ihre Zeitleisten für die Projekte:

A. Agile Zeitleiste für Projekte

Eine agile oder Scrum Team arbeitet in kurzen Zyklen, um schnell zu liefern. Jeder Zyklus oder Sprint dauert in der Regel 2-4 Wochen.

B. Zeitleiste für schlanke Projekte

Lean Teams verkürzen ihre Zeitleiste für Projekte durch Optimierung des Process Flow. Sie limitieren in der Regel ihre Work-in-Processes, was die Zeitleiste des Projekts insgesamt verkürzt. Im Gegensatz zu Agile gibt es jedoch keinen festgelegten Zeitrahmen.

4. Unterschiede im Team

Die Lean- und die Agile-Methode folgen unterschiedlichen Team-Strukturen:

A. Agiles Team

Ein agiles Team ist ein kleines Team, das sich selbst organisiert, funktionsübergreifenden Personen .

zu erledigen?_ Was bedeutet das?

Selbstorganisiert : Teams entscheiden selbst, wie sie die Arbeit zu erledigen haben

: Teams entscheiden selbst, wie sie die Arbeit zu erledigen haben Funktionsübergreifend: Die Mitglieder des Teams haben verschiedene Fachgebiete, arbeiten aber an einem gemeinsamen Ziel

Das Team besteht aus Mitgliedern wie einem Produktmanager (Eigentümer), einem Agilem Coach oder Scrum-Master entwickler, Business-Analysten, etc.

B. Schlankes Team

Unter Schlankes Projektmanagement bilden Sie mehrere Lean-Teams, die sich aus Mitgliedern der betreffenden Abteilungen zusammensetzen.

Jedem Team steht ein Teamleiter vor, der das jeweilige Team und die einzelnen Projekte leitet. Die Mitglieder Ihres Lean-Teams sollten zwar fähig sein, müssen aber nicht unbedingt selbstorganisiert und funktionsübergreifend sein.

5. Unterschiede im übergeordneten Ziel

Agile Lean-Entwicklungsmethoden streben unterschiedliche Ziele an:

A. Agiles Ziel

Bei der agilen Entwicklung besteht das Ziel darin, etwas zu erschaffen, das den Anforderungen des Benutzers oder der Interessengruppen entspricht.

B. Schlankes Ziel

Für Schlanke Entwicklung zu erledigen ist das Ziel, jeden Prozess zu eliminieren, der keinen Wert zur Produktentwicklung beiträgt.

6. Unterschiede im Schwerpunktbereich

Hier sind die Unterschiede zwischen Agile Lean und anderen Methoden:

A. Agiler Schwerpunktbereich

Agile Entwicklung konzentriert sich auf den Umfang des Projekts und den Wert für den Kunden.

Bei der agilen Softwareentwicklung ist der umfang eines Softwareprodukts bezieht sich auf seine Features und Funktionen. Der Wert für den Kunden steht im Vordergrund, denn am Ende eines jeden Sprints nehmen Sie das Feedback auf und implementieren die Änderungen im nächsten Zyklus.

B. Lean-Schwerpunktbereich

Andererseits geht es bei der schlanken Softwareentwicklung darum, den Flow und die Qualität der Prozesse zu verbessern.

Der Schwerpunkt liegt auf der Prozessverbesserung und der Qualität (Null Fehler ist das Ziel).

Dies wird in der Regel durch einen Ansatz erreicht, der als Wertstromanalyse bekannt ist.

was ist _Wertstrom-Mapping?_ Wertstrom-Mapping ist eine Methode zur Visualisierung der Abfolge von Ereignissen zwischen der Erstellung des Produkts und der Auslieferung an den Kunden.

Verwandt: Softwareentwicklungswerkzeuge

Agile vs. Lean: Was sind die Gemeinsamkeiten?

wissen Sie, warum die Leute oft das _Agile Framework und Lean zusammen_ gruppieren?

Das liegt daran, dass beide Methoden gemeinsame Werte haben, z. B. die Fähigkeit, sich schnell an Veränderungen anzupassen.

Hier sind einige weitere Gemeinsamkeiten zwischen Lean und Agile:

Kontinuierliche Verbesserung : beide Methoden konzentrieren sich auf die regelmäßige Überprüfung der Arbeit auf mögliche Verbesserungen

: beide Methoden konzentrieren sich auf die regelmäßige Überprüfung der Arbeit auf mögliche Verbesserungen Kundennutzen Priorisierung : Ob es die aktive Einbeziehung des Kundenfeedbacks bei Agile ist oder der Fokus von Lean auf die Lieferung von Qualität, beide zielen darauf ab, dem Kunden einen höheren Wert zu bieten

: Ob es die aktive Einbeziehung des Kundenfeedbacks bei Agile ist oder der Fokus von Lean auf die Lieferung von Qualität, beide zielen darauf ab, dem Kunden einen höheren Wert zu bieten Effiziente Zeitleisten : Bei der Agile-Methode werden die Produkte in häufigen Versionen veröffentlicht, während beim schlanken Projektmanagement der Entwicklungsprozess so wenige Schritte wie möglich umfasst. Bei beiden Ansätzen liegt der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der Effizienz.

: Bei der Agile-Methode werden die Produkte in häufigen Versionen veröffentlicht, während beim schlanken Projektmanagement der Entwicklungsprozess so wenige Schritte wie möglich umfasst. Bei beiden Ansätzen liegt der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der Effizienz. Kontinuierlicher Flow der Ergebnisse: Durch die Aufteilung des Entwicklungsprozesses in Teile liefert Agile kontinuierlich Werte in Inkrementen, während Lean durch die ständige Eliminierung von Verschwendung kontinuierlich Ergebnisse liefert

Wie man sowohl agile als auch schlanke Projekte effizient verwaltet

wie können Sie also Agile und Lean managen?

Mit dem richtigen agilen tools natürlich!

Ähm... nein. Sie können nicht einfach irgendein tool verwenden!

Um Projekte mit Agilität zu managen, brauchen Sie eine geeignete Projektmanagement-Software.

Normalerweise sollte eine Projektmanagement-Software in der Lage sein:

Aufgaben und Projekte managen

Arbeitsabläufe automatisieren

Erleichtern Sie zusammenarbeit von Teams per Fernzugriff Integration mit verschiedenen Workspace tools



Zusätzlich, sei es Agile, die Scrum-Methodik , Kanban, Lean, Six Sigma oder eine andere Projektmanagement-Methodik, Ihre Software sollte damit umgehen können.

Warum?

Jede Methodik erfordert von ihren Tools separate Funktionen.

Außerdem ist es nicht so, dass sich jedes Team für einen Ansatz entscheidet und für immer daran festhält!

Sie können also nicht jedes Mal eine neue Software kaufen, wenn Ihr Team eine andere Projektmanagement-Methodik verwendet.

Zum Glück gibt es leistungsstarke Tools wie ClickUp, mit denen Sie alle Ihre Aufgaben und Projekte effizient abwickeln können, ganz gleich, welche Methode Sie bevorzugen.

Aber was ist ClickUp?

ClickUp ist die weltweit größte am höchsten bewertete Software für schlankes, agiles Projektmanagement . Ob Sie Hilfe benötigen, um:

Agile, Lean zu implementieren, Scrum , Kanban extreme Programming oder jede andere Methodik

Nachverfolgung all Ihrer agilen Softwareentwicklungsprojekte

Verwalten Sie ein agiles Team oder mehrere Lean-Teams

Planen Sie die Sprints und andereScrum Meetings ClickUp ist die einzige Software, die Sie brauchen!

Sehen wir uns an, wie ClickUp Ihnen bei der Anpassung an schlanke und agile Techniken helfen kann:

1. Benutzerdefinierte Status für Aufgaben für verschiedene Phasen des Projekts

Jedes Projekt benötigt einen eigenen Satz von Status.

Zum Beispiel kann ein Softwareentwickler Phasen wie "Git Upload" und "Debugging" für sein Lean UX Projekt haben. Im Gegensatz dazu kann ein Projekt zur Entwicklung von Inhalten Schritte wie "Bearbeitung" und "Qualitätsprüfung" umfassen.

Mit dem Feature Benutzerdefinierte Status von ClickUp ist das kein Problem mehr.

Mit dieser Software können Sie benutzerdefinierte Status erstellen, die die Anforderungen Ihres Projekts genau widerspiegeln. Seien Sie so aussagekräftig und kreativ wie Sie wollen!

Ein kurzer Blick auf den Status einer Aufgabe genügt, um festzustellen, in welcher Phase sie sich befindet. Auf diese Weise kann ein Teamleiter oder jeder, der an dem Projekt arbeitet, sofort sehen, wie es vorankommt.

2. Ziele einstellen, um Ihre Sprints zu erreichen

Unabhängig davon, welche Projektmanagement-Methodik Sie bevorzugen, werden Sie mehrere ziele für das Projekt wie z. B. "20 % des Produkts in Sprint 1 entwickeln" oder "Besucherzahlen auf der Website um 10 % erhöhen".

wie erledigen Sie die Nachverfolgung dieser Ziele?

Drei Worte: ClickUp's Ziele feature !

Ziele sind hochrangige Container, die Sie in kleinere, messbare Einzelziele unterteilen können.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Einheiten, um ein Einzelziel zu messen, wie z.B.:

Währung: ein Geldbetrag

ein Geldbetrag Zahl: ein Bereich von Zahlen von 0 bis unendlich

ein Bereich von Zahlen von 0 bis unendlich Aufgaben: eine Liste von Aufgaben, die Sie abschließen müssen, um das Einzelziel zu erreichen

eine Liste von Aufgaben, die Sie abschließen müssen, um das Einzelziel zu erreichen Wahr/Falsch: nur zwei mögliche Ergebnisse (erledigt oder nicht erledigt)

3. Zusammenarbeit über Kommentare und Chat-Ansicht

kopfnicken und Ein-Wort-Antworten sorgen nicht für eine gute Unterhaltung, zu erledigen?

Um Teams bei der effizienten Kommunikation zu unterstützen, verfügt jede ClickUp Aufgabe über einen eigenen Kommentar Space.

Dies erleichtert die gesamte projektbezogene Kommunikation innerhalb des Lean- oder Scrum-Teams.

Nutzen Sie diesen Bereich, um:

Austausch projektbezogener Informationen

Mitglieder zu taggen, um wichtige Kommentare hervorzuheben

Probleme und Deadlocks mit dem richtigen Kontext zu behandeln

Relevante Dateien und Links innerhalb eines beliebigen Abschnitts einer Aufgabe freizugeben

Kommentare zuweisen bestimmten Mitgliedern des Teams zu, um sicherzustellen, dass sie nicht unbemerkt bleiben

Für bessere zusammenarbeit und Teambildung verwenden Sie die Ansicht des Chats um Unterhaltungen zu führen, die nichts mit den Aufgaben zu tun haben.

4. Workflow Automatisierung zur Automatisierung von 50+ sich wiederholenden Aufgaben

wahrscheinlich haben Sie jeden Tag mit vielen sich wiederholenden manuellen Aufgaben zu tun

und wir sind uns ziemlich sicher, dass dies auch die Aufgaben sind, die Sie am meisten hassen

Aber keine Sorge. ClickUp's Automatisierung feature bringt tonnenweise Aufgaben-Automatisierungen an Ihren Arbeitsplatz, um das zu lösen.

Sie können damit ganz einfach sich wiederholende Aufgaben automatisieren, was Ihnen Zeit spart und Ihre Ressourcen für Aufgaben freisetzt, die sie tatsächlich benötigen.

So funktioniert die Automatisierung des Workflows von ClickUp:

Wenn a auslöser eintritt und eine Bedingung erfüllt ist, wird automatisch eine bestimmte Aktion ausgeführt.

Diese vielseitige Software bietet 50+ vorgefertigte Automatisierungen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Einige davon sind:

Wenn sich der Status einer Aufgabe ändert, wird automatisch auch der Mitarbeiter geändert

Anwendung einer Vorlage bei der Erstellung einer Aufgabe

Aktualisierung der Priorität einer Aufgabe, wenn ihre Checkliste gelöscht wird

Ändern der Tags, wenn die Frist einer Aufgabe erreicht ist

Archivierung einer Aufgabe, wenn sich ihre Priorität ändert

Sie können sogar Ihre eigenen benutzerdefinierten Automatisierungen erstellen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

5. Dashboards für visuelle Übersichten über Ihr Projekt ClickUp's Dashboards

geben Ihnen schnelle visuelle Übersichten über Ihre agile Softwareentwicklung oder Lean-Projekte. dashboards sind wie das Kontrollzentrum eines Space-Raumschiffs

Der Nutzen?

Ein Teamleiter oder sogar Ihr gesamtes Scrum-Team kann sich einen klaren Überblick über alles verschaffen, was im Workspace passiert.

Für maximale Flexibilität können Sie Ihr Dashboard mit verschiedenen Diagrammen benutzerdefiniert gestalten:

Diagramme zur Geschwindigkeit : hebt die Fertigstellungsrate ihrer Aufgaben hervor

hebt die Fertigstellungsrate ihrer Aufgaben hervor Burnup Diagramme : zeigt den Umfang der bereits fertiggestellten Arbeit in einem Projekt an

zeigt den Umfang der bereits fertiggestellten Arbeit in einem Projekt an Burndown Diagramme : zeigt den Umfang der verbleibenden Arbeit in einem Projekt an

zeigt den Umfang der verbleibenden Arbeit in einem Projekt an Kumulative Flow Diagramme : Ansicht, wie das Projekt im Laufe der Zeit vorankommt

6. Gantt Diagramme zur einfachen Überwachung der Zeitleiste von Projekten

haben Sie es satt, Ihre Zeitleisten oder den Fortschritt Ihres Projekts mit einer Tabellenkalkulation zu verfolgen?

Verabschieden Sie sich von der Mentalität der 90er Jahre! ClickUp's Gantt Diagramme sind ideal für die Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Zeitleiste für Projekte.

Ein kurzer Blick auf Ihr Gantt Diagramm genügt, um festzustellen, ob die Dinge auf dem richtigen Weg sind oder nicht.

der beste Teil?

Diese Gantt Diagramme verfügen über eine Vielzahl von Automatisierungsfunktionen.

Sie können:

Automatische Anpassung der Abhängigkeiten von Aufgaben, wenn Sie Elemente neu einplanen

Den erwarteten mit dem aktuellen Fortschritt des Projekts vergleichen

Den prozentualen Fortschritt des Projekts anhand der fertiggestellten Aufgaben/Gesamtaufgaben berechnen

Berechnung des kritischen Pfades um die Aufgaben zu identifizieren, die priorisiert werden müssen

Hilfe mitAgiles Workflow-Management

Schlussfolgerung

Sicher, Lean und Agile Praktiken unterscheiden sich in mehreren Aspekten.

Aber auch wenn jede Entwicklungsmethodik perfekt für eine andere Art von Projekt ist, brauchen Sie dennoch die richtige Projektmanagement-Software, um alles zu verwalten.

Zu erledigen ist das mit ClickUp, der besten Agile- und Lean-Software auf dem Markt!

Sie hilft Ihnen, die Agile Denkweise clickUp hat alles, was Sie brauchen, um die Agilität Ihres Geschäfts in die Höhe zu treiben.

Warum also nicht anmelden kostenlos an und machen Sie Ihr Projektmanagement zum Erfolg?