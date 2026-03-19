10 Baumanagement-Software für kleine Geschäfte im Jahr 2026

Die richtige Software macht den entscheidenden Unterschied, wenn es darum geht, dass sich Ihre Mitglieder auf ihre Rollen konzentrieren, Routineaufgaben vereinfachen und ihre Zeit besser einteilen können. Dies gilt insbesondere für die Baubranche, wo es entscheidend ist, die Fähigkeiten Ihres Teams bei Bauprojekten vor Ort optimal zu nutzen.
Es gibt unzählige tools, die Ihnen bei dieser Herausforderung helfen, aber viele sind für große Unternehmen mit tiefen Taschen konzipiert.
Die Lösung? Software für das Projektmanagement im Bauwesen, die speziell für kleine Unternehmen entwickelt wurde.
Damit Sie schneller die besten Ergebnisse erzielen, haben wir eine Liste der besten Lösungen für kleine Unternehmen zusammengestellt, die auf der Suche nach der richtigen Software für das Projektmanagement sind. Wir vergleichen wichtige Features, Limite, Preise, Bewertungen und mehr, damit Sie die bestmögliche Entscheidung für die Anforderungen Ihres kleinen Geschäfts treffen können.
Die beste Bauverwaltungssoftware auf einen Blick
Hier ist eine kurze Zusammenfassung für den Einstieg:
|ClickUp
|Ideal für einheitliche Nachverfolgung von Projekten und Synchronisierung zwischen Außendienst und BüroTeamgröße: Alle Größen des Geschäfts
|KI-gestützte Gantt-Diagramme, ClickUp Brain für Status-Updates, benutzerdefinierte Formulare für Baustellenprotokolle und integrierter Chat.
|Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne verfügbar
|Bauleiter
|Am besten geeignet für kostengünstiges All-in-One-Business-Management mit Teamgröße: Kleine bis mittelgroße Bauunternehmen
|Kostenvoranschläge, Rechnungen, Tagesprotokolle und die Koordination von Subunternehmern in einer einzigen Oberfläche.
|Ab 49 $/Monat
|Procore
|Am besten geeignet für umfassendes Risiko- und FinanzmanagementTeamgröße: Mittelständische bis große Unternehmen
|Finanzüberwachung in Echtzeit, Qualitäts- und Sicherheitsprotokolle sowie ein umfangreiches Integrationsökosystem.
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Autodesk Build
|Ideal für eine optimierte Koordination zwischen Büro und BaustelleTeamgröße: Teams im gewerblichen Bereich
|Versionskontrollierte Zeichnungen, Nachverfolgung von Informationsanfragen und direkte Verknüpfung von Felddaten mit Projektbudgets.
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Buildertrend
|Am besten geeignet für den Hausbau und die Renovierung von WohngebäudenMit einer Größe von Bauunternehmern und Renovierern
|Portale zur Auswahl der Clients, Verwaltung von Änderungsaufträgen und zentralisierte Kommunikation für Hausbesitzer.
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Float
|Ideal für Ressourcenmanagement und PersonalplanungTeamgröße: Teams, die eine Überwachung der Kapazität benötigen
|Kapazitätsprognosen, visuelle Teamplanung und Nachverfolgung der tatsächlichen gegenüber den geplanten Arbeitsstunden.
|Ab 8,50 $/Monat pro Benutzer
|RedTeam
|Am besten geeignet für wiederholbare Prozesse und Zusammenarbeit vor OrtMitglieder der Mannschaft: Bauunternehmen in der Wachstumsphase
|Echtzeit-Zusammenarbeit vor Ort über Fieldlens, Angebotsmanagement und über 100 integrierte Automatisierungen.
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Sage 300
|Am besten geeignet für integrierte Buchhaltung und ImmobilienverwaltungTeamgröße: Bauunternehmen mit hohem Finanzanteil
|Umfassende Finanzprüfung, papierlose Dokumentenverwaltung und Nachverfolgung der Servicehistorie.
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
|Fieldwire
|Ideal für effizientes Aufgabenmanagement auf der BaustelleTeamgröße: Fachunternehmer und Bauleiter
|Aufgabenvergabe, Plan-Ansicht und detaillierte Nachverfolgung der Leistung für Teams – alles mobil zugänglich.
|Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 54 $/Monat
|Houzz Pro
|Ideal für den Umbau von Wohngebäuden und die Generierung von Client-KontaktenTeamgröße: Design-Build- und Wohnungsbauunternehmen
|3D-Raumscanner, visuelle Auswahl-Boards für Clients und tools zur lokalen Lead-Generierung.
|Benutzerdefinierte Preisgestaltung
So bewerten wir Software bei ClickUp
Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren.
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.
Was ist Baumanagement-Software für kleine Geschäfte?
Baumanagement-Software umfasst alle Tools oder Apps, die es Teams ermöglichen, ihre Ziele, Zeitleisten, Fristen und Anforderungen zu verstehen. Diese Apps nutzen gängige Features des Projektmanagements (die Sie vielleicht bereits kennen und schätzen), um sicherzustellen, dass Teams über das richtige Budget, die richtigen Ressourcen und Materialien verfügen.
Die besten Tools für das Projektmanagement bieten Projektmanagern einen zentralen Ort für die Zusammenarbeit, wenn sie unterwegs sind – eine Online-Plattform zur Überwachung ihrer Geschäftsprozesse, der Sicherheit, der Budgets, der Berichterstellung und der Kommunikation mit Clients. Der Einsatz dieser Software sollte die Arbeit Ihres Projektmanagers erheblich erleichtern und die effektivste Lösung zur Vereinfachung von Prozessen und zur Optimierung von Workflows darstellen, um insgesamt ein besseres Team- und Client-Erlebnis zu erzielen.
Worauf sollten Sie bei Bauverwaltungssoftware für kleine Unternehmen achten?
Bei der Auswahl an Software für das Projektmanagement im Bauwesen gibt es eine Vielzahl von Optionen – selbst für kleine Unternehmen. Einige Tools sind in hohem Maße anpassbar und lassen sich auf jedes Bauprojekt abstimmen, während andere auf einen bestimmten Zweck oder Geschäftsbedarf zugeschnitten sind – wie beispielsweise Auftragsverwaltungssoftware oder Software für die Zeiterfassung im Bauwesen.
Berücksichtigen Sie beim Vergleich verschiedener Optionen Folgendes:
- Wichtigste Features: Verfügt das Software-Tool über die richtigen Features? Übertrifft es Ihre Erwartungen?
- Funktionalität: Erfüllt sie den von Ihnen benötigten Zweck, wie beispielsweise Beschaffungsmanagement oder Fertigungsplanung?
- Ansichten: Können Sie Ihre Projekte so anzeigen und organisieren, wie es für Ihre Arbeitsweise am besten passt?
- Benutzerdefinierte Anpassung: Können Sie die Software an Ihre Anforderungen anpassen?
- Benutzerfreundlichkeit: Ist die Software benutzerfreundlich? Könnte Ihr gesamtes Team sich schnell darin einarbeiten?
- Preise: Ist die Software erschwinglich? Werden die Kosten mit zunehmender Größe unerschwinglich?
- Support: Können Sie das Support-Team bei Bedarf problemlos erreichen?
- Bewertungen und Rezensionen: Was sagen andere Benutzer über ihre Erfahrungen mit dem Produkt?
Ihre Anforderungen sind wahrscheinlich so einzigartig wie Ihr Geschäft. Nehmen Sie sich daher etwas Zeit, um zu überlegen, was Sie wirklich brauchen, damit Sie die für Sie am besten geeignete Software finden.
Die 10 besten Bauverwaltungs-Softwareprogramme für kleine Geschäfte
Für kleine Unternehmen ist die Suche nach der besten Bauverwaltungssoftware ein Muss, wenn Sie organisiert bleiben, Risiken managen und Ihre Clients bestmöglich betreuen möchten. Um Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Tool für Ihre Aufgaben zu helfen, finden Sie hier unsere Auswahlliste der besten Bauverwaltungssoftware für kleine Unternehmen im Jahr 2024.
1. ClickUp (Am besten geeignet für einheitliche Nachverfolgung von Projekten und Synchronisierung zwischen Außendienst und Büro)
ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der kleinen Bauteams hilft, Projekte voranzutreiben, ohne das übliche Chaos, das entsteht, wenn man fünf verschiedene Tools unter einen Hut bringen muss.
Denn genau das ist das Problem: das ständige Hin und Her zwischen Feld, Büro, Auftragnehmern, Lieferanten und Clients. Aktualisierungen finden überall statt. Entscheidungen gehen unter. Und am Ende verbringt jemand Stunden damit, nur um herauszufinden, was eigentlich vor sich geht.
Die Small Business Suite von ClickUp vereint all das an einem Ort, angefangen bei Ihrem Projektmanagement.
Mit benutzerdefinierten Ansichten wie Gantt-Diagramm, Zeitleiste, Kalender und Workload-Ansicht können Sie Projekte ganz einfach visualisieren und planen, um zu sehen, wie alles zusammenhängt – von der Beschaffung über die Arbeiten vor Ort bis hin zur endgültigen Übergabe. Wenn Sie mehrere Standorte verwalten, können Sie mit der Kartenansicht sehen, was an jedem Standort passiert, ohne sich durch die Aufgaben wühlen zu müssen.
Die eigentliche Veränderung liegt jedoch darin, wie Informationen fließen. Anstatt ständig nach Updates zu suchen, fasst ClickUp Brain zusammen, was bereits in Aufgaben, Kommentaren und im ClickUp-Chat geschieht. Es kann Status-Updates generieren, den Fortschritt zusammenfassen und Risiken aufzeigen, bevor sie zu Verzögerungen führen.
Sie sind nicht mehr auf das Gedächtnis anderer oder auf hektische Last-Minute-Maßnahmen angewiesen, um einen Bericht über den Fortschritt zu erstellen. Das System weiß es bereits. Damit kommen wir zur Umsetzung.
Routinemäßige Koordinationsaufgaben wie das Zuweisen von Aufgaben, das Aktualisieren des Status und das Benachrichtigen der richtigen Personen, wenn etwas erledigt ist, werden von ClickUp Automatisierungen übernommen. Und damit die Dinge nicht aus dem Ruder laufen (was sie ja immer tun), greifen die ClickUp Super Agents ein. Sie weisen auf Verzögerungen hin, decken fehlende Aktualisierungen auf und wandeln sogar Entscheidungen in Aufgaben um, damit nichts unter den Tisch fällt.
Alle operativen Details befinden sich dort, wo die Arbeit stattfindet. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie Budgets, Materialien, Subunternehmer und Kostenvoranschläge verfolgen, ohne zwischen Tabellenkalkulationen hin- und herwechseln zu müssen. Anfragen, Zeichnungen und Standardarbeitsanweisungen befinden sich in ClickUp Docs und sind direkt mit den Aufgaben verknüpft, die sie unterstützen, sodass vor Ort und im Büro stets auf dieselbe Quelle zugegriffen wird.
Und wenn Sie nicht alles von Grund auf neu aufbauen möchten, bietet Ihnen die Bibliothek für Vorlagen vorgefertigte Setups für Workflows, damit Sie schnell loslegen können.
Die besten Features von ClickUp
- Planen und passen Sie Projektzeitpläne mit Gantt-Diagramm-, Zeitleisten-, Kalender- und Workload-Ansichten an
- Verwalten Sie mehrere Baustellen visuell mit der Kartenansicht
- Erstellen Sie mit ClickUp Brain automatisch Updates und Zusammenfassungen
- Halten Sie Ihre Unterhaltungen mit ClickUp Chat auf das Geschäftliche beschränkt
- Lassen Sie ClickUp Super Agents Risiken, fehlende Updates und nächste Schritte kennzeichnen
- Automatisieren Sie sich wiederholende Koordinationsaufgaben mit ClickUp Automatisierungen
- Verfolgen Sie Budgets, Materialien und Subunternehmer mithilfe von benutzerdefinierten Feldern
- Speichern und erstellen Sie Verbindungen zu RFIs, Zeichnungen und SOPs in ClickUp-Dokumenten
- Überwachen Sie den Fortschritt und die Workload in Echtzeit mit ClickUp-Dashboards
- Starten Sie schnell durch mit vorgefertigten Workflows aus der Bibliothek der Vorlagen
Einschränkungen von ClickUp
- Die Umstellung auf so viele wichtige Features kann eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern
- Noch sind nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 10.900 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)
📊 Mini-Fallstudie: Mehr als 5 tools durch einen Workspace ersetzen
Als die Marketingagentur Hit Your Mark Media ihre Abläufe unter die Lupe nahm , war das Problem offensichtlich. Die Arbeit verteilte sich auf Slack, Miro, Toggl, Loom und andere Tools. Projekte kamen langsamer voran, als sie sollten, da die Informationen über mehrere Tools verstreut waren.
Auch hat das Team alles in ClickUp zusammengeführt.
⚡ Die Ergebnisse waren sofort sichtbar:
- Mehr als 5 Tools ersetzt in den Bereichen Kommunikation, Planung und Berichterstellung
- 3.000 $ Einsparung pro Jahr durch den Verzicht auf Slack nach dem Umstieg auf ClickUp Chat
- Echtzeit-Dashboards zur Nachverfolgung von Sprint-Punkten, Workloads und Leistung
- Schnellere Bonusauszahlungen dank klarer, messbarer Daten zur Produktivität
Gründer Derek Archer sagt, dass diese Umstellung die Arbeitsweise der Agentur verändert hat.
Anstatt Updates aus verschiedenen Apps zusammenzufügen, wickelt das Team nun Aufträge für Clients, Kommunikation, Dokumentation und Berichterstellung über einen einzigen Workspace ab. 🚀
2. Contractor Foreman (Am besten geeignet für kostengünstiges All-in-One-Geschäftsmanagement)
Contractor Foreman bezeichnet sich selbst als „die Nummer 1 für Bauunternehmer“, die nach einer erschwinglichen und benutzerfreundlichen Software für das Geschäftsmanagement suchen. Teams können diese Software für das Projektmanagement für Projekte, Finanzen, Personal, Ressourcen und Dokumente nutzen.
Sie wurde speziell entwickelt, um kleinen Unternehmen den Umstieg von papierbasierten Systemen zu erleichtern, und bietet einfache Module für Tagesprotokolle und die Nachverfolgung von Geräten. Mit dem integrierten Kalkulationstool können Sie einen Interessenten schnell in einen unterzeichneten Vertrag umwandeln und dank professioneller Vorlagen mehr Ausschreibungen gewinnen.
Die besten Features von Contractor Foreman
- Behalten Sie den Überblick über Projekte mit Zeitleisten, Terminplänen und Gantt-Diagrammen
- Erstellen Sie Kostenvoranschläge und versenden Sie Rechnungen an Clients
- Verwalten Sie Verträge und die Kommunikation mit Subunternehmern und Partnern
- Organisieren Sie Dateien, Fotos und Geräteprotokolle
Einschränkungen für Bauleiter
- Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Nutzung der Software in Browsern wie Safari
- Laut einigen Benutzern kann dies für neue Benutzer und für selbstständige Bauarbeiter überwältigend sein
Preise für Contractor Foreman
- Basic: 49 $/Monat für einen Benutzer
- Standard: 105 $/Monat für drei Benutzer
- Plus: 166 $/Monat für acht Benutzer
- Pro: 221 $/Monat für 15 Benutzer
- Unlimited: 332 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern
Bewertungen und Rezensionen zu Bauleitern
- G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 500 Bewertungen)
3. Procore (Am besten geeignet für umfassendes Risiko- und Finanzmanagement)
Procore ist eine Software für das Bauprojektmanagement, die entwickelt wurde, um Teams die Verwaltung von Projekten zu erleichtern, Risiken zu minimieren und erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Das Tool kombiniert Projekt- und Finanzmanagement mit Qualitäts- und Sicherheits-Features.
Kleine Unternehmen profitieren von dem umfangreichen Marktplatz für Integrationen, über den Sie Ihre bestehende Buchhaltungs- und ERP-Software nahtlos verbinden können. Die leistungsstarke Engine für die Berichterstellung liefert detaillierte Einblicke in den Projektstatus und hilft Ihnen, Kostenüberschreitungen zu erkennen, bevor sie sich auf Ihre endgültigen Margen auswirken.
Die besten Features von Procore
- Organisieren Sie Teams vor Ort und außerhalb des Standorts mit benutzerfreundlichem Projektmanagement
- Nutzen Sie Echtzeitdaten, um Risiken zu überwachen und zu minimieren
- Verschaffen Sie sich eine Übersicht über die aktuelle Finanzlage und führen Sie die Berichterstellung durch
- Verschaffen Sie sich mit Informationsprotokollen einen umfassenden Überblick über ein Projekt
Limitierungen von Procore
- Die Preispläne sind nicht in der Liste der öffentlich einsehbaren Informationen enthalten, daher ist es zunächst schwierig, den Wert gegenüber anderen Optionen zu vergleichen, die Sie in Betracht ziehen.
- Einige Benutzer weisen darauf hin, dass die Verwaltung der Einstellungen verwirrend sein kann
Preise für Procore
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Procore
- G2: 4,6/5 (über 2.100 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (über 2.600 Bewertungen)
4. Autodesk Build (Am besten geeignet für eine optimierte Koordination zwischen Büro und Feld)
Autodesk Build ist eine Software für das Projektmanagement im Baubereich, die darauf ausgelegt ist, die Workflows zwischen Ihrem Büro und dem Feld zu optimieren. Teams können das Tool nutzen, um Qualitätssicherung, Sicherheit und Budgets zu verwalten.
Sie zeichnet sich durch eine hervorragende Zeichnungsverwaltung aus und stellt sicher, dass alle Subunternehmer dieselbe Version der Zeichnungen vor sich haben, um kostspielige Nacharbeiten zu vermeiden. Die Plattform umfasst zudem spezielle Tools für die Nachverfolgung des Fortschritts, mit denen alle Beteiligten eine visuelle Darstellung der fertiggestellten Arbeiten im Vergleich zum ursprünglichen Zeitplan einsehen können.
Die besten Features von Autodesk Build
- Sehen Sie sich die aktuellen Zeitpläne der Projekte an, um Missverständnisse und Fehler zu vermeiden
- Nutzen Sie benutzerdefinierte Ansichten, um Filter zu erstellen und nur die relevantesten Aufgaben anzuzeigen
- Verfolgen Sie Probleme, Änderungen und Lösungen mit integrierten Qualitätsmanagement-Features
- Vergleichen Sie die Kosten in Echtzeit mit Ihrem ursprünglichen Projektumfang, indem Sie Felddaten mit Ihren Budgets verknüpfen
Limit von Autodesk Build
- Das Einrichten von Projekten und das Zuweisen von Benutzerrechten und Optionen kann laut einigen Kunden kompliziert sein
- Einige Benutzer berichten, dass das Erlernen der Software einige Zeit in Anspruch nehmen kann, insbesondere für diejenigen, die mit dieser Art von Software nicht vertraut sind
Preise für Autodesk Build
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Autodesk Build
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Unser AI-Leitfaden für kleine Unternehmen erklärt genau, wie Sie KI einsetzen können, um Komplexität zu reduzieren, anstatt weitere Tools hinzuzufügen.
5. Buildertrend (Am besten geeignet für den Bau und Umbau von Wohnhäusern)
Buildertrend ist eine Softwareplattform für das Projektmanagement, die sich an gewerbliche Teams, Bauunternehmer, Hausbauer und Renovierer richtet. Das Softwaretool wurde entwickelt, um Projekte und Prozesse zu optimieren und zu organisieren, damit sich Bauunternehmer auf ihre eigentlichen Rollen konzentrieren können.
Sie bietet ein spezielles Portal für Clients, in dem Hausbesitzer Fotos vom Fortschritt des Baus einsehen und Änderungsaufträge genehmigen können, was ein professionelles Erlebnis schafft, das langfristiges Vertrauen aufbaut. Die Plattform optimiert zudem den Auswahlprozess und erleichtert es Clients, Materialien und Oberflächen innerhalb ihres vorgegebenen Budgets auszuwählen.
Die besten Features von Buildertrend
- Beaufsichtigen Sie Projekte und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts mit der integrierten Projektplanung durch
- Verstehen Sie, was vor sich geht – mit täglichen Protokollen
- Verfolgen Sie Ihre Änderungsaufträge, Auswahlen und Rechnungen an einem Ort
- Optimieren und zentralisieren Sie die Kommunikation mit Ihren Clients mithilfe eines speziellen Client-Portals
Limitierungen von Buildertrend
- Einige Benutzer äußern sich frustriert über das Feature für die Zeiterfassung, insbesondere auf Mobilgeräten
- Die Einarbeitungszeit kann langwierig sein, und Benutzer berichten, dass es häufige Updates gibt, an die man sich erst gewöhnen muss
Preise für Buildertrend
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Buildertrend
- G2: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 1.600 Bewertungen)
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6. Float (Am besten geeignet für Ressourcenmanagement und Personalplanung)
Float ist ein tool für Ressourcenmanagement und Personalplanung, das es Teams erleichtert, Kapazitäten zu planen und Arbeitsabläufe zu koordinieren.
Die Software vereint Personal- und Projektmanagement in einer einzigen Oberfläche und ermöglicht so eine einfache Übersicht. Sie bietet eine visuelle Zeitleiste zur Verfügbarkeit Ihres gesamten Teams und hilft Ihnen dabei, eine Überlastung Ihrer qualifiziertesten Fachkräfte durch den Einsatz an mehreren Baustellen zu vermeiden. Mithilfe der Prognose-Features können Sie den zukünftigen Personalbedarf auf der Grundlage der anstehenden Projektpipeline und der aktuellen Workload vorhersagen.
Die besten Features von Float
- Organisieren Sie Projekte mit Meilensteinen, Phasen und Abhängigkeiten
- Nutzen Sie Prognosen zur Kapazität, um potenzielle Herausforderungen zu erkennen
- Vergleichen Sie die geplanten mit den tatsächlichen Ausgaben bei Bauprojekten
- Erfassen Sie Timesheets und führen Sie die Nachverfolgung der Arbeitszeiten Ihrer Team-Mitglieder durch
Float-Limit
- Float ist zwar nicht speziell für Bauteams konzipiert, kann für diese jedoch ein nützliches tool sein
- Einige Benutzer berichten, dass die mobile App nicht so benutzerfreundlich ist wie die browserbasierte Version
Gleitende Preisgestaltung
- Starter: 8,50 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 14 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Preise auf Anfrage
Bewertungen und Rezensionen zu Float
- G2: 4,2/5 (über 1.200 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 1.500 Bewertungen)
7. RedTeam (Am besten geeignet für wiederholbare Prozesse und Zusammenarbeit im Feld)
RedTeam bietet verschiedene Softwaretools an, darunter Fieldlens für die Zusammenarbeit vor Ort in Echtzeit und RedTeam Go für das Projektmanagement. Zusammen ermöglichen diese Tools Bauteams die Organisation von Projekten und die Berichterstellung.
Die Software basiert auf standardisierten Workflows, die kleinen Unternehmen helfen, zu wachsen, ohne die Kontrolle über die Projektqualität zu verlieren. Sie bietet außerdem Automatisierung der Angebotserstellung und des Vertragsmanagements, was die Vorbereitungsphase beschleunigt und Ihre Projekte zügig in die Bauphase bringt.
Die besten Features von RedTeam
- Sammeln Sie alle Ihre Daten an einem Ort, um das Projektmanagement zu vereinfachen
- Schaffen Sie wiederholbare Prozesse, um das Risiko zu minimieren
- Automatisieren Sie mehr als 100 Aufgaben mit integrierten Automatisierungsfunktionen
- Freigeben Sie Berichte und Finanzdaten auf benutzerfreundliche Weise an Ihre Clients
Limit von RedTeam
- Einigen Benutzern zufolge kann es eine gewisse Einarbeitungszeit geben, bis man sich an die Software gewöhnt hat
- Einige Kunden haben von langsamen Servern und Problemen mit dem Einfrieren während der Bearbeitung berichtet
Preise für RedTeam
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu RedTeam
- G2: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)
8. Sage 300 Construction and Real Estate (Am besten geeignet für integrierte Buchhaltung und Immobilienverwaltung)
Sage 300 Construction and Real Estate ist ein All-in-One-Tool für Unternehmensführung und Buchhaltung, das Finanzwesen, Dienstleistungsbetrieb und Projektmanagement vereint. Fachleute aus der Baubranche können das Tool nutzen, um neben der Finanzverwaltung auch den gesamten Bauprozess zu überwachen.
Sie eignet sich besonders gut für Geschäfte, die komplexe Anforderungen an die Lohnabrechnung und Compliance in verschiedenen Rechtsräumen nachverfolgen müssen. Die detaillierten Prüfpfade der Software stellen sicher, dass jede Transaktion erfasst wird, was Ihnen in der Steuerperiode oder bei externen Prüfungen Sicherheit gibt.
Die besten Features von Sage 300 Construction and Real Estate
- Verfolgen Sie Aufträge, Arbeitsaufträge, Angebote, Ausrüstung und die Baustellenhistorie
- Organisieren Sie Dokumente und arbeiten Sie kostenlos papierlos
- Nutzen Sie Features des Projektmanagements, um Probleme zu erkennen und Risiken zu bewältigen
- Optimieren Sie Ihre Serviceabläufe, um Ihren Clients ein besseres Erlebnis zu bieten
Einschränkungen von Sage 300 Construction and Real Estate
- Einige Benutzer bemängeln, dass die Funktionen für die Berichterstellung der Software begrenzt und schwer benutzerdefiniert sind
- Das System kann unintuitiv und schwer zu bedienen sein, berichten einige Benutzer
Preise für Sage 300 Construction and Real Estate
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Sage 300 Construction and Real Estate
- G2: 3,5/5 (über 30 Bewertungen)
- Capterra: 4/5 (über 500 Bewertungen)
📖 Weiterlesen: Die versteckten Kosten der App-Flut: Warum kleine Geschäfte mehr für weniger bezahlen
9. Fieldwire (Am besten geeignet für effizientes Aufgabenmanagement auf der Baustelle)
Fieldwire ist eine Baumanagement-Lösung speziell für das Baustellenmanagement. Bauunternehmen können die Software nutzen, um Teammitglieder zu koordinieren, Aufgaben zuzuweisen, die Nachverfolgung der Leistung durchzuführen und die mit der Arbeit vor Ort verbundenen Risiken zu reduzieren. Sie fungiert als schneller Kommunikationsknotenpunkt, über den Bauleiter Mängellisten-Elemente erfassen und Fotos als Anhänge anhängen können, die sofort im Büro überprüft werden können.
Das Tool unterstützt auch den Offline-Zugriff, sodass Ihr Team Pläne einsehen und Aufgaben aktualisieren kann, selbst in Gebieten mit schlechter Mobilfunkverbindung.
Die besten Features von Fieldwire
- Sorgen Sie mit einem zentralen System für die Synchronisierung zwischen Teams vor Ort und im Büro
- Erstellen Sie Arbeitspläne und weisen Sie den Mitgliedern des Teams Aufgaben zu
- Verfolgen Sie nach, welches Mitglied des Teams an bestimmten Aufgaben oder auf bestimmten Baustellen gearbeitet hat
- Erstellen und versenden Sie benutzerdefinierte Berichte, die alle Ihre Projektdetails enthalten
Einschränkungen von Fieldwire
- Fieldwire ist für das Baustellenmanagement konzipiert, daher würden Teams an anderer Stelle von einem allgemeineren System für das Projektmanagement profitieren
- Einige Benutzer wünschen sich, dass es einfacher wäre, wöchentliche Berichte über Baustellen und Projekte zu erstellen
Preise für Fieldwire
- Free
- Pro: 54 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 79 $/Monat pro Benutzer
- Business Plus: 104 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Fieldwire
- G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 80 Bewertungen)
10. Houzz Pro (Am besten geeignet für den Umbau von Wohngebäuden und die Generierung von Client-Kontakten)
Houzz Pro ist eine spezialisierte Baumanagement-Lösung für Fachleute im Wohnungsbau, die den gesamten Kundenlebenszyklus verwalten müssen – vom ersten Kontakt bis zur Schlusszahlung. Das Besondere daran ist, dass sie leistungsstarkes Projektmanagement mit Marketing- und Design-Tools kombiniert, die kleinen Unternehmen helfen, sich in einem umkämpften Markt abzuheben.
Eine der herausragenden Features ist der 3D-Grundrissplaner und die Begehung in Originalgröße. Damit können Bauunternehmer präzise 3D-Modelle eines Projekts erstellen und diese an Clients freigeben, sodass diese sich das Endergebnis vorstellen können, noch bevor der erste Nagel eingeschlagen wird. Dieser visuelle Ansatz beschleunigt den Genehmigungsprozess für Kostenvoranschläge und Auswahlen erheblich.
Die besten Features von Houzz Pro
- Scannen Sie mit Ihrem Mobilgerät einen Raum und erstellen Sie sofort einen 2D-Plan und ein 3D-Modell für eine schnelle Kostenkalkulation.
- Nutzen Sie einen gemeinsamen Space, in dem Clients Einrichtungsgegenstände, Bodenbeläge und Farben genehmigen können, mit einer Nachverfolgung des Budgets, die sich automatisch aktualisiert
- Nutzen Sie das integrierte System für die Nachverfolgung von Anfragen aus dem Houzz-Netzwerk und zur Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline
- Zugang zum riesigen Netzwerk von Hausbesitzern auf Houzz, um hochwertige Leads in bestimmten Postleitzahlgebieten zu generieren
- Optimierte Rechnungsstellung, die es Clients ermöglicht, direkt über ihr Projektportal per ACH oder Kreditkarte zu bezahlen
Limitierungen von Houzz Pro
- Die Marketing- und Lead-GenerierungsFeatures können für sehr kleine Start-ups teuer sein
- Einige Benutzer empfinden die Features des Projektmanagements im Vergleich zu Procore als weniger leistungsfähig für große gewerbliche Bauvorhaben
Preise für Houzz Pro
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Houzz Pro-Bewertungen und Rezensionen
- Capterra: 4,6/5 (über 1.000 Bewertungen)
- G2: 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen)
Verwalten Sie Ihre Projekte effektiver mit ClickUp
Auf dieser Liste findet sich für jedes Team das ideale Tool, ganz gleich, ob Sie Risiken auf Baustellen verwalten oder Ihre Teammitglieder und Ressourcen von einem zentralen Ort aus koordinieren möchten. Es gibt auch zahlreiche All-in-One-Softwareoptionen, die den gesamten Projektlebenszyklus optimieren.
Als eines der führenden Projektmanagement-Tools für Teams aus verschiedenen Branchen ist ClickUp unsere klare erste Wahl. Die Features sind vollständig anpassbar und flexibel genug, um selbst die komplexesten Projekte zu bewältigen. Darüber hinaus helfen die ständig wachsende Bibliothek mit Vorlagen und über 1.000 Integrationen Bauunternehmen dabei, ihre Projekte schneller auf den Weg zu bringen.
Sind Sie bereit, eine bessere Methode zur Abwicklung Ihrer Projekte kennenzulernen?