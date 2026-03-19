10 Baumanagement-Software für kleine Geschäfte im Jahr 2026

Die richtige Software macht den entscheidenden Unterschied, wenn es darum geht, dass sich Ihre Mitglieder auf ihre Rollen konzentrieren, Routineaufgaben vereinfachen und ihre Zeit besser einteilen können. Dies gilt insbesondere für die Baubranche, wo es entscheidend ist, die Fähigkeiten Ihres Teams bei Bauprojekten vor Ort optimal zu nutzen.

Es gibt unzählige tools, die Ihnen bei dieser Herausforderung helfen, aber viele sind für große Unternehmen mit tiefen Taschen konzipiert.

Die Lösung? Software für das Projektmanagement im Bauwesen, die speziell für kleine Unternehmen entwickelt wurde.

Damit Sie schneller die besten Ergebnisse erzielen, haben wir eine Liste der besten Lösungen für kleine Unternehmen zusammengestellt, die auf der Suche nach der richtigen Software für das Projektmanagement sind. Wir vergleichen wichtige Features, Limite, Preise, Bewertungen und mehr, damit Sie die bestmögliche Entscheidung für die Anforderungen Ihres kleinen Geschäfts treffen können.

Die beste Bauverwaltungssoftware auf einen Blick

Hier ist eine kurze Zusammenfassung für den Einstieg:

ClickUp Ideal für einheitliche Nachverfolgung von Projekten und Synchronisierung zwischen Außendienst und BüroTeamgröße: Alle Größen des Geschäfts KI-gestützte Gantt-Diagramme, ClickUp Brain für Status-Updates, benutzerdefinierte Formulare für Baustellenprotokolle und integrierter Chat. Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne verfügbar Bauleiter Am besten geeignet für kostengünstiges All-in-One-Business-Management mit Teamgröße: Kleine bis mittelgroße Bauunternehmen Kostenvoranschläge, Rechnungen, Tagesprotokolle und die Koordination von Subunternehmern in einer einzigen Oberfläche. Ab 49 $/Monat Procore Am besten geeignet für umfassendes Risiko- und FinanzmanagementTeamgröße: Mittelständische bis große Unternehmen Finanzüberwachung in Echtzeit, Qualitäts- und Sicherheitsprotokolle sowie ein umfangreiches Integrationsökosystem. Benutzerdefinierte Preisgestaltung Autodesk Build Ideal für eine optimierte Koordination zwischen Büro und BaustelleTeamgröße: Teams im gewerblichen Bereich Versionskontrollierte Zeichnungen, Nachverfolgung von Informationsanfragen und direkte Verknüpfung von Felddaten mit Projektbudgets. Benutzerdefinierte Preisgestaltung Buildertrend Am besten geeignet für den Hausbau und die Renovierung von WohngebäudenMit einer Größe von Bauunternehmern und Renovierern Portale zur Auswahl der Clients, Verwaltung von Änderungsaufträgen und zentralisierte Kommunikation für Hausbesitzer. Benutzerdefinierte Preisgestaltung Float Ideal für Ressourcenmanagement und PersonalplanungTeamgröße: Teams, die eine Überwachung der Kapazität benötigen Kapazitätsprognosen, visuelle Teamplanung und Nachverfolgung der tatsächlichen gegenüber den geplanten Arbeitsstunden. Ab 8,50 $/Monat pro Benutzer RedTeam Am besten geeignet für wiederholbare Prozesse und Zusammenarbeit vor OrtMitglieder der Mannschaft: Bauunternehmen in der Wachstumsphase Echtzeit-Zusammenarbeit vor Ort über Fieldlens, Angebotsmanagement und über 100 integrierte Automatisierungen. Benutzerdefinierte Preisgestaltung Sage 300 Am besten geeignet für integrierte Buchhaltung und ImmobilienverwaltungTeamgröße: Bauunternehmen mit hohem Finanzanteil Umfassende Finanzprüfung, papierlose Dokumentenverwaltung und Nachverfolgung der Servicehistorie. Benutzerdefinierte Preisgestaltung Fieldwire Ideal für effizientes Aufgabenmanagement auf der BaustelleTeamgröße: Fachunternehmer und Bauleiter Aufgabenvergabe, Plan-Ansicht und detaillierte Nachverfolgung der Leistung für Teams – alles mobil zugänglich. Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 54 $/Monat Houzz Pro Ideal für den Umbau von Wohngebäuden und die Generierung von Client-KontaktenTeamgröße: Design-Build- und Wohnungsbauunternehmen 3D-Raumscanner, visuelle Auswahl-Boards für Clients und tools zur lokalen Lead-Generierung. Benutzerdefinierte Preisgestaltung

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Was ist Baumanagement-Software für kleine Geschäfte?

Baumanagement-Software umfasst alle Tools oder Apps, die es Teams ermöglichen, ihre Ziele, Zeitleisten, Fristen und Anforderungen zu verstehen. Diese Apps nutzen gängige Features des Projektmanagements (die Sie vielleicht bereits kennen und schätzen), um sicherzustellen, dass Teams über das richtige Budget, die richtigen Ressourcen und Materialien verfügen.

Die besten Tools für das Projektmanagement bieten Projektmanagern einen zentralen Ort für die Zusammenarbeit, wenn sie unterwegs sind – eine Online-Plattform zur Überwachung ihrer Geschäftsprozesse, der Sicherheit, der Budgets, der Berichterstellung und der Kommunikation mit Clients. Der Einsatz dieser Software sollte die Arbeit Ihres Projektmanagers erheblich erleichtern und die effektivste Lösung zur Vereinfachung von Prozessen und zur Optimierung von Workflows darstellen, um insgesamt ein besseres Team- und Client-Erlebnis zu erzielen.

Worauf sollten Sie bei Bauverwaltungssoftware für kleine Unternehmen achten?

Bei der Auswahl an Software für das Projektmanagement im Bauwesen gibt es eine Vielzahl von Optionen – selbst für kleine Unternehmen. Einige Tools sind in hohem Maße anpassbar und lassen sich auf jedes Bauprojekt abstimmen, während andere auf einen bestimmten Zweck oder Geschäftsbedarf zugeschnitten sind – wie beispielsweise Auftragsverwaltungssoftware oder Software für die Zeiterfassung im Bauwesen.

Berücksichtigen Sie beim Vergleich verschiedener Optionen Folgendes:

Wichtigste Features : Verfügt das Software-Tool über die richtigen Features? Übertrifft es Ihre Erwartungen?

Funktionalität : Erfüllt sie den von Ihnen benötigten Zweck, wie beispielsweise Erfüllt sie den von Ihnen benötigten Zweck, wie beispielsweise Beschaffungsmanagement oder Fertigungsplanung

Ansichten: Können Sie Ihre Projekte so anzeigen und organisieren, wie es für Ihre Arbeitsweise am besten passt?

Benutzerdefinierte Anpassung: Können Sie die Software an Ihre Anforderungen anpassen?

Benutzerfreundlichkeit: Ist die Software benutzerfreundlich? Könnte Ihr gesamtes Team sich schnell darin einarbeiten?

Preise : Ist die Software erschwinglich? Werden die Kosten mit zunehmender Größe unerschwinglich?

Support: Können Sie das Support-Team bei Bedarf problemlos erreichen?

Bewertungen und Rezensionen: Was sagen andere Benutzer über ihre Erfahrungen mit dem Produkt?

Ihre Anforderungen sind wahrscheinlich so einzigartig wie Ihr Geschäft. Nehmen Sie sich daher etwas Zeit, um zu überlegen, was Sie wirklich brauchen, damit Sie die für Sie am besten geeignete Software finden.

Die 10 besten Bauverwaltungs-Softwareprogramme für kleine Geschäfte

Für kleine Unternehmen ist die Suche nach der besten Bauverwaltungssoftware ein Muss, wenn Sie organisiert bleiben, Risiken managen und Ihre Clients bestmöglich betreuen möchten. Um Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Tool für Ihre Aufgaben zu helfen, finden Sie hier unsere Auswahlliste der besten Bauverwaltungssoftware für kleine Unternehmen im Jahr 2024.

1. ClickUp (Am besten geeignet für einheitliche Nachverfolgung von Projekten und Synchronisierung zwischen Außendienst und Büro)

Der KI-gestützte ClickUp-Workspace mit Dashboards, Aufgaben, Chat, Agenten und vielem mehr bietet Ihnen die nötige Ansicht!

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der kleinen Bauteams hilft, Projekte voranzutreiben, ohne das übliche Chaos, das entsteht, wenn man fünf verschiedene Tools unter einen Hut bringen muss.

Denn genau das ist das Problem: das ständige Hin und Her zwischen Feld, Büro, Auftragnehmern, Lieferanten und Clients. Aktualisierungen finden überall statt. Entscheidungen gehen unter. Und am Ende verbringt jemand Stunden damit, nur um herauszufinden, was eigentlich vor sich geht.

Die Small Business Suite von ClickUp vereint all das an einem Ort, angefangen bei Ihrem Projektmanagement.

Visualisieren Sie Ihre Projekte als übersichtliche Zeitleisten mit der Gantt-Ansicht von ClickUp

Mit benutzerdefinierten Ansichten wie Gantt-Diagramm, Zeitleiste, Kalender und Workload-Ansicht können Sie Projekte ganz einfach visualisieren und planen, um zu sehen, wie alles zusammenhängt – von der Beschaffung über die Arbeiten vor Ort bis hin zur endgültigen Übergabe. Wenn Sie mehrere Standorte verwalten, können Sie mit der Kartenansicht sehen, was an jedem Standort passiert, ohne sich durch die Aufgaben wühlen zu müssen.

Die eigentliche Veränderung liegt jedoch darin, wie Informationen fließen. Anstatt ständig nach Updates zu suchen, fasst ClickUp Brain zusammen, was bereits in Aufgaben, Kommentaren und im ClickUp-Chat geschieht. Es kann Status-Updates generieren, den Fortschritt zusammenfassen und Risiken aufzeigen, bevor sie zu Verzögerungen führen.

Sie sind nicht mehr auf das Gedächtnis anderer oder auf hektische Last-Minute-Maßnahmen angewiesen, um einen Bericht über den Fortschritt zu erstellen. Das System weiß es bereits. Damit kommen wir zur Umsetzung.

Routinemäßige Koordinationsaufgaben wie das Zuweisen von Aufgaben, das Aktualisieren des Status und das Benachrichtigen der richtigen Personen, wenn etwas erledigt ist, werden von ClickUp Automatisierungen übernommen. Und damit die Dinge nicht aus dem Ruder laufen (was sie ja immer tun), greifen die ClickUp Super Agents ein. Sie weisen auf Verzögerungen hin, decken fehlende Aktualisierungen auf und wandeln sogar Entscheidungen in Aufgaben um, damit nichts unter den Tisch fällt.

Alle operativen Details befinden sich dort, wo die Arbeit stattfindet. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie Budgets, Materialien, Subunternehmer und Kostenvoranschläge verfolgen, ohne zwischen Tabellenkalkulationen hin- und herwechseln zu müssen. Anfragen, Zeichnungen und Standardarbeitsanweisungen befinden sich in ClickUp Docs und sind direkt mit den Aufgaben verknüpft, die sie unterstützen, sodass vor Ort und im Büro stets auf dieselbe Quelle zugegriffen wird.

Und wenn Sie nicht alles von Grund auf neu aufbauen möchten, bietet Ihnen die Bibliothek für Vorlagen vorgefertigte Setups für Workflows, damit Sie schnell loslegen können.

Die besten Features von ClickUp

Planen und passen Sie Projektzeitpläne mit Gantt-Diagramm-, Zeitleisten-, Kalender- und Workload-Ansichten an

Verwalten Sie mehrere Baustellen visuell mit der Kartenansicht

Erstellen Sie mit ClickUp Brain automatisch Updates und Zusammenfassungen

Halten Sie Ihre Unterhaltungen mit ClickUp Chat auf das Geschäftliche beschränkt

Lassen Sie ClickUp Super Agents Risiken, fehlende Updates und nächste Schritte kennzeichnen

Automatisieren Sie sich wiederholende Koordinationsaufgaben mit ClickUp Automatisierungen

Verfolgen Sie Budgets, Materialien und Subunternehmer mithilfe von benutzerdefinierten Feldern

Speichern und erstellen Sie Verbindungen zu RFIs, Zeichnungen und SOPs in ClickUp-Dokumenten

Überwachen Sie den Fortschritt und die Workload in Echtzeit mit ClickUp-Dashboards

Starten Sie schnell durch mit vorgefertigten Workflows aus der Bibliothek der Vorlagen

Einschränkungen von ClickUp

Die Umstellung auf so viele wichtige Features kann eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Noch sind nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

📊 Mini-Fallstudie: Mehr als 5 tools durch einen Workspace ersetzen Als die Marketingagentur Hit Your Mark Media ihre Abläufe unter die Lupe nahm , war das Problem offensichtlich. Die Arbeit verteilte sich auf Slack, Miro, Toggl, Loom und andere Tools. Projekte kamen langsamer voran, als sie sollten, da die Informationen über mehrere Tools verstreut waren. Auch hat das Team alles in ClickUp zusammengeführt. Ersetzen Sie über 20 Tools durch einen leistungsstarken Workspace in ClickUp ⚡ Die Ergebnisse waren sofort sichtbar: Mehr als 5 Tools ersetzt in den Bereichen Kommunikation, Planung und Berichterstellung

3.000 $ Einsparung pro Jahr durch den Verzicht auf Slack nach dem Umstieg auf ClickUp Chat

Echtzeit-Dashboards zur Nachverfolgung von Sprint-Punkten, Workloads und Leistung

Schnellere Bonusauszahlungen dank klarer, messbarer Daten zur Produktivität Gründer Derek Archer sagt, dass diese Umstellung die Arbeitsweise der Agentur verändert hat. Anstatt Updates aus verschiedenen Apps zusammenzufügen, wickelt das Team nun Aufträge für Clients, Kommunikation, Dokumentation und Berichterstellung über einen einzigen Workspace ab. 🚀

2. Contractor Foreman (Am besten geeignet für kostengünstiges All-in-One-Geschäftsmanagement)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman bezeichnet sich selbst als „die Nummer 1 für Bauunternehmer“, die nach einer erschwinglichen und benutzerfreundlichen Software für das Geschäftsmanagement suchen. Teams können diese Software für das Projektmanagement für Projekte, Finanzen, Personal, Ressourcen und Dokumente nutzen.

Sie wurde speziell entwickelt, um kleinen Unternehmen den Umstieg von papierbasierten Systemen zu erleichtern, und bietet einfache Module für Tagesprotokolle und die Nachverfolgung von Geräten. Mit dem integrierten Kalkulationstool können Sie einen Interessenten schnell in einen unterzeichneten Vertrag umwandeln und dank professioneller Vorlagen mehr Ausschreibungen gewinnen.

Die besten Features von Contractor Foreman

Behalten Sie den Überblick über Projekte mit Zeitleisten, Terminplänen und Gantt-Diagrammen

Erstellen Sie Kostenvoranschläge und versenden Sie Rechnungen an Clients

Verwalten Sie Verträge und die Kommunikation mit Subunternehmern und Partnern

Organisieren Sie Dateien, Fotos und Geräteprotokolle

Einschränkungen für Bauleiter

Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Nutzung der Software in Browsern wie Safari

Laut einigen Benutzern kann dies für neue Benutzer und für selbstständige Bauarbeiter überwältigend sein

Preise für Contractor Foreman

Basic: 49 $/Monat für einen Benutzer

Standard: 105 $/Monat für drei Benutzer

Plus: 166 $/Monat für acht Benutzer

Pro: 221 $/Monat für 15 Benutzer

Unlimited: 332 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Bewertungen und Rezensionen zu Bauleitern

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 500 Bewertungen)

3. Procore (Am besten geeignet für umfassendes Risiko- und Finanzmanagement)

via Procore

Procore ist eine Software für das Bauprojektmanagement, die entwickelt wurde, um Teams die Verwaltung von Projekten zu erleichtern, Risiken zu minimieren und erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Das Tool kombiniert Projekt- und Finanzmanagement mit Qualitäts- und Sicherheits-Features.

Kleine Unternehmen profitieren von dem umfangreichen Marktplatz für Integrationen, über den Sie Ihre bestehende Buchhaltungs- und ERP-Software nahtlos verbinden können. Die leistungsstarke Engine für die Berichterstellung liefert detaillierte Einblicke in den Projektstatus und hilft Ihnen, Kostenüberschreitungen zu erkennen, bevor sie sich auf Ihre endgültigen Margen auswirken.

Die besten Features von Procore

Organisieren Sie Teams vor Ort und außerhalb des Standorts mit benutzerfreundlichem Projektmanagement

Nutzen Sie Echtzeitdaten, um Risiken zu überwachen und zu minimieren

Verschaffen Sie sich eine Übersicht über die aktuelle Finanzlage und führen Sie die Berichterstellung durch

Verschaffen Sie sich mit Informationsprotokollen einen umfassenden Überblick über ein Projekt

Limitierungen von Procore

Die Preispläne sind nicht in der Liste der öffentlich einsehbaren Informationen enthalten, daher ist es zunächst schwierig, den Wert gegenüber anderen Optionen zu vergleichen, die Sie in Betracht ziehen.

Einige Benutzer weisen darauf hin, dass die Verwaltung der Einstellungen verwirrend sein kann

Preise für Procore

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Procore

G2: 4,6/5 (über 2.100 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2.600 Bewertungen)

4. Autodesk Build (Am besten geeignet für eine optimierte Koordination zwischen Büro und Feld)

via Autodesk Build

Autodesk Build ist eine Software für das Projektmanagement im Baubereich, die darauf ausgelegt ist, die Workflows zwischen Ihrem Büro und dem Feld zu optimieren. Teams können das Tool nutzen, um Qualitätssicherung, Sicherheit und Budgets zu verwalten.

Sie zeichnet sich durch eine hervorragende Zeichnungsverwaltung aus und stellt sicher, dass alle Subunternehmer dieselbe Version der Zeichnungen vor sich haben, um kostspielige Nacharbeiten zu vermeiden. Die Plattform umfasst zudem spezielle Tools für die Nachverfolgung des Fortschritts, mit denen alle Beteiligten eine visuelle Darstellung der fertiggestellten Arbeiten im Vergleich zum ursprünglichen Zeitplan einsehen können.

Die besten Features von Autodesk Build

Sehen Sie sich die aktuellen Zeitpläne der Projekte an, um Missverständnisse und Fehler zu vermeiden

Nutzen Sie benutzerdefinierte Ansichten, um Filter zu erstellen und nur die relevantesten Aufgaben anzuzeigen

Verfolgen Sie Probleme, Änderungen und Lösungen mit integrierten Qualitätsmanagement-Features

Vergleichen Sie die Kosten in Echtzeit mit Ihrem ursprünglichen Projektumfang, indem Sie Felddaten mit Ihren Budgets verknüpfen

Limit von Autodesk Build

Das Einrichten von Projekten und das Zuweisen von Benutzerrechten und Optionen kann laut einigen Kunden kompliziert sein

Einige Benutzer berichten, dass das Erlernen der Software einige Zeit in Anspruch nehmen kann, insbesondere für diejenigen, die mit dieser Art von Software nicht vertraut sind

Preise für Autodesk Build

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Autodesk Build

G2: N/A

Capterra: N/A

Unser AI-Leitfaden für kleine Unternehmen erklärt genau, wie Sie KI einsetzen können, um Komplexität zu reduzieren, anstatt weitere Tools hinzuzufügen.

5. Buildertrend (Am besten geeignet für den Bau und Umbau von Wohnhäusern)

via Buildertrend

Buildertrend ist eine Softwareplattform für das Projektmanagement, die sich an gewerbliche Teams, Bauunternehmer, Hausbauer und Renovierer richtet. Das Softwaretool wurde entwickelt, um Projekte und Prozesse zu optimieren und zu organisieren, damit sich Bauunternehmer auf ihre eigentlichen Rollen konzentrieren können.

Sie bietet ein spezielles Portal für Clients, in dem Hausbesitzer Fotos vom Fortschritt des Baus einsehen und Änderungsaufträge genehmigen können, was ein professionelles Erlebnis schafft, das langfristiges Vertrauen aufbaut. Die Plattform optimiert zudem den Auswahlprozess und erleichtert es Clients, Materialien und Oberflächen innerhalb ihres vorgegebenen Budgets auszuwählen.

Die besten Features von Buildertrend

Beaufsichtigen Sie Projekte und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts mit der integrierten Projektplanung durch

Verstehen Sie, was vor sich geht – mit täglichen Protokollen

Verfolgen Sie Ihre Änderungsaufträge, Auswahlen und Rechnungen an einem Ort

Optimieren und zentralisieren Sie die Kommunikation mit Ihren Clients mithilfe eines speziellen Client-Portals

Limitierungen von Buildertrend

Einige Benutzer äußern sich frustriert über das Feature für die Zeiterfassung, insbesondere auf Mobilgeräten

Die Einarbeitungszeit kann langwierig sein, und Benutzer berichten, dass es häufige Updates gibt, an die man sich erst gewöhnen muss

Preise für Buildertrend

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Buildertrend

G2: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.600 Bewertungen)

6. Float (Am besten geeignet für Ressourcenmanagement und Personalplanung)

via Float

Float ist ein tool für Ressourcenmanagement und Personalplanung, das es Teams erleichtert, Kapazitäten zu planen und Arbeitsabläufe zu koordinieren.

Die Software vereint Personal- und Projektmanagement in einer einzigen Oberfläche und ermöglicht so eine einfache Übersicht. Sie bietet eine visuelle Zeitleiste zur Verfügbarkeit Ihres gesamten Teams und hilft Ihnen dabei, eine Überlastung Ihrer qualifiziertesten Fachkräfte durch den Einsatz an mehreren Baustellen zu vermeiden. Mithilfe der Prognose-Features können Sie den zukünftigen Personalbedarf auf der Grundlage der anstehenden Projektpipeline und der aktuellen Workload vorhersagen.

Die besten Features von Float

Organisieren Sie Projekte mit Meilensteinen, Phasen und Abhängigkeiten

Nutzen Sie Prognosen zur Kapazität, um potenzielle Herausforderungen zu erkennen

Vergleichen Sie die geplanten mit den tatsächlichen Ausgaben bei Bauprojekten

Erfassen Sie Timesheets und führen Sie die Nachverfolgung der Arbeitszeiten Ihrer Team-Mitglieder durch

Float-Limit

Float ist zwar nicht speziell für Bauteams konzipiert, kann für diese jedoch ein nützliches tool sein

Einige Benutzer berichten, dass die mobile App nicht so benutzerfreundlich ist wie die browserbasierte Version

Gleitende Preisgestaltung

Starter: 8,50 $/Monat pro Benutzer

Pro: 14 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Float

G2: 4,2/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.500 Bewertungen)

7. RedTeam (Am besten geeignet für wiederholbare Prozesse und Zusammenarbeit im Feld)

via RedTeam

RedTeam bietet verschiedene Softwaretools an, darunter Fieldlens für die Zusammenarbeit vor Ort in Echtzeit und RedTeam Go für das Projektmanagement. Zusammen ermöglichen diese Tools Bauteams die Organisation von Projekten und die Berichterstellung.

Die Software basiert auf standardisierten Workflows, die kleinen Unternehmen helfen, zu wachsen, ohne die Kontrolle über die Projektqualität zu verlieren. Sie bietet außerdem Automatisierung der Angebotserstellung und des Vertragsmanagements, was die Vorbereitungsphase beschleunigt und Ihre Projekte zügig in die Bauphase bringt.

Die besten Features von RedTeam

Sammeln Sie alle Ihre Daten an einem Ort, um das Projektmanagement zu vereinfachen

Schaffen Sie wiederholbare Prozesse, um das Risiko zu minimieren

Automatisieren Sie mehr als 100 Aufgaben mit integrierten Automatisierungsfunktionen

Freigeben Sie Berichte und Finanzdaten auf benutzerfreundliche Weise an Ihre Clients

Limit von RedTeam

Einigen Benutzern zufolge kann es eine gewisse Einarbeitungszeit geben, bis man sich an die Software gewöhnt hat

Einige Kunden haben von langsamen Servern und Problemen mit dem Einfrieren während der Bearbeitung berichtet

Preise für RedTeam

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu RedTeam

G2: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

8. Sage 300 Construction and Real Estate (Am besten geeignet für integrierte Buchhaltung und Immobilienverwaltung)

via Sage

Sage 300 Construction and Real Estate ist ein All-in-One-Tool für Unternehmensführung und Buchhaltung, das Finanzwesen, Dienstleistungsbetrieb und Projektmanagement vereint. Fachleute aus der Baubranche können das Tool nutzen, um neben der Finanzverwaltung auch den gesamten Bauprozess zu überwachen.

Sie eignet sich besonders gut für Geschäfte, die komplexe Anforderungen an die Lohnabrechnung und Compliance in verschiedenen Rechtsräumen nachverfolgen müssen. Die detaillierten Prüfpfade der Software stellen sicher, dass jede Transaktion erfasst wird, was Ihnen in der Steuerperiode oder bei externen Prüfungen Sicherheit gibt.

Die besten Features von Sage 300 Construction and Real Estate

Verfolgen Sie Aufträge, Arbeitsaufträge, Angebote, Ausrüstung und die Baustellenhistorie

Organisieren Sie Dokumente und arbeiten Sie kostenlos papierlos

Nutzen Sie Features des Projektmanagements, um Probleme zu erkennen und Risiken zu bewältigen

Optimieren Sie Ihre Serviceabläufe, um Ihren Clients ein besseres Erlebnis zu bieten

Einschränkungen von Sage 300 Construction and Real Estate

Einige Benutzer bemängeln, dass die Funktionen für die Berichterstellung der Software begrenzt und schwer benutzerdefiniert sind

Das System kann unintuitiv und schwer zu bedienen sein, berichten einige Benutzer

Preise für Sage 300 Construction and Real Estate

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sage 300 Construction and Real Estate

G2: 3,5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (über 500 Bewertungen)

9. Fieldwire (Am besten geeignet für effizientes Aufgabenmanagement auf der Baustelle)

via Fieldwire

Fieldwire ist eine Baumanagement-Lösung speziell für das Baustellenmanagement. Bauunternehmen können die Software nutzen, um Teammitglieder zu koordinieren, Aufgaben zuzuweisen, die Nachverfolgung der Leistung durchzuführen und die mit der Arbeit vor Ort verbundenen Risiken zu reduzieren. Sie fungiert als schneller Kommunikationsknotenpunkt, über den Bauleiter Mängellisten-Elemente erfassen und Fotos als Anhänge anhängen können, die sofort im Büro überprüft werden können.

Das Tool unterstützt auch den Offline-Zugriff, sodass Ihr Team Pläne einsehen und Aufgaben aktualisieren kann, selbst in Gebieten mit schlechter Mobilfunkverbindung.

Die besten Features von Fieldwire

Sorgen Sie mit einem zentralen System für die Synchronisierung zwischen Teams vor Ort und im Büro

Erstellen Sie Arbeitspläne und weisen Sie den Mitgliedern des Teams Aufgaben zu

Verfolgen Sie nach, welches Mitglied des Teams an bestimmten Aufgaben oder auf bestimmten Baustellen gearbeitet hat

Erstellen und versenden Sie benutzerdefinierte Berichte, die alle Ihre Projektdetails enthalten

Einschränkungen von Fieldwire

Fieldwire ist für das Baustellenmanagement konzipiert, daher würden Teams an anderer Stelle von einem allgemeineren System für das Projektmanagement profitieren

Einige Benutzer wünschen sich, dass es einfacher wäre, wöchentliche Berichte über Baustellen und Projekte zu erstellen

Preise für Fieldwire

Free

Pro: 54 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 79 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 104 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fieldwire

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 80 Bewertungen)

10. Houzz Pro (Am besten geeignet für den Umbau von Wohngebäuden und die Generierung von Client-Kontakten)

Houzz Pro ist eine spezialisierte Baumanagement-Lösung für Fachleute im Wohnungsbau, die den gesamten Kundenlebenszyklus verwalten müssen – vom ersten Kontakt bis zur Schlusszahlung. Das Besondere daran ist, dass sie leistungsstarkes Projektmanagement mit Marketing- und Design-Tools kombiniert, die kleinen Unternehmen helfen, sich in einem umkämpften Markt abzuheben.

Eine der herausragenden Features ist der 3D-Grundrissplaner und die Begehung in Originalgröße. Damit können Bauunternehmer präzise 3D-Modelle eines Projekts erstellen und diese an Clients freigeben, sodass diese sich das Endergebnis vorstellen können, noch bevor der erste Nagel eingeschlagen wird. Dieser visuelle Ansatz beschleunigt den Genehmigungsprozess für Kostenvoranschläge und Auswahlen erheblich.

Die besten Features von Houzz Pro

Scannen Sie mit Ihrem Mobilgerät einen Raum und erstellen Sie sofort einen 2D-Plan und ein 3D-Modell für eine schnelle Kostenkalkulation.

Nutzen Sie einen gemeinsamen Space, in dem Clients Einrichtungsgegenstände, Bodenbeläge und Farben genehmigen können, mit einer Nachverfolgung des Budgets, die sich automatisch aktualisiert

Nutzen Sie das integrierte System für die Nachverfolgung von Anfragen aus dem Houzz-Netzwerk und zur Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline

Zugang zum riesigen Netzwerk von Hausbesitzern auf Houzz, um hochwertige Leads in bestimmten Postleitzahlgebieten zu generieren

Optimierte Rechnungsstellung, die es Clients ermöglicht, direkt über ihr Projektportal per ACH oder Kreditkarte zu bezahlen

Limitierungen von Houzz Pro

Die Marketing- und Lead-GenerierungsFeatures können für sehr kleine Start-ups teuer sein

Einige Benutzer empfinden die Features des Projektmanagements im Vergleich zu Procore als weniger leistungsfähig für große gewerbliche Bauvorhaben

Preise für Houzz Pro

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Houzz Pro-Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4,6/5 (über 1.000 Bewertungen)

G2: 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen)

Verwalten Sie Ihre Projekte effektiver mit ClickUp

Auf dieser Liste findet sich für jedes Team das ideale Tool, ganz gleich, ob Sie Risiken auf Baustellen verwalten oder Ihre Teammitglieder und Ressourcen von einem zentralen Ort aus koordinieren möchten. Es gibt auch zahlreiche All-in-One-Softwareoptionen, die den gesamten Projektlebenszyklus optimieren.

Als eines der führenden Projektmanagement-Tools für Teams aus verschiedenen Branchen ist ClickUp unsere klare erste Wahl. Die Features sind vollständig anpassbar und flexibel genug, um selbst die komplexesten Projekte zu bewältigen. Darüber hinaus helfen die ständig wachsende Bibliothek mit Vorlagen und über 1.000 Integrationen Bauunternehmen dabei, ihre Projekte schneller auf den Weg zu bringen.

Sind Sie bereit, eine bessere Methode zur Abwicklung Ihrer Projekte kennenzulernen?