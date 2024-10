10 beste Software für die strategische Personalplanung im Jahr 2024

Im schnelllebigen digitalen Zeitalter des Jahres 2024 hängt der Erfolg Ihres Unternehmens nicht nur von Ihrer Strategie ab, sondern auch von den Tools, die Sie einsetzen.

Denken Sie darüber nach.

Sie haben ein hochkarätiges Team, das vor Talent strotzt und bereit ist, jede Herausforderung zu meistern. Aber ohne die richtige Software, um diese Talente zu nutzen, lassen Sie spielveränderndes Potenzial auf der Tabelle liegen.

Enter Workforce planungssoftware . Sie ist der unbesungene Held der modernen Business-Welt. Mit dieser Technologie können Sie die Zusammenarbeit verbessern, die Planungsprozesse Ihrer Mitarbeiter skalieren und sicherstellen, dass die Energie Ihres Teams auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentriert wird.

Als Manager oder Personalverantwortlicher kann sich die Suche nach der richtigen Software zur Personaleinsatzplanung wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen anfühlen. Es gibt eine Vielzahl von Optionen, von denen jede mit einzigartigen Features aufwartet. Aber keine Angst. Wir haben die Laufarbeit für Sie erledigt.

Tauchen Sie tief in diesen Leitfaden ein, und Sie werden die besten Lösungen für die Personalplanung des Jahres 2024 entdecken. Ganz gleich, ob Sie ein wachsendes Startup oder ein etabliertes Unternehmen sind, diese Tools werden Ihre Personalplanung optimieren.

Worauf sollten Sie bei Software für die Personalplanung achten?

Navigieren im Meer der besten Personalplanungstools tool für die Planung s ist keine leichte Aufgabe. Wie können Sie bei der Fülle der Möglichkeiten herausfinden, welches die richtige Lösung für Ihr Unternehmen ist?

Achten Sie auf diese Schlüssel, um sicherzustellen, dass Sie in ein Tool investieren, das Ihre Personalplanung wirklich voranbringt.

Benutzerfreundlichkeit: Es geht um Intuition. Ihre Software für die strategische Personalplanung sollte zugänglich und leicht zu verstehen sein, auch für diejenigen, die sich mit Technik nicht auskennen. Eine steile Lernkurve? Das ist ein No-Go

Es geht um Intuition. Ihre Software für die strategische Personalplanung sollte zugänglich und leicht zu verstehen sein, auch für diejenigen, die sich mit Technik nicht auskennen. Eine steile Lernkurve? Das ist ein No-Go Integrationsfähigkeiten: In den heutigen Geschäften wird eine Vielzahl von Tools eingesetzt. Ihre Planungssoftware sollte mit anderen zusammenarbeiten und sich mühelos in bestehende Systeme und Plattformen integrieren lassen

In den heutigen Geschäften wird eine Vielzahl von Tools eingesetzt. Ihre Planungssoftware sollte mit anderen zusammenarbeiten und sich mühelos in bestehende Systeme und Plattformen integrieren lassen Skalierbarkeit: Mit dem Wachstum Ihres Unternehmens steigen auch Ihre Anforderungen. Entscheiden Sie sich für eine Lösung, die nahtlos mit Ihnen wächst und sowohl Ihre aktuellen als auch Ihre zukünftigen Anforderungen erfüllt

Mit dem Wachstum Ihres Unternehmens steigen auch Ihre Anforderungen. Entscheiden Sie sich für eine Lösung, die nahtlos mit Ihnen wächst und sowohl Ihre aktuellen als auch Ihre zukünftigen Anforderungen erfüllt Anpassbarkeit: Jedes Unternehmen ist einzigartig. Die besten Tools für die Personaleinsatzplanung sind anpassungsfähig und ermöglichen es Ihnen, Features auf Ihre spezifischen Anforderungen und Prozesse zuzuschneiden

Jedes Unternehmen ist einzigartig. Die besten Tools für die Personaleinsatzplanung sind anpassungsfähig und ermöglichen es Ihnen, Features auf Ihre spezifischen Anforderungen und Prozesse zuzuschneiden Datenanalyse und Berichterstellung: Zahlen sprechen Bände. Erstklassige Tools für die Personaleinsatzplanung bieten robuste Analysen, die Ihnen den nötigen Einblick geben, um fundierte Entscheidungen zu treffen

Verstehen Sie auf einen Blick, wer in Ihrem Team unter- oder überlastet ist, damit Sie Ihre Ressourcen leicht umverteilen können

Denken Sie daran, dass es bei der besten Software für die Personaleinsatzplanung nicht nur um Features geht, sondern darum, die richtige Synergie zwischen Leistungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit zu finden.

Die 10 besten Softwarelösungen für die Personaleinsatzplanung im Jahr 2024

Die Stunde der Wahrheit ist gekommen! Nachdem wir uns mit den wichtigsten Aspekten der Software für die Personaleinsatzplanung beschäftigt haben, ist es nun an der Zeit, die Besten des Jahres 2024 vorzustellen.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Tool mit allem Drum und Dran oder nach einer schlanken, unkomplizierten Lösung sind - diese Liste bietet Ihnen alles, was Sie brauchen. Lassen Sie uns herausfinden, welche Software Ihr Unternehmen in diesem Jahr zu neuen Höhenflügen verhelfen kann - von bahnbrechenden Innovationen bis hin zu bewährten Branchenstandards.

Weiter zu den 10 besten Tools für die Personalplanung!

Die ClickUp Workload-Ansicht gibt Einblicke in die Metriken Ihres Projekts, um einen Schritt voraus zu sein

Lernen Sie ClickUp kennen: nicht nur eine weitere Projektmanagement-Software, sondern Ihre Geheimwaffe für die strategische Personalplanung und leistungsmanagement . ClickUp ist vielseitig und glänzt mit Aufgaben- und Projektmanagement, präziser Zeiterfassung und modernster Datenanalyse.

Durch sein beispielloses Engagement für benutzerdefinierte Anpassungen hebt sich ClickUp von der Vielzahl ähnlicher Plattformen ab. Die Software bietet dem Benutzer eine Vielzahl von Optionen zur Anpassung der Ansichten und Einstellungen des Dashboards.

Das bedeutet, dass Sie sich nicht an die Software anpassen müssen - stattdessen passt sich ClickUp perfekt an den Rhythmus Ihres Unternehmens an, optimiert die Workflows und sorgt für Spitzenleistungen Ihres Teams. ClickUp's Organisation der Personalabteilung ist unübertroffen. Die sorgfältig entworfene Hierarchie-Struktur - angefangen bei Workspace über Spaces, Ordner, Listen, Aufgaben bis hin zu Unteraufgaben - sorgt dafür, dass jedes Teil Ihres Projekts seinen Platz findet.

Diese logische Aufteilung sorgt dafür, dass Ihre Aufgaben ordentlich organisiert und überschaubar sind, so dass sich Ihre Arbeit weniger wie ein Labyrinth und mehr wie ein gut ausgearbeiteter Plan anfühlt.

Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche stellt ClickUp Ihnen die wichtigsten Daten zur Verfügung, die Sie benötigen, um Folgendes zu verbessern kommunikation im Team und Management, und steigern Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter. Von der Aufgabenzuweisung bis zum Ressourcenmanagement ist jedes Feature, das Sie sich wünschen, unter einem digitalen Dach untergebracht.

ClickUp beste Features

Nachverfolgung der Anwesenheit mit der anpassbarenClickUp Dashboards* Projektstrukturplan fähigkeiten zur effizienten Bewältigung von Projekten

Zuweisung von Aufgaben und Verwaltung von Ressourcen an einem einzigen Ort

Passen Sie Ihre Visualisierung mit 15+Ansichten* Dutzende von Integrationen in Ihr bestehendes technisches System

PraktischGTD-Vorlagen wie dieClickUp Workforce Action Vorlage macht Workforce Management zum Kinderspiel

ClickUp Beschränkungen

Mobile Apps verfügen nicht über die gleichen Funktionen wie Desktop-Versionen

Lernkurve im Zusammenhang mit den vielen verfügbaren Ressourcen und Features

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Läuft

über Läuft Wenn es um die dynamische Welt der Personalplanung geht, erweist sich Runn als robuster Konkurrent. In seinem Kern geht es bei Runn nicht nur um Zahlen, sondern um Menschen. Es führt die Feinheiten der Personalplanung nahtlos mit der Präzision von Projektprognosen und Mitarbeiterdaten zusammen.

Das bedeutet, dass Sie Ressourcen nicht nur auf der Grundlage ihrer Verfügbarkeit, sondern auch auf der Grundlage ihrer einzigartigen Stärken und Fähigkeiten zuweisen können.

Das Dashboard bietet Echtzeiteinblicke in die Rentabilität Ihres Unternehmens und stellt sicher, dass Sie nicht nur hart arbeiten, sondern auch intelligent. Da die Zusammenarbeit immer globaler und dezentraler wird, sorgt Runn für Klarheit und stellt sicher, dass jeder, von der Führungskraft bis zum Freiberufler, seine Rolle im Gesamtbild versteht.

Runn beste Features

Einfaches Erstellen von Zeitplänen auf hohem Niveau

Zuweisung von Mitarbeitern zu Projekten in wenigen Sekunden

Überwachen Sie die Pläne aller Mitarbeiter in einer einzigen Ansicht, ohne sich zu überfordern

Prognosen für Kapazitäten, Projekte, Szenarien und Finanzdaten

Laufende Begrenzungen

Einige Berichterstellungen und Berechtigungen sind entweder nicht vorhanden oder eingeschränkt

Nach Ansicht einiger Benutzer kann die Planung der Produktentwicklung eine Herausforderung darstellen

Preise für Runn

Free

Pro: $8/Person verwaltet pro Monat

$8/Person verwaltet pro Monat Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

Runn Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1 Bewertung)

4.5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.8/5 (25 Bewertungen)

3. Planvoll

über Planvoll Tauchen Sie ein in Planful, und Sie werden schnell feststellen, warum es ein bevorzugtes Tool für die Personalplanung unter vorausschauenden HR- und Management-Teams ist. Diese moderne Software zur Personaleinsatzplanung geht über die bloße aufgabenmanagement für Führungskräfte im Business.

Es geht um die Verbindung von Finanz- und operative daten, was zu einer ganzheitlichen Ansicht Ihrer Belegschaft führt effizienz der Prozesse und der Produktivität Ihrer Mitarbeiter, damit Sie Ihre Ziele im Geschäft erreichen können.

Bei Planful liegt der Schwerpunkt auf der kontinuierlichen Planung, die die Agilität und Anpassungsfähigkeit in der sich ständig verändernden Geschäftslandschaft fördert. Die intuitive Benutzeroberfläche in Verbindung mit leistungsstarken Analysen bedeutet, dass die Entscheidungsträger stets mit zeitnahen, umsetzbaren Erkenntnissen ausgestattet sind.

Wenn Planung und Leistung zusammentreffen, ist Planful der Ort, an dem sie sich im Personalplanungsprozess überschneiden.

Planful-Schlüssel-Features

Verbindung von HR, Finanzen undbetriebsmanagement für eine optimierte Personaleinsatzplanung

Bietet Einblicke, Flexibilität und eine leistungsstarke Was-wäre-wenn-Planung

Vergleiche in Echtzeit von Plan und Ist mit genauer Personalprognose

Planerische Limits

Einige Benutzer finden es schwierig zu benutzen

Die Planung des Personalbestands kann ohne direkte Integration mitsoftware zur Mitarbeiterverwaltung* Leistungsprobleme entstehen, wenn die Dimensionalität der Modelle ein bestimmtes Maß überschreitet

Planvolle Preisgestaltung

Personalisiertes Angebot anfordern

Planful Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (370 + Bewertungen)

4.3/5 (370 + Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (45 Bewertungen)

4. Paymo

über Paymo Treffen Sie Paymo: Ihre All-in-One-Lösung für eine effizientere Belegschaft. Paymo ist stolz darauf, komplexe Projekte zu vereinfachen. Mit seiner umfassenden Suite von Tools können Geschäfte von einem zentralen Hub aus die Zeit nachverfolgen, Aufgaben verwalten und Rechnungen an Kunden stellen.

So wird sichergestellt, dass Teams unabhängig von ihrem Speicherort zusammenhalten und aufeinander abgestimmt bleiben.

Was Paymo von anderen Anbietern unterscheidet, ist sein Engagement, die Kluft zwischen Arbeit und Vergütung zu überbrücken. Die klare und transparente Ansicht von Aufgaben, geleisteten Arbeitsstunden und entsprechenden Zahlungen fördert eine Kultur der Verantwortlichkeit und Anerkennung und macht das Personalmanagement sowohl effizient als auch lohnend.

Paymo Schlüssel-Features

Bietet die Bearbeitung von Aufgaben und Projekten in großen Zeitabständen

Ermöglicht unbegrenzte Rechnungen, Kostenvoranschläge und Ausgaben

Features wie ein Team-Planer und eine integrierte Zeiterfassung optimieren Workflows

Paymo Einschränkungen

Limitierte Integrationen, nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Benutzer können in kostenlosen Plänen nur bis zu drei Rechnungen erstellen

Paymo Preise

Free

Starter: 4,95 $/Benutzer pro Monat

4,95 $/Benutzer pro Monat Kleines Büro: $9,95/Benutzer pro Monat

$9,95/Benutzer pro Monat Business: 20,79 $/Benutzer pro Monat

Paymo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

5. tamigo

über tamigo Treten Sie ein in die Welt von tamigo und erleben Sie Personalplanung neu definiert. Tamigo wurde speziell für den Einzelhandel und das Hotel- und Gaststättengewerbe entwickelt und kennt die Komplexität und die Herausforderungen bei der Verwaltung von Schichten und Dienstplänen in dynamischen Umgebungen für Führungskräfte.

Die Stärke von tamigo liegt in der Fähigkeit, Prognosen zu erstellen und den Personalbedarf mit den Anforderungen des Geschäfts in Einklang zu bringen. Aber es bleibt nicht nur bei der Planung: tamigo sorgt für eine effektive Kommunikation, indem es den Mitarbeitern ermöglicht, mühelos auf Dienstpläne zuzugreifen, Schichten zu tauschen und Präferenzen zu kommunizieren.

Das Ergebnis? Eine harmonische Mischung aus Mitarbeiterzufriedenheit und Geschäftsoptimierung, die sicherstellt, dass die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

Tamingo beste Features

Abwesenheitsmanagement und Nachverfolgung der Anwesenheit

Zugriff auf wichtige KPIs wie Lohnprozentsatz, Arbeitskosten und Produktivität, um Geschäftsziele zu erreichen

Ermöglicht Leistungsvergleiche auf nationaler und internationaler Ebene

Minimiert manuelle Prozesse und zeigt Daten effektiv an

Grenzen von Tamingo

Benutzer berichten über gelegentliche technische Probleme

Einige Features auf mobilen Geräten funktionieren nicht immer optimal

Tamingo Preise

Essential: $1.50 pro Benutzer

$1.50 pro Benutzer Standard: $3 pro Benutzer

$3 pro Benutzer Erweitert: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Premium: Benutzerdefinierte Preise

Tamingo Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.2/5 (21 Bewertungen)

6. Planday

über Planday Planday hat sich als ein Muss für Geschäfte etabliert, die ihre Planungsprozesse revolutionieren wollen. Planday geht über die herkömmliche Personalplanung hinaus, indem es den Mitarbeitern ein Mitspracherecht bei der Personaleinsatzplanung einräumt. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, ihre Verfügbarkeit anzugeben, Schichten zu tauschen und sogar Urlaub zu beantragen.

Für Manager wird damit ein Traum wahr, denn die Algorithmen von Planday arbeiten unermüdlich daran, eine optimale Personalbesetzung zu gewährleisten und die Bedürfnisse des Geschäfts mit den Wünschen der Mitarbeiter in Einklang zu bringen.

Die Tools für die Kommunikation in Echtzeit sorgen dafür, dass alle auf der gleichen Seite stehen, wodurch Planungskonflikte reduziert und die allgemeine Arbeitsmoral gesteigert werden.

Planday beste Features

Ermöglicht es Mitarbeitern, Schichten zu tauschen, Verfügbarkeiten festzulegen und Vorlagen zu verwenden

Verbindung mit bestehenden Systemen für Echtzeit-Informationen

Bietet Features wie Punch Clock und Gehaltsprognose-Software

Planday Beschränkungen

Langsame Ladezeiten, insbesondere bei einer großen Anzahl von Schichten

Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu anderen Tools für die Personaleinsatzplanung nicht sehr intuitiv

Planday Preise

Starter: $2.99/Benutzer pro Monat

$2.99/Benutzer pro Monat Plus: $4.99/Benutzer pro Monat

$4.99/Benutzer pro Monat Pro: 6,99 $/Benutzer pro Monat

6,99 $/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Planday Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (45+ Bewertungen)

4.5/5 (45+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (50+ Bewertungen)

7. Anaplan

über Anaplan In der hektischen Welt der Unternehmensplanung ist Anaplan eine feste Größe. Anaplan ist bekannt für seine Fähigkeit, Daten, Menschen und Pläne im gesamten Geschäft zu verbinden und verändert die Art und Weise, wie Unternehmen entscheidungen treffen in Ihrem Personalplanungsprozess. Die Plattform basiert auf der Philosophie, dass Planung in einer vernetzten Welt nicht in Silos stattfinden sollte.

Ganz gleich, ob Sie finanzielle Ziele, Lieferkettenlogistik oder Personalstrategien planen - Anaplan bietet eine einheitliche Ansicht.

Mit der Hyperblock-Technologie können Benutzer praktisch jedes beliebige Szenario für die Personalplanung und -modellierung durchführen, was zu Entscheidungen führt, die nicht nur fundiert, sondern auch ganzheitlich über Ihre Personalmanagementprozesse hinweg sind.

Beste Features von Anaplan

Verwendet proprietäre Technologie für Mitarbeiterleistung und -prognosen in Echtzeit

Hilft bei der Identifizierung von Talentlücken, der Modellierung von Szenarien und der Bewertung der finanziellen Auswirkungen

Verbindet Schlüssel-Datenpunkte für eine ganzheitliche Sicht auf das Geschäft

Limits von Anaplan

Komplexität: Wenn Anaplan nicht sorgfältig aufgebaut ist, kann es im Vergleich zu anderen Planungssoftware zu kompliziert und unflexibel werden

Es ist keine "Plug-and-Play"-Lösung; für eine maximale Nutzung sind leistungsfähige Ressourcen erforderlich

Preise für Anaplan

Kontakt für individuelle Preisgestaltung

Anaplan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (295 Bewertungen)

4.6/5 (295 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

8. MYOB

über MYOB MYOB ist mehr als nur Software - es ist ein Bekenntnis zur Optimierung des Business Backbone. MYOB ist zwar häufig für seine Buchhaltungslösungen bekannt, bietet aber auch eine leistungsstarke Suite für effektives Workforce Management und Softwarelösungen für die Planung.

MYOB weiß, dass Gehaltsabrechnung, Personalwesen und Dienstpläne in der heutigen Geschäftswelt eng miteinander verknüpft sind. Daher bietet MYOB einen integrierten Ansatz, der sicherstellt, dass es bei der Mitarbeiterverwaltung nicht nur um die erfassten Stunden geht, sondern auch um Leistungen, Schulungen und das allgemeine Wachstum.

Mit Cloud-basierten Lösungen können Geschäfte sicher sein, dass ihnen Echtzeitdaten zur Verfügung stehen, die eine effiziente, konforme und strategische Personalplanung ermöglichen.

MYOB beste Features

Verbindung mit über 350 beliebten Apps zur Optimierung der Personaleinsatzplanung

Kombiniert Onboarding, Dienstplanerstellung, Timesheets undvorlagen für die Gehaltsabrechnung* Synchronisierung mit Timesheets für präzise Gehaltsabrechnungen während des gesamten Personalplanungsprozesses

MYOB-Einschränkungen

Könnte für diejenigen, die ein einfaches Tool zur Personalplanung suchen, zu viel sein

Nach Angaben von Benutzern werden Timesheets gelegentlich nicht korrekt synchronisiert, was sich auf die Löhne auswirkt

MYOB Preise

Nur Lohnbuchhaltung: $10/Monat (für bis zu vier Mitarbeiter)

$10/Monat (für bis zu vier Mitarbeiter) Lite: $15/Monat

$15/Monat Business: $25,50/Monat

$25,50/Monat AccoutingRight Plus: $68/Monat

$68/Monat AccountingRight Premier: $85/Monat

MYOB Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (25+ Bewertungen)

3.5/5 (25+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (35+ Bewertungen)

9. ActivTrak

über ActivTrak An der Schnittstelle zwischen Produktivität und Mitarbeiterwohlbefinden finden Sie ActiveTrak. In einer Zeit, in der Remote-Arbeit zur Norm wird, bietet ActiveTrak unschätzbare Einblicke in die Aktivitäten der Mitarbeiter und stellt sicher, dass Geschäfte ein hohes Produktivitätsniveau aufrechterhalten, ohne das Wohlbefinden zu beeinträchtigen.

ActiveTrak ist jedoch nicht nur ein Tool zur Überwachung, sondern auch ein Verbündeter bei der Förderung einer gesunden Arbeitsumgebung.

Durch das Erkennen von Mustern können Manager ein mögliches Burnout erkennen, rechtzeitig eingreifen und sogar Leistungsträger auszeichnen. ActivTrak verwandelt Rohdaten in verwertbare Erkenntnisse und schließt so die Lücke zwischen Arbeitseffizienz und Mitarbeiterzufriedenheit.

ActivTrak beste Features

Bietet maßgeschneiderte Berichterstellungen für eine schnelle Analyse des Mitarbeiterverhaltens, um Qualifikationslücken zu finden oder Talentmanagement-Teams mit HR-Daten zu informieren, um Bereiche zu finden, in denen das Team verbessert werden kann

Leicht zu navigierendes Dashboard, das wichtige Metriken anzeigt

Features wie reaktionsschneller Kundensupport und verhaltensbasiertes Mitarbeiter-Coaching

Ermöglicht Team-Überwachung in Echtzeit über das Team Pulse Feature

ActivTrak Beschränkungen

Die Software mit ihren vielen Features kann für neue Benutzer überwältigend sein

Es fehlt eine solide mobile Anwendung im Vergleich zu den besten Softwarelösungen für die Personaleinsatzplanung

Kunden könnten den Installationsprozess als umständlich empfinden

ActivTrak Preise

Free

Essentials: $10/Monat pro Benutzer und Jahr

$10/Monat pro Benutzer und Jahr Professional: $17/Monat pro Benutzer und Jahr

$17/Monat pro Benutzer und Jahr Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ActivTrak Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 500 Bewertungen)

10. WorkDay

über WorkDay WorkDay wird oft als der Goldstandard in der HR-Software , und das aus gutem Grund. Sie bietet eine allumfassende Lösung, die alles von der Gehaltsabrechnung und den Finanzen bis hin zum Talentmanagement und der Analyse umfasst.

Was WorkDay auszeichnet, sind die auf maschinellem Lernen basierenden Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Trends zu antizipieren, datengestützte Entscheidungen zu treffen und Strategien auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter abzustimmen.

Das Design stellt sicher, dass die Plattform sowohl für Personalverantwortliche als auch für Mitarbeiter, die Informationen suchen, geeignet ist. Im Bereich der Software für die Personaleinsatzplanung sind die adaptiven Planungslösungen von WorkDay ein Beweis dafür, wie Technologie Prozesse humanisieren und den Menschen in den Mittelpunkt jeder Strategie stellen kann.

WorkDay beste Features

Bietet maßgeschneiderte Produkte für verschiedene Branchen

Entwickelt für große Teams mit häufigen Änderungen und datenintensiven Prozessen

Bietet Selbstbedienungsoptionen durch persönliche Portale

WorkDay-Beschränkungen

Für kleine Geschäfte möglicherweise nicht erschwinglich

Berichterstattungen von Benutzern über eine veraltete Benutzeroberfläche, die schwierig zu bedienen sein kann

Die Implementierung kann für größere Unternehmen langwierig sein

WorkDay-Preise

Kontakt für Preise

WorkDay Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (1.290+ Bewertungen)

4/5 (1.290+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (980+ Bewertungen)

Sieh dir das an WorkDay-Alternativen !_

ClickUp steht über dem Rest für Workforce Management

Bei der Navigation durch die unzähligen Optionen im Universum der Personalplanungssoftware ist es entscheidend, in ein Tool zu investieren, das nicht nur die Abläufe rationalisiert, sondern auch auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist.

Der Schwerpunkt von ClickUp liegt auf der Anpassung, so dass Teams ihre Arbeitsabläufe nicht an die Software anpassen müssen, sondern genau andersherum. Dies ist ein entscheidender Vorteil, insbesondere in der sich ständig weiterentwickelnden Welt des Business, in der Anpassungsfähigkeit der Schlüssel ist.

Darüber hinaus garantiert die logische Hierarchie, die ClickUp bietet - vom Workspace bis hin zu den Unteraufgaben -, dass jeder Aspekt eines Projekts seinen eigenen Space hat, was ein Maximum an Übersichtlichkeit und Organisation gewährleistet. Was ClickUp jedoch wirklich auszeichnet, ist sein umfassender Charakter.

Ob es sich um Aufgabenmanagement, Zeiterfassung, Datenanalyse oder andere wichtige Funktionen handelt, ClickUp deckt alles ab. Mit nahtlosen Integrationen bietet es eine harmonische Erfahrung, die die Lücke zwischen den verschiedenen Facetten Ihres Tech-Stacks überbrückt.

Wenn Sie also die Vor- und Nachteile jeder Software abwägen, denken Sie daran, dass das ultimative Ziel darin besteht, die Zusammenarbeit zu verbessern, Abläufe zu optimieren und Managementprozesse effektiv zu skalieren. In dieser Hinsicht ist ClickUp unbestreitbar die erste Wahl für die strategische Personalplanung im Jahr 2024 und darüber hinaus.