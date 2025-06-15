Die 11 besten Rytr-KI-Alternativen für eine intelligentere Erstellung von Inhalt im Jahr 2026

Auch wenn die Debatte um KI- vs. menschliche Inhalte noch lange nicht beendet ist, haben viele Unternehmen begonnen, die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zu nutzen.

KI-Schreibtools wie Rytr und verschiedene andere Apps, die Texte für Sie verfassen, helfen Ihnen dabei, hochwertige, ansprechende und SEO-optimierte Inhalte schneller und einfacher als je zuvor zu erstellen.

Rytr ist ein KI-gestützter Schreibassistent für die Erstellung von Inhalten in verschiedenen Formaten, der Features wie KI-Autovervollständigung, Grammatikprüfung und einen Generator für Umformulierungen bietet. Einige Benutzer haben jedoch berichtet, dass die Möglichkeiten der Bearbeitung minimal sind und der Preis im Vergleich zu anderen Tools höher ist.

Aber kein Grund zur Sorge, denn es gibt jede Menge Rytr-Alternativen ( ClickUp steht dir zur Seite!).

Dieser Blog führt Sie durch einige der leistungsstarken Alternativen zu Rytr KI, ihre Features, Preise und vieles mehr.

Die besten Rytr-KI-Alternativen auf einen Blick

In der folgenden Liste finden Sie eine Übersicht über die besten Rytr-Alternativen.

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp All-in-One-Projektmanagement und Content-Management, KI-gestütztes Schreiben und Automatisierung, anpassbare Dashboards und Workflow-Ansichten, Echtzeit-Chat, Dokumente und Integrationen Privatpersonen, Agenturen und Unternehmen jeder Größe, die KI-Inhalte effizient erstellen möchten Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Jasper KI Konsistenz der Markenstimme, Kampagnen-Workflows und KI-Vorlagen , Tools für die Zusammenarbeit sowie Integrationen mit Marketingplattformen Mittelständische Unternehmen und Enterprises, die markengerechte Inhalte erstellen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat pro Person Copy. KI Über 90 Tools für das Verfassen von Texten, Teamzusammenarbeit, mehrsprachiger Support, Workflow-Automatisierung Große bis mittelständische Unternehmen oder Agenturen, die mehrsprachige Inhalte erstellen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 49 $/Monat pro Person Anyword Predictive Analytics und Content-Scoring, Kanaloptimierung, datengestützte Erkenntnisse und KI-gestütztes Copywriting für Anzeigen und Seiten Marketingteams und Agenturen, die an Performance-Marketing-Kampagnen arbeiten Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat pro Person Scalenut SEO-Recherche und -Optimierung, Themenclustering, KI-gestützte Langform-Inhalte und Content-Briefings Geschäftsstellen und Agenturen, die SEO-Inhalte in großen Mengen erstellen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat pro Person Sudowrite Brainstorming und Gliederung, Erweiterung von Geschichten, kreative Anregungen, Unterstützung beim Umschreiben Personen, die an kreativen Schreibprojekten arbeiten Kostenlose Testversion verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat pro Person Describely Massenerstellung von Produktbeschreibungen, SEO-Optimierung, Produktdatenmanagement, E-Commerce-Integrationen E-Commerce-Teams jeder Größe, die Produktlisten erstellen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat pro Person Frase.io Inhalt-Briefings und SERP-Analyse, KI-gestütztes Schreiben und Optimierung, Themenrecherche, SEO-Content-Bewertung Mittelständische Unternehmen und Enterprise-Unternehmen, die SEO-Inhalte erstellen möchten Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 45 $/Monat pro Person Grammarly Grammatik- und Klarheitsvorschläge in Echtzeit, Tonfallerkennung, Plagiatsprüfung, Team-Analysen Privatpersonen und Unternehmen, die die Qualität ihrer Inhalte verbessern möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12 $/Monat pro Person ChatGPT Konversations-KI, Brainstorming und Ideenfindung, Erstellung von Inhalten, Programmierung und Unterstützung bei der Recherche Privatpersonen, Firmen und Unternehmen, die multimodale KI für Forschungszwecke suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 20 $/Monat pro Person Writesonic Über 100 Vorlagen für Inhalte, KI-Artikel-/Blog-Generator, Chatbot und Bildgenerator, API-Zugriff Kleine Unternehmen und Konzerne, die schnell verschiedene Arten von Inhalten erstellen möchten Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Person

Einschränkungen von Rytr KI

Einige der Limite von Rytr KI sind folgende:

Eingeschränkte Funktionen für die Text-Bearbeitung : Rytr verfügt über keine Rückgängig-Schaltfläche und unterstützt Rich-Text-Formatierungen nur minimal (z. B. Text hervorheben), was die Bearbeitung erschweren kann

Eingeschränkte Limitierung der Zeichenanzahl : Die Plattform legt ein niedriges monatliches Limit für die Zeichenanzahl fest, was viele Benutzer im Vergleich zu anderen KI-Tools als einschränkend empfinden

Veraltete Sprachmodelle : Rytr verwendet Sprachmodelle, die veraltet wirken, was die Relevanz und Effektivität des Tools mindert

Limitierter Funktionsumfang : Im Vergleich zu Mitbewerbern bietet es weniger Tools und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, was seine Vielseitigkeit einschränkt

Hohe Preise im Verhältnis zu den Features: Die Preise von Rytr gelten als hoch, insbesondere im Vergleich zu KI-Tools, die umfangreichere Funktionen bieten

🧠 Wissenswertes: 90 % der Content-Marketer planen, KI-Tools zur Unterstützung ihrer Content-Marketing-Aktivitäten einzusetzen.

Aber hier ist die gute Nachricht: Sie müssen nicht bei Rytr KI bleiben. Zahlreiche Rytr-KI-Alternativen bieten Ihnen mehr Features zu geringeren Kosten.

Die 11 besten Alternativen zu Rytr KI

Wir haben mehrere KI-Tools zum Verfassen von Blogbeiträgen bewertet, um die effektivsten Alternativen zu Rytr zu ermitteln. In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen unsere Ergebnisse vor, einschließlich der Features, Limite und Preise der einzelnen Tools.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam arbeitet nach einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerunabhängigen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Erstellung von Inhalt und Workflow-Management)

Erstellen Sie überzeugende Inhalte, verwalten Sie Workflows, verfolgen Sie Projektaktualisierungen und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen – alles in ClickUp

Wenn Sie nach einer einzigen Plattform suchen, die Inhalt-Erstellung mit leistungsstarkem Projektmanagement verbindet, ist ClickUp genau das Richtige für Sie. Es ist mehr als nur ein Tool für die Produktivität; vielmehr ist es die Allround-App für die Arbeit, die als Ihr kreativer Partner und Workflow-Manager fungiert.

Mit KI-unterstütztem Schreiben und Brainstorming hilft Ihnen ClickUp Brain dabei, Ideen zu entwickeln, Inhalte zu entwerfen und Texte zu verfeinern – und das alles, ohne Ihre Aufgabe oder Ihr Dokument verlassen zu müssen. Ob Sie nun lange Blogbeiträge, Kampagnen-Briefings oder Content-Kalender erstellen: Die integrierte KI beschleunigt Ihre Schreibaufgaben, während Sie den Überblick behalten.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Inhalte zu erstellen, indem Sie einfach Eingabeaufforderungen eingeben

Was die Projektmanagement-Plattform von ClickUp wirklich auszeichnet, ist die Kombination aus intelligenten Vorschlägen und Workflow-Automatisierung. ClickUp Brain unterstützt den gesamten Projektzyklus, vom Entwurf eines Projektplans bis hin zu Meetings.

Müssen Sie einen Blogbeitrag, eine E-Mail oder eine Rede schreiben? Erstellen Sie einfach ein neues Dokument in ClickUp Docs und nutzen Sie die Option Mit KI schreiben, um den gewünschten Inhalt zu erstellen. Freigeben Sie ihn mit einem Klick an Ihre Teams oder exportieren Sie ihn als PDF.

Und wissen Sie was? Wenn Sie ChatGPT oder Ihren bevorzugten KI-Schreibassistenten nutzen möchten, können Sie das direkt über Ihren Workspace erledigen!

Arbeiten Sie direkt in Ihrem ClickUp-Workspace mit mehreren LLMs

Mit mehr als 100 Automatisierungstools in ClickUp Automations können Sie routinemäßige Projektaufgaben automatisieren, sich wiederholende Tätigkeiten optimieren, Aufgaben zuweisen und den Fortschritt verfolgen – so haben Sie mehr Zeit für die eigentliche Arbeit und weniger Zeit für die Verwaltung.

ClickUp bietet mehr als 15 Aufgabenansichten und über 1000 standardisierte Vorlagen zur Optimierung des Workflows. Diese Vorlagen ermöglichen eine nahtlose Inhaltsplanung, strategische Dokumentation und Zusammenarbeit im Team in Echtzeit und machen ClickUp zu einer Komplettlösung auf einer einzigen Plattform.

Die besten Features von ClickUp

Arbeiten Sie mit ClickUp Docs in Echtzeit mit Teammitgliedern und Communities zusammen – komplett mit sicheren Zugriffskontrollen zum Schutz Ihrer Daten

Sparen Sie Zeit bei der Planung von Inhalten mit vorgefertigten Social-Media-Vorlagen , die für eine mühelose Planung entwickelt wurden

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards , um neue Ideen für den Inhalt zu entwickeln und umzusetzen, während Sie an einem Ort chatten und diskutieren

Stimmen Sie Ihre Teamziele ab und optimieren Sie Ihre Strategie mit anpassbaren Vorlagen für Kommunikationspläne , die sofort einsatzbereit sind

Nutzen Sie ClickUp Brain , um schnell Schreibideen zu generieren, Ihr Schreiben zu verbessern und Zeit bei der Bearbeitung zu sparen

Verbinden und verwalten Sie über 1.000 Tools wie Slack, Google Docs und Zoom von einer einzigen Plattform aus über ClickUp-Integrationen

Limitierungen von ClickUp

Die Vielzahl an Features kann überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Wie Heather L., Account Managerin, es ausdrückt:

Ich schätze es sehr, dass Click-up sich in Sachen Software-Innovation ständig weiterentwickelt, insbesondere im Hinblick auf den Aufstieg der KI. Die KI-Tools, die sie in die Plattform integriert haben, haben unserem Produktionsteam Zeit gespart, indem sie bei der Erstellung von Aufgaben, dem Verfassen von Schreibanweisungen oder Zusammenfassungen von Meetings helfen.

Ich schätze es sehr, dass Click-up sich in Sachen Software-Innovation ständig weiterentwickelt, insbesondere im Hinblick auf den Aufstieg der KI. Die KI-Tools, die sie in die Plattform integriert haben, haben unserem Produktionsteam Zeit gespart, indem sie bei der Erstellung von Aufgaben, dem Verfassen von Schreibanweisungen oder Zusammenfassungen von Meetings helfen.

2. Jasper KI (Am besten geeignet für die Erstellung von Marketinginhalten)

via Jasper KI

Wenn man Jasper AI mit Rytr vergleicht , erweist sich Jasper AI als die bessere Software für den Schreibassistenten. Sie ist ergebnisorientiert und hilft dabei, die richtige Botschaft des Unternehmens zu vermitteln. Das Tool lernt den Stil und den Tonfall Ihrer Marke, um sicherzustellen, dass jeder Inhalt perfekt zur Marke passt, sei es schriftlicher Inhalt oder Bilder.

Sie können Ihren Styleguide, Ihre Produktinformationen und Unternehmensdaten selbst hochladen oder Jasper Ihre Website scannen lassen. Sobald das Tool Ihren Stil (locker und freundlich) verstanden hat, schreibt es genau so, wie Sie es tun würden, und sorgt so für Konsistenz in allen Inhalten.

Die besten Features von Jasper KI

Erreichen Sie ein globales Publikum dank Support für über 30 Sprachen

Nutzen Sie die KI-App-Bibliothek , um hochwertige Landing-Seiten, Briefings und andere Marketing-Inhalte zu erstellen

Stellen Sie die Originalität sicher – mit Jaspers Copyscape-basiertem Plagiatsprüfer

Wählen Sie aus über 50 Vorlagen – von E-Mail-Betreffzeilen bis hin zu LinkedIn-Beiträgen und vielem mehr

Einschränkungen von Jasper KI

Es fehlt die Kreativität, die ein menschlicher Autor einbringen würde, sodass zusätzliche Überarbeitung erforderlich ist

Preise für Jasper KI

Ersteller: 49 $/Monat pro Platz

Pro: 69 $/Monat pro Platz

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper KI

G2: 4,7/5 (über 1200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jasper KI?

Hier ist, was eine G2-Bewertung dazu sagt:

Die Plattform ist zwar fantastisch und eines der besten KI-Schreibtools, die ich je genutzt habe, aber ihr Kundenservice hebt sie wirklich von anderen ab. Ich bin nun seit über einem Jahr Kunde und teste gar keine anderen Tools mehr, weil keines mithalten kann. Es ist benutzerfreundlich, lässt sich leicht integrieren und ich nutze es täglich. Ein großes Dankeschön an Meredith, Senior Product Specialist, die meine Erfahrung zu einer der besten gemacht hat!

Die Plattform ist zwar fantastisch und eines der besten KI-Schreibtools, die ich je genutzt habe, aber ihr Kundenservice hebt sie wirklich von anderen ab. Ich bin nun seit über einem Jahr Kunde und teste gar keine anderen Tools mehr, weil keines mithalten kann. Es ist benutzerfreundlich, lässt sich leicht integrieren und ich nutze es täglich. Ein großes Dankeschön an Meredith, Senior Product Specialist, die meine Erfahrung zu einer der besten gemacht hat!

3. Copy.KI (Am besten geeignet für schnelle, sofort einsatzbereite Marketingtexte)

Als Nächstes auf der Liste der Rytr-AI-Alternativen steht Copy.ai, die erste Go-to-Market (GTM)-KI-Plattform, die entwickelt wurde, um die Effizienz und Produktivität Ihrer gesamten GTM-Strategie zu steigern. Mit über 90 Vorlagen deckt dieser KI-Schreibassistent einen breiten Bereich an Inhalten ab.

Die Infobase speichert wichtige Markeninformationen, um präzise, kontextbezogene Inhalte zu generieren. Sie können Interviews, Ereignisse oder Verkaufsgespräche schnell in ausgefeilte Texte umwandeln – dank einer Transkriptanalyse, die wichtige Erkenntnisse hervorhebt und gleichzeitig den ursprünglichen Ton beibehält.

Die besten Features von Copy.ai

Lokalisieren Sie Vertriebs- und Marketingmaterialien in mehrere Sprachen

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie E-Mail-Kampagnen und Datenanalysen, um die Produktivität aller Teams zu steigern

Verbessern Sie Ihre Sichtbarkeit in Suchmaschinen mit praktischen Vorschlägen für Meta-Beschreibungen, Titel-Tags und die Einbindung spezifischer Keywords, um

Einschränkungen von Copy.KI

Die Länge der Eingabeaufforderungen ist auf ein Limit beschränkt, was dazu führt, dass die von der KI generierten Inhalte roboterhaft klingen und es ihnen an einer menschlichen Note mangelt

Preise von Copy.ai / KI

Free

Starter: 49 $/Monat pro Platz

Advanced: 249 $/Monat für fünf Plätze

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Copy.ai

G2: 4,7/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Copy.ai?

Hier ist, was ein G2-Rezensent dazu gesagt hat:

Als ich meine Karriere als Digital-Marketer begann, war Copy.ai mein Leitfaden beim Verfassen und Erstellen hochwertiger Inhalte. Ich finde die Benutzeroberfläche des Tools übersichtlich und benutzerfreundlich. Ich nutze Copy.ai für Social-Media-Beiträge und Produktbeschreibungen, Blog-Einleitungen und Website-Texte. Was mir an dem Tool am besten gefällt, ist der Preisplan, der auf Anfänger zugeschnitten ist, die gerade erst ihre Karriere als Content-Marketer beginnen. Außerdem bieten sie einen sehr guten Support. Ich erhalte E-Mails von ihnen, in denen erklärt wird, wie man einige ihrer neuesten Features nutzt.

Als ich meine Karriere als Digital-Marketer begann, war Copy.ai mein Leitfaden beim Verfassen und Erstellen hochwertiger Inhalte. Ich finde die Benutzeroberfläche des Tools übersichtlich und benutzerfreundlich. Ich nutze Copy.ai für Social-Media-Beiträge und Produktbeschreibungen, Blog-Einleitungen und Website-Texte. Was mir an dem Tool am besten gefällt, ist der Preisplan, der auf Anfänger zugeschnitten ist, die gerade erst ihre Karriere als Content-Marketer beginnen. Außerdem bieten sie einen sehr guten Support. Ich erhalte E-Mails von ihnen, in denen erklärt wird, wie man einige ihrer neuesten Features nutzt.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Copy.ai / KI

4. Anyword (Am besten geeignet für KI-basiertes Schreiben mit vorausschauender Leistungsbewertung)

via Anyword

Anyword ist eine leistungsorientierte /AI-Copywriting-Plattform, die speziell auf Marketer zugeschnitten ist, die die Wirkung ihrer Botschaften maximieren möchten. Ihre einzigartige Fähigkeit, Datenanalysen mit kreativem Schreiben zu verbinden, stellt sicher, dass jeder Inhalt für Ihre Content-Ziele optimiert ist.

Der datengesteuerte Editor hilft Marketingfachleuten dabei, optimierte Texte zu erstellen, indem er deren Leistung vor der Veröffentlichung vorhersagt. Er bietet einen Predictive Performance Score, indem er verschiedene Varianten von Inhalten hinsichtlich ihrer Metriken für Engagement und Conversion-Potenzial bewertet.

Mit Features wie der Ausrichtung auf Zielgruppen-Personas und über 100 vorgefertigten Marketingvorlagen hilft dieser KI-Schreibassistent Geschäftsbetrieben dabei, originelle, personalisierte und leistungsstarke Anzeigen, E-Mails, Blogs und Social-Media-Beiträge zu erstellen, indem sie lediglich grundlegende KI-Schreibanweisungen eingeben.

Die besten Features von Anyword

Trainieren Sie die KI auf den einzigartigen Ton und die Botschaften Ihrer Marke, um konsistente Ergebnisse zu erzielen

Verbessern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Inhalte mit integrierten SEO-OptimierungsFeatures

Optimieren Sie Ihre Texte überall, wo Sie schreiben – mit der Chrome-Erweiterung

Limitierungen bei Anyword

Für neue Benutzer könnte die Einarbeitung schwieriger sein als bei anderen Rytr-KI-Alternativen

Preise für Anyword

Starter: 49 $/Monat

Data-Driven: 99 $/Monat

Geschäft: 499 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Anyword-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 1200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 390 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? Studien zeigen, dass generative KI-Modelle wie GPT-4 Inhalte mit einem Kreativitätsniveau produzieren können, das mit dem von Menschen vergleichbar ist, obwohl nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen die kreativsten KI-Ergebnisse übertrifft.

📖 Lesen Sie auch: Wie nutzt man KI für die Dokumentation?

5. Scalenut (Am besten geeignet für die Erstellung von SEO-optimierten Langform-Inhalten)

via Scalenut

Scalenut wurde für interne Teams, Agenturen und SEO-Strategen entwickelt und ist eines der vielseitigsten KI-Tools zur Erstellung von Inhalten auf dem Markt, das Keyword-Recherche, Inhaltsplanung, Erstellung, Optimierung und Analyse bietet. Sein Content Optimizer nutzt natürliche Sprachverarbeitung, um bestehende Inhalte zu bewerten und Verbesserungen für die Suchmaschinenoptimierung vorzuschlagen.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature ist der Artikelgenerator im Cruise-Modus, der in nur fünf Schritten SEO-optimierte, natürlich klingende Langform-Inhalte erstellt. Er integriert zudem Erkenntnisse aus SERP-Daten, Wettbewerbsanalysen und Echtzeitstatistiken.

Die besten Features von Scalenut

Integrieren Sie den Traffic Analyzer in die Google Search Console für die Nachverfolgung von Website-Metriken wie Traffic, Impressionen und Klickraten

Identifizieren Sie Themenideen und verwandte Keyword-Cluster, um thematische Autorität aufzubauen und organischen Traffic zu generieren

Optimieren Sie Ihre Strategien zum Aufbau interner und externer Links

Limitierungen von Scalenut

Fehlende Integrationen, beispielsweise mit WordPress, können die Effizienz des Workflows beeinträchtigen

Preise für Scalenut

Essential-Plan: 49 $/Monat​

Growth-Plan: 79 $/Monat​

Pro-Plan: 149 $/Monat

Managed Service: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Scalenut

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Scalenut?

Laut einer G2-Bewertung,

Ich finde es toll, dass ich in Scalenut so viel auf einmal erledigen kann, wenn es um die Erstellung des Blogs und dessen Suchmaschinenoptimierung geht. Da man den SEO-Score und die Verbesserungsvorschläge sehen kann, ist es ein Kinderspiel, es als eines der besten KI-Tools auf dem Markt zu erkennen.

Ich finde es toll, dass ich in Scalenut so viel auf einmal erledigen kann, wenn es um die Erstellung des Blogs und dessen Suchmaschinenoptimierung geht. Da man den SEO-Score und die Verbesserungsvorschläge sehen kann, ist es ein Kinderspiel, es als eines der besten KI-Tools auf dem Markt zu erkennen.

6. Sudowrite (Am besten geeignet für Belletristik und Unterstützung beim kreativen Schreiben)

via Sudowrite

Diese Rytr-AI-Alternative ist für Kreative gedacht. Wenn Sie als Autor schon einmal Schwierigkeiten hatten, eine neue Geschichte in Gang zu bringen oder die Nachverfolgung einer sich entwickelnden Handlung zu gewährleisten, bietet Sudowrite einen erfrischenden, KI-gestützten Ansatz für kreatives Schreiben. Es ist bekannt für zwei Features, Brainstorm und Canva, die beide darauf ausgelegt sind, den Schreibprozess weniger überwältigend und viel inspirierender zu gestalten.

Brainstorm fungiert als kreativer Partner und hilft dir dabei, neue Ideen für Zeichen, Handlungen, Wendungen oder sogar ganze Welten zu entwickeln. Gib einfach eine Schreibaufgabe oder ein Konzept ein, und es generiert Vorschläge, die deine Fantasie beflügeln.

Dann gibt es noch Canvas, einen visuellen Workspace, in dem Sie Ihre Story-Elemente in einem strukturierten, interaktiven Layout organisieren können. Sie können Charakterentwicklungen, Handlungspunkte, Einstellungen und vieles mehr skizzieren – perfekt, um den Überblick zu behalten und Ihre Geschichte von Anfang bis Ende stimmig zu gestalten.

Die besten Features von Sudowrite

Erstellen Sie eine detaillierte Gliederung für Romane, einschließlich Zeichen, Zusammenfassung und Kapitelübersicht

Erstellen Sie anschauliche Beschreibungen mit dem Feature Describe , das als Thesaurus auf Satzebene für aussagekräftigere Beschreibungen dient

Verfeinern Sie Ihre Texte mit alternativen Formulierungen, um die Verständlichkeit und das Interesse zu steigern

Limitierungen von Sudowrite

Um die Kohärenz in längeren Texten zu gewährleisten, sind zusätzliche Bearbeitungen erforderlich, um die Konsistenz sicherzustellen

Preise für Sudowrite

Hobby und Studenten: 19 $/Monat

Professional: 29 $/Monat

Max: 59 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sudowrite

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Sudowrite?

Hier ist, was eine G2-Bewertung dazu sagt:

Es bietet eine Vielzahl von Tools, die beim Verfassen und Überarbeiten von Teilen einer Geschichte helfen. Die Integration einer Story-Bibel ist sehr hilfreich und erspart den Einsatz mehrerer Tools. Die KI funktioniert sowohl im Manuskript als auch in der Story-Bibel, sodass Sie alle Aspekte der Geschichte schnell entwickeln können.

Es bietet eine Vielzahl von Tools, die beim Verfassen und Überarbeiten von Teilen einer Geschichte helfen. Die Integration einer Story-Bibel ist sehr hilfreich und erspart den Einsatz mehrerer Tools. Die KI funktioniert sowohl im Manuskript als auch in der Story-Bibel, sodass Sie alle Aspekte der Geschichte schnell entwickeln können.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Sudowrite-Alternativen für Autoren

7. Describely (Am besten geeignet für Produktbeschreibungen im E-Commerce in großem Umfang)

via Copysmith

Wenn Sie einen großen E-Commerce-Shop oder Produktkatalog verwalten, kann die Erstellung von Inhalten chaotisch und zeitaufwändig sein. Genau hier glänzt Describely von Copysmith, indem es umfangreiche, SEO-freundliche Produktbeschreibungen, Titel und Meta-Tags in großen Mengen generiert.

Die Anreicherung von Produktdaten in Describely hilft dabei, Tabellenkalkulationen und verstreute Daten zu vermeiden. Sie erhalten einen übersichtlichen hub, auf dem Sie alle Ihre Produktinhalte verwalten und Beschreibungen mit hoher Konversionsrate erstellen können.

Sie können schnell hochwertige Inhalte erstellen, diese für SEO optimieren und eine einheitliche Markenstimme wahren. Es ist Ihre All-in-One-Lösung für die effiziente und effektive Erstellung von E-Commerce-Inhalten.

Die besten Features von Describely

Erstellen und bearbeiten Sie Produktbeschreibungen und Bilder in großem Umfang, um Zeit zu sparen und Konsistenz zu gewährleisten

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, sodass Teams Inhalte nahtlos bearbeiten und veröffentlichen können

Mühelose Integration mit führenden E-Commerce-Plattformen wie Shopify, WooCommerce und Salsify – Integrationen mit Amazon und Wix folgen in Kürze

Limitierungen von Describely

Hohe Preise im Vergleich zur Konkurrenz, insbesondere angesichts des Limits an Guthaben im Plan-Tarif

Preise von Describely

Starter-Plan: 19 $/Monat

Professional-Plan: 59 $/Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Describely

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Describely?

Eine Bewertung auf Capterra besagt:

Ich liebe das Produkt. Es ist extrem anpassbar und ermöglicht es mir, die Produktbeschreibungen meiner Clients in großen Mengen zu aktualisieren, sodass sie sich von denen anderer Händler unterscheiden. Diese einzigartigen Inhalte sind entscheidend für ein gutes Ranking bei Google!

Ich liebe das Produkt. Es ist extrem anpassbar und ermöglicht es mir, die Produktbeschreibungen meiner Clients in großen Mengen zu aktualisieren, sodass sie sich von denen anderer Händler unterscheiden. Diese einzigartigen Inhalte sind entscheidend für ein gutes Ranking bei Google!

📖 Lesen Sie auch: Wie nutzt man KI für Word-Dokumente, um die Erstellung von Inhalten zu optimieren?

8. Frase.io (Am besten geeignet für recherchierbasierte SEO-Inhalte)

Frase.io ist eine gute Wahl für Autoren und SEO-Experten, die schnell hochrangige Inhalte erstellen möchten. Es zeichnet sich durch Features wie die Wikipedia Concept Map aus – ein tool, das verwandte Unterthemen zu jedem Thema visuell abbildet. Dies erleichtert das Entdecken von Nischenperspektiven, relevanten Verbindungen und versteckten Unterthemen und hilft Ihnen dabei, reichhaltigere und umfassendere Inhalte zu erstellen.

Dann gibt es noch Topic Planner, der die 20 besten Google-Ergebnisse für Ihr Keyword analysiert und wichtige Themen und Fragen extrahiert, sodass Sie in wenigen Minuten strukturierte, datengestützte Content-Briefings erstellen können. Zusammen machen diese Features Frase.io zu einer intelligenten, SEO-orientierten Plattform für die Planung und Erstellung von Inhalten.

Die besten Features von Frase.io

Verfolgen und messen Sie organisches Wachstum mit der Integration der Google Search Console

Erstellen Sie umfassende Briefings zum Inhalt, indem Sie die Gliederungen der wichtigsten Wettbewerber analysieren und relevante Fragen der Benutzer identifizieren

Optimieren Sie bestehende Inhalte oder erstellen Sie neue Inhalte mit KI-Unterstützung, die mehrere Sprachen unterstützt

Limit von Frase.io

Erfordert zusätzliches Korrekturlesen, da das Grammatik-Feature Berichten zufolge nicht sehr zuverlässig ist

Preise für Frase.io

Basic: 45 $/Monat

Team: 115 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pay-as-you-go: Suchmaschinenoptimierte KI-Dokumente ab 3,50 $ pro Dokument

Bewertungen und Rezensionen zu Frase.io

G2: 4,8/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 330 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, darunter das Verfassen und die Bearbeitung von Texten sowie E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie beispielsweise einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibunterstützung im gesamten ClickUp-Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts Ihres gesamten ClickUp-Workspaces.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für Marketingagenturen

9. Grammarly (Am besten geeignet für Grammatik- und Klarheitsverbesserungen in Echtzeit)

via Grammarly

Seien wir ehrlich: Ob Sie nun eine wichtige E-Mail schreiben, einen Blogbeitrag verfassen oder einfach nur Ihr LinkedIn-Profil aktualisieren – wie Sie etwas sagen, ist genauso wichtig wie das, was Sie sagen. Hier kommt Grammarly ins Spiel.

Grammarly ist ein Echtzeit-Schreibassistent, der dafür entwickelt wurde, Ihre Kommunikation klar, ausgefeilt und wirkungsvoll zu gestalten, ganz gleich, wo Sie schreiben. Sein Grammatik-Tool kann mehr als nur einfache Tippfehler erkennen. Es hilft Ihnen dabei, Satzstruktur, Zeichensetzung und Wortwahl zu optimieren, um Klarheit und Flow zu verbessern.

Das Feature zur Tonfallerkennung analysiert den emotionalen Tonfall Ihrer Nachricht (z. B. freundlich, professionell oder bestimmt) und bietet Vorschläge, damit Sie bei Ihrem Publikum den richtigen Ton treffen.

Die besten Features von Grammarly

Erhalten Sie KI-gestützte Vorschläge, die Ihnen helfen, Ihren Text mühelos zu verfassen und zu verfeinern

Stellen Sie die Originalität sicher, indem Sie Ihre Inhalte anhand einer umfangreichen Datenbank auf mögliches Plagiat überprüfen

Erstellen Sie präzise Zitate in Formaten wie APA, MLA und Chicago, um Ihre Glaubwürdigkeit zu wahren

Limitierungen von Grammarly

Schlägt gelegentlich Korrekturen vor, die nicht mit der beabsichtigten Bedeutung übereinstimmen, insbesondere bei Namen und Fachbegriffen

Preise für Grammarly

Free-Plan

Pro-Plan: 12 $/Monat pro Mitglied

Business-Plan: 15 $/Monat pro Mitglied

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7100 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? Etwa 50 % der Verbraucher können KI-generierte Inhalte erkennen, und während einige diese bevorzugen, wenden sich andere ab, sobald sie vermuten, dass Inhalte von einer KI erstellt wurden.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Grammarly

10. ChatGPT (Am besten geeignet für vielseitige KI-Unterhaltungen und die Generierung von Ideen)

via ChatGPT

Wenn man Grammarly mit ChatGPT vergleicht, ist ChatGPT eine schnellere und aufschlussreichere Alternative zu Rytr AI. ChatGPT wurde von OpenAI entwickelt und ist ein leistungsstarkes, KI-gestütztes tool, das Ihnen hilft, Ideen zu sammeln, zu schreiben, zu bearbeiten und sogar zu recherchieren – alles an einem Ort.

Die Plattform bietet verschiedene Optionen, darunter benutzerdefinierte GPTs und multimodale Funktionen. Mit benutzerdefinierten GPTs können Sie eine auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene Version von ChatGPT erstellen, sei es in Bezug auf Ihre Markenstimme, Ihren Schreibstil oder Ihren Workflow.

Dank seiner multimodalen Funktionen kann ChatGPT Texte, Bilder, Dateien und sogar Sprache verstehen und darauf reagieren, was die Nutzung flexibler denn je macht.

Die besten Features von ChatGPT

Fassen Sie lange Dokumente, Transkripte oder Artikel zu prägnanten, leicht verständlichen Zusammenfassungen zusammen

Erstellen Sie Gliederungen für Blogbeiträge, Aufsätze, Skripte oder Berichte – komplett mit Zwischenüberschriften und logischem Aufbau

Überprüfen Sie Ihre Texte auf Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung und Flow; überarbeiten oder formulieren Sie umständliche Sätze neu, um mehr Klarheit zu schaffen

Limit von ChatGPT

Mangelnde Personalisierung, da die Antworten oft zu allgemein gehalten sind und spezifische, nuancierte Abfragen möglicherweise nicht vollständig beantworten

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)

11. Writesonic (Am besten geeignet für die schnelle Erstellung von Inhalten in verschiedenen Formaten)

via Writersonic

Wenn Sie auf der Suche nach einem All-in-One-Helfer für die Content-Erstellung sind, probieren Sie Writesonic aus. Writesonic wurde für Marketer, Unternehmer und Autoren entwickelt, die schnell hochwertige Inhalte benötigen. Es kombiniert KI mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, damit das Schreiben auch bei knappen Fristen mühelos von der Hand geht.

Der KI-Writer eignet sich perfekt, um mit nur wenigen Klicks längere Inhalte wie Blogs, Artikel und Landingpages zu erstellen. Sie geben eine Eingabe vor, und das Tool liefert SEO-optimierte, strukturierte Inhalte, die sofort veröffentlicht werden können.

Writesonic bietet außerdem Chatsonic an, einen Chatbot, der sich ideal für Echtzeit-Unterhaltungen, Recherchen und kreatives Brainstorming eignet. Er bezieht sogar Daten aus dem Internet, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Die besten Features von Writesonic

Erweitern und verbessern Sie Ihre Inhalte, indem Sie ihnen mehr Details und Tiefe verleihen

Formulieren Sie vorhandenen Text mühelos um, um die Verständlichkeit und das Interesse zu verbessern, ohne dabei die ursprüngliche Bedeutung zu verändern

Erstellen Sie optimierte Meta-Titel und Beschreibungen, um die Sichtbarkeit Ihrer Website in Suchmaschinen und die Klickraten zu verbessern

Limit von Writesonic

Von einigen Benutzern als teuer empfunden, insbesondere für kleine Teams oder Einzelpersonen

Preise für Writesonic

Basic: 20 $/Monat

Lite: 49 $/Monat

Standard: 99 $/Monat​

Professional: 249 $/Monat

Advanced: 499 $/Monat

Enterprise: 1499 $/Monat (Jahresvertrag erforderlich)

Bewertungen und Rezensionen zu Writesonic

G2: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2.100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Writesonic?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Ich finde es toll, wie einfach es ist, beliebige Artikel als Referenz auszuwählen, wenn man einen Entwurf für einen SEO-Artikel erstellt. Manche tools beschränken sich nur auf die Top 20. Außerdem gibt es detaillierte Schritte, die ein Content-Ersteller leicht benutzerdefiniert anpassen kann, um hochwertige KI-Inhalte zu erstellen. Es ist zwar keineswegs mit menschlicher Arbeit vergleichbar, kommt dieser aber sehr nahe.

Ich finde es toll, wie einfach es ist, beliebige Artikel als Referenz auszuwählen, wenn man einen Entwurf für einen SEO-Artikel erstellt. Manche Tools beschränken sich nur auf die Top 20. Außerdem gibt es detaillierte Schritte, die ein Content-Ersteller leicht benutzerdefiniert anpassen kann, um hochwertige KI-Inhalte zu erstellen. Es ist zwar keineswegs mit menschlicher Arbeit vergleichbar, kommt dieser aber sehr nahe.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Writesonic-Alternativen und Konkurrenten

Erweitern Sie Ihr Programm für Inhalte mit ClickUp

Die Wahl des richtigen KI-Schreibtools kann den entscheidenden Unterschied bei der Erstellung Ihrer Inhalte ausmachen, insbesondere wenn Sie über die Grundlagen hinausgehen möchten. Rytr ist zwar ein guter Ausgangspunkt, doch gibt es zahlreiche leistungsstarke Alternativen zu Rytr AI, die erweiterte Features, bessere Skalierbarkeit und umfassendere benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten bieten.

Egal, ob Sie auf der Suche nach Langform-Inhalten, SEO-Optimierung oder Tools sind, die zu Ihrer Markenstimme passen – für jeden Schreibstil und jeden Geschäftsbedarf gibt es die perfekte Lösung.

Und hey, wenn du auch nach einer intelligenteren Möglichkeit suchst, deine Workflows zum Inhalt zu organisieren, mit deinem Team zusammenzuarbeiten und alle deine Schreibprojekte im Blick zu behalten, solltest du ClickUp unbedingt ausprobieren.

Es ist nicht nur für das Aufgabenmanagement gedacht – es ist eine umfassende Plattform für Produktivität, die sich hervorragend mit Ihren bevorzugten KI-Tools kombinieren lässt. Probieren Sie es doch einfach mal aus und sehen Sie selbst, wie viel reibungsloser Ihr Prozess der Inhaltserstellung sein kann. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!