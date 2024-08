Grammarly vs. ChatGPT: Welches KI-Schreibprogramm ist im Jahr 2024 das Beste?

Es ist ein Kampf zwischen einigen der besten KI-Tools auf dem Markt. Das eine ist ein leistungsstarker Schreibassistent und ein Grammatikprüfungs-Tool, das KI-Automatisierungen nutzt, um die Erstellung von Kurz- und Langtexten zu verbessern. Das andere ist das KI-Tool, das in vielerlei Hinsicht die KI-Technologie für die breite Öffentlichkeit populär gemacht hat.

Doch welches der beiden KI-Tools hat die Nase vorn, wenn man sie speziell für die Erstellung großartiger Inhalte vergleicht? Welches macht mehr Sinn für Ihr Marketingbudget?

Ist der Vergleich zwischen Grammarly und ChatGPT das letzte Wort bei der Suche nach dem besten verfügbaren Tool? Lassen Sie es uns herausfinden.

Was ist Grammarly?

Über Grammarly Im Kern ist Grammarly ein software-Plattform für Schreibassistenten . Die Grammatikprüfung hilft Ihnen, grammatikalische Fehler und schlechte Satzstrukturen schnell zu finden und bietet Vorschläge zu deren Behebung.

Aber dieses Tool zur Unterstützung beim Schreiben geht über einfache Rechtschreibfehler hinaus - insbesondere Grammarly Premium, das Funktionen wie eine Plagiatsprüfung, einen KI-Inhaltsgenerator und einen erweiterten Schreibassistenten enthält, der ganze Sätze umschreiben kann.

Grammarly ist nicht der einzige Online-Schreibassistent auf dem Markt, aber er kann einige Erfolge vorweisen, sogar unter den besten Grammarly-Alternativen .

Grammarly Funktionen

Die Funktionen von Grammarly haben es in sich. Sie alle drehen sich natürlich um geschriebene Inhalte. Hier werden wir nur die Funktionen hervorheben, die für einen direkten Vergleich zwischen Grammarly und ChatGPT relevant sind.

1. Korrekturlesen

Über Grammarly

Grammarly zeichnet sich nicht nur durch die Überprüfung von Grammatik, Tipp- und Interpunktionsfehlern aus. Das Erstellen von kurzen oder langen Inhalten ist ein Kinderspiel, wenn Sie diese Software haben, die nahtlos Fehler erkennt und den Bearbeitungsprozess rationalisiert.

Das Tool arbeitet im wahrsten Sinne des Wortes mit Ihnen zusammen. Alle Fehler werden sofort unterstrichen, und ein einfacher Mauszeiger oder Klick zeigt alternative Lösungen an. Grammarly sagt Ihnen sogar, warum bestimmte Fehler markiert sind, und wirkt so fast wie ein Online-Schreibkurs, der Ihren Text mit der Zeit umfassend verbessert.

2. Erstellung von Inhalten

Die Premium-Version bietet fortgeschrittene Schreibvorschläge, einschließlich Tonalität. Wenn Sie Grammarly einrichten, können Sie die Stimme und den Tonfall Ihrer Marke festlegen. Wenn Ihre Marke beispielsweise einen unterhaltsamen und spielerischen Ton hat, vergleicht Grammarly die von Ihnen erstellten Inhalte mit dem von Ihnen eingestellten Ton. Wenn Ihr Text von der Marke abweicht, wird er von Grammarly sofort markiert.

Die Funktion befindet sich zwar noch in der Beta-Phase, aber sie ist ein hilfreicher Begleiter beim Schreiben. Dies ist besonders hilfreich für Teams im gesamten Unternehmen, die Inhalte erstellen - es hilft, alle Inhalte einheitlich und konsistent zu halten.

3. Integrationen von Schreibwerkzeugen

Über Grammarly

Die Grammarly-Desktop-App ist eine eigenständige Plattform, lässt sich aber auch direkt in Google Docs und Microsoft Word integrieren, um Ihren Bearbeitungsprozess zu optimieren. Diese Integration gilt auch für die kostenlose Version von Grammarly, die ihre benutzerfreundliche Oberfläche in jede Anwendung oder jedes Fenster überträgt, das Sie für Ihre schriftlichen Inhalte verwenden.

4. Workflow-Integration

Workflow-Integrationen für Grammarly sind in erster Linie mit seinen Schreibfunktionen verbunden. Dank der Möglichkeit, Grammarly in Ihren Lieblingsanwendungen auszuführen, und der nahtlosen Bearbeitungsvorschläge können Sie Ihre Texte in allen Bereichen verbessern, von E-Mails bis hin zu Microsoft PowerPoint-Präsentationen. Grammarly fungiert jedoch nicht als Aufgabenmanager, sondern konzentriert sich auf die Verbesserung Ihrer bestehenden Prozesse und erhebt nicht den Anspruch, ein Workflow-Management-Tool zu sein.

Grammarly Preise

Gratis

Premium: $12/Monat

$12/Monat Business: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Was ist ChatGPT?

Über ChatGPT Lernen Sie ChatGPT kennen, die am schnellsten wachsende App seit ihrem explosiven Debüt Ende 2022. Dieses von Microsoft unterstützte KI-Juwel wurde von OpenAI entwickelt und trägt viele Hüte es ist nicht nur ein Chatbot sondern ein hervorragender Content-Generator für jede beliebige Frage, die Sie ihm stellen.

Als ChatGPT zu Ruhm gelangte, wurde eine Reihe von ChatGPT-Alternativen folgten diesem Beispiel. Allerdings trifft keine von ihnen ganz den gleichen Punkt. Sie geben eine einfache Eingabeaufforderung ab, die zu relevanten Inhalten führt, die durch Folgeaufforderungen verfeinert werden können. Und jetzt kommt der Clou: ChatGPT ist nicht mehr nur auf Text beschränkt - in seiner neuesten Version ist es auch eine Bilderkennungs-App, die auf visuelle Eingabeaufforderungen reagiert.

ChatGPT-Funktionen

Da ChatGPT für fast alle Schreibprofis - von Werbetextern bis hin zu freiberuflichen Autoren - zu einem unverzichtbaren Tool geworden ist, lohnt es sich, die gemeinsamen Funktionen mit Grammarly genauer unter die Lupe zu nehmen. Dazu gehören die Fähigkeiten zur Erkennung von Grammatikfehlern, die Handhabung von Code und anderen Inhalten, die Integration mit verschiedenen Schreibwerkzeugen und die nahtlose Einbindung in einen größeren Arbeitsablauf.

1. Korrekturlesen

Mit der Aufforderung "Korrekturlesen" kann ChatGPT schnell zu einem Grammatikprüfer werden. Es findet alles, von Zeichensetzungsfehlern bis hin zu Tippfehlern, schlechter Satzstruktur und sogar Plagiatsprüfung.

Das Schöne an dieser App zur Plagiatsprüfung ist ihre Einfachheit. Nach einer kurzen Eingabeaufforderung erstellt ChatGPT eine verbesserte Version desselben Textes und erklärt die Gründe für jede Änderung. Das liefert nicht nur Vorschläge für den aktuellen Kontext, sondern kann auch helfen, Ihren Text im Laufe der Zeit zu verbessern.

2. Erstellung von Inhalten

Über ChatGPT

ChatGPT hat sich nicht umsonst einen Namen als zuverlässiger Content-Partner gemacht. Hier glänzt das Tool wirklich, denn es ermöglicht jedem, mit einer einfachen Eingabeaufforderung hochwertige, lange Inhalte zu erstellen.

Aber der eigentliche Clou von ChatGPT liegt in seinen Details. Sie können das Tool bitten, jede Art von Text oder Schreibstil zu schreiben, bis hin zu einer Pressemitteilung im Stil eines Dichters aus dem 18. Jahrhunderts. Anschließend können Sie mit Hilfe von Folgeaufforderungen wie "Vereinfachen Sie die Sätze" oder "Fügen Sie in Absatz drei mehr Details hinzu" den richtigen Text für Ihre Bedürfnisse finden.

3. Integration von Schreibwerkzeugen

ChatGPT bietet keine nativen Integrationen mit Ihren beliebtesten Schreibanwendungen. Stattdessen bieten einige der Dienste, für die Sie das Tool benötigen könnten, wie Microsoft Office 365, ihre eigenen Integrations-Apps an, die auf dem Tool basieren.

4. Workflow-Integration

Über ChatGPT

Da es als eigenständiges KI-Schreibwerkzeug funktioniert, bietet ChatGPT keine natürliche Integration in Ihren Arbeitsablauf. Sie müssen das Tool jedes Mal öffnen, wenn Sie es benutzen wollen. Anstelle dieser eher nativen Schreib- und Workflow-Integrationen können Sie den Prozess vereinfachen durch AI-Eingabemasken die Ihnen die Erstellung von Inhalten jedes Mal erleichtern.

ChatGPT Preise

Frei

Plus: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Team: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Grammarly vs ChatGPT: Funktionen im Vergleich

Bei richtiger Anwendung können sowohl ChatGPT als auch Grammarly zu unverzichtbaren Schreibwerkzeugen werden. Ihre Tools zur Grammatikprüfung und zum Korrekturlesen, die Optionen zur Erstellung von Inhalten zur Überwindung von Schreibblockaden und die Integration von Schreib- und Arbeitsabläufen können alle von Vorteil sein. Die Unterschiede in diesen Funktionen können Ihnen dabei helfen, die Entscheidung "ChatGPT vs. Grammarly" zu treffen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Grammarly vs ChatGPT: Grammatik-Kontrolle

Über Grammarly

ChatGPT hat in letzter Zeit mit seiner Grammatikprüfung aufgeholt, aber Grammarly bleibt der klare Sieger.

Die Korrekturen von ChatGPT sind oberflächlich und bieten nicht viel Raum für Anpassungen. Grammarly hingegen lässt sich auf Ihren Schreibstil abstimmen. Die Korrekturen können sogar an Ihre Markenstandards angepasst werden - ein entscheidender Faktor, vor allem für große Unternehmen, die ihre Texte rationalisieren möchten.

Grammarly vs. ChatGPT: Erstellung von Inhalten

Seit Grammarly im letzten Jahr eine Option zur Inhaltserstellung als Teil seines Premium-Abonnements eingeführt hat, sind sowohl ChatGPT als auch Grammarly hilfreich, wenn Ihre kreative Ader versiegt. Doch ChatGPT hat hier die Nase vorn, denn Sie können die Eingabeaufforderungen anpassen und die generierten Inhalte besser auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden.

Grammarly vs ChatGPT: Integration von Schreibwerkzeugen

Über Grammarly

Im Gegensatz zu ChatGPT ist die native Integration von Grammarly in die meisten gängigen Schreibprogramme ein entscheidender Bonus. Egal, ob Sie mit Microsoft Word, Gmail oder einem anderen Tool arbeiten, Sie können alle notwendigen Änderungen vornehmen, ohne das Fenster zu verlassen, in dem Sie arbeiten.

Grammarly vs. ChatGPT: Workflow-Integration

Trotz ihrer grundlegenden Unterschiede sind sich Grammarly und ChatGPT in dieser Hinsicht erstaunlich ähnlich. Keines der beiden Programme macht sich die Mühe, seine Kernfunktionen mit Ihrem Arbeitsablauf zu verbinden, so dass keines von beiden als Sieger in dieser Kategorie angesehen werden sollte.

Grammarly vs ChatGPT auf Reddit

Bis jetzt hat sich unser Vergleich von Grammarly und ChatGPT hauptsächlich auf die Funktionen bezogen. Schauen wir uns nun an, wie die tatsächlichen Nutzer der Tools sie sehen, indem wir uns auf Reddit .

Suche ChatGPT vs. Grammarly auf Reddit und Sie werden feststellen, dass die meisten Nutzer ChatGPT wegen seiner Tools zur Inhaltserstellung bevorzugen. Wie ein Benutzer es ausdrückte:

"ChatGPTs kontextuelles Verständnis lässt Kreise, Sechsecke und alle anderen Arten von geometrischen Figuren um Grammarly herum laufen, was immer zu einem genaueren Korrekturlesen beiträgt."

Allerdings gewinnt Grammarly immer noch, wenn es um direktes Korrekturlesen geht:

grammarly korrigiert nicht nur Grammatik, Zeichensetzung und die Verwendung von Präpositionen und Verben, sondern kann auch dabei helfen, ganze Absätze umzuschreiben, wobei die Integrität und Bedeutung des Absatzes erhalten bleibt

Meet ClickUp - die beste Alternative zu ChatGPT und Grammarly

Erstellen Sie integrierte Seiten, überprüfen Sie Ihre Grammatik und erstellen Sie ansprechende Inhalte - alles in ClickUp

Wer sagt denn, dass Sie sich auf Grammarly oder ChatGPT als einzige Option beschränken müssen? Schließlich gibt es zahlreiche alternative KI-Tools, die sowohl einer funktionalen als auch einer qualitativen menschlichen Bewertung standhalten. ClickUp verfügt über eigene KI-Funktionen, die Ihr Schreiben, Ihren Workflow und vieles mehr erheblich verbessern können.

ClickUp AI stellt sich vor

Inhalte erstellen, bearbeiten und zusammenfassen mit ClickUp AI

Betrachten Sie ClickUp nicht nur als ein Projektmanagement-Tool. Betrachten Sie es stattdessen als eine Produktivitätsmaschine, die nur dann verbessert wird, wenn Sie Folgendes hinzufügen ClickUp AI in die Gleichung ein.

Es ist eine integrierte Rechtschreibprüfung, ein automatischer Antwortgenerator für Nachrichten und ein dynamischer Schreibassistent. Fügen Sie die Fähigkeit der KI hinzu, Vorlagen zu generieren, Tabellen zu erstellen und sogar Aufgaben zu generieren, und Sie könnten das perfekte KI-gestützte Produktivitätswerkzeug haben.

Aber natürlich konzentrieren wir uns in diesem Leitfaden auf den direkten Vergleich von ChatGPT und Grammarly. Gehen wir also auf die Funktionen ein, mit denen ClickUp direkt konkurriert, und die in vielerlei Hinsicht über das hinausgehen, was diese beiden Tools bieten.

Verbessern Sie Ihre Inhalte mit ClickUp AI

Mit ClickUp können Sie einfach und schnell die Rechtschreibung all Ihrer Inhalte überprüfen, von Dokumenten bis hin zu Aufgaben. Mehrere vorgefertigte Eingabeaufforderungen können Ihnen aber auch weiterhelfen:

Bearbeiten Sie mit KI auf der Grundlage einer benutzerdefinierten Eingabeaufforderung

Verbessern Sie Ihren Text

Länger oder kürzer machen

Vereinfachen des Schreibens

Aktionspunkte generieren, um eine Checkliste der nächsten Schritte zu erstellen

Weiterschreiben, um ein begonnenes Thema fortzusetzen

Explain This und Summarize This, um Zusammenfassungen von langen oder komplexen Inhalten zu erstellen

Übersetzen in Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Schwedisch, Niederländisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch und Arabisch

Der ClickUp KI-Schreibassistent

Sowohl ChatGPT als auch Grammarly verfügen über großartige Tools zur Erstellung von Originaltexten, die keine Plagiatsfehler aufweisen. Das gilt auch für ClickUp, was es zu einem top-KI-Tool zum Schreiben von Texten zusätzlich zu seinen Projektmanagement-Kapazitäten.

Mit dem KI-Texter von ClickUp können Sie alles schreiben, von Blogs über E-Mails und Website-Texte bis hin zu technischen Texten. Der Inhalt ist gut formatiert, so dass Sie Absätze oder Aufzählungspunkte fertig für den endgültigen Verwendungszweck haben.

Integration von KI-Funktionen in ClickUp Docs

Erstellen, Ändern und Freigeben von Dokumenten in ClickUp

Ein Teil dessen, was die ClickUp-Software zu einem so leistungsstarken Produktivitätswerkzeug macht, ist ClickUp-Dokumente eine Funktion, die Ihre typischen Projektmanagement-Funktionen um Dokumenten- und Wissensmanagement ergänzt. Und natürlich lassen sich diese KI-Funktionen direkt in Docs integrieren, um einen nahtlosen Workflow zu gewährleisten.

Dank dieser Integration sind die Möglichkeiten endlos. Nutzen Sie KI, um Inhalte zu erstellen, die das Team überprüfen oder für Ihre Wissensdatenbank beantworten kann. Sie können sie sogar als KI-Tool für die Keyword-Recherche , die Generierung verwandter Keyword-Ideen und die Erstellung von Keyword-Clustern, die Sie in Ihre aussagekräftigeren Suchmaschinen-Analyseprozesse übernehmen können.

Workflow-Management mit KI-generierten Aufgaben

Und schließlich, und das ist das Einzigartige unter den KI-Tools, kann ClickUp AI jeden beliebigen Inhalt nehmen und dynamisch einen Workflow erstellen. Von der automatischen Generierung von ClickUp-Aufgaben direkt von Ihren Dokumenten zu dynamischen Projektzusammenfassungen und Prozessaktualisierungen, können Sie sicherstellen, dass jeder im Team weiß, welche Schritte zu unternehmen sind und woran jeder zu jedem Zeitpunkt arbeitet.

Und das ist nur der Anfang. Mit demselben Tool können Sie auf der Grundlage vorhandener Informationen Projektzeitpläne, Briefings und RACI-Diagramme erstellen. Sie können sogar dynamische Besprechungspläne erstellen, um Zeit für produktivere Aufgaben zu gewinnen und Ihr Team auf Kurs zu halten.

ClickUp-Preise

Kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI: Hinzufügen zu einem beliebigen Plan für $5/Monat pro Benutzer

Verwenden Sie ClickUp, um Ihr AI-Schreibspiel zu verbessern

Letztendlich sollte die Entscheidung über das beste KI-Tool für Ihre Bedürfnisse nicht mit der Frage ChatGPT vs. Grammarly enden. Stattdessen lohnt es sich, einen Blick auf ClickUp zu werfen, das vielleicht die beste verfügbare Option ist.

Von einer benutzerfreundlichen Oberfläche bis hin zu fortschrittlichen Funktionen und einer KI-fähigen Google Docs-Alternative, die Ihre Schreibfähigkeiten aktiv verbessert, ganz zu schweigen von einem der besten KI-Tools auf dem Markt besten kostenlosen Projektmanagement-Plattformen auf dem Markt, ist es an der Zeit, ClickUp eine Chance zu geben.

Beginnen Sie mit der kostenlosen Version, die Ihnen hilft, die wichtigsten Funktionen zu identifizieren, die eine Investition in ein Premium-Konto lohnenswert machen könnten. Sind Sie bereit, loszulegen? Erstellen Sie noch heute Ihr kostenloses Konto!