Jasper AI vs. Rytr: Welches AI-Schreibprogramm ist das beste?

Damit Ihre Inhalte Wirkung zeigen, müssen Sie in einer leicht verständlichen Sprache schreiben, den Text auf die Zielgruppe (B2B oder B2C) zuschneiden und den Tonfall konsistent halten, ohne wichtige Details auszulassen.

Jetzt können Sie entweder selbst an all diesen Aspekten arbeiten oder sich von KI-Schreibwerkzeugen helfen lassen. Diese Schreibassistenten erstellen auf der Grundlage Ihrer Eingaben und des Inhaltsauftrags hochwertige Inhalte und erleichtern Ihnen die Entwicklung, Verbesserung und Optimierung von Inhalten verschiedener Art.

Im Folgenden werden zwei der beliebtesten SEO-Support-Tools für KI-Schreiben vorgestellt - Jasper AI und Rytr.

Content-Ersteller lieben diese beiden Tools, weil sie qualitativ hochwertige Inhalte für alle ihre geschäftlichen Anforderungen erstellen. Schauen wir uns ihre Funktionen an, um festzustellen, welches der bessere Partner für Ihr Unternehmen ist.

Was ist Jasper AI?

über KI Jasper Jasper AI, früher bekannt als Jarvis.ai, ist der wahr gewordene Traum eines jeden Content-Vermarkters. Es nutzt KI und maschinelles Lernen, um hochwertige Inhalte zu erstellen. Alles, was Sie tun müssen, ist, relevante Informationen bereitzustellen und die Art der Inhalte einzugeben, die das Tool erstellen soll.

Es benötigt eine kurze Beschreibung, Ihr Zielpublikum, den Ton des Inhalts und Schlüsselwörter als Eingaben.

Jasper AI ist ergebnisorientiert und stellt sicher, dass die Inhalte mit Blick auf Ihre Marke und Ihre Zielgruppe erstellt werden, damit Sie die richtigen Botschaften erhalten.

Jasper AI-Funktionen

Mit der Möglichkeit, lange und kurze Inhalte sowie plattformspezifische Bilder zu generieren, vereinfacht Jasper AI die Erstellung von Inhalten für verschiedene Kanäle.

Es vergleicht den Inhalt mit SERP-Konkurrenten und optimiert die SEO entsprechend. Das Tool verfügt über eine integrierte Plagiatsprüfung, um sicherzustellen, dass die generierten Inhalte einzigartig sind.

Werfen wir einen Blick auf einige seiner besten Funktionen:

Unternehmenswissen

über KI Jasper Viele AI-Tools steigern die Geschwindigkeit und die Qualität der Inhalte, aber die KI von Jasper geht darüber hinaus, indem sie die Botschaften Ihrer Marke erlernt und entsprechende Inhalte erstellt. Es verfügt über eine Wissensdatenbank, in die Sie Unternehmensinformationen hochladen können, einschließlich Styleguides, Richtlinien zur Markensprache und Hintergrundinformationen.

Das Tool identifiziert Ihre Markenbotschaft, um die Inhalte auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.

Dieser Ansatz macht es zu einem idealen KI-Assistenten, der wie ein Mitglied Ihres Teams schreibt.

Integrierte Marketing-Kampagnen

über KI Jasper Jasper AI kann Ihre Idee in eine vollwertige Multichannel-Kampagne verwandeln. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine Zusammenfassung oder ein Briefing für eine Kampagne zu geben, und sie erledigt den Rest!

Jasper AI kann den Ton und die Zielgruppe identifizieren und lange und kurze Inhalte wie Blogbeiträge, Google-Anzeigen und Überschriften für soziale Medien erstellen - fast alles, was Sie für eine erfolgreiche Kampagne benötigen.

Jasper Art

über KI Jasper Sie müssen sich nicht mehr auf Bilder aus dem Bestand verlassen, um Ihre Inhalte zu begleiten. Jasper AI kann in Sekundenschnelle inhaltsbezogene Bilder in verschiedenen Größen generieren.

Diese hochauflösenden 2k px Bilder sind lizenzfrei für die kommerzielle Nutzung ohne Wasserzeichen. Der AI-Bildgenerator von Jasper ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Generationen mit unterschiedlichen Kunststilen, Medien und Stimmungen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung schreiben .

Es ist ein hervorragendes Werkzeug für jeden Social Media Manager mit einer kurzen Lernkurve.

Optimierung mit einem Klick

über KI Jasper Jasper AI wurde für Vermarkter entwickelt, die Inhalte benötigen, die Ergebnisse liefern. Es überwacht kontinuierlich die Leistung der Inhalte, um Inhaltsbewertungen, Analysen und Einblicke in die Ausgabequalität zu liefern.

Darüber hinaus bietet es Empfehlungen und SEO-Tools zur Verbesserung von Inhalten, die nicht den Erwartungen entsprechen. Außerdem können Sie leistungsstarke Inhalte in neue Inhalte für verschiedene Marketingkanäle umwandeln oder umfunktionieren.

Jasper AI Preise

Creator: $49/Monat pro Platz

$49/Monat pro Platz Pro: $69/Monat pro Platz

$69/Monat pro Platz Business: Benutzerdefinierte Preise

Jasper AI-Profis

Ermöglicht die Zusammenarbeit im Team und erleichtert die gemeinsame Erstellung von Inhalten

Passt sich an das Messaging und den Style Guide Ihrer Marke an und funktioniert wie ein integraler Bestandteil Ihres Teams

Überwacht die Leistung von Inhalten und liefert Erkenntnisse und Empfehlungen zur Optimierung

Jasper AI Nachteile

Für Funktionen wie die Plagiatserkennung fallen zusätzliche Gebühren an

Die Benutzer müssen selbst recherchieren und Sicherheiten hochladen, um Jasper AI zu unterrichten

Benutzer benötigen möglicherweise Zeit, um sich mit den Funktionen von Jasper AI vertraut zu machen

Was ist Rytr?

über Rytr Rytr vereinfacht und verbessert die gesamte Inhaltsausgabe.

Es generiert automatisch einzigartige, ansprechende Inhalte für verschiedene Anwendungsfälle, von der Entwicklung eines Markennamens und Blogbeiträgen bis zur Verbesserung eines Call-to-Action.

Rytr bietet Unternehmen und Privatpersonen die Möglichkeit, verschiedene Arten von Inhalten zu erstellen, z. B. Anschreiben zur Verbesserung von Bewerbungen, E-Mails für den privaten oder beruflichen Gebrauch oder Gedichte in Ihrem Namen.

Schauen wir uns an, was Rytr einzigartig macht.

Rytr Eigenschaften

Rytr konzentriert sich auf schnelle Ergebnisse und bietet einzigartige Inhalte, die allen Anforderungen gerecht werden können. Seine Funktionen rationalisieren die Inhaltserstellung mit Vorlagen und SEO-Tools, um qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren.

Rytr hilft auch bei der Umformulierung von Inhalten, um sie konversationeller oder informativer zu gestalten, und wird von einer Plagiatsprüfung unterstützt.

Copywriting-Frameworks

über Rytr Rytr verfügt nicht nur über SEO-Tools, sondern folgt auch spezifischen Schreibrahmen, die nachweislich zu Ergebnissen führen.

Das Tool verwendet die AIDA (Attention, Interest, Desire, and Action) und PAS (Problem, Agitate, Solution) Frameworks, die von Vermarktern weithin befolgt werden und dafür bekannt sind, dass sie qualitativ hochwertige Inhalte liefern, die nur wenig Bearbeitung erfordern.

Vorgefertigte Vorlagen

Rytr bietet mehr als 40 vorgefertigte Vorlagen für verschiedene Inhaltstypen und Anwendungsfälle, die Ihnen einen Vorsprung bei der Erstellung von Inhalten verschaffen. Sie können dann die Leistung der künstlichen Intelligenz nutzen, um den Inhalt zu verbessern, indem Sie ihn an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen.

Mehrsprachige Unterstützung

Rytr unterstützt fast 30+ Sprachen. Sie können Ihre Inhalte in jede dieser Sprachen schreiben oder übersetzen. Diese Funktion hilft bei der Erstellung von Blogbeiträgen, Landing Pages, Social Media Posts und E-Mails für eine globale Community.

Tonfall

über Rytr Rytr ist eine exzellente Plattform, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, denn Sie können aus mehr als 20 Tonarten wählen. Sie können Ihre Inhalte auf verschiedene Zielgruppen und Bedürfnisse zuschneiden, indem Sie zwischen formellen, legeren, professionellen, freundlichen, überzeugenden und informativen Tönen wählen.

Rtyr-Preise

Kostenloser Plan: Bis zu 10k Zeichen pro Monat (für immer kostenlos)

Bis zu 10k Zeichen pro Monat (für immer kostenlos) Sparplan: $9/Monat

$9/Monat Unbegrenzter Plan: $29/Monat

Rytr pros

Generiert Inhalte schnell und liefert natürliche, gut geschriebene und genaue Ergebnisse

Unterstützt die Übersetzung in über 30 Sprachen und erleichtert die Kommunikation mit einem globalen Publikum

Rytr Nachteile

Rytr bietet zwar einige Integrationen, aber im Vergleich zu Plattformen mit speziellen Content-Management-Funktionen ist die Auswahl an Integrationen möglicherweise begrenzt

Lange Inhalte, die von Rytr generiert werden, können sich wiederholen und sind nicht für alle Inhaltstypen geeignet

Jasper AI vs. Rytr: Funktionen im Vergleich

Jasper AI und Rytr sind exzellente KI-Schreibwerkzeuge. Während Jasper AI sich durch seine Ergebnisorientierung und die Umsetzung der richtigen Botschaft für Ihr Unternehmen auszeichnet, konzentriert sich Rytr auf Schnelligkeit und kann für unterschiedliche Anforderungen eingesetzt werden. Beide verfügen über SEO-Tools, Grammatik- und Plagiatsprüfungen.

Lassen Sie uns weitere wichtige Funktionen vergleichen:

1. Anpassung des Tons

Für jedes Schreibwerkzeug ist die Anpassung des Tons von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn Sie verschiedene Arten von Inhalten erstellen.

Jasper AI

Jasper AI lernt und passt sich an das Messaging Ihrer Marke an und fügt sich nahtlos in Ihre Markenstimme und Stilrichtlinien ein. Es funktioniert wie ein integraler Bestandteil Ihres Teams und ist in der Lage, Ideen unter Einhaltung der Markenrichtlinien in Multichannel-Kampagnen zu verwandeln.

Rytr

Rytr bietet Anpassungsmöglichkeiten mit über 20 Variationen, um Ihren gewünschten Ton zu treffen. Sie können aus verschiedenen Tonarten wählen, um maßgeschneiderte Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen und Zwecke zu erstellen.

Wenn man diese beiden Programme vergleicht, um verschiedene Töne unterzubringen, geht Jasper AI als Sieger für Unternehmen hervor, aber Rytr ist am besten als Allrounder geeignet.

2. Erstellung von Inhalten

Die erstellten Inhalte müssen für Suchmaschinen optimiert werden, damit sie in der Rangliste erscheinen und die richtigen Personen erreichen. Schauen wir uns an, wie diese Tools in dieser Hinsicht abschneiden.

Jasper AI

Jasper AI generiert lange und kurze Inhalte für verschiedene Kanäle, darunter Blogbeiträge, Beschriftungen für soziale Medien und Produktbeschreibungen. Es kann auch plattformspezifische Bilder erstellen, um die generierten Inhalte zu ergänzen.

Rytr

Rytr nutzt KI-gesteuerte Algorithmen, um Inhalte auf der Grundlage bewährter Copywriting-Formeln wie AIDA und PAS zu erstellen. Es bietet über 40 vorgefertigte Vorlagen für verschiedene Inhaltstypen und Anwendungsfälle.

Jasper AI ist besser geeignet, wenn Sie Inhalte erstellen möchten, die gut funktionieren, während Rytr die bevorzugte Wahl für die schnelle Erstellung von Inhalten in verschiedenen Stilen ist.

3. Kollaboration und Teamarbeit

Eine gute AI-Textwerkzeug ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit mit Ihrem Team bei der Ausarbeitung von Ideen und Inhalten und erleichtert so die Umsetzung.

Jasper AI

Jasper AI erleichtert die Teamarbeit durch die Bereitstellung eines Kalenders für die Zusammenarbeit und die Bearbeitung von Inhalten in Echtzeit. Sie können diesen Kalender in der Kanban-Ansicht anzeigen und Aufgaben oder einen Blogpost-Workflow für nahtloses Projektmanagement erstellen.

Rytr

Rytr ermöglicht es Teams, gemeinsam an Projekten zur Erstellung von Inhalten zu arbeiten. Dank des Mehrbenutzerzugriffs können Teams effizient zusammenarbeiten, um hochwertige Inhalte zu erstellen.

Rytr ermöglicht eine einfache Teamarbeit, aber Jasper AI wäre besser für die Zusammenarbeit mit der Verfügbarkeit eines Kalenders, verschiedener Ansichten und Folgeaktionen.

4. Integrationsmöglichkeiten

Ein Schreibassistent funktioniert am besten, wenn Sie all Ihre Inhalte mit einem Arbeitsbereich verbinden oder Ihr KI-Tool in verschiedene Tools einbinden können, die Schreibhilfe benötigen.

Jasper AI

Jasper AI umfasst eine Chrome-Erweiterung, Google Docs-Kompatibilität und API-Zugang, um Jasper in Ihre Dokumente einzubinden. Außerdem lässt es sich mit Tools wie Google Sheets, Zapier, SurferSEO, Make und Webflow integrieren.

Rytr

Rytr umfasst eine Chrome-Erweiterung und API-Zugang, um Rytr für alle Ihre Projekte zu nutzen. Es lässt sich auch in Apps wie Gmail, Facebook, Slack, WordPress, Medium und alle gängigen Social-Media-Plattformen integrieren.

Während sich beide Tools mit Chrome verbinden, konzentriert sich Jasper AI auf die Integration mit Ihren Geschäftsanwendungen, während Rytr sich in freiberufliche und Social-Media-Plattformen integriert.

5. Preisgestaltung

Die Investition in die Erstellung besserer Inhalte kann Ihre Verkäufe, Ihr Branding und Ihre Kommunikation verbessern, aber es lohnt sich zu überlegen, wie viel Sie dafür ausgeben müssen.

Jasper AI

Jasper AI bietet eine Reihe von Preisplänen mit zusätzlichen Funktionen und Anpassungsoptionen. Es ist vergleichsweise teuer, verfügt aber über einen eigenen KI-Bildgenerator.

Rytr

Rytr hat einen kostenlosen Plan, der Ihnen Zugang zu 40+ Vorlagen und 30+ Sprachen gibt. Außerdem gibt es kostenpflichtige Pakete mit erweiterten Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten.

Wenn Sie nach einer schnellen und einfachen Lösung suchen, sind die kostenlosen oder kostengünstigen Pakete von Rytr die richtige Wahl. Wenn Sie erweiterte Funktionen benötigen, ist Jasper AI die Investition wert.

Jasper AI ist eine gute Rytr AI-Alternative für Vermarkter, die Wert auf Leistung legen. Gleichzeitig ist Rytr für Vermarkter gedacht, die nach personalisierten, maßgeschneiderten Inhalten suchen. Letztendlich hängt die Entscheidung zwischen Jasper AI und Rytr von den individuellen Vorlieben, den Anforderungen an den Workflow und den spezifischen Anforderungen an den Produktionsprozess von Inhalten ab.

Jasper AI vs. Rytr auf Reddit

Wir haben uns an Reddit gewandt, um eine Lösung für diese Debatte zwischen Rytr und Jasper AI zu finden.

Einige Reddit-Nutzer bevorzugen Jasper AI wegen seiner fortschrittlichen Funktionen. Sie finden, dass Jasper AI eine Komplettlösung für jede Art von Text ist und behaupten, dass Jasper eine qualitativ bessere Ausgabe produziert.

Aber es ist etwas Arbeit nötig, um Inhalte zu erstellen, und ein Nutzer sagt: " Man muss so viel Arbeit leisten, um lesbare Inhalte auszugeben, dass man sie genauso gut selbst schreiben oder jemanden dafür einstellen könnte."

Aber dann bevorzugen einige Nutzer Jaspers Dienste.

"Die Genauigkeit und die Sprache von Jasper sind fantastisch - ich werde Rytr als Backup verwenden, wenn ich keine Jasper-Guthaben mehr habe - ich zahle lieber das zusätzliche Geld für den viel besseren Service von Jasper

Diejenigen, die einen unkomplizierten Ansatz für schnelles und einfaches Copywriting suchen, bevorzugen Rytr, da es eine kostengünstige Option für die Erstellung hochwertiger Artikel ist. Sie schätzen das schnelle, reaktionsschnelle und mobilfreundliche Design. Ein anderer Nutzer erklärte:

" Nachdem ich GPT3 und GPT-NEO direkt getestet habe, Jarvis und andere... für mich hat Rytr eine brillante Implementierung... es ist keine Magie, aber es spart tonnenweise Zeit."

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu Jasper AI vs. Rytr

Sie haben also von Jasper AI und Rytr gehört, aber haben Sie auch ClickUp in Betracht gezogen?

ClickUp ist mehr als ein KI-Tool, es ist Ihr Partner für alle Aufgaben rund ums Schreiben. Während Jasper AI und Rytr beeindruckende Funktionen für die Erstellung von Inhalten bieten, ist die KI von ClickUp schreibassistent-Tool konzentriert sich auf die Erstellung hochwertiger Inhalte und Folgemaßnahmen, damit die Inhalte optimal genutzt werden.

Es fügt das Schreiben in Ihren Prozess ein und projektmanagement-Tool . Hier sind einige Schlüsselfunktionen, die ClickUp zu einer überzeugenden Alternative machen:

ClickUp Brain

Schreiben und optimieren Sie den Inhalt für bessere Ergebnisse mit ClickUp Brains AI Writer for WorkTM

Haben Sie sich jemals gewünscht, Sie hätten einen schlauen Assistenten, der Ihr Unternehmen in- und auswendig kennt? Nun, das ist es, was ClickUp Gehirn ist alles über. ClickUp Brain ist die künstliche Intelligenz von ClickUp und das weltweit erste neuronale Netz, das Ihre Aufgaben, Dokumente und Personen miteinander vernetzt. Das macht Ihren Schreibassistenten kenntnisreicher über Ihr Unternehmen und seine Funktionen.

Der AI Writer for Work von ClickUp Brain kann ganz einfach Inhalte für Sie erstellen. Sie müssen Beiträge für soziale Medien erstellen? Fragen Sie ClickUp Brain. Sie brauchen Ideen für eine Kampagne? Machen Sie ClickUp Brain zu Ihrem Brainstorming-Partner.

Es kann Tabellen und Vorlagen erstellen, Ihre Texte bereinigen und Sprachfehler korrigieren. Es ist der einzige Schreibpartner, den Sie brauchen, um wirkungsvolle Inhalte zu erstellen.

ClickUp Docs

Nahtlose Zusammenarbeit an verschiedenen Dokumenten, Ideen und Arbeitsabläufen unter einem Dach in Echtzeit

Verabschieden Sie sich von klobigen Tools zur Dokumentenzusammenarbeit! ClickUp Docs ermöglicht es Ihnen und Ihrem Team, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, sei es beim Brainstorming von Ideen oder beim Feinschliff des letzten Entwurfs.

Sie können Dokumente erstellen oder bearbeiten und Änderungen nahtlos verfolgen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie gemeinsam an einer Kampagne arbeiten und ein gemeinsames Dokument verwenden, in das jeder seine Ideen einbringen kann.

Sie müssen sich keine Gedanken über die Zeitverschwendung bei Schreibformaten machen. Sie können aus verschiedenen schreibvorlagen und passen Sie sie an, indem Sie sie mit Schaltflächen, Bannern, Tabellen, Symbolen und vielem mehr stilistisch und funktional ergänzen.

ClickUp-Projektmanagement

Projekte schneller und effizienter abschließen mit der ClickUp-Projektmanagement-Funktion

Mit ClickUp's Projektleitung an Ihrer Seite bleiben Sie immer auf Kurs.

Schließen Sie Projekte schneller und effizienter ab, indem Sie einen vernetzten Blog-Workflow, Dokumente, Echtzeit-Dashboards, Aufgabentafeln, Zeitpläne, Tools zur Ressourcenzuweisung und die Möglichkeit zur Zusammenarbeit nutzen.

ClickUp macht es Ihnen leicht, Ihre gesamte Content-Pipeline mit verschiedenen Ansichten für Aufgabentafeln zu visualisieren. Von der Verwaltung von Inhaltskalendern bis hin zur Überwachung von Marketingkampagnen können Sie ClickUp verwenden, um Inhaltsprojekte auf Kurs zu halten und Teams auf gemeinsame Ziele auszurichten.

Keine Aufgabe bleibt unbeaufsichtigt, denn Sie können festlegen, dass Aufgaben automatisch an Autoren zugewiesen werden. Sie können all dies und den Fortschritt von Einzelpersonen oder Projekten auf einem Echtzeit-Dashboard verfolgen.

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Benutzer pro Monat

: $7/Benutzer pro Monat Business : $12/Benutzer pro Monat

: $12/Benutzer pro Monat Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

Wählen Sie das überlegene Tool zur Erstellung von KI-Inhalten

Jasper AI und Rytr sind zwar die führenden KI-Tools in der Branche, bieten aber nur innovative Lösungen, um den Prozess der Inhaltserstellung zu rationalisieren.

Aber wir alle wissen, dass es bei der Erstellung von Inhalten um mehr als nur das Schreiben geht: Rechtschreibprüfung, Blog-Aktualisierung, Content Management, SEO, Projektmanagement, keyword-Recherche und vieles mehr.

Warum also Zeit und Geld für die Erstellung eines Ökosystems für die Erstellung und Verwaltung von Inhalten aufwenden, wenn ClickUp alles in einer Plattform zusammenfasst? Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp und beschleunigen Sie Ihren Schreibprozess.