Die 21 besten KI-Tools für Marketingagenturen, um im Jahr 2025 erfolgreich zu sein

Haben Sie schon einmal auf eine Tabelle mit Kundendaten gestarrt und versucht, Muster für Ihre nächste Kampagne zu finden? Oder hatten Sie schon einmal Schwierigkeiten, neue Inhalte zu erstellen, während Sie unter Zeitdruck standen und nur über begrenzte Ressourcen verfügten? Und das endlose Hin und Her mit Clients über die Kampagnenleistung?

Vor diesen Herausforderungen stehen viele Marketingfachleute jeden Tag, insbesondere wenn die vorhandenen Tools einfach nicht ausreichen. Aber was wäre, wenn Sie einen Assistenten hätten, der die mühsamen Aufgaben übernimmt, damit Sie sich auf Kreativität und Strategie konzentrieren können?

Hier kommt künstliche Intelligenz ins Spiel. KI-Marketing-Tools helfen Marketingagenturen, intelligentere und personalisiertere Ergebnisse zu liefern. Das Beste daran? Sie sparen Zeit und erzielen bessere Ergebnisse mit weniger Aufwand.

Sind Sie bereit für KI? Entdecken Sie die 21 besten KI-Tools für Marketingagenturen, mit denen Sie in diesem Jahr nicht mehr zu stoppen sind.

Die Wahl eines KI-Tools ist wie die Einstellung eines neuen Mitglieds für Ihr Team. Sie brauchen ein Tool, das Ihnen das Leben erleichtert, sich reibungslos integrieren lässt und einen echten Wert bietet. Achten Sie auf Folgendes:

*automatisierung und Intelligenz: Suchen Sie nach Tools, die sich wiederholende Aufgaben wie die Planung von Beiträgen oder den Versand von E-Mail-Marketingkampagnen übernehmen. Und nutzen Sie KI, um die Ergebnisse zu verbessern, z. B. durch die Optimierung der Versandzeiten oder die Empfehlung von Schlüsselwörtern

*integrationen: Ihre KI-Marketing-Tools sollten sich nahtlos in Ihr aktuelles Setup einfügen. Prüfen Sie, ob sie integrierte Integrationen oder APIs für Tools wie Google Analytics, HubSpot, Google Drive, Figma, Twilio usw. bieten. Je reibungsloser die Integration, desto einfacher ist es für KI, Daten abzurufen und Aufgaben zu automatisieren

Benutzerfreundlichkeit: Wenn Ihr Team mit der Software nicht zurechtkommt, werden Sie keine Rendite sehen. Wählen Sie KI-Tools, die benutzerfreundlich sind und über Drag-and-Drop-Builder, einfache Dashboards und hilfreiche Tutorials verfügen, damit Ihre Marketingfachleute sofort loslegen können 💁

anpassung und Kontrolle:* Wählen Sie KI-Tools, die Sie benutzerdefiniert anpassen können – sei es die Einstellung von Regeln zur Automatisierung, die Anpassung des Tons von KI-Inhalten oder die Auswahl der zu verfolgenden Metriken. Flexible KI-Tools für Marketingagenturen ermöglichen es der KI, Ihre Arbeit zu erledigen, nicht umgekehrt. 💡

Preisgestaltung und Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass das Tool zu Ihrem Budget und Ihrem Wachstum passt. Einige KI-Tools für Marketingagenturen bieten kostenlose Pläne oder erschwingliche Stufen an, während andere teuer werden können. Prüfen Sie, wie die Preisgestaltung funktioniert – nach Benutzern, Nutzung oder Pauschalgebühr – und ob sie mit Ihrem Wachstum skaliert 💸

Analyse und Berichterstellung: Ein solides Tool sollte Ihnen Leistungsmetriken zur Verfügung stellen, um Ergebnisse zu zeigen. Zum Beispiel könnte eine KI-Plattform für Content-Marketing einen SEO-Score oder eine Engagement-Prognose liefern 📊

Sicherheit und Compliance: Marketingagenturen arbeiten mit sensiblen Daten. Stellen Sie sicher, dass Ihre KI-Software über eine hohe Sicherheit verfügt und Vorschriften wie die DSGVO usw. einhält. 🔒

Beginnen Sie mit einem klaren Ziel und bewerten Sie die Tools auf dieser Grundlage. Viele Agenturen beginnen mit einem risikoarmen Pilotprojekt und einer kostenlosen Testversion, um Daten zu analysieren und sicherzustellen, dass das Tool Ergebnisse liefert.

KI-Tools gibt es überall, aber diese sind die Top-Tipps, um den Erfolg Ihrer Agentur zu steigern.

1. ClickUp (am besten für KI-gestützte Workflows für Content-Management und Marketing geeignet)

Erstellen Sie mühelos E-Mails, Fallstudien, Blogbeiträge und Werbetexte mit ClickUp Brain

ClickUp ist die Alles-in-Einem-App für die Arbeit, die Marketing-Teams lieben. Für Agenturen ist es Ihr Command-Center für Kampagnen, in dem Sie Projekte, Kalender für Inhalte und Aufgaben für Clients verwalten und sogar Marketingtexte erstellen können. Kurz gesagt, es ist, als hätten Sie einen Projektmanager, einen Editor für Inhalte und einen Analysten in einer App.

Darüber hinaus bietet ClickUp einen integrierten KI-Assistenten, ClickUp Brain, der beim Verfassen von Texten, beim Brainstorming neuer Ideen und beim Zusammenfassen umfangreicher Dokumente hilft. Benötigen Sie Bildunterschriften für soziale Medien oder einen Blog-Entwurf? ClickUp Brain generiert diese in Sekundenschnelle, abgestimmt auf Ihre Markenstimme und Ihre Content-Strategie.

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie auch Routinearbeiten wie Aufgabenzuweisungen, Statusaktualisierungen und Benachrichtigungen automatisieren. Wenn ein Designer beispielsweise die Arbeit an einem Asset beendet, kann ClickUp den Client automatisch benachrichtigen oder die Aufgabe in die Warteschlange des Texters verschieben.

Die besten Features von ClickUp

automatisierung von Aufgaben: *ClickUp Brain kann Aufgaben aus Chats erstellen oder Unteraufgaben aus einem Aufgabennamen generieren. Zum Beispiel kann es "eine Social-Media-Kampagne starten" in "Design-Visuals", "Bildunterschriften schreiben" und "Posts planen" aufschlüsseln, was Zeit spart und Ihr Team auf Kurs hält

Echtzeit-Zusammenfassungen: Fassen Sie mit ClickUp Brain Unmengen von Daten zusammen – Updates von Projekten, Feedback von Kunden, Ergebnisse von Kampagnen. Benötigen Sie den Status einer Kampagne? KI verdichtet Aufgaben, Kommentare und Änderungen der Priorität und hebt Schlüssel-Updates und Blockaden sofort hervor

Kommunikation und Zusammenarbeit: ClickUp Brain sorgt dafür, dass Marketing-Teams mit KI-gestützten Chat-Agenten in Kontakt bleiben. Fragen Sie: "*Wie ist der Status der Facebook-Werbekampagne?" und die KI ruft sofort die neuesten Updates ab. Sie hilft auch bei der Erstellung professioneller E-Mails mit Antworten, indem sie Echtzeit-Daten zu Aufgaben verwendet

Übersetzung und Lokalisierung: ClickUp Brain übersetzt Ihre Inhalte in mehrere Sprachen und sorgt dafür, dass die Botschaften klar und relevant bleiben.

wissensmanagement: Halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden, indem Sie Antworten in Echtzeit aus den Wikis von Workspace abrufen. Fragen Sie: "Wie sieht die Zeitleiste für die nächste Produkteinführung aus?" und die KI liefert sofort genaue Details

Projektplanung und -organisation: Holen Sie sich ClickUp Brain, um schnell Pläne für Projekte zu entwerfen, Meilensteine festzulegen und Zeitleisten zu erstellen. Zum Beispiel kann es einen Fahrplan für eine Social-Media-Kampagne mit Aufgaben wie der Erstellung von Inhalten, dem Design und der Planung erstellen

Transkription und Notizen: ClickUp AI transkribiert Sprachclips automatisch und erleichtert so die Nachverfolgung von Notizen oder Aktualisierungen aus Meetings. Wenn ein Mitglied des Teams einen Sprachkommentar hinterlässt, wandelt die KI diesen in Text um, sodass Ihnen keine Details entgehen

Limits von ClickUp

ClickUp bietet eine Vielzahl von Features, die auf den ersten Blick überwältigend wirken können, aber die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert die Anpassung und Navigation

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

enterprise*: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.400+ Bewertungen)

📮ClickUp Insight: Montag-Blues? Es hat sich herausgestellt, dass der Montag ein Schwachpunkt in der wöchentlichen Produktivität ist (Wortspiel unbeabsichtigt), wobei 35 % der Arbeitnehmer ihn als ihren am wenigsten produktiven Tag bezeichnen. Dieser Einbruch lässt sich auf die Zeit und Energie zurückführen, die am Montagmorgen für die Suche nach Updates und wöchentlichen Prioritäten aufgewendet wird. Eine Alles-in-einem-App für die Arbeit wie ClickUp kann Ihnen hier helfen. In der Instanz ClickUp Brain, dem integrierten KI-Assistenten von ClickUp, können Sie sich in Sekundenschnelle über alle wichtigen Updates und Prioritäten informieren. Und alles, was Sie für die Arbeit benötigen, einschließlich integrierter Apps, kann mit der Connected Search von ClickUp durchsucht werden. Mit dem Wissensmanagement von ClickUp ist es ganz einfach, einen gemeinsamen Bezugspunkt für Ihre Organisation zu schaffen! 💁

2. Jasper AI (Bester KI-Texter für Inhalte und Marketingtexte)

via Jasper KI

Jasper KI ist wie ein kreativer Copywriter auf Abruf, der bei der Erstellung von Inhalten für Blogs, soziale Medien, E-Mails und mehr hilft. Er generiert menschenähnliche Texte und arbeitet in mehreren Sprachen, wodurch es einfach ist, mit verschiedenen Zielgruppen in Verbindung zu treten.

Und das Beste daran? Sie müssen nicht zwischen den Tools wechseln. Es gibt sogar eine Erweiterung für Chrome, die die Nutzung erleichtert, während Sie auf verschiedenen Websites und in verschiedenen Apps arbeiten.

Die besten Features von Jasper

Bietet über 50 Vorlagen für Instagram-Untertitel, Produktbeschreibungen und SEO-freundliche Blog-Intros. Geben Sie Schlüsselwörter oder eine kurze Beschreibung ein und erhalten Sie sofort verschiedene Varianten

Lernt Ihren Styleguide, Produktkatalog und Ihre Geschichte kennen, um sicherzustellen, dass die Inhalte markenkonform sind

Erzeugt hochwertige Bilder für Anzeigen, Blogs und Landing Pages – beschreiben Sie einfach, was Sie benötigen

Jaspers Boss-Modus beschleunigt das Schreiben langer Formulare mit KI-Befehlen. Geben Sie "Schreibe einen Absatz über KI im Marketing" ein und es wird Folgendes geliefert

Jasper-Limits

Nischen- oder technische Themen erfordern möglicherweise eine umfangreiche Bearbeitung. Sie können auch zu Ungenauigkeiten führen, sodass eine Überprüfung der Fakten unerlässlich ist

Die Nutzung in großem Umfang wird bei den niedrigeren Plänen mit Wortlimits teuer. Die umfangreichen Features erfordern auch eine Lernkurve

Jasper-Preise

Pro: 69 $/Monat für bis zu 5 Plätze

*ersteller: 49 $/Monat für 1 Platz

Business: Benutzerdefinierte Preise für Marketinggruppen ab 10 Personen

Bewertungen und Rezensionen von Jasper

G2-Bewertungen: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: 4,8/5 (über 1.800 Bewertungen)

3. Copy.ai (Bester KI-Schreibassistent für Kurzformulierungen und Ideenfindung)

Copy.ai automatisiert Workflows für Inhalte, spart Zeit und steigert die Produktivität. Es generiert Blog-Beiträge, Social-Media-Updates und Marketingtexte in Sekundenschnelle und ist damit eines der beliebtesten KI-Tools für Marketingfachleute und Ersteller von Inhalten, die schnelle und konsistente Inhalte benötigen.

Ein bemerkenswertes Feature ist der "Blog Post Wizard", der schnell eine Gliederung erstellt und Inhalte basierend auf Ihren Keywords und Titeln entwirft.

Copy. ai enthält auch Datei- und Dokumentationsfeatures wie Infobase und Teamspaces. Mit Infobase können Sie Richtlinien, Referenzen und Inhalte in Langform speichern, während Teamspaces Inhalte strukturiert und zugänglich hält und so die Zusammenarbeit und die Kontrolle über die Versionen ermöglicht.

Copy. ai – die besten Features

Bietet über 90 Vorlagen für verschiedene Inhalte, wie z. B. digitale Anzeigenkopien, E-Commerce-Beschreibungen und Social-Media-Beiträge

Unterstützt die Erstellung von Inhalten in mehr als 25 Sprachen und ist somit vielseitig für globale Benutzer einsetzbar

Verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, sodass sowohl Anfänger als auch erfahrene Autoren leicht auf die Features zugreifen und sie nutzen können

Copy. ai limits

Manchen generierten Texten fehlt das einzigartige Markenflair oder die Kreativität, die ein Mensch hinzufügen könnte. Oft ist eine menschliche Note erforderlich, um sie zu verfeinern

Einige Benutzer wünschen sich bessere Funktionen für die Dokumentation von Projekten und Dateien

Copy. ai-Preise

Free-Plan

Starter: 49 $/Monat für 1 Benutzer

Fortgeschritten: 249 $/Monat für 5 Benutzer

enterprise:* Benutzerdefinierte Preise

Copy. Bewertungen und Rezensionen zu KI

G2: 4, 7/5 (180+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (60+ Bewertungen)

4. Frase (Bester KI-Generator und -Optimierer für SEO-Inhalte)

via Frase

Frase ist ein KI-gesteuertes Marketing-Tool, das speziell für Content-Vermarkter und SEO-Agenturen entwickelt wurde. Es hilft Ihnen bei der Recherche, dem Schreiben und der Optimierung von Blog-Beiträgen, Landing Pages oder anderen Inhalten, die organischen Traffic anziehen sollen.

Darüber hinaus bietet Frase einen kostenlosen KI-gestützten Absatzumschreiber, mit dem Benutzer Sätze oder Absätze umformulieren können, um die Lesbarkeit zu verbessern oder den Ton des Inhalts anzupassen. Sie können auch den KI-Chatbot ausprobieren, der die Inhalte Ihrer Website verwendet, um Fragen von Besuchern zu beantworten.

Die besten Features

Erstellung von SEO-Briefings durch Analyse der wichtigsten Seiten, Extraktion von Schlüssel-Überschriften, Fragen, Statistiken und Begriffen

Frase's AI Writer verwendet das SEO-Briefing, um Absätze unter bestimmten Überschriften zu verfassen, und zieht dabei Erkenntnisse aus Top-Artikeln

Berechnet einen Echtzeit-Optimierungswert basierend auf den behandelten Themen und Schlüsselwörtern

Begrenzungen der Phrase

Neue Benutzer könnten die Benutzeroberfläche und Features von Frase als komplex empfinden

Das Tool kann bei hochspezialisierten Themen, die tiefgreifende Fachkenntnisse erfordern, an seine Grenzen stoßen

Preisgestaltung

Free-Plan

Basic: 45 $/Monat für 1 Benutzer

Team: 115 $/Monat für 3 Benutzer

enterprise:* Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 8/5 (290+ Bewertungen)

Capterra: 4. 8/5 (330+ Bewertungen)

Visuelle Inhalte und Design Software

5. Adobe Firefly Video Model (am besten für die Erstellung schneller, KI-generierter Videos geeignet)

über Adobe Firefly Video Model

Mit Adobe Firefly Video Model können Benutzer fünf Sekunden lange Videoclips mit einer Auflösung von 1080p erstellen, indem sie beschreibenden Text eingeben oder Referenzbilder hochladen. Stellen Sie sich vor, Sie geben "ein Golden Retriever, der auf einer Welle surft, im Filmstil" ein und erhalten ein 5-sekündiges Video, das genau das zeigt.

Es ist auch in die Creative Cloud-Suite von Adobe integriert, sodass Sie etwas in Firefly erstellen und es ohne zusätzliche Schritte in Premiere Pro oder After Effects verfeinern können.

Das Beste daran? Sie ist auf Adobe Stock und gemeinfreie Inhalte trainiert. Das bedeutet, dass alles, was Sie erstellen, sicher in Ihren kommerziellen Projekten verwendet werden kann, ohne dass Sie sich um lizenzrechtliche Probleme sorgen müssen.

Adobe Firefly Video Modellieren Sie die besten Features

Bietet Kontrolle über Einstellungen der Kamera wie Winkel, Bewegung und Zoom, sodass Sie Perspektive und Bewegung in KI-generierten Clips optimieren können

Fügt Effekte wie Rauch, Blendenflecken und Regen sowie einfache Animationen wie Neonlicht und fallenden Schnee hinzu – keine manuelle Bearbeitung erforderlich

Übersetzt Voiceovers in mehrere Sprachen, wobei die Stimme des Sprechers erhalten bleibt und die Lippen im Video realistisch synchronisiert werden

Adobe Firefly Video Limits des Modells

Firefly: 5 Sekunden lange Clips mit einer Auflösung von 1080p und 24 FPS eignen sich möglicherweise nicht für längere oder hochauflösende Projekte

Schwierigkeiten mit menschenzentrierten Inhalten, die zu weniger realistischen Darstellungen führen

Adobe Firefly Video Modellpreise

Standard: 9,99 $/Monat

Pro: 29,99 $/Monat

Adobe Firefly Video Bewertungen und Rezensionen von Models

G2: (4, 6/5, 50+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. Midjourney (am besten geeignet für die Erstellung von Bildvariationen)

via Midjourney

Midjourney ist ein KI-gestütztes tool, das Texteingaben in atemberaubende Bilder verwandelt. Es ist, als hätten Sie Ihr Team für Kunst rund um die Uhr auf Abruf. Benötigen Sie eine Konzeptskizze, einen Anzeigenhintergrund oder ein schnelles Modell, um es einem Client zu zeigen? Geben Sie einfach Ihre Idee ein, und Midjourney erstellt sie in wenigen Minuten.

Für Marketingagenturen bedeutet dies auffällige visuelle Inhalte für soziale Medien, Bloggrafiken, Werbemotive und Storyboards – ohne dass ein Fotograf oder Grafikdesigner benötigt wird. Außerdem benötigen Sie keine ausgefallene Software. Midjourney arbeitet mit Discord, wo Sie einfach beschreiben, was Sie wollen, und die KI erweckt es zum Leben.

Die besten Features von Midjourney

Benutzer können den Stil durch Angabe einer URL oder eines Bildes oder durch Angabe eines Kunststils wie "fettgedruckte, moderne Tech-Anzeige" oder "Luxus-Modestrecke" steuern

Es werden vier Varianten für jede Eingabeaufforderung generiert. Wählen Sie Ihren Favoriten aus, erhöhen Sie die Auflösung oder fordern Sie weitere Varianten an

Ermöglicht gezielte Änderungen an bestimmten Bereichen eines Bildes

Bietet Gemeinschaftsräume, in denen Marketingfachleute bewährte Aufforderungen wie "Produktaufnahme mit hohem Kontrast und kinoreifer Beleuchtung" freigeben

Limits auf halber Strecke

Standardmäßig sind alle generierten Bilder öffentlich. Im Stealth-Modus werden sie auf Midjourney.com ausgeblendet, nicht jedoch in öffentlichen Discord-Kanälen

Die Benutzeroberfläche von Discord kann für diejenigen, die mit der Plattform nicht vertraut sind, schwierig sein

Midjourney-Preise

Basic: 10 $/Monat

Standard: 30 $/Monat

Pro: 60 $/Monat

Mega: 120 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Canva (am besten für die Visualisierung von Marketing-Assets geeignet)

via Canva

Ein weiteres beliebtes Tool auf unserer Liste der KI-Tools für Marketingagenturen und Solopreneure ist Canva. Der KI-Bildgenerator von Canva erstellt mühelos hochwertige visuelle Inhalte für Kampagnen, Anzeigen und Branding. Geben Sie einfach einen Text ein und wählen Sie einen Stil aus – Aquarell, Filmisch, Neon, Farbstift oder Retrowave – und erhalten Sie in Sekundenschnelle atemberaubende, markengerechte Bilder.

Ein herausragendes Feature sind die KI-gestützten Empfehlungen für Schriftarten und Farben, die dafür sorgen, dass Designs automatisch zur Marke passen. Außerdem lässt sich Canva in mehrere KI-Kunstgeneratoren wie Magic Media, Dream Lab, DALL·E und Imagen integrieren, wodurch Marketing-Teams unendlich viele kreative Möglichkeiten erhalten.

Die besten Features von Canva

Tausende sofort einsatzbereite Vorlagen für alles – Instagram-Storys, Broschüren, Kopfzeilen für E-Mails und vieles mehr

Magic Write generiert Ideen für Texte, während Magic Design aus einer einzigen Eingabe mehrere Designvarianten erstellt

Das Feature "Hintergrund entfernen" entfernt Hintergründe sofort aus Fotos – perfekt für Produktaufnahmen

Ermöglicht die Einrichtung eines "Brand Kits" mit den Logos, Farben und Schriftarten Ihrer Agentur oder Ihres Clients. KI wendet sie auf Designs an, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten

Limits von Canva

Von KI generierte Bilder können Verzerrungen aufweisen, insbesondere in der menschlichen Anatomie. Dies erfordert manuelle Korrekturen

Benutzer mit kostenlosem Zugang haben nur begrenzten Zugriff auf Features der KI, mit spezifischen Nutzungsbeschränkungen

Canva-Preise

Kostenlos (bis zu 50 Bilderzeugungen)

Pro: 15 $ pro Monat

Teams: 10 $ pro Monat und Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2: 4, 7/5 (4.400+) Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 12.500 Bewertungen)

8. HubSpot (am besten für die Automatisierung von Marketing)

via HubSpot

HubSpot ist eine erstklassige, KI-gesteuerte B2B-Marketing-Software, die CRM, E-Mail-Marketing, Social Media Management und die Erstellung von Inhalten an einem Ort vereint. Das bedeutet, dass Marketingagenturen die digitalen Marketingkampagnen ihrer Clients von Anfang bis Ende verwalten können, ohne die tools wechseln zu müssen.

Die Customer-Relationship-Management-Lösung von HubSpot unterstützt Agenturen bei der Nachverfolgung aller Kundeninteraktionen an einem Ort, von Kundenanfragen bis hin zur Vertriebspipeline. Sie bietet außerdem detaillierte Berichterstellung und Analysen, sodass Agenturen ihren Kunden klare Einblicke in die Kampagnenleistung und den ROI geben können.

Und ja, HubSpot ist nativ in ClickUp integriert!

Die besten Features von HubSpot

Bietet ausgefeilte Funktionen zur Automatisierung, einschließlich Workflows für E-Mails, Lead-Pflege und Drip-Kampagnen

Mit ChatSpot, dem KI-Assistenten von HubSpot, können Sie in einfachem Englisch Fragen stellen, wie z. B. "Zeige mir die Top-Blog-Beiträge des letzten Monats" oder "Entwerfe eine E-Mail zur Nachverfolgung für Lead X"

Mit dem visuellen Workflow-Builder von HubSpot können Sie per Drag-and-Drop Bereiche für die Automatisierung erstellen

Lässt sich in Tools wie Gmail, Outlook, WordPress und Slack integrieren und bietet einen Marktplatz für Apps für noch mehr Optionen

Limits von HubSpot

Während die grundlegenden Funktionen für Benutzer einfach zu bedienen sind, erfordern fortgeschrittene tools wie die Automatisierung von Marketingaktivitäten und die benutzerdefinierte Berichterstellung möglicherweise eine Lernkurve

Die Stufen Professional und Enterprise können teuer werden, wenn Ihre Liste an Kontakten wächst

HubSpot-Preise

Free

Marketing Hub Starter: 20 $/Monat für 1 Platz

Starter Customer Platform: 20 $/Monat für 1 Platz

Marketing Hub Professional: 890 $/Monat für 3 Plätze (zusätzliche Plätze kosten 50 $/Monat)

*marketing Hub Enterprise: Ab 3600 $/Monat für 5 Plätze

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot

G2: 4. 4/5 (12.300+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (4.300+ Bewertungen)

9. Zapier (am besten für die Automatisierung ohne Code)

via Zapier

Zapier ist eine KI-gestützte Plattform zur Automatisierung von Marketingprozessen, die verschiedene Apps miteinander verbindet und Daten ohne jeglichen Code zwischen ihnen verschiebt. Stellen Sie sich Zapier als eine Brücke vor, die Ihre bevorzugten Apps – wie Gmail, Slack und Google Tabellen – verknüpft und sie automatisch zusammenarbeiten lässt.

Mit Zapier erstellen Sie "Zaps", einfache Workflows, die Aktionen in einer App auslösen, sobald in einer anderen App etwas passiert. Zum Beispiel kann eine neue E-Mail von Gmail automatisch eine Zeile in Google Tabellen hinzufügen.

Mit der ClickUp- und Zapier-Integration können Sie Ihr ClickUp-Konto mit Hunderten von Apps verbinden und Ihre Produktivität steigern.

Das Tool ist einfach zu bedienen. Wählen Sie einfach einen Auslöser, wie "neuer Lead", und eine Aktion, wie "Slack-Nachricht senden". Karte die Daten zwischen den Apps und schalte sie ein.

Für Agenturen automatisiert Zapier alltägliche Aufgaben wie das Hinzufügen von Leads aus Facebook-Lead-Anzeigen zu HubSpot oder das Freigeben neuer Blog-Beiträge auf X. Es spart Zeit, optimiert Workflows und eliminiert sich wiederholende Aufgaben.

Die besten Features von Zapier

Verbindet sich mit über 7.000 Apps, von wichtigen Tools wie Gmail und Mailchimp bis hin zu Nischen-Apps

Ermöglicht das Hinzufügen von If-Else-Logik mit Filtern und Pfaden, sodass Aktionen anhand von Kriterien benutzerdefiniert angepasst werden können, z. B. "Wenn der Lead von einem Webinar stammt, dann X; wenn von Facebook-Werbung, dann Y"

Erstellt Zaps mit mehreren Schritten, bei denen ein Auslöser eine Sequenz startet, wie das Hinzufügen eines CRM-Kontakts, das Aktualisieren einer Google Tabelle und das Senden einer personalisierten E-Mail

Ermöglicht das Freigeben von Zaps für Teamkollegen und über verschiedene Konten von Clients hinweg (mit den entsprechenden Berechtigungen)

Zapier-Limits

Die Preise von Zapier basieren auf Aufgaben (Aktionen). Benutzer mit hohem Volumen, wie z. B. Agenturen, die Tausende von Leads bearbeiten, benötigen möglicherweise einen höheren Plan

Fortgeschrittene Features wie Zaps mit mehreren Schritten, bedingte Logik und KI-Integrationen können eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Zapier-Preise

Free Forever

Professional: 29,99 $/Monat

Team: 103,50 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Zapier-Bewertungen und -Rezensionen

G2-Bewertungen: 4, 5/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: 4, 7/5 (2.900+ Bewertungen)

10. AppLovin (am besten für das Marketing von mobilen Apps geeignet)

via Applovin

Wenn sich Ihre Agentur ausschließlich mit dem Marketing für mobile Apps befasst – wie z. B. der Bewerbung von Spielen, der Optimierung von In-App-Werbung usw. – könnte AppLovin eine großartige Ergänzung Ihres Toolkits sein. Es handelt sich um eine KI-gestützte Marketingplattform, die Apps dabei unterstützt, Benutzer zu gewinnen und Geld zu verdienen.

AppLovin bietet eine Reihe von tools, darunter ein Werbenetzwerk, eine Vermittlungsplattform und Datenanalysen. Aber die eigentliche Magie steckt in der Technologie des maschinellen Lernens, die dafür sorgt, dass die richtigen Anzeigen die richtigen Benutzer erreichen, um eine maximale Rendite zu erzielen.

Die besten Features von AppLovin

Erstellung und Testen mehrerer Anzeigenmotive mithilfe von Algorithmen, um die leistungsstärksten für verschiedene Zielgruppensegmente zu ermitteln

Verwaltet das Bieten auf Kopfzeilen in Apps und den Preiswettbewerb in Echtzeit, um für jede Anzeigenimpression das höchste Gebot zu erhalten

Bietet ein einheitliches Dashboard, das die Nachverfolgung der Akquise von Benutzern, der Interaktion und der Monetarisierung an einem Ort ermöglicht

Limits von AppLovin

Nicht geeignet für umfassenderes digitales Marketing wie Web-Anzeigen oder E-Mails

Die Einstellung vermittelter Netzwerke und das Verständnis von Analysen wie LTV vs. CPI sind nicht ganz einfach

AppLovin-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu AppLovin

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Social Media Management Plattformen

11. Hootsuite OwlyWriter KI (am besten geeignet für die Erstellung von Bildunterschriften für soziale Medien)

via Hootsuite

Hootsuite ist ein altbewährtes Tool für das Social-Media-Management, das Agenturen dabei unterstützt, Beiträge zu planen, Interaktionen zu überwachen und mehrere Konten an einem Ort zu verwalten.

Im Jahr 2025 brachte Hootsuite OwlyWriter AI auf den Markt, ein KI-Tool, das Bildunterschriften und Ideen für soziale Medien generiert. Geben Sie einfach eine Eingabeaufforderung ein, und es werden ansprechende Bildunterschriften für Plattformen wie Instagram, Twitter und Facebook erstellt. Sie können den Ton auch je nach Bedarf auf lässig, lustig oder professionell einstellen.

Dieses KI-Tool hilft Ihnen, neue Ideen für Inhalte zu generieren und Ihre erfolgreichsten Beiträge auf verschiedenen Plattformen wiederzuverwenden. Es ist auch in die Hootsuite-Plattform integriert. Wenn Sie also bereits Hootsuite verwenden, ist OwlyWriter KI eine nahtlose Ergänzung Ihres Workflows.

Die besten Features von Hootsuite OwlyWriter KI

Analysiert Ihre erfolgreichsten Inhalte und schlägt Möglichkeiten vor, sie für ein neues Publikum umzuschreiben oder anzupassen

Verschafft Ihnen einen Vorsprung, egal ob Sie Ideen für Beiträge zu bestimmten Themen benötigen oder einfach nur nach Inspiration suchen

Konvertiert Blogs und Artikel in Social-Media-Untertitel

Hilft Ihnen, im Voraus zu planen und Ihre Beiträge rechtzeitig für besondere Anlässe fertigzustellen

Hootsuite OwlyWriter KI-Limits

Benutzer müssen möglicherweise die Bildunterschriften anpassen, um sie an die Stimme ihrer Marke anzupassen

OwlyWriter KI ist Teil der kostenpflichtigen Pläne von Hootsuite, die für kleine Geschäfte teuer sein können

Hootsuite OwlyWriter KI-Preise

Professional : 99 $/Monat für einen Benutzer (jährliche Abrechnung)

Team : 249 $/Monat für drei Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Hootsuite OwlyWriter Bewertungen und Rezensionen zur KI

G2: 4, 2/5 (5.500+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (3.700+ Bewertungen)

12. Lately.ai (am besten geeignet für die Wiederverwendung langer Inhalte in Social-Media-Beiträgen)

Lately.ai ist eine Marketingplattform, die KI und Neurowissenschaften nutzt, um Ihre langen Inhalte, wie Blogs, Podcasts und Videos, in mehrere ansprechende Social-Media-Beiträge umzuwandeln.

Zum Beispiel kann ein 30-minütiges Webinar in Tweetschnipsel umgewandelt werden oder Schlüsselzitate aus einem 1.000-Wörter-Artikel für LinkedIn-Posts extrahiert werden. Außerdem wird die Leistung jedes Beitrags nachverfolgt und diese Daten werden zur Feinabstimmung zukünftiger Vorschläge für Inhalte verwendet.

Das Beste daran? In letzter Zeit. Die benutzerfreundliche Oberfläche von KI macht sie auch für Personen ohne tiefgreifende technische Kenntnisse zugänglich.

In letzter Zeit. Die besten Features von KI

Unterstützt verschiedene Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Japanisch und Deutsch, und ist somit für verschiedene Märkte und Zielgruppen geeignet

Bietet umfassende Analysen, die wertvolle Einblicke in die Leistung von Inhalten und die Interaktion mit dem Publikum liefern, um Marketingstrategien zu informieren und zu verfeinern

Mit integriertem Feature zur Planung, mit dem Sie Beiträge für mehrere Social-Media-Plattformen planen und veröffentlichen können

In letzter Zeit. KI-Limits

Nicht ideal, um frische Ideen von Grund auf neu zu generieren

Teurer als einfache Planer, da für das Setup Verbindungen zu Konten und KI-Training erforderlich sind

Lately. ai pricing

Starter : 19 $/Monat

Wachstum : 239 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Aktuelle Bewertungen und Rezensionen zu KI

G2: 4, 5/5 (15+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

13. Buffer (am besten für die Planung von Social-Media-Aktivitäten geeignet)

via Buffer

Buffer ist ein beliebtes Tool zur Planung von Social-Media-Aktivitäten, das für seine einfache, übersichtliche Benutzeroberfläche geschätzt wird. Es hilft Benutzern bei der Planung von Beiträgen, der Nachverfolgung der Leistung und der Interaktion mit Zielgruppen auf Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) und Pinterest.

Das Tool verfügt auch über einen KI-Assistenten, der Ideen für Beiträge generieren, Bildunterschriften vorschlagen und sogar vorhandene Inhalte wiederverwenden kann.

Geben Sie zum Beispiel einen Artikellink oder einige Aufzählungspunkte ein, und es kann daraus Social-Media-Beiträge erstellen. Oder Sie können es um einen Entwurf zu einem bestimmten Thema bitten, und es kann Ihnen einen soliden Ausgangspunkt liefern.

Die besten Features von Buffer

Mit der Team-Zusammenarbeit von Buffer können Sie Entwürfe zur Genehmigung durch den Client einreichen (bei kostenpflichtigen Plänen)

Ermöglicht das Brainstorming von Beiträgen in Entwürfen, ohne sie sofort zu planen. Sie können es auch mit KI kombinieren, um Ideen zu generieren, sie als Entwürfe zu speichern und dann die besten zu verfeinern und zu planen

Bietet eine solide Momentaufnahme der Leistung in den sozialen Medien, wie z. B. Interaktionen und Follower-Anzahl, ohne zu fortgeschritten zu sein

Ermöglicht die Beantwortung von Kommentaren/Nachrichten von mehreren Konten in einem Posteingang

Buffer-Limits

Fehlende Features wie Social Listening und erweiterte Wettbewerbsanalysen

Der KI-Assistent generiert Vorschläge, lernt aber nicht die Stimme Ihrer Marke

Pufferung der Preisgestaltung

Free forever

Essentials : 6 $/Monat/Kanal für 1 Benutzer

Team : 12 $/Monat/Kanal für unbegrenzte Benutzer

enterprise*: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Buffer

G2: 4. 3/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 1.400 Bewertungen)

14. Surfer SEO (am besten für die On-Page-SEO-Optimierung geeignet)

via Surfer SEO

Wenn Ihre Agentur SEO-Blogs oder Webseiten erstellt, kann Surfer SEO Ihnen helfen, auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen ganz oben zu landen.

Diese Cloud-basierte Plattform basiert auf KI und Datenanalyse und soll digitalen Vermarktern dabei helfen, ihre Inhalte für Suchmaschinen zu optimieren. Es ist, als würde ein SEO-Experte als Editor neben Ihrem Autor sitzen und in Echtzeit Feedback zum Artikel geben.

Surfer analysiert die Seiten mit dem höchsten Ranking für ein Keyword und gibt Richtlinien dazu vor, was Ihre Inhalte enthalten sollten – von Keywords über Überschriften bis hin zur Länge der Inhalte.

Die besten Features von Surfer SEO

Erstellt eine Gliederung mit schlüsselwortbasierten Vorschlägen für Wortzahl, Überschriften, Bilder und Schlüsselbegriffe. Während Sie schreiben, gibt es eine Bewertung (0-100) ab, die steigt, wenn Sie relevante Themen behandeln

Enthält eine KI-gesteuerte Checkliste mit wöchentlichen SEO-Aufgaben, wie das Hinzufügen von Schlüsselwörtern oder das Erstellen von Backlinks, um Ihre Inhalte zu optimieren

Analysiert SERP, um Zusammenhänge wie Wortzahl vs. Ranking aufzuzeigen und hilft, Lücken in den Inhalten über die Google Search Console zu identifizieren

Bietet über die Erweiterung für den Browser Echtzeit-Keyword-Volumen und -Vorschläge, während Sie in Google suchen

Surfer SEO-Limits

Einige Benutzer finden, dass die von Surfer vorgeschlagenen Schlüsselwörter für Inhaltscluster nicht eng mit dem ursprünglichen Thema zusammenhängen

Die Kosten sind für einige zu hoch, sodass es für kleine Geschäfte schwierig ist, sie sich leisten zu können

Es handelt sich nicht um eine abgeschlossene KI-Lösung für die Erstellung oder Bearbeitung von Inhalten

Surfer SEO-Preise

Unverzichtbar: 99 $/Monat für bis zu 30 Artikel und 5 KI-Artikel

Maßstab: 219 $/Monat für bis zu 100 Artikel und 20 KI-Artikel

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Surfer SEO Bewertungen und Beurteilungen

G2: 4,8/5 (530+ Bewertungen)

Capterra: 4. 9/5 (400+ Bewertungen)

15. Clearscope (am besten für Keyword-Recherche und Optimierung von Inhalten geeignet)

via Clearscope

Clearscope ist ein erstklassiges Tool zur Optimierung von SEO-Inhalten, das KI und natürliche Sprachverarbeitung nutzt, um Ihnen bei der Erstellung suchmaschinenfreundlicher Inhalte zu helfen. Das Hauptziel besteht darin, sicherzustellen, dass Ihre Inhalte gut ranken und Ihren Lesern einen Mehrwert bieten.

Es analysiert die Top-Artikel in Ihrer Nische und identifiziert die Schlüssel-Keywords, -Begriffe und -Unterthemen, die in Ihre Inhalte aufgenommen werden sollten. Viele Agenturen arbeiten Hand in Hand mit Autoren und nutzen Clearscope. Ein Clearscope-Bericht ist wie eine Roadmap, die vorgibt, was in einem Artikel enthalten sein sollte.

Die besten Features von Clearscope

Bewertet Ihre Inhalte (A+ bis F) und schlägt Keywords vor, die für ein besseres Ranking verwendet werden können

Lässt sich in Google Docs und WordPress integrieren, sodass Autoren Vorschläge in Echtzeit ohne Plattformwechsel Ansicht

Findet verwandte Schlüsselwörter und Themen. Für "Social-Media-Strategie" schlägt Clearscope möglicherweise Begriffe wie "Kalender für Inhalte", "Engagement-Rate" oder "ROI" vor, basierend auf den beliebtesten Seiten

Bietet eine einfache Benutzeroberfläche, damit Autoren die Anweisungen leicht befolgen können, ohne sich überfordert zu fühlen

Clearscope-Limits

Für kleine Marketingagenturen könnten sie teuer sein, da es keine kostengünstige Stufe für den gelegentlichen Gebrauch gibt

Der Schwerpunkt liegt auf der Optimierung von Inhalten, nicht auf SEO. Außerdem werden keine technischen Audits oder Linkanalysen durchgeführt

Clearscope-Preise

Essentials: 189 $/Monat

Business: 399 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Clearscope-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 9/5 (90+ Bewertungen)

Capterra: 4. 9/5 (60+ Bewertungen)

16. Grammarly (am besten für die Bearbeitung von Inhalten durch KI geeignet)

via Grammarly

Grammarly ist ein KI-gestützter Schreibassistent, den jede Marketingagentur in ihrem Toolkit haben sollte. Er bietet in Echtzeit Vorschläge zu Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung, Klarheit und Ton. Außerdem arbeitet er nahtlos auf allen Geräten – ob über eine Erweiterung des Browsers, eine Desktop-App oder eine mobile App.

Grammarly wurde zwar nicht speziell für das Marketing entwickelt, verbessert aber die Qualität jedes Textes – von Werbetexten über E-Mails bis hin zu Blogbeiträgen – erheblich, indem es Fehler erkennt und Verbesserungen vorschlägt.

Mit Features wie Tonerkennung und Snippet-Rewriting wird sichergestellt, dass Ihre Inhalte nicht nur frei von Fehlern sind, sondern auch auf Ihre Zielgruppe zugeschnitten sind.

Die besten Features für die Grammatik

Bietet einen generativen KI-Assistenten, der Ihnen beim Brainstorming von Ideen, beim Verfassen von Texten und bei der Verfeinerung Ihres Schreibstils hilft – ideal, um Schreibblockaden zu überwinden

Erkennt Tippfehler, Grammatik- und Interpunktionsfehler bereits während der Eingabe und bietet schnelle Korrekturen an

Enthält Vorschläge zur Verbesserung der Klarheit und Prägnanz Ihrer Marketingtexte

Passen Sie Ton und Sprachvorschläge an, um die Stimme Ihrer Marke konsistent zu halten

Die Premium-Version von Grammarly enthält Plagiatsprüfungen, um die Originalität sicherzustellen

Limits der Grammatik

Oftmals wird der Kontext übersehen oder absichtliche Entscheidungen werden nicht erkannt

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Features von Grammarly in Browsern auf dem Desktop besser funktionieren als in mobilen Apps

Trotz der Einstellungen für den Tonfall kann die KI von Grammarly dazu führen, dass die Inhalte manchmal zu förmlich klingen

Grammarly-Preise

Free

Premium: Ab 12 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Business: Ab 15 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zur Grammatik

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.000 Bewertungen)

Werbung & Kampagnenmanagement Software

17. Omneky (am besten für die Optimierung von Werbekampagnen geeignet)

via Omneky

Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Erstellung Ihrer Anzeigen automatisieren und sie personalisieren und skalieren, ohne ins Schwitzen zu geraten. Genau das erledigt Omneky. Das Unternehmen nutzt KI, um Geschäfte bei der einfachen Erstellung, Verwaltung und Optimierung von Werbekampagnen zu unterstützen, einschließlich Bildern und Videos.

Omneky kann noch mehr: Es kann mehrere Varianten von Bild- und Textmaterial erstellen und diese dann auf der Grundlage ihrer Leistung optimieren. Für Marketingagenturen, die Unmengen von Social-Media-Anzeigen schalten, bedeutet dies, dass sie den kreativen Prozess beschleunigen und dank KI-gestützter Erkenntnisse herausfinden können, was beim Publikum ankommt.

Die besten Features von Omneky

Generiert Anzeigenvarianten durch Auswahl von Bildern, Zuschneiden, Hinzufügen von Text und Auswahl von Farben basierend auf Ihrer Marke

Automatisierung multivariater Tests durch Ausführung von Experimenten auf verschiedenen Werbeplattformen und Testen verschiedener Kombinationen von Bild und Text

Bietet KI-Einblicke, wie "Lächelnde Gesichter fördern das Engagement" oder "50 % Rabatt fördert die Konversionsrate", und gibt damit Form für zukünftige Kampagnen

Lässt sich in Werbeplattformen (Facebook, Instagram, Google) integrieren, um Echtzeitdaten abzurufen und Kampagnen automatisch auf der Grundlage festgelegter Schwellenwerte anzupassen

Limits von Omneky

Omneky ist auf die Optimierung von bezahlten Anzeigenmotiven spezialisiert und könnte für Agenturen mit begrenzten bezahlten Kampagnen zu kostspielig sein

Für neue Marken oder Marken ohne Verlaufsdaten zu Kampagnen ist dies möglicherweise nicht ideal

Nicht geeignet für Agenturen mit kleinen Werbebudgets

Omneky-Preise

Product Generation Pro: Ab 25 $/Monat

Creative Generation Pro: Benutzerdefinierte Preise

enterprise:* Benutzerdefinierte Preise

Omneky-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

18. Anyword (am besten für KI-gesteuertes Copywriting)

via Anyword

Anyword ist eine KI-Plattform für Werbetexte, die Marketingtexte für Anzeigen, E-Mails, Landing Pages und mehr generiert. Der Fokus auf datengesteuerte Texte hebt sie von anderen ab – sie schreibt nicht nur Texte, sondern sagt auch voraus, wie dieser Text mit einem Engagement- oder Conversion-Score abschneiden wird.

Darüber hinaus verwendet Anyword Daten, um die Nachrichtenübermittlung zu optimieren und den Benutzern die Auswahl der effektivsten Inhalte ohne Testversionen und Fehler zu erleichtern. Dies ermöglicht schnellere und effizientere Kampagnen, die wahrscheinlich zu besseren Ergebnissen führen.

Die besten Features von Anyword

Erstellt mehrere Textvarianten für verschiedene Anwendungsfälle, wie Anzeigen, E-Mails und Produktbeschreibungen. Geben Sie einfach den Kontext ein und es werden schnell mehrere Optionen entworfen

Anhand von KI und Anzeigendaten sagt der "Performance Prediction Score" von Anyword voraus, welche Kopie Ihr Publikum ansprechen oder konvertieren wird

Passt sich an die Stimme Ihrer Marke an, indem es Ihre vorhandenen Inhalte oder SEO-Richtlinien verwendet

Passt Texte an verschiedene Kundenpersönlichkeiten an und erstellt zielgerichtete Botschaften

Limits von Anyword

Benötigt menschliche Anleitung für kreativen Input

Conversion-Werte sind hilfreich, aber nicht garantiert. Nutzen Sie sie als Orientierungshilfe, aber führen Sie immer einen A/B-Test für kritische Texte durch

Die Preisgestaltung begrenzt die Anzahl der Kopien, die Sie basierend auf dem Guthaben Ihres Plans erstellen können

Anyword-Preise

Starter: Ab 49 $/Monat

Datengesteuert: Ab 99 $/Monat

Business: Ab 499 $/Monat

enterprise:* Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Anyword

G2: 4,8/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4. 8/5 (350+ Bewertungen)

19. Optmyzr (am besten für die Optimierung von PPC-Kampagnen geeignet)

via Optmyzr

Optmyzr ist eine KI-Plattform, die entwickelt wurde, um die Verwaltung von Pay-per-Click-Kampagnen effizienter und effektiver zu gestalten, insbesondere für Google Ads und Microsoft Ads.

Sie können die Leistung Ihrer Anzeigen nachverfolgen, Trends erkennen und sogar Anpassungen vornehmen, um Ihren ROI zu verbessern. Es bietet auch vorgefertigte Vorlagen für die Automatisierung von Aufgaben wie die Anpassung von Geboten, die Erstellung von Berichten oder die Verwaltung von Keywords.

Mit diesen Automatisierungs- und KI-Marketing-Tools können Sie sich auf die Strategie konzentrieren, anstatt manuelle Aufgaben zu erledigen. Kurz gesagt, es ist, als hätten Sie einen PPC-Experten, der rund um die Uhr arbeitet, um Ihre Kampagnen auf Kurs zu halten und jede Gelegenheit zu erkennen.

Als KI-Tool für den E-Commerce passt Optmyzr die Gebote für Produkte mit der besten Leistung an und weist auf Probleme im Feed hin, wie fehlende Daten oder schlechte Titel.

Die besten Features von Optmyzr

Bietet umsetzbare Empfehlungen auf der Grundlage Ihrer Daten, die Sie mit einem einzigen Klick anwenden können

Ermöglicht die Festlegung benutzerdefinierter Regeln oder die Verwendung vorgefertigter Vorlagen zur Automatisierung von Aufgaben wie der Erhöhung von Geboten für Keywords mit hohem ROI oder der Unterbrechung von Anzeigengruppen mit schlechter Leistung

Bietet benutzerdefinierte Dashboards und erweiterte Filterfunktionen und lässt sich für tiefere Einblicke in Google Analytics integrieren. Außerdem ermöglicht es die client- und plattformübergreifende Berichterstellung

Optmyzr-Limits

Es braucht Zeit, um zu lernen, welchen Optimierungen man vertrauen kann und wie man Schwellenwerte richtig einstellt

Für kleinere Agenturen können die Kosten die Gewinnspanne beeinträchtigen

Optmyzr-Preise

Optmyzr Core: Ab 249 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Optmyzr

G2: 4, 6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (190+ Bewertungen)

20. Drift (am besten für KI-gestützte Chatbots und Unterhaltung im Marketing)

via Drift

Drift ist eine Plattform für Konversationsmarketing, die KI-Chatbots einsetzt, um Website-Besucher zu binden, Leads zu erfassen und Aufgaben wie die Lead-Qualifizierung zu automatisieren. Das Ziel besteht darin, die Unterhaltungen mit Kunden persönlicher, automatisierter und effizienter zu gestalten.

Für Marketingagenturen ersetzt Drift statische Formulare durch einen interaktiven Chatbot, der Besucher qualifiziert, Meetings bucht und Leads in Echtzeit pflegt. Dies vereinfacht den Prozess sowohl für das Geschäft als auch für den Kunden.

Drift – die besten Features

Der Chatbot von Drift qualifiziert Leads mithilfe gezielter Fragen und leitet sie basierend auf den Antworten weiter

Chatten Sie mit Besuchern, die bereits auf Ihrer Website waren, und bieten Sie ihnen auf der Grundlage ihres Verhaltens auf der Website gezielte Nachrichten an

Ermöglicht die Übergabe von Live-Chats auf der Grundlage hochwertiger Auslöser, die die Agenten benachrichtigen

Bietet eine mobile App, mit der Mitglieder des Teams auch unterwegs reagieren können

Enthält E-Mail- und Video-Integrationen zur Nachverfolgung oder Pflege von Interessenten

Drift-Limits

Die fortgeschrittene Qualifikation von Drift könnte für einfache Chats zum Thema Support zu hoch sein

Dem Starter-Plan fehlen fortgeschrittene Features wie KI-Testtools, Routing und der KI-Chatbot

Einige Benutzer berichten auch von gelegentlichen Fehlern in der mobilen App

Drift Pricing

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 4/5 (1.250+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (190+ Bewertungen)

21. Amazon Personalize (am besten für personalisierte Empfehlungen geeignet)

über Amazon Personalisieren

Amazon Personalize ist ein Service von AWS, der Unternehmen dabei unterstützt, Benutzern personalisierte Erfahrungen zu bieten. Er analysiert das Verhalten und die Vorlieben der Kunden, um maßgeschneiderte Produkt- oder Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, die das Engagement und die Zufriedenheit steigern.

Für Marketingagenturen, die mit E-Commerce, Medien oder ähnlichen Geschäften arbeiten, bietet Amazon Personalize die vorgefertigte KI, die Sie benötigen, sodass Sie sich nicht um die Erstellung komplexer Algorithmen von Grund auf kümmern müssen.

Amazon Personalize – die besten Features

Verwendet generative KI, um ansprechende Themen für Empfehlungen zu erstellen und die Personalisierung zu verbessern

Gewinnt Erkenntnisse aus unstrukturierten Daten wie Produktbeschreibungen und Bewertungen, um Empfehlungen zu verbessern

Einfache Verbindung mit anderen AWS-Diensten und Apps von Drittanbietern, sodass Geschäfte personalisierte Empfehlungen in ihre bestehenden Workflows integrieren können

Amazon Personalize Limits

Agenturen müssen für die Einrichtung mit einem Entwickler oder AWS-Spezialisten zusammenarbeiten

Empfehlungen sind möglicherweise weniger effektiv für eine Website mit geringem Traffic oder begrenzten Verlaufsdaten

Für die Navigation in der AWS-Konsole und die Überwachung der Ergebnisse sind Kenntnisse über die Cloud erforderlich

Amazon Personalisieren Sie die Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Amazon Bewertungen und Rezensionen personalisieren

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4. 6/5 (25 Bewertungen)

Verbessern Sie den Workflow Ihrer Marketingagentur mit ClickUp

Eine Agentur zu leiten bedeutet, mehrere Projekte und Termine unter einen Hut zu bringen. Die besten KI-Tools für Marketingagenturen können dieses Chaos in reibungslose, effiziente Workflows verwandeln.

Sie können viele der hier aufgeführten Tools für spezifische Anforderungen auswählen, aber es gibt eines, das Sie unbedingt ausprobieren müssen, wenn Sie Ihre Produktivität wirklich um das Zehnfache steigern wollen – ClickUp!

Mit ClickUp Brain erhalten Sie einen KI-Helfer, der sich um die mühsamen Dinge kümmert – die Automatisierung von Aufgaben, die Erstellung von Inhalten und die Zusammenfassung von Schlüssel-Updates. Kurz gesagt, er erledigt die Routinearbeit, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann: Ziele erreichen und Ergebnisse liefern.

Darüber hinaus ist ClickUp mit Aufgabenverwaltung, Kommunikation und Dokumentation in einer integrierten Plattform, die auf KI basiert, Ihre Lösung für Kontextwechsel und das Umschalten von Steuern.

Möchten Sie das Wachstum Ihrer Marketingagentur fördern? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an.