Wie man KI für Word-Dokumente nutzt, um die Erstellung von Inhalten zu optimieren

Wenn ich vor der trostlosen Unmöglichkeit stehe, fünfhundert Seiten zu schreiben, überkommt mich ein Gefühl des Versagens, und ich weiß, dass ich es nie schaffen werde. John Steinbeck, Schriftsteller und Nobelpreisträger Ob Sie ein gefeierter Romanautor oder ein aufstrebender SEO-Texter sind, die Angst vor der leeren Seite war nur allzu real. Ob mit Schreibmaschine oder leerem Bildschirm, Schriftsteller hatten regelmäßig Startschwierigkeiten. Zum Glück hat die KI dem ein Ende gesetzt!

groß ist! Nutzen Sie diese Gelegenheit mit KI.: Erstellen Sie mit KI mundgerechte Inhalte für Online-Plattformen. Brainstormen Sie mit dem KI-Schreibtool, um umfassende und detaillierte Gliederungen für Themen aller Komplexitätsstufen zu erstellen.: Bei den meisten Online-Schulungen steht das Video an erster Stelle. Erstellen Sie mit KI text- und bildbasierte unterstützende Materialien wie Transkripte von Videos, Zusammenfassungen der Schlüsselpunkte, Karteikarten und vieles mehr.

Quizze: Intelligente Automatisierung von Quizzen und Tests für Ihre Schüler. Was gibt es noch? Erstellen Sie unbegrenzte Kombinationen von Fragen, um die Klasse jederzeit bei der Stange zu halten. ### Umgang mit Finanzdokumenten Die Finanzabteilung bearbeitet eine außerordentliche Anzahl von Dokumenten, darunter Bestellungen, Rechnungen, Kunden-/Bankauszüge usw. Als Finanzleiter machen es Ihnen KI-Tools zur Erstellung von Inhalten außerordentlich einfach, mit Ihren Kollegen und Mitarbeitern zu kommunizieren.

berichterstellung*: Verarbeiten Sie unzählige Dokumente, gewinnen Sie Schlüsselinformationen und erstatten Sie den relevanten Interessengruppen Bericht, sei es dem Board oder Ihren Kollegen. KI kann auch bei der Versionskontrolle von Dokumenten unter https://clickup.com/blog/document-version-control// für eine bessere Überprüfbarkeit helfen.

Zusammenfassungen: Studieren Sie lange und gründliche Finanzberichte, wie Gewinn- und Verlustrechnungen, Konten von Kunden, Compliance-Dokumente usw., und erstellen Sie Zusammenfassungen für das Führungsteam. 📖 Bonuslektüre: /href/ https://clickup.com/blog/how-to-use-ai-for-documentation// Wie man KI für die Dokumentation einsetzt /%href/ ### Projektmanagement und Zusammenarbeit im Team

In der Organisationskommunikation besteht die größte Herausforderung für Teams darin, einen gemeinsamen Kontext aufrechtzuerhalten. Wenn jemand die Organisation verlässt, nimmt er viel historisches Wissen mit. Wenn ein neues Mitglied dem Team beitritt, wiederholt es Fehler und lernt daraus. Was wäre, wenn KI solche Ineffizienzen verhindern könnte? ClickUp Brain für KI-Projektmanagement

Historischer Überblick: Stellen Sie sich vor, ein neuer Mitarbeiter öffnet das KI-Schreibwerkzeug und fragt: "Was gibt es Neues zum Projekt?" Ein gutes Tool fasst alles zusammen, was bisher passiert ist, identifiziert die wichtigsten Meilensteine und bringt alle auf den neuesten Stand. Standup/Updates: KI kann alle Projektaktualisierungen und -kommentare zusammenfassen, um allen im Team einen ganzheitlichen Kontext zu bieten.

Wie Sie sehen, sind die Möglichkeiten endlos. Wie können wir davon profitieren? Das wollen wir herausfinden. ## Wie man die Erstellung von KI-Dokumenten implementiert Wie bei den meisten modernen technologischen Fortschritten können Sie fast sofort mit der Erstellung von KI-Dokumenten beginnen. ### 1. Wählen Sie die richtigen Tools zur Erstellung von KI-Dokumenten Es gibt eine Vielzahl von Tools zur Erstellung von Dokumenten, in die KI integriert ist. Hier sind einige beliebte.

microsoft Word*: Dieses bewährte Textverarbeitungsprogramm ist mit Copilot ausgestattet, das die Erstellung, Zusammenfassung, Bearbeitung und vieles mehr von Inhalten ermöglicht. Wenn Sie bereits ein Abonnement für MS365 haben, ist KI darin enthalten. 📖 Bonus-Lesetipp: KI oder keine KI, hier sind einige undefined Google Docs: In Googles Produktivitätssuite ist Gemini integriert, mit dem Sie jede Art von Inhalten erstellen können, die Sie benötigen. Ein höherstufiges Angebot kann auch Inhalte in Ihrem Google Drive nutzen, um benutzerdefinierte Inhalte zu erstellen. ClickUp Docs: Mit ClickUp können Sie direkt im Tool für das Projektmanagement einfache, ansprechende und kontextbezogene Dokumente erstellen. Rufen Sie ClickUp Brain auf, um Entwürfe zu erstellen, Rechtschreibprüfungen durchzuführen, Tabellen/Vorlagen/Transkripte zu erstellen und vieles mehr.

In ClickUp Dokumente können Sie Lesezeichen einbetten, Aufgaben hinzufügen, Bilder einfügen und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Sobald Sie fertig sind, können Sie das Dokument innerhalb und außerhalb Ihrer Organisation sicher freigeben.

Quillbot: Quillbot ist ein Toolkit mit Produkten für die Erstellung von Inhalten, Rechtschreibprüfung, Grammatik, Plagiatserkennung, Übersetzung, Zusammenfassungen und Zitaterstellung. Grammarly: Vor einigen Jahren noch ein Rechtschreib- und Grammatikprüfprogramm, ist Grammarly heute ein umfassenderer KI-Schreibassistent, der Ihre Inhalte verfassen, umschreiben, beantworten oder an ein anderes Publikum anpassen kann.

2. Lernen Sie, das KI-Schreibtool zu steuern Der von einem KI-Schreibtool generierte Inhalt ist nur so gut wie die Anweisungen, die Sie ihm geben. Um einzigartige und qualitativ hochwertige Inhalte zu erhalten, sollten Sie Ihre Anweisungen so detailliert wie möglich gestalten. Geben Sie Folgendes an: Zielgruppe Wortzahl Beschreibung des Themas, um das es in dem Inhalt gehen soll Hinweise, die enthalten sein sollen Hauptschlüsselwort Tonfall * Gegebenenfalls Beispiele

Denken Sie daran, dass es sich bei der Eingabeaufforderung nicht um eine Frage-Antwort-Situation handelt. Sie können auf die Antworten der KI antworten und sie bitten, sie neu zu schreiben/benutzerdefiniert anzupassen, um sie langfristig zu trainieren. Weitere Informationen zur Nutzung von /href/ https://clickup.com/blog/ai-content-generator// KI-Inhaltsgeneratoren /%href/ finden Sie in dieser Einführung zu können halluzinieren, d. h. falsche Inhalte produzieren, als wären sie korrekt. Während Anbieter von KI hart daran arbeiten, Halluzinationen mit jedem neuen LLM zu minimieren, liegt die Verantwortung für die Erstellung korrekter Inhalte nach wie vor beim Verfasser. Seien Sie also vorsichtig bei der Arbeit mit KI. Überprüfen Sie Fakten und Ideen in Ihren professionellen Dokumenten gründlich. ### Erscheint als KI-generiert

mein Punkt hier ist nicht, dass ich "delve" nicht mag, obwohl ich das tue, sondern dass es ein Zeichen dafür ist, dass der Text von ChatGPT geschrieben wurde. /href/ https://t.co/2i3GUgynuL pic.twitter.com/2i3GUgynuL /%href/ — Paul Graham (@paulg) /href/ > https://twitter.com/paulg/status/1777035484826349575?ref\_src=twsrc%5Etfw > 7. April 2024 > /%href/ _Ein Tweet von Paul Graham, der ChatGPT-Text einfängt

Seine Theorie war, dass die Verwendung von Wörtern wie "delve" ein Zeichen dafür ist, dass es von ChatGPT geschrieben wurde. Darüber lässt sich streiten, aber die Verwendung von KI-generierten Inhalten im öffentlichen Raum wird derzeit genau unter die Lupe genommen. Instanz: Regierungen auf der ganzen Welt haben vorgeschrieben, dass KI-generierte Inhalte in angemessener Weise gekennzeichnet werden müssen. Google bestraft KI-Inhalte auf seinen Seiten mit Suchergebnissen (SERPs) nicht. Das Unternehmen rät jedoch dringend davon ab, KI als "billige und einfache Möglichkeit, Suchmaschinen-Rankings zu manipulieren" zu nutzen. In gewisser Weise kann es einen negativen Eindruck bei Ihrer Zielgruppe hinterlassen, wenn Ihre Geschäftsdokumente als KI-generiert erscheinen. Dies lässt sich am besten vermeiden, indem Sie sie stärker verankern und mit Ihrem Markenversprechen in Einklang bringen. ### Mangel an echter Innovation

KI-generierte Dokumente sind oft eine Zusammenfassung oder Kuratierung bereits vorhandener Inhalte. Wie es in diesem Blog auf der Website des Book Prize unter https://thebookerprizes.com/the-booker-library/features/why-ai-will-never-supplant-human-novelists-or-win-the-booker-prize/

"LLMs sind rückwärtsgewandt. Sie sind abgeleitet, selbst wenn sie neue Kombinationen erstellen; ein riesiger Rückspiegel. Sie produzieren Imitationen von Texten, die von Menschen erstellt wurden." Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KI allein keine neuen, bahnbrechenden Ideen hervorbringt. Die einzige Möglichkeit, den letztendlichen Niedergang von Inhalten zu vermeiden, besteht darin, sie mit menschlichem Einfallsreichtum zu veredeln. ## Optimieren Sie Ihre Content-Pipeline mit ClickUp

Der Begriff "Inhalt" steht heute für Blogs, TikTok oder Videos auf YouTube, die größtenteils für Marketingzwecke verwendet werden. Kein Wunder also, dass Marketingfachleute KI so begeistert aufgenommen haben wie niemand sonst. Wer jedoch glaubt, KI-generierte Dokumente seien auf das Marketing beschränkt, vergibt sich eine riesige Chance. Denn KI kann jedem einzelnen Mitarbeiter, Manager, Mitwirkenden, Berater oder Unternehmer zu einer besseren Kommunikation verhelfen.

Von der Korrektur grammatikalischer Fehler bis hin zum Umschreiben für mehr Klarheit/Wirkung kann KI für Word-Dokumente die bescheidene E-Mail verbessern. Sie kann Führungskräften wertvolle Zeit sparen, indem sie längere Dokumente zusammenfasst und auf die Schlüsselaussagen reduziert. Sie kann Pädagogen dabei helfen, multimodale Lektionen zu erstellen, die für einen breiteren Bereich von Lernenden effektiv sind. In vielerlei Hinsicht kann KI Ihnen dabei helfen, mehr von dem, was Sie tun, besser zu erledigen.

