Die 10 besten Notiz-Apps für Android im Jahr 2026

Es gibt unzählige Situationen, in denen Notizen in Ihrer Arbeit unverzichtbar sind, sei es das Mitschreiben von Notizen zu Meetings, das Festhalten von Ideen während Brainstorming-Sitzungen oder einfach das Notieren Ihrer neuesten Inspiration. Oder vielleicht sind Sie kürzlich auf einige aufschlussreiche Online-Artikel gestoßen, die Sie zur späteren Verwendung aufbewahren möchten.

In solchen Situationen ist das Letzte, was Sie brauchen, ein unzuverlässiges, unübersichtliches System aus handschriftlichen Notizen. Stattdessen benötigen Sie eine App, mit der Sie im Handumdrehen Notizen erstellen, diese in sinnvolle Kategorien ordnen und Ihre Notizen in umsetzbare Ideen verwandeln können.

Wenn Sie Android-Benutzer sind, bieten einige der besten Notiz-Apps für Android einzigartige, Android-spezifische Features und Vorteile, mit denen Sie Ihre Notizen noch besser verwalten können.

Was ist eine Notiz-App?

Eine Notiz-App ist ein digitales tool zum Schreiben, Speichern und Organisieren all Ihrer wichtigen Notizen. In manchen Fällen können sogar handschriftliche Notizen gespeichert und organisiert werden, da sich Dokumente einscannen und Ihrem Ablagesystem hinzufügen lassen.

Die meisten Notiz-Apps für Android sind nicht nur einfache Text-Editoren mit einem integrierten Ordner-System. Stattdessen bieten sie erweiterte Features, wie zum Beispiel die Möglichkeit,

Organisieren Sie Notizen je nach Zweck und Herkunft in Gruppen

Speichern Sie Video-, Sprach- und Text-Notizen

Freigeben Sie Notizen geräteübergreifend, sodass Sie Notizen auf Ihrem Smartphone erstellen und später auf Ihrem Tablet einsehen können

Fügen Sie Bilder oder Audio-Notizen ein und hängen Sie Anhänge an Ihre Notizen an, um den Kontext zu verdeutlichen

Die besten Notiz-Apps für Android bieten darüber hinaus erweiterte Features, die über die hier aufgeführte Liste der Grundfunktionen hinausgehen, wie beispielsweise die Möglichkeit, Haftnotizen für Brainstorming zu erstellen. Ihr Hauptzweck bleibt jedoch derselbe: Notiz-Apps helfen dabei, das Festhalten von Gedanken oder Informationen einfacher und unkomplizierter zu gestalten.

Worauf Sie bei einer Notiz-App für Android achten sollten

Zwar gibt es eine Vielzahl von Optionen, doch alle guten Notiz-Apps weisen in der Regel einige Features auf, die es wert sind, genauer unter die Lupe genommen zu werden. Achten Sie besonders auf die folgenden Features, wenn Sie Ihre Notizstrategien mit Ihrer Android-App auf die nächste Stufe heben möchten.

Benutzerfreundlichkeit: Je einfacher es ist, Notizen zu erstellen, zu verwalten und mit anderen Geräten oder Benutzern freizugeben, desto besser

Kostenlos oder günstig: Wahrscheinlich werden Sie auf In-App-Käufe oder Premium-Angebote stoßen, um Zugriff auf alle Features zu erhalten. Eine gute Notiz-App sollte jedoch eine kostenlose Version bieten, mit der Sie kurze Notizen und To-do-Listen erstellen können.

Übersichtliche Organisation: Es geht nicht nur darum, auf Notizen zugreifen zu können. Vielmehr sollte Ihre App es Ihnen leicht machen, Ihre Notizen nach Themen oder Kategorien zu ordnen.

Intuitive Suche: Je einfacher es ist, aktuelle Notizdateien oder sogar Text innerhalb dieser Notizen zu finden, desto benutzerfreundlicher ist die App. Dies ist besonders wichtig, da die Prozesse in Ihrem Unternehmen mit der Zeit immer komplexer werden.

Erweiterte Features: Verfügt die Verfügt die Notiz-App beispielsweise über KI-Tools ? Können Sie Notizen in andere Apps exportieren, und wie interagiert die App mit anderen Google-Diensten?

Die 10 besten Notiz-Apps für Android

Unter Berücksichtigung dieser Feinheiten ist es nun an der Zeit, zur Liste zu kommen. Finden wir heraus, welche Notiz-Apps für Android Ihnen am besten dabei helfen, Ihre Organisation und Ihr Erinnerungsvermögen zu verbessern.

Holen Sie sich die KI-gestützten ClickUp-Dokumente auf Ihr Smartphone für ein nahtloses Erlebnis

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich mit Notiz-Tools wie ClickUp Docs und ClickUp Notepad. Dank seines umfangreichen und benutzerfreundlichen Funktionsumfangs ist es sogar eine der besten Google Keep-Alternativen auf dem Markt.

Benutzer können ganz einfach auf ClickUp Docs zugreifen, um Notizen und Aufgaben festzuhalten und ihre Wissensdatenbanken und Wikis aufzubauen.

Dank umfangreicher Formatierungsoptionen wie Aufzählungszeichen, Checklisten, Banner, Überschriften, Hervorhebungen und Code-Blöcke können Sie Ihre Dokumente benutzerdefiniert anpassen und bestimmte Abschnitte Ihrer Notizen hervorheben (ein Pluspunkt für visuelle Lerner!). Sie können außerdem Multimedia-Elemente zu Docs hinzufügen und einbetten.

ClickUp unterstützt außerdem bidirektionale Verknüpfungen innerhalb von ClickUp-Aufgaben mithilfe von Beziehungen – eine nahtlose Möglichkeit, ähnliche Aufgaben miteinander zu verbinden und eine umfassende Übersicht über meinen Workflow zu erhalten.

ClickUp Brain ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Strategie zur Notizenerstellung. Dieses KI-Tool hilft dabei, lange Notizen zusammenzufassen, Tabellen mit präzisen Daten zu erstellen, automatische Aufgaben-Updates zu erhalten und Informationen schnell und von überall in meinem Workspace zu finden.

Wenn Sie es eilig haben, können Sie ClickUp Brain nutzen, um Kommentar-Threads zu Aufgaben zusammenzufassen, damit Sie den Überblick behalten, ohne jeden der über 200 Kommentare lesen zu müssen.

Wenn Ihre Probleme beim Notieren jedoch speziell auf Meetings beschränkt sind, setzen Sie den ClickUp AI Meeting Notetaker ein! Er erfasst jedes einzelne Detail des Meetings und liefert es Ihnen als strukturiertes ClickUp-Dokument, sodass Sie sich mehr auf das Gesagte konzentrieren können, anstatt sich mit dem Notieren abzumühen.

Sobald Sie das Dokument erhalten haben, bitten Sie ClickUp Brain einfach, aus den Notizen Aufgaben zu erstellen, oder senden Sie Ihren Kollegen über ClickUp Chat eine Zusammenfassung.

Verwandeln Sie Meetings mit ClickUp AI Notetaker automatisch in Notizen, Protokolle und Aufgaben

Der Notepad von ClickUp ist ein weiteres Feature zum schnellen Erstellen von Notizen, das sowohl auf meinem Smartphone als auch auf dem Desktop verfügbar ist. Das Beste daran ist, dass ich diese Einträge bei Bedarf auch in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln kann.

Wenn Sie keine Zeit haben, ein Team-Mitglied anzurufen, um ihm etwas zu erklären, nutzen Sie ClickUp Clips. Damit können Sie Bildschirmaufnahmen direkt in Notizen freigeben und so ein visuelles und interaktives Element hinzufügen, das selbst einigen der besten Notiz-Apps fehlt.

Für diese Clips steht Ihnen eine KI-gestützte Transkription zur Verfügung, sodass jedes gesprochene Wort in ClickUp durchsuchbar ist.

Transkribieren Sie Sprach- und Video-Notizen mit KI mithilfe von ClickUp Clips

Sie können auch den kostenlosen Online-Notepad von ClickUp direkt in Ihrem Browser ausprobieren, ohne eine Anmeldung durchführen zu müssen.

Darüber hinaus bietet ClickUp zahlreiche Vorlagen für Notizen, mit denen Sie Zeit sparen und Ihre Effizienz steigern können. Die Projektnotiz-Vorlage von ClickUp ist bei den Benutzern besonders beliebt.

Mit den ClickUp-Apps für alle Geräte, einschließlich Android, können Sie Ihre aktuellen Notizen ganz einfach zwischen Ihrem PC, Smartphone und Tablet freigeben. Es ist die perfekte Lösung für alle, die nicht nur nach einer speziellen Notiz-App suchen, sondern nach einer umfassenden Suite von Apps für die Produktivität, die auf einer einzigen Plattform vereint sind.

Die besten Features von ClickUp

Notepad: Eine einfache Möglichkeit, schnell Notizen zu machen, Bilder hinzuzufügen und einfache Text-Notizen in umsetzbare Aufgaben und Elemente, die zu erledigen sind, umzuwandeln

Docs : Das ideale Tool zum Kategorisieren und gemeinsamen Bearbeiten von Notizen, die über Nur-Text-Notizen hinausgehen und Google Docs sowie andere Textverarbeitungsprogramme ersetzen

ClickUp AI Assistant : Ein KI-Assistent, der innerhalb von Minuten Zusammenfassungen von Meetings und Notizen erstellt, Notizen in Aktionspunkte umwandelt und Ihre Notizen automatisch formatiert oder bearbeitet, um die Weitergabe und Veröffentlichung zu vereinfachen

Umfangreiche Integrationen: Die Möglichkeit zur Integration mit allen Tools, die Sie für Ihre Produktivität benötigen, darunter Google Kalender, Outlook und Dropbox Die Möglichkeit zur Integration mit allen Tools, die Sie für Ihre Produktivität benötigen, darunter Google Kalender, Outlook und Dropbox

Limitierungen von ClickUp

Die umfangreiche Funktionspalette kann für manche Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Die mobile App bietet einige eingeschränkte Funktionen für Benutzer, die das volle ClickUp-Erlebnis über ihre Android-Apps nutzen möchten.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 8.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.800 Bewertungen)

🧨 Nicht jedes versäumte Element ist ein Problem (es sei denn, Sie sind ein kleines Geschäft) Wenn Sie Ihre Arbeit über mehrere eigenständige Apps hinweg verwalten, ohne Support durch Betriebs- oder Administrator-Teams, liegt die gesamte Koordination bei einer einzigen Person – in der Regel bei Ihnen. Die Videoproduktionsfirma path8 Productions stieß bei ihrer Expansion an diese Grenze. Die Arbeit verteilte sich auf Tools wie Smartsheet, Slack, Toggl und Dropbox Paper. Die Produzenten verbrachten Zeit damit, Aktualisierungen zwischen den Systemen zu kopieren, anstatt Projekte voranzutreiben, was die Fertigstellung verzögerte und das Risiko von Verzögerungen erhöhte. Anstatt weitere Prozesse oder Mitarbeiter hinzuzufügen, haben sie alles in der ClickUp Small Business Suite zusammengefasst. ⚡ Die Auswirkungen 6 Tools, ersetzt durch einen einheitlichen Workspace

60 % weniger Zeitaufwand für die Vorbereitung von Team-Meetings (von 30–60 Minuten auf ca. 10 Minuten)

In weniger als 8 Wochen vollständig eingeführt

Echtzeit-Sichtbarkeit über Planung, Nachrichten und Zeiterfassung Durch die Zentralisierung von Kommunikation, Nachverfolgung von Projekten und Zeiterfassung ist das Problem der „ständigen Aktualisierung aller Tools“ verschwunden. Produzenten erfassen die Zeit nun direkt in den Aufgaben, Unterhaltungen bleiben mit der Arbeit verknüpft und Tagesordnungen für Meetings erstellen sich automatisch aus den aktuellen Projektdaten. Für Gründer Pat Henderson war der größte Gewinn nicht nur die Effizienz. Es war die Fähigkeit, das Team auf Hochtouren zu halten, ohne den betrieblichen Aufwand zu erhöhen.

2. OneNote

Über Microsoft OneNote

Microsofts OneNote gehört dank seiner Einfachheit und der Integration mit anderen gängigen Tools für Produktivität zu den besten kostenlosen Notiz-Apps. Es lässt sich direkt in Apps wie Outlook, Excel und Word einbinden, funktioniert aber auf allen Apple-, Windows- und natürlich Android-Betriebssystemen.

In vielerlei Hinsicht ist es der Standard für Notizen auf Windows-Geräten, und viele betrachten die Konkurrenten in derselben Kategorie als OneNote-Alternativen.

Die besten Features von OneNote

Möglichkeit, Notizen und Screenshots von externen Seiten und anderen tools zu speichern und eigene einfache Notizen und Skizzen hinzuzufügen

Multimedia-Support für Bilder, Audioaufnahmen und handschriftliche Notizen

Integrierter Scanner, um handschriftliche Notizen oder andere Dokumente zu Ihren Listen mit Dingen, die zu erledigen sind, und anderen Notiztypen hinzuzufügen

Kategorisieren Sie Notizen nach Wichtigkeit, um das Suchen und Finden der benötigten Informationen zu vereinfachen

Limitierungen von OneNote

Notizen werden im Standard in Microsoft OneDrive gespeichert, was für Benutzer anderer Cloud-Speicherlösungen Schwierigkeiten bereiten kann

Für die vollständige Integration mit anderen Apps der Microsoft -Produktivitätssuite ist ein Microsoft Office 365-Abonnement erforderlich.

Preise für OneNote

Free

Bezahlte Pläne beginnen bei 1,99 $.

OneNote-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.300 Bewertungen)

3. Evernote

via Evernote

Evernote, ein beliebter Konkurrent von Google Keep, gehört dank seiner Vielseitigkeit zu den besten Notiz-Apps für Android. Die App bietet einen leistungsstarken Editor für Texte, eine Vielzahl von Vorlagen und eine nahtlose Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten, was sie von anderen Notiz-Apps abhebt.

Die besten Features von Evernote

Eine umfangreiche Bibliothek mit Evernote-Vorlagen in den Bereichen Besprechungsplanung, Vorlesungsnotizen und Tagesprotokolle

Eine leistungsstarke Suchfunktion, mit der Sie Audio-Notizen, Web-Clips und andere Inhalte innerhalb der App ganz einfach finden können

Tastaturverknüpfungen, mit denen Sie Notizen erstellen oder sperren, Notizen freigeben oder Notizen nach Bedarf formatieren können

Stift-Support für mobile Apps, der das Erstellen von Notizen in freier Form ermöglicht

Limitierungen von Evernote

Im Gegensatz zu einigen anderen Notiz-Apps weist die kostenlose Version einige Einschränkungen auf, darunter begrenzter Speicher, keine benutzerdefinierten Vorlagen und keine Optionen zur Aufgabenverwaltung.

Einige Benutzer haben berichtet, dass die Ladezeiten der Desktop-App und der Web-App im Vergleich zu nativen mobilen Apps langsam sind.

Preise für Evernote

Free

Bezahlte Pläne beginnen bei 14,99 $.

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.000 Bewertungen)

4. Squid

Via Squid

Wenn Sie nicht ganz auf handschriftliche Notizen verzichten möchten, ist Squid – früher bekannt als Papyrus, das 2015 umbenannt wurde – vielleicht die beste Wahl für Sie. Im Gegensatz zu anderen Google-Apps dreht sich hier alles darum, Ihre Gedanken mit dem Finger oder einem Stift direkt in die Benutzeroberfläche zu schreiben.

Die besten Features von Squid

Unbegrenzter Editor für Notizen, mit dem Sie auf einem einzigen Bildschirm so viele Notizen erstellen können, wie Sie möchten

Dynamische Anpassungen der Handschrift verbessern die Lesbarkeit Ihrer Notizen auf dem Bildschirm

PDF-Import-Funktion, mit der Sie umfangreiche Dokumente manuell mit Anmerkungen versehen können

Zahlreiche Hintergrundoptionen sowie die Möglichkeit, Bilder einzufügen und Inhalte freizugeben, erweitern die kreativen Möglichkeiten beim Erstellen von Notizen, die Sie anderen präsentieren möchten

Limitierungen von Squid

Das Ablage- und Organisationssystem ist nicht so benutzerfreundlich wie einige der anderen Optionen auf dieser Liste

Die Software ist nicht ideal für diejenigen, die es vorziehen, Notizen zu tippen oder Audio-Notizen zu erstellen.

Preise für Squid

Free Forever

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Squid

G2: Bisher keine Bewertungen

Capterra: Bisher keine Bewertungen

5. Google Keep

via Google Keep

Google Keep ist eine beliebte Alternative zu Evernote, aber es ist noch viel mehr als das. Es gehört zu den beliebtesten Notiz-Apps für Android, vor allem dank eines umfangreichen Funktionsumfangs, mit dem Sie alles tun können – von der Erstellung einer kurzen Notiz bis hin zur Erstellung umfangreicher Multimedia-Protokolle und Dokumente.

Die besten Features von Google Keep

Ein Feature für Erinnerungen, das Sie auch als wiederkehrend einstellen können, damit Sie nie wieder vergessen, Notizen zu erstellen

Die Möglichkeit, ganz einfach Bilder zu Notizen hinzuzufügen, einschließlich einer direkten Integration aus Ihrem Kameraroll in die App

Ein Feature für die To-do-Liste mit Kontrollkästchen, die sich automatisch in Aufgaben umwandeln lassen

Die Software kann kostenlos genutzt werden, da alle Features kostenlos verfügbar sind

Einschränkungen von Google Keep

Keine Berechtigungen zum Sperren Ihrer Notizen; Empfänger können alle Notizen bearbeiten, die Sie über die App freigeben

Im Vergleich zu einigen anderen kostenlosen Notiz-Apps auf dieser Liste sind die Formatierungsmöglichkeiten begrenzt.

Preise für Google Keep

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Keep

G2: Bisher keine Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 150 Bewertungen)

6. ColorNote Notepad Notiz

Via ColorNote

ColorNote ist nicht ohne Grund die wohl beliebteste Notiz-App im Google Play Store – mit einer Bewertung von 4,9 aus über 3 Millionen Rezensionen. Sie überzeugt durch eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche und ermöglicht die Erstellung von Notizen entweder als Checkliste oder als Nur-Text.

Die besten Features von ColorNote

Erinnerungen und Benachrichtigungen erleichtern die Verwaltung grundlegender Aufgaben auf Ihrer täglichen Liste zum Zu erledigen

Mit einem Widget-Feature können Sie Notizen auf der Startseite Ihres Geräts hinzufügen und erstellen

Mit der Suchfunktion können Sie Notizen per Text- oder Sprachsuche finden

Dank Passwortschutz bleiben Ihre Notizen privat

Limitierungen von ColorNote

Nur für Android verfügbar, daher können Sie auf Desktop-Geräten keine Notizen erstellen oder freigeben.

Ein begrenztes Ablagesystem kann Schwierigkeiten haben, die Organisation aufrechtzuerhalten, wenn die Anzahl der Dateien zunimmt

Preise für ColorNote

Free

Bewertungen und Rezensionen zu ColorNote

G2: Bisher keine Bewertungen

Capterra: Bisher keine Bewertungen

7. Simplenote

Über Simplenote

Wenn Sie nach Notiz-Apps suchen, bei denen Einfachheit im Vordergrund steht, ist Simplenote die beste Wahl. Die App verzichtet auf jeglichen Schnickschnack und konzentriert sich auf das Wesentliche: Ihre Gedanken auf einfache (und digitale) Weise zu organisieren.

Die besten Features von Simplenote

Echtzeit-Synchronisierung über alle Plattformen hinweg, einschließlich der Möglichkeit, über Android hinauszugehen

Dank der Features zum Hinzufügen von Tags und zum Fixieren lassen sich Ihre Notizen ganz einfach finden und kategorisieren

Öffentliches Feature, mit dem jeder, der über einen Link verfügt, Ihre Notizen ansehen kann

Markdown-Unterstützung, mit der Sie Ihre Notizen ohne Verwendung eines WYSIWYG-Editors formatieren können

Einschränkungen von Simplenote

Keine Unterstützung für Bilder, Audio oder Zeichnungen

Keine Rückgängig-Feature, was das Korrigieren von Fehlern erschweren kann

Preise für Simplenote

Free

Bezahlte Pläne beginnen bei 19,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Simplenote

G2: 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 10 Bewertungen)

8. Nimbus Notiz (jetzt Fusebase)

Via Nimbus Notiz

Mit Nimbus Note können Sie das erstellen, was der Ersteller als „Super-Notizen“ bezeichnet – Audio, Video, Text, interaktive Checklisten, Tabellenkalkulationen und Tabellen – alles in derselben App. Fügen Sie kommentierte Webausschnitte hinzu, und Sie haben die vielleicht fortschrittlichste Option auf dieser Liste.

Die besten Features von Nimbus Note

Erweiterte Web-Clipping-Tool für PDFs und einzelne Seiten, einschließlich Anmerkungsoptionen

Die fortschrittlichste Multimedia-Unterstützung aller Apps auf dieser Liste

Eine leicht durchsuchbare und intuitive Benutzeroberfläche, die den Einstieg vereinfacht

Vorlagen für gängige Notiztypen, die den Zeitaufwand für die Vorbereitung der Notizen minimieren

Einschränkungen von Nimbus Note

Die kostenlose Version bietet nur sehr eingeschränkte Features und dient im Wesentlichen als Testversion für die kostenpflichtigen Pläne.

Im Vergleich zu Alternativen wie Microsoft Excel und Google Tabellen sind die Funktionen für Tabellenkalkulationen und Tabellen eingeschränkt.

Preise für Nimbus Notiz

Free

Bezahlte Pläne beginnen bei 32,00 $.

Bewertungen und Rezensionen zu Nimbus Note

G2: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

9. Bundled Notiz

Via Bundled Notes

Wie der Name schon sagt, geht es bei Bundled Notes darum, die Notizen, die Sie an einem bestimmten Tag, in einer bestimmten Woche oder in einem bestimmten Monat machen, zu kategorisieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Editor zu kurz kommt: Dank einer intuitiven und eleganten Benutzeroberfläche wird das Notieren Ihrer Gedanken zum Kinderspiel.

Die besten Features von Bundled Notes

Sortieren Sie Notizen in Kanban-ähnlichen Boards, um visuelle Zusammenhänge besser zu erkennen

Gruppieren und Taggen Sie Notizen, damit Sie sie leicht kategorisieren und später wiederfinden können

Richten Sie Bundles genau so ein, wie es für Sie am besten funktioniert – dank erweiterter Anpassungs-Features

Einschränkungen von „Bundled Notes“

Keine Möglichkeit, Notizen mit anderen freizugeben, die davon profitieren könnten

Unbegrenzte Notizen und Support für Browser sind nur im Rahmen des Abonnements verfügbar

Preise für Bundled Notes

Free

Bundled Pro: 1,89 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Bundled Notes

G2: Bisher keine Bewertungen

Capterra: Bisher keine Bewertungen

10. Standard Notizen

Via Standard Notizen

Standard Notes ist Open Source und damit flexibler als viele andere Optionen auf dieser Liste. Die App ist von Natur aus anpassbar, kann sich aber dennoch dank ihrer umfangreichen Features als eine der besten Notiz-Apps auf dem Markt behaupten.

Die besten Features von Standard Notes

Fortschrittliche End-to-End-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung sorgen dafür, dass Ihre privaten Notizen privat bleiben

Der unkomplizierte Prozess zum Übertragen von Notizen von anderen Plattformen in Standard Notes macht die Migration von diesen Plattformen einfach

Die Echtzeit-Synchronisierung von Notizen mit einer übersichtlichen Status-Leiste hält Sie über den Prozess der Synchronisierung sowie den Upload-/Download-Prozess auf dem Laufenden

Unbegrenzte Synchronisierung über alle Plattformen hinweg, einschließlich iOS und Desktop-Geräte

Einschränkungen von Standard Notes

Ohne Abonnement auf Nur-Text-Notizen beschränkt

Die Synchronisierung und Verschlüsselung von Notizen kann langsam sein, insbesondere auf Mobilgeräten, die über eine WLAN-Verbindung verbunden sind.

Preise für Standard Notes

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Standard Notes

G2: 3,9/5 (über 10 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 10 Bewertungen)

Bringen Sie Ihre Notizen auf Android mit ClickUp auf die nächste Stufe

Unter den besten Notiz-Apps für Android den Gewinner zu finden, ist alles andere als einfach. Doch wenn man den größeren Kontext und die Integrationsmöglichkeiten berücksichtigt, ist ClickUp die erste Wahl.

Sie können ganz einfach so viele Notizen erstellen, wie Sie möchten. Nutzen Sie Features wie Notepad, Docs und KI-gestützte Zusammenfassungen von Meetings. Verknüpfen Sie Ihre Notizen direkt mit der Aufgabenverwaltung, um Ihre To-do-Liste umsetzbarer zu machen.

Das Beste daran: Die App ist komplett kostenlos, sodass Sie ihre Funktionen als Android-App ausprobieren können, bevor Sie sich für einige der umfangreicheren Features entscheiden.

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