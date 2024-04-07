Google Keep vs. Evernote: 2025 Übersicht (Features, Preise)

Machen wir uns nichts vor. Wir alle brauchen Notizen. 📝

Egal, ob es sich um ein Projekt, eine Einkaufsliste oder eine Liste mit Netflix-Sendungen handelt, die wir unbedingt sehen müssen - wir alle lieben und finden Notizen nützlich.

Aber wie und wo sollen wir den Überblick über all diese Notizen behalten?

Manche sagen, dass Google Keep ist die perfekte digitales schwarzes Brett für die Erstellung von Notizen. Andere bestehen darauf, dass Evernote eine umfassendere App für die Erstellung von Notizen mit einfachen Features für die Aufgabenverwaltung ist.

aber wenn Sie einen detaillierten Vergleich zwischen Evernote und Google Keep erledigen, werden Sie feststellen, dass sich beide Apps für Notizen gegenseitig starke Konkurrenz machen.

Was ist also die beste Wahl?

Schließlich kann die Wahl der richtigen App so schwierig sein wie die Wahl zwischen Iron Man und Captain America. 🙆

In diesem Artikel geben wir Ihnen einen detaillierten Vergleich zwischen Google Keep und Evernote und schlagen eine großartige Alternative zu beiden vor.

mal sehen, welche App Ihnen hilft, die richtigen Notizen zu machen!

Was ist Google Keep?

Über Google Keep Google Keep setzt auf Einfachheit, Geradlinigkeit und Minimalismus wie klebezettel . Damit können Sie sofort eine Textnotiz erfassen, auf die Sie auf der Startseite Ihres Telefons zugreifen können, indem Sie ein Widget hinzufügen.

Hatten Sie schon einmal eine brillante Idee, die auf dem Desktop wieder verschwunden ist?

Nun, damit ist jetzt Schluss!

Mit Google Keep können Sie eine Sprachnotiz in Ihrer Android App oder iOS App aufnehmen und später auf die transkribierte Notiz auf Ihrem Desktop zugreifen, um sie zu bearbeiten.

1. Farbcodierte Notizen

Mit der Benutzeroberfläche von Keep können Sie das Durcheinander vermeiden und die Farbe beibehalten!

Die farbcodierten Notizen von Google Keep sorgen für mehr Klarheit bei Ihren Aufgaben. Instanz können Sie zum Beispiel Ihre Pläne für Sonntag in rot und Ihre Aufgaben für Monday in blau kodieren. {#MondayBlues.{}

2. Erinnerungen Google Keep ermöglicht es Ihnen auch, Erinnerungen auf Ihrem iOS- oder Android-Telefon hinzuzufügen, damit Sie Ihren Tag nicht mit Goldfisch-Gedächtnislücken ruinieren.

Es bietet auch Speicherort-basierte Erinnerungen, die Ihnen eine Benachrichtigung senden, wenn Sie einen bestimmten Ort erreichen oder verlassen.

Zum Beispiel können Sie Benachrichtigungen wie "Achtung, Meeting um 10 Uhr" auf dem Weg ins Büro und "Hundefutter abholen" auf dem Heimweg einstellen.

3. Benutzerfreundlichkeit

Wenn Sie eine einfach zu bedienende App für Notizen mit grundlegenden Features für die Verwaltung von Aufgaben suchen, dann ist Keep die richtige App für Sie.

Jede Notiz, die Sie in Ihrer mobilen App (Android- und Apple-Geräte) machen, wird sofort auch in Ihrer Desktop-App (Windows, Linus, Mac) aktualisiert. Und da Google Keep mit allen anderen Google-Produkten integriert ist, können Sie Ihre Google Keep-Notizen ansehen, ohne Google Mail zu verlassen.

4. Vielseitige Optionen für die Erstellung von Notizen

Sie lieben es, während eines quälend langen Meetings zu kritzeln und zu skizzieren?

Google Keep könnte Ihre Leidenschaft in etwas Produktiveres verwandeln.

Seine KI kann Ihre Kritzeleien durchsuchbar machen. Wenn Sie zum Beispiel ein Badmintonfeld und einen Federball zeichnen, können Sie Ihre Zeichnungen finden, indem Sie diese Begriffe in die Leiste eingeben.

Es kann auch Ihre physischen Notizen in digitale Notizen umwandeln. Sie machen einfach ein Foto der handschriftlichen Notiz und warten darauf, dass die optische Zeichenerkennung (OCR) von Keep das Foto nach Wörtern durchsucht.

Was ist Evernote?

Über Evernote mit Evernote können Sie detaillierte Notizen schreiben und verschiedene Arten von Multimedia speichern.

Von PDFs über Online-Präsentationen bis hin zu mehreren Anforderungsblättern für eine Aufgabe - mit der Evernote Web App können Sie fast alles bewältigen, was Ihr Job Ihnen abverlangt!

Kein Wunder, dass sie mit Apple Pages und Microsoft Word verglichen wird.

Und wenn Sie Ihr mobiles Gerät nicht dabei haben, können Sie Evernote auch als Chrome App oder über Ihr iPad nutzen.

Darüber hinaus können Sie mit dem Scanner Feature Fotokopierkosten sparen. Auf diese Weise können Sie sich in aller Stille bewegen wie das "G" in Lasagne und schnell das geheime Lasagne-Rezept Ihres Kollegen festhalten, das er zu schlau ist, um es freizugeben.

1. Endlos formatieren

Lieben wir es nicht alle, unser Dokument mit Farben aufzupeppen (vor allem, wenn es keinen Kontext hat)?

Mit Evernote können Sie genau das erledigen.

Mit dem robusten Text Editor von Evernote können Sie die Schlüsselpunkte hervorheben, die Ihr Publikum beeindrucken sollen, und Sie können ausgefallene Schriftarten verwenden, um Ihre Taglines hervorzuheben.

Außerdem können Sie Tabellen hinzufügen und erhalten Optionen für Hoch- und Tiefstellung. Dieses Feature macht Evernote zu einem großen Konkurrenten von Apple Notizen.

2. Web Clipper

Das Web Clipper Erweiterungstool in Evernote macht Ihr Arbeitsleben super bequem und lässt Sie ganze Texte, Bilder und PDFs mit nur einem Klick speichern.

Es ist ideal, um Screenshots von Spalten aus dem Business zu machen, damit Sie später darauf verweisen und sie als Gedankenstütze in die Eröffnungszeilen Ihrer Präsentation einfügen können oder wenn Sie die Auszeichnung "Mitarbeiter des Monats" gewinnen.

diese digitalen Clips sind viel besser als das Blättern durch die Seiten Ihres Notepads, um ein Wort zu finden, das Sie letzten Monday gelernt haben.

3. Leistungsstarke Funktionen für die Suche

Evernote ist wie ein Ordner mit Notizen aufgebaut. Sie können alle Ihre Notizen nach bestimmten Tags filtern, um Ihre Suche einzugrenzen.

Außerdem können Sie Ihre Notizen nach dem Startdatum oder in alphabetischer Reihenfolge sortieren.

4. Verknüpfungen auf der Tastatur

Die Tastaturverknüpfungen von Evernote können Ihre Arbeitseffizienz steigern. Außerdem ersparen Sie Ihrer Maus das unerbittliche Stoßen, wenn Sie auf Informationen zugreifen müssen. 😅

Mit Tastaturverknüpfungen können Sie in Sekundenschnelle auf alle Arten von Notizen und Notizbüchern zugreifen. So haben Sie den Kopf frei für andere Aufgaben, wie z. B. das Überprüfen der neuesten Updates für die Arbeit (oder Instagram-Story-Updates).

Fragen Sie sich, ob Evernote _immer noch die richtige Wahl für Ihr Team ist?

Google Keep vs Evernote

Sowohl Google Keep als auch Evernote sind beliebte Apps zur Erstellung von Notizen, mit denen Sie Ihr Leben besser organisieren können.

Von der Möglichkeit, ausgewählte Webseiten mit Web Clippers zu erfassen, bis hin zu Browser-Erweiterungen zum Speichern von Bildern oder Artikeln, haben beide eine Menge Gemeinsamkeiten!

Aber was unterscheidet sie voneinander?

du wirst sehen. 👀

Hier ein tieferer Einblick in den Vergleich zwischen Evernote und Google Keep mit Schwerpunkt auf den wichtigsten Unterschieden.

1. Notizen machen

Von der Zusammenstellung Ihrer client Meeting notizen bis hin zur Auflistung von Lebensmitteln - Notizen zu machen ist in der Tat eine nicht enden wollende Aufgabe.

Aber diese apps für die Liste der zu erledigenden Aufgaben können Ihre Zeit (und Ihren Verstand) retten. So geht's:

Google Keep

Mit Google Keep können Sie eine neue Liste beginnen, neue Bilder hinzufügen und sogar eine Audio-Notiz aufnehmen (wenn Sie zu faul zum Tippen sind).

Sie können auch benutzerdefinierte Tags zu Ihren Notizen hinzufügen und frühere Notizen archivieren oder löschen.

Google Keep geht noch einen Schritt weiter, indem es Ihnen erlaubt, Ihre Aufgaben in zwei Kategorien zu sortieren: Notizen und Erinnerungen.

Allerdings unterstützt die App keine Textformatierung, was bedeutet, dass Sie mit ihren Standard Schriftarten bleiben müssen.

Das Problem?

Selbst Ihre besten Ideen könnten unbemerkt bleiben, weil Sie auf langweilige Schriftarten und einfache Formate limitiert sind. 😑

Evernote

Evernote bietet mehr Optionen für die Erstellung von Notizen: Sie können PDFs mit Anmerkungen versehen, ein YouTube-Video oder ein Sprachmemo anhängen und Ihre Notizen mit Rich-Text-Formatierung benutzerdefiniert gestalten.

Außerdem wird alles übersichtlich in den Notizbüchern gespeichert, und Sie können sogar zusammengehörige Notizen zusammenführen. Mit der App können Sie Ihre Notizen sogar nach Datum, Titel oder Tags organisieren.

Allerdings bedeuten mehr Features manchmal auch mehr Komplexität.

Was meinen wir damit?

Um eine Liste mit Aufgaben zu erledigen oder eine kurze Notiz hinzuzufügen, sind manchmal keine Notizbücher, Notizstapel und Tags erforderlich. Zu viele Features können einen neuen Benutzer überfordern, und er muss vielleicht eine Notiz "Lernen, wie man Evernote benutzt" zu seiner Liste hinzufügen.

2. Kollaboration

Eine App für gemeinsame Notizen kann Ihrem Team helfen, schnell zu kommunizieren und Dokumente in Echtzeit zu bearbeiten.

Auf diese Weise kann Ihr gesamtes Team gleichzeitig Notizen machen, wenn Änderungen vorgenommen werden müssen.

Google Keep

Das Freigeben von Notizen in Google Keep ist ganz einfach.

Sie können eine neue Notiz für jeden freigeben, indem Sie einfach dessen E-Mail Adresse eingeben. Allerdings fehlt es an granularen Einstellungen für die Berechtigungen, was bedeutet, dass jeder Ihre Notizen bearbeiten oder löschen kann.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen.

Um Berechtigungen hinzuzufügen, müssen Sie zunächst Ihre Notizen kopieren und in ein Google Docs und geben Sie dann das Google Docs mithilfe der Berechtigungssteuerung von Google Docs frei.

Evernote

Mit Evernote können Sie mit Mitgliedern Ihres Teams zusammenarbeiten, indem Sie gemeinsam nutzbare Links erstellen.

Auf diese Weise können alle Beteiligten die Notizen ansehen und bearbeiten.

Bevor Sie ein Konto bei Evernote einrichten, sollten Sie wissen, dass Sie im kostenlosen Plan keine Nachverfolgung der Version oder Wiederherstellung von Notizen in einer älteren Version vornehmen können.

Das heißt, wenn Sie sich für diesen Plan entscheiden, gibt es im Grunde keine Aufzeichnungen über die großartigen Ideen, die Sie einmal aufgeschrieben haben. 😭

3. Integrationen

Integrationen sind wie eine gute Schüssel Makkaroni mit Käse; je mehr man davon bekommt, desto besser!

Und warum?

Der Zugang zu zahlreichen Integrationen bedeutet, dass Sie mehr Geschäftsprozesse rationalisieren können, von der Kommunikation im Team bis zum Projektmanagement.

Zusätzlich, projektmanagement tools helfen Ihnen, Ihre Aufgaben in der richtigen Reihenfolge zu erledigen, mit Features zur Priorisierung von Aufgaben, und Sie können sich wiederholende Prozesse mit wiederholenden Aufgaben rationalisieren.

Mal sehen, ob Google Keep und Evernote Sie so glücklich machen können wie Mac 'n' Cheese es tut.

Google Keep

Da Keep ein Google-Produkt ist, lässt es sich in das gesamte Google-Ökosystem von Apps integrieren, einschließlich Google Docs, Drive, Kalender usw.

Allerdings sind die Integrationen von Keep auf alle Ihre Google Apps limitiert nur

Sie werden sich wohl von all Ihren bevorzugten Apps verabschieden müssen, die nicht von Google stammen.

Sind Sie immer noch der Meinung, dass Sie diese App behalten sollten?

Evernote

Der Hauptunterschied zwischen Google Keep und Evernote besteht darin, dass Evernote umfangreiche Integrationen mit Apps von Drittanbietern wie Google Drive, Slack, Microsoft Teams und Outlook bietet, während Google Keep nur in Google Apps integriert ist.

Außerdem kann es über Zapier mit Tausenden anderer Apps verbunden werden.

4. Preisgestaltung

Es ist zwar toll, eine App für Notizen zu haben, die viele Features bietet, aber es ist nicht so toll, dass man für diese Features extra bezahlen muss!

Es ist, als würde man die beste Eisdiele der Stadt finden, aber dann feststellen, dass sie viel zu weit von der eigenen Nachbarschaft entfernt ist.

Mal sehen, ob Google Keep und Evernote in Ihre Budgetpläne passen:

Google Keep

Wenn Sie ein Google Konto haben, ist die Nutzung von Google Keep kostenlos. Das einzige Mal, dass Sie etwas kaufen müssen, ist, wenn Sie keinen Speicher mehr haben. Der Speicher ist auf 15 GB limitiert.

Evernote

Auf dem kostenlosen Plan von Evernote steht "zu viele Limits".

Zum Beispiel gibt es ein Limit von 60 MB/Monat für den Speicher, und Sie sind auf zwei Geräte beschränkt.

Außerdem bietet der kostenlose Plan keine benutzerdefinierten Vorlagen, keine Aufgabenverwaltung und keinen Offline-Zugriff auf dem Mobilgerät oder der Desktop-App.

Hier sind die drei von Evernote angebotenen Preisoptionen:

Evernote Free: Tags Web-Clipper Synchronisierung von bis zu zwei Geräten

Evernote Personal ($8.99/Monat): PDF-Anmerkungen Offline-Notizen Benutzerdefiniert erstellen Evernote-Vorlagen Evernote Professional ($10.99/Benutzer pro Monat): 20 GB monatliche Uploads Verwaltung von Aufgaben Notizbücher als PDF-Dateien exportieren



Sehen Sie, wir haben es verstanden. Es ist schwer, sich für eine Seite zu entscheiden, wenn es um Google Keep und Evernote geht.

Aber machen Sie sich keine Sorgen. Schauen wir uns die wichtigsten Features an, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern.

Google Keep Vs. Evernote auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgehört, wie die Leute die Debatte zwischen Google Keep und Evernote sehen. Wenn Sie suchen Google Keep vs. Evernote auf Reddit sind sich viele Benutzer einig, dass diese Tools aus unterschiedlichen Gründen nützlich sind:

"Wie andere schon gesagt haben, sind sie völlig unterschiedlich. Evernote ist eher mit OneNote zu vergleichen und Keep ist ein Formular für Haftnotizen."

Wir sind also wieder am Anfang, oder?

Aber halt! Wir haben eine Lösung.

Sie können sich nicht zwischen Google Keep und Evernote entscheiden? Treffen Sie ClickUp

Die perfekte App für Notizen hilft Ihnen, Ihre täglichen Aufgaben aufzulisten und sie effizient zu verwalten.

Und wenn Notizen eine Superkraft sind, dann ClickUp ist Ihre Geheimwaffe.

ClickUp ist eine der höchst bewertete Produktivität und Tools zur Aufnahme von Notizen die von produktiven Teams verwendet werden in kleinen und großen Unternehmen.

Vom Drucken ganzer Listen bis hin zur Nachverfolgung der für Aufgaben aufgewendeten Zeit - die leistungsstarken Features von ClickUp lassen Google Keep und Evernote in den Schatten stellen.

Hier erfahren Sie, warum ClickUp die ultimative App für Notizen und Produktivität ist:

1. Kritzeln Sie Ideen auf dem Online Notepad

Verwenden Sie ClickUp's Notepad um neue Ideen aufzuschreiben, Ihre Aufgaben aufzulisten, Erinnerungen hinzuzufügen, Checklisten zu erstellen und vieles mehr.

Es ist auch ein völlig kostenloser digitaler Notizblock, in dem Sie unbegrenzt Ideen speichern und verwenden können Rich Text Formatierung um wichtige To-Dos hervorzuheben.

Darüber hinaus, ClickUp's Google Chrome Erweiterung ermöglicht es Ihnen, Notizen in Chrome zu erfassen. Ihr Notepad wird in der Ecke Ihres Bildschirms sichtbar sein, auf jeder Website, die Sie besuchen. Und Sie können es mit nur einem Klick deaktivieren!

Und um Ihre Notizen in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln, müssen Sie nur noch etwas zu erledigen:

Klicken Sie auf + in einer Notiz oder auf die Notiz-Optionen

Wählen Sie eine Liste, um Anpassungen vorzunehmen

Notizen zu Aufgaben in ClickUp machen

Und voila! Ihre Notiz wird nun in eine Aufgabe umgewandelt, an der Sie arbeiten können.

2. ClickUp Dokumente

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um Notizen zu machen, ohne sich Gedanken über Speicherkapazitäten oder Limits für Seiten zu machen. Erstellen von verschachtelten Seiten in der Dokument für die Organisation und damit Sie nie wieder Ihre Notizen verlegen müssen

Mit ClickUp Docs erhalten Sie alle Funktionen einer speziellen App für Dokumente mit dem Komfort eines Notepads:

Verwenden Sie Optionen zur Formatierung von Rich Text, um detaillierte Dokumente zu erstellen

Verschachteln Sie Seiten innerhalb von Dokumenten, um eine umfassende Datei mit verschiedenen Abschnitten zu erstellen

Erstellen Sie Beziehungen in Ihrem Dokument, um Aufgaben, Projekte und andere Dokumente miteinander zu verknüpfen, um Projektaktualisierungen zu rationalisieren und Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zu halten

Exportieren Sie Notizen, indem Sie Dokumente im PDF- oder HTML-Format herunterladen

Notizen machen und aus den Schriftarten in ClickUp Docs wählen

Beginnen Sie Ihren Arbeitstag mit den richtigen Notizen!

Sowohl Google Keep als auch Evernote sind großartige Tools für die Erstellung von Notizen.

Sie haben jedoch ihre eigenen Limits, die Ihren Arbeitsrhythmus bremsen können.

Einerseits können Sie mit Google Keep Ihre Notizen nicht in hierarchischen Ordnerstrukturen organisieren, und Sie haben keine Optionen zur Formatierung von Texten. Andererseits bietet Evernote eine Fülle von Features zum Erstellen und Formatieren von Notizen, allerdings zu einem höheren Preis.

Es sieht so aus, als ob man in beiden Fällen auf Geld oder Features verzichten muss. 🤷‍♂️

Es sei denn natürlich, Sie entscheiden sich für ClickUp, das Ihnen das Beste aus beiden Welten bietet!

Es ist das ultimative Tool für Notizen, das Sie als Notizzettel, Aufgabenverfolger, Dokumentenmanager, digitale Erinnerung und vieles mehr unterstützen kann. Wechseln Sie kostenlos zu ClickUp um Ihr Team mit echten Superkräften für Notizen auszustatten.⚡️