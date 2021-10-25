Průvodce projektovým řízením Ora (funkce, výhody, omezení)

Nejprve si ujasněme, že Ora není známá módní značka popové hvězdy Rity Ory. 🎤
Ora by však mohla pomoci Ritě Oře spravovat její maloobchodní podnikání. 🛍
Co tím myslíme?
Ora je aplikace pro řízení projektů, která jednotlivcům a týmům poskytuje téměř vše, co potřebují k provozování svého podnikání.
Ale jak efektivní je projektové řízení Ora?
Nebojte se, máme na to odpověď!
V této recenzi Ora se podíváme na to, jak vám Ora pomáhá s řízením projektů, na její výhody a omezení. Představíme vám také nejlepší alternativní software, který můžete použít.
Pojďme na to!
Co je Ora?
Ora je aplikace pro produktivitu a správu úkolů, která pomáhá jednotlivcům i týmům spravovat každodenní úkoly a projekty.
Ať už jste interní nebo vzdálený tým, můžete využít funkce správy úkolů Ora, jako jsou:
- Integrované videokonference pro vzdálená jednání
- Vlastní pole, která vám umožní přizpůsobit různé projekty
- Komentáře, díky kterým budou všichni členové týmu informováni
- Delegování úkolů, aby žádný úkol neunikl pozornosti
- Vztahy mezi úkoly, které vám pomohou identifikovat blokující úkoly
K čemu se Ora primárně používá?
Aplikaci mohou používat freelanceri, marketingové týmy, startupy a další.
Většina týmů však Ora používá pro:
- Základní správa úkolů
- Vizuální týmová spolupráce
- Zvýšení produktivity zaměstnanců a osobní produktivity
- Agilní projektové řízení
- Řízení vztahů s klienty
Ora mohou používat jak týmy, tak jednotlivci, protože aplikace nabízí řešení pro běžné uživatele, freelancery i velké společnosti. Pokud tedy chcete Ora použít k zahájení maloobchodního podnikání a získávat denní připomínky týkající se životního stylu, jako je například manikúra, můžete! 💅
4 klíčové funkce Ora
Každý software pro správu projektů má několik skvělých funkcí, které si každý uživatel zamiluje.
Než se pustíme do nejoblíbenějších funkcí Ora, zde je stručný přehled toho, jak Ora organizuje úkoly:
Ora organizuje projekty do seznamů a seznamy jsou sbírkou karet nebo úkolů. Karty vám poskytují všechny potřebné informace o úkolech Ora, včetně příloh, komentářů, vztahů mezi úkoly, kontrolních seznamů a dalšího.
Bez dalších okolků vám představujeme čtyři nejoblíbenější funkce Ora:
1. Podúkoly a kontrolní seznamy
Představte si, že dostanete kuchařku a místo toho, abyste postupovali podle receptu a kontrolovali každý krok, prostě hodíte všechny ingredience najednou do hrnce.
No, Patricku, i když by to mohla být zábava, stejně to skončí katastrofou.
Stejně tak, když pracujete na projektu, nemůžete se do všeho vrhnout najednou a doufat, že to dopadne dobře.
Řešení?
Musíte ten projekt rozdělit na menší, zvládnutelné části práce.
Ora chápe důležitost postupného přístupu, a proto vám aplikace umožňuje rozdělit úkoly na dílčí úkoly vytvořením kontrolních seznamů v podrobném zobrazení karet.
Jakmile vytvoříte kontrolní seznam, můžete postupně odškrtávat jednotlivé položky.
2. Kanbanové tabule
Vzpomínáte si, jak jsme zmínili, že Ora organizuje projekty do seznamů?
Kanbanová tabule Ora vám zobrazuje více seznamů současně. A metodika kanban je zcela založena na flexibilitě a vylepšených pracovních postupech.
V tomto zobrazení můžete přetahovat karty z jednoho seznamu do druhého, konkrétně z „v procesu“ do „dokončeno“. To znamená, že můžete úkoly jednoduše přesouvat v rámci pracovního postupu.
Ale nebojte se, nejste omezeni na konkrétní sadu názvů seznamů.
Ve skutečnosti je můžete pojmenovat, jak chcete!
Ora má také funkci zvanou akce seznamu. Tato funkce vám umožňuje automatizovat akce seznamu, jakmile je úkol přesunut do konkrétního seznamu.
Například když přesunete úkol do konkrétního seznamu, někdo bude automaticky přiřazen k tomuto úkolu nebo bude tomuto úkolu přidělen konkrétní stav.
3. Sledování času
Nativní časový tracker Ora vám umožňuje sledovat čas strávený na každém úkolu. Navíc váš tým může vidět, na čem pracujete a kdy pravděpodobně daný úkol dokončíte.
A pokud povolíte integraci Ora se Slackem, vaše zprávy o sledovaném čase se zobrazí také ve Slacku, nebo si je můžete stáhnout v sekci zprávy.
Tímto způsobem mají týmy všechny potřebné údaje po ruce a není třeba pořádat zbytečné schůzky.
Ano, mluvíme o těch dvouminutových schůzkách, které by se daly snadno nahradit e-mailem nebo krátkou zprávou. 🙄
4. Opakující se úkoly
Každý má úkoly, které musí opakovat denně, týdně nebo měsíčně.
Může se jednat o cokoli od připomenutí schůzky až po brunch. 🥂
Ora vám umožňuje nastavit opakování těchto úkolů, což je velmi užitečné při řízení projektů s pravidelnými termíny.
Ora tyto úkoly automatizuje za vás, takže se můžete soustředit na důležité věci, jako je například vychutnávání dobrého jídla!
Úkoly můžete nastavit tak, aby se opakovaly každý týden, měsíc nebo dokonce rok.
Můžete si vybrat konkrétní dny v týdnu nebo konkrétní hodinu, kdy se má opakovat.
A pokud jste velmi zapomnětliví (jako my všichni), jednoduše k úkolu přidejte termín splnění.
3 výhody používání Ora pro projektové řízení
Zde jsou tři důvody, proč je Ora Ora-ight nástrojem pro řízení projektů:
1. Plně přizpůsobitelný
Ora je velmi přizpůsobitelná.
S Ora si můžete vybrat existující metodiku nebo vytvořit vlastní. Můžete také přizpůsobit své projekty pomocí vlastních polí, šablon a nastavení oznámení.
Aplikace vám dokonce umožňuje zapínat a vypínat funkce podle libosti. Můžete například přidávat kontrolní seznamy, kanbanové tabule, seznamy a další prvky, kdykoli se vám zachce.
A samozřejmě si můžete pro své projekty vybrat z různých motivů, režimů, barev seznamů a pozadí. 🎨
2. Pomáhá zefektivnit komunikaci
Nesnášíte přepínání mezi aplikacemi pokaždé, když potřebujete rychlou odpověď?
Ano, my také.
A my se domníváme, že Ora také, protože má funkce, které vám pomohou zefektivnit komunikaci vašeho týmu.
Ora to dělá prostřednictvím chatu Ora, integrace se Slackem a integrace s e-mailem.
Můžete také použít integraci Slack k vytváření úkolů a přijímání aktualizací Ora ve Slacku.
Chat Ora je ideálním místem pro sdílení souborů a zpráv mezi týmy. Můžete vytvářet soukromé, veřejné a dokonce i tajné kanály.
Tajné kanály jsou přístupné pouze na pozvání, takže jsou ideálním místem, kde můžete dát průchod svému vnitřnímu tajnému agentovi a uchovat citlivé informace v bezpečí.
Ale někdy komentáře prostě nestačí k tomu, aby se sdělila celá myšlenka, že?
Proto vám Ora umožňuje zahájit videohovory z jakéhokoli kanálu!
Kromě toho můžete pomocí integrace e-mailů Ora provádět následující:
- Přiřazujte úkoly prostřednictvím e-mailu
- Odeslání úkolu e-mailem do existujícího projektu
- Odeslání úkolu e-mailem na konkrétní seznam
- Přidejte komentář k úkolu Ora tak, že odpovíte na oznámení nebo použijete konkrétní adresu úkolu.
3. Vhodné pro agilní projektové řízení
Pokud jde o správu úkolů Ora, není vše tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.
Co tím myslíme?
Ora nemá jen základní funkce pro správu úkolů, ale také spoustu agilních funkcí, jako jsou:
Zde je stručný přehled toho, co je to scrum:
Scrum je rámec pro řízení procesů, který pomáhá mezifunkčním týmům dosahovat výsledků v cyklech, tzv. sprintech. 🏃
Jedná se o proces, který obvykle používají agilní týmy pro vývoj softwaru, aby jim pomohl dodávat produkty včas.
Nyní se vraťme k Ora.
Ora vám umožňuje vytvářet projekty typu scrum.
Jakmile je váš projekt vytvořen, můžete přepínat mezi zobrazením backlogu a sprintu.
Backlog obsahuje všechny vaše budoucí úkoly a sprinty jsou úkoly, které je třeba dokončit v opakovatelných cyklech.
Jakmile spustíte sprint, můžete pomocí grafů rychlosti zjistit, kolik práce se v každém sprintu vykonává.
Proč je to užitečné?
Tyto informace mohou projektovému manažerovi pomoci předpovědět, kolik práce lze v budoucích sprintech zvládnout, aby týmy neskončily tak vyčerpané:
Můžete také použít burndown grafy, abyste zjistili, kolik práce zbývá a kolik času máte na její dokončení. V podstatě vám řeknou, zda úkol dokončíte včas.
Nyní, když jsme si řekli, v čem Ora vyniká, podívejme se na to, v čem zaostává:
5 omezení používání Ora pro řízení projektů (s řešeními)
Ačkoli Ora tvrdí, že je komplexním řešením pro správu projektů, aplikace postrádá funkčnost v několika oblastech.
Zde je pět důvodů, proč budete muset Ora integrovat s několika dalšími aplikacemi, aby byla plně funkční.
Zde jsou některé nevýhody používání Ora:
(Kliknutím na odkazy přejdete na konkrétní nevýhodu)
Zde je podrobnější pohled na každé omezení a způsoby, jak je vyřešit:
1. Omezené zobrazení projektů
Ora má čtyři zobrazení projektů: seznam, agendu, časovou osu a kanbanovou tabuli.
Problémem je, že omezené zobrazení = omezené možnosti.
Co tím myslíme?
Jistě, váš tým softwarových vývojářů si vystačí s kanbanovou tabulkou, ale co váš tým designérů?
Pravděpodobně budou potřebovat myšlenkovou mapu, aby mohli brainstormovat nápady.
Bohužel, s Ora bude váš designový tým muset brainstormovat pouze pomocí nudného seznamu.
Ale nebojte se. ClickUp je tu, aby vám rozšířil obzory, doslova!
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených softwarů pro produktivitu a projektové řízení , který používají vysoce produktivní týmy v malých i velkých společnostech.
Od pomoci se správou sprintů pomocí widgetů Sprint Widgets a automatizací až po pomoc se správou každodenních osobních úkolů pomocí kontrolních seznamů – ClickUp vám pomůže realizovat jakýkoli typ projektu od začátku do konce.
Zde je několik důvodů, proč ClickUp poráží Ora na jejím vlastním hřišti:
Řešení ClickUp č. 1: flexibilní zobrazení projektů
ClickUp nabízí spoustu flexibilních zobrazení projektů pro potřeby každého týmu.
Některé z těchto názorů zahrnují:
- Zobrazení Ganttova diagramu : vyhněte se zmeškání termínů a buďte o krok napřed před překážkami díky tomuto zobrazení
- Zobrazení tabulky: přeměňte projekty na tabulky a hromadně upravujte cokoli
- Zobrazení myšlenkové mapy: naplánujte projekty pomocí existujících úkolů nebo vytvořte libovolnou myšlenkovou mapu pro cokoli, co si dokážete představit.
- Zobrazení pracovní zátěže: spravujte kapacitu a zdroje svého týmu, abyste se ujistili, že nikdo nevyhoří.
- Zobrazení formuláře urychlí váš proces přijímání a automaticky vytvoří úkoly z odeslaných formulářů
- Zobrazení mapy zkontrolujte, kde se nachází váš další klient, identifikujte místo svého dalšího úkolu, realitní nabídky, staveniště a další.
- Box view : udržujte svůj tým na správné cestě a získejte přehled o tom, na čem lidé pracují, co již udělali a kdo potřebuje více úkolů nebo má úkolů příliš mnoho.
Ale nemysleli jsme to jako vtip, když jsme řekli, že ClickUp poráží Ora v jeho vlastní hře.
ClickUp má také zobrazení seznamu, zobrazení časové osy, zobrazení kalendáře a kanbanové tabule.
Změňte stav úkolů v zobrazení tabule přetažením libovolného úkolu!
2. Chybí funkce pro pořizování poznámek
Měli jste někdy fantastický nápad, ale neměli jste ho kam zapsat?
Ano, všichni víme, jak to chodí: zapamatujete si to a během několika minut už si na svůj milionový nápad nevzpomínáte.
Škoda.
Proto potřebujete software s funkcemi pro pořizování poznámek!
Ora bohužel nemá speciální poznámkový blok, do kterého by týmy mohly zapisovat osobní seznamy, nápady a důležité připomínky.
Asi budete muset nechat zásluhy někomu jinému...
Řešení ClickUp č. 2: Poznámkový blok ClickUp
ClickUp’s Notepad je bezplatný nástroj pro pořizování poznámek, který je ideální pro výzkum, psaní a brainstorming.
Můžete vytvářet kontrolní seznamy, zapisovat si nápady a zaznamenávat vše, co vás během dne napadne!
Můžete dokonce vytvářet vnořené kontrolní seznamy v rámci jedné položky kontrolního seznamu.
A nebojte se, ClickUp chápe, jak důležité je vyjádřit své myšlenky, proto můžete používat Rich Text Editing a formátování s naším Notepadem.
Použijte funkci Rich Text Editing v rozšíření ClickUp pro Chrome Notepad a rychle si uspořádejte své myšlenky!
3. Chybí funkce pro sledování cílů
Ať už na osobní nebo profesionální úrovni, stanovení cílů je velmi důležité, pokud chcete zůstat motivovaní.
Ačkoli Ora má milníky projektu, kterými mohou být cíle, sprinty nebo cokoli jiného, co si vyberete, nemá speciální funkci pro sledování cílů.
Problém?
Abyste dosáhli milníků, musíte si stanovit cíle.
Cíle jsou konkrétnější a mají kratší časový rámec, zatímco milníky jsou výsledkem vašich menších úspěchů.
V zásadě platí, že jedno bez druhého nemůže existovat.
Je to jako jíst hamburger bez hranolků. 🙅
Řešení ClickUp č. 3: speciální funkce Cíle
Cíle v ClickUp jsou obecné cíle, které můžete rozdělit na zvládnutelné a snáze dosažitelné úkoly .
Takto to funguje:
Cíl je měřitelný výsledek a když jej splníte, přiblížíte se o krok blíže k dosažení svého cíle.
Jak tedy poznáte, jak blízko jste k dokončení jakékoli úlohy?
Nebojte se, ClickUp vás nehodí do hluboké vody.
ClickUp vám umožňuje sledovat váš pokrok v reálném čase. Takto můžete přesně vidět, jakého pokroku jste dosáhli a kdy pravděpodobně dosáhnete svého cíle.
Pokaždé, když dokončíte cíl, váš pokrok se automaticky zvýší v procentech.
Sledujte svůj pokrok směrem k jakémukoli cíli v ClickUp pomocí sledování splněných cílů!
4. Nelze vytvářet znalostní báze
V současné době Ora týmům nenabízí žádné funkce pro spolupráci a úpravy dokumentů v reálném čase. To znamená, že v Ora nemůžete vytvářet wiki, uživatelské příručky ani znalostní báze.
Pokud tedy chcete vytvořit jakýkoli druh dokumentu, budete muset přepnout do jiné aplikace.
Tolik k nástroji „vše v jednom“, že?
Poznámka: Ora přidala podobnou funkci do svého veřejného plánu.
Řešení ClickUp č. 4: Dokumenty
Dokumenty jsou ideálním místem pro vytváření jakýchkoli dokumentů, které si dokážete představit.
Vážně, můžete vytvářet znalostní báze, psát celé skripty a dokonce i napsat další bestsellerový román o skutečných zločinech. 🔎
Každý autor potřebuje editora, že?
Proto vám ClickUp umožňuje editovat společně s kolegy v reálném čase.
Více členů týmu může současně upravovat dokument v ClickUp Docs!
Dokumenty můžete sdílet s kolegy ve svém pracovním prostoru nebo je sdílet prostřednictvím soukromého či veřejného odkazu.
A pokud opravdu chcete, aby se vaše práce dostala mezi lidi, jednoduše sdílejte svůj dokument s Googlem! #FameIncoming.
Nezapomeňte během svého projevu poděkovat ClickUp!
5. Omezené integrace
Ora má pouze několik integrací.
Neděláme si legraci, počet integrací Ora můžete doslova spočítat na prstech jedné ruky.
Zde je seznam integrací Ora:
- Slack
- Kalendář Google
- Zendesk
- Zapier
- Github
- GitLab
- Bitbucket
- Google Drive
No, to bylo krátkodobé.
Řešení ClickUp č. 5: spousta výkonných integrací
ClickUp má spoustu integrace a tisíce externích integrací, včetně všech integrací, které nabízí Ora.
Díky tisícům možností integrace můžete snadno zefektivnit procesy ve svých oblíbených aplikacích.
O našich oblíbených integracích si můžete přečíst zde.
ClickUp také velmi usnadňuje import dat z vašeho předchozího bezplatného softwaru pro řízení projektů, včetně Trello, Wrike, Jira a dalších.
Snadno importujte svou práci z předchozích nástrojů pro správu projektů přímo do ClickUp!
Zde je ještě více způsobů, jak vám ClickUp může pomoci s řízením vašich projektů:
- Nativní časový tracker: sledujte čas strávený na jakémkoli úkolu nebo projektu. Zaznamenaný čas se projeví v desktopové, webové a mobilní aplikaci.
- Více příjemců : přiřaďte úkoly jednomu příjemci nebo více členům týmu, aby všichni mohli okamžitě začít pracovat.
- Dashboardy : Dashboardy jsou velínem vašeho týmu. Zde získáte přehled o všem, co se děje ve vašem pracovním prostoru.
- Agilní widgety: přidejte do svého dashboardu widgety jako Burnup, Burndown, Cumulative Flow a Velocity Charts.
- Zobrazení chatu : neformální týmový chat nebo vytváření plánů na víkend vedle práce
- Opakující se úkoly: vytvářejte opakující se plány pro jakékoli úkoly
- Email ClickApp : odesílejte a přijímejte e-maily přímo z úkolů ClickUp a okamžitě jednejte
- Milestones ClickApp : rychle identifikujte, které úkoly jsou milníky, a udržujte motivaci týmů tím, že uznáte jejich úspěchy.
- Šablony : využijte hotové šablony pro sledování problémů, firemní audity a další účely.
- Klávesové zkratky a zkratky : používejte intuitivní zkratky k rychlému přidávání kódu, označování textu, kotvení odkazů a dalším funkcím
Je čas přejít od pouhého nástroje Ora-ight
Je tedy Ora efektivním nástrojem pro řízení projektů?
Ačkoli Ora nabízí některé skvělé základní funkce pro správu úkolů, aplikace zaostává za jinými intuitivními aplikacemi pro správu projektů s pokročilými funkcemi, jako je správa znalostní báze, více přiřazených osob, sledování cílů a další.
A proč byste se měli spokojit s aplikací, která neustále dohání konkurenci, když můžete mít to nejlepší s ClickUp?
Od funkcí, jako je více než 50 automatizací, výkonné mobilní aplikace a vlastní oznámení, až po výkonný bezplatný tarif, který vám umožní mít neomezený počet uživatelů, je ClickUp dokonalým softwarem pro správu úkolů.
Začněte s ClickUpem ještě dnes zdarma a vyzkoušejte nástroj pro správu projektů, který vám vždy zajistí náskok před konkurencí.