Káva, kódování a krizové řízení: Den v životě technického ředitele (CTO)

Technologičtí ředitelé (CTO) nebo hlavní technologové jsou jako skládací mosty. 🌉
Pomáhají vám překlenout propast mezi technologií a obchodní strategií. Díky svým technickým schopnostem a strategickému nadání jsou CTO velmi žádaní v každé moderní společnosti, která chce maximálně využít svůj technický tým nebo být připravena na krize 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Ale s jakými vozidly se tyto takzvané mosty každý den setkávají? A jak poznají, kdy je čas ustoupit a kdy pokračovat vpřed?
Pokud vás tato role zajímá, máme pro vás odpovědi. Zůstaňte s námi a nahlédněte do jednoho dne v životě technologického ředitele (CTO). Dozvíte se také o:
- Role a odpovědnosti CTO
- Očekávané dovednosti
- Strategie, jak se na tuto pozici připravit
Kdo jsou technologičtí ředitelé?
CTO jsou kombinací manažerské moudrosti a technologických znalostí. Mají jedinečnou schopnost hodnotit technická rozhodnutí z pohledu růstu podniku a širších strategických cílů v rámci vrcholového vedení společnosti.
Díky tomuto kritickému pohledu má CTO často významný vliv v rámci vrcholového managementu organizace. Zejména v technologických startupech mohou CTO zastávat roli ekvivalentní pozici generálního ředitele (CEO). CTO startupu může také spravovat technologickou compliance v případě, že není k dispozici právník na plný úvazek.
Z praktického hlediska CTO podniká konkrétní kroky k sladění technické složitosti projektu s obchodními realitami podniku. Vyvíjí efektivní politiky a postupy pro všechny digitální strategie.
Zkušený technický ředitel disponuje komplexními technickými a vedoucími schopnostmi – níže uvedená tabulka uvádí některé z jeho nejvýznamnějších vlastností:
|Technické dovednosti
|Manažerské dovednosti
|Technologický plán
|Inovace a vývoj
|Umělá inteligence (AI)
|Strategické plánování
|Strojové učení
|Rozpočtování
|Cloud computing
|DevOps
Přehled povinností CTO ve společnosti
Povinnosti CTO se velmi liší v závislosti na jejich zapojení do vývoje produktů, výzkumu a vývoje (R&D) a celkového rozvoje podnikání. 📈
Pro začátek je třeba říci, že většina CTO se intenzivně věnuje strategickému plánování. Vyhledávají nové technologie a využívají nové i stávající řešení k dosažení obchodních cílů.
Mezi typické povinnosti, které patří k práci CTO, patří:
- Dohled nad technologickými řešeními společnosti
- Spolupráce s vedoucími pracovníky při sestavování rozpočtu a řešení problémů
- Zajištění souladu bezpečnostní infrastruktury s aktuálními certifikacemi ISO
- Řízení vývoje a dohled nad technologiemi pro klienty
- Sledování interních technických problémů
- Pomoc technickým týmům při spolupráci s produktovým nebo marketingovým týmem
- Sledování konkurence a očekávání trhu
Pokud jde o vztahy se zákazníky, CTO nese konečnou odpovědnost za přijímání přímé zpětné vazby z trhu a za přijímání opatření spolu s technickým týmem. Zpětná vazba od zákazníků jim pomáhá stanovit priority problémů, které vyžadují okamžitou pozornost, a schvalovat vylepšení produktů nebo prototypů.
Tip: CTO se mohou občas potýkat s obtížnými zákazníky, zejména ve start-upech. Proto proaktivní profesionálové rádi pečlivě sledují uživatelské studie a předem se seznamují s problémy svých zákazníků. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je použití šablony uživatelských studií ClickUp. Pomáhá seskupit uživatele podle typu a věku, softwaru, který používají, a dalších užitečných kategorií.
Jak vypadá typický den dobrého CTO?
Život CTO je neustálým balancováním mezi inovacemi a stabilní provozní efektivitou. Takto vypadá jejich den od rána do večera:
Ráno
Než se připraví na svůj den, většina CTO si doplní energii vydatnou snídaní. 🥞
- Jelikož se jedná o pozici s vysokou odpovědností, den CTO začíná pečlivým vyhodnocením všech nočních narušení. Například: Došlo k narušení bezpečnostních bariér? Došlo k selhání systémů? Čelí týmy neočekávaným překážkám?
- Zhroutily se bezpečnostní bariéry?
- Selhaly systémy?
- Čelí týmy neočekávaným překážkám?
- CTO hodnotí situaci a formuluje strategie k řešení jakýchkoli bezprostředních hrozeb.
- Před zahájením schůzek si CTO vytvoří seznam úkolů a zorganizují veškerou práci, kterou musí do konce dne dokončit. Snadným způsobem, jak toho dosáhnout, je použití šablony ClickUp Work To Do Template.
- Ranní schůzky se obvykle konají s členy vrcholového managementu, jako jsou: spoluzakladatel, produktový manažer, ředitel pro investice, vedoucí produktového oddělení, obchodní ředitel.
- Spoluzakladatel
- Vlastník produktu
- Ředitel pro investice
- Vedoucí produktového oddělení
- Ředitel prodeje
- Spolupráce je hlavním tématem těchto ranních schůzek. Diskuse se točí kolem nových technologických iniciativ a inovačních strategií. CTO často musí spolupracovat s marketingovým ředitelem (CMO) nebo produktovým manažerem na návrhu produktových plánů optimalizovaných pro nejnovější technologické vstupy.
- Na konci první části dne má většina CTO agilní schůzku se svým týmem, aby prodiskutovali staré a nové úkoly.
- Zhroutily se bezpečnostní bariéry?
- Selhaly systémy?
- Čelí týmy neočekávaným překážkám?
- Spoluzakladatel
- Vlastník produktu
- Ředitel pro investory
- Vedoucí produktového oddělení
- Ředitel prodeje
Jak vidíte, je to opravdu nabitý dopoledne! Proto chytří CTO využívají profesionální softwarové nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp, pro úkoly, jako je plánování dne a schůzek. 😏
Poledne
Poledne CTO obvykle tráví obědem a plánováním činností.
- CTO se schází se svým plánovacím týmem, aby rozebrali nové technologie, jako je software pro automatizaci úkolů a nástroje umělé inteligence, a analyzovali trendy.
- Před polednem CTO zkontrolují smlouvy a dohody o úrovni služeb, aby se ujistili, že investice do technologií jsou bezchybné a přinášejí maximální hodnotu.
- V poledne se CTO seznámí s aktualizacemi za předchozí den, pokud jde o to, co bylo naplánováno nebo jaké nové cíle byly stanoveny.
- Pokud společnost čelí mimořádné situaci, CTO nastíní body k projednání na příštím zasedání představenstva.
Odpoledne
Mnoho CTO se odpoledne věnuje projektům a programům souvisejícím s technologií.
- Posuzují termíny, přidělují technické zdroje v rámci rozpočtových omezení a brainstormují strategická rozhodnutí pro jednotlivé týmy.
- Toto je vynikající příležitost pro posouzení zranitelnosti infrastruktury a brainstorming strategií pro zmírnění rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti.
- Vše, co nebylo projednáno na poledních schůzkách, se projednává odpoledne. To je také čas, kdy se CTO setkávají se zaměstnanci a zjišťují, zda nepotřebují další pokyny nebo školení.
- Součástí běžného odpoledne CTO je také výzkum. Mohou chtít zjistit, jaký typ technologie používají konkurenti, a podniknout kroky, než se dostanou do pozadí. Šablona ClickUp pro analýzu konkurence může být v tomto případě velmi užitečná.
Večer
Na konci dne CTO zhodnotí svůj výkon a zkontrolují, zda je třeba v některých oblastech provést úpravy.
- CTO se často scházejí s CEO ze své podpůrné sítě u šálku kávy. Většinou však tato setkání nejsou příliš produktivní, hlavně proto, že tyto dvě role zastávají velmi odlišné typy osobností, které spolu dokážou konverzovat jen po dobu, co vydrží káva 😉.
- Není to vždy pravidlem, ale personalisté mohou požádat CTO, aby před odchodem provedli rychlé pohovory s technickým týmem.
- Před koncem dne si moudří CTO také udělají čas na odpočinek od obrazovky a soustředí se na péči o sebe nebo jiné regenerační aktivity.
Pohled na rozmanité povinnosti CTO
Ačkoli jsme analyzovali obecný denní režim, konkrétní povinnosti CTO se mohou výrazně lišit v závislosti na aktuálních cílech a záměrech společnosti. Od sledování všech softwarových protokolů až po navrhování strategií s projektovým manažerem – CTO zastávají několik rolí současně. 🤹
Zde jsou čtyři role, které může CTO zastávat:
1. Dozor nad infrastrukturou
Tento CTO dohlíží na různé aspekty cloudové infrastruktury společnosti, opatření pro zabezpečení dat, údržbu a provoz sítě. Čas od času iniciuje interní vyšetřování s cílem identifikovat zranitelnost dat organizace – to je povinné, pokud společnost trpí porušením bezpečnosti.
Řízení nákladů na infrastrukturu a optimalizace výdajů jsou také klíčovými součástmi role každého CTO. CTO se snaží minimalizovat výdaje tím, že prověřují služby a nástroje, které společnost v současné době používá, a v případě potřeby hledají alternativní řešení.
2. Technologičtí lídři přezkoumávají technologickou strategii společnosti
CTO se zaměřují na vytváření robustní technologické strategie. To zahrnuje vytváření dlouhodobého plánu pro technologickou infrastrukturu společnosti, který je v souladu s celkovými obchodními cíli.
Tato stránka práce zahrnuje hlavně:
- Vypracování strategických plánů pro výzkum, technologický rozvoj, zavádění a aplikace
- Provádění relevantních technických testů
- Stanovení technologických standardů a pokynů pro zajištění jednotnosti napříč systémy
- Podpora spolupráce mezi různými odděleními
Tip: Pokud vytváříte podrobný plán IT, zvažte použití šablony ClickUp IT Roadmap Template. Pomůže vám vytvořit jasný časový plán pro dodávky a využít vestavěné nástroje pro spolupráci s jinými odděleními.
3. Přispěvatel k obchodní strategii a znalostním dokumentům
CTO podporují kulturu sdílení znalostí pořádáním měsíčních workshopů, které slouží jako fóra pro diskuse o front-endu (FE) i back-endu (BE).
Tyto sekce slouží jako platforma pro výměnu nápaditých myšlenek a získávání aktuálních informací o digitálních trendech a odvětvích.
CTO mohou také pracovat na psaní znalostních dokumentů, jako jsou plány neustálého zlepšování a rámce pro správu umělé inteligence.
4. Vedoucí pracovník pro získávání talentů a hodnocení výkonu
Jako vedoucí pracovníci v oblasti získávání talentů a hodnocení výkonu v rychle rostoucích společnostech se CTO zabývají hodnocením platů a výkonu technických odborníků v týmech pracujících na dálku i na místě.
Zkušení CTO nabízejí pomoc v následujících oblastech:
- Přilákání a zapracování technologických odborníků
- Provádění pohovorů s týmy
- Poskytování mentorství technickým týmům
- Odstraňování nedostatků v dovednostech pomocí cílených školení a rozvojových strategií
Šablona k vyzkoušení: Šablona ClickUp Training Matrix pro hodnocení dovedností a identifikaci příležitostí k učení pro technické týmy.
Jak se stát CTO
Vzhledem k tomu, že tato vysoká vedoucí pozice vyžaduje technické znalosti a silné vedoucí schopnosti, narazíte zde na několik zdravých vstupních překážek. Většina pozic CTO vyžaduje více než 15 let zkušeností v oblasti technologií a jsou obvykle otevřené profesionálům s vedoucími zkušenostmi, jako jsou IT ředitelé nebo seniorní vývojáři Java. Obvykle musíte projít přísným výběrovým řízením, které zahrnuje testy a pohovory.
Standardní popis pracovní pozice CTO zahrnuje následující klíčové atributy:
- Solidní akademické vzdělání v oboru informatiky, inženýrství nebo v relevantním oboru
- Vášeň pro neustálé učení a sledování nejnovějších technologických trendů prostřednictvím certifikací a kurzů profesního rozvoje.
- Schopnost vést a inspirovat technické týmy díky výjimečným komunikačním a mezilidským dovednostem, které zajišťují efektivní spolupráci s různými zainteresovanými stranami.
- Hluboké porozumění novým konceptům, jako je umělá inteligence, rámce pro řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti a vedení změn.
Organizace někdy hledají kandidáty s dalším akademickým vzděláním a upřednostňují magisterský titul v oboru informatiky nebo technologického managementu.
6 strategií, které pomohou CTO (a budoucím CTO!) podávat každý den špičkové výkony
Pokud aspirujete na pozici technologického ředitele, nenechte se odradit pracovní zátěží nebo požadavky na rozsáhlé zkušenosti. V rané fázi své kariéry si připravte dlouhodobý plán a pracujte na jeho splnění.
Velkou službu si prokážete, pokud zlepšíte své schopnosti multitaskingu a kritického myšlení – to jsou klíčové kompetence, díky nimž CTO vydělávají více než ostatní IT profesionálové.
Chcete-li rozvíjet klíčové kompetence a usnadnit si práci, začněte používat komplexní nástroje pro řízení projektů , jako je ClickUp. Sada nástrojů pro řízení projektů této platformy podporuje dokumentaci, automatizaci a mnoho dalších funkcí, které mohou CTO využít!
Vyzkoušejte těchto šest pečlivě vybraných strategií pomocí ClickUp, abyste měli ve své kariéře vždy náskok! 🧑💻
1. Osvojte si umění time managementu
Jak zůstat produktivní při vyřizování e-mailů, telefonátů a schůzek? Zvládnutím plánování a time managementu!
Díky zobrazení kalendáře ClickUp můžete zajistit, že váš seznam úkolů zůstane dobře organizovaný a vizuálně přitažlivý. Naplánujte si bloky času pro své hlavní úkoly a vyhraďte si čas na agilní schůzky, schůzky s nadřízenými, interakce s kolegy a jednání s vedoucím týmem. Funkce drag-and-drop v kalendáři vám pomůže udržet si flexibilní denní rozvrh a snadno přeplánovat schůzky.
Pomocí nástrojů pro správu času ClickUp můžete snadno sledovat čas na různých platformách a hladce integrovat časové rozvrhy do pracovních postupů projektů.
Potýkáte se s termíny v rámci týmových IT projektů? Místo každodenních schůzek se zaměstnanci využijte ClickUp Estimates k vytvoření odhadů času pro každý úkol ve vašem pracovním postupu. Nastavte sledovatelné termíny a časy a nechte si zasílat upozornění, když jsou úkoly po termínu.
Zvažte použití předem připravených IT šablon ve svých pracovních postupech, abyste ušetřili čas při každodenních úkolech, jako je hlášení incidentů a sledování chyb.
Šablona denního plánovače ClickUp je dalším neocenitelným zdrojem pro správu vašich každodenních interních úkolů a úkolů souvisejících se zákazníky. Tato univerzální šablona vám umožňuje:
- Rozdělte úkoly do jednotlivých sekcí, jako jsou Osobní, Práce nebo Cíle.
- Upřednostňujte úkoly podle jejich významu a naléhavosti.
- Vizualizujte produkční verze pomocí grafů a tabulek.
2. Proaktivně organizujte úkoly týmu
Všichni známe slavná slova strýce Bena adresovaná Peteru Parkerovi: S velkou mocí přichází velká zodpovědnost.
Ale každý CTO by řekl: S většími rolemi přichází i větší odpovědnost.
Naštěstí je ClickUp Software Team Suite navržen tak, aby pomáhal CTO zvládat všechny jejich pracovní povinnosti z jedné platformy, a to díky funkcím pro:
- Plánování a sledování sprintů
- Sledování chyb a problémů
- Vytváření kontrolních seznamů pro plán vydání
Organizujte pracovní postupy týmu pomocí ClickUp Tasks a přidávejte závislosti pro propojené akce. Vizuální rozhraní platformy vám pomůže nastavit úkoly pro celé roadmapy pouhými několika kliknutími.
Můžete také učinit první krok k centralizaci veškeré dokumentace pomocí ClickUp Docs. Tato funkce vám umožňuje vytvářet dokonale strukturovanou technickou dokumentaci, jako jsou uživatelské příručky, bílé knihy, manuály k produktům a zprávy o infrastruktuře. Pomocí formátování bohatého textu můžete přidávat tabulky, odrážky, seznamy a bannery a okamžitě sdílet dokumenty s členy týmu.
Chcete urychlit vydávání nových verzí? Díky živé spolupráci můžete v reálném čase pracovat na dohodách a standardních operačních postupech se zkušenými členy týmu. Navíc s ClickUp AI, také nazývaným ClickUp Brain, získá váš tým přístup k odvětvově specifickým pokynům, které mu umožní vytvářet dokumenty rychleji než kdykoli předtím!
Nástroj AI můžete také použít k brainstormingu, generování e-mailů zákazníkům, vytváření produktových přehledů, sestavování technologických plánů a shrnování dlouhých textů. 🤩
Bonus: ClickUp je integrován s nástroji Git, což týmům umožňuje spravovat všechny vývojové úkoly z jedné platformy.
3. Automatizujte, kdekoli je to možné
Automatizace opakujících se úkolů nejen uvolní drahocenný čas vám a vašemu týmu, ale také zefektivní celkový pracovní postup. Rozsah automatizace přesahuje pouhé úkoly zajištění kvality (QA) v IT. Automatizační procesy mohou být velmi prospěšné i pro každodenní administrativní činnosti.
ClickUp Automations může být obzvláště užitečný při snadné automatizaci rutinních úkolů. Tato funkce nabízí více než 100 automatizací, které lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly události nebo datu. Tento přístup umožňuje všem soustředit se na hlavní priority, aniž by se museli zabývat rutinními úkoly.
4. Vytvořte týdenní seznam priorit a sledujte je
Zvládnutí umění multitaskingu je sice zásadní, ale je také důležité najít rovnováhu mezi úkoly, které podporují firemní strategii, a úkoly spíše taktické povahy.
Abyste se s tímto konfliktem vypořádali, vytvořte si každý týden seznam nejdůležitějších priorit pomocí ClickUp Priorities. Denně jej vylepšujte, abyste dosáhli optimálního sladění, pomocí čtyř barevně odlišených značek:
- Nízká
- Normální
- Vysoká
- Naléhavé
Chcete sledovat priority projektů z jedné platformy? Není co řešit!
Automatizujte sledování projektů pomocí agilních dashboardů ClickUp. Můžete si přizpůsobit KPI, metriky a stavy, které chcete sledovat, a nastavit karty pro jejich monitorování v reálném čase. A to není vše – na svém přizpůsobeném dashboardu můžete dokonce kontrolovat své priority, sprinty a termíny.
5. Delegujte úkoly, kdykoli je to možné
Účinné zvládání taktických i strategických povinností CTO může být velmi náročné. Nesnažte se dělat vše sami – nejlépe je rozdělit úkoly mezi členy týmu. Stačí jim poskytnout potřebné pokyny a podporu a uvidíte, jak vám to usnadní práci.
Tento přístup vám jako vedoucímu pracovníkovi umožňuje soustředit své úsilí na náročnější strategické iniciativy v souvislosti s růstem vaší společnosti.
ClickUp nabízí řadu nástrojů pro spolupráci, které podporují delegované úkoly. Vaši kolegové mohou využít zobrazení Chatu k okamžitému vyjasnění nejasností. Můžete také zmínit kolegy nebo přiřadit úkoly prostřednictvím komentářů a sdělit jim tak nejnovější informace.
6. Vyhraďte si čas na sebereflexi a zdokonalování svých dovedností
Složitá role CTO vyžaduje strategické uvažování a neustálé zdokonalování dovedností.
Ať už jste CTO nebo se jím chcete stát, vyhraďte si v kalendáři čas bez schůzek a práce, abyste si mohli dovolit luxus odklonit se od projektů a zamyslet se nad osobním nebo profesním rozvojem. Cílem je věnovat čas:
- Zopakujte si své tvrdé a měkké dovednosti
- Získejte odborné znalosti v oblasti nových technologií
- Prozkoumejte certifikace, které vám pomohou rozvíjet kompetence v oblíbených tématech (jako je internet věcí nebo síťová architektura).
CTO mohou pomocí ClickUp Goals snadno stanovit realistické a sledovatelné cíle pro sebe nebo členy svého týmu. Může se jednat o měřitelné pracovní cíle nebo osobní cíle v oblasti zvyšování kvalifikace.
Začněte svůj den jako technický ředitel s ClickUp
Role CTO je náročná, ale zároveň přináší velké uspokojení. Jedná se o utváření budoucnosti a zajištění fungování technologií a podnikání. Pokud vás láká vzrušení z inovací a výzva strategické rovnováhy, pak vás čeká život CTO. Ale buďte připraveni – reflektory jsou nemilosrdné a publikum očekává mistrovské dílo!
Nechte ClickUp být vaším nástrojem CTO s intuitivním rozhraním, nástroji pro správu a funkcemi pro spolupráci, které vám zajistí úspěch v každé výzvě.
Zaregistrujte se zdarma a začněte plnit své profesní i osobní povinnosti! ❤️