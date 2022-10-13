ClickUp prokazuje připravenost pro podnikové použití certifikacemi ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 a ISO 27018:2019.

ClickUp včas investuje do bezpečné architektury vytvořené na podporu globální zákaznické základny
SAN DIEGO, 13. října 2022 – ClickUp, platforma pro zvýšení produktivity, která sdružuje práci na jednom místě, dnes oznámila, že získala certifikáty ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 a ISO 27018:2019. Tyto certifikace dokládají trvalý závazek společnosti ClickUp k bezpečnosti, ochraně soukromí, kvalitě a důvěře zákazníků po celém světě.
„Cílem ClickUp je být primární platformou, na které se vykonává práce. Abychom mohli být systémem pro zaznamenávání údajů, je naprosto nezbytné mít důvěryhodný a bezpečný základ,“ řekl Shailesh Kumar, viceprezident pro inženýrství ve společnosti ClickUp. „Tyto certifikace ukazují, že jsme daleko před mnoha našimi konkurenty, pokud jde o přijímání opatření k ochraně údajů zákazníků a poskytování klidu všem zainteresovaným stranám v jakékoli organizaci, ať už velké nebo malé.“
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) je nezávislá, nevládní, mezinárodní organizace, která vyvíjí normy zajišťující kvalitu, bezpečnost a účinnost produktů, služeb a systémů. Rodina norem ISO/IEC 27000 zahrnuje více než tucet norem. Jejich používání umožňuje organizacím jakéhokoli druhu spravovat bezpečnost aktiv, jako jsou finanční informace, duševní vlastnictví, údaje o zaměstnancích nebo informace svěřené třetími stranami.
ISO 27001:2013 je považován za nejvyšší standard bezpečnosti, pokud jde o údaje zákazníků, a vyžaduje, aby třetí strana poskytla ověření prokazující plnou shodu. Po rozsáhlém auditu provedeném společností Schellman & Company LLC. certifikace ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 a ISO 27018:2019 potvrzují, že ClickUp splňuje nejvyšší mezinárodní standardy v oblasti bezpečnosti, spolehlivosti, kvality a důvěryhodnosti. Tato certifikace také naznačuje, že ClickUp se zavazuje k neustálému zlepšování své informační bezpečnosti.
„V ClickUp přistupujeme k bezpečnosti proaktivně,“ řekl Ryan Brander, ředitel bezpečnosti v ClickUp. „Za poslední rok ClickUp čtyřnásobně zvětšil velikost bezpečnostního týmu, získal pět bezpečnostních certifikátů, předčil naše konkurenty v hodnocení veřejné bezpečnosti a spustil program odměn za nalezení chyb, a to vše při zachování priority zákazníků ClickUp prostřednictvím podpory více než šesti set podnikových zákazníků.“
Bezpečnost je základním kamenem obchodní strategie ClickUp a závazku vůči zákazníkům. Certifikace ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 a ISO 27018:2019, které byly dnes oznámeny, jsou součástí robustní bezpečnostní strategie ClickUp. Tyto nové certifikace rozšiřují a doplňují certifikaci SOC 2 Type 2, certifikaci PCI DSS, soulad s GDPR, soulad s CCPA/CPRA, soulad s LGPD a soulad s HIPAA.
O ClickUp
ClickUp je jediná all-in-one platforma pro produktivitu na světě, která se přizpůsobuje způsobu, jakým lidé chtějí pracovat. Nahrazuje všechny jednotlivé nástroje pro produktivitu na pracovišti jedinou sjednocenou platformou, která zahrnuje řízení projektů, spolupráci na dokumentech, tabule, tabulky a cíle. Společnost ClickUp byla založena v roce 2017 a sídlí v San Diegu. Jejím posláním je zvýšit produktivitu světa. Jako jedna z nejrychleji rostoucích SaaS společností na světě pomohl ClickUp více než 800 000 týmům a milionům uživatelů vést produktivnější život a ušetřit alespoň jeden den v týdnu. Více informací najdete na www.clickup.com.