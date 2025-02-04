10 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro profesionální služby v roce 2025

Profesionální služby jsou specializované nabídky poskytované osobami s odbornými znalostmi a zkušenostmi v dané oblasti, jako jsou právníci, architekti, designéři nebo spisovatelé.
Profesionální služby mohou nabízet jednotlivci [freelanceři], malé podniky [například advokátní kanceláře] nebo velké korporace [například McKinsey nebo Accenture]. Bez ohledu na rozsah činnosti se profesionální služby obvykle poskytují v rámci projektů.
Jednou z klíčových konkurenčních výhod organizace poskytující profesionální služby je skvělý systém pro správu projektů. Pomáhá klientům ukázat, že máte struktury, procesy, systémy a monitorovací mechanismy pro úspěšné řízení složitých projektů.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení projektů v oblasti profesionálních služeb?
Dobrý software pro řízení projektů pomůže konzultantům a firmám poskytujícím profesionální služby prokázat svou provozní kompetenci. Zde je návod, jak na to.
Agilní a holistické řízení projektů
Řešení pro správu projektů budují důvěru, že dokážete řešit složité problémy. Chcete-li to dokázat, hledejte:
- Funkce pro správu úkolů s termíny, zdroji a závislostmi
- Přehlednost díky seznamům, tabulkám, časovým osám, Ganttovým diagramům a dalším zobrazením
- Možnost přiřazovat uživatele a supervizory
Dokumentace a správa znalostí
Zákazníci najímají konzultanty kvůli jejich odborným znalostem. Dobrý nástroj pro řízení projektů by vám měl pomoci to prokázat. Hledejte:
- Funkce dokumentace pro prezentaci rámců a šablon
- Kontrolní seznamy pro provádění opakujících se procesů
- Nástroje AI pro konzultace, které shrnou vaše poznámky a automaticky z nich vytvoří úkoly.
Kreativita a spolupráce
Aby mohly týmy řešit složité problémy, musí spolupracovat a inovovat. Váš nástroj pro správu projektů musí mít:
- Digitální tabule
- Myšlenkové mapy
- Komentáře ke všem úkolům
Procesní dokonalost
Při řešení problémů je nezbytné pravidelně a jasně komunikovat se všemi zúčastněnými stranami. Dobrý software pro řízení projektů konzultantů to automatizuje pomocí:
- Oznámení
- Připomenutí
- Opakovatelné šablony
Zde je deset nejlepších softwarů pro řízení projektů, které nabízejí všechny tyto funkce a mnoho dalšího.
10 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro profesionální služby
Podle posledního sčítání bylo na výběr 441 nástrojů pro správu projektů. Každý z nich má jedinečnou kombinaci funkcí a schopností pro správu projektů. Je tedy pochopitelné, že jste možná zahlceni všemi možnostmi, které máte před sebou.
Provedli jsme za vás průzkum. Vybrali jsme deset nejlepších softwarů, které jsou ideální pro profesionální služby.
1. ClickUp
All-in-one software pro správu projektů ClickUp pomáhá plánovat, organizovat a spolupracovat na práci pomocí úkolů, dokumentových procesů, cílů, tabulek a dalších nástrojů! Je navržen tak, aby byl nekonečně přizpůsobitelný, bez ohledu na odvětví nebo rozsah vašich operací.
Můžete nastavit vlastní pracovní postupy, nahrát vlastní šablony, shromažďovat data prostřednictvím formulářů a vyhledávat vše, co potřebujete.
Každému úkolu můžete přiřadit uživatele podle matice odpovědnosti, zodpovědnosti, konzultace a informovanosti [RACI].
Zákazníci z účetních firem, realitních společností a poskytovatelů IT služeb používají ClickUp ke správě svých operací. S ClickUp můžete spravovat úkoly, dodržovat rozpočet, optimalizovat procesy, nastavovat připomenutí a zjednodušovat reporting, a to vše na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
Hierarchické řízení projektů: Rozdělte své projekty na Pracovní prostor > Prostor > Složka > Seznamy > Úkoly > Podúkoly. Zahrňte také akční položky a kontrolní seznamy.
Priority: Označte úkoly jako urgentní, vysoké, normální nebo nízké priority a spravujte je podle toho.
Whiteboard: Brainstormujte, spolupracujte a mapujte své pracovní postupy na sdílené digitální tabuli.
Docs: Dokumentujte své procesy nebo rámce a snadno je sdílejte. Docs můžete také použít k pořizování poznámek, zapisování zápisů z jednání a dalším účelům.
Více než 15 zobrazení: Prohlížejte si své projekty tak, jak chcete – seznam všech úkolů, přehled seskupený podle stavu, časová osa pro sledování pokroku nebo kalendář pro plánování.
Sledování času: Pokud jste konzultant účtující si hodinovou sazbu, můžete sledovat čas na sekundu přesně pomocí časovače ClickUp. Časové záznamy můžete také přidat ručně později.
Přizpůsobení: Přizpůsobte si typy úkolů, pracovní postupy, stavy, pole a štítky. Spravujte svůj projekt podle svých představ.
Šablony pro konzultace: Překonejte blok projektového manažera pomocí přizpůsobitelných šablon pro každý případ použití, který potřebujete!
ClickUp AI: Využijte umělou inteligenci k sumarizaci poznámek z jednání, automatickému generování úkolů, vytváření připomínek a mnohem více!
Omezení ClickUp
- První uživatelé mohou zaznamenat strmou křivku učení.
- Externí uživatelé, jako jsou dodavatelé nebo zákazníci, mohou potřebovat účty ClickUp, aby mohli vidět projekty/plány, které jste s nimi sdíleli, v závislosti na vašem nastavení.
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí cenové plány vhodné pro každého konzultanta nebo tým:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: K dispozici jsou individuální ceny. Obraťte se na náš prodejní tým, který vám pomůže najít nejvhodnější plán.
ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 [více než 2 000 recenzí]
- Capterra: 4,7/5 [více než 2 000 recenzí]
2. Nifty
Nifty je kolaborativní pracovní prostor, který spojuje týmy, cíle a procesy. Umožňuje vám spravovat projekty vytvářením úkolů a jejich organizováním do seznamů, Kanbanu, časové osy, kalendáře a swimlane zobrazení.
Zahrnuje formuláře, dokumenty, soubory, diskuze, sledování času a automatické reportování projektů.
Spolupracovní prostory mohou být rychle přeplněné a nepřehledné. Nifty také podstupuje toto riziko.
Nejlepší funkce Nifty
Struktura: Projekty jsou strukturovány podle milníků a poté rozděleny na úkoly. Po dokončení úkolu se automaticky aktualizuje pokrok milníku.
Diskusní fórum: Každý projekt zahrnuje diskusní fórum a integraci Zoom pro hlubší spolupráci.
Dokumenty: Nifty obsahuje lehký editor dokumentů. Pokud však máte organizační znalosti o Google Docs, můžete integrovat i ten.
Sledování času: Nifty nabízí konzultantům jednoduchý způsob, jak zaznamenávat čas strávený na jednotlivých úkolech. Můžete také nastavit fakturovatelné sazby, abyste získali přehled o produktivitě týmu.
Šikovná omezení
- Pro začínající uživatele může být orientace v tomto komplexním nástroji zpočátku obtížná.
- Zobrazení kalendáře může být nedostatečné.
- Omezená flexibilita při přidávání vlastních polí
- Nemožnost přidat stejný projekt do více portfolií
Výhodné ceny
- Zdarma
- Plus: 10 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 18 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Nifty.
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 [více než 5000 recenzí]
- Capterra: 4,8/5 [více než 2000 recenzí]
3. Notion
Notion začínal jako přehledný nástroj pro pořizování poznámek s jednoduchým rozhraním Markdown pro dokumentaci. Pokud se zabýváte profesionálními službami v oblasti vzdělávání, školení, koučování nebo správy znalostí, Notion je skvělou volbou pro prezentaci vašich obsahových aktiv.
I když se nyní vyvinul v komplexní pracovní prostor pro zvýšení produktivity, včetně wiki, databází a správy úkolů, v některých pokročilých funkcích zaostává.
Nejlepší funkce Notion
- Publikování obsahu: Vytvářejte přehledné a čisté webové stránky s bannerem a textem Markdown a publikujte je online zdarma.
- Hierarchie dokumentů: Uspořádejte své dokumenty do hierarchie složek, stránek a podstránek.
- Vyhledávání: Rychlé a přesné vyhledávání všeho, co potřebujete, z pracovního prostoru.
- Generativní AI: Rychle pište nebo upravujte dokumenty, včetně projektových plánů.
Notion lze použít jako bezplatný software pro správu projektů pro nezávislé konzultanty, protože nemá omezení bloků pro jednotlivce.
Omezení Notion
- Žádné vestavěné sledování času
- Žádné funkce a zobrazení pro vytváření vlastních reportů
- Omezené možnosti přizpůsobení typů úkolů, filtrů nebo polí
- Omezení velikosti souborů
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 18 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Notion.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 [více než 5000 recenzí]
- Capterra: 4,8/5 [více než 2000 recenzí]
4. Týmová práce
Teamwork je online platforma pro správu projektů s moduly navrženými na míru pro organizace poskytující profesionální služby. S Teamworkem můžete spravovat více komplexních projektových výstupů, úkolů a podúkolů, procesů a času.
Jako nový hráč na trhu Teamwork stále vyvíjí mnoho pokročilých funkcí. Pro nezávislé konzultanty a freelancery může Teamwork působit příliš složitě.
Nejlepší funkce Teamwork
- Intuitivní panel úkolů: Zobrazuje pouze vaše nejnovější úkoly; lze přizpůsobit tak, aby obsahoval název a logo vaší společnosti.
- Integrace e-mailu: Odpovídejte na komentáře a oznámení prostřednictvím e-mailu.
- Fakturace: Sledujte čas strávený v Teamwork, vypočítávejte fakturovatelné hodiny, generujte časové rozpisy a vystavujte faktury – vše na jednom místě.
- Bezplatné klientské účty: Umožněte přístup více klientům bez dalších poplatků.
Omezení týmové práce
- Nastavení a zapojení se může zdát komplikované.
- Žádné kontrolní seznamy
- Omezená integrace s jinými nástroji pro zvýšení produktivity
Ceny Teamwork
- Navždy zdarma: 0 $
- Starter: 8,99 $
- Cena: 13,99 $
- Grow: 25,99 $
- Rozsah: Ohledně cen kontaktujte Teamwork.
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 [1050+ recenzí]
- Capterra: 4,5/5 [více než 800 recenzí]
5. Asana
Asana je jednou z nejpopulárnějších aplikací pro řízení projektů napříč funkcemi. Je navržena tak, aby podporovala různé týmy, jako jsou marketing, provoz, IT, produktový vývoj a prodej. Je obzvláště oblíbená mezi malými podniky a organizacemi vedenými zakladateli.
Navzdory svým výjimečným funkcím pro plánování projektů nesplňuje standardy pro komplexní nástroj. V několika ohledech má nedostatky.
Nejlepší funkce Asany
- Úkoly ve více seznamech: Omezte duplicitní práci přidáním libovolného úkolu do více projektů.
- Design zaměřený na cíle: Sladěte tým s cíli, sledujte projekty a monitorujte stav.
- Integrace: Propojte více než 200 nástrojů s Asanou a získejte komplexní a plynulý přehled.
- Vizuální rozhraní: Přetahujte úkoly mezi časovými osami a kalendáři pro snadnou správu.
Omezení Asany
- Omezené funkce ve bezplatné verzi
- Pouze pět zobrazení, což omezuje viditelnost pro projektové manažery.
- Žádné nástroje pro vizuální spolupráci, jako jsou myšlenkové mapy
Ceny Asany
- Zdarma
- Plus: 10 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 18 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Pro informace o cenách kontaktujte Asanu.
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 [1050+ recenzí]
- Capterra: 4,5/5 [více než 800 recenzí]
6. Wrike
Wrike je oceněná webová aplikace pro řízení podnikových projektů. Je navržena pro použití velkými týmy v podnikovém prostředí, které vyžadují komplexní funkce a robustní architekturu.
V důsledku toho může být Wrike pro malé podniky a konzultanty příliš složitý.
Nejlepší funkce Wrike
- Třípanelové zobrazení: Intuitivní rozhraní zaměřené na přístupnost a produktivitu
- Priorita úkolů: Označte důležité/naléhavé úkoly, aby se týmy věnovaly nejprve jim.
- Reporting: Komplexní reporting pro monitorování a sledování pokroku
- Newsfeed: Newsfeed podobný sociálním médiím, díky kterému budete mít přehled o tom, co se děje v týmu.
Omezení Wrike
- Vestavěný filtr ve výchozím nastavení skrývá dokončené úkoly, které je třeba ručně odstranit, aby byly zobrazeny všechny úkoly najednou.
- Oznámení z některých integrovaných externích aplikací trvají až hodinu.
- Žádná možnost chatu
Ceny Wrike
- Osobní: 0 $
- Starter: 13,49 $ za uživatele a měsíc
- Pokročilá verze: 30,49 $ za uživatele a měsíc
- Podnik: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Wrike.
- Enterprise+: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Wrike.
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,4/5 [1050+ recenzí]
- Capterra: 4,5/5 [více než 800 recenzí]
7. Kintone
Kintone je přizpůsobitelný pracovní prostor, který spojuje data, pracovní postupy a spolupráci. S Kintone můžete vytvářet vlastní databázové aplikace, pracovní postupy a úkoly.
Pro lepší přehlednost můžete také propojit konverzace s daty. Díky flexibilitě při práci s databázemi je ideálním softwarem pro správu kontaktů.
S takovou přizpůsobitelností však přicházejí i komplikace a zmatek.
Nejlepší funkce Kintone
- Spolupráce: Funkce chatu, která uchovává všechny konverzace v kontextu.
- Profesionální služby Automatizace: Automatické připomenutí a oznámení šetří čas strávený následnými kontrolami.
- Přizpůsobení: Přizpůsobené pracovní postupy, úkoly, připomenutí, schvalování a předávání úkolů
Omezení Kintone
- Neohrabané uživatelské rozhraní znamená, že pokaždé, když narazíte na problém, musíte volat zástupce zákaznického servisu.
- Omezené možnosti integrace
- Nedostatek videí/dokumentů pro naučení se používání nástroje
Ceny Kintones
- 24 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Kintone
- G2: 4,6/5 [více než 200 recenzí]
- Capterra: 4,7/5 [140+ recenzí]
8. Paymoapp
Paymo je nástroj pro správu konzultačních projektů určený pro jednotlivé konzultanty a malé podniky. Pomáhá spravovat projekty, úkoly, zdroje, soubory, finance atd. S tímto nástrojem můžete také sledovat čas a ziskovost.
Jelikož je navržen pro menší týmy, má omezené funkce pro spolupráci a správu pracovních postupů.
Nejlepší funkce Paymoapp
- Sledování času: Po nastavení nechte software běžet na pozadí a zaznamenávejte své časové záznamy.
- Fakturace: Automaticky převádějte záznamy o odpracované době na výkaz práce a faktury.
- Časové rozpočty: Nastavte odhadovaný čas pro každý úkol a porovnejte jej se skutečnými hodnotami.
- Plánovač týmů: Získejte přehled o pracovním vytížení a zlepšete správu zdrojů.
- Opakující se úkoly: Automaticky vytvářejte opakující se úkoly na denní, týdenní nebo měsíční bázi.
Omezení Paymoapp
- Omezený počet zobrazení – pouze seznam, tabulka, tabule, kalendář a Ganttův diagram
- Méně možností integrace ve srovnání s jinými nástroji pro správu projektů
- Chybí intuitivní uživatelské rozhraní, což vede k náročnému osvojování
Ceny Paymoapp
- Zdarma
- Starter: 9,9 $ za uživatele za měsíc
- Malá kancelář: 15,9 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 23,9 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Paymoapp
- G2: 4,6/5 [550+ recenzí]
- Capterra: 4,8/5 [více než 450 recenzí]
9. Hive
Hive je software pro řízení projektů navržený s ohledem na hybridní týmy. Pomáhá týmům profesionálních služeb zlepšit přehlednost, spolupráci a orientaci na cíle. S Hive můžete nastavit rozsah projektu, přiřazovat úkoly, sledovat čas, odesílat automatické aktualizace, shromažďovat zpětnou vazbu a sledovat pokrok.
Navzdory svým jednoduchým a snadno použitelným funkcím nás zralost a složitost jeho schopností v oblasti řízení projektů zklamaly.
Nejlepší funkce Hive
- Vztahy mezi úkoly: Snadno propojujte karty s úkoly a zobrazte, jak spolu souvisejí.
- Hlavní složky: Shromažďujte informace a žádosti o schválení na jednom místě.
- Hierarchie projektů: Hlavní projekt > podprojekty > úkoly > podúkoly – pro snazší sledování a správu
- Kontrola: Integrovaná kontrola dokumentů a videí
Omezení Hive
- Karty úkolů obsahují pouze text, nikoli obrázky nebo jiná média.
- Limit 500 automatizací bez ohledu na plán
- Nelze přidat částečná pravidla do sloupců Kanban.
Ceny Hive
- Zdarma
- Teams: 5 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Hive.
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 [více než 450 recenzí]
- Capterra: 4,5/5 [více než 150 recenzí]
10. Zoho Projects
Zoho Projects je víceúčelový, plně přizpůsobitelný nástroj pro správu projektů. S Zoho Projects můžete vytvářet úkoly, automatizovat pracovní postupy a přizpůsobovat pole, rozvržení a stavy.
Obsahuje moduly navržené na míru pro specifické potřeby daného odvětví, jako je sledování problémů a SLA, plány atd.
Přestože se jedná o robustní nástroj, postrádá několik základních a uživatelsky intuitivních funkcí.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Integrace: Propojte všechny nástroje Google Workspace do jednoho panelu. Propojte také další nástroje, včetně Dropbox, Github, Slack a Google Apps Marketplace.
- Přizpůsobitelnost: Vytvářejte vlastní rozvržení, pole, zobrazení, funkce, šablony projektů, tagy, webové karty a další
- Spolupráce: Sledujte konverzace ve feedu a komunikujte v reálném čase prostřednictvím veřejných/soukromých chatovacích místností.
- Automatizace úkolů: Automatizujte obchodní pravidla, SLA, webhooky, oznámení a pravidla pracovních postupů pro lepší provozní efektivitu.
Omezení Zoho Projects
- Nedostatek komplexních funkcí pro vytváření reportů
- Vyhledávání na hlavním panelu je omezeno na úkoly v rámci konkrétního projektu, nikoli na celý pracovní prostor.
Ceny Zoho Projects
- Zdarma
- Premium: 5 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: 10 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 [350+ recenzí]
- Capterra: 4,3/5 [více než 400 recenzí]
Zlepšete své profesionální služby pomocí správného softwaru pro řízení projektů
Existují stovky nástrojů pro správu projektů všech tvarů a velikostí. Vybrali jsme pro vás deset nejlepších, abyste měli přehled. Vyberte si z výše uvedených a ukažte svým zákazníkům, že jste agilní, orientovaní na procesy a komunikativní.
Upřímně řečeno, na konci tohoto výzkumu můžeme s jistotou říci, že ClickUp vyniká jako nejlepší komplexní nástroj pro správu projektů ve své třídě. Nejste přesvědčeni? Vyzkoušejte jej ještě dnes zdarma.
Nebo se můžete obrátit na naše obchodní oddělení, které vám vysvětlí, jak vám ClickUp může pomoci.