20 nejlepších technologických společností, které stojí za pozornost v roce 2025

Za posledních několik desetiletí prošel technologický průmysl dlouhou cestou a změnil životy milionů lidí po celém světě. Produkty a služby technologických gigantů se staly nepostradatelnými a ovlivňují naši práci, vzdělávání a různé aspekty našeho každodenního života.
Tento průmysl tvoří 35 % světové tržní hodnoty. V roce 2023 se do popředí dostala umělá inteligence (AI), přičemž generativní AI rozšířila sadu nástrojů pro profesionály v oblasti marketingu, IT a mnoha dalších odvětvích.
S příchodem roku 2024 se očekává, že technologické společnosti budou i nadále hnací silou inovací a růstu. Tento článek se zaměří na 20 nejlepších technologických společností, které by měly v příštím roce způsobit rozruch.
Největší technologické společnosti roku 2024: Kompletní seznam
1. Apple
- Celkový počet zaměstnanců: 164 000
- Tržní kapitalizace: 2,90 bilionu dolarů
- Známá díky produktům iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, počítačům Mac
Podle jedné studie aktivně používá iPhone více než 1,46 miliardy lidí po celém světě. Společnost Apple, založená v roce 1976, je jednou z nejznámějších technologických společností. Tato značka je proslulá tím, že se úspěšně profiluje jako výrobce a prodejce nejžádanějších zařízení, od telefonů a hodinek po tablety a osobní počítače.
Apple zůstává i v roce 2024 silou, se kterou je třeba počítat. Nejnovější verze iPhonu a nedávné pokroky v oblasti umělé inteligence přispívají k jeho pokračující dominanci na širším trhu.
2. Microsoft Corporation
- Celkový počet zaměstnanců: 221 000
- Tržní kapitalizace: 2,70 bilionu dolarů
- Známá díky MS Office, Microsoft Teams, Visual Studio a osobním počítačům
Společnost Microsoft byla založena v roce 1975 a stala se předním globálním poskytovatelem softwarových řešení. Microsoft Office (MS Office) je nejoblíbenějším produktem společnosti. MS Office se stal nepostradatelnou součástí našich životů a nabízí šablony pro tabulky, prezentace, poznámky z jednání, úkoly, projekty, životopisy a rodinné události.
Cloudové služby společnosti Microsoft, operační systém Windows a inovativní produkty, jako je Surface Duo, ji staví do čela technologických inovací.
3. Alphabet Inc.
- Celkový počet zaměstnanců: 186 779
- Tržní kapitalizace: 1,70 bilionu dolarů
- Známé díky Google, Android, YouTube a G-Suite
„Googling“ je synonymem pro vyhledávání čehokoli na internetu. V říjnu 2015 se Alphabet stal mateřskou společností Google. Google se může pochlubit diverzifikovaným portfoliem zahrnujícím vyhledávače, reklamu, cloud computing a ambiciózní projekty. Udržuje si vedoucí pozici v poskytování špičkových technologií, jako je umělá inteligence a kvantové počítání.
Kromě svých hlavních činností je tento technologický gigant také investorem, který vkládá prostředky do mnoha start-upů a technologických společností. Podporuje projekty od inteligentních domácností a samořídících automobilů až po operační systémy pro cloudové hraní. Alphabet navíc nabízí certifikace v oblasti technologického průmyslu, aby uživatele proškolil v používání svých rozmanitých produktů.
4. Amazon
- Celkový počet zaměstnanců: 221 000
- Tržní kapitalizace: 1,54 bilionu dolarů
- Známá díky svému internetovému obchodu, službám Amazon Prime, Amazon Web Services, Alexa, Twitch a streamovacím službám
Společnost Amazon byla založena v roce 1994 a zpočátku fungovala jako online tržiště. Od té doby se tento technologický gigant vyvinul a rozšířil své služby o cloud computing, digitální streaming, umělou inteligenci a online reklamu.
Kromě svých kořenů v elektronickém obchodování se vliv Amazonu rozšiřuje i na cloud computing prostřednictvím Amazon Web Services (AWS). Společnost je také známá tím, že plynule přijímá nové technologie, jako jsou doručování pomocí dronů a hlasem ovládaní asistenti.
5. Meta Platforms (Facebook)
- Celkový počet zaměstnanců: 83 553
- Tržní kapitalizace: 884,90 miliard dolarů
- Známé díky Facebooku, WhatsAppu, Instagramu a Messengeru
Facebook byl založen v roce 2004 jako jedinečná platforma sociálních médií. Téměř okamžitě si získal popularitu, protože se miliony uživatelů po celém světě staly aktivními členy této platformy.
V roce 2021 oznámil zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg nový směr společnosti a zdůraznil její ambiciózní sny o dominanci v metaverse. Aby Facebook podtrhl své odhodlání v oblasti metaverse a posílil svou trvalou dominanci v sociálních médiích, stal se součástí své mateřské společnosti Meta Platforms.
Tento strategický krok měl za cíl upevnit pozici společnosti Meta jako klíčového hráče při utváření budoucnosti online interakcí. Meta také získala inovativní společnosti jako Novi Financial, Hot Studio a WhatsApp.
Zuckerberg nyní vede společnost Meta a věří, že budoucnost patří produktům virtuální a rozšířené reality. Společnost nedávno uvedla na trh řadu produktů zaměřených na Web3 a Metavers, jako jsou Meta Quest a Meta Portal.
6. Tesla Inc
- Celkový počet zaměstnanců: 100 000
- Tržní kapitalizace: 758 miliard dolarů
- Známé díky elektromobilům (EV), kybernetickým nákladním vozidlům a autonomním vozidlům
Tesla je automobilová a ekologická energetická společnost, která navrhuje a vyrábí elektromobily, nákladní automobily, zařízení pro skladování energie, solární šindele a autonomní vozidla.
Společnost Tesla, která stojí v čele revoluce v oblasti elektromobilů, se díky svým inovacím v oblasti udržitelné energie, technologie autonomního řízení a skladování energie v bateriích stává klíčovým hráčem v budoucnosti dopravy.
7. Broadcom
- Celkový počet zaměstnanců: 20 000+
- Tržní kapitalizace: 433,20 miliard dolarů
- Známé pro úložiště, software pro správu aktiv a Rally
Společnost Broadcom Inc., založená v roce 1961 jako divize polovodičových produktů společnosti Hewlett-Packard, je jedním z předních poskytovatelů polovodičů a softwarových řešení pro infrastrukturu.
Přibližně 80 % příjmů společnosti Broadcom pochází z prodeje jejích polovodičových produktů. V roce 2023 společnost Broadcom získala společnost VMware a představila první přepínač s integrovanou neuronovou sítí v oboru.
8. Samsung Electronics
- Celkový počet zaměstnanců: 270 372
- Tržní kapitalizace: 387,70 miliard dolarů
- Známé díky mobilním telefonům, televizím a dalším spotřebním elektronickým zařízením
Společnost Samsung Electronics, založená v roce 1969, je jihokorejská společnost specializující se na výrobu a prodej široké škály elektronických zařízení a softwaru. Společnost poskytuje produkty a služby v oblasti mobilních komunikací, spotřební elektroniky, informačních technologií a řešení pro zařízení.
Společnost Samsung se zaměřuje na výrobu televizorů a telefonů a aktivně se podílí na iniciativách v oblasti inteligentních domácností a digitálního zdraví. Jako světový lídr v oblasti osobní elektroniky je společnost silným hráčem v technologickém ekosystému a rozšiřuje svůj vliv i do výroby polovodičů.
9. Oracle Corporation
- Celkový počet zaměstnanců: 143 000
- Tržní kapitalizace: 282,01 miliardy dolarů
- Známá díky Oracle Cloud, Java, MySQL a Oracle Linux
Společnost Oracle, založená v roce 1977 Larrym Ellisonem a Jeffem Henleym, se specializuje na systémy pro správu databází a cloudová řešení. Mezi nejrozšířenější produkty společnosti patří software pro plánování podnikových zdrojů (ERP), řízení lidského kapitálu (HCM), řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení podnikové výkonnosti (EPM) a řízení dodavatelského řetězce (SCM).
Společnost Oracle je také známá tím, že vytvořila první autonomní databázi na světě, která pomáhá organizovat a zabezpečit data zákazníků.
10. Tencent Holdings Limited
- Celkový počet zaměstnanců: 112 771
- Tržní kapitalizace: 263,80 miliard dolarů
- Známé díky WeChat, PUBG Mobile, QQ a Riot Games*
Hráli jste někdy hru PubG na svém smartphonu? Pokud jste odpověděli „ano“, měli jste co do činění s produktem společnosti Tencent Games.
Společnost Tencent, založená v roce 1998, je čínská společnost známá svými webovými portály, platformami elektronického obchodování, platebními systémy, sociálními sítěmi a mobilními hrami.
Skupina se pyšní vlastnictvím společností Tencent Music a Tencent Games, které jsou významnými subjekty v globálním odvětví videoher. S více než 1 miliardou aktivních uživatelů měsíčně je komunikační nástroj Tencentu, WeChat, významným hráčem v oblasti sociálních médií. Kromě svých hlavních produktů poskytuje Tencent také marketingová řešení a cloudové služby.
11. Adobe
- Celkový počet zaměstnanců: 26 000+
- Tržní kapitalizace: 260,20 miliard dolarů
- Známá díky Adobe Creative Cloud, Adobe Photoshop, Acrobat Reader a předplatným online kurzů
Adobe je lídrem v oblasti kreativních softwarových řešení. Tento technologický gigant poskytuje licence na nástroje pro design, fotografii a úpravu videa, které jsou nepostradatelné jak pro profesionály, tak pro amatéry.
V roce 2021 společnost Adobe uvedla na trh svůj software pro digitální marketing a rozšířila své působení v oblasti správy zákaznické zkušenosti (CXM), aby pomohla společnostem optimalizovat jejich webové stránky. V roce 2022 podepsala dohodu o akvizici jedné z předních společností zabývajících se designovým softwarem, Figma, ale fúze se neuskutečnila kvůli odporu regulačních orgánů.
12. Salesforce
- Celkový počet zaměstnanců: 73 541
- Tržní kapitalizace: 243,80 miliard dolarů
- Známé díky aplikacím Slack, Customer 360, Tableau a Einstein AI
Společnost Salesforce, založená v roce 1999 bývalým manažerem společnosti Oracle, je cloudová softwarová společnost, která nabízí komplexní sadu produktů určených k propojení týmů prodeje, služeb, marketingu, obchodu a IT prostřednictvím jednotného dashboardu. CRM software a aplikace společnosti pokrývají prodej, automatizaci marketingu, e-commerce a další oblasti a jsou přizpůsobeny pro společnosti všech velikostí.
Salesforce rozšiřuje svou nabídku o integraci svého AI řešení Einstein do svých produktů. Cílem této integrace je automatizovat opakující se úkoly a usnadnit vytváření dalších AI aplikací, čímž se dále zvýší užitečnost této sady.
13. Cisco Systems
- Celkový počet zaměstnanců: 79 500
- Tržní kapitalizace: 205,24 miliardy dolarů
- Známé díky Cisco+, Cisco ONE, Cisco DNA, Webex a Jabber
Společnost Cisco byla založena skupinou počítačových vědců na Stanfordově univerzitě v roce 1984. Tento technologický gigant vyrábí a prodává telekomunikační zařízení, síťový software a počítačový hardware. Společnost má také významné podíly na specializovaných trzích, jako je internet věcí (IoT), videokonference a správa energie.
14. Intel Corporation
- Celkový počet zaměstnanců: 121 100
- Tržní kapitalizace: 198,50 miliard dolarů
- Známé díky procesorům a polovodičům
Kdo by mohl zapomenout na ikonické logo Intel? Byly doby, kdy téměř každý počítač při zapnutí vydával ten nezaměnitelný zvuk. Prázdná černá obrazovka počítače se pak rozsvítila známým logem Intel. Tato technologická společnost, založená v roce 1968, zůstává jednou z předních světových hardwarových společností.
Intel se specializuje na výrobu čipových sad, řadičů síťových rozhraní, flash pamětí, grafických procesorů, FPGA a dalších zařízení souvisejících s komunikací a výpočetní technikou. Společnost také dodává mikroprocesory jiným firmám. Intel je také jedním z vývojářů sady instrukcí x86, která se nachází ve většině počítačů.
Jako gigant v oblasti polovodičů hraje Intel svými inovacemi v oblasti čipové technologie klíčovou roli v napájení různých zařízení, od notebooků po datová centra. Společnost je nyní v čele nových technologií, jako je umělá inteligence, cloud computing, transformace sítí 5G a vzestup inteligentních zařízení.
15. SAP
- Celkový počet zaměstnanců: 107 415
- Tržní kapitalizace: 177,30 miliard dolarů
- Známá díky SAP S/4HANA Cloud
Společnost SAP, založená v roce 1972, je přední softwarová společnost nabízející řešení pro správu zaměřená na zpracování dat a tok informací. Zavedení softwaru SAP R/2 a SAP R/3 zvýšilo globální standard plánování podnikových zdrojů (ERP). Tento technologický gigant využívá výpočetní techniku v paměti, která umožňuje plynulé zpracování rozsáhlých datových sad.
SAP vyniká ve sběru a centralizaci dat, což usnadňuje samostatný sběr a analýzu pro každé oddělení nebo tým. Tento přístup zlepšuje interpretaci shromážděných dat a přispívá ke zvýšení produktivity.
Software ERP je navržen tak, aby vyhovoval všem týmům a oddělením v rámci organizace, a zahrnuje oblasti jako HR, prodej, marketing a produktový management.
16. Intuit
- Celkový počet zaměstnanců: 17 300
- Tržní kapitalizace: 165,40 miliard dolarů
- Známá díky produktům QuickBooks, TurboTax a Mint
Intuit je softwarová společnost založená v roce 1983. Intuit se specializuje na finanční nástroje přizpůsobené pro živnostníky a malé podniky a nabízí řadu produktů, včetně QuickBooks, TurboTax a Mint. Kromě toho Intuit vlastní TSheets, aplikaci pro správu času a plánování, Mailchimp a Credit Karma, finanční společnost, kterou Intuit nedávno získal.
Intuit Assist, generativní asistent poháněný umělou inteligencí, poskytuje personalizovaná a inteligentní doporučení. Je zaměřen na pomoc spotřebitelům a malým podnikatelům a umožňuje jim činit informovaná a uvážlivá finanční rozhodnutí.
17. Uber Technologies
- Celkový počet zaměstnanců: 29 300
- Tržní kapitalizace: 119,87 miliardy dolarů
- Známá díky Uberu a UberEats
Společnost Uber, která působí ve více než 10 000 městech po celém světě, revolučním způsobem změnila odvětví dopravy. Tato technologická společnost poskytuje služby taxi, rozvozu jídla a nákladní dopravy více než 131 milionům uživatelů po celém světě. Společnost také spolupracuje s více než 6 miliony řidičů a kurýrů.
Inovativní přístup společnosti Uber k sdílení jízd a rozvozu jídla změnil podobu městské mobility. Společnost Uber se 18. prosince 2023 stala součástí indexu S&P 500.
18. Sony Corporation
- Celkový počet zaměstnanců: 108 900
- Tržní kapitalizace: 116,07 miliardy dolarů
- Známé pro spotřební elektroniku, zábavu a PlayStation
Společnost Sony Group Corporation, původně známá jako Tokyo Tsushin Kogyo K. K., byla založena v Tokiu v roce 1946 Masaru Ibukou a Akio Moritou. Jedná se o nadnárodní konglomerát s podniky působícími v různých odvětvích, včetně médií, elektroniky, financí a polovodičů. Skupina se skládá z několika subjektů, jako jsou Sony Corporation, Sony Entertainment a Sony Financial Group, abychom jmenovali alespoň některé.
Sony je největším výrobcem obrazových snímačů a získalo více než polovinu podílu na trhu. Je také předním hráčem na trhu s televizory a streamováním.
19. Shopify
- Celkový počet zaměstnanců: +10 000
- Tržní kapitalizace: 92,23 miliardy dolarů
- Známé pro elektronický obchod
Shopify, platforma pro elektronický obchod, je komplexním řešením pro firmy a jednotlivce, kteří chtějí zahájit, rozšířit a efektivně spravovat své podnikání. Tento online obchod umožňuje firmám prodávat své produkty zákazníkům a zároveň usnadňuje přijímání plateb napříč různými prodejními kanály a lokalitami.
Úspěch podniků využívajících Shopify podporuje neustálý vývoj funkcí a produktů, posiluje dnešní podniky a přispívá k evoluci budoucího obchodu.
S Shopify může kdokoli snadno zahájit podnikání, prodávat produkty, vytvářet marketingové kampaně a spravovat finance – to vše z jedné platformy, bez nutnosti pomoci softwarových vývojářů.
20. Zoom
- Celkový počet zaměstnanců: 6787
- Tržní kapitalizace: 29,96 miliardy dolarů
- Známá díky Zoom One, Zoom Spaces a Zoom Events
Společnost Zoom se sídlem v San Jose je veřejně obchodovaná softwarová společnost založená v roce 2011. Je to jedna z nejmladších společností na tomto seznamu. Poskytuje komplexní platformu pro komunikaci a spolupráci a umožňuje společnostem připojit se a spolupracovat na dálku.
Zoom nabízí řadu řešení zahrnujících funkce jako chat, audio a video hovory, schůzky, cloudová kontaktní centra, tabule a další. Tyto funkce usnadňují spolupráci a podporují smysluplné spojení mezi vzdálenými zaměstnanci. Zoom hrál klíčovou roli při pomoci podnikům udržet provoz během pandemie. V letech od založení společnosti její nabídka připravila půdu pro globální nárůst vzdálených pracovních míst.
Co dělá špičkové technologické společnosti úspěšnými?
Úspěch těchto populárních technologických gigantů lze připsat několika klíčovým faktorům:
- Globální přítomnost: Tyto společnosti mají globální dopad a poskytují komplexní softwarová řešení pro správu informačních technologií. Jejich produkty a služby podporují každodenní činnosti malých i velkých podniků a umožňují jim proniknout na různorodé trhy a demografické skupiny.
- Inovace: Ideologie předních technologických společností a jejich velmi rozmanitého manažerského týmu se točí kolem neustálého posouvání hranic možného a předvídání budoucnosti. Tyto společnosti investují značné prostředky do výzkumu a vývoje, aby mohly zavádět nejmodernější technologie.
- Adaptabilita: Úspěšné technologické společnosti se rychle přizpůsobují tržním trendům a požadavkům spotřebitelů. Jejich software pro business intelligence využívá flexibilitu a agilitu k orientaci v dynamickém a neustále se vyvíjejícím technologickém prostředí.
- Získávání a udržení talentů: Budování a udržení týmu kvalifikovaných odborníků je zásadní. Nejlepší technologické společnosti přitahují špičkové talenty tím, že nabízejí konkurenceschopné platy a možnosti práce na dálku a flexibilní pracovní dobu. Mezi další výhody, které technologické giganty nabízejí, patří bonusy za vysoký výkon, příspěvky na vzdělání, individuální plány kariérního rozvoje, mentorský program a zahraniční cesty. Tyto společnosti také poskytují inkluzivní a diverzifikované pracovní prostředí, které podporuje politiku rovného odměňování a snižuje rozdíly v odměňování žen a mužů.
Jaké nástroje používají technologické společnosti?
Aby byly technologické společnosti úspěšné, spoléhají se na mnoho nástrojů, které jim pomáhají zefektivnit a spravovat jejich provoz. Jedním z nejvýznamnějších z nich je ClickUp.
ClickUp slouží jako komplexní nástroj pro správu práce, týmů a projektů, který pomáhá organizacím a týmům dosahovat jejich cílů.
Využití ClickUp jako centrální platformy pro všechny členy týmu a zainteresované strany umožňuje firmám rozdělit složité projekty na zvládnutelné úkoly. Umožňuje vám přiřazovat odpovědnosti, sledovat pokrok a automatizovat manuální kroky pracovního postupu.
Automatizace ClickUp se integruje s jinými softwarovými nástroji, aby zajistila plynulý tok dat mezi všemi odděleními. Díky zabudované bezpečnosti na podnikové úrovni je Clickup nejlepší volbou pro technologické společnosti, které chtějí růst bez kompromisů v oblasti bezpečnosti.
Díky pokročilým funkcím, jako jsou předem připravené šablony technologických plánů a šablony informačních technologií, nástroje pro spolupráci a okamžitá integrace s komunikačními aplikacemi, je ClickUp ideální volbou pro přední technologické společnosti.
Vynikněte v technologickém sektoru
Při pohledu na technologickou scénu v roce 2024 vynikají výše uvedené společnosti jako skuteční lídři v oblasti technologických inovací a adaptability a mají globální trh.
Od známých jmen jako Apple a Samsung po nové hráče jako Shopify – tyto společnosti mají přístup k nejmodernějším technologiím, reagují na trendy a nadále ovlivňují budoucnost světa.
V dynamickém světě technologií jsou nástroje jako ClickUp nezbytné pro udržení soustředění. Jako komplexní řešení pro správu práce, projektů a týmů je ClickUp jedním z nejlepších nástrojů pro startupy. Umožňuje velkým technologickým společnostem zefektivnit provoz, zlepšit obchodní procesy, podpořit spolupráci a efektivně dosahovat cílů.
Při pohledu do budoucnosti budou tyto technologické produkty a služby hrát klíčovou roli při formování technologického pokroku v oblasti strojového učení a virtuální reality.
