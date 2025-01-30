10 předních alternativ a konkurentů Time Doctor v roce 2025

Pokud nebudete opatrní, práce může snadno ovládnout váš život, zejména pokud pracujete na dálku. Až 56 % zaměstnanců pracujících na dálku má potíže s odpojením se na konci pracovního dne! Ještě horší je, že i firmy mají potíže se sledováním produktivity zaměstnanců.
Právě zde přicházejí na řadu aplikace pro sledování času, jako je Time Doctor, které jsou přínosem jak pro řízení pracovních úkolů, tak pro osobní pohodu. Díky přesnému sledování času můžete klientům fakturovat a spravovat je transparentněji.
Pomáhá také předvídat časovou náročnost budoucích úkolů, což je obzvláště důležité pro freelancery a firmy, které účtují na základě hodinové sazby. I když dobrá aplikace jako Time Doctor vám a vašemu týmu umožňuje lépe organizovat čas a být produktivnější, tento nástroj nemusí být pro vás to pravé.
S tímto vědomím jsme sestavili seznam 10 nejlepších alternativ k Time Doctor, které vám pomohou spravovat úkoly, zvýšit produktivitu a dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem jako profesionál! 🎉
Co je Time Doctor?
Jak se říká, spokojení zaměstnanci jsou produktivní zaměstnanci. Time Doctor si klade za cíl podporovat spokojenost a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem tím, že umožňuje kulturu „ práce kdykoli a kdekoli “ a usnadňuje plnou transparentnost a odpovědnost.
Díky automatickému sledování využití času vám aplikace pomůže identifikovat nejvýkonnější zaměstnance a zjistit, kdy je třeba zasáhnout a nabídnout podporu, a to i u týmů pracujících na dálku.
Tento software pro sledování času je obzvláště silný, pokud jde o funkce, které zjednodušují fakturaci a výplatu mezd pro týmy placené hodinově. Nejenže sleduje čas strávený na úkolech, ale také monitoruje používání webových stránek a aplikací, což pomáhá omezit rozptýlení.
Pro týmy pracující na místě, jako jsou stavební čety, nabízí Time Doctor sledování GPS a připomenutí v případě, že se člen týmu vzdálí od určené oblasti.
Ačkoli je Time Doctor zaměřen na vytváření efektivního a disciplinovaného pracovního prostředí, někteří uživatelé mohou mít potíže s orientací v jeho rozhraní nebo monitorovacích funkcích.
Jak vybrat nejlepší alternativu k Time Doctor
Ať už jste freelancer hledající podporu při fakturaci nebo manažer snažící se optimalizovat výkonnost vzdáleného týmu, při hledání nové aplikace pro zvýšení produktivity můžete zvážit tyto faktory:
- Přesnost sledování času: Vyberte si platformu, která nabízí přesné funkce sledování času, nejlépe pro simultánní úkoly, aby bylo zajištěno spravedlivé fakturace a odhady projektů ⏳
- Analýza produktivity: Hledejte podrobné analytické funkce, které pomáhají identifikovat překážky produktivity a podporují informovaná rozhodnutí v rámci celého procesu řízení projektů.
- Funkce automatizace: Ideální alternativa by měla nabízet robustní funkce automatizace pro přidělování úkolů, připomenutí a reportování, čímž se sníží každodenní manuální úsilí.
- Integrace třetích stran: Ujistěte se, že se platforma dobře integruje s nástroji, které již používáte, jako je software pro správu projektů, CRM systémy a účetní software.
- Přizpůsobitelnost: Flexibilita při vytváření vlastních reportů, nastavování upozornění nebo vytváření jedinečných nastavení fakturace a výplat může vaše pracovní postupy zefektivnit.
- Škálovatelnost: Vyberte si platformu, která se dokáže přizpůsobit růstu vaší firmy, ať už prostřednictvím dalších funkcí, uživatelských účtů nebo úložiště dat.
Vylepšete své časové řízení: 10 nejlepších alternativ k Time Doctor
Nejprve je třeba si ujasnit, co přesně potřebujete. Možná potřebujete pouze vědět, kdy zaměstnanec přichází a odchází z práce. Nebo pokud se jedná o mobilní tým, možná budete chtít sledovat, jaká místa navštěvují.
Ať už máte jakýkoli záměr, prozkoumejte náš pečlivě vybraný výběr alternativ k Time Doctor a najdete tu, která má všechny funkce, které hledáte! 🔍
1. ClickUp
Pokud hledáte univerzální přístup ke sledování času stráveného na projektech, ClickUp je tou správnou volbou. Díky nativnímu časovému trackeru této platformy můžete zaznamenávat čas strávený na úkolech přímo z počítače, mobilu nebo webového prohlížeče, nastavovat odhady času a generovat reporty pro analýzu produktivity. 📈
Kromě toho vám integrace s dalšími nástroji pro sledování času, jako jsou Toggl, Harvest a Everhour, umožňuje přidávat čas sledovaný mimo ClickUp a vést komplexní záznamy. To zefektivňuje roztříštěné procesy a umožňuje přesné plánování a prognózy, což je zásadní faktor pro dosažení milníků projektu a řízení pracovního vytížení.
ClickUp však neslouží pouze ke sledování času – automatizací rutinních činností také šetří čas!
ClickUp Automations můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám vašeho týmu, a spouštět konkrétní akce na základě změn stavu, termínů nebo vlastních polí. Můžete například automaticky přiřazovat úkoly členům týmu na základě priority.
ClickUp je nepostradatelná sada nástrojů pro správu úkolů pro freelancery a majitele malých podniků. Tato platforma vám umožňuje vytvářet a kategorizovat úkoly pomocí vlastních štítků a různých barevně odlišených úrovní priority. Definujte úkoly podrobně a vizualizujte je několika způsoby, například jako seznam, Kanban tabuli a Ganttův diagram, pro komplexní sledování týmu!
Pro zaneprázdněné osoby doporučujeme využít šablonu ClickUp Time Management Schedule Template – výkonný nástroj pro organizaci vašeho dne a udržení stresu na uzdě. Tato šablona vhodná pro začátečníky vás provede procesem stanovení realistických cílů a rozpočtů, řízení denních aktivit a pracovního vytížení týmu a sladění harmonogramů všech členů pro společný úspěch.
Nejlepší funkce ClickUp
- Všestranné možnosti sledování času prostřednictvím desktopových a mobilních aplikací
- Praktické rozšíření pro Chrome pro sledování času v prohlížečích
- Panel pro sledování času s kartami pro hlášení času, odhadovaného času a sledovaného času
- Možnosti sledování fakturovatelných a nefakturovatelných hodin
- Odhady času a zprávy o produktivitě
- Integrace s aplikacemi pro sledování času a více než 1 000 dalšími nástroji
- Předem připravené šablony pro sledování času
- Šablony pro finance a účetnictví, které vám pomohou s fakturací
- Vlastní automatizace, které vám ušetří čas při rutinních úkolech
- Blokování času pro odstranění rušivých vlivů v práci
- Plánování pracovních postupů a správa úkolů
- Přizpůsobitelná připomenutí
Omezení ClickUp
- Některé automatizace mohou být složité na implementaci (ale ClickUp nabízí návody, které tento proces zjednodušují).
- Přizpůsobení aplikace podle vašich představ může kvůli množství funkcí zabrat nějaký čas.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Harvest
Harvest se zaměřuje na tři hlavní oblasti:
- Sledování času
- Reporting a analytika
- Fakturace a platby
Je navržen s ohledem na pohodlí uživatele a umožňuje snadné sledování času na počítači, mobilu a přes prohlížeč. Jde dokonce ještě o krok dál a přeměňuje čas a výdaje na faktury, zjednodušuje platební proces a zefektivňuje účetní úkoly. 💲
Dynamické vizuální reporty jsou oblastí, ve které Harvest opravdu vyniká. Můžete sledovat stav projektů, kontrolovat rozpočty a vizualizovat rozložení pracovní zátěže v týmu. Harvest vám pomáhá porozumět interním nákladům a nabízí přehled o časově náročných úkolech, díky čemuž můžete dosáhnout maximální produktivity!
Nejlepší funkce Harvest
- Automatické připomenutí pro konzistentní zaznamenávání času
- Zjednodušené fakturace
- Možnosti online plateb přes PayPal a Stripe
- Sledování rozpočtu v reálném čase
- Hlášení kapacity pro snazší správu pracovní zátěže
- Více než 50 integrací
- Bezplatná alternativa k Time Doctor
Omezení Harvest
- Může být obtížné sledovat a spravovat delší časové úseky
- Někteří uživatelé považují funkci reportování za obtížně použitelnou.
Ceny Harvest
- Zdarma
- Pro: 10,80 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
3. Hubstaff
Hubstaff si klade za cíl být komplexním řešením pro správu času, monitorování zaměstnanců a výplaty. Nabízí podrobné časové rozvrhy, automatizované funkce výplat a online fakturaci, což usnadňuje správu jak kancelářských, tak virtuálních týmů.
Řídíte tým na místě? Díky funkci sledování času na základě polohy, přizpůsobitelným geofencům a mobilním GPS funkcím Hubstaffu můžete sledovat offline polohu svých zaměstnanců. 🗺️
Pro sledování online aktivit poskytují přizpůsobitelné snímky obrazovky a sledování aplikací a URL podrobné informace o tom, jak je čas během pracovní doby využíván. Virtuální odznaky za úspěchy lze odemknout za vysokou produktivitu (na základě používání myši a klávesnice) – využijte je k posílení morálky mezi členy týmu!
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Online a lokalizační monitorování práce
- Komplexní časové rozvrhy
- Automatizované funkce pro výpočet mezd
- Plánování směn a správa volna
- Více než 30 integrací
Omezení Hubstaffu
- Rozhraní by mohlo být uživatelsky přívětivější ve srovnání s jinými alternativami Time Doctor.
- Uživatelé telefonů s Androidem mohou zaznamenat zpoždění nebo prodlevy.
Ceny Hubstaff*
- Starter: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 7,50 $/měsíc na uživatele
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte Hubstaff
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 400 recenzí)
4. Produktivní
Productive byl vyvinut s ohledem na agentury a nabízí podrobnou analýzu dat pro optimalizaci fakturace a správy zdrojů. Cílem je zvýšit ziskovost vašich operací.
Tato platforma vám umožňuje ručně spustit časovač na ploše, když začnete s úkolem. Alternativně můžete použít automatické sledování na základě předem naplánovaných časových rezervací z kalendáře. 📆
Označte sledované hodiny jako „fakturovatelné“ (účtovatelné klientovi) nebo „nefakturovatelné“ (neúčtovatelné). Productive zefektivňuje proces fakturace tím, že automaticky načte celkový nefakturovaný čas a vystaví fakturu za hodinové projekty na základě vašich parametrů, čímž vám ušetří čas a námahu.
Nejlepší funkce pro produktivitu
- Ruční a automatické sledování času
- Rozlišení mezi fakturovatelnými a nefakturovatelnými hodinami
- Automatizované fakturace
- Integrovaná správa volna
Omezení produktivity
- Zatím není k dispozici integrace e-mailu
- Omezená flexibilita přizpůsobení a manipulace s daty
Produktivní ceny*
- Essential: 9 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 24 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze produktivity
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
5. Clockify
Na rozdíl od některých svých konkurentů může Clockify pokračovat ve sledování času i v případě, že ztratíte připojení k Wi-Fi nebo datům. Jakmile se znovu připojíte k internetu, synchronizuje offline záznamy času s hlavním záznamem.
Kromě základního sledování času nabízí tato platforma také časovač Pomodoro, který vám pomůže pracovat v předem definovaných intervalech s přestávkami, což je další nástroj pro zvýšení soustředění a produktivity. 🍅
Clockify detekuje, kdy jste pryč od počítače, a nechá vás rozhodnout, zda chcete tuto „nečinnou“ dobu zahrnout do celkového sledování času. Všechny tyto funkce jsou k dispozici v bezplatném tarifu, což z Clockify dělá skvělou volbu pro malé podniky.
Nejlepší funkce Clockify
- Offline sledování času
- Bezplatný časovač Pomodoro
- Detekce nečinnosti podle uvážení uživatele
- Automaticky vyplňované časové rozvrhy s možností ruční úpravy
- Více než 80 integrací
Omezení Clockify
- Omezené funkce pro správu projektů
- Po integraci může dojít k nepřesnostem ve sledování času.
Ceny Clockify*
- Zdarma
- Základní: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 5,49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 11,99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
6. RescueTime
RescueTime se odlišuje tím, že pomáhá uživatelům zlepšit soustředění. Umožňuje vám blokovat určité webové stránky během pracovní doby, což je užitečné, když máte silný záměr, ale slabou vůli. 😅
Tato platforma byla jednou z prvních, která využila umělou inteligenci k vytváření časových rozvrhů. To je obzvláště užitečné, když musíte během jednoho pracovního dne přepínat mezi různými projekty nebo klienty. RescueTime automaticky rozděluje časové záznamy mezi tyto kategorie, čímž vám ušetří hodiny administrativní práce.
Další jedinečnou funkcí jsou upozornění v reálném čase, která vás upozorní, když se rozptýlíte, a navedou vás zpět k danému úkolu. RescueTime navíc sleduje váš rozvrh a včas vám zasílá připomenutí, abyste nezmeškali schůzky a termíny!
Nejlepší funkce RescueTime
- Blokování webových stránek pro zvýšení produktivity
- Inteligentní upozornění pro přesměrování úkolů
- Funkce založené na umělé inteligenci
- Sledování cílů pro lepší správu času
Omezení RescueTime
- Někteří uživatelé nemají rádi nejnovější aktualizace softwaru pro sledování času.
- Funkce analýzy a reportingu by mohly být vylepšeny ve srovnání s jinými alternativami Time Doctor.
Ceny RescueTime
- Cena začíná na 6,50 $/měsíc, fakturace ročně.
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,1/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
7. Wrike
Wrike je robustní platforma pro správu projektů s funkcemi sledování času, která vám poskytuje úplný přehled o pracovních postupech týmu. Hladce sledujte a vytvářejte přehledy o fakturovatelných hodinách, což je užitečné pro konzultanty, kteří potřebují připravovat spravedlivé faktury podložené daty.
Zajímavé je, že časovač Wrike pokračuje v běhu i po zavření okna prohlížeče, takže je zajištěno, že se započítá každá minuta – dokud časovač ručně nezastavíte nebo nepřepnete na jinou úlohu. Výsledek? Sledujete čas pouze pro jednu úlohu najednou, což minimalizuje chyby a nesrovnalosti.
Pro týmy nabízí Wrike komplexní přehled času stráveného na úkolech a projektech. To vám pomůže porovnat skutečně odpracované hodiny s předem nastavenými odhady, což vede k lepšímu řízení zdrojů a plánům odměňování.
Nejlepší funkce Wrike
- Možnosti ručního a automatického zaznamenávání času
- Kontinuální časovač běží i při zavřeném prohlížeči
- Možnost pozastavit nebo obnovit časovače v softwaru pro sledování času
- Více než 400 integrací
Omezení Wrike
- Funkce automatizace řízení projektů a úkolů by mohly být silnější
- Mobilní aplikace nemají všechny funkce
Ceny Wrike*
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte Wrike.
- Pinnacle: Pro informace o cenách kontaktujte Wrike.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
8. VeriClock
VeriClock je cloudový nástroj, který vám umožňuje sledovat zaměstnance pracující na dálku nebo v decentralizovaných prostředích. Platforma umožňuje vašemu týmu zaznamenávat příchody a odchody pomocí telefonu nebo webu, což vám pomáhá sledovat mzdové náklady v reálném čase.
Existuje několik způsobů, jak ověřit, zda se zaměstnanci přihlašují z místa, kde by měli být, například kontrola identifikace volajícího nebo IP adresy a sledování GPS. Díky tomu je pro ně těžké se ulít. 😴
VeriClock lze také použít pro další funkce, jako je sledování postupu práce, výpočet přesčasů, pořizování poznámek z terénu a zasílání zpráv zaměstnancům.
Nejlepší funkce VeriClock
- Více metod ověřování zadávání času v softwaru pro sledování času
- GPS sledování pro monitorování polohy zaměstnanců
- E-mailová oznámení o konkrétních akcích zaměstnanců
- Integrace s účetním a mzdovým softwarem
Omezení VeriClock
- Někteří uživatelé nejsou spokojeni s poměrem cena/funkce.
- Alternativa k Time Doctor má mobilní aplikaci, která má tendenci vybíjet baterii telefonu.
Ceny VeriClock
- Poplatek za účet 10 $/měsíc + 5 $/uživatel
Hodnocení a recenze VeriClock
- G2: 4,8/5 (méně než 5 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
9. TimeCamp
Možná chcete vědět nejen to, kdy vaši zaměstnanci pracují, ale také na čem konkrétně pracují. TimeCamp vám pomůže pochopit, jak tráví svůj čas, a to sledováním URL adres a aplikací , které váš tým během dne navštěvuje.
Pokud se navíc rozhodnete pro jednu ze dvou nejvyšších cenových úrovní TimeCampu, software nabízí ještě podrobnější monitorování pomocí snímků obrazovky navštívených stránek a také robustní fakturační funkce.
TimeCamp je velmi univerzální, pokud jde o posilování sebekázně. Členové týmu, kteří chtějí zlepšit své návyky v oblasti řízení času, mohou vyzkoušet jeho funkci individuálního stanovení cílů s možností rozlišovat mezi prací, přestávkami a soukromým časem.
Nejlepší funkce TimeCamp
- Podrobné informace o používání webových stránek a aplikací
- Screenshoty zařízení pro monitorování zaměstnanců
- Podpora pro vlastní monitorování a stanovování cílů
- Více než 100 integrací s funkcemi pro sledování času
Omezení TimeCamp
- Mohlo by být více možností přizpůsobení
- Možnosti reportování by mohly být lepší ve srovnání s některými alternativami Time Doctor.
Ceny TimeCamp*
- Zdarma
- Starter: 2,99 $/měsíc na uživatele
- Základní: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte TimeCamp.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze TimeCamp
- G2: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
10. QuickBooks Time
QuickBooks Time se více zaměřuje na sledování zaměstnanců v terénu, jako jsou technici v terénu, obchodní zástupci nebo stavební dělníci. Jednou z jeho vynikajících funkcí je mobilní sledování času prostřednictvím aplikace QuickBooks Workforce, která uživatelům umožňuje zpracovávat časové pracovní postupy prakticky odkudkoli.
Software obsahuje GPS sledování, takže můžete sledovat nejen odpracované hodiny členů vašeho týmu, ale také jejich polohu.
QuickBooks Time navíc nabízí cenné analytické nástroje. Poskytuje přizpůsobitelné zprávy, které lze použít pro řadu obchodních rozhodnutí, jako je předpovídání nákladů na práci a plánování mezd. 📊
Nejlepší funkce QuickBooks Time
- Mobilní sledování času
- GPS sledování pro mobilní týmy
- Přehled o činnostech týmu v reálném čase
- Predikce nákladů na práci a zprávy o plánování mezd
- Integrace s aplikacemi pro účetnictví a mzdy
Omezení QuickBooks Time
- Příležitostné poruchy mohou vést ke ztrátě dat.
- Omezená zákaznická podpora ve srovnání s ostatními alternativami Time Doctor v tomto seznamu
Ceny QuickBooks Time
- Premium: 20 $/měsíc + 8 $/měsíc za každého dalšího uživatele
- Elite: 40 $/měsíc + 10 $/měsíc za každého dalšího uživatele
Hodnocení a recenze QuickBooks Time
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
Objevte výhody ClickUp a využijte každou vteřinu!
Ačkoli existuje mnoho alternativ a možností Time Doctor pro sledování času a produktivity vašeho týmu, ClickUp vyniká svou univerzálností a komplexními funkcemi pro správu času a úkolů.
Ať už jste majitelem malé firmy, který hledá podrobné časové přehledy, nebo freelancerem, který chce zvýšit produktivitu a optimalizovat fakturovatelné hodiny, ClickUp vám nejen pomůže sledovat čas, ale také zajistí, aby čas pracoval pro vás!
Registrace je zdarma a přínos pro váš pracovní postup může být neocenitelný. Zaregistrujte se a vyzkoušejte ClickUp ještě dnes! 🧚