10 nejlepších AI nástrojů pro freelancery v roce 2025

Orientace ve světě freelancingu na dnešním konkurenčním trhu někdy připomíná plavání na místě.
Jako freelancer vám kreativní nápady a vysoce kvalitní obsah dávají výhodu, ale klíčem ke zvýšení vašich zisků je efektivita. A právě zde přicházejí na řadu nástroje AI! S umělou inteligencí na vaší straně vám automatizace opakujících se úkolů ušetří čas a umožní vám dosáhnout mnohem více.
Proč to nezkusit? Podívejte se na nejlepší AI nástroje pro freelancery, které mohou zvýšit vaši produktivitu a uvolnit vám čas na jiné věci! ?
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro freelancery?
Nástroje AI jsou jako soukromý tým asistentů, kteří neúnavně pracují v pozadí, aby vám pomohli generovat poznatky a nápady, které vaši práci posunou o úroveň výš.
Ať už jste nezávislý spisovatel, designér nebo podnikatel, správný nástroj AI zlepší vaše procesy vývoje projektů, řízení projektů a tvorby obsahu.
Freelanceri však musí vědět, co hledají, když si vybírají správné nástroje ve světě nasyceném technologiemi AI.
Hledejte nástroje AI, které vám poskytnou výhody, na kterých vám nejvíce záleží, například:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pro rychlé zapracování
- Automatizační nástroje pro vaše opakující se úkoly
- Klíčové funkce, na kterých vám záleží nejvíce, jako jsou vysoce kvalitní obrázky, obsah bez plagiátů a vysoká kvalita obsahu.
- SEO optimalizace, která pomáhá majitelům webových stránek, nezávislým tvůrcům obsahu a spisovatelům dosáhnout lepšího umístění ve vyhledávačích díky obsahu optimalizovanému pro SEO.
Pokud spravujete velké projekty, můžete zvýšit svou produktivitu při generování AI pomocí nástrojů AI pro produktové manažery nebo softwaru pro monitorování projektů a plánování projektů.
10 nejlepších AI nástrojů pro freelancery
S rostoucí poptávkou po řešeních založených na umělé inteligenci se zvyšuje i počet dostupných AI nástrojů. Které z nich však skutečně vynikají?
Níže se podrobně zabýváme 10 nejlepšími nástroji AI, které vám pomohou zvýšit kreativní výkon a udržet si náskok ve vašem oboru.
1. ClickUp
Ať už chcete psát lepší obsah, automatizovat opakující se úkoly nebo získat přehled o svých datech, nástroje ClickUp AI vám s tím pomohou.
Funkce AI asistenta psaní ClickUp vám pomůže s psaním e-mailů, vytvářením blogů a generováním obsahu.
Rychle vylepšujte textové části pomocí ClickUp Doc, perfektního nástroje pro úpravy jednotlivých částí textu.
Zamilujete si také funkci Summarize Document od ClickUp! Rychle shrne dlouhé dokumenty, abyste pochopili podstatu toho, co je důležité.
Ať už jste novým freelancerem nebo zkušeným profesionálem, AI nástroje pro psaní od ClickUp vám pomohou posunout vaši práci na vyšší úroveň.
Nejlepší funkce ClickUp
- Široký výběr AI nástrojů vhodných pro jakékoli povolání, včetně marketingu, prodeje, produktového designu, inženýrství, tvorby obsahu, psaní a dalších.
- Funkce Write with AI vám pomůže napsat návrh blogového příspěvku, e-mailu a dalšího obsahu pouhými několika kliknutími.
- Nástroj Summarize Document rychle shrne dlouhé dokumenty.
Omezení ClickUp
- Nástroje pro správu projektů mohou vyžadovat trochu času na osvojení.
- Mobilní aplikace (zatím!) neposkytuje všechny funkce a vlastnosti své desktopové verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 564+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 775+ recenzí)
2. Lyne. ai
Chcete změnit svůj přístup k oslovování nových zákazníků? Nástroj pro personalizaci prodeje Lyne.ai vám chce ulehčit práci.
Lyne. ai je navržen tak, aby zvýšil míru odezvy na vaše snahy o navázání kontaktu s potenciálními zákazníky, a automatizuje často zdlouhavou úlohu vytváření jedinečných úvodních e-mailů a ledoborců.
Díky kombinaci cloudových a lokálních implementací, spolehlivé podpoře a komplexnímu školení umožňuje Lyne. ai rychlejší a méně časově náročnou personalizaci prodeje.
Nejlepší funkce Lyne.ai
- Vysoce kvalitní aplikace ve srovnání s většinou podobných AI nástrojů
- Často vytváří lepší úvodní věty, než jaké dokážou vymyslet sami uživatelé.
- Vysoce ceněný zákaznický servis
Omezení Lyne. ai
- Personalizované ledoborce nejsou vždy přesné
- Uživatelé mohou potřebovat upravit a přepsat obsah, aby dosáhli lepší kvality.
- Uživatelé uvádějí, že některé funkce mohou být matoucí.
Ceny Lyne. ai
- Zdarma
- Vlastní: 120 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lyne. ai
- G2: 4,6/5 (58+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (91+ recenzí)
3. Futurenda
Futurenda je aplikace pro osobní produktivitu, která využívá AI, aby vám pomohla efektivněji plánovat váš čas.
S touto aplikací se umělá inteligence naučí vaše zvyky a automaticky vytvoří denní program, který odpovídá vašemu životnímu stylu.
Nástroj AI zahrnuje funkce jako stanovení priorit úkolů, sledování cílů a blokování času, které vám pomohou zůstat na správné cestě a dosáhnout vašich cílů.
Futurenda je skvělou volbou pro lidi, kteří hledají aplikaci pro osobní produktivitu, která jim pomůže spravovat čas, udržovat pořádek a dosahovat svých cílů.
Nejlepší funkce Futurenda
- Informuje marketingový tým o změnách v objednávkách a termínech
- Oznámení na ploše vám připomenou, kdy se připravit na schůzky.
- Dynamicky se přizpůsobuje změnám
Omezení Futurenda
- Někteří uživatelé hlásí potíže s přepínáním časových období úkolů.
Ceny Futurenda
- Zdarma
- Premium: 5,99 $/měsíc
- Neomezený: 19,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Futurenda
- G2: 4,5/5 (4+ recenze)
- Capterra: N/A
4. Simplified
Simplified je nástroj pro správu sociálních médií založený na umělé inteligenci, který pomáhá firmám šetřit čas a rozšiřovat jejich přítomnost na sociálních médiích.
Simplified vám umožňuje automaticky publikovat příspěvky na sociálních sítích, čímž vám šetří čas a námahu. Dokonce vám pomůže vytvořit poutavý obsah, který osloví vaše publikum, takže budete mít čas na ostatní marketingové úkoly!
Po zveřejnění příspěvků poskytuje Simplified podrobné analytické údaje, abyste mohli sledovat výkonnost svých kampaní na sociálních médiích.
Simplified je skvělou volbou pro firmy všech velikostí, které chtějí ušetřit čas a rozšířit svou přítomnost na sociálních médiích.
Zjednodušené nejlepší funkce
- Vynikající podpora prostřednictvím chatu
- Zjednodušuje proces správy více klientů
- Obsah je vysoce kvalitní
Zjednodušená omezení
- Nabízí čtyři sady nástrojů (sociální média, grafický design, editor videa, AI Writer), které mají různé ceny, což může komplikovat výběr a fakturaci.
- Žádné analytické funkce pro výkon příspěvků na sociálních médiích
- Mohou být drahé, zejména pokud potřebujete více sad nástrojů.
Zjednodušené ceny
- Zdarma
- Pro: 11 $/měsíc na uživatele
- Agentura: 159 $/měsíc na uživatele
- Agency Plus: 319 $/měsíc na uživatele
- K dispozici jsou také plány pro grafický design, editor videa a AI Writer.
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (1 802+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (153+ recenzí)
5. AI Image Enlarger
AI Image Enlarger je online nástroj, který dokáže zvětšit obrázky až o 400 procent bez ztráty ostrosti nebo jasnosti obrazu.
Je to skvělá volba pro firmy a jednotlivce, kteří potřebují zvětšit obrázky pro marketing, tisk nebo jiné účely.
AI Image Enlarger používá algoritmus hlubokého učení, který analyzuje obrázek a rekonstruuje jej ve větším rozměru. Pokud potřebujete zvětšit obrázek bez ztráty kvality, je AI Image Enlarger skvělou volbou.
Nejlepší funkce AI Image Enlarger
- Dobře zlepšuje kvalitu obrázků, například odstraněním rozmazání.
- Pomáhá vylepšit osvětlení a barvy fotografií
- Rychlé a velmi snadné použití
Omezení AI Image Enlarger
- Recenze uvádějí časté chyby
- Nelze zvýšit rozlišení fotografie
- Nízká velikost pixelů a možnosti použití v bezplatné verzi
Ceny AI Image Enlarger
- Zdarma
- Starter: 4,90 $/měsíc
- Premium: 9,90 $/měsíc
- Pokročilé: 19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze AI Image Enlarger
- G2: 4,3/5 (28+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2+ recenze)
Bonus: software pro detekci AI!
6. Logopony
Logopony je nástroj pro tvorbu loga založený na umělé inteligenci, který pomáhá firmám vytvářet vysoce kvalitní loga během několika minut.
Vyberte si předem připravené prvky z knihovny obsahující více než 100 000 ikon a šablon. Poté si tyto prvky přizpůsobte podle svých představ úpravou textu, barev a fontů.
Jakmile budete hotovi, Logopony vám umožní zobrazit náhled vašeho loga na různých produktech a marketingových materiálech a stáhnout si logo ve vysokém rozlišení.
Logopony je skvělou volbou pro firmy všech velikostí, které chtějí vytvořit profesionální logo, aniž by utratily mnoho peněz.
Nejlepší funkce Logopony
- Rozsáhlá knihovna ikon a šablon pro freelancery
- Náhled log na různých produktech a marketingových materiálech:
- Stáhněte si loga ve vysokém rozlišení
Omezení Logopony
- Omezený výběr fontů omezuje kreativitu
- Někteří uživatelé hlásí výsledky omezené kvality.
- Žádná bezplatná verze
Ceny Logopony
- Základní: 20 $/měsíc
- Premium: 60 $/měsíc
Hodnocení a recenze Logopony
- G2: 3,7/5 (5+ recenzí)
- Capterra: N/A
7. Odolný
Jste freelancer, který chce vytvořit svůj web, ale nemá na to čas? Pokud ano, technologie AI od společnosti Durable může být pro vás ideálním řešením.
Tvůrce webových stránek s umělou inteligencí je určen pro malé firmy a freelancery, kteří si chtějí vytvořit vlastní webové stránky a ušetřit čas i peníze.
Své podnikání můžete dostat online pouhými třemi kliknutími. Durable nabízí plně navržený web s marketingovými texty, obrázky a kontaktním formulářem. Odtud můžete pomocí jednoduchých editačních nástrojů přizpůsobit svou stránku a rozšířit web. Není potřeba žádný kód!
Durable vám pomůže získat více zakázek díky AI copywritingu, SEO, analytice a jednoduchému AI CRM.
Nejlepší trvalé funkce
- Recenze se shodují, že vytváří webové stránky neuvěřitelně rychle.
- Nabízí velkou knihovnu bezplatných obrázků, ze kterých si můžete vybrat.
- Nabízí spoustu barevných a fontových možností.
Trvalá omezení
- Nelze kopírovat ani exportovat žádný kód webu
- Recenzenti říkají, že šablony vypadají podobně v různých odvětvích.
- Omezená funkčnost
- Žádná bezplatná verze
Trvalé ceny
- Starter: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
Trvalá hodnocení a recenze
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Writesonic
Writesonic je platforma pro generování obsahu a obrázků pomocí umělé inteligence, která může freelancerům pomoci vytvářet poutavý a zajímavý obsah. Pomáhá s vytvářením blogových příspěvků, které se dobře umisťují ve vyhledávačích.
Nástroj pro psaní s umělou inteligencí využívá umělou inteligenci k generování vysoce kvalitního obsahu přizpůsobeného vašim konkrétním potřebám.
Zohledňují vaši cílovou skupinu, výzkum klíčových slov a potřeby optimalizace pro vyhledávače.
Generátor textu Writesonic AI může také vytvářet dlouhé texty, jako jsou články a bílé knihy.
Nejlepší funkce Writesonic
- Dodává lidský rozměr a vytváří texty podobné lidským
- Vynikající možnosti vývoje chatbotů
- Vynikající zákaznický servis
Omezení Writesonic
- Měsíční limit slov může být pro některé autory příliš nízký.
- Při úpravách a drobných změnách využívá kredity.
Ceny Writesonic
- Zdarma
- Neomezený: 20 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,8/5 (1 818+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (1 798+ recenzí)
9. RescueTime
RescueTime je aplikace pro sledování času a produktivity, která vám pomůže pochopit, jak trávíte čas online. Sleduje využití vašeho počítače a poskytuje vám přehledy o vaší produktivitě, soustředění a rozptýlení.
RescueTime vám pomůže identifikovat oblasti, ve kterých můžete zlepšit své časové řízení a produktivitu.
Nejlepší funkce RescueTime
- Skvěle rozděluje pracovní dobu a pomáhá šetřit čas.
- Jednoduché a intuitivní použití, bohaté na data
- Přátelská a rychlá podpora
Omezení RescueTime
- Uživatelé by uvítali rychlejší načítání stránek.
- Aktualizace produktů jsou vzácné.
- Některá přizpůsobení a úpravy vyžadují velkou pozornost.
Ceny RescueTime
- Lite: zdarma
- Premium: 12 $/měsíc
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,1/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 135 recenzí)
10. Otter. ai
Otter. ai je transkripční služba založená na umělé inteligenci, která vám pomůže zaznamenávat a přepisovat vaše schůzky, přednášky a další hlasové nahrávky v reálném čase. Může také generovat souhrny vašich nahrávek, abyste snadno našli informace, které potřebujete.
Otter. ai je skvělý nástroj založený na umělé inteligenci pro studenty, profesionály a kohokoli, kdo chce být vždy o krok napřed, šetřit čas a zvýšit produktivitu.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Skvěle automatizuje proces přepisu
- Přesné přepisy, i v hlučném prostředí
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s komplexními funkcemi
Omezení Otter. ai
- Offline přepis není k dispozici.
- Nenabízí identifikaci mluvčího, což může být při přepisu schůzek omezující.
- Při použití v aplikaci Zoom je rušivý, protože se na obrazovce zobrazuje jako účastník.
Ceny Otter. ai
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,0/5 (114+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (67+ recenzí)
Zvyšte zisky a zlepšete rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem pomocí AI nástrojů pro freelancery
Ať už se věnujete tvorbě obsahu, správě sociálních médií nebo správě úkolů, technologie AI má co nabídnout každému.
Od nástrojů založených na umělé inteligenci až po nástroje pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí – freelanceri mohou najít nástroje, které splňují technické požadavky a odpovídají měnícím se potřebám komunity freelancerů.
Dnešní generace nástrojů AI vám dává do rukou sílu kreativity a efektivity, abyste mohli zvýšit své zisky a užít si lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Chcete ještě více zvýšit svou efektivitu? Zvažte rozšíření pro Chrome, která vám pomohou zvýšit produktivitu na širší úrovni.
Zaregistrujte se zdarma do ClickUp Workspace a podívejte se, jak vám může pomoci automatizovat pracovní postupy a dosáhnout více s menším úsilím. ClickUp je komplexní aplikace pro zvýšení produktivity, která vám pomůže posunout vaše podnikání na vyšší úroveň.