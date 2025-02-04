12 nejlepších softwarů pro uznání zaměstnanců pro rok 2025

Vzpomínáte si, jak Pam ze seriálu „The Office“ vyhrála cenu Dundie Award za nejbělejší tenisky? Nebo jak Toby získal ocenění za „extrémní odpudivost“?
Pro nezasvěcené: každoroční ceremonie Dundies měla za cíl povzbudit morálku zaměstnanců fiktivní papírenské společnosti Dunder Mifflin z televizního seriálu.
Ačkoli jsou Dundies podle všeho nepříliš seriózní a některé ceny (jako ta Tobyho) nemusí znít nijak lákavě, zachycují podstatu ocenění zaměstnanců a posilování týmového ducha. Vzhledem k tomu, že hybridní a vzdálená práce se stávají normou, nemá pořádání jakýchkoli slavnostních ceremoniálů, ať už absurdních nebo ne, již velký smysl.
Naštěstí máme software pro oceňování zaměstnanců, který dává našemu staromódnímu „poplácání po zádech“ nebo zlaté hvězdičce technologický nádech. ⭐️
V tomto průvodci se podíváme na 12 nejlepších aplikací pro uznání zaměstnanců, které mohou pomoci vašemu týmu stmelit se, zvýšit morálku a udržet motivaci – ať už jsou v kanceláři nebo na druhém konci světa!
Co je uznání zaměstnanců?
Ocenění zaměstnanců není jen občasné „Hej, vedl sis dobře!“. Zahrnuje otevřené uznání, ocenění a odměnu za úsilí zaměstnance.
Koncept uznání zaměstnanců vychází z Maslowovy teorie hierarchie potřeb. Znamená to, že jakmile jsou uspokojeny fyziologické potřeby člověka (jako jídlo a přístřeší), je přirozeně více nakloněn uspokojování svých potřeb sebeúcty a seberealizace, jako jsou:
- Pozitivní zpětná vazba
- Ocenění kolegy
- Zvýšená odpovědnost
- Zvýšení platu a bonusy
Z obchodního hlediska programy pro uznání zaměstnanců podporují pocit sounáležitosti a zlepšují individuální výkon, díky čemuž se vaši nejlepší členové týmu cítí naplněni a zvyšuje se retence zaměstnanců.
Význam a výhody softwaru pro uznání zaměstnanců
Software pro uznání zaměstnanců je technologické řešení, které pomáhá manažerům lidských zdrojů a vedoucím týmů zvládat motivační programy na pracovišti. Zefektivňuje proces měření příspěvku zaměstnanců a jejich zapojení podle cílů týmu a osvědčených postupů v oblasti lidských zdrojů.
Většina platforem pro uznání zaměstnanců má funkce, které zvyšují zapojení zaměstnanců, zobrazují individuální pokrok a spravují odměny, jako jsou odznaky a dárkové karty. Mezi výhody, které tyto nástroje přinášejí na pracoviště, patří:
- Pozitivní firemní kultura: Zaměstnanci mají přehled o systému odměn a mohou si být jisti, že je bez zaujatosti a předsudků.
- Zvýšení produktivity: Členové týmu budou mít tendenci více se snažit, když budou sledovat svůj pokrok směrem k dalšímu úspěchu.
- Budování týmu: Díky jednotné platformě se zaměstnanci pracující na dálku i v kanceláři cítí lépe propojeni a zapojení.
- Chování založené na hodnotách: Chování zaměstnanců je v souladu s posláním a hodnotami společnosti bez dalšího úsilí.
Co byste měli hledat v softwaru pro oceňování zaměstnanců?
Při výběru softwaru pro uznání zaměstnanců se zaměřte na následující aspekty:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Snadná navigace a přístupnost pro všechny zaměstnance
- Stanovení cílů: Funkce, které vám pomohou stanovit definované a měřitelné cíle a KPI.
- Přizpůsobení: Možnosti přizpůsobení odměn a uznání tak, aby odpovídaly hodnotám společnosti.
- Integrace s dalšími nástroji: Hladká integrace se stávajícími nástroji pro řízení lidských zdrojů nebo týmovou spolupráci.
- Analýzy a reporty: Přehledy o výkonnosti a úrovni zapojení zaměstnanců, které vám pomohou rozhodnout, které členy týmu odměnit.
12 nejlepších softwarů pro uznání zaměstnanců
Najděme ten správný nástroj, který doplní váš program uznání a pomůže vám ocenit a motivovat váš tým. Vybrali jsme 12 nejlepších softwarových nástrojů pro uznání zaměstnanců, které vyhovují různým potřebám a rozpočtům.
1. ClickUp
ClickUp je špičkou ve svém oboru, pokud hledáte nástroj pro správu týmů, který je přátelský k lidským zdrojům. Tato platforma vyniká díky bohatým funkcím pro správu zapojení a uznání zaměstnanců.
ClickUp vás od samého začátku nasměruje správným směrem díky funkci Cíle, která vám umožní stanovit měřitelné cíle a KPI pro jednotlivé zaměstnance. Můžete definovat a odměňovat jasné úspěchy pomocí automatického sledování pokroku a týdenních hodnotících karet zaměstnanců! ✌️
ClickUp podporuje účast a oslavu individuálních příspěvků na cestách pomocí zobrazení Chatu. Tato funkce zasílání zpráv v aplikaci centralizuje konverzační vlákna vašeho týmu a kategorizuje je podle tématu, úkolu nebo skupiny. Navíc emoji reakce a @zmínky poskytují okamžité uspokojení z uznání kolegů!
Kromě zobrazení Chatu je k dispozici více než 15 dalších zobrazení, která vám pomohou zlepšit možnosti sledování zaměstnanců a shromažďovat podrobné zprávy. Například zobrazení Pracovní zátěž vám umožňuje nastavit kapacitu každého z vašich zaměstnanců a sledovat jejich úsilí podle kritérií, jako je čas, úkoly a body. Můžete také seskupit kritické úkoly do Milníků a odměňovat zaměstnance, jakmile překročí důležité kontrolní body pokroku!
Máte obavy, jak udržet spojení mezi rozptýlenými nebo vzdálenými týmy? Tato platforma usnadňuje spolupráci a zapojení týmu díky univerzálním nástrojům pro workflow, včetně integrovaného softwaru pro digitální tabule, editoru dokumentů pro spolupráci a dalších.
Nejlepší funkce ClickUp
- Cíle, přehledy a týdenní hodnotící karty zaměstnanců pro přehled o příspěvcích jednotlivých členů.
- Zobrazení chatu pro okamžité uznání kolegů prostřednictvím přímých zpráv
- Spolupracujte s ClickUp Docs, abyste mohli společně s týmem editovat bez překrývání, usnadnit sdílení znalostí a vytvořit soudržnější pracovní prostředí.
- Přizpůsobitelné formuláře pro ankety a žádosti ke sledování odpovědí zaměstnanců
- Více než 1 000 přizpůsobitelných šablon pro zlepšení zapojení týmu (například šablony Akční plán zapojení zaměstnanců a Průzkum týmu )
- Praktické nástroje pro vzdálenou spolupráci
- Podpora pro zapracování a rozvoj zaměstnanců
- Integrace s více než 1 000 dalšími pracovními nástroji
Omezení ClickUp
- Ne všechny funkce pro zapojení zaměstnanců jsou k dispozici v bezplatném tarifu.
- Tolik flexibilních funkcí může pro nové uživatele představovat určitou překážku při osvojování si programu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte prodejní tým a vyžádejte si plán na míru.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Awardco
Awardco je automatizovaná platforma pro správu odměn, která pomáhá společnostem oslavovat milníky v oblasti služeb. Je oficiálním partnerem Amazonu v oblasti uznávání zaměstnanců a manažerům nabízí širokou škálu možností odměn, ze kterých si mohou vybrat.
S Awardco je sladění zájmů zaměstnanců s vaším rozpočtem na dárky a hodnotami společnosti hračkou. Zaměstnanci si mohou také vybrat vlastní odměny, čímž se zážitek ještě více personalizuje.
Awardco umožňuje zaměstnancům získávat body za jejich přínos, které lze proměnit na dárky. Můžete také nastavit přizpůsobené odměny za narozeniny, nástup do společnosti a výročí služby.
Nejlepší funkce Awardco
- Různé programy pro oceňování zaměstnanců pro organizace jakékoli velikosti
- Zvláštní oslavy prostřednictvím bonusových balíčků nebo balíčků péče na míru
- Vlastní motivační programy na podporu konkrétního chování zaměstnanců
- Komplexní přehled o živých programech, využití bodů a podrobnostech o výkonu
Omezení Awardco
- Nastavení platformy může být časově náročné.
- Někteří uživatelé považují integraci s Amazonem za poněkud nepraktickou.
Ceny Awardco
- Lite: 2 500 $/rok
- Go: 4 000 $/rok
- Core, Plus a Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Awardco
- G2: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 4 000 recenzí)
3. Nectar
Nectar je platforma speciálně navržená na podporu vzájemného uznání mezi kolegy. Pomáhá vytvářet vazby mezi členy týmu tím, že umožňuje manažerům a zaměstnancům sdílet ocenění založené na hodnotách, které se promítají do Nectar bodů. Skvělé! 🐝
Členové vašeho týmu se budou cítit skutečně oceněni a hýčkáni díky široké škále odměn, ze kterých si mohou vybrat, včetně produktů Amazon, firemních reklamních předmětů a wellness iniciativ.
Nectar také přidává rozměr zaměřený na zdraví k uznání zaměstnanců tím, že vám umožňuje odměňovat pracovníky, kteří se účastní wellness výzev. Platforma je integrována s populárními nástroji pro spolupráci, jako jsou Slack a Microsoft Teams.
Nejlepší funkce Nectar
- Stovky dárkových karet jako možnosti odměn
- Podporuje odměny založené na wellness
- Sledovatelné zapojení zaměstnanců prostřednictvím průzkumů Pulse
- Přizpůsobitelné programy
Omezení Nectar
- Omezené pokrytí odměn v zemích mimo USA.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s přidáváním komentářů.
Ceny Nectar
- Standard: 2,75 $/měsíc na uživatele
- Plus: 4,00 $/měsíc na uživatele
- Na míru: Ceny k dispozici po domluvě
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Nectar
- G2: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
4. Bonusly
Pokud je vaším cílem zlepšit spokojenost zaměstnanců v rámci velkého týmu, Bonusly by mohl být tím pravým řešením. Nastavení platformy a automatizace odměn je hračka – obvykle trvá asi 1,5 hodiny měsíčně, aby vše s tímto nástrojem pro uznání zaměstnanců fungovalo hladce.
Platforma podporuje zapojení zaměstnanců díky vizuálně přitažlivému rozhraní podobnému sociálním sítím. Můžete motivovat produktivitu, výkonnost a účast v průzkumech a wellness programech. Rozmanitý katalog odměn zahrnuje dárkové karty (z desítek zemí), charitativní dary a placené volno! 🏖️
Díky integraci se Slackem a podpoře pro Android a iOS je Bonusly snadno přístupný pro kohokoli a na jakémkoli zařízení. Pro neziskové organizace dokonce nabízí dodatečnou slevu.
Nejlepší funkce Bonusly
- Možnosti správy odměn, které šetří čas
- K dispozici po celém světě a v několika jazycích.
- Informativní analytický panel
- Více než 15 integrací
Omezení Bonusly
- Někteří uživatelé hlásí problémy s navigací.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Bonusly
- Základní verze: 3 $/měsíc na uživatele
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Na míru: Kontaktujte obchodní tým a požádejte o cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze Bonusly
- G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
5. Guusto
Hledáte praktický způsob, jak pozvednout morálku svého týmu? Vyzkoušejte flexibilní a vysoce inkluzivní platformu Guusto pro uznávání a odměňování vašich nejlepších zaměstnanců. Stačí si vytvořit bezplatný účet a platit pouze za to, co potřebujete, jak se rozrůstáte.
S Guusto můžete ocenit přínos jak zaměstnanců v první linii, tak kancelářských pracovníků. Odměny a přirážky kladou důraz na skutečnou hodnotu v dolarech namísto bodů, tj. 1 dolar na platformě se rovná 1 dolaru v reálném světě.
S důrazem na udržitelnost jsou všechny dárky Guusto udělovány digitálně, což snižuje množství plastového odpadu. Platforma také přispívá k iniciativám za čistou vodu s každým zaslaným dárkem. 🌊
Guusto nabízí globální odměny ve více než 160 zemích. Bez minimálních částek, přirážek, poštovného nebo skrytých poplatků je to transparentní a dostupná volba pro každou organizaci!
Nejlepší funkce Guusto
- Škálovatelná platforma s neomezeným počtem příjemců
- Možnost „pay-forward“ umožňuje příjemcům převést svou odměnu na někoho jiného.
- Více než 60 000 obchodních míst
Omezení Guusto
- Omezený výběr dodavatelů
- Jakmile dárek vyberete, nelze jej změnit.
Ceny Guusto
- Zdarma
- Essential: 80 $/měsíc pro tým 35+ členů + 2,25 $/měsíc za každého dalšího člena
- Premium: 350 $/měsíc pro tým 100 členů + 3,50 $/měsíc za každého dalšího člena
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Guusto
- G2: 4,9/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 1 000 recenzí)
6. Snappy
Snappy je hravá a intuitivní platforma pro rozdávání dárků, která klade důraz na osobní a smysluplné uznání. Dejte svým zaměstnancům najevo své uznání a zvyšte jejich angažovanost pomocí dárků na míru, automatických odměn a nominací. ❤️🔥
Díky funkcím, jako jsou kurátorské kolekce, možnosti výměny dárků a speciální nástroje pro plánování rozpočtu, vyniká Snappy jako jedinečné řešení pro narozeniny, výročí nebo jakékoli jiné zvláštní příležitosti.
Díky AI Gifting Assistant od Snappy už nemusíte při výběru dárků hádat a můžete vybírat dárky podle profilu zaměstnance!
Nejlepší funkce Snappy
- Zprávy poskytují přehled o nejnovějších trendech v oblasti dárků na pracovišti.
- Personalizované zprávy s poděkováním
- Všestranný katalog zahrnující produkty, zážitky a výlety od více než 300 společností.
- AI Gifting Assistant pro výběr dárků
Omezení Snappy
- Počáteční zadávání dat může být náročné.
- Žádná možnost dárkové karty
Výhodné ceny
- Základní: Zdarma, platíte pouze za nárokované dárky
- Elevated: 999 $/rok, platíte pouze za nárokované dárky
- Enterprise: Individuální cenová nabídka k dispozici po kontaktování
Rychlá hodnocení a recenze
- G2: 4,9/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2 recenze)
7. Cooleaf
Cooleaf je uživatelsky přívětivá platforma pro uznání zaměstnanců se dvěma hlavními funkcemi: zpřístupnění odměn (jako jsou výlety, zboží a kupóny do restaurací) a podpora iniciativ v oblasti vzdělávání a wellness.
Využijte veřejné uznání k předvedení smysluplné práce a pomozte členům týmu cítit se inspirovaní. Získáte přehledy a metriky, které vám pomohou zhodnotit výkonnost a spokojenost zaměstnanců.
Aktuální sběr dat a průzkumy spokojenosti od společnosti Coolleaf vám pomohou získat okamžitou zpětnou vazbu a názory zaměstnanců, což vám umožní lépe porozumět palčivým problémům a oblastem, které je třeba zlepšit.
Nejlepší funkce Cooleaf
- Doporučení založená na datech pro zvýšení skóre zapojení
- Automatická a přizpůsobitelná ocenění za každé pracovní výročí
- Virtuální teambuildingové aktivity pro vzdálené týmy
- Metriky pro zdraví a pohodu zaměstnanců
Omezení Cooleaf
- Žádná možnost přímého zasílání zpráv
- Těžko se hledá, kdo vás „uznal“
Ceny Cooleaf
- K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze Cooleaf
- G2: 4,9/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
8. HeyTaco
Pokud je vaší filozofií týmové práce „Každý si zaslouží tacos“, vaše modlitby byly vyslyšeny!
HeyTaco přináší příjemnou změnu do nastavení softwaru pro uznání zaměstnanců tím, že místo odměn v podobě bodů používá jako zábavnou a poutavou měnu „tacos“. Podporuje živou a optimistickou kulturu uznání týmu, která dobře rezonuje s moderní pracovní silou.
Zaměstnanci si navzájem dávají a dostávají virtuální tacos, oslavují úspěchy ostatních a šplhají v žebříčku s herními prvky. 🌮
Tato platforma pro odměňování má vestavěné analytické funkce, které vám pomohou sledovat trendy a vzorce v udělování a přijímání odměn.
Nejlepší funkce HeyTaco
- Bot HeyTaco umožňuje zaměstnancům ocenit kolegy prostřednictvím přátelského chatovacího rozhraní.
- Hierarchie Tacos umožňuje odstupňované úspěchy, včetně Super Tacos a Jalapeno Sauce.
- Integrovaný katalog různých zážitkových odměn
- Integrace se Slackem a Microsoft Teams
Omezení HeyTaco
- Někteří uživatelé považují rozhraní za příliš nepřehledné.
- Příležitostné technické potíže mohou mít vliv na navigaci.
Ceny HeyTaco
- Tým: 3,00 $/měsíc za každého ručně přidaného uživatele
- Všichni: 3,00 $/měsíc za každého uživatele, přidáváno automaticky
Hodnocení a recenze HeyTaco
- G2: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 5/5 (2 recenze)
9. Kudos
Kudos je mezinárodní interaktivní software pro uznání zaměstnanců, který klade důraz na vzájemné uznání mezi kolegy a nabízí jedinečné poradenské služby pro vytvoření poutavé kultury na pracovišti.
Mezi jeho vynikajícími funkcemi se nám nejvíce líbí praktické analytické zprávy o lidech. Pomáhají vám sledovat morálku zaměstnanců a předvídat fluktuaci personálu v následujících měsících.
Nejlepší funkce Kudos
- K dispozici v osmi jazycích, takže se snadno přizpůsobí mezinárodním týmům.
- Kompletní sada nástrojů pro uznání v webové i mobilní verzi
Omezení Kudos
- Zaměstnanci musí nasbírat značný počet bodů, aby je mohli proměnit v hotovost.
Ceny Kudos
- Na míru: Kontaktujte obchodní tým a požádejte o cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze Kudos
- G2: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 900 recenzí)
10. Mo
„Ahoj Bobby, gratuluji k deseti letům v práci – tady máš dárkovou kartu. Měj se!“
Nejste fanouškem nucených a mechanických systémů odměňování? Mo se zaměřuje na to, aby byl proces uznání promyšlenější a osobnější.
Mo sice nabízí materiální odměny, jako jsou dárkové karty, ale jeho primárním zaměřením je sledování týdenních úspěchů a oslavování společných zážitků nebo „momentů“ s vašimi cennými kolegy. Myšlenkou tohoto softwaru pro uznání zaměstnanců je dát vašemu týmu najevo, že vám na něm opravdu záleží.
Nejlepší funkce Mo
- Nástroj Assistant automaticky připomíná zaměstnavatelům důležité události a úspěchy zaměstnanců a vybízí je, aby jim vyjádřili své uznání.
- Četné odměny na míru
Žádná omezení
- Někteří uživatelé považují rozložení navigace za příliš složité.
Ceny Mo
- Starter: 3 $/měsíc na uživatele
- Level Up: 5 $/měsíc na uživatele
- Na míru: Ceny k dispozici po domluvě
Hodnocení a recenze Mo
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 60 recenzí)
11. Slack
Ačkoli je Slack primárně komunikační platformou, nabízí možnost sloužit také jako software pro uznání zaměstnanců tím, že vytváří vyhrazené kanály pro oslavu profesionálních úspěchů. To umožňuje členům týmu veřejně si navzájem projevovat uznání a posilovat firemní kulturu.
Nejlepší funkce Slacku
- Slack se integruje s aplikacemi pro uznání týmu a přidává do prostředí Slacku funkce, jako jsou žebříčky, nominace a odměny.
- Propojené konverzace udržují diskuse přehledné
Omezení Slacku
- V rušném pracovním prostředí může být obtížné sledovat zprávy a pozdravy.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Business+: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Kontaktujte obchodní tým a vyžádejte si cenovou nabídku.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze na Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 31 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
12. Seznam přání
Bucketlist je rychle rostoucí platforma pro uznání zaměstnanců, která je známá svými neustálými vylepšeními produktů a schopností přizpůsobit programy tak, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu. Nabízí hmotné i nehmotné odměny, mezi které patří skryté parkovací místa a možnost používat služební auto po dobu jednoho měsíce!
Nejlepší funkce Bucketlistu
- Cenové plány k dohodě
- Nabízí platformu pro plánování osobních a virtuálních setkání pro budování týmu.
Omezení seznamu přání
- Nízké body nabízené za pracovní výročí
Ceny Bucketlist
- Na míru: Kontaktujte obchodní tým a požádejte o plán na míru.
Hodnocení a recenze Bucketlist
- G2: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
Ultimátní trik pro růst: Pěstujte kulturu uznání a vděčnosti
Podle studie Harvard Business Review je toxické chování v kanceláři jasným znakem stresujícího pracovního prostředí. Projevy vděčnosti výrazně pomáhají snížit napětí v týmu, zvýšit výkonnost a zlepšit duševní zdraví zaměstnanců.
Prozkoumali jsme 12 úžasných softwarů pro uznání zaměstnanců, které jsou navrženy tak, aby z vašeho týmu dostaly to nejlepší. Mnoho možností na našem seznamu nabízí bezplatné plány a zkušební verze, takže neváhejte a vyzkoušejte je a začněte budovat šťastnější kulturu uznání na pracovišti ještě dnes! 🍀
Nevíte, kde začít? Proč ne na začátku seznamu – zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte odměňovat svůj tým.