Ръководство за управление на проекти с Ora (функции, предимства, ограничения)

Нека започнем с уточнението, че Ora не е известна модна марка, създадена от поп звездата Rita Ora. 🎤

Но това, което Ora може да направи, е да помогне на Rita Ora да управлява своя бизнес в областта на търговията на дребно. 🛍

Какво имаме предвид?

Ora е приложение за управление на проекти, което предоставя на отделни лица и екипи почти всичко, от което се нуждаят, за да управляват своя бизнес.

Но колко ефективно е управлението на проекти с Ora?

Не се притеснявайте, ние имаме отговора на този въпрос!

В този преглед на Ora ще разгледаме как Ora ви помага в управлението на проекти, неговите предимства и ограничения. Ще подчертаем и най-добрия алтернативен софтуер, който можете да използвате.

Да започваме!

Какво е Ora?

Ora е приложение за продуктивност и управление на задачи, което помага на отделни лица и екипи да управляват ежедневните си задачи и проекти.

Независимо дали сте вътрешен или отдалечен екип, можете да се възползвате от функциите за управление на задачите на Ora, като:

Вградена видеоконферентна система за дистанционни срещи

Потребителски полета, които ви позволяват да персонализирате различни проекти

Коментари, за да бъдат информирани всички членове на екипа

Делегиране на задачи, за да сте сигурни, че нито една задача няма да бъде пропусната

Връзки между задачите, които ви помагат да идентифицирате блокиращи задачи

За какво се използва Ora основно?

Приложението може да се използва от фрийлансъри, маркетинг екипи, стартиращи компании и други.

Въпреки това, повечето екипи използват Ora за:

Основно управление на задачите

Визуално сътрудничество в екип

Повишаване на производителността на служителите и личната продуктивност

Агилно управление на проекти

Управление на взаимоотношенията с клиенти

Ora може да се използва както от екипи, така и от индивидуални потребители, тъй като приложението предлага решения за потребители с различен начин на живот, свободни професионалисти и големи компании. По този начин, ако искате да използвате Ora, за да стартирате бизнес в областта на търговията на дребно и да получавате ежедневни напомняния за начина си на живот, като например да си направите маникюр, можете да го направите! 💅

4 основни характеристики на Ora

Всеки софтуер за управление на проекти има няколко страхотни функции, които всеки потребител обича.

Преди да преминем към най-обичаните функции на Ora, ето кратко описание на начина, по който Ora организира задачите:

Ora организира проектите в списъци, а списъците са колекция от карти или задачи. Картите ви предоставят цялата необходима информация за задачите в Ora, включително прикачени файлове, коментари, връзка между задачите, списъци за проверка и др.

Без да се бавим повече, ето четири от най-популярните функции на Ora:

1. Подзадачи и списъци за проверка

Представете си, че получавате книга с рецепти и вместо да следвате и проверявате всяка стъпка, просто хвърляте всички съставки наведнъж.

Е, Патрик, макар и да е забавно, все пак ще завърши с катастрофа.

По същия начин, когато работите по проект, не можете просто да се впуснете в всичко наведнъж и да се надявате на най-доброто.

Решението?

Трябва да разделите проекта на по-малки, управляеми части.

Ora разбира важността на поетапния подход, затова приложението ви позволява да разделите задачите на подзадачи, като създавате списъци за проверка в подробния изглед на картите.

След като създадете списък за проверка, можете да отбелязвате изпълнените задачи.

2. Канбан табла

Помните ли, когато споменахме, че Ora организира проектите в списъци?

Е, канбан таблото на Ora ви показва няколко списъка едновременно. А методологията канбан се основава изцяло на гъвкавост и подобрени работни процеси.

В този изглед можете да премествате карти от един списък в друг или, по-конкретно, от „в процес“ към „завършено“. Това означава, че можете просто да премествате задачите през работния процес.

Но не се притеснявайте, не сте ограничени до конкретен набор от имена на списъци.

Всъщност, можете да ги наречете както искате!

Ora разполага и с функция, наречена „действия със списъци“. Тази функция ви позволява да автоматизирате действия със списъци, след като дадена задача бъде преместена в конкретен списък.

Например, когато преместите задача в определен списък, тя автоматично ще бъде възложена на някого или ще й бъде присвоен определен статус.

3. Програма за отчитане на работното време

Вграденият в Ora инструмент за отчитане на времето ви позволява да следите времето, прекарано за всяка задача. Освен това, вашият екип може да види върху какво работите и кога вероятно ще завършите задачата.

А ако активирате интеграцията на Ora със Slack, отчетите за отчетеното време ще се показват и в Slack, или можете да ги изтеглите от раздела с отчети.

По този начин екипите разполагат с всички необходими данни на един клик разстояние и няма нужда от ненужни срещи.

Да, говорим за онези двуминутни срещи, които лесно биха могли да бъдат заместени с имейл или кратко съобщение. 🙄

4. Повтарящи се задачи

Всеки има задачи, които трябва да повтаря ежедневно, ежеседмично или ежемесечно.

Това може да бъде всичко – от напомняния за срещи до срещи за обяд. 🥂

Ora ви позволява да настроите тези задачи да се повтарят, което е изключително полезно при управлението на проекти с постоянни крайни срокове.

Ora автоматизира тези задачи за вас, така че можете да се съсредоточите върху важните неща, като например да се наслаждавате на добрата храна!

Можете да зададете задачи да се повтарят на седмична, месечна или дори годишна база.

Можете да изберете конкретни дни от седмицата или конкретен час, в който да се повтаря.

А ако сте много разсеян (както всички нас), просто добавете краен срок към задачата.

3 предимства на използването на Ora за управление на проекти

Ето три причини, поради които Ora е Ora-ight инструмент за управление на проекти:

1. Напълно персонализируем

Ora е изключително адаптивен.

С Ora можете да изберете съществуваща методология или да създадете своя собствена. Можете също да персонализирате проектите си с персонализирани полета, шаблони и настройки за известия.

Приложението ви позволява дори да включвате и изключвате функции по ваше желание. Например, можете да добавяте списъци за проверка, канбан табла, списъци и други, когато пожелаете.

И, разбира се, можете да избирате от различни теми, режими, цветове на списъци и фонове за вашите проекти. 🎨

2. Помага за оптимизиране на комуникацията

Не ви харесва да превключвате между приложенията всеки път, когато се нуждаете от бърз отговор?

Да, и ние също.

И предполагаме, че Ora също го прави, тъй като разполага с функции, които ви помагат да оптимизирате комуникацията в екипа си.

Ora прави това чрез чата Ora, интеграцията си със Slack и интеграцията си с електронната поща.

Можете също да използвате интеграцията със Slack, за да създавате задачи и да получавате актуализации за Ora в Slack.

Ora чат е идеалното място за екипите да споделят файлове и съобщения. Можете да създавате частни, публични и дори тайни канали.

Тайните канали са само за поканени, така че това е идеалното място да канализирате вътрешния си таен агент и да пазите чувствителната информация в безопасност.

Но понякога коментарите просто не предават съобщението, нали?

Ето защо Ora ви позволява да започвате видеоразговори от всеки канал!

Освен това, можете да използвате интеграцията на Ora с електронната поща, за да направите следното:

Разпределяйте задачи чрез имейл

Изпратете задача по имейл към съществуващ проект

Изпратете задача по имейл до конкретен списък

Добавете коментар към задача в Ora, като отговорите на уведомление или използвате конкретния адрес на задачата.

3. Подходящ за гъвкаво управление на проекти

Когато става въпрос за управление на задачи с Ora, има много повече, отколкото се вижда на пръв поглед.

Какво имаме предвид?

Ora не разполага само с основни функции за управление на задачи, но и с множество гъвкави функции, като:

Ето кратко описание на това, какво представлява scrum :

Scrum е рамка за управление на процеси, която помага на мултифункционални екипи да постигат резултати в цикли, наречени спринтове. 🏃

Това е процес, който обикновено се използва от гъвкави екипи за разработка на софтуер, за да им помогне да доставят продуктите навреме.

Сега, обратно към Ora.

Ora ви позволява да създавате скрам проекти.

След като създадете проекта си, можете да превключвате между изгледа на забавените задачи и изгледа на спринтовете.

Backlog съдържа всички ваши бъдещи задачи, а спринтовете са задачи, които трябва да бъдат изпълнени в повтарящи се цикли.

След като започнете спринта, можете да използвате диаграмите за скорост, за да видите колко работа се извършва във всеки спринт.

Защо е полезно?

Тази информация може да помогне на проектния мениджър да предвиди колко работа може да бъде свършена в бъдещи спринтове, така че екипите да не се изчерпят:

Можете също да използвате диаграми за изразходване, за да видите колко работа остава и колко време имате, за да я завършите. Те основно ви показват дали ще успеете да завършите задачата навреме.

След като разгледахме предимствата на Ora, нека да видим и недостатъците му:

5 ограничения при използването на Ora за управление на проекти (с решения)

Въпреки че Ora претендира да е цялостно решение за управление на проекти, приложението има недостатъци в няколко области.

Ето пет причини, поради които ще трябва да интегрирате Ora с няколко други приложения, за да бъде напълно функционален.

Ето някои от недостатъците на използването на Ora:

(Кликнете върху връзките, за да преминете към конкретен недостатък)

Ето по-подробен поглед върху всяко ограничение и как можете да го решите:

1. Ограничени изгледи на проектите

Ora има четири изгледа на проектите: изглед под формата на списък, изглед под формата на дневен ред, изглед под формата на времева линия и изглед под формата на канбан табло.

Проблемът с това е, че ограничените изгледи = ограничени възможности за избор.

Какво имаме предвид?

Разбира се, вашият екип за разработка на софтуер може да се справи с канбан таблото, но какво ще кажете за вашия дизайнерски екип?

Вероятно ще им е необходима мисловна карта, за да обменят идеи.

За съжаление, с Ora вашият дизайнерски екип ще трябва да прави мозъчна атака, използвайки скучен списък.

Но не се притеснявайте. ClickUp е тук, за да разшири перспективата ви, буквално!

ClickUp е един от най-високо оценените софтуери за продуктивност и управление на проекти , използван от високопродуктивни екипи в малки и големи компании.

От помощ при управлението на спринтове с Sprint Widgets и Automations до помощ при управлението на ежедневни лични задачи с Checklists, ClickUp може да ви помогне да изпълните всеки тип проект от начало до край.

Ето как ClickUp превъзхожда Ora в собствената му област:

ClickUp решение № 1: гъвкави изгледи на проектите

ClickUp предлага множество гъвкави изгледи на проектите, които отговарят на нуждите на всеки екип.

Някои от тези мнения включват:

Но не се шегувахме, когато казахме, че ClickUp превъзхожда Ora в своята област.

ClickUp разполага и с изглед под формата на списък, изглед под формата на времева линия, изглед под формата на календар и Kanban табла.

Променете статуса на задачите в изгледа „Табло“, като плъзнете и пуснете всяка задача!

Променете статуса на задачите в изгледа „Табло“, като плъзнете и пуснете всяка задача!

2. Липса на функция за водене на бележки

Имали ли сте някога фантастична идея, но нямате къде да я запишете?

Да, всички знаем как става: записвате го в ума си и след няколко минути вече не си спомняте идеята си за милион долара.

Жалко.

Ето защо се нуждаете от софтуер с функции за водене на бележки!

За съжаление, Ora не разполага със специален бележник, където екипите да могат да записват лични списъци, идеи и важни напомняния.

Предполагам, че ще трябва да оставите на някой друг да си приписва заслугите за това...

ClickUp’s Notepad е безплатен инструмент за водене на бележки, който е идеален за проучвания, писане и мозъчна атака.

Можете да създавате списъци за проверка, да записвате идеи и да отбелязвате всичко, което ви хрумне през деня!

Можете дори да създавате вложени списъци за проверка в рамките на един елемент от списъка за проверка.

И не се притеснявайте, ClickUp разбира колко е важно да изразявате мислите си, затова можете да използвате редактиране на богат текст и форматиране с нашия бележник.

Използвайте редактирането на богат текст в Chrome разширението Notepad на ClickUp, за да организирате бързо мислите си, докато работите!

Използвайте редактирането на богат текст в Chrome разширението Notepad на ClickUp, за да организирате бързо мислите си, докато работите!

3. Липса на специална функция за проследяване на целите

Независимо дали става въпрос за личен или професионален план, поставянето на цели е изключително важно, ако искате да останете мотивирани.

Въпреки че Ora има етапи на проекта, които могат да бъдат цели, спринтове или каквото и да изберете, те нямат специална функция за проследяване на целите.

Проблемът?

Трябва да си поставите цели, за да постигнете важни резултати.

Целите са по-конкретни и имат по-кратък срок, докато етапите са резултат от по-малките ви постижения.

По принцип, едното не може да съществува без другото.

Това е като да ядете бургер без картофи. 🙅

ClickUp решение № 3: специална функция „Цели“

Целите в ClickUp са високо ниво цели, които можете да разделите на по-лесно управляеми и по-лесни за постигане цели .

Ето как работи:

Целта е измерим резултат и когато я постигнете, се приближавате с една стъпка към постигането на големия си план.

Как да разберете колко ви остава до завършването на дадена задача?

Не се притеснявайте, ClickUp няма да ви хвърли в дълбокото.

ClickUp ви позволява да следите напредъка си в реално време. По този начин можете да видите точно колко напредък сте постигнали и кога вероятно ще постигнете целта си.

Всеки път, когато изпълните цел, напредъкът ви автоматично се увеличава в проценти.

Проследявайте напредъка си към всяка цел в ClickUp, като следите целите, които сте постигнали!

Проследявайте напредъка си към всяка цел в ClickUp, като следите целите, които сте постигнали!

4. Не може да създава бази от знания

Понастоящем Ora не предлага на екипите функции за съвместна работа и редактиране на документи в реално време. Това означава, че не можете да създавате уикита, ръководства за потребители или бази от знания в Ora.

Така че, ако искате да създадете какъвто и да е документ, ще трябва да превключите на друго приложение.

Толкова за едно универсално инструмент, нали?

Забележка: Ora е добавила подобна функция към своята публична пътна карта.

ClickUp решение № 4: Документи

Документите са идеалното място, където можете да създадете всеки документ, който можете да си представите.

Наистина, можете да създавате бази от знания, да пишете цели сценарии и дори да напишете следващия бестселър за истински престъпления. 🔎

Всеки автор се нуждае от редактор, нали?

Ето защо ClickUp ви позволява да редактирате заедно с колегите си в реално време.

Няколко членове на екипа редактират едновременно документ в ClickUp Docs!

Няколко членове на екипа редактират едновременно документ в ClickUp Docs!

Можете да споделяте документи с колегите си в работното си пространство или да ги споделяте чрез частен или публичен линк.

А ако наистина искате да покажете работата си на света, просто споделете Doc с Google! #FameIncoming.

Не забравяйте да благодарите на ClickUp по време на речта си!

5. Ограничени интеграции

Ora има само няколко интеграции.

Не се шегуваме – интеграциите на Ora могат да се преброят на пръстите на едната ръка.

Ето списък с интеграциите на Ora:

Slack

Google Календар

Zendesk

Zapier

Github

GitLab

Bitbucket

Google Drive

Е, това беше краткотрайно.

Решение ClickUp #5: множество мощни интеграции

ClickUp разполага с множество интеграции и хиляди външни интеграции, включително, разбира се, всички интеграции, които предлага Ora.

С хиляди опции за интеграция можете лесно да оптимизирате процесите в любимите си приложения.

Можете да прочетете за нашите любими интеграции тук.

ClickUp улеснява значително импортирането на данни от предишния ви безплатен софтуер за управление на проекти, включително Trello, Wrike, Jira и други.

Лесно импортирайте работата си от предишни инструменти за управление на проекти директно в ClickUp!

Лесно импортирайте работата си от предишни инструменти за управление на проекти директно в ClickUp!

Ето още начини, по които ClickUp може да ви помогне да управлявате проектите си:

Време е да преминете от просто Ora-ight инструмент

Така че, Ora ефективен инструмент за управление на проекти ли е?

Макар Ora да предлага някои страхотни основни функции за управление на задачи, приложението изостава от други интуитивни приложения за управление на проекти с разширени функции като управление на база от знания, множество изпълнители, проследяване на цели и други.

И защо да се задоволявате с приложение, което постоянно се опитва да навакса, когато можете да се задоволите с истинското нещо с ClickUp?

От функции като над 50 автоматизации, мощни мобилни приложения и персонализирани известия до мощен безплатен план, който ви позволява да имате неограничен брой потребители, ClickUp е най-добрият софтуер за управление на задачи.

Започнете да използвате ClickUp безплатно още днес, за да се насладите на инструмент за управление на проекти, който винаги ще ви дава предимство.