أفضل 10 بدائل مساعدة الكشافة والمنافسين للشركات الصغيرة والمتوسطة

هل تبحث عن برنامج مكتب المساعدة الذي يكمل نموك؟ على الرغم من أن Help Scout قد حقق نجاحاً كبيراً في هذا المجال، إلا أنه قد لا يكون مناسباً للجميع.

ربما كنت تبحث عن برنامج لمكتب المساعدة بذوق مختلف أو بعض الميزات الإضافية؟ حسناً، أنت محظوظ. العالم الرقمي مليء بالبدائل القوية لبرنامج Help Scout.

لذا، إذا كنت مستعداً لاكتشاف برنامج المساعدة التالي لشركتك برنامج مكتب المساعدة دعونا نتعمق في منافسي برنامج Help Scout البارزين. هل نبدأ؟

ما هو Help Scout؟

تعرّف على Help Scout: لاعب رئيسي في عالم خدمة العملاء. في جوهرها، Help Scout ليست مجرد أداة أخرى من أدوات مكتب المساعدة؛ إنها منصة مصممة لتعزيز المحادثات الحقيقية والهادفة مع العملاء.

مع ميزات تسهيل التواصل السلس وإدارة التذاكر بسهولة، اكتسبت Help Scout مكانتها في قلوب العديد من الشركات.

عبر مساعدة الكشافة ومع ذلك، على الرغم من تنوع عالم الشركات الصغيرة والمتوسطة، نادراً ما يناسب الجميع. قد تجد بعض الفرق أن Help Scout يكاد يكون مثاليًا، لكنه قد يفتقر إلى ميزة أو اثنتين يرغبون فيها، أو قد يبحثون عن تجربة مستخدم مختلفة.

لهذا السبب تغامر العديد من الشركات بالبحث عن بدائل "Help Scout" التي تتوافق بشكل أكبر مع إيقاعاتها وأهدافها التشغيلية الفريدة.

لذا، في حين أن Help Scout رائع، دعنا نستكشف ما هو موجود في الخارج في انتظار أن يكون نجم خدمة العملاء التالي.

ما الذي تبحث عنه في بديل لبرنامج Help Scout

تجربة مستخدم سلسة: الأفضل برنامج مكتب الخدمة في التنقل، وكلما كانت الفرق أسرع في الاستجابة لاحتياجات العملاء. ابحث عن التصاميم البديهية والحد الأدنى من منحنيات التعلم لتعزيز إنتاجية الفريق

الأفضل برنامج مكتب الخدمة في التنقل، وكلما كانت الفرق أسرع في الاستجابة لاحتياجات العملاء. ابحث عن التصاميم البديهية والحد الأدنى من منحنيات التعلم لتعزيز إنتاجية الفريق الدعم متعدد القنوات: يتواصل العملاء اليوم مع فرق الدعم من قنوات متعددة، مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والدردشة وغيرها. يجب أن يجمع برنامج خدمة العملاء المثالي بين هذه القنوات، مما يضمن عدم تجاهل أي استفسار

يتواصل العملاء اليوم مع فرق الدعم من قنوات متعددة، مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والدردشة وغيرها. يجب أن يجمع برنامج خدمة العملاء المثالي بين هذه القنوات، مما يضمن عدم تجاهل أي استفسار نماذج تسعير ميسورة التكلفة: كل دولار مهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة. ابحث عن المنصات التي تقدم لك أفضل ما يمكنك الحصول عليه من خلال تسعير قابل للتطوير، بحيث تدفع فقط مقابل ما تحتاجه حقًا

كل دولار مهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة. ابحث عن المنصات التي تقدم لك أفضل ما يمكنك الحصول عليه من خلال تسعير قابل للتطوير، بحيث تدفع فقط مقابل ما تحتاجه حقًا مجموعة ميزات غنية: تختلف الشركات باختلاف احتياجاتها. ابحث عن أداة تقدم مجموعة شاملة من ميزات المكتب، مثل إمكانيات قاعدة المعرفة أو برنامج الدعم التعاوني للطلبات، مما يتيح لك تخصيص مجموعة كاملة من ميزات دعم العملاء ونهجك الكامل

تختلف الشركات باختلاف احتياجاتها. ابحث عن أداة تقدم مجموعة شاملة من ميزات المكتب، مثل إمكانيات قاعدة المعرفة أو برنامج الدعم التعاوني للطلبات، مما يتيح لك تخصيص مجموعة كاملة من ميزات دعم العملاء ونهجك الكامل عمليات تكامل قوية: غالباً ما تكمن قوة المنصة في توافقها مع غيرها من برامج نجاح العملاء الأخرى التي يستخدمها وكلاء خدمة العملاء لديك. اختر الحلول التي تتكامل بسهولة مع مجموعة البرامج الموجودة لديك، وتبسيط سير العمل، والعمل مع قنوات متعددة

غالباً ما تكمن قوة المنصة في توافقها مع غيرها من برامج نجاح العملاء الأخرى التي يستخدمها وكلاء خدمة العملاء لديك. اختر الحلول التي تتكامل بسهولة مع مجموعة البرامج الموجودة لديك، وتبسيط سير العمل، والعمل مع قنوات متعددة مراجعات العملاء الإيجابية: الكلام الشفهي لا يقدر بثمن. ابحث عن المنصات التي تحظى بتقييمات إيجابية؛ فغالبًا ما تسلط الضوء على إيجابيات وسلبيات العالم الحقيقي التي ربما لم تفكر فيها

الكلام الشفهي لا يقدر بثمن. ابحث عن المنصات التي تحظى بتقييمات إيجابية؛ فغالبًا ما تسلط الضوء على إيجابيات وسلبيات العالم الحقيقي التي ربما لم تفكر فيها فريق دعم عملاء موثوق به: من يدعم وكلاء الدعم؟ يجب أن يكون لحل دعم العملاء فريق دعم قوي يدعمه. تأكّد من أن البديل الذي اخترته يدعمك بوكلاء دعم متجاوبين ومتعاونين ودعم متعدد القنوات حتى لا تُترك أبداً في وضع متأرجح

أفضل 10 بدائل لمساعدة الكشافة 2024

الآن بعد أن تعرفت أنت وفريق الدعم الخاص بك على ما يجب الانتباه إليه وأنت تتطلع إلى عالم ما بعد Help Scout، دعنا نقدم لك المتنافسين في دعم العملاء.

1. انقر فوق

تعيين المهام لتكرار المهام حسب الوقت أو الحدث في ClickUp

ClickUp هو أكثر من مجرد بديل لبرنامج Help Scout. إنه حل شامل مصمم خصيصًا للشركات التي تتوق إلى التنظيم والكفاءة.

مع ميزات مكتبية مثل المهام المتعددة الحقول المخصصة والقدرة على تحديد أولويات المهام لقد وضع ClickUp نفسه كمركز قوة في مجال الإنتاجية.

خاصة بالنسبة ل فرق خدمة العملاء توفر المنصة تنوعًا لا مثيل له مقارنةً ببدائل Help Scout الأخرى.

من تخصيص الموارد و إدارة العملاء لتتبع تذاكر دعم العملاء، يضمن ClickUp أن تكون كل خطوة سلسة.

كما أن واجهته البديهية وتكاملاته القوية تجعله خياراً متميزاً لفرق الدعم التي تتطلع إلى ما هو أبعد من Help Scout.

أفضل ميزات ClickUp

تفويض المهام إلى العديد من أعضاء الفريق بفعالية

استخدم ClickUp Docs لبناء قاعدة معرفية خاصة بك

صمم مساحة عملك وفقًا لاحتياجات العمل باستخدام حقول ClickUp المخصصة التمييز بين المهام المهمة وتلك التي يمكن تأجيلها

ضمان اتباع نهج منظم للمهام باستخدام انقر فوق قوائم مراجعة المهام ادمج جميع معلوماتك واربط مجموعتك التقنية بأكملها معًا من خلال عمليات التكامل العميقة

أنشئ بيئة مكتب المساعدة بسرعة باستخدامقالب مكتب المساعدة ClickUp تأكد من أنك تدعم عملاءك في كل خطوة من خطواتك اليومية باستخدام هذه قوالب رحلة العميل قيود ClickUp

منحنى التعلم الأكثر حدة للمبتدئين

خيارات التخصيص قد تكون مربكة لبعض فرق الدعم

يتطلب التكامل مع بعض تطبيقات الجهات الخارجية إجراء تعديلات عليها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. زندسك

عبر زندسك Zendesk ليس مجرد اسم آخر في مجال خدمة العملاء؛ إنه أحد أكثر برامج مكتب المساعدة موثوقية. يوفر Zendesk ميزات دعم متقدمة، وقد صُمم Zendesk من الألف إلى الياء لرعاية وتعزيز اتصالات العملاء.

وهو يتميز عن بدائل المساعدة الكشفية الأخرى ببساطته، مما يضمن أن يكون كل تفاعل مع العملاء فعالاً وشخصياً في نفس الوقت.

إن قدرة المنصة على التكيف وقابليتها للتطوير وميزات التحليلات المتقدمة تجعلها من أفضل المنافسين لفرق الدعم من جميع الأحجام التي تبحث عن بديل قوي لبرنامج Help Scout.

أفضل ميزات Zendesk

دمج جميع قنوات الاتصال بسلاسة مع برنامج شامل لمراسلة العملاء

تمكين العملاء بخيارات الخدمة الذاتية باستخدام أداة قاعدة معرفية مدمجة

يوفر روبوت الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي استجابات سريعة في جميع الأوقات

تساعدك طرق عرض التذاكر القابلة للتخصيص على فرز التذاكر وترتيب أولوياتها دون عناء، مما يجعل Zendesk من أفضلها برنامج التذاكر في السوق

متوافق مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية

اكتساب رؤى قابلة للتنفيذ من البيانات لتحسين رضا العملاء

تقديم دعم داخل التطبيق لمستخدمي الأجهزة المحمولة

قيود Zendesk

قد تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للفرق الصغيرة

تتطلب بعض الميزات المتقدمة عمليات تكامل

قد يبدو الإعداد الأولي معقداً

تسعير #### تسعير Zendesk

الفريق: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تبدأ من 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. انتركم

عبر الاتصال الداخلي Intercom هو حل مكتبي يعيد تعريف نماذج دعم العملاء.

مع تركيزه الشديد على المحادثات في الوقت الفعلي، يجمع هذا البديل الخاص بخدمة Help Scout بين دعم الدردشة وجولات المنتجات التفاعلية وتقنيات مشاركة العملاء الدقيقة.

ما يميزه هو تفانيه في تعزيز علاقات حقيقية ودائمة. في عصر أصبحت فيه الفورية هي المفتاح، تضمن Intercom أن تتمكن الشركات من إشراك عملائها ودعمهم وإسعادهم على الفور.

أفضل ميزات Intercom

استخدم الدردشة المباشرة للتفاعل مع الزائرين في الوقت الفعلي وتحسين تجربة العميل

ضمان الحصول على إجابات سريعة على مدار الساعة باستخدام روبوتات الدردشة الآلية ومقالات قاعدة المعرفة

تتيح لك جولات المنتجات تثقيف المستخدمين مباشرة داخل تطبيقك

إرسال المحتوى ذي الصلة إلى مجموعات مستخدمين محددة

تخصيص الدعم بناءً على سلوك المستخدم

دمج بسلاسة مع الأدوات الشائعة

فهم اتجاهات العملاء وسلوكهم

قيود الاتصال الداخلي

سعر أعلى قليلاً للشركات الناشئة

مكالمات الصوت والفيديو ليست ميزات أصلية

تسعير الاتصال الداخلي

المبتدئين: 74 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

74 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المحترف: اتصل ب Intercom لمعرفة الأسعار

اتصل ب Intercom لمعرفة الأسعار المميز: اتصل ب Intercom لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الاتصال الداخلي

G2 : 4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

4. المقدمة

عبر الواجهة تعمل Front على إحداث ثورة في التواصل عبر البريد الإلكتروني من خلال تحويله إلى قوة تعاونية.

فمن خلال نهجها الفريد، يمكن للفرق الرد على رسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات ورسائل الوسائط الاجتماعية وحتى الرسائل النصية القصيرة دون عناء، كل ذلك من مركز مركزي.

القدرة على التكامل مع الأدوات الأخرى، وتتبع التحليلات، و أتمتة سير العمل يجعل من Front خيارًا مقنعًا للفرق التي تتطلع إلى رفع مستوى التواصل مع العملاء.

أفضل ميزات Front

دمج جميع القنوات في مكان واحد

التعاون في الوقت الفعلي على الردود

أتمتة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة لتوفير الوقت

جدولة المواعيد بسلاسة دون مغادرة المنصة

تعمّق في مقاييس أداء الفريق

المزامنة مع CRMs وأدوات إدارة المشاريع وغير ذلك الكثير

ابقَ على اتصال أثناء التنقل

القيود الأمامية

يتطلب تغييراً في طريقة التفكير من البريد الإلكتروني التقليدي

التحليلات المتقدمة في المستويات الأعلى سعراً

قد يكون لها منحنى تعليمي طفيف للقادمين الجدد

التسعير الأمامي

المبتدئين : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النطاق : 99$/شهرًا لكل مستخدم

: 99$/شهرًا لكل مستخدم الرئيسية: 299 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات الأمامية

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. هيفر

عبر هيفر يقوم Hiver بشحن Gmail، وتحويله إلى مركز تعاوني لدعم العملاء.

دون الخروج عن المألوف في Gmail، يمكن للفرق إدارة صناديق البريد الوارد المشتركة، وتعيين المهام، وحتى تتبع مقاييس الأداء.

تضمن السلاسة التي يعمل بها Hiver أن تتمكن الفرق من التركيز على تقديم دعم عملاء من الدرجة الأولى، مما يجعله أداة لا تقدر بثمن للفرق التي تركز على Gmail.

أفضل ميزات #### Hiver

مركزية التواصل من أجل عمل جماعي سلس

تجنُّب تداخل الردود مع الإشعارات في الوقت الفعلي

تنظيم رسائل البريد الإلكتروني وتصنيفها لتبسيط المعالجة

تتبع أداء الفريق وتحديد مجالات التحسين

تبسيط المهام المتكررة باستخدام القواعد وسير العمل

ضمان الردود في الوقت المناسب حتى في أوقات الذروة

يعمل Hiver أيضًا بمثابة برنامج قاعدة المعرفة ، حتى يتمكن فريقك من الوصول إلى المعلومات بسرعة

حدود #### هيفر

مصمم خصيصًا لـ Gmail، مما يحد من مستخدمي منصات البريد الإلكتروني الأخرى

التحليلات المتقدمة متوفرة فقط في النباتات الأعلى

خيارات التكامل أقل مقارنة ببعض المنافسين

تسعير #### Hiver

لايت : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الصفوة: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Hiver التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. فريش ديسك

عبر فريش ديسك يُعرف Freshdesk، من دار Freshworks الموثوق بها، من بين بدائل Help Scout لدعم العملاء المبسط.

كحل مكتب مساعدة متعدد القنوات، فإنه يوفر العديد من أدوات الأتمتة التي تبسط محادثات العملاء وتضخيمها.

يضمن Freshdesk أن كل تفاعل يؤدي إلى حل فعال سواء كان إدارة التذاكر، أو التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث، أو تقديم دعم متعدد اللغات.

أفضل ميزات Freshdesk

تبسيط استفسارات العملاء وتحديد أولوياتها

توحيد رسائل البريد الإلكتروني، والمحادثات، والمكالمات، والرسائل الاجتماعية

إعداد إرسال التذاكر، والتصعيد، والإشعارات

استخدام اجتماعات الفريق والتذاكر المترابطة للعمل الجماعي الفعال

تقليل حجم التذاكر باستخدام خيارات الخدمة الذاتية مثل قاعدة المعرفة

مراقبة إنتاجية الوكيل ووقت حل التذاكر

احصل على رؤى مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك

قيود Freshdesk

قد تكون بعض الميزات مربكة بعض الشيء للشركات الصغيرة

قد يتطلب التخصيص منحنى تعليمي

قد يكون التكامل مع الأدوات الخارجية صعباً في بعض الأحيان

تسعير #### تسعير Freshdesk

مجاني

النمو : 15 دولارًا للوكيل شهريًا

: 15 دولارًا للوكيل شهريًا محترف : 49 دولاراً للوكيل شهرياً

: 49 دولاراً للوكيل شهرياً المؤسسات: 79 دولاراً للوكيل شهرياً

تقييمات ومراجعات Freshdesk #### تقييمات ومراجعات Freshdesk

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (3,000+ تقييم)

المكافأة:_ أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Freshdesk في عام 2024

7. سيرفس ناو

عبر سيرفيس ناو تتخطى ServiceNow البدائل التقليدية لخدمة Help Scout، حيث تقدم مجموعة واسعة من الحلول السحابية لأتمتة اتصالات العملاء وتحديث إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وتكمن براعتها في قدرتها على تبسيط تدفقات العمل المعقدة، لا سيما في المؤسسات الكبيرة.

وبفضل مجموعة من الأدوات المخصصة لتحسين العمليات والتعاون وخدمة العملاء، تُعد ServiceNow خياراً شاملاً للمؤسسات التي تسعى إلى المتانة وقابلية التوسع.

سيرفس ناو أفضل الميزات

حل الحوادث وتحليلها بكفاءة

تقديم تحديثات جديدة بسلاسة

السماح للمستخدمين بحل المشكلات الشائعة ذاتيًا باستخدام ميزة قاعدة المعرفة الخاصة به

تخصيص إمكانات ServiceNow وتوسيع نطاقها

أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي

التعمّق في المقاييس وتحسين تقديم الخدمة

الوصول إلى وظائف ServiceNow أثناء التنقل

قيود خدمة ServiceNow

قد تكون أكثر من اللازم بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك، فراجع ما يلي منافسو ServiceNow قد يكون الإعداد الأولي والتخصيص معقدًا

يمكن أن ترتفع التكاليف مع الوحدات الإضافية والميزات الإضافية

ServiceNow التسعير

اتصل ب ServiceNow لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سيرفس ناو

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1700 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. Helpwise

عبر المساعدة يعد HubSpot Service HubSpot Service HubSpot شهادة على خدمة العملاء المتكاملة.

بالإضافة إلى وظائف مكتب المساعدة فقط، فهو يوفر نظامًا بيئيًا كاملاً يضمن للشركات خدمة عملائها وإرضائهم والاحتفاظ بهم.

مع ميزات مثل قواعد المعرفة، واستطلاعات الرأي، ولوحات معلومات التقارير، يضمن مركز الخدمة أن تكون كل نقطة اتصال فرصة لإسعاد العملاء.

أفضل ميزات HubSpot Service HubSpot Service Hub

دمج رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والمزيد في مكان واحد

صياغة مقالات غنية بالمعلومات في قاعدة المعرفة لمعالجة الاستفسارات الشائعة

توجيه تذاكر الدعم بسرعة إلى فرق العمل المناسبة باستخدام أدوات إدارة التذاكر في HubSpot

فهم مشاعر العملاء

تحليل مقاييس الخدمة لتحسينها بشكل أكبر

التفاعل في الوقت الفعلي مع العملاء

تنظيم مشاكل العملاء ومعالجتها بفعالية

قيود HubSpot Service HubSpot

تتطلب بعض الميزات المتقدمة منحنى تعلم أكثر حدة

التكامل مع أدوات غير HubSpot قد يكون صعباً في بعض الأحيان

يمكن أن يكون التخصيص محدودًا مقارنة بالحلول المستقلة

تسعير HubSpot Service HubSpot

مجاني

المبتدئين: 18 دولارًا شهريًا

18 دولارًا شهريًا احترافي: 450 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot Service HubSpot Service HubSpot HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

10. زوهو ديسك

عبر مكتب زوهو Zoho Desk ليس مجرد أداة لخدمة العملاء، بل هو تجربة.

إن تصميم بيئة غنية ومدركة للسياق للوكلاء والعملاء يعيد تصور كيفية تعامل الشركات مع الدعم.

وبفضل المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والقدرات متعددة القنوات، والتقارير المتقدمة، يضمن Zoho Desk للشركات إقامة علاقات هادفة ودائمة مع العملاء.

أفضل ميزات Zoho Desk من Zoho Desk

التفاعل عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والدردشة وغيرها

تنظيم الاستفسارات وتحديد أولوياتها ومعالجتها

تسريع استجابات تذاكر الدعم وتخصيصات المهام باستخدام الأتمتة المدمجة

تمكين العملاء من الحصول على إجابات عند الطلب

اكتساب رؤى للتحسين المستمر

التعاون لدعم العملاء بشكل أسرع

اجعل Zoho Desk ملكك حقًا من خلال واجهة قابلة للتخصيص

قيود Zoho Desk

يمكن أن يكون تطبيق الهاتف المحمول أكثر سهولة

يتطلب التدريب للاستفادة الكاملة من الميزات

يمكن أن يستغرق الإعداد الأولي وقتاً طويلاً بعض الشيء

تسعير Zoho Desk

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 52 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Zoho Desk التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

## لماذا يتصدر ClickUp قائمة بدائل Help Scout

يقدم ClickUp حلاً متكاملاً يتجاوز حدود بدائل Help Scout الأخرى لدعم العملاء. سهولة التخصيص وإمكانيات التكامل تجعله الخيار الأفضل للشركات التي تبحث عن بديل قوي لبرنامج Help Scout.

وبفضل القدرة على إدارة كل شيء بدءاً من استفسارات العملاء إلى المهام الداخلية، فهو حل يغير قواعد اللعبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. أضف إلى ذلك الكم الهائل من الموارد المتاحة على مدونة ClickUp ومن السهل معرفة سبب تميز ClickUp. من برنامج مكتب الخدمة إلى قوالب رحلة العميل ، ClickUp هو الحل الشامل الذي تبحث عنه فرق العمل.