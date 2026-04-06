استفد أكثر من ChatGPT مع ClickUp AI

ClickUp أم ChatGPT؟ ليس عليك الاختيار.

يستخدم فريقك ChatGPT يوميًا. وهذا ما يجعل ClickUp أكثر فائدة، لا أقل.

ChatGPT هي أداة للتفكير: البحث والتحليل والصياغة والاستدلال وتبادل الأفكار. ClickUp AI هي أداة تشغيلية: فهي تدير العمل الذي ينتج عن التفكير.

يساعد ChatGPT فريقك على تحديد ما يجب القيام به. أما ClickUp AI فيساعد المؤسسة على تنفيذ ذلك فعليًا، ومتابعته، وأتمتته، وقياسه. ومعًا، يحولان التفكير المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى تنفيذ مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تابع القراءة لتتعرف على كيفية الاستفادة بشكل أكبر من ChatGPT باستخدام ClickUp AI.

💡 هل تريد المساعدة في معرفة كيف يمكن لـ ClickUp AI و ChatGPT أن يتكاملوا مع سير عملك؟

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي في ClickUp

ClickUp AI هي مجموعة كاملة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنصة التي تدير فرقك أعمالها من خلالها بالفعل.

بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كإضافة منفصلة لا علاقة لها بسياق عملك، يقدم لك ClickUp أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم — حيث يفهم الذكاء الاصطناعي مهامك ووثائقك ومحادثاتك بعمق ليقدم لك دعماً ملائماً وسياقياً وموفراً للوقت في كل جزء من سير عملك.

مستقبل العمل هو التكامل + الذكاء الاصطناعي

وإليك ما يجعل ذلك ممكنًا:

ClickUp Brain

ClickUp Brain هي طبقة الذكاء المدمجة داخل ClickUp. وهي تجعل مساحة العمل بأكملها أكثر ذكاءً لكل مستخدم وكل أداة متصلة.

حدد أولويات المهام التي يجب تنفيذها من مساحة العمل الخاصة بك باستخدام الردود التي تراعي السياق في ClickUp Brain

@mention Brain : قم بوضع علامة على Brain كأحد زملائك في الفريق في أي مهمة أو مستند أو محادثة. إنه مساعدك الذكي المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع : قم بوضع علامة على Brain كأحد زملائك في الفريق في أي مهمة أو مستند أو محادثة. إنه مساعدك الذكي المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

إجابات تلقائية : يقوم الذكاء الاصطناعي بالرد على الأسئلة تلقائيًا في الدردشات وسلسلة التعليقات، بحيث لا يضطر البشر إلى القيام بذلك : يقوم الذكاء الاصطناعي بالرد على الأسئلة تلقائيًا في الدردشات وسلسلة التعليقات، بحيث لا يضطر البشر إلى القيام بذلك

الذكاء السياقي : يراقب جميع سياقات العمل لجمع المعلومات وتحديث قواعد المعرفة بشكل مستمر

البحث المؤسسي : اطرح سؤالاً بلغة طبيعية، واحصل على إجابات من المهام والوثائق والدردشة والتعليقات والمرفقات. يراعي أذونات مساحة العمل : اطرح سؤالاً بلغة طبيعية، واحصل على إجابات من المهام والوثائق والدردشة والتعليقات والمرفقات. يراعي أذونات مساحة العمل

الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي: حقول يتم ملؤها تلقائيًا بناءً على محتوى المهمة: التقييم العاطفي، وتقييم الأولوية، وتصنيف الفئة، والملخصات. لا حاجة إلى إدخال بيانات يدويًا

📮نصائح من ClickUp: يعتمد 62% من المشاركين في استطلاعنا على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. وقد تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة لديهم وقدراتها المتنوعة — مثل إنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة عبر مختلف الأدوار والقطاعات. ومع ذلك، إذا اضطر المستخدم إلى التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل بين العناصر والسياقات تتراكم بمرور الوقت. لكن الأمر يختلف مع ClickUp Brain. فهو موجود مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية العادية، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

العملاء الخارقون

"الوكلاء الفائقون " هم زملاء في الفريق يعملون بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تهيئتهم باستخدام التعليمات والمحفزات والأدوات والمعرفة والذاكرة من خلال أداة "Super Agent Builder".

أنشئ "وكلاء ClickUp المتميزين" المخصصين باستخدام أداة إنشاء لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، تتيح لك مشاركة التعليمات باللغة الطبيعية

يمكنك الإشارة إليهم، وتكليفهم بمهام، وإرسال رسائل خاصة إليهم عبر الدردشة، وحتى الإشارة إليهم بعلامة @ مباشرةً في مكان عملك. فهم يعملون كأعضاء فريق بشريين، حيث يتخذون الخطوات اللازمة بشكل مستقل لإنجاز العمل المكلفين به.

ليس عليك توجيههم في كل خطوة. فهم ينجزون العمل بشكل مستقل.

يحتوي كل قسم على حزم موظفين جاهزة للاستخدام مع ClickUp Accelerator:

القسم الوكلاء إدارة المشاريع موظف الاستقبال، موظف التوزيع، موظف إدارة المشاريع، موظف خدمة "Live Answers" التسويق وكيل موجز، وكيل محتوى، وكيل علامة تجارية، وكيل معلومات حية المنتجات والهندسة وكيل PRD، وكيل التقييم الأولي، وكيل Codegen، وكيل Live Answers الموارد البشرية موظف استقبال العملاء الجدد، موظف متابعة الأداء، موظف تدريب، موظف الرد المباشر القيادة مسؤول تذكير الأهداف، مسؤول المواءمة، مسؤول النتائج الرئيسية، مسؤول تحديث الحالة المبيعات وكلاء مخصصون لسير عمل المبيعات

تُثبت شركة Bell Direct أنه بفضل ClickUp، لا تحتاج إلى فريق تقني لتطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.

بفضل "ClickUp Super Agents"، تمكن الفريق من أتمتة سير عمل شامل لعمليات الاستقبال والتصنيف دون الحاجة إلى كتابة أي أكواد برمجية أو إضافة أدوات جديدة.

💡 هل تبحث عن مكاسب مماثلة في الكفاءة لفريقك؟

الطيار الآلي ووكلاء البيئة المحيطة

هذه برامج تعمل بشكل مستمر في الخلفية دون الحاجة إلى أي تدخل من المستخدم. على سبيل المثال:

ملخصات لوحة المعلومات التي يتم إنشاؤها كل صباح

يتم نشر تحديثات الحالة دون تسجيل الدخول

يتم تصنيف المهام تلقائيًا وتوجيهها حسب الأولوية

تم وضع علامة على المواد المتأخرة وتسليم الأمر إلى الجهة الأعلى

يتم تحديث البيانات باستمرار في جميع أنحاء مساحة العمل

الوكلاء المعتمدون

بالنسبة لعمليات سير العمل التي تتطلب مستوى عالٍ من الأهمية بحيث تستدعي إنشاء نظام مخصص، سيقوم فريق المهندسين الميدانيين في ClickUp بتصميم ونشر وكيل مخصص يتناسب مع العمليات المحددة لمؤسستك. ومع "الوكلاء المعتمدين"، ستحصل على إعداد متميز بالإضافة إلى استخدام غير محدود.

👀 هل تعلم؟ حصل الوكيل المعتمد من ClickUp على 96 نقطة من أصل 100 في تقييم مباشر لخطط المشاريع الجاهزة للتنفيذ. أما أقرب منافس له فقد حصل على 61 نقطة، في حين بقيت معظم الشركات الأخرى في نطاق 40 إلى 50 نقطة. من الناحية العملية، يمكن للفرق الانتقال من الفكرة إلى الخطة ثم التنفيذ في خطوة واحدة، مع الحد الأدنى من التدخل البشري. وهذا ما يميز «الوكيل المعتمد» في هذا المقياس.

اجتماعات الذكاء الاصطناعي

بفضل " تقويم ClickUp " و" مُدوّن الملاحظات بالذكاء الاصطناعي"، يمكن للفرق جدولة الاجتماعات في سياقها الصحيح وتسجيل الملاحظات تلقائيًا.

دع ClickUp AI يتولى أتمتة اجتماعاتك، بدءًا من تحديد المواعيد وصولاً إلى تدوين الملاحظات وإعداد الملخصات

استخدم أوامر اللغة الطبيعية للبحث في تقاويم الفريق للتحقق من التوافر وتحديد مواعيد الاجتماعات

انضم إلى الاجتماعات من داخل ClickUp، دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب

احصل على ملاحظات الاجتماعات تلقائيًا في صندوق الوارد الخاص بك في ClickUp — مع تمييز أسماء المتحدثين والملخصات والمواضيع الرئيسية والقرارات

تستخرج الذكاء الاصطناعي بنود العمل من ملاحظات الاجتماعات وتحوّلها إلى مهام قابلة للتتبع في ClickUp

يرتبط تتبع المتابعة بالمشروع المعني

يتم نشر الملخصات في مساحة ClickUp ذات الصلة

يتمتع كل مشارك في الاجتماع بإطلاع على ما تمت مناقشته، والخطوات التالية المطلوب اتخاذها، والمسؤول عن تنفيذها.

خيارات متعددة لنماذج الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة

لا يعتمد ClickUp على نموذج معين. يمكن للمستخدمين التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي GPT-5.2 وGPT-4.1 وClaude Opus 4.5 وGemini 3 Pro وo3 و14 من OpenAI وAnthropic وGoogle مباشرةً من شريط أدوات ClickUp دون مغادرة المنصة.

استفد من نماذج ذكاء اصطناعي متعددة بسعر نموذج واحد مع ClickUp Brain

يستخدم Brain هذه النماذج لتوفير الذكاء في مساحة العمل، ويمكن لـ Super Agents الاستفادة من أي نموذج متاح. ويمكن للمسؤولين تحديد النماذج المتاحة لكل مساحة عمل.

يحصل فريقك بالفعل على نماذج GPT نفسها التي يثق بها، مطبقة على مخطط العمل بالكامل: المهام، والمستندات، والدردشة، ولوحات المعلومات، والمقاطع، والأهداف، والنماذج. ولا يلزم اشتراك منفصل أو مفتاح API.

ما يقدمه ChatGPT

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: تجاوز عدد مستخدمي ChatGPT المليون مستخدم في غضون خمسة أيام فقط من إطلاقه. ويحتل الموقع الآن المرتبة الرابعة بين المواقع الأكثر زيارة في العالم.

يُعد ChatGPT التطبيق الأكثر استخدامًا في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وعند استخدامه جنبًا إلى جنب مع ClickUp، فإنه يضيف قيمة حقيقية إلى إنتاجية الأفراد والتعاون بين أعضاء الفريق:

ChatGPT (المحادثة) : مساعد ذكاء اصطناعي متعدد الاستخدامات مخصص للبحث والتحليل وصياغة المسودات وتبادل الأفكار وحل المشكلات. يتفوق في التفكير العميق وتوليف السياقات الطويلة

البحث المتعمق : وكيل بحث آلي يتصفح شبكة الإنترنت، ويجمع النتائج، ويُعد تقارير شاملة

نماذج GPT المخصصة : تكوينات ذكاء اصطناعي قابلة لإعادة الاستخدام تتضمن تعليمات ومعارف وأدوات مخصصة. يمكن مشاركتها داخل مساحات العمل الخاصة بـ Business و Enterprise

وكيل ChatGPT : وضع وكيل قادر على تنفيذ إجراءات متعددة الخطوات: التصفح، والبرمجة، وتحليل الملفات، واستخدام الأدوات ضمن المحادثة

Codex : وكيل البرمجة من OpenAI المخصص لتوليد وتحرير الأكواد بشكل مستقل

المشاريع: مساحات عمل منظمة داخل ChatGPT لتجميع المحادثات والملفات : مساحات عمل منظمة داخل ChatGPT لتجميع المحادثات والملفات ونماذج GPT المخصصة حول موضوع معين

يدعم ChatGPT الآن بروتوكول MCP (Model Context Protocol) من خلال وضع المطور ودليل التطبيقات (أكثر من 300 تكامل، بما في ذلك Monday.com وNotion وLinear وStripe وHex). يمكن ربط خوادم MCP المخصصة للوصول للقراءة/الكتابة إلى الأنظمة الخاصة. يمكن لمكونات Codex الإضافية تجميع إعدادات خادم MCP جنبًا إلى جنب مع المهارات وتكاملات التطبيقات.

أربعة أسباب تجعل من ChatGPT وClickUp ثنائياً أفضل

1. فكر مع ChatGPT، ونفذ مع ClickUp

🙇🏻‍♂️ يُعد ChatGPT أداة ممتازة في المراحل الأولية من العمل: البحث في موضوع ما، وتحليل البيانات، وصياغة الاستراتيجيات، واستكشاف الشكل الذي يمكن أن يتخذه مسار العمل. وتكمن أكبر نقاط قوته في تجميع المعلومات من مصادر متعددة. وهذا ما يجيده محرك الاستدلال متعدد الأغراض.

🤝 ClickUp هو المكان الذي تتحول فيه تلك الأفكار إلى عمل حقيقي. تتحول الاستراتيجية إلى مشروع يتضمن مراحل رئيسية. ويتحول التحليل إلى مهام مع مسؤولين عنها. ويتحول تصميم سير العمل إلى «وكيل فائق» يتم تشغيله كلما تغيرت الحالة. وتتحول المسودة إلى مستند مرتبط بالموجز، ويتم تتبعه خلال السبرينت.

يساعدك ChatGPT على التفكير. أما ClickUp AI فيساعد المؤسسة على التنفيذ على نطاق واسع، لكل فريق، دون الحاجة إلى أن يطلب أحد أي شيء مرة أخرى.

2. نظام العمل المشترك مقابل المحادثات الشخصية مع الذكاء الاصطناعي

🙇🏻‍♂️ كل ما تنشئه في ChatGPT يبقى في سجل المحادثات الخاص بك أو ضمن أحد المشاريع. يمكن مشاركة نماذج GPT المخصصة داخل مساحة العمل، لكن النتائج تظل في شكل محادثات. إذا أنشأت شيئًا رائعًا في ChatGPT، فيجب أن يعرف باقي أعضاء الفريق بوجوده، وأن يعرفوا كيفية استخدامه، وأن يتذكروا فتحه.

🤝 ClickUp AI مصمم ليكون قابلاً للمشاركة:

تكون "الوكلاء الفائقون" مرئية في مساحة العمل. وعندما يقوم شخص ما بإنشاء وكيل، تستفيد المؤسسة بأكملها من ذلك

يتم تشغيل مهام ClickUp التلقائية للجميع، وليس فقط للشخص الذي قام بإعدادها

يتم ملء الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي لجميع أعضاء الفريق

قواعد المعرفة متاحة لكل مستخدم وكل موظف

عندما يغادر أحد الموظفين الشركة، قد تظل محادثاته على ChatGPT و GPTs المخصصة له موجودة في مساحة العمل، لكن المعرفة المتعلقة بسير العمل المؤسسي لا تنتقل بنفس الطريقة التي تنتقل بها مشغلات وكيل ClickUp وتعليماته وسياقه.

💡 نصيحة من الخبراء: إذا كنت تقيّم منصات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، فمن الجدير أن تسأل نفسك: «عندما يقوم أحد أعضاء فريقك بإنشاء سير عمل للذكاء الاصطناعي في ChatGPT، هل يمكن لبقية أفراد المؤسسة رؤيته واستخدامه والاستفادة منه؟ أم أنه يقتصر على ذلك الشخص وحده؟»

📮رؤية من ClickUp: عندما سُئل المشاركون عن السمة التي تجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مفيدين حقًا، لم تكن السرعة أو القوة هي الإجابة الأكثر شيوعًا. فقد أفاد ما يقرب من 40% من المشاركين بأنهم بحاجة إلى وكيل يتمتع بفهم تام لسياق عملهم. وهذا أمر منطقي، لأن معظم وكلاء الذكاء الاصطناعي يفشلون عندما لا يفهمون أسباب اتخاذ القرارات أو كيفية سير العمل. نظرًا لأن "الوكلاء الفائقين " يحتفظون بالسياق ويتذكرون القرارات السابقة ويعملون بشكل مستمر، فإنهم قادرون على التصرف بموثوقية أكبر بكثير مقارنة بالوكلاء الذين يعتمدون على الأوامر النصية. فهم يعملون انطلاقًا من سجل حي لبيئة العمل، ويظلون نشطين مع تطور العمل، ويعملون ضمن حدود واضحة للأذونات وسجلات التدقيق. عندما تفهم الذكاء الاصطناعي طبيعة العمل وتنفذه بأمان، ستشعر أخيرًا وكأنك تعمل مع زميل افتراضي يمكنك الاعتماد عليه بالفعل.

3. المعلومات المتوفرة دائمًا مقابل الإجابات عند الطلب

🙇🏻‍♂️ يعمل ChatGPT عندما يفتحه شخص ما ويبدأ في الكتابة. إذا لم يسأل أحد، فلن يحدث شيء. يمكن لـ ChatGPT Agent تنفيذ إجراءات متعددة الخطوات، لكن لا يزال يتعين على شخص ما أن يبدأ المحادثة.

🤝 يعمل ClickUp AI بشكل مستمر سواء كان هناك من ينتبه له أم لا:

Brain يعمل على إثراء البيانات في الخلفية: تلخيص المشاريع، وملء الحقول المخصصة، وتحديث قواعد المعرفة

وكلاء التشغيل التلقائي يراقبون مساحة العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: حيث يقومون بتمييز المهام المتأخرة، وتصنيف المهام الجديدة تلقائيًا، وإنشاء ملخصات على لوحة المعلومات

العملاء الفائقون يتم تفعيلهم عند حدوث أحداث في سير العمل: تغييرات في الحالة، ومهام جديدة، وإشارات، وجداول زمنية محددة مسبقًا

تصبح مساحة العمل أكثر ذكاءً كل ساعة دون أن يتدخل أحد بشكل مباشر. لا تستخدم ClickUp AI بالطريقة التي تستخدم بها ChatGPT. إنها تعمل ببساطة.

4. سياق العمل الذي يجعل ChatGPT أكثر ذكاءً

🤝 تعمل ClickUp AI باستمرار على إثراء البيانات الموجودة في مساحة العمل الخاصة بك. يتم إنشاء الملخصات التي يولدها النظام، والحقول المخصصة المصنفة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وحتى الرؤى المنظمة للمشروع، كل ذلك دون الحاجة إلى تدخل من أي شخص.

عندما يستخدم فريقك ChatGPT لإجراء التحليلات وإعادة إدخال تلك التحليلات إلى ClickUp، يتولى الذكاء الاصطناعي في ClickUp هذه المهام: التصنيف التلقائي، وتشغيل المهام، وتحديث لوحات المعلومات. وعندما يستخدم أحدهم ChatGPT مع بيانات ClickUp (عبر واجهة برمجة التطبيقات أو السياق اليدوي)، فإن البيانات المُحسّنة من ClickUp تعمل على تحسين نتائج ChatGPT.

حلقة التراكم:

والنتيجة: يحقق ChatGPT نتائج أفضل لأن ClickUp AI قد أنجز بالفعل المهمة الصعبة المتمثلة في تنظيم البيانات وتصنيفها وإثرائها. وعندما ينتج ChatGPT شيئًا ذا قيمة، يقوم ClickUp AI بتحويله إلى عمل تشغيلي تستفيد منه المؤسسة بأكملها.

يتفق عملاؤنا على أن هذا المزيج يمثل نقطة تحول جذرية:

ClickUp مقابل ChatGPT: الأداة المناسبة لكل حالة استخدام

الهدف ليس استبدال ChatGPT بـ ClickUp AI، بل استخدام الذكاء الاصطناعي المناسب للمهمة المناسبة.

حالة الاستخدام أفضل أداة لماذا البحث والتحليل المتعمقان ChatGPT تصفح الويب، توليف السياقات الطويلة، البحث المتعمق العصف الذهني وتوليد الأفكار ChatGPT محادث، مبدع، بارع في استكشاف الأفكار صياغة المحتوى ChatGPT أسلوب كتابة قوي، ومهارة في ملاءمة النبرة البرمجة وتصحيح الأخطاء كودكس عامل الترميز المستقل آخر المستجدات بشأن حالة المشروع ClickUp AI تعمل بشكل مستمر، ويتم إنشاؤها تلقائيًا بناءً على النشاط الفعلي تخطيط ومتابعة سبرينت ClickUp AI توزيع عبء العمل، وكشف العوائق، ولوحات المعلومات المحتوى الموجود في مستندات المشروع ClickUp AI في السياق، مرتبط بالموجز والمهمة أسئلة حول العمل الدماغ إجابات فورية من المهام والمستندات والدردشة والتعليقات توزيع المهام وتصنيفها العملاء الخارقون مدفوعة بالأحداث، ومراعية لمساحة العمل، ومحددة بنطاق الأذونات ملاحظات الاجتماع والمتابعات اجتماعات الذكاء الاصطناعي التسجيل التلقائي، وإنشاء بنود العمل المراقبة في الخلفية وكلاء الطيار الآلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون الحاجة إلى توجيه، يعمل دائمًا عمليات سير العمل المخصصة ذات المخاطر العالية الوكلاء المعتمدون مصممة خصيصًا، مدعومة بتقنية FDE، بلا حدود الإنتاجية الشخصية ChatGPT التفكير الفردي، الصياغة، الاستكشاف سير عمل الفريق المشترك العملاء الخارقون مرئي للمؤسسة، ويتم صيانته على مستوى مساحة العمل

🔑 النقطة الأساسية: يتولى ChatGPT مهام التفكير الشخصي والعميق والمتعدد الأغراض. بينما يتولى ClickUp AI مهام سير العمل التشغيلية على مستوى الفريق والتي تعمل بشكل مستمر. وبالجمع بين الاثنين، تكون قد غطيت احتياجات المؤسسة بأكملها.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لمؤسستك

لكل عضو في الفريق

تعمل الذكاء الاصطناعي فور فتح تطبيق ClickUp، دون الحاجة إلى اشتراك في ChatGPT أو إعداد واجهة برمجة التطبيقات (API) أو امتلاك مهارات هندسة المطالبات. حيث يجيب "Brain" على أسئلتهم، ويتولى "Agents" الأعمال الروتينية، وتقوم "Custom Fields" بتصنيف المهام تلقائيًا، وتُكتب ملاحظات الاجتماعات من تلقاء نفسها.

للمستخدمين المتقدمين لـ ChatGPT

استمر في استخدام ChatGPT لإجراء البحوث المتعمقة والتحليلات والأعمال الإبداعية. قم بإدخال النتائج في ClickUp، حيث يتم تتبعها مع تحديد المسؤولين والمواعيد النهائية والأتمتة المدعومة بالعملاء. لا تظل هذه الأفكار محصورة في نافذة الدردشة، بل تتحول إلى إجراءات عملية.

في مجال تكنولوجيا المعلومات والقيادة

منصة ذكاء اصطناعي موحدة تتمتع بنفس نظام تسجيل الدخول الموحد (SSO) والأذونات ومعايير الامتثال التي يتمتع بها باقي أجزاء ClickUp. حاصلة على شهادة ISO 42001 لإدارة الذكاء الاصطناعي، ولا تحتفظ شركاء الذكاء الاصطناعي بأي بيانات، كما توفر ضوابط إدارية مركزية تحدد النماذج والوكلاء والقدرات التي يتم تمكينها. قارن ذلك بمئات النسخ الفردية من ChatGPT ذات مستويات الخطط المتفاوتة، والتي تفتقر إلى رؤية مركزية لما ينتجه الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات الشركة.

فيما يتعلق باستراتيجية الذكاء الاصطناعي

لا يعتمد ClickUp على نموذج معين، ويشمل GPT-5.2 وClaude Opus 4.5 وGemini 3 Pro وo3، بالإضافة إلى 14 نموذجًا للذكاء الاصطناعي من OpenAI وAnthropic وGoogle. يحصل فريقك بالفعل على نفس نماذج GPT التي يثق بها، مطبقة على مخطط العمل بالكامل. وإذا ظهر نموذج أفضل غدًا، فإن ClickUp يتحول إليه دون الحاجة إلى إعادة بناء سير العمل.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من تجنب التكاليف المرتبطة بـ«توسع الذكاء الاصطناعي» (أي استخدام أدوات ذكاء اصطناعي متعددة ودفع تكاليفها دون استراتيجية أو رقابة).

👀 هل تعلم؟ كشفت دراسة استقصائية أجرتها ClickUp حول انتشار الذكاء الاصطناعي أن ما يقرب من نصف العاملين (46.5%) يضطرون إلى التنقل بين أداتين أو أكثر من أدوات الذكاء الاصطناعي لإنجاز مهمة واحدة.

كيف يعمل ChatGPT وClickUp معًا: البنية

اجعل ChatGPT يعمل بكفاءة أكبر مع ClickUp

قد يكون ChatGPT هو الذكاء الاصطناعي الذي يلجأ إليه فريقك أولاً. أما ClickUp AI فهو الذي يدمج هذه الذكاء في سير عملك الفعلي.

يقدم ClickUp Brain تقنية الذكاء الاصطناعي التي تراعي السياق إلى مساحة عمل ClickUp والتطبيقات المرتبطة بها. تساعدك "Super Agents" على إنجاز ما يتجاوز قدرات البشر، باعتبارها زملاء عمل يعملون بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

لا يتناول هذا المنشور المقارنة بين ClickUp AI وChatGPT. بل يتناول اختيار الذكاء الاصطناعي المناسب للغرض المناسب. ففي حين يدعم ChatGPT عملية التفكير، يدعم ClickUp AI عملية التنفيذ. وعندما تجمع بينهما في مساحة عمل واحدة، يمكنك الكتابة والبرمجة وإطلاق المنتجات وتنفيذ المهام بسرعة تفوق 10 أضعاف سرعة استخدام ChatGPT وحده.