كيفية إنشاء GPT مخصص للاستجابات المخصصة

عندما تطرح سؤالاً بسيطاً على روبوت الدردشة الآلية، وبدلاً من الحصول على إجابة مفيدة، تحصل على إجابة عامة تبدو وكأنها مقتبسة من كتاب مدرسي. وذلك لأن جودة مخرجات الذكاء الاصطناعي تعتمد على السياق الذي تغذيه به.

من ناحية أخرى، يتيح لك GPT المخصص إنشاء ذكاء اصطناعي مخصص يتناسب بشكل كبير مع احتياجاتك - ذكاء اصطناعي يفهم مشاريعك وإرشاداتك وسير عملك وعملائك. الجزء الأفضل؟ يمكن لأي شخص القيام بذلك!

في منشور المدونة هذا، سنشرح بالتفصيل كيفية إنشاء GPT مخصص يوفر عليك الوقت، ويزيل المهام المملة، ويوفر استجابات أكثر ذكاءً وفائدة. 🎯

⏰ ملخص 60 ثانية نموذج GPT المخصص هو نسخة متخصصة من GPT الخاص بـ OpenAI، مُدرَّب على بيانات محددة لتعزيز الدقة والملاءمة في مجالات معينة

فيما يلي خطوات إنشاء نموذج GPT مخصص: افتح منشئ GPT (انقر على استكشاف GPTs > إنشاء)، قم بتخصيص الاسم والوصف، قم بتكوين السلوك ، اختبار ونشر (شاركه بشكل خاص أو اجعله عامًا)، قم بمراجعته وتحديثه (عبر نماذج GPTs الخاصة بي* بانتظام)

ClickUp Brain هو مدير مشروع مدعوم بالذكاء الاصطناعي يلخص الاجتماعات تلقائيًا ويُنشئ عناصر العمل ويقترح الخطوات التالية ClickUp Knowledge Management يتيح لك تنظيم جميع رؤى الأعمال والقرارات والمستندات المهمة والوصول إليها في مكان واحد ClickUp Chat للتعاون بسلاسة مع فريقك باستخدام الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحافظ على المحادثات قابلة للتنفيذ ومحددة السياق من ناحية أخرى، يوفر ClickUp أكثر من مجرد روبوت دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي. فهو يجمع بين إدارة المشاريع، وإدارة المعرفة، والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. باختصار،هو مدير مشروع مدعوم بالذكاء الاصطناعي يلخص الاجتماعات تلقائيًا ويُنشئ عناصر العمل ويقترح الخطوات التاليةيتيح لك تنظيم جميع رؤى الأعمال والقرارات والمستندات المهمة والوصول إليها في مكان واحدللتعاون بسلاسة مع فريقك باستخدام الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحافظ على المحادثات قابلة للتنفيذ ومحددة السياق

ClickUp Brain هو مدير مشروع مدعوم بالذكاء الاصطناعي يلخص الاجتماعات تلقائيًا ويُنشئ عناصر العمل ويقترح الخطوات التالية

ClickUp Knowledge Management يتيح لك تنظيم جميع رؤى الأعمال والقرارات والمستندات المهمة والوصول إليها في مكان واحد

ClickUp Chat للتعاون بسلاسة مع فريقك باستخدام دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحافظ على المحادثات قابلة للتنفيذ ومحددة السياق ClickUp Brain هو مدير مشروع مدعوم بالذكاء الاصطناعي يلخص الاجتماعات تلقائيًا ويُنشئ عناصر العمل ويقترح الخطوات التالية

ClickUp Knowledge Management يتيح لك تنظيم جميع رؤى الأعمال والقرارات والمستندات المهمة والوصول إليها في مكان واحد

ClickUp Chat للتعاون بسلاسة مع فريقك باستخدام دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحافظ على المحادثات قابلة للتنفيذ ومحددة السياق

ما هو نموذج GPT المخصص؟

يسمح نموذج GPT المخصص في منظومة OpenAI للمستخدمين بإنشاء نسخة من ChatGPT مخصصة لاحتياجات أو صناعات أو سير عمل محدد. بدلًا من الاعتماد على نموذج ChatGPT الافتراضي، يمكن ضبط GPT المخصص بتعليمات مخصصة، وإعدادات شخصية، وقواعد معرفية، وحتى تكامل واجهة برمجة التطبيقات لخدمة حالة استخدام معينة بشكل أفضل.

عبر OpenAI

تسمح لك GPTs المخصصة بتخصيص الذكاء الاصطناعي وفقًا لاحتياجاتك دون الحاجة إلى ترميز. يمكن للمستخدمين تخصيص سلوكها بمجرد إدخال مطالبات نصية في مُنشئ GPT.

فهو يجمع اقتراحاتك في مجموعة من القواعد. يمكنك حتى تحميل ملفات مرجعية أو توصيل GPT المخصص بخدمات الجهات الخارجية مثل أتمتة سير العمل وتصفح الويب للحصول على سياق أكثر ونتائج أكثر دقة.

🔍 هل تعلم؟ تم تدريب ChatGPT على ما يقرب من 45 تيرابايت من مجموعات البيانات، بما في ذلك صفحات الويب، والكتب، ومصادر أخرى. يسمح له هذا التدريب المكثف بفهم العديد من المواضيع والاستجابة لها.

لماذا إنشاء نموذج GPT مخصص؟

لا يتم تصميم نماذج GPT العامة مع وضع أعمالك في الاعتبار، ويمكن أن تؤدي إلى نتائج تفتقر إلى المعرفة الخاصة بمجال عملك.

إن GPT المخصص يغير ذلك. دعنا نلقي نظرة على كيفية استخدام ChatGPT للإنتاجية: 👀

إجابات مخصصة : يتفهم GPT المخصص احتياجاتك، مما يمنحك ردودًا منطقية بالفعل لعملك أو مجال تخصصك

معرفة عميقة بالمجال : درّبه ببيانات محددة حتى يصبح خبيرًا في مجالك، سواءً كان التخطيط الضريبي أو العقارات أو منتجات البرمجيات

سير عمل أسرع : قم بأتمتة إنشاء المحتوى أو رسائل البريد الإلكتروني أو الأسئلة الشائعة مع الحفاظ على اتساق العلامة التجارية بحيث تقضي وقتًا أقل في عمليات التحرير المتكررة

خصوصية وتحكم أقوى: خلافًا لأدوات الذكاء الاصطناعي العامة، يحتفظ GPT المخصص ببياناتك داخل نظامك، مما يقلل من المخاطر الأمنية

🧠 حقيقة ممتعة: هناك العديد من الأمثلة الممتعة على GPTs المخصصة، مثل "Simpsonize Me" الذي يحول الصور إلى فن على غرار سيمبسونز. مثال آخر هو "وقت اللعب" الذي يشرح ألعاب الطاولة للاعبين من أي مستوى مهارة!

كيف تعمل نماذج GPT: نظرة عامة سريعة

تُنشئ نماذج GPT (المُحوِّل التوليدي المُدرَّب مُسبقاً) نصاً شبيهاً بالبشر باستخدام مزيج من التعلُّم العميق ومجموعات البيانات الضخمة والخوارزميات التنبؤية.

بدلاً من مجرد إعادة ترديد الحقائق المحفوظة، فإنها تتنبأ بالكلمة التالية الأكثر احتمالاً في التسلسل بناءً على السياق.

دعنا نفهم كيف يعمل GPT 👇

1. التدريب المسبق على مجموعة بيانات ضخمة

يقع في صميم GPT التدريب المسبق، حيث يتم تغذية النموذج بتيرابايت من البيانات النصية من الكتب والمواقع الإلكترونية والمصادر الأخرى. فهو لا "يحفظ" الحقائق، بل يتعلّم الهياكل اللغوية والأنماط والعلاقات بين الكلمات.

✅ مثال: إذا قمت بكتابة "الذكاء الاصطناعي يغيّر..."، يتنبأ GPT بالكلمات التي تتبعها عادةً، مثل "الأعمال" أو "الرعاية الصحية" أو "الصناعات". '

2. الشبكات العصبية التحويلية

تستخدم نماذج GPT للذكاء الاصطناعي GPT بنية مُحوِّل، وهي تقنية تعلُّم عميق تعالج الكلمات بالتوازي (بدلاً من واحدة تلو الأخرى، مثل النماذج القديمة).

🔍 الابتكار الرئيسي: يستخدم GPT آلية الانتباه الذاتي، التي تُخصص مستويات مختلفة من الأهمية للكلمات في الجملة، مما يسمح له بفهم السياق والمعنى.

✅ مثال: في الجملة "لقد سكب القهوة في الكوب. ثم التقطها"، يعرف GPT أن كلمة "هو" تشير إلى الكوب وليس القهوة، وذلك بفضل الانتباه الذاتي.

3. الضبط الدقيق للدقة والملاءمة

بعد التدريب المسبق، يخضع النموذج لعملية ضبط دقيق، حيث يتم تدريبه على مجموعات بيانات محددة لتحسين الملاءمة والدقة والاعتبارات الأخلاقية. تعمل هذه الخطوة على مواءمة النموذج مع النوايا البشرية واحتياجات العمل.

✅ مثال: مساعد ذكاء اصطناعي قانوني مضبوط بدقة على أحكام المحاكم والسوابق القضائية والوثائق القانونية، مما يضمن تقديم رؤى قانونية موثوقة بدلاً من الملخصات العامة.

4. إنشاء الردود (التنبؤ بالكلمة التالية)

عندما يطرح المستخدم سؤالاً، فإن GPT لا "يعرف" الإجابة - بل يتوقعها استناداً إلى معرفته المكتسبة والسياق. يتم هذا التوقع من خلال تعيين احتمالات للكلمات واختيار الرمز التالي الأكثر احتمالاً.

🔍 التحكم في درجة الحرارة:

درجة حرارة أعلى (على سبيل المثال، 1. 0) → إجابات أكثر إبداعًا ولكن أكثر خطورة

درجة حرارة منخفضة (على سبيل المثال، 0. 2) → استجابات أكثر قابلية للتنبؤ، وقائمة على الحقائق

✅ مثال: الإجابة: "ما هي أفضل طريقة لاستثمار 10,000 دولار؟

إجابة منخفضة الحرارة: "المحفظة المتنوعة مع صناديق المؤشرات هي الخيار الآمن

إجابة عالية الحرارة: "ضع في اعتبارك العقارات أو أسهم التكنولوجيا الناشئة أو حتى العملات الرقمية إذا كنت تستطيع التعامل مع التقلبات

5. التعلُّم المستمر من خلال RLHF

تتحسن نماذج GPT بمرور الوقت باستخدام حلقات التغذية الراجعة البشرية. يستخدم OpenAI التعلم المعزز من التغذية الراجعة البشرية (RLHF) لضبط الاستجابات بناءً على:

التصويت بالأعلى/التصويتات المنخفضة على ردود روبوت المحادثة

تصحيحات المراجعين الخبراء

كشف التحيز ومواءمة السلامة

✅ مثال: إذا قام المستخدمون بالتصويت السلبي المتكرر لإجابة حول "أفضل ممارسات الترميز"، سيقوم فريق التدريب في OpenAI بتعديل النموذج لتحسين الردود المستقبلية.

⚡️Quick هاك: إليك ورقة غش صغيرة لـ ChatGPT: افتح محادثة جديدة: Ctrl + Shift + 0 (ويندوز) وCmd + Shift + 0 (ماك)

تركيز إدخال الدردشة: النقر + إسك

حذف الدردشة: Ctrl + Shift + Backspace (ويندوز) وCmd + Shift + Backspace (ماك)

كيفية إنشاء GPT مخصص

قد يبدو إنشاء GPT مخصص أمرًا معقدًا، ولكن مع اتباع النهج الصحيح، يكون الأمر بسيطًا بشكل مدهش.

فيما يلي دليل تفصيليّ خطوة بخطوة لإنشاء GPTs مخصصة:

الخطوة 1: الوصول إلى مُنشئ GPT

سجّل الدخول إلى حساب OpenAI الخاص بك. ستحتاج إلى اشتراك ChatGPT Plus أو Enterprise لإنشاء نموذج مخصص. في الشريط الجانبي، انقر على استكشاف نماذج GPT.

الآن، حدد إنشاء لبدء تشغيل أداة إنشاء GPT.

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الخطوة 2: تحديد GPT المخصص الخاص بك

في مُنشئ GPT الخاص ب OpenAI، قم بوصف ما تريد أن يقوم به GPT الخاص بك. بدءًا من التعامل مع استفسارات العملاء إلى إنشاء تقارير الصناعة، تُشكِّل هذه الخطوة استجابات الذكاء الاصطناعي.

سيقترح مُنشئ GPT اسمًا ووصفًا، يمكنك تعديلهما ليناسبا حالة استخدامك بشكل أفضل.

الخطوة 3: قم بضبط سلوك GPT الخاص بك

يمكنك تعديل سلوك GPT الخاص بك باستخدام واجهة المحادثة الخاصة بالمُنشئ. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعديل هذه الاستجابات بشكل أكبر في علامة التبويب تكوين في الأعلى.

قم بإضافة بعض بدايات المحادثة، أو تحديد المطالبات، أو نماذج الأسئلة لتوجيه المستخدمين في التفاعل مع GPT الخاص بك.

يمكنك أيضًا إضافة بعض التعليمات المخصصة إذا كنت بحاجة إلى ذلك:

قم بتحميل الملفات: قم بتوفير مستندات مرجعية مثل ملفات PDF أو إرشادات أو مجموعات بيانات لسياق إضافي لـ GPT

الاندماج مع الأدوات الخارجية: قم بتوصيل GPT الخاص بك بخدمات الطرف الثالث عبر واجهات برمجة التطبيقات، مما يتيح له جدولة المهام أو استرداد البيانات، والوصول إليها عبر مخزن GPT

تخصيص المظهر: حمِّل صورة ملف شخصي أو أنشئ واحدة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل DALL-E

الخطوة 4: اختبر GPT الخاص بك وانشره

قبل وضع اللمسات الأخيرة، اختبر GPT المخصص للتأكد من استجابته كما هو متوقع. اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر. بمجرد أن تكون راضيًا عن الإعداد، انقر على إنشاء لتشغيل GPT الخاص بك. يمكنك مشاركته بشكل خاص عبر رابط أو جعله قابلاً للاكتشاف العام.

⚙️ مكافأة: تحقق من قائمة أفضل أدوات هندسة الموجهات للذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط سير عملك وتحسين الدقة وتحقيق أقصى استفادة من مشاريعك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

للحفاظ على فعالية GPT المخصص الخاص بك، قم بزيارة قسم أدوات GPT الخاصة بي في الشريط الجانبي للوصول إليه وتعديله حسب الحاجة.

كلما تطورت متطلباتك، يمكنك تحميل ملفات جديدة، أو تحديث الإعدادات (انقر تحديث)، أو ضبط سلوكها لضمان ملاءمتها. لا تنسَ حفظ أي تغييرات للحفاظ على أداء GPT الخاص بك في أفضل حالاته.

💡 نصيحة احترافية: احتفظ بتوثيق واضح لبيانات التدريب والمعلمات وأي تعديلات تجريها. سيوفر لك ذلك الوقت عند استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو ترقية نموذجك لاحقًا. إذا كنت ترغب في حذف GPT، ما عليك سوى الانتقال إلى ChatGPT > GPTs الخاصة بي، وانقر على قائمة النقاط الثلاث (---) بجوار GPT المخصص، وحدد حذف GPT، ثم قم بالتأكيد.

كيفية تحسين GPT المخصص الخاص بك وصيانته

مثل أي أداة للذكاء الاصطناعي، يحتاج GPT الخاص بك إلى تحديثات منتظمة وضبط ومراقبة منتظمة ليقدم أفضل أداء له.

أفضل الطرق لتحسين GPT المخصص وصيانته هي:

لا يكون GPT الخاص بك ذكيًا إلا بقدر ذكاء البيانات التي يتعلم منها. تأكد من تدريبها على محتوى دقيق وملائم ومتنوع، خاصةً إذا كنت تستخدم ChatGPT لإنشاء المحتوى، والرعاية الصحية، والتسويق، والمبيعات، وأغراض أخرى.

✅ مثال: إذا كنت تدير روبوت دعم عملاء يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن تحديثه بميزات المنتج الجديدة أو اتجاهات الدعم الحديثة سيساعده على تقديم إجابات أفضل بدلاً من الاعتماد على الإجابات القديمة.

مراجعة واختبار لأداء أفضل

قم بإعداد حلقة ملاحظات حيث يمكن للمستخدمين تقييم الردود أو الإبلاغ عن المشكلات حتى تعرف بالضبط ما الذي يحتاج إلى تحسين. يساعدك إجراء اختبارات A/B (مقارنة الإصدار الحالي بإصدار محدَّث) في تحديد التغييرات التي تعمل على تحسينه بالفعل.

✅ مثال: إذا أبلغ المستخدمون أن GPT الخاص بك يواجه صعوبة في التعامل مع استفسارات معينة، فاستخدم ملاحظاتهم لضبط الردود وتحسين الدقة.

⚡ اختراق سريع: بدلاً من طلب قائمة من الأفكار، اعكس العملية بطلب أسوأ الأفكار الممكنة أولاً. هذا اختراق رائع لـ ChatGPT! على سبيل المثال، بدلاً من "أعطني استراتيجيات تسويقية لمنتج SaaS"، اسأل: "ما هي أسوأ الاستراتيجيات التسويقية التي قد تفشل لمنتج SaaS؟ ثم تابع مع، "الآن اقلب هذه الاستراتيجيات إلى استراتيجيات ناجحة". ' ادفع ChatGPT لتوليد رؤى غير متوقعة وعالية الجودة بدلاً من الاستجابات السطحية.

ابحث عن مقاييس الأداء

تماماً مثل مراقبة حركة المرور على الموقع الإلكترونيّ أو أداء التطبيق، تتبَّع المقاييس الرئيسية مثل دقة الاستجابة والسرعة ورضا المستخدم لاكتشاف أي انخفاض في الجودة. حدِّد المشكلات قبل أن تصبح مشاكل.

إليك بعض مؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكنك تتبعها:

دقة الاستجابة والوقت

درجة رضا المستخدم (CSAT/ NPS)

معدل إنجاز المهام

معدل التصعيد

الاستبقاء والمشاركة

اكتشاف الانجراف

✅ مثال: لنفترض أن GPT المخصص للدعم الخاص بك مخصص للدعم يتعامل مع استفسارات العملاء. إذا لاحظت زيادة في شكاوى المستخدمين حول الردود غير ذات الصلة أو الردود المتأخرة، فهذا مؤشر خطر. تحقق من السجلات لمعرفة أوقات الاستجابة والدقة؛ حيث إنها ستسلط الضوء على المشكلات وتعديل النموذج وفقاً لذلك.

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حدود GPT المخصص

تحتوي GPTs المخصصة على قيود يمكن أن تؤثر على كيفية أدائها في التطبيقات الواقعية. إن معرفة هذه القيود تعني أنك مستعد بشكل أفضل لتجنب العثرات الشائعة 👇

قيود الأحرف: تحتوي GPTs المخصصة على حد أقصى للتعليمات يبلغ 8000 حرف، مما يعني أنه يجب أن تكون دقيقًا. إذا كنت تحاول إعداد سير عمل معقد يحتاج إلى تعليمات مفصّلة، فإن حشر كل التفاصيل في تلك المساحة قد يمثل تحديًا

التعقيد مشكلة: إذا كانت مهمتك تتطلب منطقًا عميقًا أو تفكيرًا طويلًا متعدد الخطوات أو عمليات تكامل تتجاوز إنشاء النص الأساسي، فقد تحتاج إلى أدوات خارجية لملء الفجوات

حجم الملف مهم: يبلغ الحد الأقصى لكل ملف يتم تحميله 512 ميغابايت، وعلى الرغم من أنه يمكنك استخدام ملفات متعددة، إلا أن تحميل الكثير منها في وقت واحد قد يؤدي إلى حدوث أخطاء

الحدود القصوى للرموز: هناك حد أقصى 2 مليون رمز لكل ملف، مما يعني أن مجموعات البيانات الكبيرة قد يتم قطعها

حدود الرسائل: إذا كنت تستخدم ChatGPT Plus، قد تواجه حدودًا للمعدل (مثل 40 رسالة لكل 3 ساعات). بالنسبة للمستخدمين كثيفي الاستخدام، يمكن أن يكون هذا عنق زجاجة شديد

🔍 هل كنت تعلم؟ تأخذك هندسة المطالبات الفعّالة إلى طريق طويل عند العمل مع أدوات الذكاء الاصطناعي. إليك بعض الأطر التي يمكنك استخدامها عند هيكلة مطالباتك: RACE: الدور، والإجراء، والسياق، والتوقعات

APE: الإجراء، والغرض، والتوقع

COAST: الشخصية والأهداف والإجراءات والسيناريو والمهمة

العلامة: مهمة، إجراء، هدف

مكافأة: أفضل بدائل OpenAI Playground

لماذا يُعد ClickUp بديلاً قويًا لـ GPT المخصص

تُعدّ GPTs المخصصة مثالية لمحادثات الذكاء الاصطناعي المخصصة، ولكن إذا كنت بحاجة إلى تبسيط العمل ومركزية المعرفة وأتمتة المهام التي تتجاوز المحادثات، فأنت بحاجة إلى بديل أكثر شمولاً.

أدخل ClickUp ، تطبيق كل شيء للعمل.

بدلاً من العبث بـ GPT مُخصَّص والاستمرار في تنظيم كل شيء يدويًا، يمنحك ClickUp إدارة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة والتعاون في الوقت الفعلي وغير ذلك الكثير تحت سقفٍ واحد.

دعنا نلقي نظرة على ما ستحصل عليه عندما تتواجه ChatGPT مع ClickUp وجهاً لوجه:

1. ClickUp Brain

أول ما سترغب في تجربته داخل المنصة هو ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج المُصمَّم خصيصاً لـ العمل.

على عكس GPT المخصص، يقوم Brain بأتمتة المهام وتلخيص الاجتماعات وتحديد أولويات العمل وحتى اقتراح الخطوات التالية. وبدلاً من أن تكون شريكًا في العصف الذهني، فإنه يمكّنك من التصرف والتعاون و إنجاز المهام.

الجزء الأفضل؟ لا تحتاج إلى تكوينه يدويًا. فهو يعيش داخل ClickUp، ويفهم Brain مهامك، ومشاريعك، ومستنداتك، وسير عملك، دون أن تذكرها صراحةً.

اطلب من ClickUp Brain الحصول على تحديثات الفريق اليومية، ومعالم المشروع أثناء التنقل

يتضاعف Brain في جوهره كـ

مدير معرفة الذكاء الاصطناعي: هل سبق لك أن أضعت الوقت في البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل Slack أو المستندات فقط للعثور على معلومة واحدة؟ يتذكر ClickUp Brain كل شيء عبر أدواتك ويسحب الإجابات على الفور (مدرك للسياق، في كل مرة)

تذكَّر تفاصيل المشروع الرئيسية وتصرَّف على الفور باستخدام ClickUp Brain

مدير مشروع الذكاء الاصطناعي: إدارة المشاريع تعني تتبع المواعيد النهائية، ومتابعة المهام، وضمان عدم مرور أي شيء دون أن يلاحظه أحد. يتيح لك Brain أتمتة كل ذلك وأكثر مع التركيز على المهام المهمة الأخرى

✅ ما الذي يمكن أن يفعله الدماغ: تحديث تقدم المشروع تلقائياً بناءً على إكمال المهمة

أنشئ تقارير حتى لا تضطر إلى

اقترح الخطوات التالية بناءً على ما يحدث في المشروع

احصل على تحديثات فورية حول المهام والدردشة والاجتماعات وسير العمل باستخدام ClickUp Brain

كاتب ذكاء اصطناعي للعمل: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكتب لك بأسلوبك، سواءً كان ذلك في صياغة رسالة بريد إلكتروني إلى عميل أو تلخيص مناقشة طويلة

اطلب من ClickUp Brain كتابة المحتوى أو تحريره أو تلخيصه لك

كمكافأة إضافية، مع ClickUp Brain، لديك الآن خيار استخدام العديد من برامج LLMs مثل ChatGPT وGemini وGemini وClaude.

2. ClickUp إدارة المعرفة

إن إنتاج المعلومات الواعية بالسياق شيء، ولكن ضمان تخزين روبوت الدردشة الآلي لها للرجوع إليها في المستقبل شيء آخر. يساعدك حل إدارة المعرفة من ClickUp على القيام بذلك.

استخدم حل إدارة المعرفة من ClickUp لتخزين المعلومات الأساسية وتنظيمها

ببساطة، استخدم قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي هذه للحصول على:

إجابات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي : يقوم ClickUp Brain بسحب الرؤى من مستنداتك ومواقع الويكي والمهام والتعليقات، حتى يتمكن روبوت الدردشة الآلي (وفريقك) من استرداد معلومات دقيقة على الفور

استيراد المعرفة بسلاسة : أحضر المستندات، وجداول البيانات، والملاحظات من أدوات مختلفة، مع دمج كل شيء في مكان واحد

إنشاء ويكي بدون مجهود : تحويل أي مستند إلى ويكي منظم بالكامل ببضع نقرات فقط

التعاون في الوقت الحقيقي : يمكن للعاملين في مجال المعرفة تحرير مواقع الويكي وتحديثها والتعليق عليها في الوقت الفعلي، مما يحافظ على تحديث المعرفة وملاءمتها

الأذونات الحبيبية والتحكم في الإصدار : حافظ على أمان المعلومات من خلال الوصول المستند إلى الأدوار وتتبع كل تغيير باستخدام محفوظات الإصدار

مركز المستندات المركزي: البحث بسرعة عن جميع مستندات ويكي الشركة ومعارفها وتصفيتها وإدارتها في مساحة واحدة سهلة الاستخدام

يحتوي ClickUp على الكثير ليقدمه في مكان واحد مثل إدارة المشاريع، وخيارات العصف الذهني، وإدارة المهام، وتخطيط المشاريع، وإدارة الوثائق، وما إلى ذلك. لقد جعل الحياة أسهل نسبيًا بالتأكيد لأنه سهل الاستخدام، وواجهة المستخدم مصممة بشكل جيد، والتعاون داخل الفريق ومع الفرق الأخرى أسهل. لقد تمكنا من إدارة العمل بشكل أفضل، وتتبع العمل والإبلاغ عنه بسهولة، وبناءً على التقدم اليومي، كان التخطيط المستقبلي سهلاً.

يحتوي ClickUp على الكثير ليقدمه في مكان واحد مثل إدارة المشاريع، وخيارات العصف الذهني، وإدارة المهام، وتخطيط المشاريع، وإدارة الوثائق، وما إلى ذلك. لقد جعل الحياة أسهل نسبيًا بالتأكيد لأنه سهل الاستخدام، وواجهة المستخدم مصممة بشكل جيد، والتعاون داخل الفريق ومع الفرق الأخرى أسهل. لقد تمكنا من إدارة العمل بشكل أفضل، وتتبع العمل والإبلاغ عنه بسهولة، وبناءً على التقدم اليومي، كان التخطيط المستقبلي سهلاً.

3. محادثة ClickUp

تحافظ ClickUp Chat على جميع محادثات عملك في نفس المكان الذي تدير فيه المشاريع. سواءً كانت مناقشات المهام، أو إعلانات الفريق مع المنشورات، أو تتبع عناصر الإجراءات، تحافظ الدردشة على كل شيء متصل - في المكان الذي ينتمي إليه.

دمج إدارة المهام والإعلانات على مستوى الشركة والرسائل المباشرة مع ClickUp Chat

إليك كيف يساعدك 👀

تحويل المحادثات إلى أفعال: باستخدام الدردشة، يمكنك تحويل أي رسالة إلى باستخدام الدردشة، يمكنك تحويل أي رسالة إلى مهمة انقر فوقها بنقرة واحدة

حافظ على توافق الجميع: إدارة فريق العمل تعني تتبع مليون شيء في وقت واحد. باستخدام المتابعات، يمكنك وضع علامة على الرسائل المهمة وتعيينها لزملائك في الفريق والتأكد من عدم تفويت أي شيء

تواصل مع فريقك: يمكنك من خلال مزامنة المكالمات*، يمكنك إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو مباشرةً في ClickUp، ومشاركة شاشتك، وتعيين المهام في الوقت الفعلي. لا داعي لروابط Zoom الإضافية أو ملاحظات الاجتماع - تلخص المنصة تلقائيًا النقاط الرئيسية وتنشئ لك عناصر العمل

تخطى التمرير: هل ابتعدت لبضع ساعات (أو أيام) وفاتك موضوع دردشة طويل؟ تمنحك ميزة AI CatchUp ملخصًا سريعًا للنقاط الرئيسية حتى تتمكن من الانتقال مباشرةً إلى ما يهمك بدلاً من التمرير عبر سلاسل المحادثات

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يخاطرون بفقدان القرارات الرئيسية المدفونة في محادثات ورسائل بريد إلكتروني وجداول بيانات لا نهاية لها. بدون نظام مركزي، ستفقد الرؤى الهامة. ولكن مع ClickUp، لن تكون هذه مشكلة أبداً. قم بتحويل الدردشات والتعليقات والمستندات وحتى رسائل البريد الإلكتروني على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ - حتى لا يضيع أي شيء، وكل قرار يدفع العمل إلى الأمام!

نمذجة مشروعك لتحقيق النجاح مع ClickUp

إن إنشاء GPT المخصص الخاص بك للاستجابات المخصصة هو مجرد البداية.

أنت تريد نظامًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يدير سير عملك بالكامل وينظمه ويبسطه، في أداة تستخدمها كل يوم، لجميع مهامك تقريبًا.

مع ClickUp، يمكنك الحصول على مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يربط المهام والمستندات والمعرفة عبر مؤسستك في الوقت الفعلي. لذا، لماذا تقتصر على أداة واحدة فقط للذكاء الاصطناعي بينما يمكنك الحصول على مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي؟

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